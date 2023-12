Thông Báo Về Học Bổng Niên Khóa 2024-2025 Của Kimmy Dương Foundation Tại Miền Nam California

Với sự tiếp tay và cộng tác của Công Ty Điện Tử Teletron USA, giải học bổng “Long Nguyen and Kimmy Duong Scholarship Program” dành cho các sinh viên thuộc 5 trường đại học sau đây đang được mở rộng:

- University of California, Los Angeles (UCLA)

- Cal State Long Beach (CSLB)

- Cal Poly Pomona (CPP)

- University of California, Irvine (UCI)

- Cal State Fullerton (CSFullerton)

Kimmy Duong Foundation trân trọng kính mời quý vị Phụ Huynh cùng quý Thầy Cô hãy khuyến khích con em của chúng ta nộp đơn để nhận được học bổng cho niên khóa 2024-2025 ngay từ bây giờ. Các em học sinh trung học đang chuẩn bị nộp đơn, cùng các em sinh viên của những trường đại học nói trên có thể vào Website https://thekimmyduongfoundation.org/portfolio/announcements-california để biết thêm chi tiết.

Thời hạn nộp đơn đã bắt đầu và sẽ kéo dài cho đến ngày 29 tháng 3, 2024 là hạn chót. Hội đồng tuyển chọn chỉ nhận 100 đơn xin học bổng mà thôi, và sẽ dành ưu tiên cho những người nộp đơn trước (first come, first serve).

Buổi phát giải học bổng “Long Nguyen and Kimmy Duong Scholarship Program” in Southern California sẽ được diễn ra tại Orange County vào ngày 3 tháng 8, 2024.

Kimmy Duong Foundation và Teletron USA trân trọng thông báo.