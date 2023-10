Cảnh sát cho biết ít nhất 7 người đã chết sau khi màn "siêu sương mù" khói từ đám cháy đầm lầy phía nam Louisiana và sương mù dày đặc gây ra nhiều vụ tai nạn xe hơi lớn vào sáng thứ Hai liên quan đến tổng cộng 158 chiếc xe.

.

- Louisiana: sương mù dày đặc, 158 chiếc xe đụng nhau trên xa lộ, làm 7 người chết, 25 người bị thương

- Bị lột chức Tổng biên tập tạp chí khoa học eLife ở Đại học UC Berkeley vì chuyển 1 bài báo châm biếm “Người dân Gaza sắp chết bị chỉ trích vì không dùng lời cuối cùng của đời họ để lên án Hamas”

- GS Đại học Notre Dame, Indiana: tại sao lại có yêu cầu học giới Mỹ im lặng trước hiện tượng Israel thảm sát dân Palestine trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em tại Gaza, so sánh "Harvard vs. Haaretz"

- Cựu TT Barack Obama ra tuyên bố: ủng hộ Israel, nhưng nói Israel đã cắt lương thực, nước và điện đối với dân thường bị giam chỉ làm suy yếu những nỗ lực hòa bình lâu dài, kêu gọi hãy cho người Palestine quyền tồn tại.

- Tổng thống Pháp tới Israel.

- Palestine: số người chết ở Gaza đã tới 5.791, bị thương là 16.297. Trong số chết có 2.360 trẻ em và 1.292 phụ nữ. Số người Palestine chết trong 24 giờ qua là 704 người.

- Israel hoãn bộ chiến vài ngày để đàm phán về con tin diễn ra

- Ngân hàng Thế giới: cuộc chiến giữa Israel và Hamas có thể có hậu quả "nghiêm trọng" đối với nền kinh tế toàn cầu.

- Bệnh nhân cần phẫu thuật ở Gaza giải phẩu mà không có morphin và thuốc giảm đau

- TT Biden: cuộc đình chiến tiềm tàng giữa Israel và Hamas có thể được xem xét sau khi các con tin được giải thoát.

- Hamas thả 2 con tin vì nhân đạo và sức khỏe.

- Liên Âu: khối này đang gần đến "sự đồng thuận" để yêu cầu "tạm dừng nhân đạo" ở Dải Gaza để cấp viện trợ cho Palestine, ủng hộ giải pháp hai nhà nước

- Thủ tướng Anh: sẽ trao 24,5 triệu USD viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza

- Nga bác tin đồn: không có chuyện Putin đứng tim, té xỉu.

- TQ cách chức Bộ trưởng Quốc Phòng Lý Thượng Phúc và ủy viên hội đồng nhà nước Tần Cương

- Công ty Coca-Cola: doanh thu quý 3 đạt 12 tỷ USD, tăng 8%

- Hãng xe GM: doanh thu quý 3 năm đạt 44,13 tỷ USD, tăng 5,4%

- DB Matt Gaetz: chiều nay Cộng hòa Hạ viện "có thể" chọn xong ứng viên Chủ tịch Hạ viện

- Trump đã đệ trình lên tòa thủ đô 4 đơn xin hủy bỏ hồ sơ truy tố về lật ngược bầu cử năm 2020

- Báo Mỹ: Trump lại hăm dọa sẽ rút Mỹ ra khỏi khối NATO nếu tái đắc cử Tổng Thống 2024.

- Các chuyên gia an ninh la hoảng: Trump đòi rút Mỹ ra khỏi NATO là đúng ý của Putin, làm hại toàn cầu

- Trump: đã nộp đơn tham gia bầu cử sơ bộ Cộng hòa 2024 tại New Hampshire.

- Detroit: Ít nhất 6.800 công nhân từ Nhà máy sản xuất xe hơi của Stellantis NV tham gia đình công

- 45,5% người làm việc tại Nhật Bản ngủ ít hơn 6 giờ/đêm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần.

- Internet nhanh nhất thế giới: Đài Loan, Pháp, Hoà Lan, Slovakia, Hoa Kỳ. Chậm nhất là Afghanistan

- Nhóm 10 thành phố nhiều chuột nhất 2023: Chicago, Los Angeles, New York, thủ đô Washington DC, San Francisco, Philadelphia, Baltimore, Denver, Detroit, Cleveland-Akron.

- Phi cơ đang bay ở bầu trởi Oregon, 1 phi công ngồi trên ghế phụ đòi tắt máy, bị 2 phi công khác trói, giao cảnh sát

- Trang web Văn phòng Biện lý Quận Cam đóng cửa vì tin tặc xâm nhập.

- Tin tặc Việt Nam bị tố cáo dùng nhu liệu độc hại DarkGate nhắm vào trộm các công ty hay cá nhân ở Anh, Hoa Kỳ và Ấn Độ.

- Minnesota: Viengkhone Nguyen và bạn đang lái xe, bị 2 vỏ xe trên xe tải phía trước rớt, gây đụng xe, 2 người chết

- RFA: Dân biểu tình phản đối dự án cảng container Long Sơn, Công an khởi tố vụ án.

- TIN VN. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Lương kỹ sư ra trường 3,5 triệu đồng, thấp hơn cả lương tối thiểu vùng".

- TIN VN. Lâm Đồng: Ôtô bị lũ cuốn, 4 du khách Hàn Quốc tử vong.

- TIN VN. Triệt phá đường dây mua bán thận, thu lợi bất chính 12 tỉ đồng ở TPHCM.

- HỎI 1: Gần 1/2 dân Nga nói lương không đủ xài? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Ngủ ít hơn 5 giờ/đêm sẽ tăng nguy cơ trầm cảm? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-24/10/2023) ⚪ ---- Công ty Coca-Cola hôm thứ Ba cho biết doanh thu ròng trong quý 3 năm 2023 của họ đạt 12 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hữu cơ đã tăng 11%. Giám đốc điều hành James Quincey cho biết: “Chúng tôi đã có một quý tổng thể vững chắc và đang nâng cao dự báo kết quả kinh doanh và lợi nhuận cả năm dựa trên hiệu quả hoạt động từ đầu năm đến nay của chúng tôi”. Cổ phiếu Coca-Cola đã tăng 1,05% trong giao dịch tiếp thị trước sau khi công bố kết quả.

.

⚪ ---- Công ty xe hơi General Motors (GM) hôm thứ Ba nói rằng doanh thu của họ trong quý 3 năm tài chính 2023 đạt 44,13 tỷ USD, tăng 5,4% so với mức hàng năm. Mặt khác, thu nhập ròng của nhà sản xuất xe này giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ còn 3,06 tỷ USD. GM cũng đã bán được tổng cộng 1.619 xe trong quý 3, với thị phần trên toàn thế giới là 7,5%.

.

Giám đốc điều hành (CEO) Mary Barra cho biết: "Nhóm chuỗi cung ứng của chúng tôi và các đối tác hậu cần ở Bắc Mỹ đã làm rất tốt việc cải thiện luồng phương tiện từ các nhà máy lắp ráp đến các đại lý của chúng tôi. Các đại lý ở Hoa Kỳ của chúng tôi đã giúp chúng tôi vượt trội hơn thị trường với mức giá ưu đãi và về cơ bản là các ưu đãi cố định." Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của GM đã tăng 1,30% trong giao dịch tiếp thị trước.

.

⚪ ---- Dân biểu liên bang từ Florida Matt Gaetz nói rằng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện "có thể" chọn xong ứng viên Chủ tịch Hạ viện mới vào tối Thứ Ba 24/10/2023: “Chúng tôi đã có một số ứng cử viên tuyệt vời ở đó. Và chúng tôi sẽ đi từ nhóm hiện tại này đến người được chỉ định của chúng tôi và tôi hy vọng đó là một nỗ lực hiệu quả”.

.

Khi được hỏi ai sẽ "ủng hộ việc phát hành đầy đủ kịp thời các đoạn phim ngày bạo loạn 6 tháng 1 ra công chúng", Gaetz mô tả phản hồi mà ông nhận được từ tất cả các ứng cử viên thay thế Kevin McCarthy là "đoàn kết". Ngoài ra, ông còn khen ngợi nhận xét của Kevin Hern và Mike Johnson. Tương tự như vậy, Dân biểu từ Nebraska Don Bacon nói rằng ông chắc chắn rằng họ "sẽ có Chủ Tịch Hạ Viện vào tối Thứ Ba."

.

⚪ ---- Nhóm luật sư của cựu Tổng Thống Donald Trump đã đệ trình lên tòa thủ đô 4 kiến nghị vào đêm khuya hôm thứ Hai. Trong một đơn, Trump xin bác bỏ vụ truy tố Trump về tội lật đổ cuộc bầu cử 2020, trích dẫn các quyền tự do phát biểu trong Tu chính án thứ nhất xung quanh việc Trump tin rằng cuộc bầu cử là bị đánh cắp.

.

Đơn thứ hai tìm cách bác bỏ các cơ sở luật định, lập luận, “Cơ quan công tố không giải thích việc Tổng thống Trump đã vi phạm các quy chế này như thế nào, ngoài việc chỉ đơn giản nói rằng ông ấy đã vi phạm trong khi lấy lại ngôn ngữ luật định.”

.

Đơn thứ ba yêu cầu Thẩm phán Chutkan xóa “các tài liệu tham khảo lặp đi lặp lại về hành động của các tác nhân độc lập tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021” ra khỏi bản cáo trạng của ông, tuyên bố rằng Trump không bị buộc tội “chịu trách nhiệm về các hành động [của bọn bạo loạn 6/1] tại Điện Capitol” và do đó “các cáo buộc liên quan đến những hành động này là không liên quan và có tính chất định kiến và kích động.”

.

Đơn thứ tư là Trump yêu cầu bác bỏ các hồ sơ truy tố ở tòa thủ đô dựa “trên cơ sở truy tố có chọn lọc và mang tính báo thù.”

.

.

⚪ ---- Theo tạp chí Rolling Stone, Trump lại hăm dọa sẽ rút Mỹ ra khỏi khối NATO nếu tái đắc cử Tổng Thống 2024. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump muốn loại bỏ phần liên minh trong NATO, trong đó việc tấn công vào một quốc gia thành viên được coi là tấn công vào tất cả. Một cựu quan chức chính quyền nói với Rolling Stone rằng, trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ không “bắt đầu Thế chiến III” để giúp đỡ những quốc gia mà Trump cho là tầm thường.

.

Bây giờ khi vận động tranh cử, Trump lại một lần nữa đe dọa rút khỏi NATO nếu các thành viên khác không tăng cường chi tiêu quân sự. Các nguồn tin nói với Rolling Stone rằng Trump đang xem xét chính sách "NATO ở chế độ chờ". Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, John Bolton đã viết trong hồi ký của mình rằng Trump không hiểu các yêu cầu chi tiêu quốc phòng của NATO hoạt động như thế nào, đồng thời nhớ lại rằng Trump cảm thấy khó chịu khi các quốc gia thành viên được cho là không trả đủ tiền. Những lo ngại này xuất hiện khi Trump bày tỏ sự thất vọng trước viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.

.

⚪ ---- Các chuyên gia nói Mỹ sẽ nguy ngập nếu Trump thắng cử và rút Mỹ ra khỏi NATO. Tổng biên tập tạp chí Rolling Stone, Noah Shachtman, viết: “Trump và nhóm của Trump đang tích cực lên kế hoạch rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO - hoặc nếu ngăn chặn điều đó, sẽ cắt bỏ các điều khoản phòng thủ tập thể ở trung tâm của liên minh”.

.

Nhà khoa học chính trị Norman Ornstein của tờ The Atlantic cảnh báo: “Như thế này và những đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện của Trump/Pratt cho thấy, Trump là mối đe dọa nội bộ lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ mà chúng ta gặp phải kể từ Nội chiến.”

.

Tờ Rolling Stone đưa tin: “Donald Trump muốn rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng đã nhiều lần bị các quan chức chính quyền cấp cao phản đối. Đối với nhiệm kỳ thứ hai có thể xảy ra tại Bạch Ốc, Trump thảo luận về cách Trump thực sự có thể hoàn thành công việc đó, nếu các yêu cầu của Trump không được NATO đáp ứng thì Trump sẽ giảm sự tham gia của Mỹ xuống chỉ còn ở vị trí 'dự phòng' trong NATO."

.

Cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa và cựu Dân biểu Đảng Cộng hòa Joe Walsh lưu ý: "Đây chính xác là điều mà ông chủ của Trump, Putin, mong muốn."

.

Chiến lược gia chính trị kỳ cựu của Đảng Cộng hòa Mike Madrid viết: "Đây là lý do tại sao Nga không xâm lược Ukraine trong thời kỳ Tổng thống của Trump. Bạn không xâm lược khi con rối của bạn đang trao cho bạn mọi thứ bạn muốn từ bên trong."

.

Phó giáo sư sử học và chính trị toàn cầu tại Đại học College London, Brian Klass cảnh báo: “Đây sẽ là một đòn không thể tưởng tượng được đối với trụ cột của an ninh toàn cầu”.

.

Một viên chức chính phủ Biden, Giám đốc Phản ứng nhanh Ammar Moussa, viết: "Mọi thứ về nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng của Donald Trump đều hướng tới một thế giới kém an toàn hơn, hỗn loạn hơn, từ bỏ các đồng minh của chúng ta và khuyến khích kẻ thù của chúng ta."

.

Nhà cựu phân tích CIA Gail Helt, hiện là giám đốc Viện Nghiên cứu Tình báo và An ninh King của Đại học King, cảnh báo: “Chúng ta không thể cho phép kẻ ngu ngốc này đến gần văn phòng bầu dục một lần nữa. Nước Mỹ trên hết (MAGA) có nghĩa là nước Mỹ một mình.”

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai xác nhận rằng Trump đã nộp đơn tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào năm 2024 tại New Hampshire. Phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở Derry, New Hampshire, Trump chỉ ra rằng chiến thắng của Trump tại tiểu bang này vào năm 2016 đã "đưa chúng tôi trở thành đề cử của Đảng Cộng hòa", đồng thời nói thêm rằng nó sẽ luôn có "một vị trí rất đặc biệt trong trái tim chúng tôi". New Hampshire sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ đầu tiên trên toàn quốc vào năm 2024.

.

⚪ ---- Cảnh sát cho biết ít nhất 7 người đã chết sau khi màn "siêu sương mù" khói từ đám cháy đầm lầy phía nam Louisiana và sương mù dày đặc gây ra nhiều vụ tai nạn xe hơi lớn vào sáng thứ Hai liên quan đến tổng cộng 158 chiếc xe. Trong một thông cáo báo chí tối thứ Hai, Cảnh sát Louisiana cho biết 25 người bị thương và số người tử vong có thể tăng lên khi những người ứng cứu đầu tiên tiếp tục dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn và tìm kiếm nạn nhân.

.

Thống đốc John Bel Edwards đã đưa ra lời kêu gọi hiến máu và cầu nguyện "cho những người bị thương và thiệt mạng". Các video cho thấy các nơi đụng xe trông giống như một bãi phế liệu vô tận chứa đầy xe hơi vượt qua đường liên bang đông đúc gần cộng đồng Manchac, theo AP đưa tin.

.

Các xe bị đè bẹp, đâm vào nhau và một số bị nhấn chìm trong biển lửa. Nhiều người đứng bên đường ngơ ngác nhìn cảnh tượng thảm khốc, trong khi những người khác vẫn ngồi trên xe chờ cứu trợ. Tính đến chiều thứ Hai, cảnh sát tiểu bang vẫn đang làm việc để "thông báo cho các gia đình, điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn" và phối hợp với sở giao thông bang để kiểm tra.

.

⚪ ---- Trung Quốc đã loại bỏ Li Shangfu (Lý Thượng Phúc) ra khỏi vị trí Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và cách chức Qin Gang (Tần Cương) khỏi vai trò ủy viên hội đồng nhà nước, theo thông tấn nhà nước CCTV đưa tin hôm thứ Ba. TQ vẫn chưa công bố ai sẽ thay thế Li và Qin. Vào tháng 9, truyền thông dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ cho biết ông Li đã bị sa thải nhưng cho đến nay vẫn chưa có xác nhận nào từ Trung Quốc. Trong khi đó, ông Tần đã bị cách chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hồi đầu năm nay.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba đã bác bỏ những tin đồn về sức khỏe của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng chúng là sai sự thật. “Mọi thứ với Putin đều tốt đẹp,” Peskov nói với các phóng viên và nói rằng những tin đồn là “hoàn toàn” vô căn cứ. Ông tiếp tục cho rằng ý tưởng Putin có người giả đóng vai là "vô lý" và lại là một thông tin sai lệch khác. Trước đó, đã xuất hiện báo cáo về một tài khoản Telegram, cho rằng nguyên thủ quốc gia đang phải đối mặt với các vấn đề về tim.

.

Theo kênh Telegram được cho là do một người trong điện Kremlin điều hành, Putin gần đây đã được các vệ sĩ tìm thấy trên sàn phòng ngủ sau khi bị “ngừng tim”. Kênh Telegram tuyên bố Putin đã "nằm trên sàn và trợn mắt." Trước đây, kênh này cũng đưa ra những cập nhật tương tự về sức khỏe của nhà lãnh đạo Nga, một số thông tin trong số đó đã được chứng minh là sai.

.

Bản cập nhật mới nhất diễn ra vào tối Chủ nhật (22/10). Theo tin này, các bác sĩ ngay lập tức được gọi đến khi tổng thống 71 tuổi được đưa đến “một cơ sở y tế đặc biệt được xây dựng trong căn hộ nơi ông được chăm sóc đặc biệt”. Kênh General SVR được cho là do một cựu trung tướng Nga điều hành. Kênh Telegram này thường xuyên đưa ra những tin tức về sức khỏe của Putin và được các phương tiện truyền thông phương Tây theo dõi.

.

Bản tin trên mạng General SVR cho biết: "Các nhân viên an ninh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, những người đang làm nhiệm vụ tại dinh thự, đã nghe thấy tiếng động và tiếng rơi phát ra từ phòng ngủ của tổng thống. Hai nhân viên an ninh ngay lập tức đi vào phòng ngủ của tổng thống và nhìn thấy Putin nằm trên sàn cạnh giường và một chiếc bàn lật úp chứa thức ăn và đồ uống. Putin co giật trong khi nằm trên sàn, trợn mắt." Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói các tin này đều sai.

.

.

⚪ ---- Tổng biên tập (Chủ bút) của một tạp chí học thuật hôm thứ Hai cho biết ông đã bị sa thải sau khi chia sẻ một bài báo châm biếm trên tờ The Onion về những người chết ở Gaza. Michael Eisen, một nhà di truyền học tại Đại học California, Berkeley, đồng thời là biên tập viên của tạp chí khoa học eLife, đã tweet để nói rằng ông đã được thông báo rằng ông “bị thay thế” trong cương vụ Chủ bút của ấn phẩm vì “đăng lại một bái viết từ báo @TheOnion thể hiện sự thờ ơ đối với mạng sống của thường dân Palestine.”

.

Vào ngày 13 tháng 10, chỉ chưa đầy một tuần sau khi các tay súng Hamas tàn sát dân thường và binh lính ở miền nam Israel, Eisen đã trích dẫn một bài báo trên Twitter của Onion với tiêu đề: “Người dân Gaza sắp chết bị chỉ trích vì không dùng lời cuối cùng của đời họ để lên án Hamas” (“Dying Gazans Criticized For Not Using Last Words To Condemn Hamas.”).

.

Học giả Eisen nhận xét và nói thêm rằng anh ước có một trường đại học Onion: “The Onion lên tiếng với sự can đảm, sáng suốt và rõ ràng về mặt đạo đức hơn so với các nhà lãnh đạo của mọi tổ chức học thuật cộng lại.”

.

⚪ ---- Mahan Mirza là giáo sư tại Trường Keough School of Global Affairs ở Đại học Notre Dame, tiểu bang Indiana, viết bài trên báo The Hill, nêu lên vấn đề tại sao lại có yêu cầu học giới im lặng trước hiện tượng thảm sát dân chúng trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em tại Gaza. Bài viết nhan đề "Harvard vs. Haaretz: Why similar opinions get widely diverging responses" (Trường hợp ở Đại học Harvard đối với báo Haaretz: Tại sao những ý kiến tương tự lại nhận được nhiều phản hồi khác nhau?).

.

Bài viết ghi nhận: "Vào ngày 8 tháng 10, một ngày sau vụ tấn công của Hamas khiến 1.400 người ở Israel thiệt mạng, hơn 30 nhóm sinh viên tại Harvard đã ký vào một tuyên bố chung khẳng định “chế độ Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi bạo lực đang diễn ra”. Cùng ngày, Haaretz, một trong những tờ báo hàng đầu của Israel, đã đăng một bài xã luận có dòng tương tự: “Thảm họa xảy ra với Israel vào ngày lễ Simchat Torah là trách nhiệm rõ ràng của một người: Benjamin Netanyahu.”

.

Sự tương đồng giữa tuyên bố của Harvard và bài xã luận của Haaretz rất sâu sắc. Người đầu tiên lập luận rằng “các sự kiện không xảy ra trong chân không” và “bạo lực của Israel đã cấu trúc mọi khía cạnh của sự tồn tại của người Palestine trong 75 năm”. Bài của báo Do Thái tuyên bố rằng Netanyahu “hoàn toàn không xác định được những mối nguy hiểm mà ông ấy đã cố tình dẫn dắt Israel gặp phải khi thành lập một chính phủ sáp nhập và tước đoạt… trong khi thực hiện một chính sách đối ngoại công khai quăng bỏ sự tồn tại và các quyền của người Palestine”. Cả hai đều chỉ ra những thất bại trong chính sách của Israel. Cả hai đều chỉ ra hoàn cảnh khó khăn của người Palestine."

.

GS Mahan Mirza dẫn ra các sự kiện về cội nguồn Hamas: "Hamas là sản phẩm của điều mà bác sĩ tâm thần Robert Jay Lifton gọi là “tình huống gây ra sự tàn bạo”. Nó đã bị phong tỏa từ năm 2007. Trước cuộc chiến hiện nay, hơn 60% người dân Gaza không có lương thực, gần 50% thất nghiệp và 95% không có nước uống an toàn, với trung bình 11 giờ dùng điện mỗi ngày. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các tổ chức nhân quyền lớn đã gọi Gaza là nhà tù ngoài trời hoặc một quốc gia phân biệt chủng tộc.

.

Marc Galasco, cựu điều tra viên tội phạm chiến tranh của Liên hợp quốc, nhận xét rằng Israel đã thả số bom xuống Gaza trong một tuần gần bằng số lượng bom mà Mỹ và NATO đã làm ở Afghanistan trong cả năm vào thời kỳ đỉnh điểm của cuộc chiến đó. Là một trong những khu vực đông dân nhất thế giới, Gaza có mật độ dân số hơn 15.000 người trên mỗi dặm vuông. Hơn 2.000 trẻ em đã chết trong vụ đánh bom của Israel kể từ ngày 7 tháng 10, gấp hơn 4 lần số trẻ em chết ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến đến ngày 22 tháng 8.

.

Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Quốc tế lưu ý: “Mỗi năm, có khoảng 500-700 trẻ em Palestine, một số chỉ mới 12 tuổi, bị giam giữ và truy tố tại hệ thống tòa án quân sự của Israel”. “Tội phổ biến nhất là ném đá.”

.

Trong khi đó, bạo lực của người định cư ở West Bank đã gia tăng dưới vỏ bọc của cuộc tàn sát ở Gaza. Cộng đồng quốc tế coi các khu định cư của người Do Thái ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine là bất hợp pháp. Hoa Kỳ coi chúng là “một trở ngại cho hòa bình” cho đến khi chính quyền Trump gọi chúng là “vô ích”.

.

Trong chương trình hàng tuần trên CNN, Fareed Zakaria đã hỏi Rashid Khalidi, Giáo sư Edward Said về Nghiên cứu Ả Rập tại Đại học Columbia, tại sao các tổ chức ủng hộ Palestine lại không thể lên án một cách dứt khoát các cuộc tấn công tàn bạo của Hamas. Câu trả lời của Khalidi, đáng để suy ngẫm toàn bộ, bắt đầu: “Tôi nghĩ rằng sự đạo đức giả hoàn toàn của phương Tây khi im lặng trước việc giết hại bừa bãi số lượng người Palestine vô cùng lớn hơn… đã khiến người dân mất nhạy cảm.”

.

Ngay cả Hoàng tử Turki al-Faisal, một thành viên cấp cao của hoàng gia Saudi Arabia được BBC News mô tả là một “nhà cựu ngoại giao cẩn thận và chu đáo”, đã chỉ trích phương Tây vì “rơi nước mắt khi người Israel bị người Palestine giết chết”, nhưng từ chối “thậm chí bày tỏ sự đau buồn khi người Israel giết người Palestine.” Ông cũng lên án cả Hamas và Israel, cho rằng không có anh hùng nào trong cuộc xung đột này, chỉ có nạn nhân.

.

Khoảng cách đồng cảm dành cho bên kia là điều tự nhiên trong chiến tranh nhưng nó ngày càng gia tăng trong bối cảnh sự tàn bạo ngày càng leo thang. Chúng ta cần bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Khi chúng ta khử nhân tính của nhau như động vật hoặc chuột, chúng ta đóng cánh cửa hiểu biết và bắt đầu đặt nền móng cho sự tàn bạo.

.

Raz Segal, phó giáo sư nghiên cứu về nạn diệt chủng và nạn diệt chủng tại Đại học Stockton, đã gọi những gì đang xảy ra ở Gaza là “một trường hợp diệt chủng trong sách giáo khoa”. Người Palestine đang chống lại sự chiếm đóng của nhiều thế hệ trong điều kiện hoàn toàn tuyệt vọng. Điều đó không có nghĩa là biện minh cho các cuộc tấn công vào dân thường. Tôi đồng ý với những người nói rằng không có gì có thể. Nhưng nó giúp chúng ta hiểu cuộc đấu tranh của người Palestine khi những người dân bản địa bị trục xuất khỏi quê hương của họ."

.

Bài báo của GS Mahan Mirza kết luận: "Cả tuyên bố của Harvard và bài xã luận của Haaretz đều mời gọi chúng ta khẩn trương xem xét bối cảnh rộng lớn hơn của cuộc chiến."

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Barack Obama đã đưa ra một tuyên bố mới hôm thứ Hai về tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Israel và Gaza khi số người chết tiếp tục tăng lên.Trong một bản văn tuyên bố dài, Obama một lần nữa lên án các cuộc tấn công chết người do nhóm chiến binh Hamas phát động vào ngày 7 tháng 10 với cái mà ông gọi là “sự tàn bạo không thể diễn tả được”. Trong khi khẳng định rằng Israel có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công, ông nhắc lại sự cần thiết phải tuân thủ “luật pháp quốc tế”.

.

Tin tặc Việt Nam bị tố cáo dùng phần mềm (nhu liệu) độc hại nhắm vào trộm các công ty hay cá nhân ở Anh, Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Viengkhone Nguyen

RFA: Dân biểu tình phản đối dự án cảng container Long Sơn, Công an khởi tố vụ án.

TIN VN. Triệt phá đường dây mua bán thận, thu lợi bất chính 12 tỉ đồng ở TPHCM.

TIN VN. Lâm Đồng: Ôtô bị lũ cuốn, 4 du khách Hàn Quốc tử vong.

TIN VN. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Lương kỹ sư ra trường 3,5 triệu đồng, thấp hơn cả lương tối thiểu vùng".

Obama viết, “Nhưng ngay cả khi chúng tôi ủng hộ Israel, chúng tôi cũng nên làm rõ rằng cách Israel tiến hành cuộc chiến chống lại Hamas là vấn đề quan trọng. Đặc biệt, điều quan trọng - như Tổng thống Biden đã nhiều lần nhấn mạnh - là chiến lược quân sự của Israel tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm cả những luật nhằm tránh, ở mọi mức độ có thể, cái chết hoặc sự đau khổ của dân thường.”Trong tuyên bố, Obama cảnh báo rằng một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng đang diễn ra trong khu vực, với lý do Israel cắt đứt nguồn cung cấp quan trọng cho Gaza sau các cuộc tấn công, điều mà ông cảnh báo có thể khiến sự hỗ trợ dành cho Israel gặp nguy hiểm: “Quyết định của chính phủ Israel cắt lương thực, nước và điện đối với dân thường bị giam cầm không chỉ đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng; nó có thể làm cứng rắn hơn nữa thái độ của người Palestine trong nhiều thế hệ, làm xói mòn sự ủng hộ toàn cầu dành cho Israel, rơi vào tay kẻ thù của Israel và làm suy yếu những nỗ lực lâu dài nhằm đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực.”Obama kết thúc tuyên bố của mình bằng cách kêu gọi mọi người bác bỏ những tình cảm chống Do Thái, chống Hồi giáo, chống Ả Rập và chống Palestine. Ông công nhận rằng Israel có “mọi quyền tồn tại”, nhưng người Palestine “cũng đã sống ở các vùng lãnh thổ tranh chấp qua nhiều thế hệ”.Obama kết luận: “Nhưng nếu chúng ta quan tâm đến việc mở rộng khả năng hòa bình, an ninh và nhân phẩm cho các thế hệ tương lai của trẻ em Israel và Palestine - cũng như cho con cái của chúng ta - thì tất cả chúng ta ít nhất phải nỗ lực làm gương, trong lời nói và hành động của chính chúng ta, kiểu thế giới mà chúng ta muốn họ kế thừa.”⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba nhận xét rằng tiến trình đạt được hòa bình ở Palestine đòi hỏi phải có một "sự khởi động lại quyết liệt" sau các cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Macron kêu gọi các thành viên của cộng đồng quốc tế tham gia chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) để mở rộng nỗ lực của họ đối với Hamas. Trước đó cùng ngày, sau cuộc gặp với Tổng thống Israel Isaac Herzog, ông Macron nhấn mạnh rằng quốc gia Trung Đông này sẽ "không bị bỏ mặc trong cuộc chiến chống khủng bố".⚪ ---- Bộ Y tế Palestine hôm thứ Ba cho biết trong một tuyên bố rằng số người chết ở Gaza đã tăng lên 5.791, trong khi số người bị thương tăng lên 16.297. Theo Bộ này, trong số những người thiệt mạng có 2.360 trẻ em và 1.292 phụ nữ. Số người Palestine chết được báo cáo trong 24 giờ qua là 704 người.Trước đó, Israel cho biết họ đã tấn công hơn 400 mục tiêu của Hamas trong 24 giờ qua, bao gồm cả các tay súng Hamas "đang chuẩn bị bắn hỏa tiễn về phía Israel", một đường hầm hoạt động của Hamas được cho là dùng để xâm nhập vào Israel và các trung tâm chỉ huy được các thành viên của nhóm này sử dụng.⚪ ---- Israel sẵn sàng cho ý tưởng lùi lại cuộc bộ chiến ở Gaza trong vài ngày để cho phép các cuộc đàm phán về con tin diễn ra, theo Axios đưa tin hôm thứ Ba dẫn lời hai quan chức Israel. Một quan chức nhận xét: "Cả Israel và chính quyền Biden đều muốn tận dụng mọi nỗ lực để cố gắng đưa con tin ra khỏi Gaza. Tất nhiên, nếu Hamas đề xuất một gói lớn, chúng tôi sẽ sẵn sàng làm mọi việc để đáp lại". Một quan chức khác nói rằng Israel đã thông báo cho các nhà hòa giải Ai Cập rằng nếu thỏa thuận con tin xảy ra, Hamas sẽ phải thả tất cả phụ nữ và trẻ em đang bị giam giữ. Trước đó, Hamas tuyên bố thả thêm con tin.⚪ ---- Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga cho biết hôm thứ Ba tại một hội nghị nhà đầu tư ở Saudi Arabia rằng cuộc chiến giữa Israel và Hamas có thể có những hậu quả "nghiêm trọng" đối với nền kinh tế toàn cầu: “Có quá nhiều điều đang diễn ra trên thế giới và địa chính trị trong các cuộc chiến mà bạn đang chứng kiến cũng như những gì vừa xảy ra gần đây ở Israel và Gaza. Cuối cùng, khi bạn tổng hợp tất cả những điều này lại với nhau, tôi nghĩ tác động đối với nền kinh tế là rất lớn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn… Tôi nghĩ chúng ta đang ở thời điểm rất nguy hiểm.”Mặc dù Giám đốc Ngân hàng Thế giới cảnh báo địa chính trị hiện là rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế, nhưng ông cũng lưu ý rằng những rủi ro này “có xu hướng di chuyển” nhanh chóng và nếu các mối đe dọa khác xuất hiện, chẳng hạn như sản lượng tăng hoặc một đại dịch khác có thể xảy ra, thì chúng cần chú ý.⚪ ---- Theo CNN, các bệnh nhân cần phẫu thuật ở Gaza đang buộc phải trải qua các thủ tục mà không có morphin và thuốc giảm đau khi nguồn cung cấp thiết yếu ngày càng cạn kiệt. Leo Cans, người đứng đầu phái bộ của Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (Doctors Without Borders) ở Jerusalem, nói với CNN: “Chúng tôi hiện có những người đang được phẫu thuật mà không dùng morphine. Chuyện đó chỉ xảy ra với hai đứa trẻ thôi. Không may là chúng tôi có rất nhiều trẻ em nằm trong số những người bị thương, và tôi đang thảo luận với một trong các bác sĩ phẫu thuật của chúng tôi, người đã tiếp nhận một đứa trẻ 10 tuổi ngày hôm qua, bị bỏng 60% bề mặt cơ thể, và cậu ấy đã không làm vậy' Cuối cùng thì phải dùng thuốc giảm đau.”Cans cho biết “không có lý do chính đáng nào” để tiếp tục ngăn chặn các loại “thuốc thiết yếu” đến tay các đội y tế ở Gaza. Ngay cả khi đang tiến hành bắn phá dữ dội vào khu vực bị bao vây, Israel vẫn cho phép hơn 50 xe tải chở hàng viện trợ đi qua Gaza trong những ngày gần đây. Nhưng theo Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, những nguồn cung cấp được phép mang vào chỉ là “giọt nước trong đại dương” của những thứ cần thiết.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Mỹ có ủng hộ “thỏa thuận ngừng bắn lấy con tin hay không”, rằng một cuộc đình chiến tiềm tàng giữa Israel và Hamas có thể được xem xét sau khi các con tin được giải thoát.Trước đó, Hamas tuyên bố thả thêm hai nữ con tin dân sự thông qua hòa giải Ai Cập-Qatari. Tuy nhiên, theo các nguồn tin nói chuyện với The Wall Street Journal, các cuộc đàm phán về khả năng thả 50 người bị giam ở Dải Gaza đang rơi vào bế tắc, mặc dù đã đạt đến "giai đoạn nâng cao" do yêu cầu của Hamas rằng Israel cho phép vận chuyển nhiên liệu đến vùng lãnh thổ Palestine, điều mà Israel vẫn chưa cho phép.⚪ ---- Hamas xác định hai con tin được trả tự do là Nurit Yitzhak và Yehudit Levshitz. Hamas viết trên Telegram: "Cần nhớ rằng kẻ thù [Israel] đã từ chối nhận họ [2 con tin] kể từ thứ Sáu tuần trước và tiếp tục bỏ bê hồ sơ tù nhân của mình. Chúng tôi quyết định thả họ vì lý do nhân đạo và sức khỏe bắt buộc, bất chấp việc quân chiếm đóng [Israel] đã vi phạm hơn 8 lần vi phạm các quy định về nhân đạo và sức khỏe. Trả con tin là thỏa thuận với những người anh em trung gian để quân chiếm đóng tuân thủ trong ngày này nhằm hoàn tất quá trình bàn giao.”Ủy ban Hồng Thập Tự quốc tế xác nhận việc thả hai phụ nữ Israel, Yocheved Lifshitz, 85 tuổi và Nurit Cooper, 79 tuổi -- hai người phụ nữ này đã được thả tại cửa khẩu biên giới Rafah của Gaza với Ai Cập. Hamas nói đã đề nghị thả Yitzhak và Cooper, những người cũng sử dụng tên Nurit Yitzhak, vì “lý do nhân đạo và không để được bồi thường”. Nhóm này nói đã đề nghị thả những người phụ nữ theo cùng một thủ tục mà họ đã sử dụng để thả 2 con tin người Mỹ, nhưng Israel từ chối chấp nhận họ, vì thời điểm đó, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi tuyên bố này là "tuyên truyền," theo NBC.Đầu ngày Thứ Hai, tờ New York Times đưa tin, trích dẫn thông tin từ một quan chức Israel giấu tên, rằng nhóm chiến binh Palestine có thể thả thêm 50 con tin có hai quốc tịch sau các cuộc thảo luận rộng rãi giữa Hoa Kỳ và Qatar.⚪ ---- Cao Ủy Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Hai tiết lộ rằng khối này đang tiến gần đến "sự đồng thuận" để yêu cầu "tạm dừng nhân đạo" ở Dải Gaza để cung cấp viện trợ cho vùng đất Palestine. Họp báo sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Luxembourg, Borrell chỉ ra rằng việc "tạm dừng" được coi là "cần thiết", nhưng nói rõ rằng nó không giống như lệnh ngừng bắn.“Chúng tôi ủng hộ giải pháp hai nhà nước”, Borrell nhấn mạnh và nói thêm rằng quyền tự vệ phải tuân theo những ràng buộc do luật pháp quốc tế đặt ra. Borrell nhấn mạnh: “Theo luật nhân đạo, một người dân đang bị bao vây không thể bị thiếu nước và điện”.⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Hai tiết lộ rằng chính phủ Anh sẽ trao 20 triệu bảng Anh (24,5 triệu USD) viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza bên cạnh cam kết trước đó là 10 triệu bảng.Sunak nói trước Hạ viện: “Có những thách thức lớn về mặt hậu cần và chính trị trong việc cung cấp viện trợ này”, nhấn mạnh rằng chính phủ đang nỗ lực để đảm bảo việc di tản an toàn cho các công dân Anh qua Cửa khẩu Biên giới Rafah một khi nó “mở cửa đúng cách”. Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta cần đầu tư sâu hơn vào sự ổn định khu vực và giải pháp hai nhà nước”.⚪ ---- Ít nhất 6.800 công nhân từ Nhà máy sản xuất xe hơi Sterling Heights (SHAP) của Stellantis NV ở Detroit đã tham gia vào cuộc đình công đang diễn ra do United Auto Workers (UAW) tổ chức vào hôm thứ Hai. Theo công đoàn, cơ sở này sản xuất xe tải RAM 1500 "bán chạy nhất" của Stellantis.Liên minh UAW viết: “Mặc dù có doanh thu cao nhất, lợi nhuận cao nhất (Bắc Mỹ và toàn cầu), tỷ suất lợi nhuận cao nhất và lượng tiền dự trữ nhiều nhất, hãng xe Stellantis vẫn tụt hậu so với cả Ford và General Motors trong việc giải quyết nhu cầu của lực lượng lao động UAW của họ.”Công ty sản xuất xe hơi Stellantis NV trước đó đã tăng đề nghị tăng lương lên 19,5%. UAW chỉ ra rằng sau hơn 5 tuần hoạt động của liên minh, số lượng thành viên UAW đình công tại Big Three nhà sản xuất xe hơi đã vượt quá 40.000 người.⚪ ---- Một cuộc khảo sát gần đây của chính phủ Nhật Bản cho thấy tổng cộng 45,5% người làm việc tại Nhật Bản ngủ ít hơn 6 giờ/đêm, tình trạng mệt mỏi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần. Bạch Thư phân tích tình trạng tử vong và tự tử liên quan đến làm việc quá sức hiện nay cũng báo cáo mức bồi thường cao kỷ lục 710 trường hợp trong năm tài chính 2022 liên quan đến rối loạn tâm thần vì làm việc quá sức có thể dẫn đến tự tử.Theo khảo sát với 10.000 nhân viên, 45,4% cho biết thời lượng ngủ lý tưởng là từ 7 đến 8 tiếng, trong khi 17,1% cho biết hơn 8 tiếng. Trong Bạch Thư được nội các phê duyệt ngày 13 tháng 10, 10,0% số người được hỏi cho biết họ ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm, 35,5% từ 5 đến 6 giờ và 35,2% từ 6 đến 7 giờ.Cuộc khảo sát cũng cho thấy 27,4% nhân viên thiếu 4 giờ ngủ lý tưởng và 38,5% trong số 5 giờ ngủ ngắn đó bị nghi ngờ mắc chứng trầm cảm nặng hoặc rối loạn lo âu, cho thấy mọi người có nguy cơ mắc bệnh tâm thần cao hơn, khi họ bị thiếu ngủ. Khoảng 70% những người cho biết ngủ đủ giấc không có nguy cơ bị trầm cảm hoặc lo lắng, trong khi tỷ lệ này giảm xuống dưới 40% ở những người ngủ ít hơn ba đến năm giờ so với thời lượng lý tưởng của họ.⚪ ---- Internet nước nào nhanh nhất thế giới? Trả lời: Đài Loan đã được xếp hạng là có Internet nhanh nhất thế giới, theo Statista. Theo Statista, cổng nghiên cứu thống kê trực tuyến, Đài Loan đứng đầu thế giới về tốc độ tải xuống băng thông rộng vào năm 2023. Lấy thời gian tải xuống một bộ phim HD 5 GB làm tham chiếu để so sánh, phải mất 4 phút 27 giây để tải file này ở Đài Loan, thời gian ngắn nhất thế giới trong năm nay.Từ ngày 1 tháng 7/ 2022 đến ngày 30 tháng 6/2023, Đài Loan công bố tốc độ trung bình trên 153,51 Megabits mỗi giây (Mbps). Theo báo cáo, năm nay, Đài Loan đã vượt qua Pháp với tốc độ 152,45 Mbps. Tiếp theo là Hoà Lan với tốc độ 142,49 Mbps, Slovakia với tốc độ 138,03 Mbps và Hoa Kỳ với tốc độ 136,48 Mbps, lọt vào top 5.Trung Quốc với Bức tường lửa vĩ đại có tốc độ chậm chạp là 12,66 Mbps, nghĩa là cùng một bộ phim HD sẽ mất 53 phút 55 giây để tải xuống. Ở vị trí cuối cùng là Afghanistan với tốc độ 1,71 Mbps và thời gian tải xuống phim HD là 6 giờ 38 phút.⚪ ---- Chuột tưng bừng ở Los Angeles. Los Angeles cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng với loài gặm nhấm phiền phức. Công ty nổi tiếng về chống gián chuột là Orkin đã công bố danh sách hàng năm các thành phố “Rattiest” (nhiều chuột nhất) của Mỹ và Thành phố Los Angeles đã đứng ở vị trí thứ hai, tăng một bậc so với năm trước.Chicago là số một trong năm thứ chín liên tiếp. San Fransisco đứng thứ 5, San Diego đứng thứ 28 và Sacramento đứng thứ 33. Công ty Orkin cho biết bảng xếp hạng không dựa trên số lượng chuột trong thành phố hoặc bất kỳ con số chính thức nào (như thể điều đó là có thể), mà thay vào đó được rút ra từ “số lượng dịch vụ gặm nhấm mới” - nghĩa là tần suất chúng được gọi để đối phó với sự phá hoại của chuột.Ben Hottel, một nhà côn trùng học của Orkin, cho biết trong một bản tin công bố danh sách năm 2023: “Loài gặm nhấm sinh sôi nhanh chóng và khi không giám sát, chúng có thể gây ra thiệt hại lớn cho nhà cửa và sân vườn. Chuột có khả năng chui vào không gian thông qua các lỗ nhỏ bằng một phần tư, điều này khiến việc bịt kín các vết nứt từ bên ngoài trở nên đặc biệt quan trọng.”Orkin ước tính chuột và các loài gặm nhấm khác xâm chiếm khoảng 21 triệu ngôi nhà ở Mỹ vào mỗi mùa thu và mùa đông khi nhiệt độ mát và chúng tìm thức ăn và nơi trú ẩn. Các thành phố nhiều chuột nhất trong năm 2023 của Orkin là, theo thứ tự: Chicago, Los Angeles, New York, thủ đô Washington DC, San Francisco, Philadelphia, Baltimore, Denver, Detroit, Cleveland-Akron.⚪ ---- Một phi công ngồi trên ghế phụ trong buồng lái của máy bay chở khách Horizon Air đã cố gắng tắt động cơ giữa chuyến bay và phải bị hai phi công khác khuất phục. Theo Cảnh sát trưởng Quận Multnomah, cảnh sát Oregon đã xác định người đàn ông này là Joseph David Emerson, 44 tuổi. Y bị giam hôm thứ Hai với 83 tội danh, mỗi tội là cố ý giết người và liều lĩnh gây nguy hiểm và một tội gây nguy hiểm cho máy bay.Chuyến bay đến San Francisco hôm Chủ nhật đã chuyển hướng đến Portland, Oregon, nơi nó gặp cảnh sát từ Cảng Portland, những người này đã bắt giữ Emerson. Alaska Airlines, công ty sở hữu Horizon, một hãng hàng không khu vực, hôm thứ Hai cho biết phi hành đoàn đã báo cáo “một mối đe dọa an ninh đáng tin cậy liên quan đến một người được ủy quyền ngồi trên ghế phụ trên sàn máy bay”.Hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố rằng không có vũ khí nào liên quan. Một trong những phi công nói với kiểm soát viên không lưu rằng người đàn ông đưa ra lời đe dọa đã bị đưa ra khỏi buồng lái.⚪ ---- Văn phòng Biện lý Quận Cam (OCDA) thông báo hôm thứ Hai, văn phòng là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng, khiến hệ thống công nghệ thông tin của họ phải đóng cửa, nhưng thủ phạm của trận tin tặc vẫn chưa được xác định. Cuộc tấn công xảy ra hôm thứ Sáu, dẫn tới phản ứng dập tắt hệ thống công nghệ điện tử để “ngăn chặn sự xâm nhập sâu hơn vào hệ thống của chúng tôi hoặc các hệ thống liên quan khác.”Không rõ chính xác loại tin nào có thể đã bị tin tặc truy cập. Văn phòng Biện Lý cho biết đã ngay lập tức phối hợp với các cơ quan đối tác, bao gồm cả Sở Cảnh sát trưởng Quận Cam và các chuyên gia an ninh mạng: "Nhân viên OCDA đã làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo hoạt động liên tục với các dịch vụ và chức năng quan trọng của chúng tôi."⚪ ----Bản tin Security Affairs ghi rằng các nhà nghiên cứu của WithSecure đã liên kết các cuộc tấn công gần đây sử dụng phần mềm độc hại DarkGate với một nhóm tội phạm mạng Việt Nam trước đây được biết đến với việc sử dụng công cụ đánh cắp Ducktail.DarkGate là một phần mềm độc hại hàng hóa được cung cấp cùng với mẫu Phần mềm độc hại dưới dạng Dịch vụ (MaaS), nó được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các thực thể ở Anh quốc, Hoa Kỳ và Ấn Độ.Các nhóm tội phạm mạng Việt Nam đang sử dụng nhiều Phần mềm độc hại dưới dạng Dịch vụ (MaaS), mục tiêu và phương pháp của chúng rất giống nhau. WithSecure suy đoán rằng các nhóm này là một nhóm các nhà khai thác/nhóm có liên quan chặt chẽ với nhau.Bản báo cáo WithSecure viết: “Sự chồng chéo của các công cụ và chiến dịch rất có thể là do ảnh hưởng của thị trường và hệ sinh thái tội phạm mạng được mô tả trong báo cáo WithSecure Professionalization of Cybercrime. Những kẻ đe dọa có thể có được và sử dụng nhiều công cụ khác nhau cho cùng một mục đích và tất cả những gì chúng phải làm là đưa ra các mục tiêu, chiến dịch và mồi nhử. Đã có nhiều báo cáo trong quý 3 năm 2023 về DarkGate, các chiến dịch Ducktail có liên quan chặt chẽ và nhóm tác nhân đe dọa người Việt chịu trách nhiệm cho các chiến dịch này.”⚪ ---- Đó là một ngày cuối tuần chết chóc trên các con đường ở Minnesota. Có 2 phụ nữ đã chết vào chiều thứ Bảy dọc theo Xa lộ Liên tiểu bang 94 tại Quốc lộ 241 ở St. Michael, phía tây bắc Twin Cities. Chiếc SUV Nissan đi về phía đông của họ đã bị đâm vào bởi hai vỏ xe rớt xuống từ một chiếc xe bán tải đang di chuyển về phía Tây trên xa lộ ngay trước 5 giờ chiều.Đội tuần tra cho biết người lái chiếc SUV –, 44 tuổi, ở Brooklyn Park – và một trong những hành khách – Lea Khamphachanh, 43 tuổi, ở St. Cloud – đã chết tại hiện trường. Ba hành khách khác trên chiếc SUV đã được chuyển đến bệnh viện.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Chừng 300 người dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em tại xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào sáng ngày 23/10 tiếp tục cuộc tuần hành biểu tình phản đối việc xây dựng tại bến số 3 dự án cảng container Long Sơn. Cuộc tuần hành biểu tình của người dân địa phương được cho biết làm ách tắc giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 531 khoảng 1 kilomet. Công an thị xã Nghi Sơn trong cùng ngày ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng” tại bến số 3 dự án cảng container Long Sơn trên địa bàn xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn theo các điểm c, d Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung năm 2017.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Ngày 24.10.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Bước đầu, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã thực hiện 28 giao dịch mua bán tạng thận, trong đó có 13 trường hợp đã cấy ghép thành công; mỗi trường hợp cần mua thận, các đối tượng "hét giá" từ 400 triệu đồng đến hơn 1,1 tỉ đồng, nhưng chỉ trả cho người bán thận từ 260 triệu đồng đến 400 triệu đồng; thu lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng.⚪ ----Theo VnExpress. Lũ đột ngột lên cao cuốn trôi ôtô chở khách tham quan khu vực suối thuộc KDL Làng Cù Lần, 4 khách Hàn Quốc tử vong. Trưa 24/10, nước ở suối thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương dâng cao. Lúc này, xe UAZ (U Oát) do tài xế người Việt chở 4 du khách Hàn Quốc (hai nam, hai nữ) trải nghiệm dọc con suối thuộc KDL Làng Cù Lần bị cuốn trôi, lật úp. Tài xế bám được vào bụi cỏ nên thoát nạn. Đến 15h10, lực lượng cứu nạn cứu hộ phát hiện thi thể hai du khách cách vị trí gặp nạn khoảng 4 km. Công an tỉnh Lâm Đồng huy động toàn bộ lực lượng và các phương tiện cứu nạn cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân. Lúc 16h30, hai thi thể còn lại được tìm thấy về phía hạ nguồn, cách nơi xe bị nạn khoảng một km.⚪ ----Theo Báo Dân Trí. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhận định, đây là thời điểm chín muồi thực hiện cải cách tiền lương bởi đó chính là hoạt động đầu tư cho phát triển. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phân tích những bất cập, cản trở trong chính sách tiền lương hiện nay. Lương kỹ sư ra trường 3,5 triệu đồng, thấp hơn lương tối thiểu vùng thấp nhất. Trong khi đó, nguyên lý chung, lương phải đảm bảo cuộc sống của người lao động và gia đình họ.⚪ ---- HỎI 1: Gần 1/2 dân Nga nói lương không đủ xài?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát của nhà tuyển dụng Headhunter cho thấy, số người Nga nói rằng lương của họ không đủ chi tiêu cơ bản đã tăng 20 điểm phần trăm trong hai năm lên gần 1/2, khi Moscow chuyển các nguồn tài chính kỷ lục để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.Những phát hiện này, từ một cuộc khảo sát vào tháng 10 với gần 5.000 người, tập trung rõ ràng vào những vấn đề kinh tế của Nga và có thể khiến chính quyền phải đau đầu trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024, trong đó Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ kéo dài hơn hai thập niên quyền lực của mình.Tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục trong năm nay là bằng chứng cho thấy Nga đang thiếu lao động nghiêm trọng, trong khi sự yếu kém của đồng Rúp đã làm tăng thêm áp lực lạm phát. Lãi suất, vốn đã ở mức 13%, dự kiến sẽ tăng hơn nữa để giải quyết lạm phát dự kiến vào cuối năm ở mức khoảng 7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 4% của Ngân hàng Trung ương Nga.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Ngủ ít hơn 5 giờ/đêm sẽ tăng nguy cơ trầm cảm?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy: Ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm có thể làm tăng nguy cơ phát triển các triệu chứng trầm cảm.Chi tiết: