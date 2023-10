Tiền đạo Lionel Messi của Câu lạc bộ bóng đá Inter Miami (FC) hôm Thứ Hai đã thắng danh hiệu Ballon d'Or (Quả Bóng Vàng) thứ 8 chưa từng có vào năm 2023, qua đó mở rộng kỷ lục của chính anh.

.

- Tiền đạo Lionel Messi thắng Quả Bóng Vàng 2023 (lần thứ 8 thắng giải này); nữ cầu thủ Aitana Bonmati thắng Quả bóng vàng nữ 2023.

- Tỷ phú Leon Cooperman (đại gia tài trợ Cộng Hòa): cần đưa Donald Trump vào tù, chứ không phải Bạch Ốc 2024.

- Cựu luật sư Bạch Ốc (của chính phủ Trump) Ty Cobb: Trump nên bị tống vào tù nếu vi phạm lệnh bịt miệng lần nữa

- Cộng hòa Hạ Viện giảm ngân sách Sở Thuế IRS để tăng viện trợ cho Israel.

- Colorado: Thẩm phán bác bỏ đề nghị của Trump rằng yêu cầu bà Wallace rút lui vì từng quyên góp 100 USD cho 1 nhóm cấp tiến

- Thẩm phán bác bỏ đơn kiện ở New Hampshire xin xóa tên Trump trên lá phiếu năm 2024

- Mục sư MAGA Mike Bickle bị hội thánh tố cáo quậy sex. Bickle từng giảng rằng Trump đã được Thiên Chúa đích thân xức dầu để cứu nước Mỹ

- Tòa New York phán: Trump nói dối để thầu sân gôn thành phố New York.

- Trong phiên tòa thủ đô về bạo loạn 6/1: nghi can Vitali GossJankowski chạy trốn khỏi phòng xử án, xô đẩy các đặc vụ, bị bắt, còng tay đưa vào tù

- Anh quốc: Dân Biểu Paul Bristow kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, liền bị cách chức Phụ tá Bộ trưởng Ngoại Giao về Khoa Học

- Quân Israel pháo kích vào 2 vùng ngoại ô gần thị trấn Naqoura phía nam Lebanon.

- Israel: cập nhật con số bị Hamas bắt làm con tin ngày 7 tháng 10 là 240 người.

- Hamas: giao chiến gay go với quân Israel ở phía tây bắc Dải Gaza.

- Israel: không kích 300 mục tiêu ở Gaza, dội bom sập ngôi nhà của lãnh đạo Hamas ở West Bank.

- Nhật Bản: trừng phạt đối với 9 cá nhân và tổ chức liên kết với nhóm Hamas của Palestine

- Thủ tướng Israel: sẽ không đồng ý chấm dứt chiến sự.

- Putin: Mỹ đứng đằng sau “vụ thảm sát người Palestine”, muốn hỗn loạn liênt ục

- Đại sứ Ukraine tại Israel: Ukraine bị Nga vu khống xúi giục bạo loạn ở phi trường Nga chống Do Thái

- FDA cấm sử dụng hàng chục loại thuốc nhỏ mắt vì nguy cơ nhiễm trùng có thể dẫn đến mù lòa.

- Công ty dược Pfizer Inc. sẽ cắt giảm 791 việc làm ở Gladstone, New Jersey

- Mỹ cấp hợp đồng 1,3 tỷ USD để sản xuất 100 vệ tinh liên lạc cho 2 đại công ty

- Dân TQ rủ nhau sang Mỹ tỵ nạn: Biên phòng Mỹ bắt 22.187 người TQ vượt biên vào Mỹ trái phép từ Mexico từ tháng 1 đến tháng 9/2023

- Công ty X của tỷ phú Elon Musk định giá là 19 tỷ USD, giảm từ mức trị giá 44 tỷ USD một năm trước.

- Bùng nổ dân số nhất California: Menifee ở Quận Riverside, tăng 17,4% dân số từ 2017 tới 2022; Roseville ở Quận Placer, tăng 12,2% dân số cùng thời kỳ.

- Quận Los Angeles: Bữa tiệc Halloween trở thành xô xát, đâm dao, nổ súng, 4 người trúng đạn, 1 người bị đâm

- Quận Cam: Cảnh sát bắn chết 1 phụ nữ 20 tuổi cầm súng bắn bi y hệt súng thật

- TIN VN. Giảm sâu trong tháng 10, VN-Index "bay hơi" gần hết thành quả từ đầu năm.

- TIN VN. Khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động.

- TIN VN. Đề xuất giảm giờ làm trong doanh nghiệp xuống 44 giờ mỗi tuần.

- HỎI 1: Lính Mỹ ăn cá Nhật mệt nghỉ, sau khi Trung Quốc cấm cửa hải sản Nhật? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Những cái chết có thể ngăn ngừa ở Mỹ sẽ tăng gấp 3 chỉ vì nắng nóng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-31/10/2023) ⚪ ---- Theo tin AP, các cơ quan quản lý y tế Hoa Kỳ đang cảnh báo dân Mỹ không nên sử dụng hơn hai chục loại thuốc nhỏ mắt không kê đơn vì nguy cơ nhiễm trùng có thể dẫn đến mù lòa. Lời khuyên của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA áp dụng cho thuốc nhỏ bôi trơn được bán bởi 6 công ty, bao gồm CVS Health, Target, Rite Aid và Cardinal Health.

.

Người tiêu dùng nên ngừng sử dụng các thuốc nhỏ mắt đó ngay lập tức và tránh mua bất kỳ sản phẩm nào còn sót lại trên kệ thuốc và cửa hàng, theo FDA cho biết. Cơ quan này đã yêu cầu các công ty thu hồi sản phẩm của họ vào tuần trước vì các thanh tra của FDA đã phát hiện ra điều kiện mất vệ sinh và vi khuẩn tại các cơ sở sản xuất thuốc nhỏ mắt. FDA không tiết lộ địa điểm của nhà máy hoặc thời điểm nó được kiểm tra.

.

Không có ai bị thương liên quan đến sản phẩm được báo cáo tại thời điểm công bố, nhưng FDA khuyến khích các bác sĩ và bệnh nhân gửi các trường hợp thông qua hệ thống báo cáo trực tuyến của cơ quan. Đầu năm nay, các quan chức liên bang đã liên kết sự bùng phát của vi khuẩn kháng thuốc với thuốc nhỏ mắt của hai công ty EzriCare và Delsam Pharma. Theo bản cập nhật gần đây nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, hơn 80 người ở Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh nhiễm trùng mắt do chủng vi khuẩn hiếm gặp này.

.

Sau khi các sản phẩm này bị thu hồi vào tháng 2/2023, các thanh tra y tế đã đến thăm nhà máy sản xuất thuốc nhỏ mắt ở Ấn Độ và phát hiện ra các vấn đề về cách sản xuất và thử nghiệm chúng, bao gồm cả các biện pháp vô trùng không đầy đủ.

.

⚪ ---- Tiền đạo Lionel Messi của Câu lạc bộ bóng đá Inter Miami (FC) đã giành được danh hiệu Ballon d'Or (Quả Bóng Vàng) thứ 8 chưa từng có vào năm 2023, qua đó mở rộng kỷ lục của chính anh. Ở tuổi 36, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên của Major League Soccer (MLS) giành được giải thưởng này sau khi dẫn đội Argentina vô địch ở giải đấu World Cup năm trước.

.

Danh hiệu cao quý này được trao cho cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới mỗi năm. Messi đã giành được giải thưởng vào hôm thứ Hai 30/10/2023- cũng là ngày sinh nhật của huyền thoại bóng đá quá cố người Argentina Diego Maradona, người lẽ ra nếu còn sống là đã 63 tuổi.

.

Messi, người đã giành Quả bóng Vàng đầu tiên vào năm 2009, đã nhận giải thưởng năm nay tại Paris sau khi chỉ huy đội tuyển Argentina vô địch World Cup vào cuối năm ngoái, danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của ngôi sao Inter Miami cho đến nay. Cựu ngôi sao Barcelona đứng đầu cuộc bỏ phiếu trước tiền đạo Erling Haaland của Manchester City và đồng đội cũ của Messi ở Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Messi nhận Quả bóng vàng từ người đồng sở hữu Inter Miami và là cựu cầu thủ Anh David Beckham.

.

Tiền đạo Lionel Messi thắng giải Ballon d'Or (Quả Bóng Vàng) lần thứ 8.

.

Trong số các giải thưởng khác được trao trong sự kiện này, Jude Bellingham của Real Madrid đã được vinh danh với Cúp Kopa vì là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Emiliano Martinez được vinh danh với Yashin Trophy là thủ môn hàng đầu trong khi Erling Haaland của Manchester City được vinh danh là tiền đạo của năm.

.

Hơn nữa, Manchester City được vinh danh là câu lạc bộ của năm và Quả bóng vàng nữ 2023 đã được trao cho Aitana Bonmati của Tây Ban Nha. Bonmatí là nhân vật có ảnh hưởng trong chiến thắng tại World Cup nữ của Tây Ban Nha hai tháng trước, ghi 3 bàn, ghi 2 pha kiến tạo và giành giải Quả bóng vàng (Golden Ball) cho cầu thủ xuất sắc nhất tại Australia và New Zealand 2023.

.

Nữ cầu thủ Aitana Bonmati của Tây Ban Nha nhận Quả bóng vàng nữ 2023.

.

.

⚪ ---- Cựu luật sư Bạch Ốc Ty Cobb cho biết ông tin rằng cựu Tổng thống Trump sẽ bị tống vào tù nếu vi phạm lệnh bịt miệng một phần trong vụ can thiệp bầu cử liên bang của mình, sau khi lệnh này được khôi phục hôm Chủ nhật. Lệnh bịt miệng ngăn Trump tấn công nhân viên tòa án hoặc nhân chứng trong vụ án. Trump đã bị phạt 15.000 đô la vào đầu tháng này sau khi vi phạm lệnh hạn chế hơn trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự ở New York hai lần.

.

“Thẩm phán New York đã phạt Trump 10.000 USD,” Cobb nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Hai, đề cập đến khoản tiền phạt thứ hai của Trump. “Đó là một vụ án dân sự. Điều đó không gây hậu quả như trường hợp của Thẩm phán Chutkan. Tôi nghĩ Thẩm phán sẽ bị phạt nặng hơn nhiều, và cuối cùng, tôi nghĩ Trump sẽ phải ngồi tù một đêm hoặc một ngày cuối tuần,” theo Cobb nói.

.

Thẩm phán Tanya Chutkan đang giám sát vụ án cáo buộc Trump âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Vụ này sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 3/2024. Chutkan viết trong lệnh bịt miệng bán phần: “Như tòa án đã giải thích, các quyền trong Tu chính án thứ nhất của những người tham gia tố tụng hình sự phải nhường chỗ cho việc quản lý công lý có trật tự, khi cần thiết - một nguyên tắc được phản ánh trong tiền lệ của Tòa án Tối cao.”

.

Trump thường xuyên chửi mắng Thẩm phán Chutkan, Công tố đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith và các nhân chứng tiềm năng bằng những biệt danh xúc phạm và những lời chỉ trích khác - bao gồm cả việc gọi Chutkan là thẩm phán “ghét Trump” và Smith “loạn trí”. Hành vi đó có thể sẽ phải dừng lại để tuân theo mệnh lệnh.

.

LS Cobb, người từng làm việc dưới thời chính quyền Trump, cho biết khả năng xảy ra là sẽ phải ngồi tù một thời gian ngắn. “Tôi nghĩ cần phải làm điều đó để ngăn chặn anh ta,” Cobb nói. Trump đã tuyên bố sẽ kháng cáo lệnh này, nhưng Chutkan cho biết hôm Chủ nhật rằng lệnh vẫn sẽ có hiệu lực trong thời gian chờ kháng cáo.

.

⚪ ---- Leon Cooperman, một tỷ phú và là nhà tài trợ nổi tiếng của Đảng Cộng hòa, nói rằng cần đưa Donald Trump vào tù, chứ không phải Bạch Ốc. Leon Cooperman lo ngại rằng Trump sẽ thắng cử năm 2024. Cooperman nói với CNN: “Sẽ là điều khủng khiếp cho đất nước nếu Donald Trump tái đắc cử. Trump là một con người gây chia rẽ và phải ngồi tù.”

.

Cooperman bày tỏ sự thất vọng về trận tái đấu Biden-Trump vào năm 2024, coi cả hai là “những lựa chọn tồi”. Ông nói với CNN rằng đến tháng 11, ông hy vọng cả Trump (người hiện đang dẫn đầu trong cuộc đua) lẫn Biden sẽ không trở thành ứng cử viên của đảng họ. Và nếu họ là hai người duy nhất - ông sẽ bỏ phiếu trắng hoàn toàn: “Tôi đang tìm kiếm những người theo chủ nghĩa trung dung, không phải cực đoan cánh tả hay cánh hữu."

.

Hồ sơ liên bang cho thấy Cooperman đã quyên góp 1.000 đô la cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của cựu Thống đốc Chris Christie vào mùa hè. Cooperman thừa nhận rằng ông đã chống Trump vào năm 2020. “Tôi đã bỏ phiếu cho Biden một cách rất miễn cưỡng,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Patrick Bet-David từ năm ngoái. Ông nói tiếp: “Thành thật mà nói, đó là một cuộc bỏ phiếu chống lại Trump. Tôi nghĩ điều đáng buồn nhất đối với đất nước với hơn 330 triệu dân của chúng ta là chúng ta có hai lựa chọn.”

.

⚪ ---- Cộng hòa Hạ Viện đang xem xét việc hủy bỏ hệ thống khai thuế điện tử miễn phí đang được IRS phát triển để thay vào đó chuyển ngân sách qua giúp trả tiền mua vũ khí cho Israel. Cộng hòa đòi cắt giảm tài trợ cho hệ thống khai thuế kỹ thuật số miễn phí để bù đắp cho yêu cầu khẩn cấp trị giá 14 tỷ USD về viện trợ quân sự cho cuộc chiến của Israel ở Gaza.

.

Sau khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) tuyên bố rằng Cộng hòa nhất quyết cắt giảm ngân sách để chi trả cho dự luật tài trợ chiến tranh của Israel, Ủy ban Nội quy Hạ viện (House Rules Committee) đã ban hành luật vào thứ Hai bao gồm việc cắt giảm 14 tỷ USD cho IRS. 14 tỷ USD đó sẽ được lấy từ 67 tỷ USD còn lại trong nguồn tài trợ bổ sung của IRS có trong Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act) năm ngoái.

.

Việc tăng tài trợ của IRS trong Đạo luật Giảm lạm phát nhằm mục đích hỗ trợ các nỗ lực của cơ quan này trong việc ngăn chặn việc trốn thuế của những người giàu, đồng thời cập nhật và nâng cấp các hệ thống và nhu liệu nội bộ và công khai của IRS. Bênh cạnh nhắm mục tiêu vào chương trình nộp thuế kỹ thuật số miễn phí, các khoản bù đắp của Cộng Hòa sẽ cắt giảm nguồn tài trợ tại IRS để thực thi, hỗ trợ hoạt động, hoạch định chính sách và điều tra nội bộ. Phần duy nhất trong nguồn tài trợ của IRS không bị cắt giảm theo đề xuất là hỗ trợ người nộp thuế và hiện đại hóa hệ thống kinh doanh nội bộ.

.

Các công ty khai thuế bao gồm TurboTax, Intuit và H&R Block từ lâu đã phản đối việc IRS tạo ra hệ thống khai thuế kỹ thuật số miễn phí, đã chi hàng chục triệu đô la cho các nỗ lực vận động hành lang. Chính phủ và các công ty đã đi đến một thỏa thuận vào năm 2002 để chính phủ không theo đuổi hệ thống khai thuế trực tuyến miễn phí, và đổi lại, những người khai thuế sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí cho những người khai thuế có thu nhập dưới 73.000 USD mỗi năm. Thỏa thuận đó sẽ hết hạn vào năm 2025, dựa trên bản sửa đổi được ban hành vào tháng 3 năm ngoái.

.

Mặc dù các công ty khai thuế đã ký thỏa thuận với IRS để cung cấp dịch vụ khai thuế miễn phí, một cuộc điều tra năm 2019 của ProPublica đã phát hiện ra rằng các công ty này thường xuyên thúc ép những người đáng lẽ không phải trả tiền phải trả tiền cho dịch vụ của họ. Một báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ cho thấy 70% người Mỹ đủ điều kiện nhận trợ giúp khai thuế kỹ thuật số miễn phí theo thỏa thuận nhưng chỉ có 3% thực sự sử dụng nó.

.

IRS quảng bá hệ thống khai thuế kỹ thuật số miễn phí của mình như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Biden nhằm giảm bớt gánh nặng hành chính bằng cách giúp người Mỹ dễ dàng tiếp cận và tương tác với chính phủ hơn.

.

.

⚪ ---- Donald Trump đã khựng lại trong những phút đầu tiên của phiên tòa xét xử một vụ kiện nhằm ngăn cản Trump có tên trên lá phiếu ở Colorado. Một phiên điều trần kéo dài một tuần đã được tiến hành hôm thứ Hai về vụ án, và Thẩm phán Sarah B. Wallace ngay lập tức bác bỏ đề nghị của Trump rằng yêu cầu bà Wallace rút lui, để Thẩm phán khác sẽ xét xử Trump, vì bá đã quyên góp 100 đô la cho nhóm cấp tiến Colorado Turnout Project hồi năm ngoái, nói rằng bà không nhớ lại khoản quyên góp cho đến khi Hãng tin AP đưa tin rằng đơn Trump đã được đệ trình và bà không có định kiến về vụ này. Wallace nói: “Tôi sẽ không cho phép thủ tục pháp lý này biến thành một rạp xiếc."

.

Hàng chục đơn khiếu nại trích dẫn Mục 3 của Tu chính án thứ 14 đã được đệ trình trên khắp đất nước trong những tháng gần đây, nhưng vụ kiện ở Colorado và một vụ tương tự ở Minnesota dường như là quan trọng nhất đối với các chuyên gia pháp lý vì chúng được đệ trình bởi các nhóm cấp tiến có nguồn lực đáng kể và mỗi nhóm tại những tiểu bang đó có quy trình rõ ràng, nhanh chóng để thách thức.

.

Đơn kiện ở Colorado, được nhóm tự do Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) đệ trình thay mặt cho các cử tri Đảng Cộng hòa và không liên kết viết: “Bốn năm sau khi tuyên thệ 'giữ gìn, bảo vệ và bảo vệ' Hiến pháp với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ... Trump đã cố gắng lật đổ kết quả cuộc bầu cử năm 2020, dẫn đến cuộc nổi dậy bạo lực tại Điện Capitol Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn cuộc bầu cử năm 2020 chuyển giao quyền lực hợp pháp cho người kế nhiệm. Bằng cách xúi giục cuộc tấn công chưa từng có này vào trật tự hiến pháp của Mỹ, Trump đã vi phạm lời thề của mình và bị loại theo Tu chính án thứ mười bốn, ra khỏi việc nắm giữ các chức vụ công, bao gồm cả Văn phòng Tổng thống”.

.

Các phán quyết trong cả hai trường hợp có thể sẽ bị kháng cáo ngay lập tức và có thể được đưa ra trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nơi chưa bao giờ ra phán quyết về điều khoản thời Nội chiến cấm những người đã tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp và sau đó nổi dậy để bị cấm từ việc giữ chức vụ cao hơn.

.

⚪ ---- Tạp chí Law & Crime đưa tin hôm thứ Hai, một vụ kiện ở New Hampshire xin xóa tên Trump trên lá phiếu năm 2024 đã bị bác bỏ. Thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện - do luật sư thuế Texas John Anthony Castro đưa ra - nói rằng ngay cả khi vụ này khả thi, nó “đặt ra một câu hỏi chính trị không thể giải thích được”.

.

Castro đã thách thức khả năng ứng cử của Trump bằng cách trích dẫn Tu chính án thứ 14, trong đó tuyên bố rằng bất kỳ ai tham gia vào một cuộc nổi dậy đều sẽ bị loại khỏi tư cách ứng cử vào các chức vụ công. Castro lập luận rằng hành động của Trump vào ngày 6/1 đã khiến Tu chính án thứ 14 có hiệu lực. Những thách thức tương tự đã được đưa ra trên nhiều tiểu bang, bao gồm cả một ở Colorado, trung tâm của phiên điều trần trong tuần này.

.

Nhưng thẩm phán New Hampshire phán quyết rằng việc đó không tùy thuộc vào tòa án để quyết định điều đó: “Có vẻ như trước tòa rằng tuyên bố của Castro - thách thức tư cách ứng cử viên tổng thống của Trump theo Mục 3 của Tu chính án thứ 14 - đã đặt ra một câu hỏi chính trị không thể biện minh được. Như vậy, ngay cả khi Castro có quyền khẳng định yêu sách của mình, tòa án sẽ thiếu thẩm quyền xét xử theo học thuyết vấn đề chính trị.”

.

Castro đang tranh cử tổng thống với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa và đã đệ trình 27 vụ kiện liên bang trên khắp đất nước thách thức tư cách của Trump để tranh cử theo Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ.

.

⚪ ---- Mục sư MAGA bị cho là quậy sex. Một nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo nổi tiếng ở Thành phố Kansas đã tạm thời bị loại khỏi bục giảng vào cuối tuần này sau khi bị một số phụ nữ trong giáo đoàn của ông cáo buộc có hành vi sai trái tình dục. Hôm thứ Bảy, ba cựu lãnh đạo của hội thánh International House of Prayer đã gọi những cáo buộc chống lại Mike Bickle là “đáng tin cậy và lâu dài” trong một tuyên bố chính thức, trích dẫn nhiều phụ nữ đã chia sẻ kinh nghiệm của họ bị Bickle lạm dụng tình dục trong nhiều năm.

.

Tuyên bố cho biết: “Nói rõ hơn, những cáo buộc đưa ra về hành vi sai trái của Mike Bickle có bản chất tình dục khi giao ước hôn nhân không được tôn trọng. Hơn nữa, các cáo buộc được đưa ra cũng tiết lộ rằng Mike Bickle đã sử dụng vị trí quyền lực tinh thần của mình đối với các nạn nhân để thao túng họ.”

.

Bickle là một nhân vật cực hữu, người đã nhiều lần rao giảng rằng Donald Trump đã được Thiên Chúa đích thân xức dầu để cứu nước Mỹ, nói rằng hôn nhân đồng giới là dấu hiệu của Thời kỳ Cuối cùng và đổ lỗi cho người Do Thái về Holocaust. Nhóm của mục sư đã bị nhiều nhân viên cũ và những người theo dõi trước đây lên án vì mang tính sùng bái.

.

⚪ ---- Trump nói dối để thầu sân gôn thành phố New York. Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ông có tài sản trị giá 3 tỷ USD và có trong tay 200 triệu USD tiền mặt với các tài liệu giúp ông bảo đảm quyền điều hành sân gôn Ferry Point của Thành phố New York cho Sở Công viên và Giải trí thành phố.

.

Ước tính này, được tiết lộ trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự chống lại Trump và hai con trai trưởng thành của ông do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đưa ra, sau đó đã bị thổi phồng lên 5 tỷ USD. James khẳng định rằng trên thực tế, tài sản ròng của Trump chưa bao giờ vượt quá 2,1 tỷ USD trong khoảng thời gian này.

.

Vụ kiện gian lận do James đưa ra cáo buộc rằng Trump và gia đình ông đã nói dối một cách có hệ thống về tài sản của công ty trong nhiều năm để có được các hợp đồng cho vay quá ưu đãi cũng như các cân nhắc tài chính khác, đồng thời yêu cầu phạt 250 triệu USD cũng như giải thể Trump Organization. Trong những ngày tới, Trump và các con đã trưởng thành của ông sẽ được triệu tập để đích thân làm chứng về vấn đề này, trong đó có Ivanka Trump, người không có tên trong vụ kiện. Thẩm phán Arthur Engoron đã ra phán quyết một phần có lợi cho James về bản án tóm tắt, khiến trọng tâm chính của phiên tòa là xác định thiệt hại.

Chi tiết:

⚪ ---- Một cuộc ẩu đả đã nổ ra hôm thứ Hai trong phiên tòa xét xử Vitali GossJankowski, một người đàn ông 34 tuổi bị kết án về nhiều tội danh liên quan đến Bạo loạn ở Điện Capitol, bao gồm cả việc tấn công một cảnh sát. GossJankowski, một cựu sinh viên tại Đại học Gallaudet của D.C., ban đầu được phép ở lại tự do trong khi chờ tuyên án. Tuy nhiên, Thẩm phán Paul Friedman đã ra phán quyết hôm thứ Hai rằng anh phải bị nhốt vì hành vi lừa đảo nhân viên FBI “cực kỳ rắc rối” và “nguy hiểm” trên Instagram.WUSA9 đưa tin, GossJankowski, người bị điếc, “phản ứng rõ ràng” khi thông dịch viên ASL thông báo quyết định của Friedman và bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ. Khi bị bắt, anh được cho là đã cố gắng chạy trốn khỏi phòng xử án, xô đẩy các đặc vụ trước khi ngã xuống bục và bàn. Một số cảnh sát đã phải đè anh ta xuống đất để còng tay và đưa anh này đến nhà tù D.C. Ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định.⚪ ---- Một Dân Biểu Anh quốc, thuộc Đảng Bảo thủ cầm quyền, đã bị cách chức khỏi vai trò phụ tá Bộ trưởng sau khi kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Gaza. DB Paul Bristow, phụ tá Bộ trưởng ngoại giao về khoa học, đổi mới và công nghệ, đã viết một lá thư cho Thủ tướng Rishi Sunak vào tuần trước kêu gọi ông thay đổi quan điểm của mình về cuộc xung đột và ủng hộ việc chấm dứt “vĩnh viễn” các hành động thù địch. Chính phủ Anh cho biết chỉ ủng hộ “sự tạm dừng nhân đạo” nhưng không ủng hộ lệnh ngừng bắn.Trong bức thư của mình, Bristow cho biết lệnh ngừng bắn hoàn toàn sẽ cứu được nhiều mạng sống và cho phép viện trợ nhân đạo “đến được với những người cần nó nhất”. Nhưng, trong một tuyên bố hôm thứ Hai, một phát ngôn viên của Phủ Thủ Tướng cho biết quyết định loại Bristow khỏi vị trí của ông được đưa ra để đáp lại những bình luận được cho là “không phù hợp với các nguyên tắc trách nhiệm tập thể”.Dân biểu Bristow, người đại diện cho vùng Peterborough trong quốc hội và đồng chủ trì nhóm Dân biểu toàn đảng về người Hồi giáo ở Anh, bày tỏ sự hiểu biết về quyết định của Sunak. Ông nói với BBC: “Thật tiếc nuối khi tôi phải rời bỏ công việc mà tôi yêu thích. Nhưng bây giờ tôi có thể nói chuyện cởi mở về một vấn đề mà nhiều cử tri của tôi quan tâm sâu sắc. Tôi tin rằng tôi có thể làm việc này tốt hơn khi ngồi ở ghế sau thay vì ở vị trí được trả lương bởi chính phủ.”⚪ ---- Tờ Naharnet của Lebanon hôm thứ Ba đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã pháo kích vào các vùng ngoại ô Ramia và al-Labbouneh, gần thị trấn Naqoura phía nam Lebanon. Theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) công bố ngày 27/10, khoảng 29.000 người đã phải di dời ở Lebanon do các cuộc đụng độ liên miên giữa Israel và Hezbollah.Thủ tướng tạm quyền Lebanon Najib Mikati cho biết trong một cuộc phỏng vấn với AFP trước đó rằng ông đang nỗ lực "ngăn chặn Lebanon tham gia cuộc chiến" với Israel. IDF trước đó hôm nay đã đưa tin trong một bài đăng trên Telegram rằng các máy bay chiến đấu của họ đã pháo kích vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Lebanon, "bao gồm cả vũ khí, các đồn và địa điểm được Hezbollah sử dụng."⚪ ---- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Phó Đô đốc Daniel Hagari nói hôm thứ Ba rằng số người được cho là bị Hamas bắt làm con tin ngày 7 tháng 10 đã lên tới 240 người. Theo Hagari, tổng số người mất tích vẫn chưa được xác định và số liệu sửa đổi về con tin không bao gồm 4 phụ nữ được thả trước đó.Nhóm chiến binh Palestine trước đó cho biết họ đang tìm cách trả tự do cho 8 người Nga có hai quốc tịch theo yêu cầu của Moscow. Cuối tuần qua, lãnh đạo Gaza của Hamas Yahya Sinwar cho biết nhóm này sẵn sàng trao đổi tù nhân với Israel “ngay lập tức”.⚪ ---- Nhóm chiến binh Palestine Hamas hôm thứ Ba cho biết họ đã giao chiến với quân đội Israel ở phía tây bắc Dải Gaza. Theo tuyên bố được nhóm này đưa ra trên một trong các kênh Telegram của mình, Lữ đoàn Al-Qassam đã nhắm mục tiêu vào hai xe bọc thép của Israel, gây ra hỏa hoạn và dẫn đến cái chết của một binh sĩ Israel. Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel tiết lộ họ đã tấn công 300 mục tiêu ở Gaza, đồng thời báo cáo về một cuộc tấn công vào ngôi nhà của lãnh đạo Hamas ở West Bank.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm thứ Ba công bố quyết định thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với "chín cá nhân và tổ chức", có liên kết với nhóm Hamas của Palestine bằng cách phong tỏa tài sản vì bị cho là hỗ trợ tài chính cho Hamas. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản áp đặt lệnh trừng phạt đối với Hamas kể từ cuộc tấn công của họ vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Trước đó, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và công ty chủ chốt được cho là một phần trong mạng lưới tài chính của Hamas.⚪ ----- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai cho biết "Israel sẽ không đồng ý chấm dứt chiến sự". Ông nhấn mạnh trong một cuộc họp báo rằng "kêu gọi ngừng bắn là kêu gọi Israel đầu hàng Hamas... khủng bố... man rợ." Ông Netanyahu chỉ ra rằng "Israel sẽ chiến đấu cho đến khi thắng trận chiến này" và "đây là thời điểm chiến tranh... vì tương lai chung của chúng ta".Thủ tướng lưu ý rằng các hoạt động trên bộ mà quân đội Israel đang thực hiện đang gây "áp lực" lên Hamas và có thể tạo ra "khả năng đưa các con tin của chúng tôi ra ngoài" vì nhóm này sẽ không thả họ ra nếu không bị áp lực. Ông nhắc lại rằng dân thường Gaza nên di chuyển đến các khu vực an toàn ở phía đông nam của vùng đất và Hamas nên cho phép họ làm như vậy.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai nhận xét rằng giới tinh hoa cầm quyền của Hoa Kỳ đứng đằng sau mọi cuộc xung đột trên thế giới. Trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Putin nhấn mạnh rằng giới tinh hoa Mỹ và các vệ tinh của họ đứng đằng sau “vụ thảm sát người Palestine”, đằng sau các sự kiện diễn ra ở Trung Đông, Ukraine, Iraq và Syria. Ông nói thêm rằng họ là “những người được hưởng lợi chính từ sự bất ổn toàn cầu”. Putin nhấn mạnh rằng họ không tìm kiếm hòa bình mà muốn có "sự hỗn loạn liên tục".Trong khi đó, đề cập đến chủ đề bạo loạn ở Dagestan, Putin nhấn mạnh rằng các cơ quan tình báo phương Tây và Ukraine phải chịu trách nhiệm vì đã kích động rắc rối trong khu vực thông qua mạng xã hội.⚪ ---- Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgen Korniychuk nói với tờ Times of Israel hôm thứ Hai rằng lực lượng an ninh Nga phải chịu trách nhiệm về sự leo thang của các cuộc bạo loạn chống Do Thái gần đây nhất diễn ra tại Cộng hòa Dagestan ở Nga. “Họ đưa lực lượng an ninh vào sân bay nhưng họ chỉ ngồi một bên và hút thuốc. Họ không làm gì cả”, đại sứ nêu rõ. Ông tiếp tục lên án những lời của Moscow rằng Kiev phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Korniyuchuk hỏi: “Bạn có thể mong đợi điều gì khác từ hoạt động tuyên truyền của Nga?”.Trước đó, các quan chức Nga cho rằng chính quyền Ukraine có liên quan đến vụ việc xảy ra ở sân bay Dagestan vì họ muốn làm suy yếu "sự phát triển hài hòa và sự đoàn kết dân tộc-tôn giáo của người dân Liên bang Nga".⚪ ---- Công ty dược Pfizer Inc. có kế hoạch cắt giảm 791 việc làm ở Gladstone, New Jersey, theo cảnh báo hôm thứ Hai. Việc sa thải sẽ diễn ra trong quý đầu tiên của năm 2024. Giám đốc tài chính kiêm Phó Giám đốc điều hành David Denton cho biết những đợt cắt giảm này được đưa ra như một phần của "chương trình tái tổ chức toàn doanh nghiệp". Báo cáo về cáo buộc sa thải được đưa ra một ngày trước khi công ty dược phẩm công bố kết quả thu nhập trong quý 3 năm 2023.⚪ ---- Cơ quan Phát triển Vũ trụ Hoa Kỳ (SDA) hôm thứ Hai đã công bố các hợp đồng với tổng giá trị 1,3 tỷ USD để sản xuất 100 vệ tinh liên lạc cho Tập đoàn Northrop Grumman Corporation và Hệ thống York Space Systems. Thỏa thuận ủy quyền cho Northrop Grumman chế tạo 38 vệ tinh với giá 732 triệu USD trong khi York Space sẽ nhận được 617 triệu USD cho 67 phi thuyền không gian.Cả hai công ty đều có nhiệm vụ xây dựng và vận hành Lớp vận chuyển Tranche 2 (T2TL) - Chòm nguyên mẫu biến thể Alpha sẽ cung cấp "quyền truy cập liên lạc toàn cầu và cung cấp kết nối liên tục, khu vực và được mã hóa để hỗ trợ các nhiệm vụ như nhắm mục tiêu ngoài tầm nhìn và cảnh báo hỏa tiễn cũng như theo dõi hỏa tiễn cho Kiến trúc Proliferated Warfighter Space Architecture dành cho phi cơ chiến đấu." Dự kiến, “mặt phẳng quỹ đạo của chòm sao T2TL-Alpha” đầu tiên sẽ được hình thành vào tháng 9 năm 2026.⚪ ---- Deng Guangsen, 28 tuổi, là một phần trong làn sóng di cư lớn của người Trung Quốc sang Hoa Kỳ theo một con đường tương đối mới và nguy hiểm đang ngày càng trở nên phổ biến với sự trợ giúp của mạng xã hội. Deng đã dành hai tháng để đi du lịch đến San Diego từ tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc, qua bảy quốc gia bằng máy bay, xe buýt và đi bộ, bao gồm cả việc băng qua khu rừng Darién Gap nguy hiểm của Panama, AP đưa tin. Theo cơ quan quản lý nhập cư Panama, người Trung Quốc là quốc tịch cao thứ tư, sau người Venezuela, người Ecuador và người Haiti, vượt qua Darién Gap trong chín tháng đầu năm nay.Những người xin tị nạn Trung Quốc đã nói chuyện với AP, cũng như các nhà quan sát, nói rằng họ đang tìm cách thoát khỏi bầu không khí chính trị ngày càng đàn áp và triển vọng kinh tế ảm đạm. “Tôi không có anh trai, không có chị gái. Tôi không có ai cả,” Deng nói sau khi các nhân viên Biên phòng thả Deng xuống một trạm trung chuyển ở San Diego. Đại dịch và các chính sách về COVID-19 của Trung Quốc, bao gồm kiểm soát biên giới chặt chẽ, đã tạm thời ngăn chặn làn sóng di cư gia tăng đáng kể vào năm 2018 khi Chủ tịch Tập Cận Bình sửa đổi hiến pháp để bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước. Giờ đây, làn sóng di cư đã tiếp tục diễn ra, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang nỗ lực phục hồi và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên ở mức cao.Cai Xia, tổng biên tập trang bình luận trực tuyến Yibao và là cựu giáo sư tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh, cho biết: “Làn sóng di cư này phản ánh sự tuyệt vọng đối với Trung Quốc”. Cai, hiện đang sống ở Mỹ, nói: “Họ đã mất hy vọng vào tương lai của đất nước TQ. Bạn có thể thấy trong số họ có những người lao động có học vấn cao và học vấn kém, cổ trắng, cũng như các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người xuất thân từ các gia đình khá giả."Những người không thể xin được thị thực đang tìm cách khác để chạy trốn khỏi quốc gia đông dân nhất thế giới. Nhiều người đang đến biên giới Mỹ-Mexico để xin tị nạn. Lực lượng Tuần tra Biên giới đã thực hiện⚪ ---- Tập đoàn Công ty X của tỷ phú Elon Musk, trước đây gọi là Twitter Inc., hiện được định giá 19 tỷ USD, theo Fortune đưa tin hôm thứ Hai trích dẫn kế hoạch bồi thường vốn cổ phần cho nhân viên của công ty và một nguồn hiểu biết về vấn đề này. Theo nguồn tin, các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế (RSU), phần thưởng cổ phiếu được trao như một hình thức bồi thường cho nhân viên, trao cho nhân viên của công ty có giá cổ phiếu là 45 USD.Một email nêu rõ chi tiết về các thỏa thuận cấp vốn cổ phần đã được chuyển tiếp đến nhân viên vào sáng sớm hôm Thứ Hai. Musk, người trở thành chủ sở hữu của Twitter và đổi tên thành X, đã mua lại công ty truyền thông xã hội này với giá 44 tỷ USD một năm trước.⚪ ---- Một số thành phố California đang bùng nổ dân số. SmartAsset, một công ty công nghệ tài chính, đã công bố danh sách các thành phố phát triển nhanh nhất với dân số trên 100.000 người ở Hoa Kỳ và hai thành phố của California đã lọt vào top 20.Menifee ở Quận Riverside (giáp biên Quận Cam) có dân số tăng từ 90.599 người vào năm 2017 lên 109.399 người vào năm 2022, tương đương tăng 17,4%, đứng thứ 9 trên toàn quốc. Thành phố Menifee giải thích: “Menifee đang thu hút các gia đình trẻ đang có nhu cầu mua sắm, ăn uống và giải trí. Khi ngày càng có nhiều nhà phát triển và doanh nghiệp phát hiện ra tình huống đặc biệt này, Menifee đang gây xôn xao dư luận với tư cách là ‘Boomtown’ mới trên toàn quốc.”Tại Quận Placer, dân số thành phố Roseville tăng từ 135.325 lên 154.826, tương đương 12,2%, xếp thứ 20. SmartAsset xếp hạng 344 thành phố dựa trên dữ liệu Điều tra dân số Hoa Kỳ. Nó phát hiện ra rằng các thành phố phía tây nam, nhiều trong số đó là vùng ngoại ô sa mạc, chiếm ưu thế ở đầu danh sách.Trong khi đó, thành phố Buckeye, Arizona chứng kiến dân số bùng nổ 48% từ năm 2017 đến năm 2022. Thành phố Enterprise, Nevada tăng 46% và thành phố Goodyear, Arizona tăng 27%.⚪ ---- Quận Los Angeles: Bữa tiệc Halloween ở Azusa đã trở nên bạo lực vào tối Chủ nhật. Cảnh sát Quận Los Angeles nói có cuộc gọi báo về một vụ đâm đầu tiên đến ngay trước 10:30 tối. ở dãy nhà 5400 Đại lộ Banewell. Khi người gọi báo cáo vụ đâm dao cho Tổng đài911, thì họ bắt đầu báo cáo về một vụ nổ súng.Khi cảnh sát đến hiện trường, họ tìm thấy 4 người bị vết thương do đạn bắn và một người bị đâm dao. Các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Hiện chưa rõ tình trạng của nạn nhân và động cơ của vụ nổ súng và đâm dao vẫn chưa được xác định.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát Anaheim nói hôm thứ Hai rằng một phụ nữ 20 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết sau khi cô này cầm một khẩu súng trường kiểu bắn bi BB, trông giống như vũ khí tấn công nòng ngắn. Cảnh sát đã được gọi đến dãy nhà 1200 trên Đại lộ Nam Anaheim vào khoảng 9 giờ sáng Chủ nhật sau khi nhận được báo cáo về một người nào đó trang bị súng trường.Cảnh sát ứng phó đã đối đầu với người phụ nữ và sau đó bắn vào cô. Cô ấy đã bị trúng ít nhất một phát đạn. Cô đã được điều trị tại hiện trường và sau đó nhập viện, nơi cô qua đời. Cô sau đó được xác định là Abigail Lopez. Không có ai khác bị thương.⚪ ----Theo Báo Nhịp sống thị trường. Mức giảm nhanh chóng mặt gần như đã xóa sạch mọi thành quả tăng giá của thị trường kể từ đầu năm. Chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong năm khi liên tục sụt giảm mạnh. Từ vùng đỉnh ngắn hạn trên 1.250 điểm, VN-Index đã xuyên thủng mọi ngưỡng hỗ trợ để về dưới 1.028 điểm, tương đương giảm xấp xỉ 18% chỉ sau hơn 1 tháng. Tính riêng tháng 10, VN-Index đã mất gần 11% - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2022. Mức giảm nhanh chóng mặt gần như đã xóa sạch mọi thành quả tăng giá của thị trường kể từ đầu năm. Điều đáng ngại không phải là mức giảm mạnh nói trên, mà là xu hướng giảm gần như không có bất kỳ nỗ lực hãm đà nào.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Do khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm hàng ngàn lao động. Tình trạng cắt giảm lao động được dự báo sẽ vẫn còn tiếp tục trong những tháng cuối năm. Tại kỳ họp kinh tế - xã hội tháng 10 đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp cuối năm, chiều 30.10, bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM - cho biết chỉ số việc làm tháng 10.2023 giảm 3,2% so với cùng kỳ, dự báo tình hình cắt giảm lao động ở các doanh nghiệp sẽ tăng trong quý IV/2023.⚪ ----Theo VnExpress. Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội xem xét giảm giờ làm việc bình thường cho lao động khu vực tư từ 48 giờ xuống 44 giờ, tiến tới còn 40 giờ mỗi tuần. Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2020 của Tổng cục Thống kê chỉ ra gần 41% lao động trên toàn quốc làm việc từ 40 đến 48 giờ mỗi tuần; 30,8% làm việc trên 48 giờ mỗi tuần. Tỷ trọng lao động làm việc trên 48 giờ một tuần của nam cao hơn nữ (33,9% và 27,4%). Cả nước có 7,5% lao động làm việc trên 60 giờ mỗi tuần, cao nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng (9,3%).⚪ ---- HỎI 1: Lính Mỹ ăn cá Nhật mệt nghỉ, sau khi Trung Quốc cấm cửa hải sản Nhật?ĐÁP 1: Đúng vậy. Hoa Kỳ lần đầu tiên bắt đầu mua hải sản Nhật Bản để cung cấp cho quân lực Mỹ ở đó, một phản ứng đối với lệnh cấm của Trung Quốc đối với hải sản Nhật được áp đặt sau khi Tokyo xả nước đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima bị tê liệt ra biển. Tiết lộ sáng kiến này trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Hai, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel cho biết Washington cũng nên xem xét rộng rãi hơn về cách nó có thể giúp bù đắp lệnh cấm của Trung Quốc mà ông cho là một phần trong “cuộc chiến kinh tế” của nước này.Trung Quốc, nước từng là khách hàng lớn nhất của thủy sản Nhật Bản, cho biết lệnh cấm của họ là do lo ngại về an toàn thực phẩm. Cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ đã xác nhận sự an toàn của việc xả nước bắt đầu vào tháng 8 từ nhà máy bị tàn phá bởi trận sóng thần năm 2011. Các bộ trưởng thương mại G7 hôm Chủ Nhật kêu gọi bãi bỏ ngay lập tức các lệnh cấm đối với thực phẩm Nhật Bản.Emanuel cho biết: “Đây sẽ là một hợp đồng dài hạn giữa lực lượng vũ trang Hoa Kỳ với các ngư trường và hợp tác xã ở Nhật Bản. Cách tốt nhất mà chúng tôi đã chứng minh trong mọi trường hợp có thể làm hao mòn sức ép kinh tế của Trung Quốc là viện trợ và hỗ trợ cho quốc gia bị TQ làm thiệt hại”.Khi được hỏi về bình luận của Emanuel trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói: "trách nhiệm của các nhà ngoại giao là thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia thay vì bôi nhọ các quốc gia khác và gây rắc rối".Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Những cái chết có thể ngăn ngừa ở Mỹ sẽ tăng gấp 3 chỉ vì nắng nóng?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy khi những ngày hè oi bức trở nên phổ biến hơn, số người Mỹ tử vong vì các vấn đề về tim hoặc đột quỵ liên quan đến nhiệt có thể tăng cao trong vài thập niên tới. Nghiên cứu - được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Circulation - ước tính rằng vào giữa thế kỷ này, Hoa Kỳ sẽ chứng kiến số ca tử vong có thể phòng ngừa được tăng gấp 3 lần nếu lượng khí thải nhà kính được phép tăng không kiểm soát.Người lớn tuổi và người Mỹ da đen được cho là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất - một viễn cảnh có thể làm gia tăng sự chênh lệch về chủng tộc trong bệnh tim vốn đã tồn tại. Đó là tin xấu. Phát hiện đáng hy vọng hơn là một số ca tử vong liên quan đến nhiệt có thể tránh được bằng cách thực hiện các đề xuất hiện hành về cắt giảm khí thải.