Ban Nhạc HongKong Kỳ Cựu Nhất – The Wynners Chọn Sân Khấu Pechanga làm nơi tổ chức Nhạc Hội “Farewell With Love Concert” vào Tháng Hai này

Pechanga Resort Casino hãnh diện giới thiệu buổi nhạc hội “The Wynners Farewell with Love Concert” tổ chức vào ngày 24/2/2024 tại rạp Pechanga Summit. Chúng ta hãy cùng nhau đi ngược lại thời gian và thưởng thức lại những ca khúc lừng danh của ban nhạc 'pop' HongKong huyền thoại The Wynners! Tới gần kỷ niệm năm thứ 50 thành lập, The Wynners do Alan Tam và Kenny Bee dẫn đầu sẽ nói lời chia tay với tất cả mọi 'fan' hâm mộ toàn thế giới!

Trong số tất cả mọi ban nhạc địa phương, The Wynners đã nắm giữ con số 'show' kỷ lục ở HongKong Coliseum. Chương trình nhạc hội của The Wynners ở Hong Kong vào Tháng Tám đã diễn ra tới bảy 'show', mà 'show' nào 'show' nấy đều chật cứng các 'fan' hâm mộ chung thủy cùng các bộ mặt tên tuổi trong thành phố. Toàn ban đã nỗ lực tuyệt vời, bất chấp vấn đề tuổi tác của mình, và những buổi biểu diễn của ban nhạc đã được khán thính giả nhiệt liệt đón nhận.

Với Alan Tam (ca sĩ - lead vocals), Kenny Bee (ca sĩ - lead vocals), Bennett Pang (đàn - lead guitar), Danny Yip (bass), và Anthony Chan (trống), The Wynners chắc chắn mang lại những kỷ niệm dấu yêu cho người HongKong. Đó là thời nhạc 'pop' tiếng Anh vào những năm đầu thập niên 70, cho nên ban nhạc đặc biệt chuyên hát bằng tiếng Anh, phần lớn với những bản vô cùng phổ biến ở những phương trời khác trên thế giới, như “L-O-V-E Love” và “Sha La La La”. Sớm trở thành nhóm thần tượng tuổi 'teen', The Wynners cũng đã phát hành một số bài hát tiếng Quảng Đông với ca từ phong cách nhẹ nhàng bình dị.

Vào giữa thập niên 70, The Wynners hoạt động mạnh mẽ ở HongKong, Trung Hoa Lục Địa và Đài Loan, và tiếp tục nổi tiếng lên ở Đông Nam Á và khắp thế giới. Bên cạnh việc thành công trong lãnh vực âm nhạc, ban nhạc cũng đã tham gia các hoạt động 'show' TV và phim ảnh. Sau đó, các thành viên trong nhóm đã tách ra khác đường, phát triển sự nghiệp cá nhân của mình. Thỉnh thoảng cũng đã có những lần The Wynners tụ hội trên sân khấu để gặp gỡ 'fan' ái mộ.

Chào đón kỷ niệm năm thứ 50 thành lập, The Wynners đã loan báo 'tour' trình diễn cuối cùng của mình, khởi đi từ HongKong vào Tháng Tám, tiếp tới Macao, Kuala Lumpur và bây giờ, ở Pechanga. Tất cả mọi 'fan' ái mộ cùng những người thích nhạc hội đều khó thể bỏ qua dịp có mặt trong những giây phút để đời này!

Pechanga Resort Casino kính mời quý vị tới tận hưởng “The Wynners Farewell with Love Concert 2024” tại rạp Pechanga Summit. Giá vé bắt đầu từ $98. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi (888) 810-8871 hay vào thăm www.Pechanga.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------