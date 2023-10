Đại Hội Kỳ 8 Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

Các tân đoàn viên và tân Ban Thường Vụ PTGD chụp ảnh lưu niệm với hai LM sau Thánh lễ Bổn Mạng

Little Sàigòn (Bình Sa) – Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại vừa tổ chức Đại Hội vào hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy (6-7/10/2023) để mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi Bổn Mạng, thuyết trình và thảo luận tình hình Giáo Hội và đất nước, Thông qua tu chính Nội Quy, Thảo luận và biểu quyết đề án công tác cho 4 năm tới và Bầu tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2023 -2027.



Ngày đầu tiên của Đại Hội: Sau nghi thức khai mạc và suy niệm tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, Ban Thường Vụ giới thiệu và chào mừng các đại biểu đến từ Đức và Bỉ quốc, từ các tiểu bang Massachusetts, Texas, Arizona, Maryland, Washington, và tại California. Tiếp theo Ban Thường Vụ tường trình hoạt động trong thời gian qua. Phát biểu của đại diện các phái đoàn tham dự Đại Hội. Bầu Chủ Tọa và Thư Ký điều hành Đại Hội. Sau đó, GS Nguyễn Lý Tưởng thuyết trình đề tài “PTGD và vai trò người tín hữu giáo dân trước bối cảnh hiện nay”. Sau khi nghỉ ăn trưa, anh Phạm Hồng Lam thuyết trình đề tài thứ 2 “Học Thuyết Xã Hội Công Giáo”. Đề tài thứ 3 “Linh Đạo PTGD do LM linh hướng phụ trách. TS Nguyễn Bá Tùng trình bày đề tài thứ 4 “Tu Chính Hiến Chương và Nội Quy”. Tiếp theo, cô Phạm Thanh Nghiên nói về “Lời chứng của một tân tòng trong việc rao giảng Tin Mừng”. Kết thúc ngày đầu Đại Hội là phần thảo luận biểu quyết đề án công tác 4 năm tới.



Ngày thứ nhì của Đại Hội: Buổi sáng tất cả tham dự viên đến lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ trước Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. Trở về địa điểm tổ chức Đại Hội tiến hành bầu tân Ban Thường Vụ. Công bố tân Điều Hợp Viên và các nhiệm vụ khác. Bàn giao nhiệm vụ giữa cựu và tân Ban Thường Vụ.



Buổi chiều vào lúc 4 giờ tham dự Thánh lễ Mừng Bổn Mạng tại Đền Các Thánh Tử Đạo VN trong khuôn viên TTCG do LM Giuse Đặng Văn Chín nguyên Tuyên Úy QL Hoa Kỳ chủ tế, LM Phêrô Bùi Phong đến từ Texas đồng tế. Trong thánh lễ, sau bài giảng thâm thúy của LM chủ tế về tình thương của Đức Mẹ, và bổn phận của người giáo dân trong Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Tại Hải Ngoại. Sau bài giảng, số tân đoàn viên lên tuyên hứa, sau đó đến tân Ban Thường Vụ tuyên hứa trước mặt Thiên Chúa và Linh mục chủ tế thay mặt Giáo Hội, nội dung lời tuyên hứa: Giữ vững đức tin, trung thành với giáo huấn của Giáo Hội, lấy Học Thuyết Xã Hội Công Giáo làm nền tảng, cổ võ và phát triển văn hóa tình thương, văn hóa sự sống... Ra mắt tân BanThường Vụ trong nhà thờ. Vào lúc 5 giờ 30 chiều kết thúc đại hội, một buổi tiệc tiếp tân đã diễn ra tại nhà hàng Dimond Seafood Palace 6731 Westminster Blvd, Thành phố Westminster, CA 92683, vào tối Thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tham dự buổi tiếp tân ngoài thành viên trong phong trào còn có: nhiều chức sắc tôn giáo gồm Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Giám mục Anh giáo Trần Thanh Vân, Linh mục Bùi Phong, Linh mục Đặng Văn Chín; các vị dân cử gồm Dân biểu Tạ Đức Trí, Thị trưởng Westminster Nguyễn Mạnh Chí, Ủy viên Học khu Westminster Nguyễn Thế Thủy, Ủy viên Học khu Garden Grove Nguyễn Quốc Lân; một số đại diện các đoàn thể chính trị như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, quý vị nhân sĩ trí thức, một số các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.



Điều hợp chương trình buổi tiếp tân do MC Bùi Đức Thông, thay mặt Ban tổ chức chào mừng và cảm ơn quan khách cùng đồng hương tham dự. Sau đó ông mời Linh Mục Bùi Phong lên phát biểu, Linh Mục nói: “… Nhớ quê hương, dân tộc. Xin Thiên Chúa phù hộ cho phong trào càng ngày càng lớn mạnh, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, thoát ách cộng sản, xin cảm ơn tất cả. Kính xin Chúa ban phước lành cho chúng ta để cùng các tôn giáo làm việc chung trên con đường đấu tranh cho Việt Nam sớm có tự do dân chủ.”



Mở đầu buổi lễ, nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm. Tiếp theo, Linh Mục Chín lên dâng lời cầu nguyện. Sau phần dâng lời cầu nguyện, Kỹ Sư Đỗ Như Điện, Trưởng ban tổ chức lên chào mừng quý cha, quý quan khách cùng các thành viên tham dự. Ông cho biết tóm lược về những thành tích hoạt động của phong trào trong những năm qua và trao giải Tự Do Tôn Giáo cho những nhà đấu tranh. Ông cho biết : (1) Sự ra đời của phong trào; (2) Căn bản Giáo Luật; (3) Pháp Lý xã hội; (4) Mục tiêu (Tôn giáo, Văn hóa, Chính Trị, Xã hội); (5) Sứ mạng; (6) Tổ chức điều hành; (7) Linh Đạo.



Tiếp theo phần phát biểu của quý vị quan khách về tôn giáo có Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Giám Mục (Tin Lành) Trần Thanh Vân, những vị nầy trong lời phát biểu đã tán thán công việc mà Phong Trào Giáo Dân đã đóng góp cho cộng đồng, xã hội, nhất là cho sự đấu tranh tự do, tôn giáo, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Sau đó là phần phát biểu của Dân Biểu Tiểu Bang ông Tạ Đức Trí, Thị Truởng Thành Phố Westminster ông Nguyễn Mạnh Chí, những vị nầy cũng đã ca ngợi những đóng góp của Phong Trào Giáo Dân trong sinh hoạt chung của cộng đồng đa sắc tộc.



Tiếp theo, ông giới thiệu thành phần Tân Ban Thường Vụ Nhiệm Kỳ 2023-2027 có đầy đủ danh sách trong bản thông cáo báo chí.



Đại hội kỳ thứ 8 của Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại được kết thúc bằng một buổi tiếp tân tại nhà hàng Diamond Seafood Palace ở Little Saigon, California vào tối thứ bảy 7/10/2023. Hiện diện trong buổi tiếp tân có nhiều chức sắc tôn giáo gồm Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Giám mục Anh giáo Trần Thanh Vân, Linh mục Bùi Phong, Linh mục Đặng Văn Chín; các vị dân cử gồm Dân biểu Tạ Đức Trí, Thị trưởng Westminster Nguyễn Mạnh Chí, Ủy viên Học khu Westminster Nguyễn Thế Thủy, Ủy viên Học khu Garden Grove Nguyễn Quốc Lân; một số đại diện các đoàn thể chính trị và cộng đồng, và gần 200 quan khách.



Đại hội Kỳ thứ 8 của PTGDVN HN kéo dài trong 2 ngày, thứ sáu và thứ bảy, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, quy tụ các thành viên từ các quốc gia Âu Châu (Đức và Bỉ), một số tiểu bang tại Hoa Kỳ (Massachusetts, Texas, Arizona, Maryland, Washington, và California). Trong hai ngày Đại hội, các tham dự viên đã nghe thuyết trình và thảo luận về tình hình Giáo hội và đất nước, thông qua tu chính nội quy cho phù hợp với tình hình thực tế, và bầu lại Ban Thường Vụ cho nhiệm khóa 2023-2027. Trong dịp nầy các đoàn viên cũng đã mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, là bổn mạng của Phong trào.



Từ ngày thành lập đến nay, Phong Trào đã tổ chức đại hội 4 năm một lần ở nhiều thành phố ở Âu Châu và Hoa Kỳ. Kỳ đại hội sau cùng được tổ chức tại thành phố Boston vào năm 2018. Từ đó đến nay Phong Trào không thể tổ chức đại hội vì tình trạng dịch bệnh COVID-9.



Đại hội kỳ thứ 8 đã tín nhiệm những đoàn viên sau đây vào Ban Thường Vụ cho nhiệm khóa mới: 2023-2027:



- Đỗ Như Điện (Điều Hợp Viên); Phạm Hồng Lam; Trần Hiếu; Thái Phương Lan; Phạm Định; Nguyễn Chính Kết; Phạm Mỹ Lan; Ngô Thái Văn; Nguyễn Bá Tùng.



Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại được thành lập vào ngày 7 tháng 10 năm 1992 tại Roma nhằm đáp ứng nhu cầu của Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam trong bối cảnh đặc biệt hôm nay. Là một phong trào tông đồ giáo dân, dựa trên căn bản thần học của các văn kiện Công Đồng Vaticano II, đặc biệt là tư tưởng hướng dẫn của Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, PT khai triển và ứng dụng Học Thuyết Xã Hội Công Giáo vào bốn môi trường chuyên biệt: tôn giáo, văn hóa, xã hội, và chính trị.



Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ giúp vui, mở đầu với phần biểu diễn trống của đoàn trống Thiên Ân. Buổi lễ kết thức vào lúc 9 giờ tối cùng ngày.