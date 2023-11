Hội Chợ Thông Tin cho Người Cao Niên Thành Công

Từ phải, Cô Anh Nguyễn, Nhân Viên Giao Tế Cộng Đồng Văn Phòng Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel giới thiệu về hội chợ thông tin cho người cao niên

Westminster (Thanh Huy) – Tại Hội Trường Chùa Điều Ngự 14472 Chestnut St., Thành phố Westminster, CA 92683 vào lúc 11:30 sáng Thứ 7 ngày 4 tháng 11 năm 2023, Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel đã tổ chức thành công Hội Chợ Thông Tin cho Người Cao Niên, có hơn 300 người tham dự.



Khi hội chợ bắt đầu có Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự đã đến thăm hỏi sức khỏe quý cụ cao niên và gặp gỡ một số quý cơ quan tham gia hội chợ, trong dịp nầy Hòa Thượng cũng đã cảm ơn quý cơ quan chuyên môn đã có nhã ý giúp đỡ cho những cụ cao niên.



Cô Anh Nguyễn, Nhân Viên Giao Tế Cộng Đồng cùng Cô Narah Nerih Văn Phòng Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel cho biết đã mời nhiều cơ quan chính phủ và các tổ chức bất vụ lợi tại Quân Cam tham dự để cộng đồng người Việt được dịp tiếp cận với nhiều dịch vụ cộng đồng dành cho người cao niên. Tham gia vào hội chợ có: đại diện văn phòng Dân Biểu Trí Tạ Địa Hạt 70, Sở Thuế Vụ, AARP, Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyen, CalOptima PACE, Advance OC, Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương về Người Cao Niên (NAPCA), Tổ Chức Cứu Người Vượt Biển (BPSOS), Asian American Senior Citizens Service Center (AASCSC), Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS hay In Home Supportive Services).



Mặc dù bà Dân Biểu Liên Bang Michelle không tham dự được vì có việc quan trọng, nhưng Cô Anh Nguyễn, Nhân Viên Giao Tế Cộng Đồng cùng Cô Narah Nerih và các nhân viên thực tập sinh đã đại diện văn phòng Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel tận tình hướng dẫn và giúp đỡ đồng hương người Việt đi vòng quanh các bàn của các cơ quan và tổ chức để nhận được thông tin cần thiết cho họ.



Cô Anh Nguyễn cho biết: Cô cùng những đồng nghiệp và nhân viên thực tập sinh mỗi lần tham gia hội chợ dành cho người cao niên đều mang tâm trạng rất phấn khởi và vui vẻ vì tất cả đều quan niệm rằng phục cho các cô chú bác cao niên thì cũng giống như được phục vụ cha mẹ, ông bà của họ. Nếu các cô chú bác nhận được nhiều thông tin hữu ích cũng như chương trình hỗ trợ từ các cơ quan và tổ chức cung cấp, giúp cho cuộc sống của họ được thuận lợi và tốt hơn thì đó là niềm vui không bút nào tả xiết đối với nhóm của cô.



Ngoài ra, cô còn cho biết, hàng ngày cô nhận được rất nhiều cuộc gọi hoặc tiếp xúc nhiều cử tri nhờ sự trợ giúp liên quan các vấn đề có liên quan đến cấp liên bang: Bộ Lao Động Hoa Kỳ chẳng hạn: vì có thể trong quá trình làm việc 1 số cư dân bị đối xử bất công, bị kỳ thị chẳng hạn, đã nộp lên Bộ Lao Động Hoa Kỳ nhưng chưa nhận được kết quả mong muốn, muốn được xét lại, thì cũng gọi đến văn phòng của Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel, có những trường hợp như: xin nhập quốc tịch mà đã quá thời hạn được cấp nhưng vẫn chưa nhận chấp thuận thì gọi VPDBLB MS để chúng tôi chuyển hồ sơ lên (USCIC): Cơ Quan Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ (Sở Di Trú Hoa Kỳ ), hoặc liên quan đến Sở Thuế Vụ (IRS). Rồi khi quí vị cần đi xa mà Passport của quí vị hết hạn, hoặc đã nộp để xin tái cấp nhưng vẫn chưa nhận được thi các cô/chú bác cũng gọi cho DBLB MS để xin hẹn với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Và còn rất nhiều câu hỏi liên quan đến Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (CMS): Các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid, Sở Thuế Vụ Liên Bang Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng , (SSA): Sở An Sinh Xã Hội, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ và còn nhiều cơ quan liên bang khác. Mặc dù văn phòng của dân Biểu Liên Bang Michelle Steel không thể bảo đảm chắc chắn rằng cư dân luôn nhận được kết quả thuận lợi như mong muốn nhưng tất cả nhân viên luôn cố gắng hết sức để giúp cử tri nhận được giải pháp công bằng và nhanh chóng.



Được biết, Dân Biểu Liên Bang Steel đại diện cho hơn 200.000 công dân Mỹ gốc Việt ở miền Nam California. Quận Cam tự hào có cộng đồng người Việt lớn nhất thế giới bên ngoài Việt Nam. Các thành phố thuộc địa hạt 45 của bà MS gồm các Thành Phố: Fountain Valley, Westminster, Garden Grove, Cypress, Buena Park, Cerritos, Artesia, La Palma, Placentia, Hawaiian Gardens, Los Alamitos, Rossmoor, and parts of Brea, Lakewood, Fullerton, and Yorba Linda.



Nữ Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai tại Hạ Viện, nơi bà phục vụ người dân Địa Hạt 45 của tiểu bang California. Sinh ra ở Nam Hàn và lớn lên ở Nhật Bản, bà Michelle Steel nhập cư vào Hoa Kỳ để thực hiện giấc mơ Mỹ (American Dream) của mình. Bà rất biết ơn vì bà là thế hệ người Nam Hàn đầu tiên có cơ hội làm việc tại Hạ Viện Hoa Kỳ. Bà là 1 trong những Dân Biểu Liên Bang cùng đồng chủ tịch với các dân biểu liên bang khác tham gia Ủy Ban Việt Nam (Vietnam Caucus).



Bà Michelle Steel hiện đang phục vụ trong Committee on Ways and Means (Ủy ban Tài chính và Thuế vụ), Committee on Education and Workforce (Ủy Ban Giáo Dục và Lao động), Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party (Ủy Ban Chiến Lược Cạnh Tranh giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng Sản Trung Quốc), và Congressional-Executive Commission on China (Ủy Ban Điều Hành Hạ Viện Quốc Hội về vấn đề Trung Quốc Tại Hạ Viện Hoa Kỳ, Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel đã mạnh mẽ đứng lên chống lại Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nêu bật những hồ sơ vi phạm nhân quyền tồi tệ của đảng này và những nỗ lực xâm nhập vào Hoa Kỳ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bà là người có năng lực chứng minh được khả năng lãnh đạo trong việc cắt giảm thuế và sự hỗ trợ cho các cộng đồng tại Quận Cam.



Ngoài ra còn rất nhiều dịch vụ hỗ trợ từ văn phòng dân biểu Liên Bang Michelle Steel như:



Brochure: Bà đã hứa rằng cử tri của Địa Hạt 45 tiểu bang California lúc nào cũng sẵn lòng phục vụ cho cư dân. Việc liên lạc các cơ quan Liên Bang để xin sự hỗ trợ khá phức tạp, nhưng các nhân viên của tôi và tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Nếu quí vị không thể nhận được câu trả lời kịp thời từ Cơ quan Liên Bang, Sở Thuế Vụ (IRS) hoặc Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, hoặc nếu quí vị cảm thấy mình bị đối xử bất công, và gặp nhiều rắc rối liên quan đến nhiều Cơ Quan Liên Bang khác, văn phòng của tôi có thể hỗ trợ để giúp quí vị giải quyết vấn đề hoặc cung cấp cho quí vị thông tin cần thiết. Mặc dù chúng tôi không thể bảo đảm rằng quí vị luôn nhận được kết quả thuận lợi như mong muốn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp quí vị nhận được giải pháp công bằng và nhanh chóng. Hãy gọi đến văn phòng của tôi qua số (714) 960-6483 để xem chúng tôi có thể giúp đỡ quí vị như thế nào!



Tour thăm quan du lịch và vé: Văn phòng của bà có thể giúp cử tri nhận được vé đi thăm quan Washington, D.C. và các địa điểm đặc biệt như Tòa Bạch Ốc, Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ và Thư viện Quốc hội.



Dành cho Sinh Viên: Xin đề cử để vào các Học Viện Quân Sự: Sinh viên đang tìm kiếm đề cử của Dân Biểu Liên Bang để được nhận vào các Học Viện Quân Sự, Hải quân, Không quân, Lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ hoặc Học Viện Hàng Hải Thương Gia Hoa Kỳ nên nộp đơn đề cử tới văn phòng của chúng tôi. Cuộc thi vẽ tranh. Các tác phẩm từ các sinh viên tham gia và thắng giải cuộc thi vẽ tranh nghệ thuật tại Địa Hạt của chúng tôi sẽ được trưng bày tại Điện Capitol Hoa Kỳ Thử thách tạo ứng dụng app của Hạ Viện Hoa Kỳ (The Congressional App Challenge) Giải thưởng lập trình mã hóa (coding)uy tín nhất dành cho học sinh trung học quan tâm đến STEM. Thực Tập Sinh. Những sinh viên yêu thích công việc chính phủ có thể nộp đơn xin thực tập tại văn phòng tại Washington D.C và Địa Hạt của chúng tôi. Giải thưởng Hạ Viện Hoa Kỳ dành cho việc thúc đẩy và nâng cao các dịch vụ cộng đồng cũng như phát triển cả cá nhân toàn diện.



Cư dân trong Địa Hạt muốn có Bằng Tưởng Lục và Thư Chứng Nhận để kỷ niệm một sự kiện, cột mốc quan trọng hoặc thành tựu quan trọng trong cuộc đời. Các cử tri có thể yêu cầu treo cờ Hoa Kỳ trên Điện Capitol để vinh danh một người bạn hoặc người thân xin liên lạc: