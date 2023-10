Bản đồ của LHQ (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) về lãnh thổ Palestine/Israel, qua các năm 1917, 1948, 1967, 1995, 2020: màu xanh lá cây là nơi tập trung dân Palestine, màu xanh da trời là nơi dân Israel. Bản đồ tận cùng bên phải là năm 2004 vẽ rõ hơn từ bản đồ LHQ.

- Tình báo Ai Cập báo trước cho Israel về cuộc tấn công của Hamas, nhưng Israel không tin.

- Cảnh sát Mỹ căng thẳng: dân Mỹ 2 phe biểu tình bênh Israel và Palestine

- Đại sứ Palestine tại Anh: 7 thành viên trong đại gia đình của ông đã chết vì 1 đợt không kích của Israel ở Gaza.

- Thủ tướng Ấn Độ: ủng hộ Israel

- Tổng thống Nga Putin: Mỹ thất bại ở Trung Đông vì không tìm thỏa hiệp được cả hai bên chấp nhận

- Canada kêu gọi các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm leo thang tình hình ở Israel

- Hamas: không thể thảo luận về việc trao đổi tù nhân với Israel trong khi giao chiến ở Dải Gaza đang diễn ra.

- Bạch Ốc: viện trợ an ninh của Mỹ đang "trên đường" đến Israel

- LHQ: Israel phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza là vi phạm luật pháp quốc tế và là "bị cấm".

- Đại sứ Israel tại Ukraine: đừng so sánh nói rằng Israel tấn công Gaza giống như Nga tấn công Ukraine.

- Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei: Iran sẵn sàng hỗ trợ Palestine.

- Iran: không được thông báo trước về cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel

- Không quân Israel gọi hàng trăm quân dự bị từ châu Âu trở về để tham chiến

- Quân Lực Israel: Hamas không có nơi nào để ẩn náu ở Gaza, và quân Israel đã nhận được lệnh nổ súng vào bất kỳ ai đến gần hàng rào biên giới với Gaza.

- Israel kêu gọi người Palestine cư trú ở Dải Gaza hãy chạy trốn sang Ai Cập (bây giờ có thể đã đóng biên giới). Theo LHQ, hơn 187.000 người đã rời khỏi Dải Gaza vài ngày qua.

- Cảnh sát Singapore tịch thu các tài khoản ngân hàng Singapore 825 triệu USD từ xã hội đen TQ kiếm tiền ở Campuchia, Philippines, Myanmar gửi vào rửa tiền.

- Nga: Mỹ chuẩn bị thử bom nguyên tử ở Nevada, Nga sẽ chạy đua.

- Nga bị nghi cố tình làm hư đường ống dẫn khí đốt ở Biển Baltic nối giữa Phần Lan và Estonia

- San Francisco: 1 người tông xe vào lãnh sự quán TQ, bị cảnh sát bắn chết.

- TNS Tim Scott đòi điều tra TT Biden chuyện gỡ niêm phong 6 tỷ USD trong quỹ Iran bị đóng băng nhằm trao đổi tù nhân

- TT Joe Biden khai về tài liệu mật thời ông làm Phó Tổng Thống tìm thấy ở nhà

- Mary Trump (cháu gái của Trump) thắc mắc vì sao Trump chưa bị bắt giam vì có thể Trump lộ bí mật về Israel với Putin

- 2 chuyên gia an ninh: Trump không bị truy tố về chuyện lộ bí mật tàu ngầm nguyên tử, có thể vì hồ sơ này quá bí mật nên công tố không đưa ra tòa (vì sẽ lộ mật với bồi thẩm và các luật sư)

- Sau khi bị tạp chí Forbes loại ra khỏi danh sách 400 người giàu nhất Hoa Kỳ, Trump chửi mắng Forbes là tờ báo thất bại nặng nề, thuê bọn nhà văn ngu ngốc

- Cô Omarosa Manigault Newman (cựu giám đốc truyền thông Bạch Ốc của Trump) thú nhận: Trump là kẻ lừa đảo bậc thầy

- DB Kevin McCarthy đổi ý: nếu hội nghị Cộng Hòa muốn, tôi sẽ trở lại làm Chủ tịch Hạ viện.

- Thêm hàng ngàn công nhân xe hơi UAW đình công ở 3 tiểu bang

- Quận Los Angeles: 1 nhân viên bán hàng bị 2 tên trộm bắn chết

- Quận Los Angeles: 1 phụ nữ đã bị bắn nhiều phát trên Cầu 6th Street Bridge

- TQ cảnh báo Philippines đừng khiêu khích tại đảo san hô Bãi Cỏ Mây ở Biển Đông

- Tin tặc VN quậy các dân cử và giới nhà báo Hoa Kỳ, gửi email có link gài nhu liệu gián điệp

- HỎI 1: Có tới 18% người thành niên mua bảo hiểm y tế, khi sử dụng lại bị bảo hiểm từ chối? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 4/10 cư dân mạng mua sắm bốc đồng, khi chưa suy nghĩ kỹ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/10/2023) ⚪ ---- Một số chủ ngân hàng Singapore đã kinh ngạc (hay giả vờ kinh ngạc) khi biết rằng hàng trăm triệu đô la đang chảy vào ngân hàng của họ từ các nhóm xã hội đen kiếm tiền ở Campuchia, Philippines, Myanmar và các quốc gia khác qua các sòng bài gian lận và các hình thức trộm cắp khác.

Vào ngày 20/ /20239, Cảnh sát Singapore thông báo họ đã tịch thu các tài khoản ngân hàng với tổng số tiền là 1,13 tỷ đô la Singapore (825 triệu USD), gấp hơn 10 lần so với số tài khoản ngân hàng trị giá hơn 110 triệu đô la Singapore được công bố vào ngày 16/8/2023. Tới nay, theo các báo cáo các nhà điều tra đã thấy rằng 10 công dân Trung Quốc mang hộ chiếu từ Campuchia, Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu đã gửi tiền lên tới 2 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng Singapore.



Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat nói với truyền thông địa phương rằng việc cảnh sát Singapore trấn áp rửa tiền băng đảng trị giá 2 tỷ USD là minh chứng cho sự liêm chính của đất nước với tư cách là một trung tâm tài chính. Hình như chưa nghe chuyện tương tự ở các ngân hàng VN, nơi không lẽ các quan chức rửa tiền tránh né?

⚪ ---- Tố nhau chạy đua nguyên tử. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm thứ Ba cho biết Nga đã nhìn thấy "dấu hiệu" cho thấy Hoa Kỳ đang chuẩn bị hoặc có thể đã tiến hành chuẩn bị cho các vụ thử nguyên tử ở Nevada. Ryabkov nói rằng các địa điểm thử nghiệm của Nga cần phải được chuẩn bị cho khả năng nối lại chương trình nguyên tử ở Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga sẽ chỉ xem xét tiến hành các vụ thử nguyên tử nếu Mỹon làm như vậy trước. Ryabkov giải thích rằng Nga đang hủy bỏ "một cách hợp pháp" việc phê chuẩn Thỏa thuận cấm thử nguyên tử toàn diện (CTBT) để "cân bằng với vị thế với Mỹ".

⚪ ---- Nga bị nghi cố tình làm hư đường ống dẫn khí đốt ở Biển Baltic nối giữa Phần Lan và Estonia, theo các nguồn tin chính phủ được báo Phần Lan Iltalehti trích dẫn hôm thứ Ba. Gasgrid, công ty điều hành khí đốt Phần Lan, đã đưa ra một tuyên bố sớm hôm Thứ Ba nhấn mạnh rằng áp suất giảm bất thường, dẫn đến việc đóng cửa đường ống dẫn khí đốt hồi Chủ nhật tuần trước, dường như cho thấy rằng đường ống đã bị hư hỏng. Chính phủ Phần Lan dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào cuối ngày Thứ Ba để thảo luận về việc đường ống ngừng hoạt động đột ngột trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành.

⚪ ---- Cảnh sát San Francisco cho biết một người lái xe hơi xông vào Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát cho biết họ nhận được báo cáo về một chiếcxe đâm vào lãnh sự quán vào khoảng 3:09 chiều gần Đại lộ Geary và Laguna St..

Chiếc xe dừng lại bên trong sảnh văn phòng cấp thị thực của lãnh sự quán và cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc được với một nghi phạm. Cảnh sát đã bắn người này và nghi phạm sau đó đã chết tại bệnh viện. Cảnh sát San Francisco cho biết có rất ít thông tin và không có thông tin gì về động cơ. Cảnh sát đang làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ như một phần của cuộc điều tra.

⚪ ---- Dân Mỹ đang rải rác biểu tình, dự kiến sẽ biểu tình lớn hơn vào cuối tuần đang tới. Lo ngại bạo lực bùng phát khi những người ủng hộ Israel và người Palestine xung đột sau vụ tấn công khủng bố của Hamas nhằm vào Israel, cảnh sát tại các thành phố trên khắp đất nước đã cử thêm cảnh sát đến các cuộc biểu tình và tăng cường an ninh tại các mục tiêu tiềm năng như nhà thờ Hồi giáo, giáo đường Do Thái. và các lãnh sự quán.

NBC News xác nhận, Cảnh sát trưởng Los Angeles Michel Moore đã cử thêm các cuộc tuần tra tới các khu dân cư có đông người Do Thái và Hồi giáo để đề phòng vào thứ Bảy, chỉ vài giờ sau khi các chiến binh Hamas tiến hành một loạt cuộc tấn công chết người ở Israel. Khi Israel trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa hôm thứ Hai vào Gaza và Hamas đe dọa hành quyết những người Israel mà họ bắt làm con tin, các nguồn tin cảnh sát cho biết cảnh sát Los Angeles đang chuẩn bị cho các cuộc biểu tình lớn ủng hộ người Palestine và các cuộc phản biểu tình có thể xảy ra trong những ngày tới.

Tại thành phố New York, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết thêm các cảnh sát đã có mặt hôm Chủ Nhật bên ngoài trụ sở LHQ, nơi nổ ra cuộc giao tranh giữa những người ủng hộ Israel và người Palestine, cũng như trước đó tại Quảng trường Times Square, nơi cảnh sát dựng rào chắn để ngăn chặn một nhóm người hô vang “Palestine tự do, tự do; Palestine muôn năm” tách khỏi nhóm ủng hộ Israel.

Tại Kirkland, tiểu bang Washington, cảnh sát đã phải can thiệp hôm Chủ Nhật sau khi xảy ra xô xát giữa những người biểu tình ủng hộ Israel và ủng hộ Palestine.

⚪ ---- Israel đang tấn công Gaza bằng các cuộc không kích chết người, khiến hơn 100.000 người phải rời khỏi nhà và đưa hàng loạt người Palestine bị thương đến các bệnh viện đang quá tải, trong khi quân đội Israel đe dọa sẽ “bao vây toàn diện” khu vực đông dân cư. (ghi chú: các con số chỉ ước chừng, tùy từng thời điểm.) Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 900 người đã chết ở Israel và hơn 765 người đã chết ở Gaza, kể từ khi xung đột nổ ra hôm thứ Bảy.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc nói với CNN rằng ưu tiên của nước này là "xóa bỏ khả năng khủng bố của Hamas" sau khi nhóm chiến binh này đe dọa giết con tin dân thường và phát sóng các vụ hành quyết nếu các cuộc không kích nhắm vào Gaza mà không báo trước.

Đại sứ Gilad Erdan [tại LHQ] cho biết số con tin Israel bị quân Hamas bắt giữ ở Gaza ước tính vào khoảng từ 100 đến 150. Hamas tuyên bố họ đang giam giữ hơn 100 người bị bắt, bao gồm cả các sĩ quan quân đội Israel.

⚪ ---- Tại sao tình báo Israel không nhận ra dấu hiệu quân Hamas chuẩn bị cuộc tấn công lớn như thế? Báo Times of Israel hôm thứ Hai loan tin rằng 1 quan chức tình báo Ai Cập nói rằng Israel đã bỏ ngoài tai những cảnh báo liên tục rằng quân Hamas có trụ sở tại Gaza đang lên kế hoạch “điều gì đó lớn lao” - trong đó bao gồm cả một hành động trực tiếp rõ ràng, theo thông báo trực tiếp từ bộ trưởng tình báo Ai cập tới thủ tướng [của Israel]. (ghi chú của người dịch: câu văn không nói rõ là Thủ tướng Israel, nhưng vì là báo Israel nên hiển nhiên ám chỉ Thủ Tướng Israel nhận tìn tình báo này.)

Quan chức Ai Cập cho biết Ai Cập, nước thường đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas, đã nhiều lần nói chuyện với Israel về “điều gì đó lớn lao” mà không nêu rõ chi tiết. Ông cho biết các quan chức Israel hạ thấp mối đe dọa từ Gaza vì đang tập trung vào West Bank (ghi chú: West Bank khu vực tập trung khác của dân Palestine, nhưng về địa lý bịIsrael chia đôi, từ mỏm phía Bắc của Gaza tới thị trấn Hebron của West Bank là 50 kilomét, nhưng dân Palestine bị Israel cấm lưu hành trên đoạn đường này).

Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu bao gồm những người ủng hộ những người Israel vào định cư ở West Bank để chiếm thêm đất của dân Palestine, đã gây ra phản kháng từ dân Palestine ở West Bank trong 18 tháng qua.

“Chúng tôi đã cảnh báo họ rằng tình hình sẽ bùng nổ rất sớm và sẽ rất lớn. Nhưng họ đã đánh giá thấp những cảnh báo như vậy”, quan chức giấu tên nói với hãng tin AP về nội dung các cuộc thảo luận tình báo nhạy cảm với giới truyền thông.

Netanyahu phủ nhận việc nhận được bất kỳ cảnh báo trước nào như vậy, đồng thời nói trong bài phát biểu trước toàn quốc vào tối thứ Hai rằng câu chuyện là “tin giả”. Văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố trước đó cùng ngày: “Không có thông điệp sớm nào đến từ Ai Cập và thủ tướng đã không nói chuyện hay gặp giám đốc tình báo kể từ khi thành lập chính phủ – không gián tiếp hay trực tiếp”.

Trong một trong những cảnh báo nói trên, Bộ trưởng Tình báo Ai Cập, Tướng Abbas Kamel, đã đích thân gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu chỉ 10 ngày trước cuộc tấn công lớn rằng người dân Gaza có thể sẽ làm “điều gì đó bất thường, một hoạt động khủng khiếp”, theo trang tin Ynet.

⚪ ---- Đại sứ Palestine tại Anh quốc cho biết 7 thành viên trong đại gia đình của ông đã chết và những người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel ở Gaza. Husam Zomlot, người đã xuất hiện nhiều lần trên truyền hình Anh kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công chưa từng có vào Israel hôm thứ Bảy, đã nói về cái chết của người thân của mình trên chương trình Newsnight của BBC vào tối thứ Hai.

Zomlot nói: “Họ chỉ đang ngồi ở nhà và bị tấn công dữ dội. Toàn bộ tòa nhà của họ đã bị phá hủy.” Anh cho biết anh họ của anh, hai đứa con của cô, chồng cô, mẹ chồng cô và hai người thân khác đều “bị giết ngay lập tức”, trong khi hai đứa con út của anh họ anh cũng đang được “chăm sóc đặc biệt. Điều này thực sự rất đau lòng”, Zomlot nói và nói thêm rằng người dân ở Palestine “chỉ đơn giản là ngồi yên dưới cỗ máy chiến tranh của Israel”.

⚪ ---- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã xác nhận sự ủng hộ vững chắc của Ấn Độ dành cho Israel sau cuộc tấn công gần đây của Hamas, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Modi bày tỏ rằng Ấn Độ "lên án mạnh mẽ và dứt khoát chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện của nó" đồng thời tuyên bố rằng đất nước của ông "đứng vững" bên cạnh Israel "trong thời điểm khó khăn này". Trước đây, ông đã bày tỏ “những suy nghĩ và lời cầu nguyện” của mình cho các nạn nhân và gia đình họ khi cuộc xung đột bắt đầu.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba nói rằng cuộc chiến đang diễn ra giữa người Israel và người Palestine là một “ví dụ rõ ràng về sự thất bại trong chính sách của Hoa Kỳ ở Trung Đông”. Putin tuyên bố rằng Mỹ "không quan tâm đến việc tìm kiếm những thỏa hiệp được cả hai bên chấp nhận, mà ngược lại, thúc đẩy ý tưởng của riêng họ về cách thực hiện điều này và gây áp lực cho cả hai bên". Putin cũng cho rằng Washington đã không tính đến "các lợi ích cơ bản của người dân Palestine" và không thực hiện tầm nhìn của Hội đồng Bảo an LHQ về giải pháp hai nhà nước.

⚪ ---- Theo Ngoại trưởng Canada Melanie Joly, Canada kêu gọi các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm leo thang tình hình ở Israel, đồng thời khẳng định ủng hộ quyền tự vệ của quốc gia trước các mối đe dọa. Joly nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại giao để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra, đồng thời bày tỏ quan ngại của Canada về khả năng xung đột leo thang thành một cuộc khủng hoảng khu vực rộng lớn hơn.

⚪ ---- Một trong những thủ lĩnh của nhóm chiến binh Hamas, Ismail Haniyeh, hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng không có khả năng thảo luận về việc trao đổi tù nhân với Israel trong khi cuộc giao chiến ở Dải Gaza đang diễn ra. Haniyeh cũng ca ngợi sự phản kháng của người dân Gaza và cảnh báo rằng "sự chiếm đóng kiểu thuộc địa sẽ phải trả giá cho sự tàn phá đã gây ra cho người dân Palestine ở Gaza." Một ngày trước đó, Hamas đe dọa sẽ bắt đầu giết các con tin Israel nếu Tel Aviv tiếp tục tấn công các mục tiêu dân sự ở khu vực Gaza.

⚪ ---- John Kirby, Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Bạch Ốc, nói với MSNBC trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng đợt viện trợ an ninh đầu tiên đang "trên đường" đến Israel và có thể sẽ có thêm viện trợ. Cụ thể, Washington được cho là đang trong quá trình lên kế hoạch cung cấp viện trợ quân sự quan trọng cho Israel, bao gồm nhiều loại đạn dược.

Giao chiến giữa nhóm chiến binh Palestine, Hamas và lực lượng Israel bước vào ngày xung đột thứ tư, với cả hai bên đều tuyên bố có hàng trăm người thương vong. LHQ nhấn mạnh việc Israel phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza là vi phạm luật pháp quốc tế.

⚪ ---- Người đứng đầu Nhân quyền LHQ Volker Turk hôm thứ Ba tuyên bố rằng việc Israel phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza là vi phạm luật pháp quốc tế và bị coi là "bị cấm". Ông nói: “Việc áp đặt các cuộc bao vây gây nguy hiểm đến tính mạng của dân thường bằng cách tước đoạt những hàng hóa thiết yếu cho sự sống còn của họ là bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế”. Nhận xét của ông đưa ra sau khi có lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhằm áp đặt một "cuộc bao vây toàn diện, cấm điện, cấm nước, cấm thực phẩm..." đối với Dải Gaza để đáp trả cuộc tấn công mới đây của Hamas vào Israel.

⚪ ---- Đại sứ Israel tại Ukraine là ông Michael Brodsky cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ báo tiếng Anh Ukraine Kyiv Post hôm 9/10 là không chính xác khi so sánh cuộc chiến chống lại nhóm chiến binh Palestine Hamas với cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Brodsky lập luận rằng bất kỳ sự tương đồng nào giữa các cuộc chiến ở Israel và Ukraine đều không chính xác, bởi vì “về cơ bản chúng là những xung đột khác nhau”.

Brodsky lưu ý rằng Ukraine đang phải đối mặt với một cường quốc hạt nhân (tức là, Nga). Đồng thời, Israel đang có chiến tranh "với các tổ chức khủng bố được chuẩn bị kỹ lưỡng và có động cơ. Tất nhiên, một mặt, có những điểm tương đồng, nhưng mặt khác, đây là những xung đột khác nhau về cơ bản”.

Khi được một nhà báo hỏi ông đánh giá thế nào về vai trò của Nga trong cuộc tấn công của Hamas, Brodsky nói rằng ông "không muốn suy đoán và đánh giá vai trò của các quốc gia khác nhau. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ rằng tất cả sự hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố, cả ở Trung Đông và trên thế giới nói chung, phần lớn là sự hỗ trợ của Iran, và nhiều dấu hiệu cho thấy Iran đã kích động cuộc tấn công này vào Israel.”

⚪ ---- Hãng tin Tasnim hôm thứ Ba đưa tin Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nhấn mạnh rằng Israel có tổn thất quân sự và tình báo "không thể vãn hồi" kể từ khi bắt đầu các cuộc đụng độ mới nhất ở Dải Gaza. Khamenei nói từ thủ đô Iran: “Trận động đất kinh hoàng này đã phá hủy một số công trình chính của chính quyền chế độ tiếm quyền và việc xây dựng lại những tàn tích đó là điều không thể dễ dàng.”

Nhà lãnh đạo tối cao Iran nói thêm rằng chính phủ Iran đã không giúp chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Hamas, mặc dù ông ca ngợi những hành động mới nhất của nhóm chiến binh và đảm bảo rằng người Palestine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ hoàn toàn của Iran.

⚪ ---- Iran không được thông báo trước về cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel hôm thứ Bảy, theo đại diện Hamas tại Lebanon, Ali Baraka, nói với NBC News trong 1 cuộc phỏng vấn. Baraka nhấn mạnh rằng cuộc tấn công gây bất ngờ cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Iran. Ông nói rõ rằng Hamasày không thông báo trước cho Iran về hoạt động này mà chỉ liên lạc với họ sau khi cuộc tấn công bắt đầu. Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp trả các bản tin gần đây cho thấy Iran có vai trò trong việc lên kế hoạch cho vụ tấn công.

⚪ ---- Không quân Israel (IAF) hôm thứ Ba cho biết họ quyết định đưa hàng trăm quân dự bị từ châu Âu trở về để tham chiến chống lại nhóm chiến binh Hamas, kể từ khi Israel chính thức tuyên bố tình trạng chiến tranh ở nước này vào Chủ nhật. IAF cho biết, quân đội phối hợp với Bộ Ngoại giao đã cử máy bay vận tải C-130 và C-130J tới các khu vực khác nhau ở châu Âu để chở về nước các quân nhân Israel đang làm ngoài nhiệm vụ. Qua đêm và sáng thứ Ba, quân lực Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Gaza để đáp trả các cuộc tấn công và xâm nhập lãnh thổ Israel trước đó của Hamas.

⚪ ---- Người phát ngôn của Quân Lực Israel (IDF), Phó Đô đốc Daniel Hagari hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng nhóm chiến binh Palestine “không có nơi nào để ẩn náu ở Gaza”, và quân Israel đã nhận được lệnh nổ súng vào bất kỳ ai đến gần hàng rào biên giới với Gaza. Hagari nói trong cuộc họp báo: “Chúng tôi sẽ tiếp cận họ ở mọi nơi”. Hagari cũng xác nhận rằng “hiện tại” không có sự kiện bất thường nào ở mặt trận phía bắc, gần biên giới Israel với Lebanon và Syria.

Biển Đông

Bãi Cỏ Mây

Tin tặc Việt Nam quậy các dân cử và giới nhà báo Hoa Kỳ.

Trước đó, quân đội Israel báo cáo rằng gần 1.500 xác của chiến binh Hamas đã được tìm thấy trên lãnh thổ Israel kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào thứ Bảy tuần trước. Sáng sớm Thứ Ba, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm của Hamas ở Dải Gaza.⚪ ---- Báo Haaretz đưa tin hôm thứ Ba, người phát ngôn quốc tế của Quân Lực Israel (IDF), Trung tá Richard Hecht đã khuyên người Palestine cư trú ở Dải Gaza hãy chạy trốn sang Ai Cập khi cuộc giao chiến với Hamas bước sang ngày thứ tư: “Cổng băng qua Rafah vẫn mở. Bất kỳ ai có thể thoát ra ngoài, tôi khuyên họ nên ra ngoài”. Nhưng chặp sau đó, người phát ngôn đã viết lại trên X: "Tôi được hỏi về lối ra khỏi Gaza, tôi nói họ nên kiểm tra xem Rafah có thể mở cửa hay không. Và tôi không biết liệu nó có còn mở hay không. IDF không chịu trách nhiệm về việc cửa biên giới này."Vào buổi sáng Thứ Ba, quân đội Israel xác nhận họ đã thực hiện các cuộc không kích trên diện rộng khắp Dải Gaza, đánh vào 200 mục tiêu của Hamas. Theo LHQ, hơn 187.000 người đã rời khỏi Dải Gaza kể từ khi xung đột nổ ra giữa nhóm Hamas và Israel cuối tuần qua.⚪ ---- Thượng nghị sĩ Tim Scott (R-S.C.) đang kêu gọi điều tra về việc chính phủ Biden gỡ niêm phong 6 tỷ USD trong quỹ Iran bị đóng băng nhằm trao đổi tù nhân của Hoa Kỳ với Iran hồi tháng trước, sau các cuộc tấn công gần đây của nhóm chiến binh Palestine Hamas nhằm vào Israel. Scott, người giữ chức thành viên cấp cao của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cho biết ông sẽ thúc giục Chủ tịch ủy ban Sherrod Brown (D-Ohio) mời Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đến điều trần về vụ chuyển giao 6 tỷ USD và bất kỳ khoảng trống trừng phạt nào mà Hoa Kỳ có thể có với Iran.Tháng trước, chính quyền Biden đã đồng ý giải tỏa 6 tỷ USD trong các quỹ bị phong tỏa của Iran để đổi lấy tự do cho 5 công dân Mỹ bị Iran giam giữ trái phép. Khi làm như vậy, chính quyền Biden đã khoan hồng cho 5 người Iran và ban hành quyền miễn trừ chung cho các ngân hàng quốc tế để cho phép chuyển 6 tỷ USD tiền bán dầu của Iran, bị đóng băng ở Nam Hàn, sang một ngân hàng ở Qatar.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra lời khai của mình về tài liệu mật có từ thời ông làm Phó Tổng Thống dưới thời chính quyền Obama, được tìm thấy tại tư gia và viện nghiên cứu của ông. Cuộc thẩm vấn, được tiến hành trong hai ngày tại Bạch Ốc, là một phần của cuộc điều tra của Công tốư đặc biệt do Robert Hur, người được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland chỉ định để điều tra vấn đề, dẫn đầu. Người tiền nhiệm của Biden, cựu Tổng thống Donald Trump, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc trọng tội liên quan đến việc lưu giữ tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida.⚪ ---- Mary Trump, cháu gái của cựu Tổng thống Trump, đã đăng bài trực tuyến gọi Trump là “kẻ điên khùng”. Cô đặc biệt chỉ trích Trump về mối quan hệ của Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin và mối quan hệ có thể có của nó với cuộc khủng hoảng đang gia tăng ở Israel.“Tên điên này có thể đã cung cấp cho Putin (người đã cung cấp cho Iran, người đã cung cấp cho Hamas) bí mật an ninh quốc gia của Israel,” Mary Trump viết trong một bài đăng trên X, nền tảng trước đây gọi là Twitter. “Thêm vào đó, Trump đã tiết lộ thông tin tuyệt mật về tàu ngầm nguyên tử của chúng ta cho một tỷ phú làm bìa cứng người Úc. Tại sao Trump vẫn được phép đi quậy tự do?”Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Bảy đã tuyên chiến với nhóm chiến binh Palestine Hamas sau khi nhóm này tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và tiến vào đất nước trong một cuộc tấn công bất ngờ. Trong bài đăng trực tuyến của mình, Mary Trump đã chia sẻ ảnh chụp màn hình bình luận của Trump trên Truth Social, trong đó Trump so sánh tình hình đang diễn ra ở Israel với biên giới Mỹ-Mexico, và Trump chụp mũ là Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Obama có thể phải chịu trách nhiệm về một cuộc tấn công của Hamas vào Mỹ.Trump đăng: “Những kẻ đã tấn công Israel đang đổ vào nước Mỹ xinh đẹp một thời của chúng ta, thông qua BIÊN GIỚI HOÀN TOÀN MỞ PHÍA NAM của chúng ta, với những con số kỷ lục. Có phải họ đang lên kế hoạch tấn công vào đất nước chúng ta không? Joe Biden gian dối và Sếp của hắn, Barack Hussein Obama, đã làm điều này với chúng ta!”Trong một bài đăng tiếp theo, Mary Trump kêu gọi công chúng tham gia bản tin của cô ấy và ủng hộ sứ mệnh của cô ấy: “Nếu bạn đồng ý rằng chú tôi [Trump] không thích hợp để ở Bạch Ốc hoặc bất cứ nơi nào ngoài nhà tù, hãy ủng hộ sứ mệnh của tôi là loại bỏ kẻ điên khùng này khỏi TV - và đường phố của chúng tôi.”⚪ ---- Hai chuyên gia an ninh quốc gia cảnh báo rằng có những tội ác mà Trump đã phạm phải rất nghiêm trọng. Andrew Weissmann, cựu cố vấn FBI và công tố viên cấp cao của cố vấn đặc biệt Robert Mueller, đã tham gia cùng Mary McCord, cựu quyền phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp về an ninh quốc gia, trong podcast MSNBC của họ trong tuần này. Họ thảo luận về những tiết lộ từ báo cáo rằng Trump đã tiết lộ thông tin nguyên tử cho một doanh nhân người Úc.Khái niệm này có vẻ phản trực giác, nhưng Weissmann giải thích rằng một số thứ quá bí mật và cực kỳ bí mật đến mức không đáng phải truy tố Trump để sẽ lộ ra tòa các thông tin đó ra thế giới. Weissmann nói: “Vì vậy, tất cả những điều này sẽ chỉ là suy đoán. Tôi nghĩ, trước tiên, vấn đề tại sao chuyện Trump lộ bị mật nguyên tử không bị truy tố, có thể có rất nhiều lý do. Tôi phải nói rằng, một trong những lý do yêu thích của tôi về việc tại sao mọi thứ lại xảy ra là tôi nghĩ mọi người cần thực sự hiểu áp lực thời gian với công tố viên đặc biệt. Jack Smith được bổ nhiệm vào tháng 11/2022 và Smith đã hoàn thành khối lượng công việc đáng kinh ngạc này. Nếu bạn chỉ nhìn vào vụ án [hồ sơ mật] ở Florida thì đã có một bản cáo trạng thay thế, họ đã thêm tội danh về Bedminster [ở sân gôn New Jersey] và họ đã bổ sung thêm tội cản trở công lý. Có thể là thông tin đang được phát triển và họ vẫn đang theo đuổi việc này như một phần của cuộc điều tra sự cố tràn dầu an ninh quốc gia. ... Vì vậy, điều đó chỉ có thể xảy ra, đây chỉ là vấn đề thời gian."Lý do thứ hai của anh ấy là điều đáng ngạc nhiên nhất để xem xét. Ông giải thích: “Điều còn lại là, cũng có thể đó là thông tin được cho là nhạy cảm mà chính phủ không muốn sử dụng để thử nghiệm. Và chúng ta đã nói về điều khó khăn của những loại vụ việc này là bạn không muốn buộc tội sử dụng thông tin hoặc tài liệu nhạy cảm đến mức thông tin sẽ bị lộ ra ngoài chỉ bằng cách đưa vụ việc ra ngoài. Nó được gọi là phương pháp Goldilocks, đó là bạn muốn thông tin đủ quan trọng để bồi thẩm đoàn hiểu lý do tại sao bạn khởi kiện, nhưng bạn không muốn thông tin quá nhạy cảm đến mức bạn phải từ bỏ bí mật nguyên tử."McCord giải thích rằng có hai tài liệu mật trong bản cáo trạng ở Mar-a-Lago liên quan đến năng lực nguyên tử. “Một là tài liệu bị hạn chế chính thức,” cô nhớ lại. "Nhưng cái còn lại là tối mật. Liên quan đến khả năng nguyên tử của một quốc gia nước ngoài.' Và nó nhạy cảm đến nỗi ngay cả những ngôn từ mã hóa để chỉ định bản chất mật của nó, bản chất nhạy cảm, cũng bị biên tập lại. Đó là mức độ nhạy cảm của nó. Và nếu thông tin này là sự thật thì đó có thể là thông tin mà Bộ Năng lượng, bởi vì nếu chúng ta nói về năng lực nguyên tử, chúng ta đang nói về việc phân loại theo Đạo luật Năng lượng Nguyên tử, khá khác với các thủ tục hồ sơ mật. Đây là một luật hoàn toàn riêng biệt về việc phân loại theo Đạo luật Năng lượng Nguyên tử." Khả năng khác, là các thông tin đều không đúng sự thật, vì lời Trump nói hiển nhiên là khả vấn.⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump bị tạp chí Forbes chỉ trích sau khi tạp chí này một lần nữa loại Trump khỏi danh sách thường niên những người giàu nhất nước Mỹ. Trump đã chửi mắng tạp chí trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Hai, gọi nó là “thất bại nặng nề” và khẳng định nó “đã mất hầu hết tính liên quan từ lâu”.Trump than phiền rằng Forbes “đã loại tôi khỏi danh sách Forbes 400 giả mạo của họ, chỉ bằng một ‘râu ria’, mặc dù họ biết rằng tôi nên đánh giá cao thứ ‘đồ cổ’ giờ đã lỗi thời và mất uy tín đó.”Tạp chí này công bố vào tuần trước rằng Trump đã rơi khỏi danh sách 400 người Mỹ giàu nhất lần thứ hai trong ba năm, với lý do họ cho rằng tài sản ước tính của Trump là 2,6 tỷ USD, thấp hơn 300 triệu USD so với ngưỡng được đưa vào danh sách.Trump viết: “Trong nhiều năm, Forbes đã tấn công tôi bằng những nhà văn thực sự ngu ngốc được giao nhiệm vụ đánh tôi mạnh mẽ, và hiện tôi đang dẫn trước Đảng Cộng hòa 60 điểm và đánh bại Crooked Joe rất nhiều."⚪ ---- Một cựu phụ tá khác của Donald Trump nói rằng Trump không chỉ là người gây ra lắm vấn đề mà còn không phải là người mà Trump thể hiện trước công chúng Mỹ. Omarosa Manigault Newman tiết lộ cảm xúc thực sự của mình khi làm việc cùng với cựu tổng thống khi ông ấy đã bị truy tố trong bốn vụ án riêng biệt.Mối quan hệ kinh doanh của cô với Donald Trump bắt đầu khi cô đóng vai chính trong mùa đầu tiên của chương trình truyền hình The Apprentice. Cô tin rằng “nghệ thuật lừa đảo” của Trump đã bắt đầu từ lâu trước khi Trump bước chân vào Bạch Ốc. “Đối với tôi, tôi không thể tin được mình lại ưa th1ich một kẻ lừa đảo, người hóa ra lại là kẻ lừa đảo lớn nhất. Ý tôi là, theo nghĩa đen, bị tòa án phát hiện là một vụ lừa đảo lớn, vì vậy rất nhiều bối cảnh của chương trình của chúng tôi, rất nhiều The Apprentice mà chúng tôi nghĩ là có thật đều là bịa đặt, và đó chỉ là một ngôi nhà dựng bằng những lá bài,” cô tiết lộ với chương trình TV Entertainment Tonight.Phải mất nhiều năm, cô mới nhận ra rằng đế chế của Donald Trump không phải là tất cả những gì người ta tưởng. Cô theo Trump vào làm việc ở Bạch Ốc, nơi cô làm phụ tá và giám đốc truyền thông cho Văn phòng Bạch Ốc về Liên lạc Công chúng. Tình bạn của họ chấm dứt khi cô bị cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly sa thải vào năm 2017. Cô ghi lại nhiệm kỳ của cô ở Bạch Ốc trong cuốn hồi ký năm 2018, "Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House," mà cô mô tả là "hỗn loạn" và "thái quá". Dự kiến cô Manigault Newman có thể tiết lộ thêm một số chi tiết về Donald Trump trên E! chương trình thực tế, House of Villains.⚪ ---- Sau khi bị phế truất khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện vào tuần trước trong một cuộc bỏ phiếu lịch sử, Kevin McCarthy nói rõ: “Tôi sẽ không tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện nữa,” ông nói, theo tờ Washington Post. "Tôi sẽ yêu cầu hội nghị Cộng Hòa chọn người khác." Nhưng với việc hội nghị vẫn chưa quyết định được người kế nhiệm, McCarthy có thể sẽ thay đổi quan điểm. Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Hugh Hewitt hôm thứ Hai, DB McCarthy nói là sẽ không loại trừ việc lấy lại búa Chủ tịch Hạ viện. McCarthy nói: “Hãy nhìn xem, bất cứ điều gì hội nghị Cộng Hòa muốn, tôi sẽ làm. Tôi nghĩ chúng ta cần phải mạnh mẽ. Tôi nghĩ chúng ta cần phải đoàn kết.."Hai thành viên Đảng Cộng hòa—DB Steve Scalise và DB Jim Jordan—đang tranh giành vào ghế Chủ tịch Hạ viện thay thế McCarthy, nhưng vẫn chưa rõ liệu một trong hai người có thể nhận đủ phiếu bầu để trở thành Chủ tịch Hạ viện hay không, theo CNN. Liệu McCarthy có ghi tên mình vào cuộc để phá vỡ thế bế tắc? “Hội nghị Cộng Hòa phải đưa ra quyết định đó,” ông nói với Hewitt. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ họp vào tối thứ Hai để thảo luận về vấn đề này, trước cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào thứ Tư 11/10/2023.⚪ ---- Hàng ngàn công nhân United Auto đã đình công ở 3 tiểu bang hôm thứ Hai sau khi từ chối thỏa thuận trả lương mới từ Mack Trucks. UAW đã thông báo về cuộc đình công trong một tuyên bố đăng lên Twitter, cho biết cuộc đình công bắt đầu lúc 7 giờ sáng giờ thủ đô, với việc các nhân viên rời khỏi các cơ sở một cách hòa bình ở Pennsylvania, Maryland và Florida.Cuộc đình công diễn ra sau khi UAW từ chối lời đề nghị trả lương mới nhất từ nhà sản xuất xe tải, với 73% trong số 4.000 thành viên cơ quan công đoàn bỏ phiếu chống lại thỏa thuận dự kiến đạt được chỉ một tuần trước.⚪ ---- Quận Los Angeles. Cảnh sát cho biết một nhân viên bán hàng đã bị bắn chết khi đối mặt với hai kẻ tình nghi là kẻ trộm tại tiệm tạp hóa Big Bob's Alcoholor and Market ở West Covina vào 8:45 giờ tối Chủ nhật. Cảnh sát đến nơi thì phát hiện nhân viên 34 tuổi bị vết thương do đạn bắn bên ngoài cửa hàng. Nạn nhân này sau đó chết ở bệnh viện.Một cuộc điều tra cho thấy hai người đàn ông đã vào cửa hàng và lấy trộm hàng hóa. Nhà chức trách cho biết người bán hàng đã đối đầu với những người đàn ông này và ít nhất một phát súng bắn vào nạn nhân. Các nghi phạm được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc SUV màu trắng. Ai có thông tin giúp điều tra, xin gọi Sở cảnh sát West Covina theo số 626-939-8688 hoặc ần danh vào LA Crime Stoppers: https://www.lacrimestoppers.org/⚪ ---- Một phụ nữ đã bị bắn nhiều phát trên Cầu 6th Street Bridge vào sáng sớm thứ Hai. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, người phụ nữ, chưa tiết lộ tuổi và tên, bị bắn vào khoảng 12h20 sáng trên cây cầu nối Boyle Heights và Khu Nghệ thuật ở trung tâm thành phố Los Angeles. Cô đã được đưa đến bệnh viện, tình trạng ổn định. Kẻ nổ súng vẫn chưa được xác định và không có mô tả nào về họ, nhưng các nhân chứng nói với cảnh sát rằng họ đã bỏ trốn trên một chiếc xe 4 cửa màu bạc. Cuộc điều tra đang diễn ra và không có thêm thông tin chi tiết nào.⚪ ---- Trung Quốc hôm thứ Hai cảnh báo Philippines không nên có thêm "sự khiêu khích" tại một đảo san hô ở, nói rằng những hành động như vậy đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, trái luật pháp quốc tế và phá vỡ hòa bình và ổn định khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố có lời lẽ mạnh mẽ rằng lãnh thổ của Philippines được xác định bởi một loạt điều ước quốc tế và đảo san hô này (tên Trung Hoa là Renai Reef [Bãi Nhân Ái], nhưng tên VN là, tên quốc tế là Second Thomas Shoal, Philippines gọi là bãi Ayungin Shoal) chưa bao giờ là một phần lãnh thổ của nước này.Trong những tháng gần đây, Philippines đã gửi hàng tiếp tế cho quân đội đóng tại tiền đồn quân sự chuyển từ tàu vận tải sang thời Thế chiến thứ hai trên Bãi cạn Second Thomas Shoal, khiến Cảnh sát biển Trung Quốc liên tục triển khai tàu để ngăn chặn các nhiệm vụ tiếp tế. .Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, chỉ ra một đường trên bản đồ của nước này cắt vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Tòa án Trọng tài Thường trực năm 2016 cho rằng đường này trên bản đồ của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, điều mà Bắc Kinh bác bỏ.Đảo san hô này được Philippines gọi là Ayungin, trong khi Trung Quốc gọi nó là Rạn san hô Renai, VN gọi là Bãi Cỏ Mây, nằm cách đảo Palawan của Philippines 190 km (118 dặm).Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố: “Philippines không có cơ sở pháp lý nào để yêu sách chủ quyền đối với Đá Nhân Á dựa trên lý do nó tương đối gần với lãnh thổ Philippines”.Kể từ khi tàu BRP Sierra Madre mắc cạn tại đảo san hô năm 1999 trong nỗ lực của Manila nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền của mình, Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi Philippines kéo tàu này đi.Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Philippines liên tục hứa sẽ thực hiện điều này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, 24 năm đã trôi qua mà tàu chiến Philippines vẫn ở đó. Trung Quốc không thể chấp nhận hành động nhiều lần nuốt lời và vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc."Bộ này cho biết thêm Philippines phải ngừng "khiêu khích" và "gây rắc rối" trên biển. Bộ này khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của mình.⚪ ----Chính phủ Việt Nam đã tweet một liên kết (link) tin tức có vẻ hợp lý nhưng không có thật tới các nhà lập pháp và nhà báo cụ thể của Mỹ với hy vọng họ sẽ nhấp vào, theo tờ Washington Post đưa tin. Có vẻ như không ai trong số họ cắn câu. Nhưng nếu có ai làm như vậy, liên kết sẽ cài đặt một nhu liệu (phần mềm) gián điệp có tên Predator với khả năng đọc tất cả các tập tin trong máy điện toán của họ, chưa kể đến việc nhu liệu gián điệp này sẽ bật máy ảnh và micrô của họ, theo câu chuyện.Trong số những cái tên lớn hơn được nhắm đến: Dân biểu Đảng Cộng hòa Michael McCaul của Texas, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Murphy của Connecticut, người trong Ủy ban Đối ngoại. Một mục tiêu quen thuộc khác: nhà phân tích an ninh quốc gia CNN Jim Sciutto.Nỗ lực tấn công tin tặc có mục đích này xảy ra vào đầu năm nay trong các cuộc đàm phán giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Việt Nam về một hiệp ước mới nhằm chống lại Trung Quốc. Việt Nam chưa bình luận về cáo buộc này. Câu chuyện dựa trên các tài liệu được cung cấp cho các hãng tin Mediapart ở Pháp và Der Spiegel ở Đức và được chia sẻ với các đối tác truyền thông.Theo báo Washington Post, cáo buộc "nhấn mạnh sự phổ biến nhanh chóng của các công cụ hack tiên tiến" và nó cũng có thể gây áp lực ở Mỹ nhằm hạn chế hơn nữa quyền truy cập của các công ty Mỹ vào các công ty nước ngoài (bao gồm Intellexa và Cytrox) đứng sau nhu liệu gián điệp.⚪ ---- HỎI 1: Có tới 18% người thành niên mua bảo hiểm y tế, khi sử dụng lại bị bảo hiểm từ chối?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của KFF cho thấy khoảng 6 trong 10 người trưởng thành bị từ chối yêu cầu bồi thường, mạng lưới không đầy đủ hoặc chậm trễ trong việc cấp phép trước khi sử dụng bảo hiểm y tế của họ. Cuộc khảo sát đã đi sâu hơn vào một số thách thức xung quanh các yêu cầu bồi thường bị từ chối. Có tới 18% người lớn được bảo hiểm đã từng bị từ chối yêu cầu bồi thường trong năm qua, mà cuộc khảo sát xác định là các trở ngại trong đó bảo hiểm không thanh toán cho dịch vụ chăm sóc mà bệnh nhân nhận được và cho rằng đã được chi trả.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 4/10 cư dân mạng mua sắm bốc đồng, khi chưa suy nghĩ kỹ?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của Bankrate.com cho thấy gần một nửa số người dùng mạng xã hội đang chi hàng trăm đô la mỗi năm khi mua sắm bốc đồng, mua đồ một cách đột ngột mà không suy nghĩ kỹ. Nhà phân tích ngành cấp cao Ted Rossman của Bankrate.com cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng khoảng 4 trong số 10 người dùng mạng xã hội đã thực hiện hành vi mua sắm ngẫu hứng được truyền cảm hứng từ mạng xã hội trong năm qua”.Người tiêu dùng cho biết thật khó để tránh các sản phẩm vì chúng được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên mạng xã hội. Nathen Thomas nói: “Hầu như lúc nào cũng có nhiều thứ đập vào mặt bạn. "Nó giống như quảng cáo liên tục."Theo khảo sát của Bankrate.com, người tiêu dùng trung bình chi khoảng 750 USD trong năm qua cho việc mua sắm tùy hứng. Cuộc khảo sát được chia nhỏ hơn nữa theo thế hệ người tiêu dùng được sinh ra và nhận thấy rằng tất cả các nhóm tuổi trưởng thành đã chi hàng trăm đô la cho mạng xã hội.Rossman cho biết: “Ví dụ, Giới trẻ thiên niên kỷ chi tiêu trung bình nhiều nhất, hơn 1.000 đô la một chút trong số những người mua hàng trên mạng xã hội. Đối với Gen Z, nó là khoảng 850 USD so với khoảng 500 USD cho Gen X và khoảng 400 USD cho những người thuộc thế hệ bùng nổ."Trong khi một số người như Auletta không đạt được số tiền đó, thì những người khác lại cho rằng không mất nhiều thời gian để đạt được tổng số đó.Chi tiết: