- Mỹ: đang cho bay phi cơ không người lái trên Gaza để giúp Israel xác định vị trí con tin - Thánh chiến: Khoảng 100 bác sĩ Israel đã ký một Thư ngỏ kêu gọi quân Israel dội bom vào các bệnh viện ở Gaza - Mỹ đưa tàu ngầm nguyên tử tới Trung Đông, phòng ngừa Iran bênh vực Hamas

Chia lô vùng đêm Vịnh Hạ Long, đổ đất, làm các non bộ thiên nhiên khu biệt thự mới... UBND TP Cẩm Phả: Yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công dự án lấp vùng đệm vịnh Hạ Long làm biệt thự, nhà liền kề. Photo: VTC.

- HỎI 1: Dân Chủ lo ngại: thăm dò cho thấy Trump hơn Biden ở 5 tiểu bang chiến trường? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bác sĩ Nam Hàn tập trung tới 64,2% ở thủ đô và cận biên thủ đô? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/11/2023) ⚪ ---- British Steel Ltd. dự định đóng cửa lò cao đặt tại Scunthorpe, với khoảng 2.000 công nhân có khả năng bị sa thải, BBC đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn các nguồn tin. Công ty đang có kế hoạch thay thế lò hiện tại bằng hai lò hồ quang điện (EAF: electric arc furnaces). Một chiếc sẽ được đặt ở Scunthorpe trong khi chiếc còn lại sẽ được đặt ở Teesside, tòa nhà dự kiến sẽ tồn tại từ hai đến ba năm.

British Steel nói họ đang thực hiện những bước này trong nỗ lực biến mình thành một "công ty xanh và bền vững". Các nguồn tin tại Bộ Kinh doanh nói với BBC rằng chương trình này là một phần trong gói hỗ trợ người nộp thuế sẽ được trao cho doanh nghiệp trị giá 500 triệu bảng Anh.

⚪ ---- John Eastman, cựu luật sư của Donald Trump, người đã viết cái gọi là “Bản ghi nhớ đảo chính” cho cựu tổng thống Trump lý luận để Phó Tổng thống Mike Pence tạm dừng chứng nhận cuộc bầu cử năm 2020, đã nói rằng ông vô tội khi xuất hiện trên chương trình 60 Minutes tối Chủ nhật. Eastman bị truy tố cùng với Trump và 17 người khác ở Georgia vì nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 — và cũng đang đối mặt với khả năng bị tước quyền hành nghề luật ở California.

Ông nói trên "60 Minutes" rằng: “Tôi nghĩ những gì chúng ta đang thấy hiện nay là việc hình sự hóa các phe đối lập chính trị và mối đe dọa ngăn chặn quyền phát biểu của các quan điểm chính trị đối lập, [điều đó] có nghĩa là người dân không còn chịu trách nhiệm về sự chỉ đạo của chính phủ của họ.”

⚪ ---- Một sinh viên tại Đại học Massachusetts Amherst đã bị bắt vào tối thứ Sáu sau khi bị cáo buộc đã đấm mặt một sinh viên Do Thái trong một cuộc biểu tình ôn hòa trong khuôn viên trường kêu gọi trao trả thường dân bị Hamas bắt làm con tin. Biểu tình do UMass Hillel tổ chức đã kêu gọi “không khí trong khuôn viên trường an toàn cho tất cả sinh viên”. Tuyên bố cho biết thêm, khi sự kiện kết thúc, một sinh viên đi qua đám đông và bắt đầu “hung hăng đưa ngón giữa cho mọi người. Sau khi sự kiện kết thúc và an ninh sự kiện rời đi, cũng chính sinh viên đó quay lại địa điểm diễn ra sự kiện và đấm một sinh viên Do Thái cầm cờ Israel, sau đó lấy lá cờ và nhổ vào nó.”

Một email từ các quan chức trường đại học gửi cho sinh viên hôm thứ Hai cho biết nạn nhân được cho là không bị thương và các điều kiện tại ngoại của nghi phạm cấm nghi phạm quay trở lại trường học. Email gọi vụ này là “đáng lo ngại sâu sắc” cũng như “đáng trách, bất hợp pháp và không thể chấp nhận được”.

⚪ ---- Các nguồn tin nói với Reuters rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lên kế hoạch tranh cử tổng thống cho năm 2024, nghĩa là Putin sẽ ở lại Điện Kremlin cho đến ít nhất là năm 2030. Tin cho biết Putin, 71 tuổi, đã quyết định và các cố vấn hiện đang đang chuẩn bị cho một chiến dịch và dự kiến sẽ sớm có một thông báo chính thức ra công chúng. Các cuộc thăm dò dư luận ở Nga cho thấy Putin nhận được tỷ lệ ủng hộ 80% trong nước và được bảo đảm chiến thắng nếu ông tranh cử với sự ủng hộ của truyền thông nhà nước và gần như không có sự bất đồng chính kiến nào của công chúng.

Người phát ngôn của Putin là Dmitry Peskov đã từ chối bình luận về bản tin này nhưng cho biết vào tháng 9 rằng không ai có thể cạnh tranh với Putin nếu ông quyết định tái tranh cử. Các nguồn tin cho biết ông Putin cảm thấy buộc phải dẫn dắt Nga thoát khỏi thời kỳ hỗn loạn nhất trong nhiều thập niên do cuộc chiến chống Ukraine gây ra.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã ra lệnh điều tra sau khi một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga giết chết nhiều binh sĩ trong thời điểm mà truyền thông gọi là “lễ trao giải” gần tiền tuyến ở khu vực phía nam Zaporizhia hôm thứ Sáu. Truyền thông đưa tin hơn 20 binh sĩ Ukraine đã chết trong vụ tấn công. Quân đội xác nhận các thành viên của Lữ đoàn tấn công miền núi số 128 đã chết nhưng không cung cấp số liệu thương vong. “Đây là một thảm kịch lẽ ra có thể tránh được”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu buổi tối hôm Chủ nhật.

⚪ ---- Trong cuộc họp báo chung ở Kyiv với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Zelensky đã bác bỏ báo cáo của hãng tin NBC của Hoa Kỳ rằng Ukraine đang chịu áp lực phải bắt đầu hòa đàm với Nga. Ông nói: “Không ai trong số các đối tác của chúng tôi gây áp lực buộc chúng tôi phải ngồi lại với Nga, nói chuyện và đưa ra điều gì đó cho họ”. Ông cũng lưu ý rằng cuộc chiến ở Gaza đã thu hút sự chú ý khỏi Ukraine và nói rằng đây là "mục tiêu của Nga".

⚪ ---- Phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC, ông Zelenskyy kêu gọi Mỹ cung cấp thêm kinh phí để giúp lực lượng của ông chống lại Nga, cảnh báo rằng nếu không có điều này, binh lính Mỹ có thể bị kéo vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở châu Âu với Nga. Zelensky cũng đã mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng chỉ trích việc Mỹ hỗ trợ Ukraine và đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2024, bay tới Ukraine và tận mắt chứng kiến quy mô của cuộc chiến.

⚪ ---- Pentagon xác nhận Mỹ đang cho bay phi cơ không người lái trên Gaza để giúp Israel xác định vị trí con tin, thể hiện sự tham gia sâu của Mỹ vào cuộc chiến. Phát ngôn nhân Pentagon là Chuẩn Tướng Pat Ryder cho biết hôm thứ Sáu.

Báo New York Times đưa tin rằng các chuyến bay bắt đầu vài ngày sau ngày 7 tháng 10 và chúng được thực hiện bởi máy bay không người lái MQ-9 Reaper, có khả năng mang hỏa tiễn mạnh. Ít nhất sáu chiếc MQ-9 tham gia vào các hoạt động này, tờ NY Times cho rằng điều này cho thấy Mỹ đang đóng "vai trò tích cực" hơn trong cuộc chiến so với những gì đã biết trước đây.

⚪ ---- Thánh chiến. Khoảng 100 bác sĩ Israel đã ký một Thư ngỏ kêu gọi quân Israel dội bom vào các bệnh viện ở Gaza, nói rằng bệnh viện là "cơ sở hạ tầng được Hamas sử dụng", theo truyền thông Israel. Thư viết bằng tiếng Do Thái có nội dung: "Các tổ chức khủng bố đang sử dụng bệnh viện làm trụ sở chính... trong nhiều năm, người dân Israel đã phải chịu đựng nạn khủng bố giết người. Người dân Gaza thấy phù hợp nên biến bệnh viện thành sào huyệt khủng bố để lợi dụng đạo đức phương Tây, chính họ là kẻ tự chuốc lấy sự tàn phá, khủng bố phải bị tiêu diệt khắp nơi. Tấn công vào trụ sở khủng bố là quyền và nghĩa vụ của quân đội Israel." Thư ngỏ hàm ý, trong Gaza không có nơi đâu thiệt sự là bệnh viện.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với các phóng viên hôm thứ Hai sau khi gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan rằng Hoa Kỳ đang hướng tới tăng đáng kể lượng viện trợ nhân đạo chảy vào Gaza trong những ngày tới: “Chúng tôi đang làm việc rất tích cực để có thêm viện trợ nhân đạo cho Gaza và chúng tôi có những cách rất cụ thể để thực hiện điều đó và tôi nghĩ các bạn sẽ thấy trong những ngày tới rằng sự viện trợ đó có thể mở rộng theo những cách đáng kể.” Ông tiếp tục nói rằng Hoa Kỳ đã nói chuyện với Israel về vấn đề dân sự, đồng thời nói thêm rằng Israel đã chia sẻ các bước về cách giảm thiểu thương vong cho dân thường.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Hai tuyên bố rằng Liên Âu sẽ tăng viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza từ 25 triệu euro lên 100 triệu euro. Trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị Đại sứ Liên Âu, bà nói rằng "nghĩa vụ đạo đức của chúng tôi là thể hiện tình đoàn kết hoàn toàn với người dân Israel" nhưng "việc hỗ trợ dân thường ở Gaza cũng là điều cần thiết" vì tình hình nhân đạo đang "thảm khốc".

Von der Leyen cho biết điều cần thiết là Israel "cố gắng tránh thương vong cho dân thường và trở thành mục tiêu" trong các cuộc tấn công của mình vì "mạng sống của mỗi con người đều quan trọng". Bà nói thêm rằng Liên Âu đang làm việc với Israel, Ai Cập và LHQ để cho phép thêm các đoàn xe viện trợ đến Gaza vì khối lượng viện trợ "vẫn còn quá nhỏ". Bà cho biết liên minh đang cố gắng củng cố năng lực hậu cần của tuyến đường Rafah từ Ai Cập đến Gaza, cũng như làm việc trên các tuyến đường khác, chẳng hạn như hành lang hàng hải từ Cyprus.

⚪ ---- Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne hôm thứ Hai cho biết 40 công dân Pháp đã chết ở Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Hamas. Và 8 người khác được coi là mất tích, bao gồm cả các con tin bị nhóm Palestine bắt giữ. Bà cho biết ưu tiên của chính phủ Pháp là giải phóng con tin, đồng thời nói thêm rằng Pháp đang liên hệ với Israel và các đối tác trong khu vực để đảm bảo việc thả họ.

Borne nhấn mạnh rằng "chúng tôi không thể nhầm lẫn người dân Palestine với một nhóm khủng bố như Hamas" và phản ứng của Israel phải phù hợp với luật pháp quốc tế. Bà nói với France Inter: “Pháp đang kêu gọi tạm dừng vì lý do nhân đạo, hy vọng rằng một giải pháp chính trị có thể xảy ra sau đó”, đồng thời lưu ý rằng giải pháp này nên bao gồm an ninh của Israel cũng như quy chế nhà nước của Palestine.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo trên một bài đăng trên Telegram hôm thứ Hai rằng bộ binh Israel đã kiểm soát một khu quân sự của Hamas ở Dải Gaza, giết nhiềuố chiến binh của nhóm này. “Chiến đấu cơ IDF đã tấn công hơn 450 mục tiêu Hamas, bao gồm đường hầm, bọn khủng bố, khu quân sự, trạm quan sát, trạm phóng hỏa tiễn chống tăng, v.v”, bài đăng cho biết thêm rằng “các binh sĩ hải quân IDF đã tấn công các trung tâm chỉ huy, bệ phóng chống tăng, các trạm quan sát bổ sung thuộc về tổ chức khủng bố Hamas." Cũng có tin cho rằng Jamal Mussa, phụ trách an ninh đặc biệt của Hamas, nằm trong số các chiến binh bị tiêu diệt.

⚪ ---- Vua Jordan Abdullah II bin Al-Hussein thông báo rằng Không quân Hoàng gia Jordan "đã thả viện trợ y tế khẩn cấp lúc nửa đêm tới bệnh viện dã chiến của Jordan ở Gaza." Vua viết trên mạng xã hội X: “Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ những người anh chị em bị thương trong cuộc chiến ở Gaza. Chúng tôi sẽ luôn ở đó vì những người anh em Palestine của chúng tôi.” Trong khi đó, tờ The Times of Israel đưa tin Israel và Mỹ đã phối hợp với Jordan về việc chuyển hàng viện trợ.

⚪ ---- Theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, các cuộc không kích trong đêm trên khắp Gaza đã khiến ít nhất 27 người chết. Các khu vực mục tiêu bao gồm các khu dân cư ở Rafah, trung tâm Gaza và trại tị nạn Jabalia.

Tháng vừa qua đánh dấu cuộc xung đột đẫm máu nhất từ trước đến nay đối với LHQ, với 88 nhân viên Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ bị giết kể từ ngày 7 tháng 10.

Theo Bộ trưởng Y tế Palestine Mai al-Kaila, kể từ ngày 7 tháng 10, tổng cộng 175 chuyên viên y tế và 34 nhân viên dân phòng của Bộ đã thiệt mạng ở Dải Gaza.

⚪ ---- Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp kín về cuộc chiến Israel-Hamas vào thứ Hai theo yêu cầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Trung Quốc. Theo Ủy ban Thường vụ Liên cơ quan, 18 người đứng đầu các tổ chức nhân đạo đã đưa ra tuyên bố chung hiếm hoi kêu gọi ngừng bắn ở Gaza hôm Chủ nhật.

⚪ ---- Hoa Kỳ đã ra lệnh xuất quân cho tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio tới Trung Đông trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas ở Gaza, theo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ tiết lộ trong một bài đăng trên X. Trong khi đó, hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad-Reza Ashtiani cảnh báo Mỹ rằng nếu Mỹ không cho lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, Mỹ sẽ bị “tấn công nặng nề”.Trước đó, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã gặp lãnh đạo chính trị cấp cao của Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran để thảo luận về diễn biến tình hình ở Gaza và West Bank. Theo truyền thông Iran, ông Khamenei nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với người dân Palestine, cáo buộc Israel phạm tội với sự hỗ trợ trực tiếp của Mỹ.⚪ ---- CNN dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, quân Israel đang trong quá trình hành quân cấp độ lớn ở Dải Gaza, nhắm vào cơ sở hạ tầng và các chỉ huy cấp cao của Hamas. Hoạt động này được mô tả là rất rộng rãi và bao gồm cả các mục tiêu trên mặt đất và dưới lòng đất. Tin tức này được đưa ra sau khi IDF thông báo quân đội của họ đã tiến tới các vị trí dọc bờ biển Gaza.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm Chủ nhật cho biết bộ binh Israel đã tiến tới các vị trí dọc bờ biển Gaza trong nỗ lực bao vây Hamas. Trong 12 giờ qua, Sư đoàn 36 của IDF đã tiến hành các hoạt động, tấn công khoảng 50 mục tiêu, bao gồm khu vực chiến đấu, nơi ở hoạt động, tiền đồn quân sự, vị trí và cơ sở hạ tầng ngầm. Các hoạt động này cũng được cho là đã giúp loại bỏ "những kẻ khủng bố trong chiến đấu tầm gần".⚪ ---- Một bộ trưởng thuộc đảng cực đoan Otzma Yehudit nói rằng một trong những lựa chọn của Israel trong cuộc chiến ở Gaza là thả một quả bom hạt nhân xuống Dải Gaza. Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với Radio Kol Berama liệu có nên thả bom nguyên tử xuống khu vực này hay không, Bộ trưởng Di sản Amichai Eliyahu nói “đây là một trong những khả năng”. Eliyahu, thuộc đảng cực hữu của Itamar Ben Gvir, không thuộc nội các an ninh liên quan đến việc ra quyết định trong thời chiến, cũng như không có quyền chi phối nội các chiến tranh chỉ đạo cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Hamas.Eliyahu cũng lên tiếng phản đối trong cuộc phỏng vấn về việc cho phép bất kỳ viện trợ nhân đạo nào vào Gaza, nói rằng "chúng tôi sẽ không chuyển viện trợ nhân đạo của Đức Quốc xã" và cáo buộc rằng "không có thứ gọi là thường dân không liên quan ở Gaza." Ông ủng hộ việc đưa dân Israel vào chiếm lại Gaza và khôi phục các khu định cư ở đó. Khi được hỏi về số phận của người dân Palestine, ông nói: “Họ có thể đến Ireland hoặc sa mạc, những con quái vật ở Gaza nên tự mình tìm ra giải pháp”. Ông nói rằng Dải Gaza phía bắc không có quyền tồn tại và nói thêm rằng bất kỳ ai phất cờ Palestine hoặc Hamas “không nên tiếp tục sống trên mặt đất”.Bộ trưởng di sản Israel đã bị đình chỉ chức vụ vô thời hạn sau khi đề xuất trong một cuộc phỏng vấn rằng Israel có thể thả bom hạt nhân xuống Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hành động sau khi cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh của Amichai Eliyahu được phát sóng vào Chủ nhật, theo Politico đưa tin.⚪ ---- Công ty viễn thông Palestine Paltel xác nhận các dịch vụ Internet và liên lạc ở Dải Gaza một lần nữa bị đứt, đánh dấu trường hợp thứ ba trong tuần qua.Theo thông báo, các tuyến đường chính được khôi phục trước đây hiện đã bị cắt đứt từ phía Israel. Mặc dù quân đội Israel không tuyên bố chịu trách nhiệm rõ ràng về những sự gián đoạn trước đó nhưng họ bày tỏ cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết để tấn công Hamas.⚪ ---- Zelensky chửi thể trên TV Mỹ khi nói về Putin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không ngần ngại khi thảo luận về đối thủ người Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn Meet the Press hôm Chủ nhật. “Tôi có rất nhiều sức mạnh, thậm chí còn cảm thấy mạnh mẽ. Và tôi có rất nhiều năng lượng,” Zelensky nói khi được hỏi điều gì đã khiến Zelensky tiếp tục. “Điều đó không có nghĩa là chúng tôi muốn chiến đấu cả đời vì cái giá phải trả quá cao, như tôi đã nói. Bởi vì chiến tranh đã lấy đi những gì tốt nhất của chúng ta, những anh hùng tốt nhất, những người đàn ông, phụ nữ, trẻ em tốt nhất. Đó là nó. Nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng trao tự do của mình cho tên khủng bố xxx [chửi thề] này, Putin. Thế đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang chiến đấu. Thế đó."⚪ ---- Vốn đã lường trước tình trạng bất ổn của công chúng mà cuộc bầu cử 2024 có thể gây ra, Donald Trump và các đồng minh được cho là đang ấp ủ ý tưởng áp dụng Đạo luật Chống nổi loạn (Insurrection Act) vào ngày đầu tiên Trump nhậm chức, đưa quân đội ra để đóng vai trò thực thi pháp luật trong nước. Tờ Washington Post đưa tin hôm Chủ nhật rằng việc soạn thảo các kế hoạch như vậy phần lớn được “gia công không chính thức” cho một liên minh gồm các tổ chức tư vấn cánh hữu hoạt động với tiêu đề “Dự án 2025”, theo một người trong cuộc và thông tin liên lạc nội bộ mà tờ báo có được.Trả lời các câu hỏi, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, Steven Cheung, cho biết: “Tổng thống Trump đang tập trung vào việc đè bẹp các đối thủ của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ và sau đó tiếp tục đánh bại Joe Biden gian dối. Tổng thống Trump luôn đứng về luật pháp, trật tự và bảo vệ Hiến pháp.”Washington Post cũng đưa tin, trích dẫn những người đã nói chuyện với Trump, rằng Trump đã nhận xét trong các cuộc trò chuyện riêng tư gần đây rằng Trump muốn sử dụng Bộ Tư pháp để truy lùng kẻ thù của mình, bao gồm cả các cựu thành viên trong chính quyền của Trump như Bill Barr và Tướng Mark Milley.⚪ ---- Hôm nay, Thứ Hai, TRump sẽ bị truy vấn trước tòa New York. Lời khai của Trump hôm thứ Hai sẽ đánh dấu lần đầu tiên cựu tổng thống bị văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York thẩm vấn công khai, nơi việc thẩm vấn trực tiếp có thể sẽ gay go, dữ dội hơn nhiều so với khi Trump bị thẩm phán chất vấn. Vì chỉ huy nhóm luậts ư Bộ Tư Pháp New York truy vấn Trump hôm nay là Kevin Wallace, người có thâm niên gần 6 năm làm việc tại văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York, dự kiến sẽ dẫn dắt cuộc thẩm vấn Trump.Donald Trump và các luật sư Công tố từ văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James (D) đối đầu tuần này khi Trump được cho là sẽ đứng ra trước tòa New York trong vụ án lừa đảo gây nguy hiểm cho đế chế kinh doanh của Trump. Lời khai của Trump đánh dấu một bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ, nơi một cựu tổng thống và ứng cử viên hiện tại vào Bạch Ốc phải tự bảo vệ mình trước tòa và trong bối cảnh hàng loạt rắc rối pháp lý khác. Tuy nhiên, điều đó dường như không có tác dụng mấy đối với các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa đang ủng hộ Trump, người liên tục trong thăm dò với tỷ số dẫn trước hai con số trước những đối thủ của Trump.Bị đe dọa là mất giấy phép kinh doanh Trump Organization và khả năng Trump mất quyền kiểm soát một số tài sản nổi tiếng của mình - chưa kể hàng trăm triệu đô la tiền phạt tài chính theo yêu cầu của Bộ trưởng Tư pháp New York. Văn phòng Bộ Tư Pháp New York đã kiện Trump, một số người con trưởng thành của Trump và công việc kinh doanh của họ từ năm ngoái với số tiền 250 triệu USD, cho rằng gia tộc Trump đã thổi phồng [để vay ngân hàng] và giảm giá trị tài sản của Trump Organization một cách sai trái để nhận mức thuế thấp hơn và bảo hiểm tốt hơn.⚪ ---- Một người dẫn chương trình tin tức trên đài phát thanh ở Philippines đã bị bắn chết khi hình ảnh này đang phát sóng trực tiếp – trước sự kinh hoàng của những người xem chương trình của anh này trực tiếp trên Facebook. Hãng thông tấn AP đưa tin kẻ tấn công đã đóng giả thính giả để vào phòng phát thanh đặt tại nhà của Juan Jumalon, bắn vào Jumalon hai lần, rồi bỏ trốn với chiếc vòng cổ vàng trên một chiếc xe máy.Chưa rõ động cơ, nhưng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết “các cuộc tấn công nhằm vào các nhà báo sẽ không được dung thứ trong nền dân chủ của chúng ta và những người đe dọa quyền tự do báo chí sẽ phải đối mặt với toàn bộ hậu quả cho hành động của họ”.⚪ ----CDC kêu gọi trên 6 tuổi nên chích ngừa cúm ngay bây giờ. Đây là một loại virus khác gây cảnh báo cho các quan chức y tế trong và ngoài bang. Nhiễm virus hợp bào hô hấp (Respiratory syncytial virus) - hay còn gọi là RSV - hoạt động bất thường vào thời điểm này trong năm. Số ca nhiễm trùng trên toàn tiểu bang đang tăng và cho đến nay đã có 3 trường hợp chết do RSV. Các quan chức y tế dự kiến số ca nhiễm sẽ tăng trong những tuần tới.Trong số 5 ca chết do cúm mùa này ở California, có 4 người từ 65 tuổi trở lên. Theo dữ liệu CDPH công bố hôm thứ Sáu, một người ở độ tuổi từ 50 đến 64.Tốt nhất nên tiêm vắc xin vào tháng 9 hoặc tháng 10, nhưng nếu chưa tiêm, bạn vẫn nên tiêm, CDC cho biết.⚪ ---- Một tài xế xe buýt trường học ở thị trấn Jefferson Parish, Louisiana đã được tại ngoại và phải đối mặt với cáo buộc đơn giản sau khi tát và bóp cổ một học sinh cấp hai trên xe buýt vào ngày 30 tháng 10. Một đoạn video cho thấy Miles Jenkins, một tài xế xe buýt trường học đang làm việc cho một công ty xe buýt tư nhân First Student, đẩy một học sinh đang cố gắng rời khỏi chỗ ngồi trước khi tát thẳng vào mặt cậu bé.Cậu bé chống trả và đẩy Jenkins, người sau đó đập cậu bé vào cửa sổ xe buýt và dường như bóp cổ cậu khi một đứa trẻ ngoài màn hình hét lên, "Tránh xa nó ra." Jenkins bị bắt với số tiền bảo lãnh 500 USD, nhưng anh được thả mà không phải trả tiền do nhà tù quá đông. Kể từ đó, anh này đã xin nghỉ khỏi công ty First Student khi chính quyền tiếp tục điều tra.⚪ ---- Quận Los Angeles. Người lái và hành khách của một chiếc xe SUV đã bị bắt vào sáng sớm Chủ nhật sau khi xe lao vào đám đông bên ngoài một nhà hàng ở Santa Clarita, khiến 6 người bị thương. Cảnh sát quận LA đã ứng phó với một vụ tông xe rồi bỏ chạy lúc 1:53 giờ sáng tại dãy nhà 2400 trên đường Town Center Drive, ngay bên ngoài Trung tâm Thị trấn Valencia.Cảnh sát trưởng Quận LA nói với NBCLA rằng những người phụ nữ đã lạc tay lái khi họ đang cố gắng chuyển chỗ ngồi cho nhau khi đang lái xe. Sáu người bị thương chỉ bị thương nhẹ. Hai người phụ nữ cũngđã bị bắt vì say rượu lái xe DUI. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra.⚪ ----Theo Báo Pháp Luật VN. Trong 10 tháng qua, có trên 142.700 lao động thất nghiệp ở TP HCM muốn nhận trợ cấp, tăng 11% so với cùng kỳ, tương đương hơn 14.000 người. Thông tin được bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP HCM cho biết. Riêng trong tháng 10, đã có hơn 14.200 người mất việc nộp hồ sơ nhận trợ cấp, tăng 17% so với tháng trước.⚪ ----Theo VOV và Tiền Phong. UBND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) yêu cầu Công ty TNHH Đỗ Gia Capital dừng thi công dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh. Chiều 6/11, UBND TP Cẩm Phả phát đi văn bản về việc kiểm tra dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) do Công ty TNHH Đỗ Gia Capital làm chủ đầu tư. Tại văn bản này, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả yêu cầu Công ty TNHH Đỗ Gia Capital dừng thi công dự án, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND TP Cẩm Phả để thực hiện các nội dung liên quan trong công tác quản lý Nhà nước và các quy định của pháp luật.

Trước đó, qua kiểm tra giám sát vào ngày 19/9, Ban Quản lý vịnh Hạ Long phát hiện đơn vị thi công dự án khu đô thị tại khu 10B đang đổ đất trực tiếp, không có kè vây xuống khu vực biển thuộc vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, vùng bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt vịnh Hạ Long.

⚪ ---- TIN VN. Hàng trăm trụ sở huyện xã bỏ hoang sau sáp nhập. Theo VnExpress. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết sau sáp nhập huyện xã, gần 1.000 trụ sở chưa được xử lý, trong đó khoảng một nửa bỏ hoang, gây lãng phí. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết trách nhiệm các đơn vị quản lý tài sản công được phân định theo từng cấp, ngành. Tài sản công thuộc bộ ngành quản lý thì trách nhiệm thuộc Chính phủ và cơ quan tham mưu là Bộ Tài chính. Khi sắp xếp huyện xã, tài sản công là các trụ sở thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. "Số trụ sở này đã xử lý được 90%, còn 10% tương đương gần 1.000 tài sản công chưa được giải quyết", ông Phớc nói, cho biết nguyên nhân là khó tìm cơ quan định giá tài sản công, trong khi thị trường trầm lắng nên việc bán, chuyển nhượng không dễ.

⚪ ---- HỎI 1: Dân Chủ lo ngại: thăm dò cho thấy Trump hơn Biden ở 5 tiểu bang chiến trường?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các cuộc thăm dò được công bố hôm Chủ nhật cho thấy Tổng thống Dân chủ Joe Biden đang thua điểm ứng cử viên dẫn đầu Đảng Cộng hòa Donald Trump ở 5 trong số 6 tiểu bang chiến trường quan trọng nhất đúng một năm trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ.

Cuộc thăm dò được thực hiện bởi New York Times và Siena College. Các cuộc thăm dò cho thấy Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc đề cử năm 2024 của Cộng Hòa khi tìm cách giành lại chức tổng thống, dẫn đầu ở Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania, với Biden dẫn trước ở Wisconsin. Biden đã đánh bại Trump ở cả sáu tiểu bang trong cuộc bầu cử năm 2020. Các cuộc thăm dò cho thấy Trump hiện dẫn đầu với tỷ lệ trung bình từ 48% đến 44% ở sáu tiểu bang nêu trên.

Chi tiết:

https://www.reuters.com/world/us/biden-trails-trump-states-likely-decide-2024-us-election-polls-show-2023-11-05/

⚪ ---- HỎI 2: Bác sĩ Nam Hàn tập trung tới 64,2% ở thủ đô và cận biên thủ đô?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ bác sĩ làm việc tại Seoul và các khu vực lân cận ngày càng tăng. Theo cuộc thăm dò của Viện nghiên cứu chính sách chăm sóc sức khỏe vào Chủ nhật, tính đến năm 2020, 38,1% trong số 6.340 bác sĩ cho biết họ đang làm việc tại thủ đô Seoul. Con số này đánh dấu mức tăng 11,7 điểm phần trăm so với con số 26,4% năm 2016. Tỷ lệ bác sĩ làm việc ở tỉnh Kyunggi cũng tăng từ 18,4% lên 21,1% trong giai đoạn này, trong khi con số tương đương ở Seoul tăng từ 4,7% lên 5%. Tỷ lệ kết hợp của Seoul, tỉnh Kyunggi và Seoul đã tăng từ 49,4% vào năm 2016 lên 64,2% vào năm 2020.

Chi tiết:

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=181549

.