Trump thắng lớn ở Michigan. Tòa án Tối cao Michigan hôm thứ Tư đã cho ghi tên Trump vào phiếu bầu tiểu bang Michigan, trong khi trước đó Tòa Tối Cao Colorado phán quyết xóa tên Trump ở phiếu bầu Colorado.

.

- Trump thắng lớn ở Michigan: Tòa Tối cao Michigan cho ghi tên Trump trên phiếu bầu sơ bộ Michigan

- James Renner (đại cử tri giả của Trump năm 2020 tại Michigan) nhận tội, thú nhận làm sai để cứu Trump

- Luật gia MSNBC: đoạn ghi âm Trump và chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Toàn quốc RNC Ronna McDaniel ép 2 quan chức bầu cử Michigan lật ngược bầu cử 2020 là đủ nhận chìm Trump

- Công tố đặc biệt Jack Smith xin Thẩm phán Aileen Cannon cho "xử nhanh chóng" vụ Trump trộm hồ sơ mật

- Bộ trưởng Hành chánh California: sẽ xem xét luật về việc xóa tên Trump trên lá phiếu của tiểu bang.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không khác gì Hitler.

- Tới nay, dân Palestine chết trong cuộc chiến giữa Hamas và Israel tới 21.110 người, bị thương 55.243 người. Và 195 người Palestine chết và 325 bị thương trong 24 giờ qua.

- Quân đội Israel tấn công nam Lebanon: 3 người chết, 1 người bị thương

- Đất thánh: Báo Israel nói Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông đang nỗ lực trục xuất người Palestine khỏi Gaza và tìm các nước đón nhận họ.

- Pháp: lo ngại về kế hoạch Israel kéo dài cuộc chiến chống lại Hamas ở Dải Gaza: Dân chết quá nhiều

- Mỹ: đã bắn hạ 12 UAV, 5 hỏa tiễn ở Biển Đỏ do người Houthis bắn.

- Hamas: lên án Mỹ cấp vũ khí cho Israel, không quan tâm đến việc cứu mạng dân thường ở Gaza

- Báo New York Times đã kiện Microsoft Corporation Inc. và OpenAI Inc. vì trí tuệ nhân tạo AI trộm bài của NYT

- Florida: nổi giận vì quà Giáng sinh ít hơn ông anh, cậu 14 tuổi bắn chết cô chị 23 tuổi, rồi bị ông anh 15 tuổi bắn bị thương

- AFP: Vua Cờ Tướng TQ bị tước danh hiệu vô địch và tiền thưởng sau khi ngồi ị trong bồn tắm khách sạn (có tin đồn gian lận bằng hạt wifi nhét trong hậu môn).

- Nga: sẽ có hậu quả nghiêm trọng với bang giao Nga-Nhật nếu hỏa tiễn Patriot do Nhật gửi qua Mỹ chuyển tới Ukraine

- Ukraine: 1 người đã chết và 4 người khác bị thương vì Nga tấn công nhà ga xe lửa Kherson.

- Ukraine thừa nhận đã mất thị trấn Maryinka ở Donetsk

- Sở Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) mất khoảng 1,9 tỷ USD từ các quốc gia không thân thiện.

- Ấn Độ: ký các thỏa thuận với Nga về xây dựng các tổ máy tương lai của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam

- Cảnh sát New Delhi thấy 1 bức thư lạ gửi đại sứ Israel tại Ấn Độ

- Nam Hàn: hơn 98%% cư dân xài điện thoại thông minh, gần 80% yêu thích YouTube.

- 2 công ty điều hành các tiệm Pizza Hut lớn ở California sa thải 1.200 tài xế giao hàng vì luật buộc tăng lương

- Hóa đơn tiện ích (điện, nước, khí đốt) California trung bình là $368/tháng/nhà, đắt nhất nước là ở Hawaii ($633/tháng), rẻ nhất là ở Mississippi (255 USD/tháng)

- Quận Los Angeles: Một người đi bộ bị xe lửa Metrolink tông chết

- Quận Cam: Một vé số Powerball trúng hơn 2 triệu USD.

- Iowa: lái xe SUV gây tai nạn, Duc Van Nguyen bị bắt

- TIN VN. Việt Á: Phan Quốc Việt khai, đưa tiền cho các quan chức Bộ Kinh Tế & Học Viện Quân Y là cảm tình riêng, không phải hối lộ.

- HỎI 1: Chỉ còn 57% dân Mỹ nói khoa học có tác động tích cực đến xã hội? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 71% du khách nói cần 1 kỳ nghỉ riêng sau thời gian bên gia đình trong kỳ nghỉ lễ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-27/12/2023) ⚪ ---- Báo New York Times đã kiện Microsoft Corporation Inc. và OpenAI Inc. hôm thứ Tư tại Tòa án quận Liên bang ở Manhattan dựa trên nghi ngờ rằng nội dung của báo này đã được sử dụng để đào tạo các chatbot trí tuệ nhân tạo mà không có sự chấp thuận của tờ báo.

.

Cụ thể, công ty truyền thông này đang tìm cách buộc Microsoft và OpenAI “chịu trách nhiệm về những thiệt hại thực tế và theo luật định hàng tỷ đô la” do “bản quyền và việc sử dụng trái pháp luật các tác phẩm có giá trị độc nhất của The Times” đồng thời kêu gọi các tập đoàn xóa tất cả chatbot các mô hình và dữ liệu sử dụng các bài báo trên báo.

.

Vụ kiện cho biết: “Các bị cáo tìm cách hưởng lợi từ khoản đầu tư khổng lồ của New York Times vào hoạt động báo chí của mình”, đồng thời cáo buộc hai công ty “sử dụng nội dung của New York Times mà không trả tiền để tạo ra các sản phẩm thay thế cho New York Times và cướp đi độc giả khỏi nó”.

.

⚪ ---- Chuyến đi mua sắm dịp Giáng sinh đã kết thúc trong bi kịch đối với một gia đình ở Florida. Theo NBC Miami và WFLA, chính quyền ở Quận Pinellas cho biết một cậu bé 14 tuổi đã trở nên khó chịu vào đêm Giáng sinh sau khi tin rằng anh trai 15 tuổi của mình sẽ nhận được nhiều quà hơn trong ngày lễ và đã chĩa súng vào cậu tại nhà bà ngoại sau khi họ mua sắm về, đe dọa bắn vào đầu anh ta. Theo Cảnh sát trưởng quận Pinellas, Bob Gualtieri, vào thời điểm đó, chị gái 23 tuổi của cậu bé, Abrielle Baldwin, đang ở nhà để thả hai đứa con nhỏ và bắt đầu tranh cãi với cậu bé 14 tuổi về hành vi của cậu bé.

.

Theo văn phòng của Gualtieri, đó là lúc cậu bé 14 tuổi chửi mắng chị gái mình, sau đó bắn cô chị bằng một khẩu súng ngắn bán tự động cỡ nòng 40. Cậu bé 15 tuổi sau đó được cho là đã bắn vào bụng em trai mình bằng một khẩu súng khác và tuyên bố: "Mày đã bắn chị rồi." Cô Baldwin chết tại một bệnh viện gần đó vì một vết thương do đạn bắn vào ngực, theo Gualtieri.

.

Cậu bé 14 tuổi cũng được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Trong khi đó, cậu bé 15 tuổi được cho là đã ném súng vào sân gần đó và bị bắt tại nhà một thành viên gia đình ở Clearwater, theo văn phòng cảnh sát trưởng. Các nhà chức trách cho biết cậu bé 15 tuổi đã được đưa đến một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần sau khi ám chỉ đến việc tự làm hại bản thân.

.

⚪ ---- Chuyện xảy ra tại Trung Quốc, hy vọng sẽ không có ở Việt Nam. Thế giới cờ tướng (Xiangqi - âm Hán Việt là Tượng Kỳ, tiếng Việt là Cờ Tướng) đang dậy sóng vì tin đồn gian lận và bê bối hành vi xấu làm cho nhà vô địch quốc gia bị tước danh hiệu. Bản tin AFP dịch như sau.

.

Yan Chenglong, 48 tuổi, đã đánh bại hàng chục đối thủ hồi tuần trước để giành danh hiệu “Vua Cờ Tướng” Trung quốc nhưng chiến thắng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn sau khi lễ kỷ niệm kết thúc với việc ông Yan ngồi ị trong bồn tắm. Hiệp hội Xiangqi Trung Quốc (CXA) hôm thứ Hai thông báo rằng Yan sẽ bị thu hồi danh hiệu và tiền thưởng sau khi bị bắt vì “gây rối trật tự công cộng” và thể hiện “tính cách cực kỳ xấu”. Yan cũng bị cấm thi đấu trong một năm.

.

"Yan đã uống rượu với những người khác trong phòng vào đêm ngày 17, sau đó phóng uế trong bồn tắm của căn phòng nơi anh ta ở vào ngày 18, thực hiện hành vi phá hoại tài sản của khách sạn, vi phạm trật tự công cộng và đạo đức, vi phạm đạo đức xã hội, một tác động tiêu cực đến cuộc thi và sự kiện của Xiangqi, và có tính chất cực kỳ tồi tệ," theo hiệp hội cho biết trong một tuyên bố.

.

Tuy nhiên, có phải Yan đã gian lận kiểu truyền tin vô tuyến vào thiết bị nhét ở hậu môn? Hiệp hội cũng buộc phải giải quyết những tin đồn lan truyền trên mạng rằng Yan đã gian lận trong cuộc thi bằng cách sử dụng hạt hậu môn (anal beads) được trang bị máy phát không dây để gửi và nhận tín hiệu tới một hay vài cố vấn ở xa.

.

Yan được cho là đã nắm chặt bàn tay và thả ra một cách nhịp nhàng để truyền đạt thông tin về bàn cờ thông qua mã tới máy tính, sau đó máy tính này sẽ gửi lại hướng dẫn về những động tác cần thực hiện dưới dạng rung động, theo tin đồnn trên trang xã hội Trung Quốc Weibo. CXA cho biết: “Dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi về tình hình, hiện tại không thể chứng minh rằng Yan đã gian lận thông qua 'hạt hậu môn' như suy đoán trên mạng xã hội".

.

Hiệp hội không tiết lộ số tiền thưởng mà Yan bị mất, nhưng các giải đấu Xiangqi thường hứa hẹn cho người chiến thắng hàng chục nghìn nhân dân tệ (hàng ngàn đô la).

.

⚪ ---- Trump thắng lớn ở Michigan. Tòa án Tối cao Michigan hôm thứ Tư đã bác bỏ thách thức Tu chính án thứ 14 chống lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong một lệnh, tòa án nói rằng "không thuyết phục được rằng các câu hỏi được đưa ra [trong đơn kháng cáo trích dẫn Điều khoản chống lại Trump] nên được tòa án này xem xét." Do đó, Trump sẽ vẫn có tên trong lá phiếu sơ bộ ở Michigan năm 2024. Trước đó, Tòa án Tối cao Colorado tuyên bố cựu nguyên thủ quốc gia sẽ bị xóa tên ra khỏi lá phiếu của mình ở Colorado vì tội kích động bạo loạn.

.

⚪ ---- Theo New York Times, một trong 16 thành viên Đảng Cộng hòa bị buộc tội âm mưu "đại cử tri giả" ở Michigan sau cuộc bầu cử năm 2020 cho biết ông rất hối hận. James Renner, 77 tuổi, là người duy nhất trong số 16 bị cáo được bãi bỏ cáo buộc sau khi ông và văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Michigan Dana Nessel (D) đồng ý thỏa thuận hợp tác vào tháng 10. Nhưng 15 bị cáo còn lại đã không nhận tội vào tháng 8 với 8 tội danh hình sự cáo buộc họ đã ký giấy chứng nhận giả nhằm cố gắng chuyển phiếu bầu của Cử tri đoàn của tiểu bang Michigan từ người thắng cử là Joe Biden sang cho cựu Tổng thống Trump.

.

Theo đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn của Renner với văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang mà New York Times có được, ông nói với văn phòng rằng ông nhận ra mình và những người khác được cho là có liên quan đã hành động không đúng mực sau khi xem lời khai từ cuộc điều tra của Hạ viện về vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021.

.

Renner, một cựu quân nhân tiểu bang và doanh nhân đã nghỉ hưu, được đưa vào danh sách đại cử tri giả vào tháng 12/2020 sau khi được người đứng đầu Đảng Cộng hòa Quận Clinton, Michigan liên lạc khi hai người khác từ chối làm đại cử tri giả, chỉ vài ngày trước ngày 14 tháng 12/2020, theo tờ NY Times đưa tin.

​.

.

⚪ ---- Theo nhà phân tích pháp lý của MSNBC, Danny Cevallos, đoạn ghi âm được khai quật về việc Donald Trump và chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Toàn quốc RNC Ronna McDaniel âm mưu với các quan chức bầu cử Michigan nhằm ngăn chặn việc chứng nhận phiếu bầu của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có thể sẽ là trọng tâm khi Công tố đặc biệt Jack Smith trình bày trường hợp của mình trước Thẩm phán Tanya Chutkan.

.

Sau khi được nhắc về cuộc điện thoại của người dẫn chương trình điền thông tin "Morning Joe" Jonathan Lemire, Cevallos bắt đầu bằng cách lưu ý rằng "tuần trước đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc liệu điều này có thể khiến Trump phải chịu trách nhiệm pháp lý tại tòa án Michigan không? Có lẽ Nhưng thú vị hơn nhiều đối với tôi, sau khi bào chữa cho các vụ án hình sự liên bang, tôi có thể nói với bạn rằng tòa án liên bang không phải là nơi thú vị đối với một luật sư bào chữa hình sự vì chính phủ rất giỏi trong những gì họ làm.”

.

Ông nói thêm: “Nếu tôi là chính phủ, tôi nghĩ họ đang xem bằng chứng Michigan này như cái mà chúng tôi gọi là 404-B, nhưng tất cả chỉ là bằng chứng về hành vi xấu trước đó mà đôi khi trong một số trường hợp nhất định có thể bị truy tố. Vì vậy, nếu tôi là Jack Smith, có thể bạn xem bằng chứng ở Michigan hoặc bất kỳ bằng chứng nào từ bất kỳ tiểu bang nào khác và đưa nó làm bằng chứng trong vụ kiện ở tòa án D.C. của bạn và nói, 'Hãy nhìn xem, đây là những gì Trump đã làm ở nơi khác, đây là không phải nhầm lẫn. Đây là phương thức hoạt động của Trump. Tất cả những điều này nên được thực hiện' và nó có thể là bằng chứng tàn khốc", ông nói thêm. Ông giải thích: “Cá nhân tôi có thể nói với bạn rằng bằng chứng hành động xấu cho thấy ai đó đã làm điều gì đó tồi tệ ở một nơi khác là rất tàn khốc và bồi thẩm đoàn -- họ tin các bằng chứng đó”.

.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith tiếp tục thúc đẩy Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Aileen Cannon cho phép "xét xử nhanh chóng" trong vụ kiện tài liệu mật chống lại Trump và hai nhân viên của ông. Trong hồ sơ hôm thứ Ba 26/12/2023, Smith đã trình bày trước tòa bản báo cáo xét xử nhanh thứ chín của mình. Smith lưu ý rằng Đạo luật xét xử nhanh chóng yêu cầu nộp báo cáo.

.

Smith giải thích: “Trong Lệnh ban hành ngày 21/7 theo Đề nghị của Chính phủ một phần về việc tiếp tục xét xử và đặt lại thời hạn (ECF số 83), Tòa án đã loại trừ toàn bộ thời gian từ ngày ban hành Lệnh đó đến ngày xét xử vào ngày 20/5/2024. Tòa án xác nhận rằng đồng hồ Phiên tòa nhanh tương tự áp dụng cho từng bị cáo, rằng thời gian xét xử nhanh chóng đã được tính cho đến ngày 20/5/2024 và vẫn còn 70 ngày trên đồng hồ Phiên tòa nhanh.”

.

Trong khi Smith đang tìm kiếm một phiên tòa nhanh chóng thì các luật sư của Trump lại tìm cách làm chậm quá trình tố tụng. Nhóm của Smith viết trong hồ sơ tháng 7: “Không có cơ sở pháp lý hoặc thực tế nào để tiến hành theo cách không xác định và không có kết thúc như vậy, và Bị cáo cũng không cung cấp thông tin nào”. Nhóm của Trump cho biết tiến hành một phiên tòa nhanh chóng là "không thực tế" và kêu gọi hoãn lại cho đến sau cuộc bầu cử năm 2024.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Hành chánh California đang đáp ứng yêu cầu của Phó Thống đốc về việc ngăn chặn Donald Trump xuất hiện trên lá phiếu của tiểu bang. Trong một lá thư gửi cho Phó Thống đốc Eleni Kounalakis, Bộ trưởng Hành chánh Shirley Weber đã tái khẳng định cam kết của mình trong việc đánh giá các lựa chọn và tuân thủ quy định của pháp luật.

.

Weber viết là sẽ bảo đảm rằng bất kỳ hành động nào được thực hiện liên quan đến việc đưa hoặc loại bỏ bất kỳ ứng cử viên nào khỏi lá phiếu sẽ tuân thủ luật pháp California và Hiến pháp. Bà cũng kêu gọi Kounalakis liên hệ trực tiếp với bà để biết bất kỳ thông tin cập nhật nào.

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư đã chỉ trích hành động của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc chiến chống lại Hamas, nhấn mạnh rằng "Netanyahu không khác gì Hitler". Trong một bài phát biểu trước công chúng, ông tiếp tục chỉ trích các tổ chức như UNSC (Hội Đồng Bảo An LHQ), truyền thông quốc tế và khối châu Âu cho rằng họ tài trợ Israel nhưng họ vẫn im lặng khi cần ngăn chặn "sự tàn bạo" của Israel.

.

Hơn nữa, ông Erdogan còn đề nghị các viện học thuật của Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho các nhà khoa học và nhân viên từ các trường đại học ở Gaza, những người "bị áp bức vì bảo vệ phẩm giá con người" ở Israel, so sánh nó một lần nữa với các trường hợp của Đức Quốc xã.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Tư cho biết số người Palestine chết trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 21.110 người. Ngoài ra, 55.243 người bị thương kể từ ngày 7/10. Bộ cũng lưu ý rằng 195 người Palestine đã chết và 325 người bị thương trong 24 giờ qua. Bộ Y tế Ashraf al-Qudra kêu gọi LHQ và tất cả các tổ chức quốc tế thực hiện các biện pháp hiệu quả để bảo vệ Khu liên hợp y tế Nasser và khởi động lại hoạt động tại Khu liên hợp y tế Al-Shifa.

.

⚪ ---- Một cuộc tấn công của quân đội Israel vào thị trấn Bint Jbeil phía nam Lebanon hôm thứ Tư đã khiến 3 người chết, trong khi một người bị thương, theo Thông tấn xã Quốc gia Lebanon đưa tin. Trong khi đó, nhóm chiến binh Hezbollah tiết lộ rằng một trong những người chết là chiến binh của họ.

.

Hơn nữa, Hezbollah cho biết họ đã phóng ít nhất 18 quả hỏa tiễn về phía Rosh Hanikra, một kibbutz ở miền bắc Israel, nhắm vào một vị trí của quân đội Israel trong khu vực. Trong khi đó, lực lượng Israel tuyên bố rằng ít nhất sáu hỏa tiễn đã bị hệ thống phòng không Iron Dome đánh chặn, đồng thời nói thêm rằng họ đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các vị trí của Hezbollah ở Lebanon.

.

⚪ ---- Đất thánh không dễ bỏ đi. Báo Israel Hayom loan tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nóit tại cuộc họp của đảng Likud của ông hôm thứ Hai rằng ông đang nỗ lực trục xuất người Palestine khỏi Gaza và tìm kiếm các quốc gia sẵn sàng “tiếp thu” họ: “Vấn đề của chúng ta là các quốc gia đã sẵn sàng tiếp thu họ và chúng ta đang nỗ lực giải quyết vấn đề đó.” Bình luận của ông là dấu hiệu mới nhất cho thấy mục tiêu cuối cùng của Israel là làm sạch 2,3 triệu cư dân Palestine ở Gaza, nơi nằm trong vùng đất thánh của 3 tôn giáo Do Thái Giáo, Ky tô giáo, Hồi giáo.

hóa đơn tiện ích ở California trung bình là $368/tháng

Anaheim

Đức Văn Nguyễn

TIN VN. Việt Á: Phan Quốc Việt khai, đưa tiền cho các quan chức Bộ Kinh Tế & Học Viện Quân Y là cảm tình riêng, không phải hối lộ.

Tháng trước, Bộ trưởng Tình báo Israel Gila Gamliel đã viết một bài xã luận cho báo Jerusalem Post kêu gọi “tái định cư tự nguyện” người Palestine ở Dải Gaza tới các nước khác trên thế giới. Hai thành viên của Knesset Israel đã viết một bài xã luận tương tự cho tờ The Wall Street Journal nói rằng các quốc gia phương Tây nên chấp nhận người tị nạn Palestine. Trong khi ông Netanyahu và các quan chức Israel khác coi kế hoạch này là “tái định cư tự nguyện”, thì chiến dịch tàn bạo của Israel ở Gaza đang khiến phần lớn vùng đất này không thể ở được. Khoảng 90% dân số Gaza đã phải di dời trong nước.Một tài liệu bị rò rỉ do Sở Tình báo Gamliel của Israel soạn thảo cho biết việc đẩy toàn bộ 2,3 triệu người Palestine ở Gaza sang Ai Cập là kịch bản lý tưởng đối với chính phủ Israel. Nhưng Ai Cập đã từ chối tiếp nhận bất kỳ người tị nạn Palestine nào, buộc Israel phải tìm nơi khác để tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch thanh lọc sắc tộc của họ.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Pháp hôm thứ Ba bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Israel nhằm tăng cường và kéo dài cuộc chiến chống lại Hamas ở Dải Gaza: “Pháp mạnh mẽ nhắc lại lời kêu gọi đình chiến ngay lập tức dẫn đến ngừng bắn.” Bộ Ngoại giao cho biết trong tuyên bố và lên án “vụ đánh bom có hệ thống” khiến hàng chục người thiệt mạng trong những ngày qua. Cụ thể, Pháp là một trong những quốc gia bỏ phiếu ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Đại hội đồng LHQ.⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Ba tiết lộ rằng quân Mỹ đã bắn hạ 12 máy bay không người lái cảm tử, 3 hỏa tiễn đạn đạo chống hạm và 2 hỏa tiễn hành trình tấn công mặt đất trong các hoạt động hôm Thứ Ba ở Biển Đỏ. Bộ chỉ huy cho biết tàu chiến USS Laboon di chuyển trong các vùng biển đó như một phần của sứ mệnh quốc tế nhằm đảm bảo thương mại và các máy bay chiến đấu đa năng Boeing F/A-18F Super Hornet đã chặn tuyến đường vũ khí sau khi được cho là do người Houthis bắn.Các cuộc tấn công bắt đầu lúc 6:30 giờ sáng (giờ Yemen) và kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Họ cho biết trong một bài đăng trên X: “Không có thiệt hại về tàu trong khu vực hoặc có báo cáo thương tích”. Trong ngày, một phát ngôn viên của Houthi đã tuyên bố về vụ tấn công tàu thương mại MSC United VII của Thụy Sĩ.⚪ ---- Al Jazeera đưa tin, lãnh đạo Hamas, Osama Hamdan hôm thứ Ba đã chỉ trích rằng chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố quan tâm đến việc cứu sống dân thường ở Gaza trong khi cung cấp vũ khí cho Israel. Họp báo ở Beirut, Lebanon, Hamdan đổ lỗi cho Mỹ vì "đã để bàn tay vấy máu của trẻ em Gaza" đồng thời củng cố rằng tổ chức của ông "sẵn sàng" chấp nhận các thỏa thuận đến "từ một số quốc gia" miễn là chúng phù hợp với sự quan tâm của người dân Gaza.Ông nói: “Người dân của chúng tôi không chờ đợi một lệnh ngừng bắn tạm thời mà là một sự chấm dứt xâm lược toàn diện”. Ngoài ra, ông còn cảnh báo về các kế hoạch của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến "cái gọi là nhập cư tự nguyện" và cho rằng ông đã thể hiện sự thiếu "tầm nhìn".⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo hôm thứ Tư rằng sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" ảnh hưởng đến quan hệ song phương với Nhật Bản nếu hỏa tiễn Patriot do Tokyo cung cấp cho Hoa Kỳ sẽ được chuyển vào Ukraine. Bà nhấn mạnh rằng có một "kế hoạch đã được chứng minh" có thể được sử dụng trong quá trình chuyển đạn Patriot từ Nhật Bản sang Hoa Kỳ, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc số đạn này sẽ đến Ukraine. Zakharova nói thêm rằng việc cung cấp quân sự "trực tiếp và gián tiếp" cho Kiev "dẫn đến việc kéo dài" nỗi đau khổ của dân thường, đây cũng là trách nhiệm của chính quyền Nhật Bản.⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko thông báo trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Ba rằng một người đã chết và bốn người khác bị thương sau khi quân Nga tấn công nhà ga xe lửa Kherson. Trước đó, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky nói rằng “số người chết và bị thương đang được xác định," đồng thời nói thêm rằng nhiều thường dân đã có mặt tại chỗ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Đường sắt Ukraine cũng đưa tin về vụ tấn công và cho biết có thông tin về một số công nhân bị thương, đồng thời cho biết thêm rằng các hành khách đang trú ẩn.⚪ ---- Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Valeriy Zaluzhny, hôm thứ Ba thừa nhận đã mất thị trấn Maryinka ở Donetsk: "Thị trấn Maryinka không còn ở đó nữa. Quân đội Ukraine đã rút khỏi vùng ngoại ô phía tây thành phố, ở một số nơi, họ cố thủ ở vùng lân cận Maryinka, và ở những nơi khác - xa hơn một chút", ông lưu ý trong một cuộc họp báo.Chuyện này xảy ra sau khi Ukraine tuyên bố trước đó rằng tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu về việc có toàn quyền kiểm soát Maryinka là "không chính xác". Shoygu cũng lưu ý rằng cuộc giải phóng này đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine.⚪ ---- Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Yuri Borisov nói với kênh truyền hình Rossiya 24 trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng công ty đã mất 180 tỷ rúp (khoảng 1,9 tỷ USD) do các quốc gia không thân thiện. Ông nói: “Chúng tôi đã mất một khối lượng xuất cảng lớn. Trong số 230 tỷ hợp đồng, 180 tỷ đến từ các quốc gia được gọi là không thân thiện”, đồng thời cho biết thêm rằng điều này bao gồm nguồn cung cấp động cơ và dịch vụ phóng.Mặt khác, Borisov lưu ý rằng doanh thu hợp nhất của Roscosmos vào năm 2023 đã tăng 24 tỷ rúp (khoảng 259,9 triệu USD) so với năm ngoái. Ông thông báo rằng Viện Hàn lâm Khoa học nước này đã đề xuất sản xuất và gửi lên Mặt trăng hailoại xe Luna-27 với mật mã "a" và "b" thay vì một, và công ty đang xem xét đề xuất này.⚪ ---- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar hôm thứ Ba cho biết nước ông đã ký các thỏa thuận với Nga liên quan đến việc xây dựng các tổ máy tương lai của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam, đồng thời cho biết thêm rằng nhà máy này dự kiến sẽ đạt công suất tối đa vào năm 2027.Phát biểu với đại diện cộng đồng Ấn Độ tại Moscow, ông lưu ý rằng hai nước, cùng với các lĩnh vực khác, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng hạt nhân và không gian, đồng thời nói thêm rằng thương mại song phương có thể vượt quá 50 tỷ USD trong năm nay (2023).Jaishankar dự kiến sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow vào thứ Tư. Việc xây dựng chuỗi giao thông và tài chính cũng như các cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và xung đột Palestine-Israel sẽ là trọng tâm.⚪ ---- Cảnh sát New Delhi được cho là đã phát hiện ra một bức thư gửi cho đại sứ Israel tại Ấn Độ, Naor Gilon, ngay sau khi vụ nổ được cho là gần đại sứ quán Israel ở thủ đô Ấn Độ xảy ra. Cụ thể, một lá cờ được gói cùng với bức thư đã bị cảnh sát thu giữ. Theo nguồn tin nói chuyện với The Indian Express, bức thư có tính chất "lạm dụng". Tuy nhiên, các nhà điều tra không tìm thấy dấu vết nào của vụ nổ được báo cáo. Cụ thể, Cảnh sát Delhi đã nhận được một cuộc gọi vào khoảng 6 giờ chiều về những gì được cho là một vụ nổ phía sau tòa nhà đại sứ quán Israel vào sáng sớm hôm Thứ Ba. Cuộc điều tra đang diễn ra.⚪ ---- Nam Hàn: hơn 98%% cư dân xài điện thoại thông minh, gần 80% yêu thích YouTube. Theo cuộc khảo sát với 9.579 người Nam Hàn từ 6 tuổi trở lên do Viện Phát triển Xã hội Thông tin Nam Hàn, một viện chính sách thông tin do nhà nước điều hành, thực hiện, có tới 98,3% cho biết họ sở hữu điện thoại thông minh và 50,4% cho biết họ sử dụng dịch vụ 5G.Trong số những người dùng điện thoại thông minh, YouTube là ứng dụng phát video trực tuyến yêu thích của họ (77,5%), tiếp theo là Netflix (14,2%). Dịch vụ truyền thông xã hội được mọi người yêu thích là Instagram (28,6%), tiếp theo là Facebook (16,7%) và Naver Band (13,1%).⚪ ---- Hai công ty điều hành các tiệm Pizza Hut lớn ở California đang sa thải tất cả tài xế giao hàng của họ trước luật mới của tiểu bang nhằm tăng mức lương tối thiểu cho nhân viên bán đồ ăn nhanh lên 20 USD/giờ, Business Insider đưa tin. Việc sa thải ảnh hưởng đến hàng trăm cửa tiệm Pizza Hut trên toàn tiểu bang, bao gồm các quận Los Angeles, Orange (Quận Cam), Riverside, Ventura, San Bernardino và Sacramento, đồng thời liên quan đến hơn 1.200 tài xế giao hàng tại nhà.Việc cắt giảm việc làm sẽ diễn ra đến hết tháng 2/2023, theo thông báo việc làm liên bang mà Business Insider có được. Luật lương tối thiểu mới có hiệu lực từ tháng 4/2024. Mức lương tối thiểu hiện tại ở California là 16 USD/giờ. Việc tăng lên 20 USD được đưa ra sau khi Dự luật Quốc hội 1228 được thông qua nhằm giúp những người làm công việc kinh doanh đồ ăn nhanh đối phó với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và lạm phát ở Golden State. Hệ thống tiệm thức ăn nhanh Chipotle và McDonald’s đã thông báo họ có kế hoạch tăng giá thực đơn ở California để bù đắp chi phí tăng lương.⚪ ---- Hóa đơn tiện ích là một yếu tố quan trọng trong ngân sách của mỗi hộ gia đình và thay đổi theo từng tháng dựa trên các yếu tố như thời tiết, giá năng lượng lên xuống và tất nhiên là lượng nước, điện và khí đốt tự nhiên bạn sử dụng. Một báo cáo mới từ doxoINSIGHTS đã xếp hạng mọi tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ dựa trên chi phí trung bình của hóa đơn tiện ích, cho thấy California là một trong những tiểu bang đắt đỏ nhất và Los Angeles là một trong những thành phố đắt đỏ nhất.Báo cáo cho thấy, cao hơn mức trung bình toàn quốc là $351. Mặc dù cao hơn mức trung bình nhưng California vẫn thấp hơn nhiều so với các tiểu bang đắt đỏ nhất: Hawaii ($633/tháng), Maine ($500/tháng), New Jersey ($467/tháng), Connecticut ($463/tháng) và Vermont ($428/tháng) .Ở phía đối diện của danh sách, Mississippi có hóa đơn tiện ích thấp nhất ở Mỹ, trung bình chỉ 255 USD/tháng, tiếp theo là Nam Dakota ($278/tháng), Bắc Carolina ($282/tháng), Missouri ($284/tháng) và Georgia ($286/tháng).Nhìn vào các thành phố lớn nhất nước, Los Angeles có hóa đơn tiện ích trung bình cao thứ 3 ở Mỹ ở mức 455 USD/tháng, chỉ sau Milwaukee ($538) và Thành phố New York ($511), trong khi San Jose ($439/tháng) đứng thứ năm.Minneapolis, Memphis, Austin, Atlanta và Charlotte có hóa đơn rẻ nhất trong số các thành phố lớn nhất nước Mỹ.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đi bộ đã bị xe lửa Metrolink tông chết vào ngày Giáng sinh ở Quận L.A., khiến hành khách mắc kẹt hàng giờ. Theo Metrolink, người đi bộ đã bị tông vào lúc 3:21 giờ chiều Thứ Hai tại ngã tư đường sắt gần Đại lộ Sunflower và Đại lộ Covina ở biên giới thành phố Covina và San Dimas.Metrolink cho biết 51 hành khách trên tàu – đi từ L.A. đến San Bernardino – đã bị mắc kẹt hơn 4 giờ do tàu dừng trên một sườn dốc khiến việc xuống tàu không an toàn. Theo Giám đốc Metrolink Scott Johnson, ba chuyến tàu bổ sung đã bị hoãn trong khi chuyến tàu thứ tư bị hủy hoàn toàn.⚪ ---- Quận Cam: Một người mua vé số Powerball đã nhận được một món quà Giáng sinh bất ngờ khi một tấm vé được bán ở Quận Cam khớp với năm trong số sáu con số trúng thưởng trong kỳ quay số hôm thứ Hai, mang về cho người đó giải thưởng hơn 2 triệu USD. Ty xổ số tiểu bang California đăng hôm thứ Ba trên mạng xã hội: “Chúng tôi có một người trúng lớn vào Ngày Giáng sinh."Theo xổ số, chiếc vé đã được bán tại tiệm bánh Donut Storr ở(một thị trấn cũng đông dân gốc Việt) và các con số trúng thưởng là 5, 12, 20, 24, 29 và 4. Giải thưởng của người giữ vé lên tới 2,085 triệu USD. Bây giờ thì giải độc đắc Powerball đã đạt tới 685 triệu USD cho đợt quay số tiếp theo là 7:59 giờ tối Thứ Tư 27/12/2023 (tức, đêm nay).⚪ ---- Iowa: Vào khoảng 8:53 tối ngày 25 tháng 12, đội cấp cứu đã đến khu vực 14000 của Starr Pass vỉ có tin một chiếc xe SUV gây hư hỏng. Cấp cứu đến nơi thì phát hiện vết lốp xe giống với một chiếc xe đang làm xoay vòng trong sân. Cảnh sát cho biết khi đang tham dự một bữa tiệc nghỉ lễ, ông, 52 tuổi, đã xô xát với một người, lấy cây gậy bi-a và dí vàocổ người đó. Nguyen bị yêu cầu phải rời đi, lúc đó Nguyễn lên chiếc SUV của mình và bắt đầu làm lái xoay vòng một cách liều lĩnh ở sân trước.Ngoài thiệt hại khoảng 1500 USD ở sân, Nguyễn còn tông vào hai chiếc xe đang đậu, gây thiệt hại tổng cộng 6.000 USD cho hai chiếc xe đang đậu đó. Sau đó, Nguyễn lái xe tông vào một ngôi nhà khác, gây thiệt hại 1500 USD trước khi tông vào vòi cứu hỏa của thành phố. Các quan chức cho biết chỉ riêng vòi cứu hỏa đã gây thiệt hại ước tính khoảng 8.000 USD.Các quan chức tìm thấy Nguyễn nằm trong chiếc xe đầy cỏ, bùn và thân thể bị thương nặng. Nguyen bị buộc tội: Lái xe bất cẩn, Tội phạm hình sự cấp độ 1, Trộm cắp cấp độ 2, Tấn công gây thương tích, OWI (lái xe khi say).⚪ ----Theo Vietnamnet. Trả lời thẩm vấn chuyện đưa tiền tỷ cho cựu Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH&CN, Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt cho rằng đây hoàn toàn là vì tình cảm riêng. Từ tháng 1/2020, ông Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH&CN) đã thông đồng với Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và ông Hồ Anh Sơn (cựu Thượng tá Quân đội, cựu PGĐ Viện nghiên cứu y dược học quân sự, HVQY) để đưa Công ty Việt Á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp, sản xuất 20.000 test kit thử nghiệm, sau đó để Công ty Việt Á được cấp phép và sản xuất thương mại trái pháp luật bộ kit. "Bộ 3" Trịnh Thanh Hùng, Phan Quốc Việt, Hồ Anh Sơn đã thông đồng nhau đưa bộ kit do Công ty Việt Á cung cấp (không được sản xuất theo quy trình nghiên cứu của HVQY) để đi thử nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và sử dụng sản phẩm này để nghiệm thu giai đoạn 1 của đề tài và nghiệm thu đề tài. Cáo buộc cho rằng, ông Phan Quốc Việt đã đưa cho ông Trịnh Thanh Hùng 350.000 USD (khoảng 8 tỷ đồng) vào dịp 2/9 và Tết âm lịch 2020. Trả lời thẩm vấn trước tòa về chuyện này, Chủ tịch Việt Á cho rằng đây hoàn toàn là vì tình cảm riêng của bị cáo với ông Trịnh Thanh Hùng, không hề có hứa hẹn gì.⚪ ---- HỎI 1: Chỉ còn 57% dân Mỹ nói khoa học có tác động tích cực đến xã hội?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy tỷ lệ người Mỹ nói rằng khoa học có tác động tích cực đến xã hội đã giảm và niềm tin của công chúng đối với các nhà khoa học ngày càng giảm. Nhìn chung, 57% người Mỹ cho rằng khoa học có tác động tích cực đến xã hội. Tỷ lệ này giảm 8 điểm phần trăm kể từ tháng 11 năm 2021 và giảm 16 điểm kể từ trước khi đợt bùng phát virus corona bắt đầu. Khoảng một phần ba (34%) hiện nay nói rằng tác động của khoa học đối với xã hội vừa tích cực vừa tiêu cực. Một phần nhỏ (8%) cho rằng khoa học có tác động tiêu cực đến xã hội.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 71% du khách nói cần 1 kỳ nghỉ riêng sau thời gian bên gia đình trong kỳ nghỉ lễ?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát với 2.000 du khách đi nghỉ ở Mỹ do OnePoll và IHG Hotels & Resorts thực hiện cho thấy 71% du khách cho biết họ cần một kỳ nghỉ riêng để thư giãn và nghỉ ngơi sau thời gian bên gia đình trong kỳ nghỉ.Hơn một nửa số người được khảo sát cho biết họ dự định ở khách sạn để nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ thay vì ở cùng gia đình và bạn bè. Những lý do hàng đầu mà những người được hỏi đưa ra khi đặt phòng cách xa lễ hội bao gồm có nhiều không gian cho riêng mình, có được thời gian yên tĩnh, được người khác chăm sóc, không phải dọn dẹp sau bữa ăn (điều này, nếu bạn đã từng bị mắc kẹt), miễn phụ trách rửa tô, chén sau bữa ăn lớn của gia đình...Chi tiết: