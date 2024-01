Ước mơ Dân chủ và tự do đã chiến thắng ở Đài Loan. Hình trên, từ trái: Lai Ching-te (Phó Tổng Thống hiện tại của bà Thái Anh Văn) đã thắng cử hôm Thứ Bảy, sẽ nhậm chức Tổng Thống Đài Loan ngày 20/5/2024, trong khi Phó Tổng Thống là Hsiao Bi-khim, cựu đặc phái viên hàng đầu của Đài Loan tại Hoa Kỳ.

.

- Bầu cử Tổng Thống Đài Loan: Lai Ching-te (Phó Tổng Thống hiện tại của bà Thái Anh Văn) đã thắng cử. TQ hăm dọa nhưng cử tri Đai Loan không sợ.

- Báo Tiếng Dân: Ông Nguyễn Phú Trọng đang bị hôn mê? Có tin ông Trọng tỉnh rồi mê nhiều lần...

- RFI: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện nhưng tính mạng dường như không bị đe dọa.

- Mỹ: 2 thủy thủ Hải quân đã mất tích trên biển khi hoạt động ngoài khơi bờ biển Somalia

- Gaza: tổng kết tới giờ, 23.843 người Palestine bị Israel giết, 60.317 người bị thương. Tổng kết 100 ngày: 1/20 cử dân bị giết, bị thương, hoặc mất tích.

- Mỹ không kích thêm vào 20 vị trí của Houthi ở Yemen.

- Thủ tướng Canada: ủng hộ Tòa án Công lý Quốc tế

- Israel và Qatar đã đạt được thỏa thuận mở rộng nhập cảng thuốc chữa bệnh vào Gaza

- Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tấn công căn cứ quân sự Conoco của quân Mỹ ở Syria "bằng một loạt hỏa tiễn."

- Georgia: "Mối tình giựt gân" của Biện Lý Quận Fulton sẽ bị mổ xẻ. Thẩm Phán Scott McAfee sẽ nghe điều trần đầu tháng 2/2024

- Đa số dân Mỹ nói sẽ ủng hộ việc Tòa án Tối cao xóa tên Trump ra phiếu bầu hoặc sẽ để các tiểu bang tự quyết định

- Virginia thú nhận "đếm sai" trong bầu cử 2020: quận Prince William đếm nhầm, tặng Trump thêm 2.327 phiếu, và đếm thiếu 1.648 phiếu bầu của Biden

- Tòa New York ra lệnh cho Trump phải trả cho tờ New York Times gần 400.000 USD tiền phí pháp lý vì kiện nhảm: tờ NYT có quyền tự do khui hồ sơ thuế của Trump

- TT Biden: Bộ trưởng Quốc phòng nhập viện không thông báo cho ông là sai, nhưng ông không mất niềm tin vào Austin

- Tòa án Tối cao tiểu bang Oregon sẽ chờ Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phán về chuyện ghi tên Trump trên phiếu bầu

- Trump: các nước chi ít nhất 7,8 triệu USD cho Trump là kinh doanh khách sạn của Trump

- Mua tranh nghệ thuật với giá cắt cổ, tỷ phú Nga mất 160 triệu đô, liền kiện hãng đấu giá và đại lý tranh. Nhưng khi bán có lời hàng trăm triệu đô thì lặng lẽ.

- Ngân hàng Citigroup sẽ sa thải 20.000 công nhân

- Thành phố Vallejo (CA) bồi thường 5 triệu đô la với gia đình nhạc sĩ rapper Willie McCoy, người đã bị cảnh sát bắn 38 phát

- Quận Cam: cháy nhà, 1 người chết và 1 bị thương

- Canada: Sát thủ Tyrel Nguyễn bị kết án về nhiều vụ giết người, nhận bản án chung thân

- Úc châu: mất tích 4 học sinh ngoại quốc, trong đó có 1 cô VN. Sonnie Nguyễn, 17 tuổi, là người mới nhất trong các du học sinh biến mất.

- HỎI 1: Cử tri độc lập tăng vọt, tới 43%, cử tri Dân Chủ giảm còn 27% và Cộng Hòa cũng giảm còn 27%? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Ngăn ung thư tái phát bằng cách ăn các loại đậu và hạt? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/1/2024) ⚪ ---- Ủy ban Bầu cử Trung ương xác nhận với giới truyền thông rằng các điểm bỏ phiếu ở Đài Loan đã đóng cửa lúc 4 giờ chiều thứ Bảy (giờ địa phương) để phục vụ các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thủ công, có nhân chứng chứng kiến quy trình trong khi gần 368 trung tâm điều hành bầu cử sẽ nhận thông tin và tải lên để công chúng biết.

.

Đảng Dân tiến cầm quyền của Đài Loan đã giành được chiến thắng lịch sử thứ ba liên tiếp cho tổng thống vào thứ Bảy khi các cử tri bỏ mặc những cảnh báo của Trung Quốc rằng việc tái bầu cử của họ sẽ làm tăng nguy cơ xung đột. Lai Ching-te, phó tổng thống hiện tại của Đài Loan, đã tuyên bố chiến thắng vào tối thứ Bảy trong khi hai đối thủ đối lập chính của ông đều thừa nhận thất bại.

.

“Tôi muốn cảm ơn người dân Đài Loan đã viết nên một chương mới trong nền dân chủ của chúng ta. Chúng tôi đã cho thế giới thấy chúng tôi trân trọng nền dân chủ của mình đến mức nào. Đây là cam kết vững chắc của chúng tôi”, Lai nói với giới truyền thông và cho biết thêm ông đã nhận những cuộc điện thoại chúc mừng từ hai đối thủ của mình.

.

“Chúng tôi đang nói với cộng đồng quốc tế rằng giữa dân chủ và chủ nghĩa độc tài, chúng tôi sẽ đứng về phía dân chủ. Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan sẽ tiếp tục sát cánh cùng các nền dân chủ trên khắp thế giới”, ông Lai nói. Lai sẽ nhậm chức Tổng Thống trong nhiệm kỳ 4 năm bắt đầu từ ngày 20 tháng 5/2024.

.

Người bạn đồng hành của Lai, Hsiao Bi-khim, người gần đây giữ chức đặc phái viên hàng đầu của Đài Loan tại Hoa Kỳ, đã được bầu làm Phó Tổng thống.

.

Ước mơ Dân chủ và tự do đã chiến thắng ở Đài Loan. Hình trên, từ trái: Lai Ching-te (Phó Tổng Thống hiện tại của bà Thái Anh Văn) đã thắng cử hôm Thứ Bảy, sẽ nhậm chức Tổng Thống Đài Loan ngày 20/5/2024, trong khi Phó Tổng Thống là Hsiao Bi-khim, cựu đặc phái viên hàng đầu của Đài Loan tại Hoa Kỳ.

.

Kết quả từ Ủy ban bầu cử trung ương Đài Loan, vốn vẫn đang được hoàn thiện khi các bài phát biểu chiến thắng và nhượng bộ đang được đưa ra, cho thấy Lai với 41% số phiếu phổ thông trong khi hai đối thủ chính của ông lần lượt theo sau với 33% và 26%. Khi bản tn này dịch, thì hơn 90% phiếu đã được đếm xong.





​.

Lai, người trước đây từng là thị trưởng Đài Nam, đã chia sẻ các mục tiêu chính trị của mình trong bài phát biểu hôm thứ Năm (11/1). Ông cam kết tiếp tục củng cố quốc phòng, kinh tế và hợp tác với các đồng minh dân chủ. Ông cũng cho biết ông sẽ duy trì khả năng răn đe và duy trì hiện trạng xuyên eo biển.

.

Lai cho biết ông sẽ thành lập một chính phủ mới với nhân sự dựa trên năng lực của họ chứ không phải theo đảng phái. Bằng cách này, nước này có thể ứng phó hiệu quả với các thách thức, cởi mở và toàn diện, đồng thời đoàn kết người Đài Loan để đối mặt với các thách thức trong nước và quốc tế, ông nói.



Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục các sáng kiến tập trung vào ngoại giao dựa trên giá trị, ổn định xuyên eo biển, tự chủ quốc phòng, nâng cấp kinh tế, chuyển đổi năng lượng, đầu tư cho thanh niên, công bằng về nhà ở và bình đẳng giáo dục. Ông nói điều này sẽ định hình Đài Loan trở thành “một thế lực ổn định và không thể thiếu trong cộng đồng quốc tế”.

.

Chiến thắng của Lai chắc chắn sẽ gây ra sự phản đối từ Bắc Kinh, vốn muốn Quốc Dân Đảng thân Trung Quốc và Hou Yu-ih lên nắm quyền. Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc hôm thứ Năm đã gọi Lai là một “người ủng hộ độc lập Đài Loan cố chấp” sẽ mang đến “sự đối đầu và xung đột xuyên eo biển”.

.

Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan trong những năm gần đây, bao gồm cả các cuộc xâm nhập gần như hàng ngày vào vùng nhận dạng phòng không của nước này và gửi tàu quân sự đến gần biên giới trên biển của Đài Loan. Với Lai làm tổng thống, người Đài Loan đã khẳng định rằng họ sẽ không lùi bước trước sự đe dọa của Trung Quốc.

.

⚪ ---- Mua tranh nghệ thuật với giá cắt cổ, tỷ phú Nga mất 160 triệu đô, liền kiện hãng đấu giá và đại lý tranh. Một tỷ phú người Nga cáo buộc hãng đấu giá tranh Sotheby's hợp tác với một đại lý nghệ thuật Thụy Sĩ để lừa ông đã rơi nước mắt hôm thứ Sáu khi làm chứng về việc phát hiện ra mình là một phần của một trò lừa đảo quá phổ biến trong một "thị trường nghệ thuật cần phải minh bạch hơn.”

.

Khoảnh khắc xúc động đến khi ông trùm ngành phân bón Dmitry Rybolovlev, phát biểu thông qua một thông dịch viên, hoàn thành hai ngày lấy lời khai tại tòa án liên bang Manhattan (New York) để hỗ trợ vụ kiện chống lại Sotheby's. Đã từng có tài sản trị giá ít nhất 7 tỷ USD, Rybolovlev cho biết ông tin tưởng vào đại lý của mình, Yves Bouvier.

.

Rybolovlev đang cố gắng buộc Sotheby's phải chịu trách nhiệm về điều mà luật sư của ông cho biết là khoản lỗ hơn 160 triệu USD. Đội ngũ pháp lý của ông cho biết Bouvier đã bỏ túi số tiền này bằng cách mua các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng từ Sotheby's trước khi bán chúng cho Rybolovlev với giá cao ngất trời. Tổng cộng, Rybolovlev đã chi khoảng 2 tỷ USD cho tranh nghệ thuật từ năm 2002 đến năm 2014 khi ông xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật đẳng cấp thế giới.

.

Khi kiểm tra chéo, luật sư của Sotheby's đã khiến Rybolovlev thừa nhận rằng anh ta tin tưởng các cố vấn của mình và không nhất quyết muốn xem các tài liệu có thể cho thấy chính xác số tiền của anh đã đi đâu, ngay cả khi anh mua tác phẩm nghệ thuật đôi khi trị giá hàng chục triệu đô la. Trong lời khai của mình, Rybolovlev đổ lỗi cho những hành vi mờ ám trong thế giới nghệ thuật đã khiến anh bị thiệt hại về mặt tài chính.

.

Chỉ có 4 bức tranh có vấn đề trong phiên tòa, bao gồm bức “Salvator Mundi” của Leonardo da Vinci, tiếng Latin có nghĩa là “Đấng cứu thế của thế giới”, mà luật sư của Rybolovlev cho biết Bouvier đã mua từ Sotheby's với giá 83 triệu đô la, chỉ để bán lại cho Rybolovlev một ngày hôm sau đó với giá hơn 127 triệu đô la. Thế rồi năm 2017, Rybolovlev đã bán nó thông qua Christie's với giá lịch sử 450 triệu USD và trở thành bức tranh đắt nhất từng được bán đấu giá.

.

Vào tháng 12, các luật sư của Bouvier thông báo rằng Bouvier đã giải quyết với Rybolovlev theo các điều khoản không được tiết lộ để đảm bảo cả hai sẽ không bình luận về các tranh chấp trong quá khứ của họ.

​.

⚪ ---- Thật sự có chuyện đếm phiếu "gian lận" hay có thể gọi là "sai sót" trong bầu cử 2020, và vụ xảy ra ở Virginia Trump được tặng nhiều ngàn phiếu nhờ đếm sai. Một quận phía bắc Virginia đang thừa nhận rằng họ đã báo cáo thấp hơn tỷ lệ chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trước Donald Trump ở đó trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 khoảng 4.000 phiếu bầu, theo bản kê khai chi tiết đầu tiên về những sai sót được đưa ra ánh sáng vào năm 2022 như một phần của một vụ án hình sự.

.

Lời thừa nhận hôm thứ Năm 12/1/2024 từ Văn phòng Bầu cử Quận Prince William được đưa ra một tuần sau khi các công tố viên từ văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Virginia bãi bỏ cáo buộc chống lại cựu nhân viên đăng ký của quận, Michele White. Số lượng phiếu đếm sai cũng giảm trong các cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ và Hạ viện Hoa Kỳ, mặc dù với tỷ lệ chênh lệch thấp hơn.

.

Trong một tuyên bố, quan chức về đăng bộ cử tri hiện tại của quận, Eric Olsen, nhấn mạnh rằng những sai lầm không đến mức ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ cuộc đua nào và “không nhất quán ủng hộ một đảng hoặc ứng cử viên nào nhưng có thể là do thiếu kế hoạch phù hợp, một khó khăn môi trường bầu cử và lỗi của con người.”

.

Trong cuộc đua tổng thống, quận đã nhầm lẫn đếm thiếu 1.648 phiếu bầu của Biden và báo cáo quá mức số phiếu của Trump là 2.327 phiếu. Dù vậy, sai số 3.975 phiếu bầu về tỷ lệ chiến thắng là không đáng kể trong một cuộc tranh cử mà Biden đã có nhiều hơn Trump tới 450.000 phiếu bầu ở Virginia và hơn Trump tới 60.000 phiếu bầu ở Quận Prince William.

​.

⚪ ---- Một thẩm phán ở New York hôm thứ Sáu đã ra lệnh cho Donald Trump phải trả cho tờ New York Times gần 400.000 USD tiền phí pháp lý sau vụ kiện thất bại của Trump chống lại tờ báo này. Trump vào năm 2021 đã kiện cháu gái của mình, Mary Trump, báo New York Times và ba phóng viên của họ về cuộc điều tra năm 2018 về thuế của Trump, bao gồm cả hồ sơ thuế bí mật. Trong vụ kiện đòi bồi thường 100 triệu USD, Trump cáo buộc các phóng viên của NY Times có "mối thù cá nhân" chống lại Trump và tham gia vào một "âm mưu quỷ quyệt" để lấy hồ sơ thuế của Trump.

.

Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Robert Reed đã bác bỏ vụ kiện của Trump vào tháng 5 năm ngoái, nói rằng những tuyên bố của Trump “đã thất bại vì vấn đề luật hiến pháp”. Reed viết: “Tòa án từ lâu đã công nhận rằng các phóng viên có quyền tham gia vào các hoạt động thu thập tin tức thông thường và hợp pháp mà không sợ phải chịu trách nhiệm pháp lý - vì những hành động này là cốt lõi của hoạt động được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất”.

.

Phán quyết của thẩm phán bao gồm lệnh yêu cầu Trump trả phí pháp lý cho tờ NY Times và các phóng viên của tờ này. Tờ NY Times yêu cầu trả 229.921 USD cho chính mình và 162.717 USD cho các phóng viên. Trump phản đối số tiền mà tờ NY Times yêu cầu, cho rằng công việc pháp lý bao gồm "công việc không chính đáng hoặc trùng lặp và mức lương cắt cổ theo giờ."

.

Reed khẳng định số tiền được yêu cầu là "hợp lý", trích dẫn "sự phức tạp của các vấn đề" trong vụ kiện, kinh nghiệm và khả năng của luật sư bào chữa, số tiền bồi thường thiệt hại mà Trump yêu cầu và sự thành công của luật sư bào chữa trong việc bác bỏ vụ kiện.

.

Cuộc điều tra của NY Times về hồ sơ thuế của Trump đã dẫn đến một loạt bài báo đoạt giải Pulitzer ở hạng mục báo cáo giải thích. Trong số những bài báo đó có một bài có tiêu đề "Trump tham gia vào các âm mưu đánh thuế đáng ngờ khi ông ta cướp tài sản từ cha mình."

.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin không thông báo cho ông về việc Austin nhập viện là một sai sót trong phán đoán, nhưng cũng khẳng định rằng ông không mất niềm tin vào lựa chọn lãnh đạo Pentagon, theo Reuters. Austin nhập viện vào ngày 1 tháng 1 vì nhiễm trùng tiểu đau đớn, sau ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt vào tháng 12. Austin, 70 tuổi, vẫn đang nằm viện để điều trị các biến chứng do phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt.

.

⚪ ---- Georgia: "Mối tình bất trắc" của Biện Lý Quận Fulton sẽ bị mổ xẻ trước tòa án. Scott McAfee, Thẩm phán giám sát cáo trạng gian lận bầu cử ở Georgia đối với Donald Trump, cho biết ông sẽ tổ chức một phiên điều trần vào tháng 2/2024 về những báo cáo giựt gân rằng Biện Lý Fani Willis đã bổ nhiệm không đúng cách một "bạn trai" lãng mạn để lãnh đạo cuộc điều tra, trả lương quá cao cho anh và đi chơi xa cùng anh.

.

Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Scott McAfee cho biết hôm thứ Sáu rằng ông sẽ đợi cho đến khi Willis, luật sư quận Fulton, trả lời đề nghị trong tuần này của một đồng phạm của Trump đang tìm cách loại bỏ Willis và Nathan Wade, công tố viên đặc biệt. “Rõ ràng, kế hoạch của tôi là cho phép tiểu bang phản hồi trước khi ấn định ngày điều trần,” McAfee nói tại tòa án bang Atlanta và nói thêm rằng ông đang “nhắm mục tiêu” vào đầu tháng 2/2024.

.

McAfee đã trả lời tại phiên điều trần trước bình luận của luật sư Steven Sadow của Trump rằng McAfee đang cân nhắc xem có nên tham gia xét kiến nghị tòa (motion)ngày 8/1 của đồng phạm Michael Roman hay không, mà ông gọi là “có tính chất dâm ô và tai tiếng”. Craig Gillen, luật sư của đồng phạm David Shafer, cho biết Shafer cũng đang thực hiện cuộc điều tra của riêng mình và có thể tham gia đề nghị của Roman.

.

Những cáo buộc cho rằng Biện Lý Willis có mối quan hệ không trong sáng với công tố Wade đã gây nguy hiểm cho việc truy tố Trump ở Georgia, người bị truy tố về tội gian lận với 18 người khác. Trump, ứng cử viên Đảng Cộng hòa dẫn đầu trong cuộc đua với Tổng thống Joe Biden vào Bạch Ốc, cũng phải đối mặt với ba phiên tòa hình sự khác.

.

Theo hồ sơ, Willis đã thuê luật sư Wade làm công tố viên đặc biệt khi họ có một mối quan hệ lãng mạn. Theo hồ sơ, Wade, một luật sư tư, đã được trả 653.881 USD và họ đã cùng đi chơi xa, đến Thung lũng Napa ở California, Florida và vùng Caribe. Wade đang tiến hành ly hôn ở Cobb County, Georgia, nơi hồ sơ được niêm phong.

.

Theo hồ sơ, mối dan díu của Willis với Wade trước khi được bổ nhiệm đã tạo ra một “xung đột lợi ích không thể chấp nhận được và không thể khắc phục được”, khiến McAfee phải loại cả hai người ra khỏi vụ truy tố Trump về gian lận RICO.

.

Luật sư Ashleigh Merchant của Roman viết: Willis đã được hưởng lợi trực tiếp vì “Wade đang được trả hàng trăm nghìn đô la để thay mặt cô Willis khởi tố vụ án này”. Ngược lại, theo hồ sơ, Wade đã đưa Willis đi nghỉ bằng số tiền mà Wade được những người nộp thuế ở Quận Fulton trả mà Willis ủy quyền. Hồ sơ cho rằng hành vi bị cáo buộc của Willis có thể dẫn đến hành vi gian lận dịch vụ trung thực của một quan chức nhà nước.

.

Wade đã tham dự phiên điều trần hôm thứ Sáu và nói về các chuyển biến đang chờ xử lý khác trước thẩm phán nhưng không đề cập đến mối quan hệ của anh với Willis. Nhưng các luật sư khác đặt câu hỏi về phán đoán của Willis khi thuê Wade, người chưa dày dặn kinh nghiệm trong các cuộc điều tra phức tạp.

.

Trong những năm gần đây, công việc pháp lý của Wade bao gồm làm thẩm phán thành phố bán thời gian và xử lý các vụ án hình sự tội nhẹ cũng như các vụ ly hôn và nuôi con, theo hồ sơ tòa án cho thấy. Luật sư bào chữa Megan Grout cho biết: “Có rất nhiều cú sốc trong cộng đồng pháp lý về những gì chúng tôi đã thấy trong kiến nghị tòa. Wade không phải là người đầu tiên người ta nên lựa chọn để tham gia vụ truy tố một vụ RICO phức tạp chống lại cựu tổng thống Hoa Kỳ.”

.

⚪ ---- Đa số người Mỹ trong một cuộc khảo sát mới cho biết họ sẽ ủng hộ việc Tòa án Tối cao xóa tên cựu Tổng thống Trump ra khỏi các phiếu bầu tổng thống trên toàn quốc hoặc sẽ để các tiểu bang tự quyết định có đưa Trump vào lá phiếu của họ hay không.

.

Gần một phần ba - 30 phần trăm - số người được hỏi trong cuộc khảo sát của ABC News/Ipsos cho biết họ nghĩ các thẩm phán nên ra lệnh loại Trump ra khỏi các cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc và 26 phần trăm cho biết họ tin rằng vấn đề này nên được giao cho các quan chức bầu cử ở các tiểu bang quyết định theo luật mỗi tiểu bang. Ngoài ra, 39% người Mỹ được khảo sát cho biết họ nghĩ Tòa án tối cao nên ra lệnh giữ Trump có tên trong lá phiếu ở tất cả các tiểu bang.

.

Hơn một nửa số người trả lời cuộc khảo sát, 53%, cho biết họ tin rằng các thẩm phán tại tòa án cao nhất quốc gia sẽ ra phán quyết trên cơ sở luật pháp về vấn đề này, trong khi 43% cho biết họ nghĩ rằng họ sẽ ra phán quyết dựa trên quan điểm chính trị của họ đối với Trump.

.

.

⚪ ---- Tiểu bang Oregon sẽ không đi theo sự dẫn đầu của Colorado và Maine để cấm ghi tên Donald Trump trên lá phiếu sơ bộ vào lúc này. Tòa án Tối cao tiểu bang Oregon cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ chờ Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra quyết định về vấn đề này. Điều đó không làm hài lòng Free Speech for People, nhóm vận động đã thay mặt 5 cử tri đệ đơn kiện đòi xóa tên Trump.

.

Nhóm cho biết trong một tuyên bố: “Việc chờ đợi cho đến khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ban hành lệnh chỉ làm giảm thời gian mà Tòa án Tối cao Oregon có thể phải giải quyết các vấn đề còn tồn tại”.

.

Vụ kiện ở Oregon được đệ trình sau khi Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Lavonne Griffin-Valade nói rằng bà không có thẩm quyền để ngăn Trump bỏ phiếu sơ bộ mà chỉ bỏ phiếu tổng tuyển cử, theo CBS News.

Tòa án Oregon cho biết phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ “có thể giải quyết một hoặc nhiều tranh chấp” trong vụ kiện của cử tri. Theo New York Times, Chánh án Oregon đã viết rằng những người thách thức có thể đệ đơn kiện mới nếu phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ không giải quyết được tất cả các lập luận của họ. Cuộc bầu cử sơ bộ ở Oregon diễn ra vào ngày 21 tháng 5 và các quan chức bầu cử cho biết các tên trên lá phiếu phải được ấn định trước ngày 21 tháng 3. Các cuộc tranh luận bằng miệng trong một vụ kiện liên quan đến lá phiếu sơ bộ ở Colorado được lên kế hoạch tại Washington vào ngày 8 tháng 2.⚪ ---- Donald Trump nói rằng các doanh nghiệp của Trump nhận được khoản tiền thanh toán từ các chính phủ nước ngoài vì Trump đang "làm dịch vụ" cho họ. Trump đã có mặt tại tòa thị chính của Fox News hôm thứ Tư, bình luận về một báo cáo gần đây của các nhà lập pháp Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện. Báo cáo công bố hôm 4/1 cho biết các doanh nghiệp của Trump đã nhận được ít nhất 7,8 triệu USD thanh toán từ nước ngoài trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.Trump giải thích rằng các khoản thanh toán này là để chi trả cho chỗ ở tại các câu lạc bộ và khách sạn của ông. Trump tiếp tục: “Tôi đang làm dịch vụ cho họ. Mọi người đang ở trong những khách sạn lớn, những khách sạn xinh đẹp này. Tôi không nhận được 8 triệu USD nếu không làm gì cả.”Theo báo cáo từ Đảng Dân chủ, các doanh nghiệp của Trump đã nhận được khoản thanh toán từ ít nhất 20 quốc gia khi Trump còn đương chức. Các chính phủ nước ngoài và các tổ chức do chính phủ kiểm soát đã thanh toán cho các khách sạn của Trump ở Washington, Las Vegas và New York.Báo cáo cho biết: “Chúng hoạt động từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến Ả Rập Saudi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Malaysia, Albania đến Kosovo. Những quốc gia này chi tiêu – thường rất xa hoa – vào các căn hộ và khách sạn tại khu nhà của Donald Trump. Tổng thống Trump chưa bao giờ tìm kiếm hoặc nhận được sự chấp thuận của Quốc hội để giữ các khoản thanh toán nước ngoài này, như Hiến pháp yêu cầu.”

Báo cáo cho biết điều này là vi phạm Hiến pháp. Trump đã bị truy tố trong bốn vụ truy tố riêng biệt vào năm ngoái và phải đối mặt với 91 tội danh hình sự, từ làm sai lệch hồ sơ kinh doanh đến can thiệp bầu cử. Các đại diện của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Business Insider được gửi ngoài giờ làm việc thông thường.

.

⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết hai thủy thủ Hải quân đã mất tích trên biển khi đang thực hiện các hoạt động ngoài khơi bờ biển Somalia vào ngày 11/1. “Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ hiện đang được tiến hành để xác định vị trí của hai thủy thủ”, quân đội cho biết trong một tuyên bố. Hơn nữa, Bộ Tư lệnh Trung ương nhấn mạnh rằng họ sẽ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào "cho đến khi hoạt động phục hồi nhân sự hoàn tất".

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Bảy cho biết số thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 23.843. Con số này tăng lên sau khi 135 người không tham chiến thiệt mạng trong 24 giờ qua trong bối cảnh 12 cuộc tấn công của lực lượng Israel cũng khiến 312 người bị thương trong ngày qua. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu xung đột đã tăng lên 60.317 người.

.

Hơn nữa, Bộ lưu ý rằng hoạt động của Israel đã khiến cứ 20 công dân ở Dải Gaza thì có một người trở thành "kẻ tử vì đạo, bị thương hoặc mất tích". Ngày mai, ngày 14/1/2024 sẽ đánh dấu 100 ngày kể từ khi các cuộc tấn công của cả hai bên bắt đầu.

.

⚪ ---- CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích khác nhằm vào các vị trí của Houthi ở Yemen. Cuộc tấn công mới nhất nhằm vào một cơ sở radar được phiến quân Houthi sử dụng ở Yemen. Nguồn tin cũng nói với cơ quan truyền thông rằng cuộc tấn công này được Mỹ đơn phương tiến hành. Hôm thứ Năm, Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen, đánh vào gần 30 địa điểm được phiến quân sử dụng.

.

⚪ ---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng chính phủ của ông không nhất thiết ủng hộ các yêu sách do Nam Phi đưa ra chống lại Israel. “Canada từ lâu đã là nước ủng hộ mạnh mẽ trật tự, quy trình và cấu trúc dựa trên luật lệ quốc tế đã được thiết lập trong nhiều thập kỷ qua để có thể thực sự đảm bảo rằng luật pháp quốc tế được tôn trọng và thực thi,” ông Trudeau lưu ý và nói thêm rằng “Tòa án Công lý Quốc tế là một phần quan trọng trong đó. Sự ủng hộ hết lòng của chúng tôi đối với ICJ và các quy trình của nó không có nghĩa là chúng tôi ủng hộ tiền đề của vụ kiện do Nam Phi đưa ra."

.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Nam Phi đang đạo đức giả khi cáo buộc Israel tội diệt chủng khi nước này "đại diện cho những con quái vật" đã thực hiện hành vi diệt chủng chống lại Israel.

.

⚪ ---- Israel và Qatar đã đạt được thỏa thuận mở rộng nhập cảng thuốc vào Gaza để đổi lấy việc cung cấp thuốc cho những người bị Hamas giam giữ, theo tờ Times of Israel đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn lời một quan chức Israel. Cũng theo quan chức này, số thuốc được chuyển giao sẽ bao gồm các loại thuốc "cứu mạng" cho những người mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, huyết áp cao và hen suyễn. Quan chức này giải thích rằng các cuộc đàm phán gặp nhiều thách thức do Hamas lo ngại rằng việc chuyển thuốc cho các con tin có thể tiết lộ vị trí chính xác của họ cho Israel.

.

⚪ ---- Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tuyên bố trên Telegram hôm thứ Sáu rằng họ đã phát động một cuộc tấn công khác vào căn cứ quân sự Conoco của Hoa Kỳ ở Syria "bằng một loạt hỏa tiễn." Nhóm chiến binh giải thích rằng hành động trả đũa này là "sự tiếp nối con đường của chúng tôi trong việc chống lại lực lượng chiếm đóng của Mỹ ở Iraq và khu vực, cũng như để đáp trả các vụ thảm sát của thực thể theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái [Israel] chống lại người dân của chúng tôi ở Gaza." Đây là lần thứ hai phe kháng chiến nhắm vào tấn công cùng một căn cứ trong vòng hai ngày qua.

.

⚪ ---- Ngân hàng Citigroup đang thu hẹp: ngân hàng này cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ sa thải 20.000 công nhân, tương đương 10% lực lượng lao động của mình, vào năm 2026, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Tin tức này được đưa ra khi Citi báo lỗ 1,8 tỷ USD trong quý 4, so với khoản lãi 2,5 tỷ USD một năm trước, theo AP. “Quý 4 rõ ràng là đáng thất vọng”, CEO Jane Fraser nói với các nhà phân tích. “Chúng tôi biết rằng năm 2024 là rất quan trọng.” Reuters lưu ý rằng khoản lỗ chủ yếu là do "các khoản phí một lần", và một số nhà phân tích cho rằng con số này nghe có vẻ còn tệ hơn thực tế.

.

Octavio Marenzi, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Opimas, cho biết: “Thu nhập của Citigroup trông rất tệ với khoản lỗ lớn 1,8 tỷ USD, nhưng hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng đã cho thấy khả năng phục hồi”. Citi đã hợp lý hóa các hoạt động kể từ khi Fraser tiếp quản vào năm 2021 với nhiệm vụ đó, theo Tạp chí. Con số sa thải không bao gồm khoảng 40.000 công nhân ở Mexico là một phần của doanh nghiệp bị tách ra.

.

⚪ ---- Thành phố Vallejo, California, đã đạt được thỏa thuận trị giá 5 triệu đô la với gia đình nhạc sĩ rapper Willie McCoy, người đã bị bắn 38 phát sau khi cảnh sát phát hiện anh ta đang ngủ với một khẩu súng trên đùi trong một chiếc xe hơi tại Taco Bell vào năm 2019. Các công tố viên đã không truy tố đối với 6 cảnh sát, những người đã bắn tổng cộng 55 phát súng vào thanh niên 20 tuổi, theo tờ Guardian đưa tin.

.

Melissa Nold, luật sư của gia đình, nói với KRON4 rằng họ sẽ tiếp tục yêu cầu các cáo buộc dân quyền liên bang đối với các cảnh sát. Cô nói: “Tiền không bằng công lý khi một người bị sát hại. Chuyện này còn chưa kết thúc đâu." Thành phố cho biết việc giải quyết "không ngụ ý sự thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc hành vi sai trái của Thành phố Vallejo hoặc bất kỳ nhân viên Thành phố nào."

.

⚪ ---- Quận Cam: Một người chết và một phụ nữ bị thương trong vụ cháy một tòa nhà chung cư ở Cypress hôm thứ Năm. Lửa bùng phát vào khoảng 9:20 giờ sáng thứ Năm tại khu nhà số 5700 trên đường Playa Way và bị dập tắt trong khoảng 30 phút, theo Đại úy Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam Thanh Nguyên cho biết. Ông Nguyễn cho biết người phụ nữ thoát khỏi đám cháy đã được đưa đến bệnh viện khu vực.

.

⚪ ---- Canada: Sát thủ Tyrel Nguyễn bị kết án về nhiều vụ giết người liên quan đến xung đột băng đảng ở B.C. đã nhận bản án chung thân hôm thứ Năm. Tyrel Nguyễn ban đầu bị bắt vào năm 2019, sau cuộc điều tra 2 năm về 2 vụ giết người riêng biệt ở Lower Mainland. Nguyen bị bắt giam vì vụ sát hại Randeep Kang năm 2017 ở Surrey và vụ sát hại Jagvir Malhi năm 2018 ở Abbotsford.

.

Cảnh sát trước đây mô tả Malhi, 19 tuổi, một ngôi sao bóng rổ trung học, không phải là mục tiêu dự kiến. Vào ngày 23 tháng 11, Nguyễn bị kết tội về hai vụ giết người cấp độ một, cùng với hai tội cố ý giết người. Nguyễn sẽ không đủ điều kiện để được tạm tha trong 25 năm.

.

⚪ ---- Úc châu: thiếu nữ VN du học, và biến mất ở Úc châu. Một cô gái tuổi teen biến mất khỏi nhà một cách bí ẩn vào lúc nửa đêm chỉ để lại vài món đồ nhét trong ba lô - và không một lời nói nào về việc cô ấy sẽ đi đâu. Sunnie Nguyen, một cô gái 17 tuổi 'nhút nhát' và gặp khó khăn khi nói tiếng Anh, là một trong 4 sinh viên trao đổi đã biến mất một cách bí ẩn khỏi Nam Úc trong những tuần gần đây.

.

Học sinh lớp 11 đến từ Việt Nam, mất tích bốn ngày, đã ăn tối với gia đình chủ nhà tại nhà của họ ở South Plympton, phía tây nam thành phố Adelaide, vào khoảng 7 giờ tối thứ Hai trước khi về phòng. Nhưng khi mẹ chủ nhà May Zervaas đến kiểm tra phòng của cô vào khoảng 11 giờ đêm, Sunnie đã biến mất - cùng với ba lô, máy tính xách tay, một vài giấy tờ tùy thân quan trọng và một số quần áo. Điện thoại của cô ấy cũng đã bị tắt và các tài khoản mạng xã hội của cô ấy cũng bị xóa.

.

“Tôi đã ngồi cạnh chiếc điện thoại suốt đêm và hồi hộp chờ đợi một cuộc gọi”, Mary, con gái của bà Zervaas, nói với Daily Mail Australia. 'Chúng tôi rất lo lắng. Tiếng Anh của cô ấy không trôi chảy lắm và cô ấy thường nhờ người khác dịch. Cô ấy sẽ phải vật lộn một mình. Ở nhà cô ấy có năm chiếc túi nhưng cô chỉ mang một chiếc. Hai đôi giày của cô ấy đã biến mất, nhưng tủ quần áo và tủ đựng quần áo của cô ấy vẫn còn nguyên quần áo trong đó.

'Cô ấy có những thứ quan trọng như máy tính xách tay và hộ chiếu, những thứ mà chúng tôi nghĩ rằng cô ấy thường mang theo bên mình để sử dụng làm giấy tờ tùy thân hợp lệ và một số quần áo. Nhưng cô ấy đã để lại mọi thứ khác ở đây, bao gồm cả thuốc chữa bệnh của cô ấy - điều này khá quan trọng.'

.

Giống như nhiều cô gái tuổi teen, Sunnie - năm nay sẽ bắt đầu học lớp 11 tại trường trung học Hamilton - thích ca hát, nhảy múa, dành thời gian cho bạn bè và - tất nhiên - ngôi sao nhạc pop Taylor Swift. Trong sáu tháng qua, cô sống với gia đình Zervaas, cô đã hình thành thói quen đi học, về nhà ăn tối, sau đó dành buổi tối để cười đùa, nhảy múa và quay video cùng hai học sinh trao đổi khác của gia đình.

.

Mary cho biết Sunnie, người vẫn còn ba năm trong thị thực du học, có vẻ hạnh phúc và họ không tin rằng cô đã bỏ trốn vì hòa thuận với gia đình. Bây giờ, May, Mary, hai cô gái khác và bạn thân của Sunnie - người đã chuyển đến nhà Zervaas vào thứ Năm - đều lo sợ, sốc và bối rối trước sự biến mất của cô Nguyen vì mọi thứ trong cuộc sống của cô ấy dường như 'hoàn toàn bình thường'.

.

⚪ ---- Úc châu: mất tích 4 học sinh ngoại quốc, trong đó có 1 cô VN. Bốn thiếu niên Việt Nam đã mất tích hơn một tháng khi đi trao đổi ở Nam Úc. Sonnie Nguyễn, 17 tuổi, là người mới nhất trong chuỗi du học sinh biến mất sau khi cô không trở về nhà mẹ bản xứ ở Nam Plympton hôm thứ Hai.

.

Điện thoại của cô ấy đã bị ngắt kết nối và tài khoản mạng xã hội của cô ấy bị xóa sạch. Các thiếu niên này đều là học sinh tại Trường Trung học Hamilton ở Công viên Mitchell và hiện đang trong kỳ nghỉ học. Mỗi người đều biến mất vào những thời điểm khác nhau và một trong số họ đã không nhận được tin tức gì trong hơn một tháng.

.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết họ đã biết về 4 thiếu niên quốc tế được báo cáo mất tích vào tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Người phát ngôn cho biết: “Tất cả các dòng điều tra trong cuộc điều tra đều chỉ ra rằng một số thanh niên này có thể đã đi du lịch xuyên bang và vẫn ở đó. Hiện tại không có điều gì được xác định trong bất kỳ cuộc điều tra nào cho thấy những thanh niên này đang gặp nguy hiểm ngay lập tức.

.

.

⚪ ---- RFI: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện nhưng tính mạng dường như không bị đe dọa. Theo Đài Quốc Tế Pháp. Theo Bloomberg, ông Trọng đã phải nhập viện từ đầu tuần vì một căn bệnh không xác định, theo hai quan chức xin ẩn danh. Hãng tin Bloomberg không có điều kiện xác định ngay mức độ nghiêm trọng của bệnh. ​Trả lời RFI từ Berlin, nhà báo Lê Trung Khoa cho biết nhiều thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam: ‘‘Ba nguồn tin khác nhau của chúng tôi cho biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đưa vào cấp cứu tại bệnh viện 108. Bệnh ông bị là viêm cúm A. Tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay rất xấu. Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay rất ẩm, chất lượng không khí rất tồi, lại thêm dịch cúm A đang hoành hành mạnh. Người rất già như ông Nguyễn Phú Trọng, yếu sẵn rồi, chịu không nổi, nhưng đến mức như một số nơi nói là ông có thể ra đi ngay thì cũng chưa phải. Tuổi cao, ông ấy phải truyền thêm cả máu, và có thêm bệnh lý về tụy. Trong quá trình cấp cứu, đã phải đặt nội khí quản để trợ thở, vì cúm A mà ông bị tác động rất tệ đến phổi. Theo thông tin tôi được biết các thiết bị y tế tốt nhất, các bác sĩ tốt nhất đang cố gắng cứu chữa. Chưa phải đến mức hôn mê..."

.

⚪ ---- Báo Tiếng Dân: Ông Nguyễn Phú Trọng đang bị hôn mê? Có tin ông Trọng tỉnh rồi mê nhiều lần... Theo bài viết của tác giả Lê Văn Đoành trên Báo Tiếng Dân, trích đoạn: "Tin chấn động trong triều đình cộng sản, Nguyễn Phú Trọng đã rơi vào hôn mê. Sinh, Lão, Bệnh, Tử, người đời không ai tránh khỏi, huống gì đó là người già bước qua tuổi 80... Thông tin cho hay, ngày 26-12-2023, sau khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, ông Nguyễn Phú Trọng đã có vấn đề đột ngột về sức khoẻ, phải vào Viện 108. Diễn biến bệnh tình mỗi ngày một xấu đi. Tại đây, ông Trọng được chẩn đoán bị nhồi máu não và được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu (ICU). Suốt cả tuần qua, người ta thấy rất đông lực lượng quân đội và cả công an phong tỏa các lối ra vào Viện 108. Tin nội bộ rò rỉ, ông Trọng bị tai biến lần hai, xuất huyết não bán cầu phải. Khu A2, tầng 11 nơi ông Trọng nằm, tất cả các lối đi cũng đều bị phong toả. Cầu thang số 6 dẫn lên các lầu, được quân đội kiểm soát, chỉ dành cho người có thẻ mới được vào... Hiện tại, luồng thông tin hiếm hoi từ Viện 108 “bắn” ra, cho biết bệnh tình ông Trọng bất ngờ chuyển biến khá nặng. Tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, rồi lại rơi vào hôn mê sâu, tiên lượng vô cùng xấu."

Chi tiết ở đây:

https://baotiengdan.com/2024/01/12/ong-nguyen-phu-trong-dang-bi-hon-me/

.

⚪ ---- HỎI 1: Cử tri độc lập tăng vọt, tới 43%, cử tri Dân Chủ giảm còn 27% và Cộng Hòa cũng giảm còn 27%?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của Gallup công bố hôm thứ Sáu, số người trưởng thành ở Hoa Kỳ xác định là những người độc lập về chính trị đã đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái trong khi mức độ nhận diện đảng Dân chủ giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại, theo một cuộc khảo sát của Gallup công bố hôm thứ Sáu, khi ngày càng nhiều người Mỹ rời bỏ hai đảng chính trị lớn đang bước vào chu kỳ tranh cử tổng thống. điều đó có thể trở nên phức tạp bởi các ứng cử viên bên thứ ba.

.

Tỷ lệ người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho biết họ xác định là Đảng viên Đảng Dân chủ đã giảm xuống 27%, theo cuộc khảo sát với hơn 12.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ vào năm 2023, giảm từ 30% vào năm 2020, 31% vào năm 2016 và kỷ lục 36% vào năm 2008 và 1998.

.

Những người tham gia cuộc khảo sát được hỏi liệu họ có coi mình là đảng viên Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa hay đảng viên độc lập hay không.

.

Tỷ lệ thấp đó liên quan đến tỷ lệ người Mỹ xác định là đảng Cộng hòa, ở mức 27%, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2005 có cùng số lượng người trưởng thành ở Hoa Kỳ xác định theo hai đảng chính trị. Tự nhận là Đảng Cộng hòa giảm nhẹ so với năm 2022, khi 28% người Mỹ coi mình là thành viên của GOP, mặc dù tự nhận là người Cộng hòa vẫn ổn định trong gần 15 năm, dao động trong khoảng từ 25% đến 29% kể từ cuộc bầu cử năm 2008.

.

Trong khi đó, những người độc lập tiếp tục gia tăng, đạt mức cao 43% vào năm ngoái, theo khảo sát qua điện thoại của Gallup, trên 41% người trưởng thành được xác định là độc lập vào năm 2022, 42% vào năm 2021 và 39% vào năm 2020—nhận dạng độc lập cũng đạt 43% vào năm 2014.

Chi tiết:

https://www.forbes.com/sites/brianbushard/2024/01/12/voters-who-identify-as-independents-skyrocket---as-democrats-and-republicans-dwindle/?sh=2fdf19d23331

.

⚪ ---- HỎI 2: Ngăn ung thư tái phát bằng cách ăn các loại đậu và hạt?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một phân tích mới cho thấy những phụ nữ sống sót sau bệnh ung thư vú có thể muốn tăng cường ăn đậu nành, các loại hạt, đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore và các nơi khác, việc tiêu thụ nhiều hợp chất đậu nành được gọi là isoflavone đặc biệt có liên quan đến khả năng cao hơn là ung thư sẽ không quay trở lại.

.

Các tác giả cho biết, các phát hiện này vẫn chưa thể xác định liều lượng lý tưởng của isoflavone hoặc các chất dinh dưỡng khác có tác dụng ngăn ngừa tái phát, vì vậy cần có nhiều nghiên cứu hơn trong lĩnh vực đó.

.

Tác giả nghiên cứu cao cấp, Tiến sĩ Channing Paller cho biết trong một bản tin của Hopkins: “Nghiên cứu cũng không thể xác định” liệu việc bắt đầu tiêu thụ chúng sau khi chẩn đoán có tác dụng tương tự như thói quen ăn kiêng suốt đời trước khi chẩn đoán hay không. Đó là thông tin mà “bệnh nhân đang tìm kiếm”, ông nói.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/01/12/soy-nuts-beans-breast-cancer/5891705068073/

.

.