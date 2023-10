Thị trấn Lewiston ở tiểu bang Maine và hai cộng đồng lân cận vẫn bị phong tỏa vào sáng thứ Năm trong khi cảnh sát truy lùng sát thủ tên là Robert Card. Tay súng bắn chết ít nhất 22 người, bắn bị thương 60 người, và đang bị truy nã. (Hình: Cảnh sát phổ biến)

.

- Maine: truy nã 1 tay súng bắn chết 22 người, bị thương 60 người

- Email của giảng viên Victoria Huynh (UC Berkeley) gây sóng gió vì hứa thêm tín chỉ cho SV nếu biểu tình chống Israel chiếm đóng Palestine

- Đất thánh của 3 tôn giáo, đầy máu lửa: ngôi nhà West Bank kế bên hang tổ phụ được gạ mua 100 triệu USD vẫn không bán

- New York: sinh viên ủng hộ Israel ngồi trong, sinh viên ủng hộ Palestine biểu tình ở ngoài

- TQ: lập trường TQ về Palestine là "dựa trên sự thật và công lý", chống nghị quyết Mỹ vì Mỹ không đòi ngừng bắn

- Palestine: chết vì bom Israel ở Gaza từ ngày 7 tháng 10 lên tới 7.028 người trong đó 2.913 trẻ em, 1.709 phụ nữ và 397 người già.

- Israel: trong đêm, tấn công hơn 250 mục tiêu của Hamas.

- New York: Noah Schaffer (dòng tộc Do Thái) xé bích chương Do Thái, ông bố phải thanh minh rồi sa thải

- Nga và TQ phủ quyết nghị quyết của HĐBA/LHQ do Mỹ đưa ra về Gaza vì không đòi ngưng bắn, không đòi điều tra vụ nổ chết 500 người ở Bệnh viện Al Ahli.

- Úc sẽ đưa thêm quân và máy bay tới Trung Đông: còn 79 người Úc kẹt ở Gaza

- TT Biden: cần giải pháp hai nhà nước,để Israel-Palestine chung sống hòa bình, phẩm giá. Biden kêu gọi người định cư Israel đừng tấn công người Palestine ở West Bank.

- Báo WSJ: Hàng trăm lính Hamas huấn luyện ở Iran vài tuần trước cuộc tấn công ngày 7/10

- TTK/LHQ Antonio Guterres thanh minh sau khi bị Israel phản đối: không hề bênh Hamas, chỉ nói sự thật rằng dân Palestine sống dưới sự chiếm đóng ngột ngạt của Israel trong 56 năm qua.

- Israel: phản đối Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi Hamas là các chiến binh Palestine giải phóng.

- Công tố đặc biệt Jack Smith nộp hồ sơ mới, xin bịt miệng Trump vì Trump chửi mắng nhân chứng Mark Meadows

- Georgia: Sau khi có 4 đồng phạm ( Sidney Powell, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis, Soctt Hall) của Trump nhận tội để khỏi vào tù, Biện lý Willis đang mời thêm 6 đồng phạm khác nhận tội.

- Rudy Giuliani tìm được 1 luật sư mới để bào chữa trong hồ sơ bị Biện lý Fani Willis truy tố

- Tòa New York: phạt Trump 10.000 USD vì vi phạm lệnh cấm chửi mắng nhân viên tòa

- Dân Biểu cực kỳ bảo thủ MAGA Cộng Hòa Mike Johnson đắc cử chức Chủ Tịch Hạ Viện

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa) nói lời phát biểu đầu tiên: ông đã được Thiên Chúa “sắc phong”

- Nga: lực lượng răn đe hạt nhân huấn luyện dưới sự giám sát của Putin.

- Houston: 2 phi cơ đụng nhau, phi trường ngưng 3 giờ

- Xin tiền thất nghiệp ban đầu ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 21/10 đứng ở mức 210.000, tăng 10.000

- GDP của Hoa Kỳ tăng 4,9% trong quý 3 năm 2023

- Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa 85,8 tỷ USD trong tháng 9, tăng 1,3%

- TQ: Mỹ không dính gì tới Biển Đông, đừng can thiệp chuyện TQ-Philippines.

- Công đoàn UAW và hãng xe Ford sắp có thỏa thuận để ngưng đình công

- Meta Platforms Inc. doanh thu quý 3 tăng 23%

- Đài Loan: kết án 1 đại tá Không quân đã nghỉ hưu 20 năm tù vì lập ổ gián điệp cho TQ

- Oregon: 1 sinh viên đùa, dọa đánh bom, bị bắt

- Học sinh khắp California sẽ có thời gian nghỉ bắt buộc 30 phút bắt đầu từ năm học 2024-25

- Quận Cam: ẩu đả nổ ra giữa 2 đội bóng đá khiến khán giả, phụ huynh vào sân hỗn chiến.

- Quận Cam: Hai thanh niên 18 tuổi đã bị bắt vì liên quan đến nhiều vụ nổ súng ở Garden Grove

- TIN VN. Lâm Đồng: Một du khách trượt chân ngã tử vong ở Khu du lịch Langbiang.

- HỎI 1: Có tới 3/4 dân Mỹ nói biến đổi khí hậu làm hại dân Mỹ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giữ thói quen đi bộ nhiều ngàn bước/ngày, khi bị giải phẫu sẽ tránh được biến chứng xấu? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-26/10/2023) ⚪ ---- Thị trấn Lewiston ở tiểu bang Maine và hai cộng đồng lân cận vẫn bị phong tỏa vào sáng thứ Năm trong khi cảnh sát truy lùng một kẻ có liên quan đến vụ xả súng hàng loạt được cho là đã giết chết hàng chục người. Nhiều nguồn thực thi pháp luật nói với CNN rằng ít nhất 22 người đã chết và có tới 60 người bị thương trong nhiều vụ nổ súng khác nhau từ một tay súng.

.

Ủy viên Bộ An toàn Công cộng Michael Sauschuck nói với các phóng viên vào tối thứ Tư rằng có "hàng trăm cảnh sát làm việc khắp tiểu bang Maine" để truy nã Robert Card, một huấn luyện viên vũ khí làm việc ở một trại huấn luyện của Quân Dự bị Hoa Kỳ. Sauschuck từ chối ước tính số người chết, gọi đó là một "tình huống dễ thay đổi". Ông cho biết một chiếc xe đáng quan tâm đã được tìm thấy ở Lisbon, một cộng đồng cạnh Lewiston, nơi các nạn nhân bị bắn ở hai địa điểm.

.

Ông nói cư dân của 2 thị trấn Lewiston và Lisbon nên trú ẩn tại chỗ, tức là nằm nhà, trong khi cuộc truy tìm Card tiếp tục; Cảnh sát Maine sau đó đã mở rộng lệnh bao gồm thị trấn Bowdoin. Sauschuck cho rằng người đàn ông 40 tuổi, Robert Card, đang bị truy nã nên được coi là có vũ trang và nguy hiểm.

.

Thị trưởng Auburn, thành phố bên kia sông Androscoggin từ Lewiston, nói với CNN rằng các nhân chứng của vụ xả súng ở mọi lứa tuổi, với ít nhất một thiếu niên bị thương. Cảnh sát cho biết các nạn nhân bị bắn tại một quán bar và một sân chơi bowling. Tay súng đã giết chết ít nhất 7 người tại sân chơi bowling trước khi tiếp tục tới bắn tại một quán rượu.

.

Tay súng bắn chết ít nhất 22 người, bắn bị thương 60 người, và đang bị truy nã. (Hình: Cảnh sát phổ biến)

.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith vào tối thứ Tư đã nộp tòa hồ sơ chống lại đề nghị của cựu Tổng Thống Donald Trump về việc giữ nguyên lệnh bịt miệng hạn chế do Thẩm phán Tanya Chutkan ban hành vào tuần trước trong vụ truy tố Trump về lật ngược bầu cử 2020. Trong hồ sơ mới, vài giờ sau khi những bình luận gần đây của Trump về vụ gian lận tài chánh dân sự ở New York khiến Trump bị phạt 10.000 USD, Smith nhấn mạnh với Thẩm phán Chutkan rằng lệnh bịt miệng là cần thiết. Lệnh này đã tạm thời bị đình chỉ vào tuần trước sau khi luật sư John Lauro của Trump lập luận trong hồ sơ rằng lệnh này “có phạm vi rộng đến mức ngoạn mục”.

.

Trong hồ sơ nộp vào tối thứ Tư của Smith, Công tố đặc biệt lập luận không chỉ về việc áp dụng lại lệnh bịt miệng mà còn đưa ra các hình phạt cao hơn, bao gồm cả thời gian ngồi tù, nếu Trump không tuân theo các quy tắc và tiếp tục nói chuyện công khai và trực tuyến về các nhân chứng. Smith lưu ý những bình luận của Trump về cựu chánh văn phòng Mark Meadows, người được cho là sẽ là nhân chứng tại phiên tòa. Theo The Washington Post, kiến nghị nộp đ0êm Thứ Tư là một trong bốn kiến nghị được văn phòng Công tố đặc biệt đệ trình khi các nhóm pháp lý chuẩn bị cho phiên tòa vào tháng 3 năm 2024. Trump vẫn duy trì sự vô tội của mình.

.

⚪ ---- Các thỏa thuận nhận tội được cho là đang được trao cho nhiều đồng phạm của Trump ở Georgia. Theo một tin CNN trích dẫn nhiều nguồn tin, Biện lý quận đã truy tố 19 bị cáo về các tội danh liên quan vụ lật ngược bầu cử tổng thống năm 2020 đang xem xét đưa ra các thỏa thuận nhận tội cho ít nhất 6 bị cáo bổ sung. Hiện tại, 3 luật sư của Trump và một người bảo lãnh tại ngoại đã nhận tội theo thỏa thuận với Biện lý Fani Willis để khỏi ngồi tù.

.

Thỏa thuận nhận tội trao cho các luật sư Sidney Powell, Kenneth Chesebro và Jenna Ellis, cũng như người hành nghề bảo lãnh Soctt Hall, là những lời thú tội đầu tiên đưa ra cho báo chí. CNN cho rằng luật sư Robert Cheeley nằm trong số những người được đề nghị thỏa thuận, nhưng ông này đã từ chối.

.

Luật sư của Cheeley, Richard Rice, nói với CNN: “Nói rằng chúng tôi hiện đang thảo luận với văn phòng Biện Lý sẽ là sự trình bày không chính xác về những gì đang diễn ra. Họ đã đưa ra lời đề nghị cho chúng tôi cách đây một thời gian và chúng tôi đã từ chối nó.”

.

Theo CNN, các công tố cũng đã liên lạc với cựu giám sát bầu cử Quận Coffee, Misty Hampton và cựu quan chức chiến dịch tranh cử của Trump, Mike Roman về lời mời thú tội để miễn vào tù. Còn 3 đồng phạm giấu tên khác cũng đang cân nhắc về lời mời thú tội, nhưng CNN đang giữ bí mật danh tính của họ.

.

Theo CNN, một nguồn tin bí mật về chiến lược của Biện lý Quận Fulton giải thích rằng họ sẵn sàng công bố những lời nhận tội nếu điều đó có nghĩa là củng cố vụ truy tố của họ chống lại Trump và 18 đồng phạm.

.

⚪ ---- Rudy Giuliani đã tìm được một luật sư mới để bào chữa cho ông trong vụ Biện lý Fani Willis của quận Fulon, Georgia, truy tố 19 nghi can về gian lận liên quan đến nỗ lực lật ngược bầu cử tổng thống 2020 của Trump. Allyn Stockton, người làm việc tại Stockton & Stockton ở Clayton, Georgia, đã nộp thông báo hôm thứ Tư. Giuliani đã phải vật lộn với các vấn đề tài chính trong những tháng gần đây và đã bị cựu luật sư lâu năm Robert Costello kiện vào tháng trước vì cáo buộc buộc ông chưa chịu trả 1,4 triệu USD phí.

.

Các luật sư có trụ sở tại Georgia, David Wolfe và Brian Tevis cũng đã từ bỏ Giuliani, khiến Giuliani không có đại diện pháp lý địa phương trong vụ án của Giuliani cho đến tận bây giờ. Trong khi 4 đồng phạm của Trump đã nhận tội với những cáo buộc nhẹ hơn, Giuliani đã phủ nhận mọi cáo buộc chống lại Giuliani.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư đã bị phạt thêm một khoản tiền nữa vì hành vi được cho là vi phạm lệnh bịt miệng. Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Arthur Engoron đã chỉ thị Trump phải nộp phạt 10.000 USD do những nhận xét của Trump đưa ra bên ngoài phòng xử án mà thẩm phán tin rằng là nhằm vào thư ký của ông.

.

Mặc dù Trump phủ nhận rằng bình luận của ông về một "người theo đảng phái" gần thẩm phán là nhắm vào thư ký, cho rằng đó là về luật sư cũ của ông, Michael Cohen, nhưng thẩm phán không đồng ý và quyết định áp dụng mức phạt. Engoron cho Trump 30 ngày để nộp phạt. Đây là lần vi phạm thứ hai của Trump sau khi thẩm phán phạt ông 5.000 USD vào tuần trước vì vi phạm lệnh bịt miệng nhằm hạn chế bình luận công khai của ông về các quan chức tòa án.

.

⚪ ---- Dân Biểu Cộng Hòa liên bang từ Louisiana Mike Johnson hôm thứ Tư đã có đủ số phiếu bầu từ các đồng nghiệp trong quốc hội của mình để trở thành Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Đảng Cộng hòa, những người kiểm soát Hạ viện Quốc hội, đã bỏ phiếu cho nhà lập pháp Louisiana, người đã đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries với tỷ số 220-209. Nhưng Johnson là ai?

.

Johnson, 51 tuổi, là thành viên Hạ viện từ năm 2016 và hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ tư tại Hạ viện. Ông đại diện cho địa hạt 4 của Louisiana, bao gồm gần 760.000 cư dân. Sau khi lấy được cả bằng cử nhân và bằng luật của Đại học Tiểu Bang Louisiana, Johnson đã dành gần 20 năm hành nghề luật hiến pháp. Johnson sau đó phục vụ trong Cơ quan lập pháp Louisiana từ tháng 2/2015 đến tháng 1/2017. Ông và vợ, bà Kelly Johnson, kết hôn từ năm 1999 và có 4 người con.

.

Lập trường bảo thủ xã hội, Johnson gay gắt phản đối hôn nhân đồng tính và là người ủng hộ lệnh cấm phá thai. Ông thường bỏ phiếu theo các đồng nghiệp Cộng hòa của mình và được đánh giá 92% từ Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ và 90% từ Heritage Action, theo NBC News.

.

Johnson là đồng minh của Trump và là người bảo vệ trung thành cho Trump trong các phiên điều trần luận tội. Johnson là người dẫn đầu hồ sơ tóm tắt nộp lên tòa với hơn 100 Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện ký để ủng hộ Trump trong vụ kiện ở Texas nhằm tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở 4 tiểu bang chiến trường. Dĩ nhiên Trump đã thua các vụ kiện về 2020 vì không có chứng cớ gian lận nào, và bây giờ Trump đang có cơ nguy vào tù trong hồ sơ Quận Fulton, Georgia. Johnson trong cương vị Chủ Tịch Hạ Viện có thể sẽ gây rối bầu cử 2024 hay không? Đành chờ xem.

.

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa), trong bài phát biểu đầu tiên sau khi đắc cử vào chiều thứ Tư, đã nói với các thành viên Quốc hội rằng “Kinh thánh” nói rõ rằng ông đã được Thiên Chúa “sắc phong” [làm Chủ tịch Hạ viện].

.

Johnson phát biểu: “Tôi muốn nói với tất cả các đồng nghiệp của mình ở đây những gì tôi đã nói với đảng Cộng hòa trong căn phòng đó tối qua. Tôi không tin có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này. Tôi tin rằng Kinh thánh nói rất rõ ràng rằng Đức Chúa Trời là Đấng nâng đỡ những người có thẩm quyền. Ngài đã nâng đỡ mỗi người trong số các bạn, tất cả chúng ta. Và tôi tin rằng Chúa đã phong chức và cho phép mỗi người chúng ta được đưa đến đây vào thời điểm cụ thể này trong thời điểm này. Đây là niềm tin của tôi. Tôi tin rằng ngày nay mỗi người chúng ta có một trách nhiệm to lớn, đó là sử dụng những món quà mà Chúa đã ban cho chúng ta để phục vụ những con người phi thường của đất nước vĩ đại này, và họ xứng đáng được như vậy.”

.

Sau đó, khi phát biểu bên ngoài Quốc hội, Johnson lại đề cập đến “Kinh thánh”. Các nhà phê bình đã mô tả Diễn giả Johnson, người đến từ Louisiana, là một “người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo”.

.

Báo New York Times viết: “Là một Cơ đốc nhân theo đạo Tin lành, Johnson đã bỏ phiếu cho lệnh cấm phá thai toàn quốc và đồng tài trợ cho lệnh cấm phá thai kéo dài 20 tuần, khiến Johnson được xếp hạng A+ từ nhóm chống phá thai Susan B. Anthony Pro-Life America. Vào ngày Tòa án Tối cao bỏ phiếu lật ngược hồ sơ Roe vs. Wade [về cấm phá thai], Johnson đã ăn mừng và gọi đó là 'một ngày đặc biệt trong lịch sử Hoa Kỳ mà chúng ta [Hoa Kỳ] phải mất gần nửa thế kỷ mới đến được.' Johnson tổ chức một podcast [phát thanh] tôn giáo với vợ mình và nhìn Dân Biểu Jim Jordan của Ohio như một người đỡ đầu cho Johnson."

.

Báo NYT viết thêm: “Năm ngoái, DB Johnson đưa ra dự luật cấm sử dụng quỹ liên bang để cung cấp giáo dục giới tính cho trẻ em dưới 10 tuổi, bao gồm bất kỳ chủ đề nào về giới tính thứ ba LGBT - một đề xuất mà các nhà phê bình gọi là phiên bản liên bang của luật “Cấm nói đồng tính” của Florida. DB Johnson gọi đạo luật này là ‘lẽ thường’.”

.

⚪ ---- Vài giờ trước khi Michael Whitaker được Thượng viện xác nhận làm tân giám đốc Cục Hàng không Liên bang (FAA) hôm thứ Ba, 2 phi cơ phản lực tư nhân đã tông nhau tại phi trường Houston. FAA cho biết một chiếc Hawker 850XP đã cất cánh trái phép tại phi trường William Hobby, va chạm với một chiếc Cessna Cites đang chuẩn bị hạ cánh trên một đường băng giao nhau, theo tờ Washington Post đưa tin. FAA cho biết không có người nào bị thương trong số 5 người trên chiếc Cessna và 3 người trên chiếc Hawker. Hoạt động của phi trường đã bị đình chỉ trong khoảng ba giờ.

.

⚪ ---- Theo báo cáo của Bộ Lao động hôm thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ở Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 10 đứng ở mức 210.000, tăng 10.000 so với mức sửa đổi của tuần trước. Mức trung bình động trong 4 tuần là 207.500, tăng 1.250 so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước. Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm được báo cáo ở mức 1,2% trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 10, không thay đổi so với tuần trước, lên tới 1.790.000 và tăng 63.000 so với mức điều chỉnh của tuần trước.

.

⚪ ---- Theo ước tính trước của Sở Phân tích Kinh tế (Bureau of Economic Analysis) công bố hôm thứ Năm, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hoa Kỳ đã tăng 4,9% trong quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Con số này đánh dấu sự gia tăng so với mức tăng trưởng kinh tế 2,1% được ghi nhận trong quý trước và cao hơn dự đoán của các nhà phân tích.

.

“Sự gia tăng GDP thực tế phản ánh sự gia tăng trong chi tiêu tiêu dùng, đầu tư hàng tồn kho tư nhân, xuất cảng, chi tiêu của chính quyền tiểu bang và địa phương, chi tiêu của chính phủ liên bang và đầu tư cố định vào khu dân cư được bù đắp một phần bằng sự sụt giảm trong đầu tư cố định phi dân cư. trong tính toán GDP đã tăng lên," theo bản báo cáo.

.

⚪ ---- Theo báo cáo của Cục điều tra dân số hôm thứ Năm, thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ đã tăng lên 85,8 tỷ USD trong tháng 9, tăng 1,3% so với tháng trước. Xuất cảng đạt 174 tỷ USD, tăng 5 tỷ USD so với tháng 8. Nhập cảng tăng 6,1 tỷ USD so với tháng trước lên 259,8 tỷ USD. Hàng tồn kho bán buôn, được điều chỉnh theo sự thay đổi theo mùa và chênh lệch trong ngày giao dịch, nhưng không tính đến thay đổi về giá, đứng ở mức 900,6 tỷ USD, không thay đổi so với tháng 8 và giảm 1,3% so với mức hàng năm.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ "không phải là một phần trong vấn đề Biển Đông và không có quyền can thiệp vào các vấn đề giữa Trung Quốc và Philippines". Bà nói với báo chí tại một hội nghị: “Các cam kết quốc phòng của Hoa Kỳ với Philippines không được làm suy yếu chủ quyền, quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, chứ đừng nói đến việc ủng hộ các yêu sách về quyền và lợi ích bất hợp pháp của Philippines”.

.

Phát biểu cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Bạch Ốc hôm Thứ Tư, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Trung Quốc rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào tài sản của Philippines sẽ "kêu gọi" hiệp ước phòng thủ giữa Hoa Kỳ và Philippines. Ông chỉ ra rằng “cam kết quốc phòng của Mỹ đối với Philippines là vững bền chắc chắn”.

.

⚪ ---- New York lúc nào cũng sôi nổi. Một nhóm sinh viên ủng hộ Israel tại Trưởng Cao Đẳng Cooper Union đã bị nhốt bên trong thư viện hôm thứ Tư khi một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine diễn ra bên ngoài. Những người có mặt tại thư viện Manhattan trong suốt cuộc biểu tình nói với CBS New York rằng nhân viên nhà trường quyết định nhốt họ lại vì lo ngại về an toàn khi những người biểu tình hô vang và đập cửa. “Thật căng thẳng. Mọi người rất lo lắng”, một sinh viên nói. “Họ đặc biệt hành động rất hung hãn trong những không gian nơi bề ngoài có sinh viên Do Thái đang ngồi.”

.

Một đại diện của nhà trường cho biết các học sinh đã chọn ở lại thư viện - nơi đã đóng cửa khoảng 20 phút - cho đến khi cuộc biểu tình kết thúc. Một sinh viên cho biết cuối cùng họ đã được an ninh hộ tống ra ngoài. Các đại diện của cuộc biểu tình ủng hộ Palestine cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc biểu tình này nhằm chống lại chính Cao Đẳng Cooper Union vì “lập trường một chiều của trường và việc trường tham gia vào việc chiếm đóng Palestine” nhưng cũng thanh minh rằng họ thực tế không chấp nhận chủ nghĩa bài Do Thái.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Năm tuyên bố rằng lập trường của TQ về vấn đề Palestine là "dựa trên sự thật và công lý". Họp báo hàng ngày, Mao tuyên bố Trung Quốc ủng hộ hòa bình và hòa giải giữa Israel và Palestine, đồng thời khẳng định TQ không có "lợi ích ích kỷ" trong vấn đề này. Trước đây, Nga và Trung Quốc đã thực hiện quyền phủ quyết để ngăn chặn nghị quyết do Mỹ dẫn đầu về cuộc khủng hoảng Gaza tại Hội đồng Bảo an LHQ, vì rằng đề nghị của Mỹ không bao gồm yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở vùng lãnh thổ Palestine.

.

⚪ ---- Bộ Y tế Palestine hôm thứ Năm tiết lộ số người chết do các cuộc tấn công của quân đội Israel ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 lên tới 7.028 người. Tổng số bao gồm 2.913 trẻ em, 1.709 phụ nữ và 397 người già. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đã thông báo riêng rằng họ "đã nhận được 12 xe tải từ các đối tác Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập tại cửa khẩu biên giới [Rafah], chứa nước, thực phẩm, thuốc men và vật tư y tế." Nó nói thêm rằng "cho đến nay, tổng cộng 74 xe tải đã được tiếp nhận, nhưng nhiên liệu vẫn chưa được phép vào Dải Gaza cho đến thời điểm này."

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Năm thông báo trên một bài đăng trên Telegram rằng hôm qua, hơn 250 mục tiêu của Hamas đã bị tấn công ở Gaza. Theo tuyên bố, các mục tiêu bao gồm "cơ sở hạ tầng chống khủng bố, trung tâm chỉ huy tác chiến, đường hầm và bệ phóng tên lửa được đặt ở trung tâm khu vực dân sự".

.

Trước đó, có thông tin cho rằng binh sĩ Israel đã thực hiện một cuộc tấn công ngắn vào phía bắc Dải Gaza trong đêm như một phần của sự chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của trận chiến. Lực lượng Phòng vệ Israel hôm thứ Năm tiết lộ thông qua một bài đăng trên Telegram rằng trong đêm, binh lính và xe tăng của họ đã thực hiện một cuộc tấn công ngắn vào phía bắc Dải Gaza, tấn công nhiều mục tiêu, cơ sở hạ tầng và các trạm phóng hỏa tiễn chống tăng của Hamas "để chuẩn bị cho cuộc tấn công trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến.

.

⚪ ---- Nga và Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ do Hoa Kỳ lãnh đạo về cuộc khủng hoảng Gaza hôm thứ Tư, nhấn mạnh rằng đề xuất do Washington đưa ra không bao gồm yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở vùng đất Palestine và một "thỏa thuận toàn diện, và nhu cầu điều tra vụ nổ chết người tại Bệnh viện Ả Rập Al Ahli." Đại diện thường trực TQ tại LHQ Zhang Jun nói: "Việc áp dụng có chọn lọc luật pháp quốc tế và tiêu chuẩn kép như vậy sẽ chỉ đẩy nhiều thường dân vô tội đến bờ vực của cái chết."

.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng bỏ phiếu chống lại nghị quyết do Mỹ soạn thảo. Tuy nhiên, đề xuất của Nga, kêu gọi "lệnh ngừng bắn nhân đạo" và "viện trợ không bị cản trở vào Gaza", đã không thu được đủ số phiếu để Hội đồng Bảo an LHQ thông qua. Hoa Kỳ và Anh quốc đã bỏ phiếu chống lại nó, trong khi chín quốc gia khác chọn bỏ phiếu trắng.

.

⚪ ---- Chính phủ Úc sẽ đưa thêm quân và máy bay tới Trung Đông vì lo ngại về "an ninh không ổn định" khi Úc kêu gọi "tạm dừng nhân đạo" trong cuộc xung đột Israel-Gaza. Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong đã đăng một tuyên bố với X vào sáng thứ Tư kêu gọi "việc tiếp cận nhân đạo bền vững và không bị cản trở cũng như việc đi lại an toàn cho dân thường" trong vùng chiến sự. Quyền Thủ tướng Richard Marles trước đó đã tuyên bố rằng Úc sẽ cử một "số lượng đáng kể" quân ADF và hai máy bay RAAF tới Trung Đông, nhưng ông không xác nhận nơi quân đội Úc sẽ đóng quân cũng như số lượng của họ.

.

Mục đích là cùng một máy bay hiện có ở Trung Đông, nâng tổng số lên 3 phi cơ Úc và cùng với một đội ngũ nhân sự Úc châu để hỗ trợ người Úc ở Trung Đông. Úc đã cho một số chuyến bay hồi hương khỏi Israel trong những tuần gần đây. Nhưng 79 người Úc được xác nhận vẫn còn kẹt ở Gaza bao gồm công dân, thường trú nhân và thành viên gia đình của họ. Từ khi giao tranh leo thang hai tuần trước, hơn 1.800 người Úc đã được hồi hương từ Israel trên các chuyến bay từ Tel Aviv.

.

Hai tấm bản đồ của 2 vùng West Bank và Gaza. Dân Palestine bị quân Israelc ô lập thành 2 vùng, nhưng riêng West Bank cũng bị dân định cư Israel chen vào xôi đâu. Hai tấm bản đồ từ thông tấn chính phủ Úc.

Victoria Huynh

Cuộc tranh luận sôi nổi từ email của học giả Victoria Huynh, giảng viên UC Berkeley, hứa cho tín chỉ nếu biểu tình hay xem phim về Palestine. Hình trên: Cuộc biểu tình 2 phe đối mặt nhau ở trước cổng Đại học UC Berkeley ngày 16/10/2023. Cờ Palestine ở góc phải, biểu ngữ dưới cổng là "Free Palestine" (Hãy trả tự do cho Palestine), và người ủng hộ Do Thái cầm cờ xanh trắng hướng mặt vào cổng.

TIN VN. Lâm Đồng: Một du khách trượt chân ngã tử vong ở Khu du lịch Langbiang.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng con đường duy nhất phía trước ở Trung Đông là giải pháp hai nhà nước, cho phép cả người Israel và người Palestine chung sống với “phẩm giá” và trong “hòa bình”. Biden nói: “Không thể quay trở lại hiện trạng như ngày 6 tháng 10, điều đó có nghĩa là đảm bảo Hamas không còn có thể khủng bố Israel và sử dụng người Palestine làm lá chắn sống.”Biden nói, nhóm chiến binh Hamas không đại diện cho đa số người dân Palestine. người dân ở Dải Gaza. Biden cũng tuyên bố rằng các cuộc tấn công liên tục vào người Palestine ở West Bank của những người định cư Israel là đáng báo động, đồng thời lưu ý rằng những hành động này chỉ "đổ dầu vào lửa. Nó phải dừng lại ngay bây giờ."⚪ ---- Hàng trăm chiến binh Hamas đã được huấn luyện ở Iran chỉ vài tuần trước cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của nhóm chiến binh vào Israel, theo báo Wall Street Journal hôm thứ Tư, trích dẫn những người quen thuộc với thông tin hoạt động. Khoảng 500 chiến binh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã tham gia cuộc tập trận, do các sĩ quan của Lực lượng Quds, một nhánh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chỉ huy, bao gồm cả người đứng đầu đơn vị.Trước đó, Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby tuyên bố không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Iran tham gia hỗ trợ Hamas lên kế hoạch cho các cuộc tấn công này.⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Tư đã bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc của Israel rằng ông biện minh cho hành động của Hamas, nói rằng ông "bị sốc" trước việc hiểu sai một số lời nói của mình. Nói tại cuộc tranh luận mở tại Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Trung Đông một ngày trước đó, ông Guterres cho biết ông lên án rõ ràng cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel nhưng nhắc nhở rằng người Palestine "đã sống dưới sự chiếm đóng ngột ngạt của Israel trong 56 năm".Đáp lại tuyên bố của Guterres, đại diện thường trực của Israel tại LHQ, Gilad Erdan, đã kêu gọi tổng thư ký từ chức ngay lập tức. Ngoài ra, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen tuyên bố rằng ông sẽ hủy cuộc gặp với Guterres. Đầu ngày hôm nay, cũng có thông tin cho rằng Israel đã ngừng cấp thị thực cho các quan chức LHQ như một cách phản đối.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat bày tỏ sự không đồng tình với nhận xét của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dành cho Hamas hôm thứ Tư, trong đó Erdogan gọi các chiến binh của nhóm này là "những người Palestine giải phóng".Người phát ngôn Israel nói trên Twitter: “Ngay cả nỗ lực của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo vệ tổ chức khủng bố và những lời lẽ kích động của ông ta cũng sẽ không thay đổi được nỗi kinh hoàng mà cả thế giới đã chứng kiến”. Haiat nhấn mạnh rằng Hamas là một "tổ chức khủng bố hèn hạ còn tệ hơn cả ISIS", vốn sử dụng "chính người dân của mình làm lá chắn sống".⚪ ---- Noah Schaffer, một người đàn ông gốc Do Thái ở Thành phố New York, làm chiến lược gia điều hành tại công ty UX của cha mình sau một thời gian làm việc cho một chương trình ảo thuật, đã bị cho nghỉ việc 4 tháng sau khi bị quay phim anh đang xé bỏ những tấm bích chương ở Công viên Brooklyn Bridge Park mang hình những người Israel bị cho là bị quân Hamas bắt cóc, theotờ Daily Mail đưa tin.Cha của Noah Schaffer là Tiến sĩ Eric Schaffer, được cho là đã nói với nhân viên tring ci6ng ty trong một bản ghi nhớ rằng con trai ông “không phải là người chống Do Thái cũng như không ủng hộ Hamas” và cậu Noah đã rất hối hận về hành động của mình. “Tôi có thể chứng thực rằng Noah chưa bao giờ hành động như vậy trong suốt cuộc đời mình. Bây giờ Noah hiểu rằng hành động của mình là đáng trách, Noah vô cùng hối hận và xin lỗi,” theo Eric Schaffer viết. “Điều này sẽ cho Noah thời gian để tìm hiểu về lịch sử dòng dõi gia đình Do Thái của mình, để suy ngẫm sâu sắc và sửa đổi.”⚪ ---- Là vùng đất thánh của nhiều tôn giáo, nhưng cứ mỗi thế hệ lại dày thêm những căm thù và máu lửa. Sau đây là một bài viết trên thông tấn ABC của chính phủ Úc về một ngôi nhà trong West Bank. West Bank thường không được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện về thị trường bất động sản nóng nhất thế giới, nhưng ngôi nhà này được săn lùng vì những lý do cụ thể. Bảy thế hệ của gia đình Al-Mohtaseb đã sống trong biệt thự ba phòng ngủ này. Công việc kinh doanh của họ - một cửa hàng lưu niệm - nằm trên mặt phố và trên hai tầng có sân thượng cho tầm nhìn bao quát ra các địa điểm tôn giáo của thành phố cổ.Những tòa nhà lịch sử này rất gần, gần như bạn có cảm giác như có thể chạm vào chúng — và đó là lúc mà bạn phải trả giá. Ngôi nhà nằm ở Hebron, thành phố lớn nhất West Bank, nơi sinh sống của hơn 200.000 người Palestine và khoảng 850 người định cư Do Thái. Đối với những người muốn tìm hiểu cuộc xung đột Israel-Palestine, Hebron là một nơi tốt để bắt đầu.Thành phố được chia thành hai khu vực - một khu vực do Chính quyền Palestine (gọi là H1) kiểm soát và khu vực khác có người định cư Do Thái sinh sống trong đó, dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), được gọi là H2.Ở thành phố cổ, người Palestine không được phép lái xe hoặc thậm chí đi bộ trên một số con phố. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, Israel đã hạn chế việc đi lại của người Palestine trên khắp West Bank. Ngôi nhà của gia đình Al-Mohtaseb nằm ở H2 và IDF đã đặt gia đình anh vào tình trạng giới nghiêm nghiêm ngặt. Họ chỉ được phép rời khỏi nhà hai ngày một lần. Có một đồn IDF ngay bên ngoài, theo dõi từng người đến và đi.Nhưng đối với tộc trưởng Mohammed, ý tưởng rời bỏ quê hương về lâu dài là điều không thể tưởng tượng được. Mohammed nói: “Chúng tôi ở trong đây không phải vì nó đẹp hay vì tầm nhìn từ trên mái nhà đẹp, không phải vì chúng tôi không có… nơi nào khác, mà vì ngay khi rời khỏi đây, chúng tôi có thể phải đối mặt với lệnh của quân IDF cấm quay lại. Lần thứ hai tôi rời khỏi đây, tôi sẽ tạo cơ hội lớn cho những người định cư Israel tiếp quản ngôi nhà. Cho nên mất nhà là tai họa. Chúng tôi sẽ không mất nhà."Những lời đề nghị béo bở từ những người định cư Israel. Trong nhiều năm, một số người Do Thái cánh hữu đã tìm cách mở rộng chủ quyền của Israel bằng cách mua đất của người Palestine ở West Bank. Ngôi nhà của Al-Mohtaseb chỉ cách thánh địa Cave of the Patriarchs (Hang Các Tổ Phụ) có 100 m, nơi người Do Thái giáo, Ky tô giáo và Hồi giáo đều tin rằng những nhân vật tôn giáo quan trọng được chôn cất, bao gồm cả Abraham.Mohammed kể rằng vào đầu những năm 2000, hai người đàn ông đã đến trước cửa nhà và đề nghị với cha anh để mua căn nhà với giá 6 triệu USD thay mặt cho một người mua Do Thái giàu có. Trong những năm tiếp theo, lời đề nghị đã tăng lên 30 triệu USD, 40 triệu USD và cuối cùng là 100 triệu USD.Hàng loạt lời đề nghị đã được một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin và là chủ đề của một bộ phim tài liệu năm 2018 được phát sóng trên Al Jazeera. Trong bộ phim đó, Mohammed nói với người quay phim tài liệu rằng những người mua tiềm năng bao gồm "những người giàu có ở Úc, tôi không muốn nêu tên."Mặc dù không thể xác minh độc lập truyện kể của anh ta, nhưng thực tế là một số người Do Thái tôn giáo, cánh hữu sẽ coi ngôi nhà của anh có giá trị là không bị tranh cãi. Mohammed nói rằng anh sẽ không bao giờ bán căn nhà - nhưng thừa nhận anh phải vật lộn với mâu thuẫn nội tâm về việc một ngày nào đó bốn đứa con của anh phải tiếp quản câu chuyện.Anh nói: “Họ [quân IDF] có thể xông vào và đuổi chúng tôi ra bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào, bất cứ ngày nào. Vậy thì chúng tôi chẳng còn gì để làm ngoài việc khiếu nại lên tòa án, có thể là khiếu nại với giới truyền thông. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ từ bỏ ngôi nhà.”Cuộc chiến nổ ra hồi đầu tháng này đã khiến cuộc sống người Palestine ở West Bank dưới sự chiếm đóng của Israel càng trở nên khó khăn hơn. Một báo cáo của LHQ công bố vào tháng 9 ghi nhận bạo lực từ người Do Thái định cư ở West Bank đã gia tăng trong năm qua, với 1.100 người Palestine bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Bạo lực đó đã leo thang kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công ở miền nam Israel.Bộ Y tế Palestine ở West Bank - do Chính quyền Palestine điều hành, tách biệt với Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza - cho biết 91 người Palestine đã chết ở đó kể từ ngày 7 tháng 10, trong các cuộc đụng độ với IDF và những người định cư Israel.Mohammed và gia đình đã không được phép lái xe xuống đường trong hơn 20 năm. Anh thừa nhận rằng việc di chuyển sẽ có một số điều tích cực: "Ý tôi là, khi di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, tôi sẽ đậu xe ở phía trước nhà. Tôi biết các con tôi được an toàn. Vì vậy sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tôi so sánh nó với khu vực này. Nhưng nếu tôi chọn phương án đó thì đồng nghĩa với việc mất nhà. Bạn không thể có cả hai."⚪ ---- Bản tin dưới đây dịch tổng hợp theo báo Insider và Đài Fox, có liên hệ tới học giả. Theo một email được chia sẻ trực tuyến, một học giả tại Đại học California, Berkeley, hứa tặng thêm tín chỉ cho sinh viên nếu họ tham dự một cuộc biểu tình chỉ trích việc Israel "chiếm đóng" Gaza hoặc là vận động (như điện thoại cho) Dân biểu địa phương của họ về tình hình lãnh thổ Palestine.Ảnh chụp màn hình của email, được cho là do Victoria Huynh gửi hôm thứ Ba, đã được lan truyền trên mạng X, nền tảng trước đây gọi là Twitter, nơi người dùng tố cáo email mời gọi biểu tình là phiến diện và chống Do Thái. Huỳnh là sinh viên bậc tiến sĩ Khoa Dân tộc học, theo trang web của trường đại học. Cô Huynh đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Insider.Theo ảnh chụp màn hình, email thông báo cho sinh viên rằng họ có thể nhận được thêm tín chỉ nếu họ "tham dự cuộc bãi khóa của sinh viên vào ngày mai chống lại sự chiếm đóng của người định cư và thuộc địa ở Gaza" hoặc nếu họ "xem một bộ phim tài liệu ngắn về Palestine và gọi điện/gửi email cho Dân biểu California tại địa phương của bạn," theo ảnh chụp màn hình được đăng.Email từ phụ giảng Victoria Huynh cho biết, theo một ảnh chụp màn hình được đăng lên mạng xã hội: "Chúng tôi đang cung cấp một chuyến đi thực tế và/hoặc cơ hội tín chỉ bổ sung: (1) Sinh viên có thể tham dự cuộc tuần hành toàn quốc của sinh viên vào ngày mai chống lại sự chiếm đóng của người định cư và thuộc địa ở Gaza (thông tin đính kèm bên dưới) HOẶC (2) Sinh viên có thể xem một đoạn phim tài liệu ngắn về Palestine và gọi/gửi email cho Dân biểu California tại địa phương của bạn bằng cách sử dụng Linktree này.”Email cho biết một trong hai lựa chọn sẽ được tính là một "chuyến đi thực tế hoặc được cộng thêm 5 điểm." Victoria Huynh hiện hướng dẫn một lớp học mang tên "Cộng đồng người Mỹ gốc Á và quan hệ chủng tộc" ("Asian American Communities and Race Relations"). Thông báo được chụp trên màn hình kết luận lớp học sẽ thảo luận về "lịch sử Palestine liên quan đến các khái niệm giai cấp như chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc và tình đoàn kết của Thế giới thứ ba."Phụ tá Hiệu Phó của UC Berkeley tại Văn phòng Truyền thông và Công vụ Dan Mogulof nói với Fox News Digital rằng Đại học UC Berkeley đã nhanh chóng hành động để đảm bảo các lựa chọn sẽ được “thay đổi”. Ông nói: “Tình hình đã được giải quyết, bài tập/công việc giao cho sinh viên đã được thay đổi và hiện có một số lựa chọn để có thêm tín chỉ chứ không chỉ một.”Khi được hỏi về bài tập cập nhật, Mogulof cho biết sinh viên hiện có thể tham dự bất kỳ sự kiện địa phương nào họ muốn và có liên quan đến chủ đề của khóa học. Ông nói: “Sinh viên có thể tham dự bất kỳ sự kiện địa phương nào họ muốn—chẳng hạn như buổi nói chuyện về sách hoặc buổi thảo luận nhóm—-liên quan đến chủ đề của khóa học… hoặc họ có thể xem bất kỳ bộ phim tài liệu nào họ muốn về Trung Đông.”Email của giảng viên Huynh có thể đã đề cập đến một cuộc đình công đã được lên kế hoạch của sinh viên tại nhiều trường đại học Hoa Kỳ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và yêu cầu các trường đại học cắt đứt quan hệ với các nhà sản xuất vũ khí sản xuất vũ khí được Israel sử dụng.Đối với tùy chọn liên hệ với các Dân biểu địa phương, email đã hướng dẫn sinh viên đến Linktree, nhưng không rõ Linktree nằm ở đâu, vì đây là một dịch vụ được sử dụng để cung cấp cho mọi người các liên kết đến nhiều trang web. Email nói rằng những sinh viên đã nhận lời đề nghị nên thông báo cho cô ấy lựa chọn nào họ chọn và "gửi ảnh chụp màn hình/ảnh kèm theo bằng chứng về sự tham gia của họ."⚪ ---- Điện Kremlin hôm thứ Tư thông báo rằng "lực lượng răn đe hạt nhân" của Nga đã tiến hành huấn luyện dưới sự giám sát của Tổng thống Vladimir Putin. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu nói với ông Putin rằng quân đội sẽ huấn luyện cho một “cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn” nhằm đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân tiềm ẩn của kẻ thù."Hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Yars được phóng từ sân bay vũ trụ thử nghiệm bang Plesetsk tại bãi thử Kura ở Kamchatka. Hỏa tiễn đạn đạo Sineva được phóng từ Biển Barents từ tàu tuần dương mang hỏa tiễn chạy bằng năng lượng hạt nhân chiến lược Tula. Tham gia khóa huấn luyện còn có TU-95MS máy bay hàng không tầm xa đã phóng hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không," theo Điện Kremlin. Bản tin nói, các mục tiêu của tập trận đã hoàn toàn đạt được.⚪ ---- Một thỏa thuận sơ bộ giữa công đoàn United Auto Workers (UAW) và hãng xe Ford Motor Company có thể chấm dứt cuộc đình công kéo dài sáu tuần của công đoàn dường như sắp đến gần, theo AP đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn hai người quen thuộc với các cuộc đàm phán. Theo tin này, đề xuấtmới nhất của công đoàn đối với Ford bao gồm yêu cầu tăng lương toàn diện 25% trong vòng 4 năm. Thỏa thuận này có thể dẫn đến mức tăng lương chung lên hơn 30%.Bản tin gợi ý rằng, nếu UAW thành công trong việc đạt được thỏa thuận này, nó có thể được sử dụng làm khuôn mẫu cho các thỏa thuận tương tự với hai công ty sản xuất xe lớn khác của Detroit là General Motors Company và Stellantis NV. Trước đó, có tin cho rằng UAW sẽ tìm cách tăng lương 25% để đưa mức lương cao nhất theo giờ lên 41,20 USD vào năm 2027.⚪ ---- Meta Platforms Inc. đã công bố vào thứ Tư rằng doanh thu của họ trong quý 3 năm tài chính 2023 đã tăng 23% so với cùng kỳ năm trước lên 34,1 tỷ USD. Thu nhập từ hoạt động tăng 143% lên 13,7 tỷ USD trong giai đoạn ba tháng thứ ba, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 4,39 USD, tăng 168% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập ròng trong quý 3 đạt 11,6 tỷ USD, tăng vọt 164% hàng năm. Cổ phiếu của công ty đã tăng 3,33% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công bố thu nhập.⚪ ---- Tòa án Tối cao Đài Loan hôm thứ Tư (25/10) đã kết án một đại tá Không quân đã nghỉ hưu 20 năm tù vì thành lập và điều hành một đường dây gián điệp cho Trung Quốc. Theo CNA, có 6 sĩ quan phục vụ mà ông tuyển dụng để làm việc cho TQ đã nhận mức án tù từ sáu tháng đến 20 năm sáu tháng. Đại tá họ Liu cũng bị tịch thu lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp của mình với tổng trị giá 16,7 triệu Đài tệ (515.800 USD).Liu bắt đầu kinh doanh ở Trung Quốc sau khi giải ngũ vào năm 2013. Trong 8 năm, y đã sử dụng các mối quan hệ của mình để tuyển dụng 6 sĩ quan đang phục vụ trong Lực lượng Không quân và Hải quân. Liu đã sử dụng một công ty vỏ bọc để che giấu việc chuyển các khoản thanh toán, bao gồm các khoản tiền từ 30.000 Đài tệ đến 100.000 Đài tệ để chuyển giao thông tin quân sự bí mật. Chính quyền đã phá đường dây gián điệp vào tháng 1, bắt Liu và 6 sĩ quan khác.Hôm thứ Tư, chi nhánh Cao Hùng của Tòa án Tối cao Đài Loan cũng kết án một trung tá tên Sun 19 năm sáu tháng tù và tịch thu 969.000 Đài tệ thu nhập bất hợp pháp. Báo cáo cho biết thiếu tá họ Lưu đã bị kết án 20 năm sáu tháng. Và 3 thành viên khác của đường dây cũng giữ cấp bậc thiếu tá. Kung nhận án tù ba năm sáu tháng, Teng hai năm và Lin sáu tháng.⚪ ---- Cảnh sát cho biết một sinh viên Đại học Oregon State University đã bị bắt vì liên quan đến một trò đùa khi đưa ra lời đe dọa đánh bom vào chiều thứ Ba: "Có đe dọa đánh bom trong các xe robot giao đồ ăn Starship. Đừng mở các robot. Tránh sử dụng tất cả robot cho đến khi có thông báo mới. An toàn công cộng đang phản ứng."Vài giờ sau, Phòng An toàn Công cộng của OSU cho biết một người bị nghi ngờ đưa ra lời đe dọa đã bị bắt giữ, theo tờ Daily Barometer đưa tin. OSU cho biết một quân khuyển đánh hơi bom đã kiểm tra tất cả 75 robot giao đồ ăn trong khuôn viên trường và không thấy chất nổ nào.⚪ ---- Trẻ em trong độ tuổi đi học trên khắp California sẽ có thời gian nghỉ bắt buộc 30 phút bắt đầu từ năm học 2024-25 theo dự luật mà Thống đốc Gavin Newsom mới ký thành luật. Vào những ngày học về sớm, học sinh sẽ được nghỉ ít nhất 15 phút. Theo luật mới, các nhà giáo dục cũng sẽ không được phép tạm dừng giờ nghỉ ngoài trời như một hình thức kỷ luật nữa.Dự luật trở thành luật được đưa ra bởi Thượng nghị sĩ Dân Chủ Josh Newman, đại diện nhiều thành phố nằm ở 3 quận Los Angeles, Quận Cam và quận San Bernardino.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát đang điều tra một vụ ẩu đả nổ ra vào cuối tuần qua giữa 2 đội bóng đá khiến khán giả, phụ huynh và các thành viên trong gia đình phải vào sân và tham gia trận hỗn chiến. Cuộc ẩu đả xảy ra tại Great Park ở Irvine vào tối thứ Bảy sau trận đấu giữa Club Garrafones cho Nam Los Angeles và Irvine Zeta FC II - cả hai đều là một phần của chương trình phát triển chuyên nghiệp United Premier Soccer League.Cuộc ẩu đả đã được ghi lại trên video và cho thấy hai đội và những đội khác đang xung đột bạo lực di chuyển qua lại trên sân. Đoạn video cho thấy một số người bị đánh vào mặt và một người bị trói và đá khi họ đang nằm xuống. Huấn luyện viên trưởng của Irvine Zeta Bryan Wallace nói với KTLA rằng ông tin rằng chiến thắng khó chịu của đội hạng dưới của ông trước Club Garrafones bất bại là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến.Tại một thời điểm nào đó trong cuộc chiến, cảnh sát đã được gọi đến sân bóng. Cảnh sát Irvine đã hỗ trợ những người bị thương và bắt đầu điều tra. Tờ Los Angeles Times đưa tin, United Premier Soccer League, bao gồm 400 câu lạc bộ, đã mở một cuộc điều tra về vụ ẩu đả và đến cuối ngày thứ Hai đã đuổi Club Garrafones ra khỏi giải đấu.⚪ ---- Quận Cam: Hai thanh niên 18 tuổi đã bị bắt vì liên quan đến nhiều vụ nổ súng ở Garden Grove hôm thứ Hai. Cảnh sát Garden Grove được gọi đến dãy nhà 12500 trên Đại lộ Sunswept vào khoảng 4:02 chiều liên quan đến báo cáo của nhiều cư dân về vụ nổ súng trong khu vực. Cảnh sát rà soát khu vực xảy ra vụ nổ súng, tìm thấy một số vỏ đạn.Sau đó, vào khoảng 5:52 giờ chiều, nhiều tiếng súng khác vang lên gần dãy nhà 12600 trên Đại lộ Keel và cảnh sát đã bắt giữ Daniel Garcia ở Garden Grove và Isiah Emmanuel Ballejos ở Anaheim, cả hai đều 18 tuổi, khi họ đang chạy trốn khỏi khu vực này. Cảnh sát tịch thu một khẩu súng tại hiện trường. Chưa rõ có nạn nhân nào trong vụ xả súng hay không, trong khi cảnh sát tin rằng cả hai vụ xả súng đều có liên quan với nhau.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Chiều 26.10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, một nữ du khách nước ngoài (60 tuổi) trượt chân ngã khi chụp ảnh trong Khu du lịch Langbiang ở huyện Lạc Dương. Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, sáng cùng ngày, nữ du khách trên tới Khu du lịch Langbiang vui chơi, tham quan. Trong lúc chụp ảnh, người này không may bị trượt chân, ngã ở độ cao khoảng 4m xuống và bị thương. Du khách này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Mặc dù được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng hết lòng cứu chữa, tuy nhiên, đến 14h16 cùng ngày, bệnh nhân đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp xử lý đảm bảo theo quy định. Tại Lâm Đồng, trước đó, hôm 24.10, 4 du khách Hàn Quốc được tài xế chở bằng xe UAZ (U-Oát) tham quan khu du lịch Làng Cù Lần tại huyện Lạc Dương. Khi đi dọc suối Cạn, bất ngờ nước thượng nguồn đổ về khiến xe bị lật. Nam tài xế người Việt bị thương, còn 4 du khách bị nước cuốn, tử vong sau đó.⚪ ---- HỎI 1: Có tới 3/4 dân Mỹ nói biến đổi khí hậu làm hại dân Mỹ?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát quốc gia mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew, hầu hết người Mỹ nói rằng biến đổi khí hậu đang gây hại cho người dân Hoa Kỳ và tác động của khí hậu sẽ trở nên tồi tệ hơn trong cuộc đời của họ. Gần 3/4 người nói rằng hiện nay biến đổi khí hậu đang gây tổn hại cho người dân Mỹ, theo cuộc khảo sát trên gần 9.000 người lớn.Thật vậy, năm nay đã chứng kiến số lượng thảm họa thời tiết kỷ lục, gây thiệt hại ít nhất 1 tỷ USD mỗi thảm họa, bao gồm thảm họa cháy rừng ở Maui, một cơn bão ở Florida và nhiều trận lũ lụt chết người. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Nghiên cứu Pew, nơi thực hiện các cuộc khảo sát quốc gia về nhiều chủ đề nổi bật trong đời sống người Mỹ, đưa ra những câu hỏi chi tiết như vậy về cảm nhận của người Mỹ về tác động hiện tại và tương lai của biến đổi khí hậu.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Giữ thói quen đi bộ nhiều ngàn bước/ngày, khi bị giải phẫu sẽ tránh được biến chứng xấu?ĐÁP 2: Đúng thế. Đi một số bước nhất định mỗi ngày có thể giúp mọi người cải thiện thể lực, nhưng nghiên cứu mới cho thấy điều đó cũng có tác dụng trong phòng phẫu thuật. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ biến chứng trong vòng 90 ngày sau khi xuất viện giảm 1/2 nếu bệnh nhân đi hơn 7.500 bước mỗi ngày trước khi làm phẫu thuật.Những biến chứng sau phẫu thuật này thường xảy ra sau khi bệnh nhân trở về nhà. Khoảng 30% bệnh nhân gặp phải những vấn đề này, có thể bao gồm nhiễm trùng, đông máu và biến chứng vết thương.Chi tiết: