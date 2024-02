Hình trên: múa lân đón Năm mới Giáp Thìn 2024 tại Sài Gòn. Ban biên tập Việt Báo kính chúc quý độc giả, và tất cả mọi người trên thế giới này năm mới an khang, thịnh vượng, sống bình an, và hạnh phúc

.

- Ngày mồng một Tết Giáp Thìn: cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ tưng bừng với diễn hành, Hội Tết, văn nghệ xuân, thư pháp; các cộng đồng gốc Hoa, gốc Hàn tại Mỹ cũng tưng bừng Tết.

- Thị trưởng Rafah cảnh báo về hậu quả tắm máu, diệt chủng nếu quân Israel tấn công thành phố đông dân cư của hơn 1,4 triệu người Palestine.

- Lãnh đạo đối lập Israel chỉ trích chính phủ Israel sau khi Moddy quyết định hạ xếp hạng tín dụng của Israel

- Mahmoud Abbas (Tổng thống Chính quyền Quốc gia Palestine): Thủ tướng Israel tấn công Rafah nhằm đuổi dân Palestine ra khỏi Gaza

- Ngoại trưởng Iran: Iran sẽ tiếp tục hỗ trợ nhóm kháng chiến Hezbollah ở Lebanon.

- Hãng xe Geely Automobile của TQ: doanh số bán xe hơi tháng 1 tăng 69% so cùng tháng năm ngoái. Doanh số bán xe điện tăng 143%.

- Florida: một phi cơ phản lực tư nhân đã bị rơi và bốc cháy trên Xa lộ Liên tiểu bang I-75 ở Naples

- Trump: nếu Joe Biden không bị truy tố vụ hồ sơ mật thì lẽ ra Trump cũng không bị truy tố

- Florida: Công tố đặc biệt Jack Smith phản đối vì Thẩm phán đòi lộ thông tin về nhân chứng vụ hồ sơ mật cho Trump biết.

- Cựu công tố nhận xét: hành vi Trump trong tòa hung hăng dễ làm mất điểm từ bồi thẩm đoàn

- Phó TT Kamala Harris chỉ trích Công tố đặc biệt Robert Hur về điều tra TT Biden xử lý tài liệu mật là "vô cớ, không chính xác và không phù hợp".

- Đài Loan yêu cầu du khách đừng đổi ảnh hộ chiếu quá nhiều, vì Cổng điện tử sân bay có thể từ chối vì không nhận diện được (ám chỉ giải phẫu thẩm mỹ?)

- California: Tiểu bang có dự luật mới sẽ cấm tất cả các túi mua sắm bằng nhựa vào năm 2026

- Quận Los Angeles: Bà hiệu trưởng 1 trường tiểu học bị cho nghỉ tạm vì cho tập trận giả bị xả súng, bà chĩa tay vào học trò nhỏ cỡ 5, 6 tuổi bắn pằng pằng...

- San Diego: Một sinh viên đại học 20 tuổi ngồi trong phòng học bài, bị viên đạn xuyên vách bắn trúng đầu

- Quận Cam: Cảnh sát Fullerton nổ súng khi 3 tên vũ trang mang mặt nạ tính cướp tiệm kim hoàn

- Louisiana: nữ bệnh nhân cũ cầm dao xông vào văn phòng đâm, Nha sĩ Katherine 'Katie' Tran bị thương, cơ nguy sẽ mất 1 mắt

- HỎI 1: Khoảng 1/2 chuyên gia sợ trí tuệ nhân tạo AI sẽ làm họ bị thụt lùi, 1/3 lo ngại mất việc? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thanh thiếu niên Mỹ phê ma túy hay say xỉn vì 73% nói do căng thẳng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

.

Khi Năm con Rồng đến gần, các lễ hội sôi động đang diễn ra trên khắp nước Mỹ, đánh dấu sự xuất hiện của Tết Nguyên đán đối với cộng đồng người châu Á hải ngoại. Từ các khu phố Little Sài Gòn, các phố Việt, phố Đại Hàn, phố Tàu nhộn nhịp đến các vùng ngoại ô, kỳ nghỉ sẽ được tổ chức với những phong tục và truyền thống khác nhau đại diện cho nền văn hóa phong phú của Trung Quốc, Việt Nam, Đại Hàn và các quốc gia khác. Lễ kỷ niệm hàng năm này quy tụ mọi người ở mọi lứa tuổi để chia sẻ những truyền thống trân quý, những nghi lễ ấm áp và những món ăn ngon.

.

- Cộng đồng người Việt: Ở Việt Nam, Tết âm lịch còn gọi là Tết Nguyên Đán, bao gồm các nghi lễ như dọn dẹp nhà cửa, thờ cúng tổ tiên, dâng các món ăn truyền thống như bánh chưng (bánh nếp hình vuông) và bánh tét (bánh nếp hình trụ), đi chùa xin lộc, đi nhà thờ lễ minh niên. Thông thường hằng năm, Quận Cam sôi động nhất với Hội Tết, diễn hành, văn nghệ xuân; trong khi đó các thành phố đông dân gốc Việt như San Jose, San Diego, New York, Boston, New Orleans... đều tưng bừng tổ chức lễ đón Tết sôi động nhất với Lễ hội Tết bao gồm ẩm thực, âm nhạc và biểu diễn truyền thống.

.

- Cộng đồng người Hoa: Múa lân, diễn hành, phong bao lì xì đỏ đựng tiền may mắn và những bữa tiệc gia đình với bánh bao và cá là những phong tục phổ biến. Tại khu phố Tàu ở San Francisco, một trong những khu phố lớn nhất bên ngoài châu Á, hàng ngàn người tụ tập để tham gia cuộc diễu hành hàng năm. Trước Tết, mọi người thường dọn dẹp nhà cửa theo các nghi lễ truyền thống, tỏ lòng thành kính với tổ tiên và trang trí bằng hoa lan, hoa rực rỡ.

.

- Cộng đồng Đại Hàn: Ở Nam Hàn, Tết Nguyên đán, còn được gọi là Seollal, được đặc trưng bởi các nghi lễ tổ tiên, mặc hanbok (trang phục truyền thống) và tham gia các trò chơi như yutnori (trò chơi cờ bàn). Los Angeles, quê hương của Koreatown, tổ chức một trong những lễ hội Seollal nổi bật nhất ở Hoa Kỳ, trình diễn âm nhạc truyền thống, biểu diễn khiêu vũ và chợ thực phẩm. Hơn nữa, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc New York (KCCNY), một bộ phận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, đã công bố Lễ hội K-Family: Kỷ niệm Seollal tại địa điểm mới.

.

- Các thành phố Mỹ đông dân gốc Á đón Tết Nguyên đán 2024. Một nơi nổi bật ngoài Quận Cam có thành phố New York, nơi sinh sống của 1/6 người Mỹ gốc Á, Thành phố New York bùng nổ với những lễ kỷ niệm sôi động. Lễ hội bắt đầu bằng Lễ pháo hoa rực rỡ và lễ hội văn hóa sôi động ở những địa điểm như Công viên Sara D. Roosevelt. Khu Phố Tàu tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn suốt tháng, từ các buổi hội thảo khám phá các nghi lễ truyền thống cho đến các bữa tiệc mạt chược sôi động. Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tổ chức đọc thơ từ các hiệu sách của người Mỹ gốc Á.

.

- Thành phố San Francisco tại California là nơi có khu phố Tàu lớn nhất Bắc Mỹ và là nơi tổ chức một trong những cuộc diễn hành lớn bên ngoài châu Á nhân dịp Tết Nguyên Đán. Cuộc diễn hành có những chiếc xe hoa tuyệt đẹp, trang phục rực rỡ và màn trình diễn tràn đầy năng lượng.

Oakland ăn mừng Tết Nguyên đán bằng một sự kiện lễ hội tại Quảng trường Jack London vào ngày 10 tháng 2.

.

- Thành phố Boston có Chợ hoa Tết Nguyên đán diễn ra từ ngày 2 đến ngày 9/2 tại Trung tâm Thương mại Trung Quốc. Lễ hội Tết Nguyên đán Boston lần thứ 35 của người Việt Nam diễn ra vào ngày 4 tháng 2 tại Cảng du thuyền Flynn. Du khách có thể thưởng thức những điệu múa lân truyền thống, những món ăn ngon và biểu diễn văn hóa tại những sự kiện này.

.

- Các thành phố khác như Seattle, Philadelphia, Houston, v.v. cũng có nhiều sự kiện mừng Tết. Nhưng từng bừng nhất là Little Saigon tại Quận Cam, California. Sáng nay có diễn hành Tết ở Phố Bolsa, tổ chức bởi Thành phố Westminster, nơi Thị trưởng Chí Nguyễn là một người Việt. Và cũng sáng nay, Thứ Bảy 10/2/2024, là khánh thành 2 Hội Tết, một là Hội Tết Sinh Viên (vì do Hội SV Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức) và một Hội Tết Cộng Đồng do Giám sát viên Andrew Đỗ tổ chức ở côngv iên Mile Square Park ở Fountain Valley.

.

Và sau đây là hình ảnh múa lân đón Năm mới Giáp Thìn 2024 tại Sài Gòn: đoàn lân Nhơn Nghĩa Đường tại Quận 5, Thành phố Sài Gòn.



.

⚪ ---- Công ty xe hơi Geely Automobile Holdings Ltd đã công bố hôm thứ Bảy rằng doanh số bán xe hơi của họ trong tháng 1 đã tăng 69% so với cùng tháng năm ngoái. Động lực chính đằng sau sự tăng trưởng này là doanh số bán xe chạy hoàn toàn bằng điện tăng 143%. Hãng xe Trung Quốc báo cáo tổng cộng 290.620 chiếc được bán ra trong tháng được ghi nhận, trong đó 95.294 chiếc là xe điện. Điều này có nghĩa là xe điện chiếm khoảng 33% tổng danh mục bán hàng.

.

⚪ ---- Một chiếc phi cơ phản lực tư nhân đã bị rơi và bốc cháy trên Xa lộ Liên tiểu bang I-75 ở Quận Collier, Naples, Florida khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp, truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Bảy. Theo các công cụ theo dõi chuyến bay trực tuyến, chiếc Bombardier Challenger 604, thuộc sở hữu của Hop-a-Jet, một công ty cho thuê phi cơ tư nhân, đã khởi hành từ Columbus, Ohio và phi công đang cố gắng hạ cánh xuống sân bay Naples.

.

⚪ ---- Thị trưởng Rafah Ahmed al-Sufi cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu hành động quân sự được thực hiện tại thành phố đông dân cư của hơn 1,4 triệu người Palestine. Phát biểu với Al Jazeera hôm thứ Bảy, Al-Sufi nhấn mạnh rằng những hành động như vậy sẽ dẫn đến một vụ thảm sát và tắm máu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp và ngăn chặn điều mà ông mô tả là một cuộc diệt chủng chống lại người dân Palestine.

.

Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh tình hình nhân đạo nghiêm trọng của thành phố, trích dẫn nạn đói đang rình rập do không đủ nguồn cung cấp. Theo al-Sufi, viện trợ chảy qua ngã tư Rafah chỉ đáp ứng được nhu cầu của chỉ 10% dân số, càng làm trầm trọng thêm những thách thức mà thành phố phải đối mặt.

.

⚪ ---- Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid chỉ trích chính phủ Israel sau quyết định hạ xếp hạng tín dụng của đất nước này của Moody, cho rằng đây là bằng chứng cho thấy chính phủ hoạt động kém hiệu quả. Lapid khẳng định rằng chính phủ, trong hơn một năm, đã bỏ bê tăng trưởng kinh tế, sử dụng ngân sách lãng phí và không ưu tiên nền kinh tế quốc gia trong thời kỳ khủng hoảng, và không có bộ trưởng nào trong số 38 bộ trưởng tích cực đóng góp để cải thiện nền kinh tế. Ông nói: “Chính phủ hủy diệt tiếp tục biến chúng ta thành một thảm họa kinh tế cũng như đã đưa chúng ta vào một thảm họa an ninh”.

.

⚪ ---- Tổng thống Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) Mahmoud Abbas hôm thứ Sáu đã bình luận về lệnh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó chỉ thị cho quân Israel xây dựng một kế hoạch kép cho Rafah, nơi dân thường sẽ được di tản và các tiểu đoàn Hamas còn lại sẽ bị tiêu diệt.

.

Abbas nêu lên mối lo ngại về vấn đề này trong một tuyên bố, nói rằng kế hoạch này nhằm mục đích buộc người Palestine rời khỏi Gaza, gọi lệnh của Netanyahu là "mối đe dọa thực sự". Ông nói: “Bây giờ là lúc mọi người phải chịu trách nhiệm đối đầu với việc tạo ra một Nakba khác, điều này sẽ đẩy cả khu vực vào những cuộc chiến không hồi kết.” Đất thánh chảy máu không ngừng.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói với các phóng viên sau khi đến Beirut hôm thứ Sáu rằng nước ông sẽ tiếp tục hỗ trợ nhóm kháng chiến Hezbollah ở Lebanon. Ông lưu ý: “An ninh của Lebanon là an ninh của Iran cũng như của khu vực”. Bình luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hamas và Israel, Abdollahian nhấn mạnh rằng Israel đã không đạt được "bất kỳ mục tiêu nào đã đặt ra trong cuộc chiến ở Gaza".

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy bày tỏ niềm tin rằng nếu Joe Biden không phải đối mặt với cáo buộc về tiết lộ tài liệu mật thì ông cũng sẽ không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào với cáo buộc tương tự. Trump nói trong bài phát biểu trước các thành viên NRA ở Harrisburg, Pennsylvania, vào thứ bảy: “Nếu anh ta [Biden] không bị truy tố, điều đó tùy thuộc vào họ. Nhưng sau đó tôi không nên bị truy tố… Đây chẳng qua là cuộc đàn áp có chọn lọc đối với đối thủ chính trị của Biden: tôi.”

.

Công tố đặc biệt Robert Hur ra phán quyết rằng sẽ không có cáo buộc nào chống lại Biden, mặc dù đã "cố tình giữ lại và tiết lộ các tài liệu mật. Hur giải thích rằng bằng chứng không xác định được" tội lỗi vượt quá sự nghi ngờ hợp lý "của Biden và nhấn mạnh "trí nhớ kém" của anh ta.

.

⚪ ---- Florida: Thẩm phán đòi lộ thông tin về nhân chứng cho Trump biết. Donald Trump sẽ sớm nhận được thông tin gây tranh cãi từ Công tố đặc biệt Jack Smith sau khi thẩm phán giám sát vụ án hình sự của Trump về các tài liệu mật được cất giữ tại Mar-a-Lago, Thẩm phán Cannon, ra lệnh cho công tố viên cung cấp dữ liệu.

.

Trước đó vào hôm thứ Sáu, Cannon đã tạm dừng thời hạn trong một lệnh gây tranh cãi mà Công tố đặc biệt Jack Smith đã lên án là “sai sót rõ ràng” trong vụ án tài liệu mật của cựu tổng thống, theo hồ sơ và báo cáo của tòa án. Đầu tuần này, Cannon đã ra lệnh cho Smith gửi cho cô trước thứ Sáu các đề xuất về các báo cáo nhân chứng phỏng vấn FBI chưa được xác minh có thể xuất hiện trên sổ ghi công khai.

.

Smith đã cảnh báo về những mối đe dọa đối với những người liên quan đến vụ án, khiến vụ án phải tạm dừng trước đó. Nhưng sau đó vào thứ Sáu, Cannon cho biết thông tin vẫn phải được chuyển cho Trump và các bị cáo khác trong vụ án, bao gồm cả Walt Nauta, theo hồ sơ tòa án.

Hồ sơ tòa án nói rằng không có đủ cơ sở để “đi chệch khỏi quy trình tranh tụng trong trường hợp này”.

Nha sĩ Katherine 'Katie' Tran

Hồ sơ cũng được chọn bởi nhà phân tích pháp lý và người dẫn chương trình MSNBC, Katie Phang, người nói: "Trong vụ MAL, Thẩm phán Cannon đã ban hành lệnh sau, trong đó bà giữ kín một tang vật của Chính phủ, nhưng hiện tại lại ra lệnh cho Công tố đặc biệt, Jack Smith, để chuyển nó cho Bị cáo Trump, Nauta và De Oliveira vào hoặc trước ngày 10 tháng 2."⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump gặp vấn đề lớn trong các phiên tòa sắp tới, theo cựu công tố viên liên bang Elie Honig đã viết cho tờ The Intelligencer của Tạp chí New York Magazine hôm thứ Sáu: hành vi thất thường của Trump sẽ nhanh chóng khiến bồi thẩm đoàn chống lại Trump.Điều này xảy ra sau khi bồi thẩm đoàn buộc Trump phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 83,3 triệu USD trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng E. Jean Carroll, một vụ án mà Trump rõ ràng đã xung đột với thẩm phán.Honig viết: “Hành vi của Donald Trump trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng E. Jean Carroll gần đây thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi, những công tố viên mới vào nghề, đã được huấn luyện không ngừng về cách hành động trong phòng xử án. Một vài ví dụ, theo thứ tự quan trọng tăng dần: Có lần tôi bị người giám sát phiên tòa mắng vì đi giày đế xuồng không dây trước mặt bồi thẩm đoàn... Tôi học được rằng nếu tôi nhất quyết vẽ nguệch ngoạc trước những lời chứng tẻ nhạt (và tôi đã làm vậy), ít nhất tôi nên làm ra vẻ như tôi đang lắng nghe và ghi chép cẩn thận. Ngay cả khi có điều gì đó trở nên rắc rối - một thẩm phán đưa ra phán quyết tồi tệ hoặc một nhân chứng quan trọng ngã gục trên bục - hãy giữ bộ mặt lạnh lùng đó và hành động như thể mọi thứ đều ổn. Khi bồi thẩm đoàn bước ra để đưa ra quyết định, đừng nhìn chằm chằm vào họ và không có phản ứng nào (không dùng nắm đấm cũng không lắc đầu) khi phán quyết được công bố."Trump không chú ý đến bất kỳ điều gì trong số này trước tòa, Honig viết - Trump cau có, lẩm bẩm và thậm chí lao ra khỏi phòng xử án trong phiên tòa xét xử Carroll. Thật vậy, rất có thể đó là lý do tại sao thiệt hại trong phiên tòa này lại cao hơn nhiều so với phiên tòa đầu tiên, nơi Trump không thực sự tham dự và chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường 5 triệu đô la. Honig viết, nếu Trump hành xử như vậy trong các phiên tòa hình sự, không thể biết được điều đó có thể tồi tệ đến mức nào đối với anh ta.⚪ ---- Cục Lãnh sự Đài Loan cho biết hôm thứ Sáu (9/2), du khách không nên thay đổi ảnh hộ chiếu của mình quá nhiều, nếu không họ sẽ bị Cổng điện tử từ chối đi qua tại các sân bay. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8 đến ngày 14/2 là một trong những khoảng thời gian du lịch bận rộn nhất trong năm, với ước tính khoảng 120.000 du khách mỗi ngày đi qua Sân bay Quốc tế Đào Viên. Mặc dù Cổng điện tử được lắp đặt để cải thiện luồng khách du lịch thông qua nhập cư nhưng vẫn có những lời chỉ trích về tính hiệu quả của hệ thống.Hành khách báo cáo rằng e-Gates đã từ chối hộ chiếu của họ, buộc họ phải chuyển sang hàng nhập cảnh thông thường, nơi nhân viên sẽ kiểm tra giấy tờ của họ, theo Radio Taiwan International (RTI). Theo BOCA, vấn đề không phải là trục trặc kỹ thuật hay vấn đề với con chip bên trong hộ chiếu. Thay vào đó, các du khách đã chỉnh sửa ảnh hộ chiếu của họ đến mức hệ thống e-Gate không thể nhận ra chúng, BOCA cho biết. Bộ Ngoại giao (MOFA) kêu gọi người xin hộ chiếu nộp hình ảnh thực tế để tránh những rắc rối tại sân bay.---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hôm thứ Sáu cho biết báo cáo của Công tố viên đặc biệt Robert Hur về cuộc điều tra việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden xử lý các tài liệu mật là "vô cớ, không chính xác và không phù hợp".Phát biểu tại một cuộc họp báo, Harris tuyên bố rằng "cách mô tả phong thái của tổng thống trong báo cáo đó không thể sai hơn về thực tế và rõ ràng là có động cơ chính trị, vô cớ," đồng thời nói thêm rằng Biden đã hoàn thành nhiệm vụ khi cuộc tấn công của Hamas về Israel xảy ra vào ngày 7 tháng 10, điều phối các cơ quan quốc phòng và tình báo cũng như thu thập tất cả dữ liệu cần thiết về những gì đã xảy ra.Một ngày trước đó, Hur tiết lộ báo cáo cuối cùng về cuộc điều tra, nhấn mạnh rằng mặc dù bằng chứng cho thấy Biden “cố tình giữ lại và tiết lộ các tài liệu mật”, việc truy tố sẽ không có cơ sở, đồng thời nhấn mạnh, cùng với các lập luận khác, tuổi tác và trí nhớ của nguyên thủ quốc gia hiện tại.⚪ ---- California: Tiểu bang California sẽ cấm tất cả các túi mua sắm bằng nhựa vào năm 2026 theo một dự luật mới được cơ quan lập pháp bang công bố hôm thứ Năm. California đã cấm túi mua sắm bằng nhựa mỏng tại các cửa hàng tạp hóa và các cửa hàng khác, nhưng người mua hàng khi thanh toán có thể mua túi được làm bằng nhựa dày hơn với mục đích giúp chúng có thể tái sử dụng và tái chế.Thượng nghị sĩ tiểu bang Catherine Blakespear (Dân chủ) cho biết mọi người không tái sử dụng hoặc tái chế những chiếc túi đó. Cô chỉ ra một nghiên cứu của tiểu bang cho thấy số lượng túi mua sắm bằng nhựa bị vứt vào thùng rác của mỗi người đã tăng từ 8 pound mỗi năm vào năm 2004 lên 11 pound mỗi năm vào năm 2021. Nếu Cơ quan lập pháp thông qua dự luật này, Thống đốc Đảng Dân chủ Gavin Newsom sẽ quyết định xem có ký thành luật hay không. Với tư cách là thị trưởng San Francisco vào năm 2007, Newsom đã ký lệnh cấm túi nhựa đầu tiên trên toàn quốc.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một hiệu trưởng của một trường học đã bị cho nghỉ hành chính sau khi các nhân chứng cho biết bà đã tổ chức một cuộc diễn tập xả súng gây rối tại một trường tiểu học ở San Gabriel. Vụ này xảy ra tại Trường tiểu học Washington hôm thứ Tư và có sự tham gia của Nina Denson, một phụ nữ đã gia nhập trường với tư cách hiệu trưởng vào mùa thu năm 2023.Trẻ em và các bậc cha mẹ tỏ ra khó chịu trước những gì họ cho là một loạt hành động không phù hợp của Denson trong cuộc diễn tập phong tỏa. Jennifer Chavez, một phụ huynh nói: “Cô ta đi dạo quanh khuôn viên trường và giả vờ bắn những người mà cô nhìn thấy bằng cử động ngón tay và đập vào cửa sổ. Theo những gì tôi nghe được, cô nói với một học sinh, ‘Bùm. Trò này chết rồi.'" Phụ huynh cho biết, một số học sinh chứng kiến hành động của hiệu trưởng chỉ mới 4 tuổi.⚪ ---- Một sinh viên đại học 20 tuổi ở San Diego, California, sống sót sau khi bị một viên đạn sai hướng bắn vào đầu vào đầu. Daria Tolokonnikova, một nghệ sĩ piano cổ điển và sinh viên tại trường Cao đẳng Thành phố San Diego, sống với bà ngoại ở trung tâm thành phố San Diego. Cô đang ngồi trên giường học bài ngay trước 7 giờ tối Thứ ba, không hề báo trước, một viên đạn xuyên qua vách thạch cao phòng ngủ của cô.Tolokonnikova bị hất ra khỏi giường và ngã xuống sàn, chảy máu từ sau đầu. Tolokonnikova nói với NBC San Diego: “Tôi bắt đầu bất tỉnh. Mọi thứ ngay lập tức tối đen. Tôi ngã xuống đất trong một hoặc hai giây”. Viên đạn 9 mm được bắn xuyên qua bức tường chung giữa căn hộ của bà Tolokonnikova và căn hộ lân cận. Nó vẫn nằm trong một bức tường khác đối diện giường của Tolokonnikova.Cảnh sát cho biết viên đạn được cho là do Samuel C. Hernandez, 22 tuổi, một Hạ sĩ TQLC Hoa Kỳ bắn được giao cho Nhóm máy bay TQLC 41 có trụ sở tại MCAS Miramar. Hernandez bị bắt vào tối thứ Ba vì nghi ngờ xả súng một cách cẩu thả. Hernandez khai với nhà chức trách rằng anh ta "chỉ đang tập với khẩu súng" thì nó phát nổ.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát Fullerton cho biết hôm thứ Tư đã nổ súng sau khi ba nghi phạm có vũ trang thực hiện vụ cướp tại một cơ sở kinh doanh ở Fullerton. Ba nghi phạm đeo mặt nạ đã bước ra khỏi một chiếc xe hơi màu tối dừng trước một cửa hàng trang sức ở dãy nhà 1500 trên Đại lộ South Harbor. Nhà chức trách cho biết các nghi phạm có thể đã được trang bị súng ngắn.Một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục làm việc cho cửa hàng đã bắn vào 3 nghi phạm khi họ đến gần, khiến họ bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát được gọi đến hiện trường vào khoảng 12:08 trưa. và tìm kiếm khu vực để tìm những nghi phạm có thể có, mặc dù không tìm thấy ai.⚪ ----ở Louisiana đang phải đối mặt với khả năng bị mất một bên mắt sau khi một bệnh nhân cũ xông vào văn phòng của cô và đâm cô. Vụ tấn công nhắm vào Nha sĩ Katherine 'Katie' Tran và hai đồng nghiệp của cô - đồng thời dẫn đến việc bắt giữ Sharon Stewart - là lời nhắc nhở lạnh lùng mới nhất rằng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đang phải chịu nhiều thương tích do bạo lực tại nơi làm việc hơn bất kỳ ngành nào khác, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật, như Associated Press đưa tin năm ngoái.Giấy tờ do cảnh sát địa phương nộp tại tòa án hình sự New Orleans cáo buộc Stewart đã đến văn phòng trung tâm nha khoa Louisiana của Tran vào ngày 7 tháng 2/2024 và yêu cầu nói chuyện với cô. Cảnh sát cho biết, một trong những đồng nghiệp của Tran sau đó nghe thấy một âm thanh lớn, quay lại và nhìn thấy Stewart đang đứng trước nha sĩ trong khi cầm một con dao có lưỡi dài 3 inch.Một đồng nghiệp khác của Tran đã nghe thấy lời nhận xét của cô: “Tôi bị đâm vào mặt” trong khi máu chảy ra từ xung quanh một bên mắt của cô, cảnh sát cho biết thêm trong tài liệu. Stewart được cho là đã đuổi theo Tran, 32 tuổi, khi nha sĩ chạy vào một phòng khác và nhốt mình trong đó.Stewart bị cáo buộc tội cố gắng làm tổn thương thêm hai nhân viên tại văn phòng của Trần, trong đó có một người đã đứng ra bảo vệ nha sĩ. Tài liệu tòa án lưu ý rằng Stewart, 55 tuổi, đã chạy khỏi văn phòng của Tran trước khi cảnh sát đến, nhưng họ đã tìm thấy và bắt giữ cô sau khi rà soát khu vực xung quanh. Nữ nghi can đã bị bỏ tù vì tội cố ý giết người cấp độ hai cũng như hành hung nghiêm trọng trước khi xuất hiện tại phiên điều trần tại ngoại hôm thứ Năm.Tại phiên điều trần, một công tố viên cho biết cô Tran đã bị đâm vào mắt trái và bên phải cổ, hãng tin địa phương Nola.com đưa tin. Công tố viên cho rằng rất có thể Tran sẽ mất con mắt bị thương. Hồ sơ tòa án trong vụ của Stewart không đề cập đến mối quan hệ của cô Stewart với nha sĩ Tran. Nhưng chị gái của Tran, Carolyn, xác nhận rằng Stewart từng là bệnh nhân của Katie Tran. Carolyn Tran từ chối bình luận thêm.

⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 1/2 chuyên gia sợ trí tuệ nhân tạo AI sẽ làm họ bị thụt lùi, 1/3 lo ngại mất việc?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Đại học tiểu bang Washington, khoảng 1/3 chuyên gia Mỹ lo lắng rằng trí tuệ nhân tạo sẽ khiến một số công việc trở nên lỗi thời và gần một nửa lo ngại họ có thể bị "bỏ lại phía sau" trong sự nghiệp nếu không theo kịp. Kết quả cho thấy các trường đại học và công ty cần đào tạo thêm về cách sử dụng các chương trình AI tổng quát như ChatGPT, theo Debbie Compeau, hiệu trưởng lâm thời của Trường Cao đẳng Kinh doanh Carson của WSU, nói với Axios.

.

Cuộc khảo sát với 1.200 chuyên gia Hoa Kỳ cho thấy 48% lo ngại rằng họ có thể bị tụt lại phía sau trong sự nghiệp nếu không có cơ hội tìm hiểu thêm về việc sử dụng AI tại nơi làm việc. Khi được yêu cầu xếp hạng mối quan tâm của họ về công nghệ, 32% nêu lên mối lo ngại rằng một số công việc sẽ trở nên lỗi thời trong top 3 công việc hàng đầu của họ.

Chi tiết:

https://www.axios.com/local/seattle/2024/02/09/chat-gpt-ai-workers-replace-employees

.

⚪ ---- HỎI 2: Thanh thiếu niên Mỹ phê ma túy hay say xỉn vì 73% nói do căng thẳng?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới tiết lộ rằng thanh thiếu niên Mỹ cho rằng căng thẳng là nguyên nhân hàng đầu khiến họ say xỉn hoặc phê thuốc. Các nhà điều tra từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ kết luận: “Việc tiếp cận điều trị và hỗ trợ tốt hơn cho các vấn đề về sức khỏe tâm thần và căng thẳng có thể làm giảm một số động cơ sử dụng chất gây nghiện được báo cáo”.

.

Trong nghiên cứu, một nhóm do nhà nghiên cứu CDC Sarah Connolly dẫn đầu đã xem xét dữ liệu giai đoạn 2014-2020 trên hơn 9.500 người từ 13 đến 18 tuổi, tất cả đều đang được điều trị chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện.

.

"Động lực sử dụng chất kích thích được báo cáo phổ biến nhất là" để cảm thấy êm dịu, bình tĩnh hoặc thư giãn" (73%), cùng với các động cơ liên quan đến căng thẳng khác nằm trong số những lý do hàng đầu, bao gồm "ngưng lo lắng về một vấn đề hoặc quên đi những ký ức tồi tệ" (44%) và "để giúp giảm trầm cảm hoặc lo lắng" (40%)", nhóm của Connolly báo cáo.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/02/09/stress-teen-drug-alcohol-abuse/9031707497628/

.

.