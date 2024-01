Bản tin Reuters: cố vấn của Đức Giáo Hoàng Francis cho biết Giáo hội Công giáo La Mã nên “nghiêm túc suy nghĩ” về việc cho phép các linh mục kết hôn, vì trong 1.000 năm đầu tiên của Giáo hội không cấm người có vợ trở thành linh mục.

- Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna (phụ tá văn phòng giáo lý của Đức Giáo Hoàng) đề nghị cho phép linh mục cưới vợ: trong thiên niên kỷ đầu tiên của Giáo hội, linh mục có vợ.

- TQ bắt 1 gián điệp của Anh quốc.

- Cựu Tổng Thống Barrack Obama thắng thêm một Giải Emmy (kể chuyện xuất sắc nhất cho phim tài liệu).

- Bộ phim Oppenheimer đã thắng giải Phim hay nhất Quả cầu vàng.

- New York: sa thải huấn luyện viên bóng rổ của 1 trung học vì cầu thủ bóng rổ hô khẩu hiệu đòi cho Palestine tự do và chửi mắng đội của trường Do Thái

- Nông dân Đức đưa xe kéo đi đình công một tuần để phản đối quyết định cắt giảm trợ cấp của chính phủ.

- Số người Palestine chết lên tới 23.084 người, với 58.926 người bị thương. Trong 24 giờ qua, có 73 người Palestine chết vì bom Israel

- Israel không kích ở miền nam Lebanon, giết 1 chỉ huy cấp cao của Hezbollah

- Nam Hàn: phiến quân Hamas đã sử dụng súng phóng lựu phóng hỏa tiễn F-7 do Bắc Hàn sản xuất.

- Ngoại trưởng Đức xin quân đội Israel giảm hành quân ở Gaza để bảo vệ dân thường.

- Quan chức của Houthi: hơn 100 nhà báo chết vì quân Israel dội bom ở Gaza là giả hình của Phương Tây về dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận

- Cựu thư ký báo chí Bạch Ốc Stephanie Grisham: Trump bảo cô phải nói dối vì người ủng hộ Trump sẽ tin

- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence: không hề có FBI xúi giục bạo loạn 6/1/2021

- Dân biểu Elise Stefanik (R-N.Y.) lộ dấu hiệu bạo loạn mới: có thể sẽ không xác minh bầu cử 2024.

- Dan Scavino (Phó Sở Truyền Thông Bạch Ốc của Trump) khai: Trump không muốn ngăn cản bạo loạn ngày 6/1/2021.

- Stephanie Grisham (cựu thư ký báo chí của Trump): Trump nói bọn bạo loạn 6/1/2021 đang ở tù là con tin, nhưng nếu họ bạo loạn theo lệnh Biden xông vào Mar-a-Lago thì gọi là gì

- Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina thắng nhiệm kỳ thứ năm

- Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận ngân sách tài trợ cho chính phủ liên bang trong năm

- Kỷ lục 2023: Một người Toronto đã chạy 242 cuộc thi marathon tự do trong suốt năm 2023 có thể đã phá kỷ lục thế giới.

- Phi trường đúng giờ nhất là: 1. Minneapolis-St Paul International Airport (US); 2. Rajiv Gandhi International Airport (India); 3. Kempegowda International Airport (India)

- Hàng hàng không đúng giờ nhất là: 1. SA Avianca (Colombia); 2. Azul (Brazil); 3. Qatar Airways (Qatar); 4. Delta Air Lines (US); 5. Iberia (Spain)

- Nhóm 10 thành phố đứng đầu thể dục là: 1. Honolulu; 2. New York; 3. Chicago; 4. San Francisco; 5. San Diego; 6. Las Vegas; 7. Cincinnati; 8. Madison, Wisconsin; 9. Denver; 10. Atlanta.

- Nhóm 10 thành phố kém thể dục là: 91. Fresno, California; 92. Greensboro, North Carolina; 93. Fort Wayne, Indiana; 94. Hialeah, Florida; 95. Aurora, Colorado; 96. Corpus Christi, TX; 97. Irving, TX; 98. Gilbert, Arizona; 99. Winston-Salem, North Carolina; 100. North Las Vegas, Nevada.

- Cúm gia cầm, làm chết 10,62 triệu gà, vịt toàn quốc, chết 3,8 triệu con ở California. Giá trứng tăng.

- Quận Los Angeles: Gió mạnh, bứng gốc cây, cản đưiờng xe, mất điện cả xóm

- Quận Los Angeles: bị bắt vì đe dọa đánh bom một ngân hàng địa phương.

- Little Saigon: Một tên trộm hàng loạt đã vào lục soát nhiều ngôi nhà trên khắp Quận Cam vẫn chưa bị bắt.

- TIN VN. Năm 2023, tiền gửi vào ngân hàng nhiều kỷ lục, tăng 14% so với 2022.

- TIN VN. Kiều hối tăng vọt: vào TPSG gấp 3 lần đầu tư nước ngoài.

- HỎI 1: Phần lớn dân Ukraine vào Internet hơn 4 giờ/ngày? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trẻ em mập phì, lớn lên dễ bệnh thận? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/1/2023) ⚪ ---- Bộ phim Oppenheimer đã thắng giải Phim hay nhất tại Lễ trao giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) lần thứ 81 được tổ chức hôm Chủ nhật. Được viết kịch bản và đạo diễn bởi Christopher Nolan, người đã đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, bộ phim theo chân nhà vật lý J. Robert Oppenheimer, người làm việc trong Dự án Manhattan tuyệt mật trong Thế chiến thứ hai.

Giải Phim hay nhất ở hạng mục ca nhạc hoặc hài (musical or comedy) thuộc về Poor Things của đạo diễn Yorgos Lanthimos. Trong khi đó, phim Barbie của Hollywood được đề cử ở 9 hạng mục đã giành được giải Thành tựu Điện ảnh và Phòng vé (Cinematic and Box Office Achievement).

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Barrack Obama lại thắng thêm một Giải Emmy. Giải Emmy Awards, còn gọi tắt là Emmys, là giải thưởng hàng năm để trao tặng cho thành tích nghệ thuật và kỹ thuật dành cho ngành truyền hình Hoa Kỳ và quốc tế. AP đưa tin, Obama đã giành được giải Emmy thứ hai và John Mulaney đã thắng giải Emmy thứ 3, vào hôm Chủ nhật, cũng là đêm thứ nhì của Giải Creative Arts Emmy Awards.

Obama đã giành được giải Emmy cho người kể chuyện xuất sắc nhất cho loạt phim tài liệu Netflix của ông, Working: What We Do All Day, lặp lại ở hạng mục mà trước đây ông đã giành được nhờ tường thuật một loạt phim Netflix về các công viên quốc gia. Obama trước đó cũng có hai giải Grammy cho tác phẩm lồng tiếng cho sách nói trong hai cuốn hồi ký của ông.

⚪ ---- New York: Các quan chức quận cho biết hôm Chủ nhật rằng huấn luyện viên bóng rổ của một trường trung học nữ ở Yonkers, New York đã bị sa thải sau một vụ các cầu thủ được cho là đã ném những lời chửi mắng chống Do Thái nhắm vào một đội Do Thái trong một trận đấu hồi đầu tuần này. Trận bóng rổ vào tối thứ Năm giữa Trường Leffell, một trường tư thục Do Thái ở Hartsdale, và Trường Trung học Roosevelt đã kết thúc sớm sau khi các học sinh Roosevelt được cho là đã hô vang “Palestine tự do” và “Tôi ủng hộ Hamas, tụi bay là đồ Do Thái xxx (you fucking Jews)” trên toàn sân.

Robin Bosworth, một vận động viên Leffell, đã viết trong một bài báo dành cho học sinh của mình rằng các vận động viên của Roosevelt đã có “những lời nói xấu và chửi bới chống Do Thái đối với chúng tôi”. Trong một tuyên bố chung để giải quyết, Giám đốc Lâm thời của Trường Công lập Yonkers, Tiến sĩ Luis Rodriquez và Thị trưởng thành phố Mike Spano đã xin lỗi Trường Leffell vì “những bình luận đau đớn và xúc phạm dành cho đội bóng rổ nữ của họ”, gọi những lời lẽ đó là “gớm ghiếc, không phù hợp và không phù hợp với những giá trị mà chúng tôi đặt ra cho giới trẻ của mình.” Tuyên bố lưu ý rằng huấn luyện viên Roosevelt và một cầu thủ, cả hai đều được ẩn danh, đã bị sa thải khỏi đội sau khi “xem xét kỹ lưỡng”.

⚪ ---- Bản tin Reuters ghi nhận từ Vatican, rằng trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ nhật, một quan chức cấp cao của Vatican và cố vấn của Đức Giáo Hoàng Francis cho biết Giáo hội Công giáo La Mã nên “nghiêm túc suy nghĩ” về việc cho phép các linh mục kết hôn. Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna của Malta, người cũng là thư ký phụ tá trong văn phòng giáo lý của Vatican, nói với tờ Times of Malta: “Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói điều này một cách công khai và nó có vẻ lạc giáo đối với một số người.”

Hồi năm 2019, Đức Giáo hoàng Francis đã loại trừ bất kỳ khả năng nào rằng ông sẽ thay đổi quy tắc của Công giáo La Mã yêu cầu các linh mục phải độc thân. Nhưng đây không phải là học thuyết chính thức của Giáo hội và vì vậy nó có thể được thay đổi bởi một giáo hoàng tương lai.

Trong một cuộc phỏng vấn với một hãng tin Mỹ Latinh vào năm 2023, Đức Giáo hoàng Francis lại nói về quy tắc độc thân, nói rằng “nó không phải là vĩnh viễn, giống như việc truyền chức linh mục”, mà là một “kỷ luật” ("discipline") có thể được sửa đổi. Một phát ngôn viên của Vatican đã không trả lời yêu cầu bình luận [của báo chí].

Scicluna, có lẽ được biết đến nhiều nhất nhờ các cuộc điều tra tội phạm lạm dụng tình dục, lưu ý rằng các linh mục được phép kết hôn trong thiên niên kỷ đầu tiên của lịch sử Giáo hội và ngày nay hôn nhân được phép theo nghi thức phương Đông của Giáo hội Công giáo La Mã.

Ngài nói: “Nếu được quyền quyết định, tôi sẽ xem xét lại yêu cầu các linh mục phải độc thân. Kinh nghiệm đã cho tôi thấy rằng đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc."

Scicluna, 64 tuổi, cho biết Giáo hội đã “mất đi nhiều linh mục xuất sắc vì họ chọn hôn nhân”. Ngài nói “có chỗ” cho luật độc thân trong Giáo hội nhưng điều đó cũng phải tính đến việc một linh mục đôi khi yêu thương một người nữ nào đó. Sau đó linh mục này phải lựa chọn "giữa người tình và chức linh mục, và một số linh mục đối phó với điều đó bằng cách bí mật dan díu vào các mối quan hệ tình cảm".

Cuộc tranh luận về việc liệu các linh mục Công giáo La Mã có được phép kết hôn đã diễn ra trong nhiều thế kỷ. Những người nam đã kết hôn được phép trở thành linh mục theo Nghi thức Đông phương của Giáo hội Công giáo cũng như trong Giáo hội Chính thống, Giáo hội Tin lành và Anh giáo cũng cho phép chức linh mục đã kết hôn.

Những người phản đối chức "linh mục có người hôn phối" trong Giáo hội Công giáo La Mã nói rằng đời sống độc thân cho phép một linh mục cống hiến hoàn toàn cho Giáo hội. Hồi năm 2021, Đức Giáo hoàng Francis đã bác bỏ đề xuất cho phép một số đàn ông lớn tuổi đã lập gia đình được thụ phong linh mục ở những vùng hẻo lánh ở Amazon, ở một số nơi, các tín hữu chỉ gặp linh mục mỗi năm một lần.

⚪ ---- Nông dân Đức bắt đầu cuộc đình công kéo dài một tuần vào thứ Hai để phản đối quyết định cắt giảm trợ cấp của chính phủ. Nông dân chặn đường bằng máy kéo khiến giao thông bị gián đoạn, đặc biệt là ở Bavaria. Tại Berlin, cảnh sát cho biết khoảng 566 xe đầu kéo và các phương tiện khác đã tập trung trước cổng Brandenburg sáng nay. Cuộc biểu tình được một số tài xế xe buýt và xe tải ủng hộ, trong đó các tài xế tàu đe dọa sẽ bắt đầu đình công vào thứ Tư.

Chính phủ đã tìm cách xoa dịu nông dân bằng cách rút lại một số khoản cắt giảm theo kế hoạch nhưng Hiệp hội Nông dân Đức bác bỏ quyết định này vì cho rằng quyết định này là chưa đủ. Đầu ngày hôm Thứ Hai 8/1/2024, chính phủ cho biết họ không xem xét các biện pháp tiếp theo. Một phát ngôn viên cho biết: “Cuối cùng, chính phủ phải quyết định và phải dẫn đường, và điều đó không phải lúc nào cũng làm mọi người hài lòng”.

⚪ ---- TQ bắt 1 gián điệp của Anh quốc. Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết họ đã phát hiện ra một vụ gián điệp do Cơ quan Tình báo Bí mật Anh (MI6) dàn dựng. Bộ giải thích rằng vào năm 2015, Sở MI6 đã thiết lập mối quan hệ với một người nước ngoài chỉ được biết đến với cái tên Huang, người phụ trách một cơ quan tư vấn ở nước ngoài.

Hơn nữa, MI6 đã cung cấp cho Huang chương trình đào tạo và thiết bị tình báo chuyên nghiệp, đồng thời hướng dẫn anh vào Trung Quốc nhiều lần và sử dụng danh tính công khai của mình để thu thập thông tin tình báo Trung Quốc và chuyển tin tới Anh. Bộ này cho biết trong một tuyên bố: “Qua điều tra tỉ mỉ, cơ quan an ninh quốc gia đã kịp thời phát hiện ra bằng chứng hình sự về hoạt động gián điệp của Huang và thực hiện các biện pháp hình sự đối với người này theo quy định của pháp luật”.

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine tại Dải Gaza hôm thứ Hai thông báo rằng số người Palestine chết tại vùng đất này kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra đã vượt quá 23.000 người, lên tới 23.084 người. Ngoài ra, 58.926 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7 tháng 10. Trước đó, có tin 73 người Palestine đã chết trong các cuộc tấn công của Israel trong 24 giờ qua.

⚪ ---- Một cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon đã giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, theo tin AP hôm thứ Hai dẫn lời một quan chức an ninh Lebanon. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng Thứ Hai cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào một số "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở Lebanon. Người chỉ huy giấu tên được cho là một phần của lực lượng Radwan của Hezbollah. Theo báo cáo, anh đã bị giết khi Israel nhắm mục tiêu vào chiếc xe anh đang di chuyển.

⚪ ---- Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) hôm thứ Hai xác nhận một báo cáo trước đó của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng phiến quân Hamas đã sử dụng súng phóng lựu phóng hỏa tiễn F-7 do Bắc Hàn sản xuất. Cơ quan tình báo này cho biết họ đang "thu thập và tích lũy" thêm bằng chứng về việc Bắc Hàn cung cấp vũ khí cho Hamas. NIS giải thích: “Hiện rất khó để cung cấp bằng chứng như vậy do nhu cầu bảo vệ các nguồn thông tin và xem xét các mối quan hệ ngoại giao”. Trước đó, quân đội Nam Hàn bày tỏ nghi ngờ rằng Bắc Hàn hợp tác với Hamas trong việc cung cấp vũ khí và họ có thể sử dụng các kỹ thuật tương tự như nhóm phiến quân để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào Nam Hàn.

⚪ ---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm Chủ nhật kêu gọi quân đội Israel giảm hành quân ở Dải Gaza để bảo vệ dân thường. Baerbock nhấn mạnh trong chuyến thăm Israel, nơi bà gặp người đồng cấp Israel Israel Katz: "Ngày càng rõ ràng rằng quân đội Israel phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường ở Gaza. Họ phải tìm cách chống lại Hamas mà không làm tổn hại đến số lượng lớn người Palestine". Bà cũng nhắc rằng Israel có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Đức "trong cuộc chiến chống lại nạn khủng bố mù quáng đang tìm cách xóa sổ Israel khỏi bản đồ".

⚪ ---- Quan chức của Houthi, Mohammed Abdulsalam, nhấn mạnh số người chết của hơn 100 nhà báo do các cuộc tấn công của Israel ở Gaza, đồng thời chỉ ra điều mà ông coi là đạo đức giả của phương Tây. Abdulsalam chỉ trích các tiêu chuẩn kép rõ ràng của các quốc gia phương Tây, nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của họ đối với dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận trong khi vẫn duy trì sự ủng hộ Israel bất chấp thảm sát dân thường ở Gaza. Viết trên mạng xã hội, ông đặc biệt đề cập đến cái chết gần đây của các nhà báo Mustafa Thuraya và Hamza Dahdouh, khẳng định việc sát hại từng nhà báo đã vạch trần sự tuyên truyền giả hình của phương Tây.

⚪ ---- Cựu thư ký báo chí Bạch Ốc Stephanie Grisham kể lại rằng trong thời gian làm việc trong chính phủ Donald Trump, cựu tổng thống đã bảo cô nói dối báo chí vì tất cả những gì cần xảy ra là họ nói dối đủ rồi. Cuộc trò chuyện của cô với Jim Acosta của CNN là về ngày 6/1/2021 và cái gọi là niềm tin của Trump rằng Trump đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Trump gần đây đã đổi mới tuyên bố về "lời nói dối lớn" rằng Trump đã thắng, nhưng Grisham nói rằng cô không nghi ngờ gì rằng Trump biết Trump đang nói dối vì không hề có cái gì là chiến thắng của Trump.

“Trump biết mình đang nói dối,” Grisham nói. "Trump từng nói với tôi khi tôi còn là thư ký báo chí, hãy ra ngoài kia và nói. Không sao đâu, Stephanie. Nói đi nói lại nhiều lần. Mọi người sẽ tin điều đó. Trump biết người ủng hộ của Trump tin vào Trump. Trump biết rằng về cơ bản Trump có thể nói bất cứ điều gì và họ sẽ tin những gì Trump nói."

Cô giải thích rằng điều đó có thể giúp Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa nhưng nó sẽ khiến Trump thua trong cuộc tổng tuyển cử. Grisham tiếp tục: “Tôi nghĩ điều này sẽ giúp đưa Trump trở thành vòng tổng tuyển cử, nhưng tôi nghĩ rằng những người theo đảng Cộng hòa độc lập và trung dung sẽ không tin điều này. Họ thông minh hơn thế rất nhiều. Tôi nghĩ Trump sẽ gặp rắc rối với những lời nói dối kiểu này."

Acosta hỏi cô về một cuộc thăm dò gần đây cho thấy khoảng một phần ba số người tin rằng FBI đã gây ra vụ tấn công ngày 6 tháng 1. Cựu Dân biểu Adam Kinzinger (R-IL) sau đó nói với CNN rằng những người bảo thủ như mạng Fox và các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã giúp củng cố câu chuyện sai trái. Nhưng Grisham mô tả nó giống như một giáo phái. Cô không phải là người cũ của Trump đầu tiên mô tả nó theo cách tương tự.

“Tôi nghĩ rằng khi bạn tin tưởng ai đó rất nhiều, khi bạn tin tưởng vào ai đó như Donald Trump, và tôi có thể nói điều này bởi vì tôi thực sự đã tin tưởng vào Trump trong một thời gian rất dài, tôi nghĩ rằng khi bạn đặt tất cả vào và tin vào ai đó, tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ muốn tin rằng FBI, cơ quan thực thi pháp luật đó, rằng những người đến giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn sẽ đứng đằng sau điều gì đó, thay vì thừa nhận rằng người đó là bạn. Việc ủng hộ trong nhiều năm là một sự lừa đảo và thực sự không quan tâm đến người dân Mỹ hay đất nước chúng ta”, cô giải thích.

Cô giải thích một lần nữa rằng cô đang phát biểu với tư cách là một người có kinh nghiệm cá nhân và cô cũng gặp khó khăn trong việc xác định Donald Trump là ai "bởi vì tôi thực sự tin tưởng vào Trump, các chính sách của Trump và con người mà tôi nghĩ Trump là. Tôi nghĩ rằng mọi người nghĩ, thà tin vào những thuyết âm mưu này còn hơn là thừa nhận rằng họ đã sai về người này [Trump]”.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence trong cuộc phỏng vấn với CNN đã bác bỏ quan điểm cho rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đóng một vai trò nào đó trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1. Pence bày tỏ sự tin tưởng vào sự đảm bảo nhiều lần của FBI về việc không liên quan, phản bác lại những tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump và một số người ủng hộ Trump. “Tôi đã nghe nhiều lời đảm bảo lặp đi lặp lại từ FBI rằng họ không liên quan và tôi tin lời họ”, ông Pence nói với cơ quan truyền thông.

⚪ ---- Dấu hiệu bạo loạn mới: sẽ không xác minh bầu cử 2024. Dân biểu Elise Stefanik (R-N.Y.) hôm Chủ nhật đã không nói rằng bà sẽ chứng nhận kết quả bầu cử năm 2024, nói rằng bà sẽ “xem” liệu cuộc bầu cử năm nay có “hợp pháp và hợp lệ hay không”. Khi được hỏi trên chương trình “Gặp gỡ báo chí” của NBC News về việc liệu bà có bỏ phiếu để chứng nhận kết quả bầu cử năm 2024 hay không, bất kể kết quả như thế nào, Stefanik nói, “Chúng tôi sẽ xem liệu đây có phải là một cuộc bầu cử hợp pháp và hợp lệ hay không”.

Câu hỏi được đặt ra sau những bình luận của Stefanik trước đó trong cuộc phỏng vấn khi bà thảo luận về lý do tại sao bà phản đối việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 của Pennsylvania vào ngày 6/1/2021. Stefanik nói: “Tôi đã đứng lên bảo vệ tính liêm chính của cuộc bầu cử, đồng thời tôi đã thách thức và phản đối việc chứng nhận của tiểu bang Pennsylvania vì sự vi phạm hiến pháp. Tôi hoàn toàn giữ vững lập trường của mình về bài phát biểu. Tôi tự hào được ủng hộ Tổng thống Trump.”

Trong bài phát biểu tại Hạ viện của Stefanik vào ngày 6 tháng 1, bà lập luận rằng Tòa án tối cao tiểu bang Pennsylvania và Bộ trưởng Hành chánh “đã đơn phương và vi hiến viết lại luật bầu cử” bằng cách loại bỏ các yêu cầu đối chiếu chữ ký. Bà lặp lại những tuyên bố đó vào Chủ nhật, nói với người điều hành NBC News, Kristen Welker, “Tôi đã bỏ phiếu không chứng nhận tiểu bang Pennsylvania bởi vì, như chúng tôi đã thấy ở Pennsylvania và các tiểu bang khác trên khắp đất nước, rằng đã có những hành vi vi hiến nhằm phá vỡ Cơ quan lập pháp của tiểu bang và đơn phương phá vỡ cơ quan lập pháp của tiểu bang vì thay đổi luật bầu cử.”

Stefanik nằm trong số 147 thành viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ sự phản đối đối với một hoặc cả hai kết quả bầu cử ở Pennsylvania và Arizona. Stefanik, một người ủng hộ kiên định của Trump, cũng đề cập đến hai phán quyết của Colorado và Maine nhằm loại bỏ cựu tổng thống khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở mỗi tiểu bang.⚪ ---- TRump không muốn ngăn cản bạo loạn ngày 6/1/2021. Theo một báo cáo hôm Chủ nhật từ ABC News. Dan Scavino (Phó Sở Truyền Thông Bạch Ốc) trước đó đã từ chối nói về cuộc bạo động với ủy ban Hạ viện 6/1 về cuộc điều tra, nhưng sau khi thẩm phán bác bỏ các yêu cầu về đặc quyền hành pháp hồi năm 2023, Scavino đã nói chuyện với nhóm của Công tố Đặc biệt Jack Smith. Ông mô tả tình hình là “rất đáng lo ngại” do Trump “rất tức giận” vào ngày 6 tháng 1 – không phải với những người biểu tình mà là về cuộc bầu cử bị cho là đã đánh cắp khỏi tay Trump.Scavino và những người khác đã cố gắng thuyết phục Trump trong 20 phút để đưa ra tuyên bố nhằm dập tắt đám bạo loạn, nhưng khi họ bước ra khỏi phòng và để Trump một mình, Trump đã đăng lên Twitter, cáo buộc Phó Tổng thống lúc đó là Mike Pence không có “can đảm để làm những gì lẽ ra phải làm.”Vào thời điểm đó, Scavino là người duy nhất ngoài Trump có quyền truy cập vào tài khoản Twitter của cựu tổng thống nên ông đã phải đối mặt với các luật sư của Bạch Ốc khi tin nhắn được tung ra. Theo nguồn tin của ABC News, Scavino giải thích rằng anh đã bị bất ngờ và nói rằng: “Tôi không làm điều đó”.⚪ ---- Stephanie Grisham có thời gian ngắn làm thư ký báo chí của Donald Trump, nhưng cô dành phần lớn thời gian làm việc với văn phòng của đệ nhất phu nhân Melania Trump. Cô đã ở đó vào ngày 6 tháng 1/2021 khi Điện Capitol của Hoa Kỳ bị bao vây bởi những người cuồng nhiệt MAGA, những người đã cố gắng ngăn chặn việc Quốc hội chứng nhận phiếu bầu cử tổng thống năm 2020. Vào cuối tuần của ngày kỷ niệm lần thứ ba, phóng viên Jim Acosta của CNN chú ý đến luận điểm mới của Đảng Cộng hòa ám chỉ những người đang ngồi tù vì tội bạo loạn của họ vào ngày 6 tháng 1 là "con tin" chứ không phải là kẻ bị kết án. Grisham nghi ngờ đây là một điểm thảo luận mới mà đảng Cộng hòa đang được khuyến khích sử dụng để chỉ những kẻ bạo loạn.Grisham nói: “Tôi có cảm giác chúng ta sẽ nghe thấy từ ngữ 'con tin' nhiều hơn, đây là một từ rất khó để lựa chọn đối với tôi”.

Nếu kịch bản bị "lật ngược"? Cô nói: “Đây là những người đã đến thủ đô, đập vỡ cửa sổ, đột nhập, khiến đảng Dân chủ và một lần nữa đảng Cộng hòa lo sợ cho tính mạng của họ. Các sĩ quan cảnh sát bị thương. Mọi người đã chết vào ngày hôm đó." Cô ấy hỏi điều gì sẽ xảy ra, theo giả thuyết, nếu kịch bản bị lật ngược.

“Và tôi sẽ chỉ nghĩ, bạn biết đấy, điều gì sẽ xảy ra nếu [Joe] Biden khuyến khích mọi người - điều mà tôi không nói rằng anh ấy nên làm - tôi muốn nói thật rõ ràng,” Grisham mở đầu bằng một tuyên bố từ chối trách nhiệm nặng nề. “Điều gì sẽ xảy ra nếu Biden khuyến khích mọi người đến Mar-a-Lago hoặc đến các văn phòng quốc hội của Đảng Cộng hòa và họ phá cửa sổ, đột nhập vào Mar-a-Lago và lấy đồ, trộm đồ và khiến mọi người lo sợ cho tính mạng của mình?”

Cô hỏi đảng Cộng hòa sẽ gọi những người đó là gì. "Tôi tự hỏi liệu cựu tổng thống có gọi những người đó làm con tin sau khi họ bị kết án tại tòa án hay không, như lẽ ra họ phải làm như vậy nếu có chuyện gì đó xảy ra?" cô ấy hỏi.

Bình luận viên Tristan Snell của MSNBC đã chỉ ra hôm thứ Bảy rằng sau ba năm, vẫn còn những câu hỏi: Ai đã đặt bom ống, ai đã vô hiệu hóa thẻ chìa khóa của Phó Tổng thống Mike Pence, ai đã tháo nút báo động khẩn cấp và ai đã chia sẻ vị trí của các cửa sổ không được gia cố trong tòa nhà đang xây dựng?

Vào ngày 6 tháng 1, thật bất ngờ, nhóm của Pence đã bị khóa ngoài văn phòng của họ. Vì vậy, trong khi Điện Capitol bị tấn công, họ không có nơi nào để trốn, trong khi các nhân viên khác ở Điện Capitol phải ẩn náu trong các văn phòng bị khóa. Mặc dù có suy đoán về việc ai có thể đã cắt quyền truy cập thẻ khóa nhưng không có gì được tiết lộ công khai.

Hệ thống an ninh tòa nha Quốc Hội bị phá hoại trước đó. Đối với các nút hoảng loạn, nhận xét đó đến từ nhân viên của Dân Biểu Ayanna Pressley (D-MA), đã nói chuyện với The Boston Globe vào ngày 13 tháng 1.

Báo cáo cho biết: “Khi mọi người đổ xô ra khỏi các tòa nhà khác trong khuôn viên Điện Capitol, các nhân viên trong văn phòng của Pressley đã chặn lối vào bằng đồ đạc và bình nước chất đống trong đại dịch. Nhân viên Sarah Groh rút mặt nạ phòng độc ra và tìm nút bấm báo động đặc biệt trong văn phòng."

Groh nói: “Mọi nút báo động trong văn phòng của tôi đều bị gỡ ra – toàn bộ đơn vị. Báo cáo giải thích "họ không thể đưa ra lý do hợp lý tại sao. Cô ta đã sử dụng chúng trước đây và không chuyển văn phòng kể từ đó. Khi họ được hộ tống đến một số địa điểm an toàn khác nhau, Groh và Pressley cùng chồng cô cố gắng giữ bình tĩnh và cô nói: hãy cảnh giác – không chỉ với những kẻ bạo loạn mà cả với những cảnh sátn mà họ không biết hoặc không tin tưởng.”

Cuối cùng, như Snell chỉ ra, hai cửa sổ và hai cửa ra vào đã bị những kẻ bạo loạn nhắm tới vào ngày 6 tháng 1. Chúng nằm trong số rất ít không được gia cố cho vững. “Tôi không tin vào loại may mắn tình cờ này,” Charlie Pierce của báo Esquire viết khi thông tin được biết đến.

⚪ ---- Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã đảm bảo nhiệm kỳ thứ năm vào Chủ nhật. Liên đoàn Awami, do Hasina lãnh đạo, đã giành được chiến thắng áp đảo, chiếm đa số 2/3 với 200 ghế trong tổng số 300 thành viên quốc hội. Chiến thắng này đánh dấu tổng thời gian phục vụ 17 năm của bà trên cương vị Thủ tướng qua 4 nhiệm kỳ riêng biệt. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã bị lu mờ bởi cuộc tẩy chay do phe đối lập chính, Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) lãnh đạo, và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp.

⚪ ---- Các nhà lãnh đạo Quốc hội công bố hôm Chủ nhật rằng họ đã đạt được thỏa thuận tài trợ cho chính phủ liên bang trong năm, tránh việc đóng cửa, với tổng trị giá 1,66 nghìn tỷ USD. Tờ Washington Post đưa tin, bất chấp nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm thu hẹp ngân sách, thỏa thuận này vẫn có tiền cho các chương trình mạng lưới an toàn xã hội và trong nước. Thử thách tiếp theo là thông qua ngân sách kịp thời; tiền dành cho khoảng 20% chính phủ sẽ hết vào ngày 19 tháng 1/2024 và phần còn lại vào ngày 2 tháng 2. Và mặc dù thỏa thuận này bao gồm một số nhượng bộ đối với các thành viên Hạ viện Cộng Hòa kiên quyết nhất về việc cắt giảm, nhưng có vẻ như nó sẽ vấp phải sự phản đối từ họ.

Kế hoạch đặt ra chi tiêu ngoài quốc phòng ở mức 772,7 tỷ USD. Ngân sách tăng chi tiêu quốc phòng lên 886,3 tỷ USD. Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mike Johnson, người đã công bố thỏa thuận với Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, đã viết cho các thành viên của mình vào Chủ nhật rằng thỏa thuận này sẽ khóa 16 tỷ đô la trong việc cắt giảm chi tiêu bổ sung từ thỏa thuận năm ngoái.

⚪ ---- Một người Toronto đã chạy 242 cuộc thi marathon tự do – những cuộc chạy marathon kéo dài không có lộ trình cố định – trong suốt năm 2023 có thể đã phá kỷ lục thế giới. Ben Pobjoy, người gọi dự án của mình là "Thử thách Marathon trên Trái đất", đã đi khắp Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Phi và Châu Á, chạy 26,2 dặm ở mỗi địa điểm.

Cuối cùng, anh đã chạy tổng cộng 242 cuộc chạy marathon solo của mình vào năm 2023 trong nỗ lực phá Kỷ lục Guinness Thế giới về số lần hoàn thành nhiều cuộc chạy marathon nhất trong một năm. Kỷ lục hiện đang được nắm giữ bởi vận động viên người Mỹ Larry Macon, người đã chạy 239 giải marathon vào năm 2012. Pobjoy cho biết anh đã gửi bằng chứng về các hoạt động của mình cho GWR để xem xét.

⚪ ---- Phi trường nào, và hàng không nào đúng giờ nhất? Quan tâm đến việc cải thiện tỷ lệ đến đúng giờ khi bay? Nhà phân tích hàng không Cirium đã công bố bảng xếp hạng các phi trường và hãng hàng không hàng đầu sẽ không khiến bạn phải chờ đợi trên đường băng.

Phi trường đúng giờ nhất là:

1. Minneapolis-St Paul International Airport (US)

2. Rajiv Gandhi International Airport (India)

3. Kempegowda International Airport (India)

4. El Dorado International Airport (Colombia)

5. Salt Lake City International Airport (US)

6. Detroit Metropolitan Wayne County Airport (US)

7. Seattle-Tacoma International Airport (US)

8. Philadelphia International Airport (US)

9. Hamad International Airport (Qatar)

10. Haneda International Airport (Japan)

11. Charlotte Douglas International Airport US)

12. San Diego International Airport (US)

Hàng hàng không đúng giờ nhất là:

1. SA Avianca (Colombia)

2. Azul (Brazil)

3. Qatar Airways (Qatar)

4. Delta Air Lines (US)

5. Iberia (Spain)

6. LATAM Airlines (Chile)

7. ANA (Japan)

8. JAL (Japan)

9. Saudia (Saudi Arabia)

10. American Airlines (US)

⚪ ---- Thành phố nào có cưd ân thể dục nhiều nhất? Để tìm kiếm các thành phố ở Mỹ có lối sống năng động nhất, trang WalletHub đã chọn ra 100 thành phố đông dân nhất và xem xét gần ba chục số liệu ở hai danh mục chính: thể thao và ngoài trời, xem xét thời tiết, chất lượng không khí và địa điểm thể thao/sân chơi/trung tâm thể dục/đường đi bộ đường dài/v.v. bình quân đầu người; và ngân sách và sự tham gia, xem xét chi phí để hoạt động, cũng như tỷ lệ người chọn tham gia hoặc không tham gia lối sống năng động. Honolulu giành được danh hiệu hàng đầu là thành phố năng động nhất trong danh sách của WalletHub, trong khi Bắc Las Vegas đứng cuối cùng.

.

Nhóm 10 thành phố đứng đầu thể dục là: 1. Honolulu; 2. New York; 3. Chicago; 4. San Francisco; 5. San Diego; 6. Las Vegas; 7. Cincinnati; 8. Madison, Wisconsin; 9. Denver; 10. Atlanta.

.

Nhóm 10 thành phố kém thể dục là: 91. Fresno, California; 92. Greensboro, North Carolina; 93. Fort Wayne, Indiana; 94. Hialeah, Florida; 95. Aurora, Colorado; 96. Corpus Christi, TX; 97. Irving, TX; 98. Gilbert, Arizona; 99. Winston-Salem, North Carolina; 100. North Las Vegas, Nevada.

⚪ ---- California: Các trang trại trên khắp California đã phải tiêu hủy hàng triệu con gà và vịt trong những tuần gần đây, vì làn sóng cúm gia cầm đe dọa làm đảo lộn nguồn cung cấp trứng và gia cầm trên toàn quốc. Trong khi các trường hợp mắc bệnh đang gia tăng khắp nước Mỹ thì các trung tâm nông nghiệp ở Bắc California lại phải gánh chịu những tổn thất lớn nhất trong tháng qua. Maurice Pitesky, chuyên gia về bệnh gia cầm tại Trường Thú y thuộc Đại học California Davis (UC Davis), nói với báo The Hill.

.

Theo Cơ quan Kiểm tra Sức khỏe Động thực vật (APHIS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tính đến trưa thứ Sáu, khoảng 10,62 triệu con gia cầm trong 63 đàn trên toàn quốc đã bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) trong 30 ngày qua. Trong số những đàn này, 37 đàn là đàn thương mại và 26 đàn là đàn ở sân sau, và tổng cộng 3,8 triệu con gia cầm tập trung ở California.

.

Cal-Maine Foods, nhà sản xuất trứng lớn nhất đất nước, cho biết lợi nhuận của họ đã giảm 91% trong thu nhập quý 2 năm tài chính 2024 - tạo ra thu nhập ròng hàng quý là 17 triệu USD, so với 198,6 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

.

Theo Pitesky, Thung lũng Trung tâm của California có khoảng 500 đến 600 trang trại gia cầm thương mại, cũng như môi trường sống ổn định cho cả loài chim nước không di cư và di cư. Ông giải thích, sự kết hợp giữa vật nuôi và hoang dã này đã tạo ra một “giao diện không gian” để truyền bệnh.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Gió mạnh đã làm đổ một cây lớn trên Đại lộ Venice vào sáng Chủ nhật và khiến hàng trăm khách hàng của Sở điện Nước LADWP bị mất điện. Theo Sở Nước và Điện Los Angeles, 1.744 khách hàng bị mất điện do cây lớn đổ trên Đại lộ Venice gần Đại lộ Hauser ở Mid-City. Tính đến 9 giờ sáng Chủ Nhật, cái cây vẫn che khuất gần như toàn bộ đoạn đường về phía đông của Đại lộ Venice, một điều mà người dân địa phương không quen nhìn thấy.

Cedric Moore, chủ một cửa hàng sửa chữa ô tô đối diện nơi cây đổ, cho biết: “Thật bất thường khi tìm thấy một cái cây lớn như vậy trên Đại lộ Venice”. “Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là tấm biển [trên một lều bạt gần đó] đã bị thổi bay và nằm trên mặt đất.”

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông ở Thung lũng San Gabriel Valley đã bị bắt vì đe dọa đánh bom một ngân hàng địa phương. Nghi phạm được xác định là Daniel Isaac Gonzalez, 23 tuổi, ở Montebello. Vào tháng 7/2023, một nhân viên bảo vệ tại Ngân hàng Cathay ở El Monte “đã nhận được một tin nhắn văn bản có nội dung tục tĩu trên điện thoại cá nhân của anh ta”.

Tin nhắn có nội dung đe dọa đánh bom ngân hàng nơi có bảo vệ được phân công vào thời điểm đó. Sau tin nhắn, ngân hàng đã được di tản một cách thận trọng. Cuối tháng đó, một nhân viên bảo vệ khác từ cùng một công ty bảo mật tuyên bố đã nhận được lời đe dọa đánh bom tương tự qua tin nhắn trên điện thoại cơ quan của anh. Cuộc điều tra của FBI và cảnh sát El Monte tiết lộ rằng Gonzalez bị cáo buộc đã gửi lời đe dọa thứ hai tới chính mình “để đóng giả nạn nhân và trốn tránh sự nghi ngờ”.

⚪ ---- Quận Cam: Một tên trộm hàng loạt đã vào lục soát nhiều ngôi nhà trên khắp Quận Cam vẫn chưa bị phát hiện. Cho đến nay, nghi phạm nam đã đột nhập vào các ngôi nhà ở Anaheim và Westminster. Hình ảnh của y đã bị camera giám sát ghi lại trong nhiều lần đột nhập. Cảnh sát cho biết vào ngày 22/12/2023, nghi phạm đã vào một ngôi nhà trên dãy nhà số 2800 đường East Hampstead ở Anaheim. Y lục soát nhà và trốn thoát với hàng ngàn đô la.

Vài ngày sau, ngày 26/12/2023, y vào trộm một ngôi nhà khu 16000 Phố Jenner ở Westminster khoảng 9 giờ tối. Vào ngày 29/12/2023, một nạn nhân ở Westminster, Christopher Tran, cho biết đêm đó dì của anh đang nghỉ trong phòng ngủ trên lầu với cửa khóa. Đột nhiên, dì nghe thấy tiếng tay nắm cửa lạch cạch, có người đang cố vào phòng. Khi mở cửa, dì tưởng sẽ thấy chồng mình ở đó nhưng thay vào đó, cô lại đối mặt với nghi phạm.

“Y đứng cách dì tôi khoảng 3 feet,” Tran nói. “Họ nhìn vào mắt nhau, sau đó y lao ra ngoài cửa sổ. Kể từ thời điểm đó, dì đứng đó như một con nai trước đèn pha vì đây không phải là điều bạn thường xuyên trải qua ”.

Ngày 9/12/2023, camera giám sát ghi lại cảnh nghi phạm lục soát một ngôi nhà ở Westminster và thoát với số tiền mặt và đồ trang sức trị giá hàng nghìn đô la. Y đã vào nhà này qua cửa sổ tầng hai. Người ta nhìn thấy y lục lọi các tủ quần áo và ngăn kéo trước khi trốn thoát với một lượng lớn tiền mặt, đồ trang sức và đồ dùng tôn giáo. Nạn nhân, Sandy Le, cho biết y ở trong nhà khoảng 30 phút và chỉ rời đi ba phút trước khi bố mẹ cô về đến nhà. Cô ấy nói rằng cô rất sợ những gì có thể xảy ra nếu họ gặp phải y.

Cảnh sát mô tả nghi phạm là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, khoảng từ 30 đến 40 tuổi, có thân hình gầy gò. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy y mặc áo len Adidas màu đen, quần thể thao sáng màu, đội mũ đen có logo màu đỏ và giày trắng. Trong hầu hết trường hợp, người ta thấy y mặc một bộ trang phục bao gồm mũ bóng chày và một ba lô lớn.

Bất cứ ai nhận ra nghi phạm hoặc có thêm thông tin hãy liên hệ Thám tử McCutcheon của cảnh sát Anaheim theo địa chỉ CMcCutcheon@anaheim.net hoặc gọi cảnh sát Anaheim theo số 714-765-1900. Hoặc gọi cho Thám tử D. Ramirez của cảnh sát Westminster theo số 714-548-3805 hoặc gửi email tới DRamirez@westminster-ca.gov. Có thể liên hệ với văn phòng cảnh sát Westminster theo số 714-548-3767 hoặc 714-548-3212.

⚪ ---- TIN VN. Năm 2023, tiền gửi vào ngân hàng nhiều kỷ lục, tăng 14% so với 2022. Theo VnExpress. Cuối năm 2023, có hơn 13,5 triệu tỷ đồng nhàn rỗi của người dân và doanh nghiệp gửi tại ngân hàng, tăng 14% so với năm 2022 và cao nhất từ trước đến nay. Thông tin trên được Ngân hàng Nhà nước công bố tại hội nghị ngành ngân hàng sáng 8/1. Năm ngoái, lượng tiền gửi vào ngân hàng tăng ròng gần 1,7 triệu tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức tăng xoay quanh 1 triệu tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn trước. Tiền gửi tăng mạnh bất chấp lãi suất huy động đang ở mức thấp kỷ lục. Hầu hết nhà băng hiện niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất về dưới 6% một năm.

⚪ ---- TIN VN. Kiều hối tăng vọt: vào TPSG gấp 3 lần đầu tư nước ngoài. Năm nay, kiều hối gửi về TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 9 tỷ USD, gấp gần 3 lần số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố, chiếm một nửa lượng kiều hối cả nước. Trung bình 3 năm gần đây Việt Nam nhận 17 - 18 tỷ USD kiều hối mỗi năm. 80% kiều bào hiện sinh sống tại các nước phát triển. Ngoài ra, lực lượng người Việt ra nước ngoài làm việc khoảng 130.000 - 150.000 người/năm, đóng góp tích cực vào lượng kiều hối gửi về, gia tăng nguồn lực cho phát triển. Năm nay, kiều hối gửi về TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 9 tỷ USD, gấp gần 3 lần số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố, chiếm một nửa lượng kiều hối cả nước.

⚪ ---- HỎI 1: Phần lớn dân Ukraine vào Internet hơn 4 giờ/ngày?

ĐÁP 1: Đúng thế. Phần lớn người Ukraine dành hơn 4 giờ mỗi ngày trên Internet và những người dùng tích cực dành hơn 8 giờ. Đó là kết quả của một cuộc khảo sát do Công ty Nghiên cứu Gradus thực hiện vào tháng 9 năm 2023, Ukrinform đưa tin. Báo cáo cho biết: “Xã hội ngày càng được số hóa nhiều hơn, với phần lớn người Ukraine dành hơn 4 giờ mỗi ngày trực tuyến và những người dùng tích cực dành hơn 8 giờ”.

Chi tiết:

https://www.ukrinform.net/rubric-society/3809259-most-ukrainians-spend-more-than-four-hours-a-day-online.html

⚪ ---- HỎI 2: Trẻ em mập phì, lớn lên dễ bệnh thận?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy những thanh thiếu niên tăng cân có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn đáng kể khi còn trẻ. Theo kết quả được công bố gần đây trên tạp chí JAMA Pediatrics, béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận sau này lên gấp 9 lần ở bé trai và gấp 4 lần ở bé gái. Các nhà nghiên cứu nhận thấy thậm chí tăng thêm vài cân cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận ở thanh thiếu niên. Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Avishai Tsur, thuộc Khoa Quân y Đại học Do Thái dẫn đầu, cho biết: “Mối liên hệ này thể hiện rõ ngay cả ở những người có chỉ số BMI bình thường cao ở tuổi thiếu niên, rõ rệt hơn ở nam giới và xuất hiện trước 30 tuổi” ở Israel.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/01/05/obese-kids-kidney-trouble/7211704473206/

.