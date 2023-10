Bất động sản VN thê thảm, nợ khó đòi tăng, cổ phiếu và doanh số liên tục giảm - TIN VN. Không đơn hàng, một công ty dệt may gần 4.000 nhân sự nay còn 37 người. - Tổng biên tập Artforum mất chức vì Thư ngỏ của giới trí thức nghệ thuật đòi ngưng bắn ở Gaza. Thư Ngỏ có ít nhất 2 học giả gốc Việt về mỹ thuật - Princeton: Thư Ngỏ với 90 chữ ký Giáo sư và 882 chữ ký cựu sinh viên tốt nghiệp kêu gọi ng

Lĩnh vực bất động sản Việt Nam thê thảm, theo phân tích của bản tin Reuters: Một năm khó khăn đối với lĩnh vực bất động sản của Việt Nam đã chứng kiến các công ty xây dựng không thể trả lãi cho các khoản nợ, trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng do các biện pháp không đúng lúc của chính phủ gây ra, mặc dù rủi ro lan tỏa đã được hạn chế.

.

- Bất động sản VN thê thảm, nợ khó đòi tăng, cổ phiếu và doanh số liên tục giảm

- TIN VN. Không đơn hàng, một công ty dệt may gần 4.000 nhân sự nay còn 37 người.

- Tổng biên tập Artforum mất chức vì Thư ngỏ của giới trí thức nghệ thuật đòi ngưng bắn ở Gaza. Thư Ngỏ có ít nhất 2 học giả gốc Việt về mỹ thuật

- Princeton: Thư Ngỏ với 90 chữ ký Giáo sư và 882 chữ ký cựu sinh viên tốt nghiệp kêu gọi ngưng thảm sát ở Gaza

- Mỹ: không kích vào miền đông Syria

- Mỹ trừng phạt bổ sung đối với Hamas

- Israel lại đột kích khắp Dải Gaza.

- Chủ tịch Hội đồng châu Âu: "bao vây toàn diện" ở Gaza không phù hợp với luật pháp quốc tế. Thảo luận giải pháp 2 nhà nước.

- Hội đồng Châu Âu: kêu gọi tạm ngừng ở Gaza (không nói rõ tạm ngừng gì, vì nhiều nước không muốn xài chữ "ngừng bắn") vì nhân đạo

- Hamas: chiến dịch Trận Lụt Al-Aqsa "sẽ thay đổi tiến trình lịch sử" để giải phóng người dân và đất đai

- Mỹ: thêm 900 binh sĩ tới Trung Đông

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm với ĐGH Francis: xin chận thảm sát Gaza

- Israel chỉ trích Nga vì đã mời đại diện Hamas đến thăm Nga.

- Iran: Hamas "sẵn sàng thả tù nhân dân sự".

- Ngoại trưởng Iran kêu gọi Mỹ ngưng ủng hộ "diệt chủng" ở Dải Gaza

- Hamas: ít nhất 50 "tù nhân theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái" đã chết vì bom Israel dội vào Dải Gaza

- Ngoại trưởng 9 quốc gia lên án quân Israel nhắm mục tiêu vào dân thường

- Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga: phương Tây quay sang giúp Israel vì "mệt mỏi với Ukraine"

- Ukraine sẽ di tản 275 trẻ em từ 10 làng gần thành phố Kupiansk, nơi đang giao chiến với Nga

- Lập pháp Nga OK tăng chi quân sự kỷ lục 68%, chi tiêu quốc phòng chiếm gần 1/3 tổng chi tiêu 2024

- An ninh FSB của Nga bắn chết 1 "du kích Ukraine"

- Hungary và Slovakia ngưng giúp Ukraine.

- Mỹ: Nga xử tử những binh sĩ không tuân lệnh tiến quân ở miền đông Ukraine.

- Mỹ: sẽ cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự khác trị giá 150 triệu đô la

- Jenna Ellis (cựu luật sư của Trump) vừa thú tội ở Georgia, bây giợ bị Hội Đồng Luật Khao Colorado điều tra

- 2 Dân biểu Dân chủ không tái tranh cử 2024.

- Bình luận gia MSNBC: Trump sẽ chôm cuộc bầu cử 2024 nhờ tân Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson

- Thẩm phán Sarah Wallace ở Colorado đã bác nỗ lực của Trump rằng tiểu bang không có quyền cấm Trump ứng cử cấp liên bang

- Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chết vì đau tim

- NEC: thỏa thuận giữa hãng xe Ford và công đoàn UAW là “lịch sử”.

- Bạch Ốc: cần biện pháp chống lại bạo lực súng đạn

- Trộm tiệm bán lẻ có tổ chức nhiều nhất 2022 ở: 1. Los Angeles; 2. San Francisco/Oakland; 3. Houston; 4. New York; 5. Seattle; 6. Atlanta; 7. Sacramento; 8. Chicago; 9. Denver; 10. Miami.

- Bưu Điện: trong 6 tháng qua, hơn 600 người đã bị bắt vì trộm thư và cướp bưu tín viên.

- Nebraska: Vũ Huỳnh bị bắt vì tàng trữ chất cấm

- New Yorl: Nguyen Bui bị truy tố tội đốt tiệm làm móng của vợ mình

- HỎI 1: Gần 1/4 dân Mỹ nói cần phải dùng bạo lực để cứu Hoa Kỳ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Sống nghèo, cư trú trong xóm nghèo, thiếu không gian xanh, dễ bệnh lãng trí? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-27/10/2023) ⚪ ---- Lĩnh vực bất động sản Việt Nam thê thảm, theo phân tích của bản tin Reuters: Một năm khó khăn đối với lĩnh vực bất động sản của Việt Nam đã chứng kiến các công ty xây dựng không thể trả lãi cho các khoản nợ, trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng do các biện pháp không đúng lúc của chính phủ gây ra, mặc dù rủi ro lan tỏa đã được hạn chế.

.

Nhà đầu tư chủ chốt của Việt Nam Dragon Capital cho biết, lĩnh vực này có thành tích tệ nhất trong tháng trước trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (.VNI), với mức giảm gần 16% trong tháng. Nghĩa là, riêng tháng vừa qua, bất động sản Sài Gòn giảm 16% trên sàn giao dịch.

.

Điều đó đã hạn chế hai năm biến động về cổ phiếu của các nhà phát triển, lan sang trái phiếu doanh nghiệp vào năm ngoái, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển dự án và để lại những khối bất động sản cao cấp ma (ma: tức là, không ai vào ở).

.

No Va Land (NVL.HM) là công ty phát triển bất động sản niêm yết lớn nhất gặp khó khăn khi cổ phiếu giảm hơn 80% trong một năm, sau khi trễ thời hạn thanh toán lãi trái phiếu trong và ngoài nước, gây ra bế tắc với một số chủ nợ quốc tế.

.

Cổ phiếu của công ty phát triển niêm yết lớn nhất, Vincity, một phần của tập đoàn lớn nhất đất nước, VinGroup, đã giảm 6,2% vào thứ Sáu xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, sau khi phát hành trái phiếu chuyển đổi mới để thực hiện nghĩa vụ tái cấp vốn.

.

Theo VISRating, một công ty thuộc sở hữu một phần của Moody's, các công ty chưa niêm yết khác bị vỡ nợ gần đây bao gồm Hung Thinh Corp, một công ty xây dựng phát triển lớn ở miền Nam Việt Nam, và Vạn Thịnh Phát, chủ tịch của công ty này đã bị bắt trong một cuộc trấn áp tham nhũng vào năm ngoái.

.

Các tòa nhà trống rỗng với nội thất chưa hoàn thiện tại "thị trấn Địa Trung Hải" của nhà phát triển Sun Group trên đảo Phú Quốc phía nam, trong khi bộ xương của những tòa nhà cao tầng chưa hoàn thiện bên sườn những tòa tháp sáng bóng ở Hà Nội do một công ty phát triển khác, Sunshine xây dựng.

.

Và áp lực đang gia tăng, với trái phiếu bất động sản trị giá khoảng 6 tỷ USD sẽ đáo hạn mỗi năm trong năm nay và năm tới, gấp gần ba lần so với năm 2022.

.

Tại sao? Tại vì cán bộ? Các nhà phân tích đổ lỗi những rắc rối tồi tệ nhất cho một chiến dịch hối lộ kéo dài mà chính quyền đã đẩy mạnh vào cuối năm ngoái. Họ coi vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Holdings vào tháng 10/2022 vì tội gian lận tài chính, là bước ngoặt khiến niềm tin sụt giảm.

.

Vụ bắt giữ tuân theo các quy định cứng rắn hơn về tính minh bạch và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thông qua vào tháng 9 năm đó, đồng thời trùng với thời điểm kinh tế suy thoái, khiến chính quyền buộc phải đình chỉ chúng vài tháng sau đó, do thị trường đóng băng. Việc phát hành trái phiếu bị đình trệ và các khoản vay ngân hàng giảm, khiến chính phủ liên tục thúc giục các nhà cho vay tăng cường tín dụng.

.

.

⚪ ---- TIN VN. Không đơn hàng, một công ty dệt may gần 4.000 nhân sự nay còn 37 người. Theo Báo Tuổi Trẻ. Trong quý 3-2023, một công ty dệt may từng rất lớn ở TP.HCM không ghi nhận đơn hàng nào. Khoản doanh thu ít ỏi có được đến từ dịch vụ. Ngành dệt may tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm. Báo cáo tài chính quý 3-2023 nhiều doanh nghiệp vừa công bố cho thấy, doanh thu sụt giảm khi vắng bóng đơn hàng. Garmex Sài Gòn (mã CK: GMC) - một doanh nghiệp xuất khẩu dệt may có tiếng ở TP.HCM - doanh thu hợp nhất vỏn vẹn 73 triệu đồng quý 3-2023 - nối dài 5 quý liên tiếp khó khăn. Giải trình về kết quả kinh doanh, bà Nguyễn Minh Hằng - tổng giám đốc Garmex Sài Gòn - cho biết "công ty không có đơn hàng", doanh thu trong quý 3-2023 đến từ dịch vụ. Dù đã tiết giảm chi phí, song công ty này cho biết giá thuê đất tăng làm tăng chi phí trong kỳ. Garmex Sài Gòn tiếp tục lỗ gần 11 tỉ đồng trong quý 3-2023, xấp xỉ mức năm trước.

.

⚪ ---- Một dấu hiệu bất tường cho xe điện. Công ty Ford Motor hôm thứ Năm cho biết họ sẵn sàng hoãn khoản đầu tư 12 tỷ USD vào xe điện cho đến khi khách hàng tỏ ra tin tưởng hơn vào việc tăng nhu cầu. Sau khi công bố kết quả mới nhất cho quý 3, Giám đốc tài chính John Lawler lưu ý rằng công ty sản xuất xe này vẫn cam kết với các sản phẩm xe điện thế hệ thứ hai nhưng đang đánh giá lại “tốc độ công suất” và quyết định “rút một phần khoản đầu tư đó”. Lawler nói nhu cầu khách hàng sẽ quyết định sản lượng. Trong báo cáo hàng quý, đơn vị xe điện Ford Model E EV lỗ 1,3 tỷ USD thu nhập trước lãi vay và thuế, mặc dù doanh thu của hãng đã tăng lên 1,8 triệu USD.

.

⚪ ---- Jenna Ellis, một luật sư đại diện cho cựu Tổng Thống Donald Trump trong nỗ lực lật ngược bầu cử 2020, đang bị văn phòng giám sát kỷ luật luật sư của tiểu bang điều tra ở Colorado. Cuộc điều tra diễn ra sau khi Ellis - người cho đến gần đây vẫn là cư dân của Colorado và được cấp phép hành nghề luật ở tiểu bang Colorado - đã nhận tội ở tòa Georgia hôm thứ Ba về việc vu khống và kiệnn tụng sai sự thật về gian lận bầu cử 2020.

.

Việc thú tội hay bị kết tội của một luật sư có giấy phép hành nghề ở Colorado phải thông báo cho Văn phòng Luật sư về Quy định của tiểu bang trong vòng 14 ngày. Jessica Yates, cố vấn pháp lý của Colorado, nói với Colorado Newsline: “Tôi có thể tiết lộ rằng một cuộc điều tra đã được mở và vấn đề liên quan đến vụ nhận tội ở Georgia của Jenna Ellis đang được văn phòng chúng tôi giải quyết”. Yates cho biết hồi đầu tuần rằng loại cuộc điều tra mà Ellis hiện phải đối mặt có thể dẫn đến “kỷ luật, một giải pháp thay thế cho kỷ luật hoặc hành động khác”.

.

⚪ ---- Hai Dân biểu Dân chủ hôm thứ Năm tuyên bố họ sẽ không tìm kiếm một nhiệm kỳ quốc hội nào khác vào năm 2024, mở các ghế trống ở Maryland và North Carolina. Dân biểu John Sarbanes (MD), người đã phục vụ 18 năm trong viện trong suốt 9 nhiệm kỳ, cho biết ông có kế hoạch quay trở lại công việc phi lợi nhuận. Ông nói trong một tuyên bố: “Đã được một thời gian, tôi thấy mình bị cuốn hút trở lại với loại công việc đó — muốn khám phá nhiều cơ hội để phục vụ bên ngoài chức vụ dân cử."

.

Dân biểu Jeff Jackson (NC) thông báo rằng thay vào đó ông sẽ tranh cử chức Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang, một quyết định được đưa ra sau khi các đảng viên Cộng hòa ở North Carolina chỉ trích rằng tất cả đều bảo đảm rằng ông sẽ không thắng cử lại ở địa hạt của mình. “Tôi đang tranh cử chức Bộ trưởng Tư pháp và tôi sẽ sử dụng công việc đó để truy diệt nạn tham nhũng chính trị,” ông nói trong một video hôm thứ Năm.

.

⚪ ---- Trump sẽ chôm cuộc bầu cử 2024 nhờ Chủ Tịch Hạ Viện mới, theo nhận định của MSNBC. Joe Scarborough của MSNBC đã đưa ra cảnh báo đen tối về tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) và tương lai của nền dân chủ Mỹ. Dân biểu Cộng hòa Louisiana này đã cố gắng giúp Donald Trump duy trì quyền lực bất chấp thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, và người dẫn chương trình "Morning Joe" cho biết Trump đang xây dựng một cơ sở hạ tầng có thể đưa Trump trở lại Bạch Ốc bất kể kết quả bầu cử năm tới.

.

"Bạn nghĩ tại sao Trump lại chống [DB Tom] Emmer nhiều như vậy?" Scarborough nói. "Emmer không đồng tình với sự dối trá, âm mưu. Vâng, những điều này đã được quyết định tại Hạ viện. Donald Trump có người của Trump. Trump có kẻ phản dân chủ ngồi trên ghế Chủ tịch Hạ viện. Tôi đã xem một số cuộc họp báo, một đoạn clip, nơi một phóng viên hỏi một câu hỏi và mọi người bắt đầu la hét. Tôi gần như đã nói ra một từ mà tôi đã nói trên chương trình này một vài lần. Tôi sẽ chỉ nói, thật ngu ngốc. Họ nghĩ chúng ta là ai? Họ là ai? họ nghĩ người Mỹ ngu ngốc đến thế à?"

.

Các nhà lập pháp Cộng Hòa đã chế nhạo và la ó một phóng viên trong tuần này vì đã hỏi Johnson về nỗ lực của Johnson nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, và Scarborough nói rằng điều đó cho thấy thái độ coi thường của họ đối với nền dân chủ.

.

Scarborough nói: “Tất cả họ đều là những người phủ nhận cuộc bầu cử ở đó. Họ tức giận với báo chí vì đã đưa ra sự thật rằng Donald Trump hiện có công cụ để đưa chúng ta tới một nhà nước chuyên quyền, nơi các cuộc bầu cử dân chủ không còn quan trọng nữa. Trump đã làm được điều đó. Trump đã lãnh đạo cáo buộc lật ngược cuộc bầu cử tổng thống. Vâng, chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi biết tất cả các cuộc bầu cử tổng thống này đều kết thúc ở Hạ viện. Donald Trump đang nghĩ, 'Tôi hiểu rồi.'"

.

“Họ đã tính toán xong chuyện này rồi. Họ đã có người của Donald Trump trong đó, và họ sẽ đánh cắp cuộc bầu cử này ở Hạ viện với Chủ tịch Hạ viện này. Donald Trump đã tìm được người sẵn sàng mở đường cho một chế độ chuyên chế nơi các cuộc bầu cử dân chủ không còn quan trọng nữa."

.

⚪ ---- Đài truyền hình nhà nước CCTV hôm thứ Sáu đưa tin Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) đã qua đời vì một cơn đau tim: “Đồng chí Lý Khắc Cường, khi đang nghỉ ngơi ở Thượng Hải trong những ngày gần đây, đã bị lên cơn đau tim đột ngột vào ngày 26/10 và sau khi nỗ lực hết sức để hồi sức nhưng không thành công, đã qua đời tại Thượng Hải vào lúc 10h đêm ngày 27/10”.

.

Ông Lý, 68 tuổi, giữ chức Thủ tướng TQ từ năm 2013 đến năm 2023, đồng thời là ủy viên thứ hai trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ năm 2012 đến năm 2022. Quan chức Trung Quốc này đã bị thay thế làm thủ tướng bởi Lý Cường (Li Qiang) vào tháng 3 năm nay.

.

⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Sáu cho biết các nước phương Tây "thực sự mệt mỏi với Ukraine" và đó là lý do tại sao họ hiện hướng mọi sự hỗ trợ cho Israel trong cuộc chiến đang diễn ra chống lại Hamas. Medvedev viết trên mạng: “Không phải tốt hơn là nên khôi phục tiến trình hòa bình ở Trung Đông và cố gắng tuân thủ Nghị quyết 242 (1976) của Hội đồng Bảo an LHQ hay thậm chí tuân theo Kế hoạch phân chia ban đầu cho Palestine đã được Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết 181 (1947)?"

.

Ông Medvedev nói thêm rằng Israel đang liên tục trì hoãn chiến dịch trên bộ đã được công bố ở Gaza "do áp lực của Mỹ và lo ngại về sự phản đối kịch liệt của miền Nam toàn cầu". Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng Tel Aviv sẽ thực hiện cuộc tấn công trên bộ, cuộc tấn công này sẽ "khó khăn và đẫm máu".

.

⚪ ---- Các quan chức Ukraine cho biết họ có kế hoạch di tản 275 trẻ em từ 10 cộng đồng gần thành phố Kupiansk phía đông bắc, khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công trong khu vực. Lực lượng của Ukraine đã tái chiếm Kupiansk và các khu vực xung quanh vào tháng 9 năm 2022, nhưng quân Nga đã đẩy lùi. Kupiansk nằm cách tiền tuyến chưa đầy 8 km.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chia sẻ hôm thứ Năm trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ quân sự khác trị giá 150 triệu đô la: "Gói vũ khí và thiết bị mới này bao gồm phòng không, pháo, chống xe tăng và các khả năng khác sẽ tăng cường hơn nữa khả năng của Ukraine để bảo vệ lãnh thổ của mình chống lại các cuộc tấn công của Nga trong khi tiếp tục phản công chống lại lực lượng của Nga."

.

Ông nhắc lại rằng cho đến khi Moscow hoàn toàn rút quân đội ra khỏi Ukraine, "Hoa Kỳ và liên minh mà chúng tôi đã xây dựng hơn 50 quốc gia sẽ tiếp tục đứng" với Ukraine và cung cấp tài nguyên.

.

⚪ ---- Các nhà lập pháp Nga ủng hộ mức tăng chi tiêu quân sự kỷ lục để tài trợ cho cuộc xâm lược Ukraine của Moscow, trong lần đọc đầu tiên về dự luật. Theo kế hoạch, chi tiêu quốc phòng sẽ chiếm gần 1/3 tổng chi tiêu vào năm 2024 – tăng 68% lên 10,8 nghìn tỷ rúp (115 tỷ USD). Với hơn 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga, chi tiêu quân sự sẽ đạt tỷ trọng cao nhất trong nền kinh tế kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

.

⚪ ---- Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết họ đã bắn chết một người đàn ông trong một nỗ lực bắt giữ sau khi phát hiện ra âm mưu cho nổ một tòa nhà tuyển quân ở thành phố Tver, cách Moscow 150km về phía tây bắc. Hãng thông tấn TASS đưa tin các quan chức cho biết người đàn ông này đã được cơ quan mật vụ Ukraine tuyển dụng và là thành viên của một “nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine bị cấm”.

.

⚪ ---- Hungary và Slovakia ngưng giúp Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia mới được bổ nhiệm Robert Fico cho biết họ phản đối việc Liên minh châu Âu viện trợ 50 tỷ euro (53 tỷ USD) cho Ukraine. Orban cho biết Hungary sẽ không hỗ trợ thêm viện trợ cho Ukraine trừ khi họ thấy "một đề xuất rất chính đáng", trong khi Fico cho biết Slovakia sẽ chỉ đóng góp viện trợ nhân đạo vì lo ngại tham nhũng. Các quyết định về ngân sách của Liên Âu đòi hỏi sự đồng thuận.

.

⚪ ---- Một quan chức Bạch Ốc hôm thứ Năm cho biết quân đội Nga đang xử tử những binh sĩ không tuân lệnh trong cuộc tấn công ở miền đông Ukraine. Người phát ngôn an ninh quốc gia John Kirby cho biết: “Chúng tôi cũng có thông tin rằng các chỉ huy Nga đang đe dọa xử tử toàn bộ các đơn vị nếu họ tìm cách rút lui trước hỏa lực pháo binh của Ukraine.” Mỹ và Ukraine cho biết Nga đã chịu tổn thất lớn trong trận chiến giành thị trấn tiền tuyến Avdiivka. Mỹ cho biết một số thương vong của Nga là do "theo lệnh của chính các nhà lãnh đạo của họ."

.

⚪ ---- Tổng biên tập của Artforum cho biết ông “không hối hận” sau khi bị các nhà xuất bản của tạp chí nghệ thuật uy tín sa thải vào tối thứ Năm sau khi một Thư ngỏ xung quanh cuộc khủng hoảng Israel-Hamas xuất hiện trên trang web của tạp chí này. Cho rằng Thư ngỏ không đáp ứng được các tiêu chuẩn của tổ chức, David Velasco phản pháo lại, nói với The New York Times: “Tôi thất vọng vì một tạp chí luôn đứng về quyền tự do ngôn luận và tiếng nói của các nghệ sĩ lại phải chịu áp lực từ bên ngoài”. Velasco đã làm việc cho công ty từ năm 2005.

.

Bức thư ngỏ đã được hàng ngàn người trong ngành nghệ thuật Hoa Kỳ, bao gồm cả Velasco, ký tên, và một phần cho biết: “Chúng tôi ủng hộ việc giải phóng người Palestine và kêu gọi chấm dứt việc giết hại và làm hại tất cả mọi người dân thường, hãy ngừng bắn ngay lập tức, chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza và chấm dứt sự đồng lõa của các cơ quan chính quyền của chúng ta trong các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tội ác chiến tranh.”

.

Trong một tuyên bố tiếp theo, các nhà xuất bản Danielle McConnell và Kate Koza không bình luận về việc Velasco chấm dứt hợp đồng, nhưng khẳng định bức thư “không phù hợp với quy trình biên tập của Artforum”. Họ đã không trả lời bình luận từ NY Times. Không rõ ai đã viết bức thư này. Trong những nghệ sĩ gốc Việt ký tên, có Jacinda Tran, một học giả tại Đại học Harvard, và nhà nghiên cứu nghệ thuật Hồng-Ân Trương.

Thư ngỏ này có thể đọc ở đây:

https://www.e-flux.com/notes/571447/open-letter-from-the-art-community-to-cultural-organisations

.

.

⚪ ---- Một Thư Ngỏ với 90 chữ ký Giáo sư và ban giám hiệu, cùng với chữ ký 882 cựu sinh viên tốt nghiệp. Thư Ngỏ cập nhật hôm 26/10/2023, trích:

"Thưa Viện Trưởng Eisgruber,

Chúng tôi viết thư với tư cách là thành viên đau buồn của cộng đồng Princeton - giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và nhân viên - để bày tỏ sự phẫn nộ rõ ràng của chúng tôi trước sự mất mát bi thảm của người Israel và người Palestine trong tuần qua khi khu vực dường như bốc cháy một cách không kiểm soát. Không bao giờ có bất kỳ lời biện minh nào cho việc nhắm mục tiêu vào dân thường, cho dù đó là các cuộc tấn công vào các thị trấn của Israel hay các cuộc oanh tạc trên không và bao vây toàn bộ Dải Gaza.

.

Vũ Huỳnh

Nguyen Bui

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột Israel-Palestine là giải pháp chính trị. Cuộc tấn công đang diễn ra của Israel vào Dải Gaza phải được dừng lại. Chúng tôi kêu gọi sự lãnh đạo của trường Đại học cũng như của các quan chức được bầu ở New Jersey và Washington D.C. làm mọi thứ có thể để chấm dứt việc nhắm mục tiêu vào dân thường bằng cách ném bom không ngừng vào bệnh viện, nhà cửa, đường sá, trường học, trường đại học và cơ sở hạ tầng sinh tồn ở Dải Gaza. Cộng đồng quốc tế phải buộc Israel, Hamas và tất cả các bên tham gia cuộc xung đột phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của luật pháp quốc tế, trước hết bằng cách chấm dứt ngay lập tức và hoàn toàn các hình phạt tập thể không được kiểm soát hiện đang được triển khai chống lại người Palestine ở Gaza. Dòng hỗ trợ nhân đạo tự do phải được đảm bảo cho hơn 2 triệu người Palestine ở Gaza, những người hiện không được tiếp cận với thực phẩm, nước uống sạch, nhiên liệu, điện và cứu trợ y tế...."(ngưng trích)Trong Thư Ngỏ có vài người có thể suy đoán là gốc Việt. Bức Thư Ngỏ ở đây:⚪ ---- Hoa Kỳ cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích vào đầu ngày thứ Sáu nhằm vào các mục tiêu ở miền đông Syria có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các lực lượng dân quân mà lực lượng này hỗ trợ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết các cuộc tấn công nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria và hành động này "riêng biệt và khác biệt với cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas."Austin, người mô tả các cuộc tấn công là "được điều chỉnh trong phạm vi hẹp", cho biết 21 quân nhân Hoa Kỳ đã bị thương trong các cuộc tấn công vào các căn cứ kể từ ngày 17/10, theo tờ Washington Post đưa tin. Các quan chức cho biết một nhà thầu dân sự đã chết vì đau tim khi báo động sai tại một căn cứ ở Iraq.⚪ ---- Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các quan chức và công ty chính là một phần của mạng lưới tài chính của Hamas. Bộ Tài chính cho biết quyết định này nhắm vào các cá nhân đã giúp các công ty trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với Hamas, các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một thực thể ở Gaza được sử dụng làm kênh nhận tiền bất hợp pháp đến từ Iran và dành cho Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine.Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo nhận xét: “Hành động ngày hôm nay nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ trong việc gỡ bỏ mạng lưới tài trợ của Hamas bằng cách triển khai các cơ quan trừng phạt chống khủng bố của chúng tôi và làm việc với các đối tác toàn cầu của chúng tôi để ngăn cản Hamas có khả năng khai thác hệ thống tài chính quốc tế.”⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel hôm thứ Sáu tiết lộ rằng họ đã thực hiện một "cuộc đột kích có mục tiêu khác ở trung tâm Dải Gaza". IDF viết trên Telegram: “Là một phần của hoạt động, máy bay và pháo binh của IDF đã tấn công các mục tiêu khủng bố thuộc tổ chức khủng bố Hamas ở khu vực Shuja'iyya và trên khắp Dải Gaza”. Quân đội Israel nói thêm rằng họ đã rời khỏi khu vực sau cuộc đột kích và không ghi nhận thương vong nào về nhân sự của mình.⚪ ---- Theo truyền thông địa phương, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến vào thành phố Jenin ở West Bank vào sáng sớm thứ Sáu. Các báo cáo chưa được xác nhận đề cập rằng các cuộc đụng độ đã được ghi nhận sau khi quân Israel tiến vào. Lực lượng Israel đã xông vào một số tòa nhà và nhà cửa trong khu vực, bố trí các đội bắn tỉa.⚪ ---- Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói hôm thứ Sáu trong cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu rằng một cuộc "bao vây toàn diện" ở Gaza không phù hợp "với luật pháp quốc tế. Nhiều nhà lãnh đạo đã đề cập đến chủ đề cuộc bao vây này, nhưng có một điều rất rõ ràng: tình hình nhân đạo ở Gaza đang xấu đi nghiêm trọng và đó là lý do tại sao chúng tôi cảm thấy rằng Liên Âu nên làm mọi thứ... để giúp giải quyết vấn đề này."Hơn nữa, ông tuyên bố rằng khối muốn "rất quyết tâm" để có "ảnh hưởng tích cực đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo." Đồng thời, ông đề cập rằng hôm Thứ Sáu hội đồng đã dành thời gian để thảo luận về giải pháp hai nhà nước.⚪ ---- Hội đồng Châu Âu, sau nhiều giờ tranh luận, cuối cùng đã đưa ra tuyên bố chung về Trung Đông hôm thứ Năm. Hội đồng châu Âu viết trong tuyên bố, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc nhất đối với tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Gaza và kêu gọi tiếp cận và viện trợ nhân đạo liên tục, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở để tiếp cận những người cần giúp đỡ thông qua tất cả các biện pháp cần thiết bao gồm hành lang nhân đạo và tạm ngừng (?) vì nhu cầu nhân đạo.Sự chia rẽ giữa các quốc gia thành viên là do những lo ngại liên quan đến từ ngữ. Trong khi một số nước, chẳng hạn như Tây Ban Nha, bày tỏ sự cần thiết phải có "lệnh ngừng bắn nhân đạo", thì những nước khác, chẳng hạn như Đức, lại cảnh báo rằng việc sử dụng thuật ngữ "ngưng bắn" có thể chà đạp lên quyền tự vệ của Israel. Cuối cùng, họ đã đồng ý một thỏa hiệp, trong đó EC sử dụng từ “tạm ngừng”.⚪ ---- Ismail Haniyeh, lãnh đạo chính trị Hamas, cho biết trong tuyên bố trên truyền hình hôm thứ Năm rằng chiến dịch Trận Lụt Al-Aqsa "sẽ thay đổi tiến trình lịch sử" và sẽ giúp tiến tới "đạt được mục tiêu cao nhất của những người đã phải chịu đựng sự bất công lịch sử."Ngoài ra, Haniyeh nhấn mạnh rằng Hamas đại diện cho một "phong trào giải phóng dân tộc, tìm cách giải phóng người dân và đất đai của mình". Lãnh đạo chính trị của nhóm yêu cầu mở lại các cửa khẩu biên giới để cho phép chuyển hàng viện trợ cần thiết tới Gaza và nhấn mạnh rằng việc Israel kiểm soát những gì đi vào vùng lãnh thổ của người Palestine là “không thể chấp nhận được”.Ông nói: “Vào ngày thứ 20 của cuộc chiến này, chúng tôi xác nhận rằng cuộc kháng chiến ở Gaza đang diễn ra tốt đẹp và việc chiếm đóng sẽ không thể phục hồi do cuộc tấn công chiến lược và thất bại vang dội mà nó phải gánh chịu” và nhấn mạnh tiếp tục hành động "gây hấn" nhằm vào Gaza có nguy cơ gây mất ổn định cho toàn khu vực.⚪ ---- Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD), Chuẩn Tướng Không quân Pat Ryder hôm thứ Năm xác nhận rằng 900 binh sĩ đang trên đường tới Trung Đông nhằm tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực, bao gồm cả các lực lượng điều hành phòng không. Ryder nóirằng binh lính sẽ không được gửi đến Israel. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh liên tục xảy ra các cuộc tấn công vào các căn cứ và quân đội Mỹ trong khu vực. Ngoài ra, quan chức Bộ nói rằng Hoa Kỳ sẽ chuyển hai khẩu đội phòng thủ hỏa tiễn Iron Dome cho Israel khi xung đột giữa Hamas và quân đội Israel tiếp tục diễn ra ác liệt.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói với Đức Giáo Hoàng Francis trong một cuộc điện đàm hôm thứ Năm rằng các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã dẫn đến một vụ thảm sát, và sự im lặng sau đó của cộng đồng quốc tế là “đáng xấu hổ.” Trong cuộc gọi, Erdogan nói rằng tất cả các nước phải lên tiếng chống lại cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực, theo một tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.Người phát ngôn của Vatican cho biết trong một ghi chú rằng cuộc gọi diễn ra vào buổi sáng, theo yêu cầu của Erdogan: “Đức Giáo hoàng bày tỏ sự đau buồn trước những gì đang xảy ra và nhắc lại quan điểm của Tòa thánh, hy vọng có thể đạt được giải pháp hai nhà nước cũng như công nhận quy chế đặc biệt cho thành phố Jerusalem.”⚪ ---- Bộ Ngoại giao Israel hôm thứ Năm đã chỉ trích Nga vì đã mời đại diện Hamas đến thăm nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat viết trên X, trước đây gọi là Twitter: “Israel coi việc mời các quan chức cấp cao của Hamas tới Moscow là một bước đi tục tĩu nhằm hỗ trợ khủng bố và hợp pháp hóa những hành động tàn bạo do những kẻ khủng bố Hamas gây ra”. Ông cũng kêu gọi Moscow trục xuất ngay lập tức "những kẻ khủng bố Hamas".⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm thứ Năm cho biết Hamas "sẵn sàng thả tù nhân dân sự". Nói tại cuộc họp của Đại hội đồng LHQ, quan chức Iran cho rằng mặt khác, thế giới cũng nên "ủng hộ việc thả 6.000 người Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel". Ông nhấn mạnh rằng Iran, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, sẵn sàng "hỗ trợ thả các tù nhân dân sự do Hamas giam giữ".⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian kêu gọi Hoa Kỳ "ngưng" ủng hộ "diệt chủng" ở Dải Gaza trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hôm thứ Năm, cảnh báo Hoa Kỳ về việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Israel: "Nếu nạn diệt chủng ở Gaza tiếp tục, họ [Hoa Kỳ] sẽ không thoát khỏi trận hỏa hoạn này. Đây là nhà của chúng tôi và Tây Á là khu vực của chúng tôi. Chúng tôi không thỏa hiệp với bất kỳ bên nào hoặc bất kỳ bên nào và chúng tôi không có sự bảo lưu nào khi nói đến an ninh của ngôi nhà của chúng ta."Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh rằng "nạn diệt chủng" và cưỡng bức di dời ở vùng đất của người Palestine phải được dừng lại "ngay lập tức". Ông nói thêm: “Toàn bộ vùng đất Palestine, từ biển đến sông, chỉ thuộc về người Palestine gốc, bao gồm cả những người theo đạo Thiên chúa, người Do Thái và người Hồi giáo”.⚪ ---- Người phát ngôn Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Abu Obeida hôm thứ Năm tiết lộ rằng ít nhất 50 "tù nhân theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái" đã chết trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Cho đến nay, Hamas đã bàn giao 4 người vì lý do "nhân đạo", trong khi tin tức lan truyền trên mạng rằng nhóm chiến binh này có thể thả khoảng 50 người khác có hai quốc tịch. Đầu ngày hôm nay, phái đoàn của nhóm chiến binh và Iran đã đến Moscow.Cụ thể, hoạt động trên bộ của Israel ở Dải Gaza có thể bị lùi lại vài ngày để "cố gắng đưa con tin ra khỏi Gaza", theo các nguồn tin giấu tên với Axios. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn về việc chấm dứt xung đột giữa Gaza và Israel chỉ có thể diễn ra khi tất cả con tin được trả tự do.⚪ ---- Ngoại trưởng 9 quốc gia --- các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan, Bahrain, Qatar, Kuwait, Ả Rập Saudi, Oman, Ai Cập và Maroc --- hôm thứ Năm đã lên án việc quân Israel nhắm mục tiêu vào dân thường và vi phạm luật pháp quốc tế ở Gaza. Trong một tuyên bố chung, các quốc gia Ả Rập được cho là đã nói rằng quyền tự vệ của Israel sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas không biện minh cho việc vi phạm luật pháp và bỏ mặc các quyền của người Palestine.Israel cho biết họ đã tiến hành một cuộc đột kích trong đêm ở phía bắc Gaza, “như một phần của quá trình chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu tiếp theo. Trong quá trình hoạt động, các binh sĩ đã xác định và tấn công nhiều kẻ khủng bố, cơ sở hạ tầng khủng bố và các trạm phóng hỏa tiễn chống tăng, đồng thời tiến hành chuẩn bị chiến trường.” Quân Israel cho biết thêm, Lữ đoàn Givati của IDF đã sử dụng xe tăng như một phần của chiến dịch và binh lính sẽ rời khỏi khu vực sau khi chiến dịch hoàn thành.⚪ ---- Một thẩm phán ở Colorado đã bác bỏ nỗ lực mới nhất của Trump nhằm hủy bỏ một vụ kiện đòi xóa tên Trump trên lá phiếu Colorado năm 2024 dựa vào Tu chính án thứ 14. Trong phán quyết dài 24 trang của mình, Thẩm phán quận Colorado Sarah Wallace đã bác bỏ lập luận của Trump rằng vấn đề đủ điều kiện bỏ phiếu chỉ giới hạn ở Quốc hội chứ không phải tòa án. Wallace cũng phản đối lập luận của Trump rằng các quan chức bầu cử tiểu bang không thể viện dẫn Mục 3 của Tu chính án thứ 14.Wallace viết: “Tòa án cho rằng các tiểu bang có thể và đã áp dụng Mục 3 theo quy định của tiểu bang mà không cần có luật thực thi của liên bang”. Phán quyết của Wallace được đưa ra chỉ vài ngày trước khi phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 30 tháng 10.Vụ kiện đã được Cơ quan Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW: Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) đệ trình vào tháng trước thay mặt cho sáu cử tri Đảng Cộng hòa và không liên kết ở Colorado, bao gồm các cựu quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương. Đó là một phần trong cuộc tranh luận rộng rãi hơn của một số học giả pháp lý và nhà lập pháp rằng Trump phải bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu theo Tu chính án thứ 14 vì các hành động hỗ trợ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021.Nhóm cáo buộc Trump đã vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức bằng cách “tuyển dụng, kích động và khuyến khích một đám đông bạo lực đã tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 trong một nỗ lực vô ích để duy trì chức vụ”. Phần 3 của Tu chính án thứ 14, được trích dẫn trong vụ kiện, nêu rõ rằng không ai sẽ giữ chức vụ dân cử nếu “tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại Hoa Kỳ”. Đầu tháng này, Wallace đã bác bỏ nỗ lực riêng biệt của nhóm pháp lý của Trump nhằm bác bỏ vụ việc, phán quyết rằng sự phản đối của ông trên cơ sở tự do ngôn luận không được áp dụng. Các vụ kiện tương tự cũng viện dẫn Mục 3 đã được đệ trình ở Minnesota và Michigan.⚪ ---- Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ (NEC) Lael Brainard hôm thứ Năm đã mô tả thỏa thuận đạt được giữa hãng xe Ford Motor Company và công đoàn United Auto Workers (UAW) là “lịch sử”. Nói từ Bạch Ốc, Brainard nhấn mạnh rằng thỏa thuận này thể hiện "mức tăng kỷ lục" về lương "cho công nhân xe hơi" và là "minh chứng" cho "chiến lược của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm bảo đảm một tương lai vững mạnh cho ngành sản xuất xe hơi ở Mỹ với những thành tựu tốt đẹp của công đoàn.”Nhận xét về nền kinh tế Mỹ, Brainard lưu ý rằng những số liệu gần đây, chẳng hạn như số liệu về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được công bố trước đó trong ngày, cho thấy "sự tăng trưởng mạnh mẽ đang diễn ra với lạm phát giảm xuống".⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng với việc tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đắc cử, đây là thời điểm thích hợp để tìm ra "điểm chung" về các biện pháp kiểm soát súng ở Hoa Kỳ: “Mọi chuyện không nhất thiết phải như vậy. Quốc hội có quyền thông qua đạo luật giúp đường phố, cộng đồng và trường học của chúng ta an toàn hơn”.Jean-Pierre kêu gọi các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Quốc hội bước vào bàn đàm phán để ban hành các biện pháp thích hợp chống lại bạo lực súng đạn: “Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để cấm vũ khí tấn công… và không để súng lọt vào tay tội phạm và những cá nhân nguy hiểm, những người không có quyền trang bị vũ khí chiến tranh.”⚪ ---- Vậy là năm thứ 5 liên tiếp, Los Angeles là thành phố số 1 toàn quốc về nạn trộm cắp tiệm bán lẻ có tổ chức. Báo cáo thường niên của National Retail Federation (Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia), khảo sát 177 thương hiệu, cho thấy “tỷ lệ thu hẹp” (“shrink rate”) trung bình đã tăng từ 1,4% vào năm 2021 lên 1,6% ở Mỹ vào năm ngoái. “Tỷ lệ thu hẹp” là thuật ngữ trong ngành dành cho hàng tồn kho bị mất. Tỷ lệ phần trăm thấp, nhưng NRF cho biết nó gây ra khoản lỗ thêm 18,2 tỷ USD.Vùng Vịnh San Francisco đứng thứ 2 trong năm thứ ba liên tiếp. Sacramento đứng thứ 7. NRF viết trong báo cáo: “Tội phạm bán lẻ, bạo lực và trộm cắp tiếp tục tác động đến ngành bán lẻ ở mức độ chưa từng có. Hậu quả của những hành vi tội phạm này không chỉ xảy ra ở các thương hiệu quốc gia lớn hoặc các thành phố đô thị lớn. Không có doanh nghiệp nào là miễn nhiễm và những vấn đề này ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ thuộc mọi phân khúc, quy mô và địa điểm trên khắp Hoa Kỳ.”Khu đô thị hàng đầu ảnh hưởng năm 2022, thứ tự: 1. Los Angeles; 2. San Francisco/Oakland; 3. Houston; 4. New York; 5. Seattle; 6. Atlanta; 7. Sacramento; 8. Chicago; 9. Denver; 10. Miami.⚪ ---- Người đưa thư không chỉ phải lo lắng về những con chó xấu tính và vỉa hè trơn trượt: Họ còn phải đối mặt với tội phạm và nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Bưu Điện Hoa Kỳ thông báo rằng chỉ trong sáu tháng qua, hơn 600 người đã bị bắt vì liên quan đến trộm thư và cướp bưu tín viên.Theo Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, đã có 109 vụ bắt giữ vì tội cướp và hơn 530 vụ bắt giữ vì tội đánh cắp thư kể từ tháng 5/2023. Điều này xảy ra sau khi hơn 500 bưu tín viên bị cướp hồi năm 2022.⚪ ---- Nebraska: Cảnh sát Quận Lancaster cho biết một người đàn ông bị truy nã đã vật lộn với chính quyền hôm thứ Tư tại một ngôi nhà ở phía bắc Lincoln. Khoảng 10h, lực lượng truy bắt tội phạm đến ngôi nhà gần đường số 1 và xa lộ Cornhusker bắt giữ, 29 tuổi. Phó cảnh sát trưởng Ben Houchin cho biết Huỳnh đã có lệnh bắt giữ vì tàng trữ chất cấm và cản trở cảnh sát.Huỳnh mở cửa và hai điều tra viên tóm lấy Huynh khi Huynh cố gắng thoát ra. Houchin cho biết điều tra viên thứ ba đến giúp đỡ và Huynh tiếp tục vùng vẫy khi họ ngã xuống đất. Sau đó, một trong số các cảnh sát đã dùng súng Taser làm choáng váng Huỳnh và bắt giữ Huynh. Houchin cho biết Huynh có 0,7 gam ma túy đá trên người. Sau khi được kiểm tra y tế, Huỳnh bị bắt vì nghi ngờ tàng trữ chất cấm, hành hung sĩ quan và cản trở cảnh sát.⚪ ----đã bị truy tố tội đốt tiệm làm móng của vợ mình ở New York - và cảnh sát nói toàn bộ sự việc đã được ghi hình camera. Sở cứu hỏa New York hôm thứ Tư cho biết Nguyễn Bùi đang phải đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm các tội phóng hỏa, gây nguy hiểm hình sự. Bộ cho biết lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường vào ngày 28/9/2023.Họ cho biết họ đã thu hồi được đoạn phim giám sát cho thấy một người đàn ông mà chính quyền cho biết họ tin là Bùi, đốt cháy hai chiếc khăn ăn và ném chúng vào một đống hộp và hàng hóa ở trung tâm cửa hàng nằm ở Bronx và đang được sửa chữa. vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Video cho thấy ngọn lửa bùng lên và khói nhanh chóng bao trùm tiệm. Một phần trần nhà dường như tan chảy và rơi xuống sàn.Ủy viên cứu hỏa Laura Kavanagh cho biết: “Việc đốt phá cực kỳ liều lĩnh và thể hiện sự coi thường tính mạng và sự an toàn của người khác. Nhờ sự làm việc chăm chỉ và tận tâm của các Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của chúng tôi, nghi phạm đã nhanh chóng bị bắt giữ và sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng vì hành động bất cẩn của mình.”⚪ ---- HỎI 1: Gần 1/4 dân Mỹ nói cần phải dùng bạo lực để cứu Hoa Kỳ?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho biết gần 1/4 người Mỹ đồng ý rằng “những người yêu nước có thể phải dùng đến bạo lực để cứu đất nước chúng ta” - câu hỏi được đặt ra nhiều nhất trong gần 3 năm kể từ nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Cuộc khảo sát trên phạm vi rộng của Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng (PRRI: Public Religion Research Institute) và Viện Brookings đã làm sáng tỏ những khác biệt về tôn giáo, chủng tộc và chính trị đang hình thành nền chính trị ngày càng căng thẳng của nước Mỹ.Báo cáo cho thấy có một điều mà đại đa số người Mỹ đồng ý: Những người thuộc mọi tầng lớp chính trị - 75% tổng số người Mỹ - đồng ý rằng nền dân chủ Mỹ đang gặp nguy hiểm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Sống nghèo, cư trú trong xóm nghèo, thiếu không gian xanh, dễ bệnh lãng trí?ĐÁP 2: Đúng thế. Một loạt các rủi ro có thể khiến ai đó có nhiều khả năng mắc bệnh Alzheimer hoặc các chứng mất trí nhớ khác. Bây giờ bạn có thể thêm môi trường lân cận vào danh sách đó. Một nghiên cứu mới cho thấy mức thu nhập thấp và thiếu không gian xanh là một trong những yếu tố có thể gây hại cho sức khỏe não bộ.Chi tiết: