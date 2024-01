Tương lai của xe điện không chỉ toàn màu hồng trong năm 2024

Dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp, theo thống kê công bố hôm thứ Tư. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Bắc Kinh cho biết dân số là 1,409 tỷ người vào cuối năm 2023, đánh dấu mức giảm 2,08 triệu người so với một năm trước đó, đây là mức giảm đầu tiên mà TQ này trải qua trong sáu thập niên. Mức giảm này là do tỷ lệ sinh giảm, đạt mức thấp kỷ lục 6,39 ca sinh trên 1.000 người, giảm so với 6,77 ca sinh vào năm 2022. Số người chết trong năm là 11,1 triệu người.