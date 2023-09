Sinh hoạt cộng đồng

Cộng đồng người Việt Quốc Gia liên bang Hoa Kỳ- Đại hội Bán Nhiệm Kỳ 2023 ngày 16/9/2023, tổ chức tại thành phố Garden Grove, California. (Hình trong bài của Hồ Thị Triều Lam).

Chiều thứ sáu ngày 15/9/2023, tại trụ sở cộng đồng miền Nam California ở đường Brookhurst, thành phố Garden Grove, cộng đồng miền Nam California đón tiếp đại diện của nhiều đồng hương Việt Nam ở khắp nước Mỹ về đây dự Đại Hội Bán Nhiệm Kỳ (2021- 2024) của cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ.

Ban Tổ Chức gồm có: kỹ sư Lê Thanh Liêm (Hội Đồng Đại Biểu), Trung Tá Trần Quốc Anh (Hội Đồng Chấp Hành), luật sư Nguyễn Thanh Phong (Hội Đồng Giám Sát), cô Erlinda Dương- ông Nguyễn Kim Bình- bà Nguyễn Minh Nguyệt (Ban Chấp Hành cộng đồng Việt Nam/ Nam California), cô Tara Thu Nguyễn, phó chủ tịch ngoại vụ (Hội Đồng Chấp Hành).

Chương trình Đại Hội Bán Nhiệm Kỳ (2021-2024) của cộng đồng người Việt liên bang Hoa Kỳ:

– Lễ Khai Mạc vào thứ bảy ngày 16/9/2023 từ 9:30 sáng đến 11:30 sáng, tại Ramada Plaza Hotel, 10022 Garden Grove Blvd., CA 92844.

– Dạ Tiệc Tri Ân vào chủ nhật ngày 17/9/2023 từ 5:30 chiều đến 11:00 tối, tại Diamond Seafood Palace 1, 8058 Lampson Avenue, Garden Grove, CA, 92841.













Hội Đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ gồm Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Giám Sát và Hội Đồng Cố Vấn. Hội Đồng Đại Biểu gồm chủ tịch kỹ sư Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch nội vụ Trần Công Thức, phó chủ tịch ngoại vụ Lê Đình Yên Phú, tổng thư ký Nguyễn Thanh Thụy, ủy ban truyền thông Ngô Kim Chi, ủy ban y tế dược sĩ Nguyễn Đức Minh Ngọc, ủy ban yểm trợ nhân quyền Nguyễn Kim Bình. Hội Đồng Chấp Hành gồm chủ tịch trung tá Trần Quốc Anh, phó chủ tịch nội vụ Trương Minh Tính, phó chủ tịch ngoại vụ Tara Thu Nguyễn, thủ quỹ Đỗ Hồng Yến, ủy ban yểm trợ Tara Thu Nguyễn và Lê Đình Quy. Hội Đồng Giám Sát gồm chủ tịch luật sư Nguyễn Thanh Phong, phó chủ tịch pháp lý luật sư Jason Lý, phó chủ tịch chấp pháp Lê Văn Sanh, tổng thư ký Nguyễn Tâm, giám sát viên Erlinda Dương, Thomas Cao và Danny Đặng. Hội Đồng Cố Vấn gồm bác sĩ Võ Đình Hữu, bác sĩ Đỗ Văn Hội, Trần Xuân Thời, Lê Hồng Thanh, Phạm Văn Thanh, Lưu Văn Tươi và Phan Thông Hưng.







Đại hội Bán Nhiệm Kỳ 2023.





Tiền hội nghị, người vừa xuống máy bay từ phi trường về đây ngay, người về buổi sáng, đến khách sạn Ramada trước, có người 11 giờ đêm mới đến phi trường như phái đoàn New York của luật sư Nguyễn Thanh Phong. Cô Tara Thu Nguyễn là phó chủ tịch ngoại vụ của cộng đồng New York về đây lúc 3 giờ chiều. Đồng hương nào ở nước Mỹ đã từng tham dự diễn hành văn hóa quốc tế đều biết 2 người trẻ làm việc tích cực của cộng đồng New York là luật sư Nguyễn Thanh Phong và cô Tara Thu Nguyễn, hai người này làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều sinh hoạt của cộng đồng, đưa đón người từ phi trường lo nơi ăn chốn ở, mấy chục năm liên tục đón bà con từ bốn phương trời về New York để tham gia diễn hành văn hóa quốc tế, ở khách sạn Carter của tỷ phú Trần Đình Trường. Tỷ phú cho 300 phòng ở miễn phí trong mấy ngày trước khi diễn hành cũng như sau khi diễn hành để thăm viếng danh lam thắng cảnh ở New York, cùng lý tưởng tranh đấu cho Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, bảo tồn lãnh thổ, lãnh hải. Người lớn tuổi hay trẻ tuổi gặp nhau tay bắt mặt mừng, dù quen hay không quen vẫn nói thao thao bất tuyệt như quen từ kiếp nào.

Tiền hội nghị, anh chị em gặp nhau vui ơi là vui, có ban nhạc, có ca sĩ. Cộng đồng miền Nam chào đón người ở xa tới ân cần niềm nở như anh chị em một nhà. Luật sư Nguyễn Thanh Phong được hỏi thăm nhiều nhất, nhưng người trẻ từ New York đến lúc nửa đêm về sáng. Luật sư phải làm cho đến buổi chiều mới ra máy bay, bay đến California.

Bác sĩ Đỗ Văn Hội và phu nhân đến từ Florida, bác sĩ Hội sinh hoạt trong cộng đồng không ngừng nghỉ, bác sĩ hưu trí nhưng làm việc nhiều hơn. Chúng tôi biết nhau lâu lắm rồi, khi tôi bay đến Florida thăm gia đình bác sĩ Đặng Văn Thu là em rể của ký giả Phan Trần Mai, và chị Đồng Thanh, đã từng học ở đại học Harvard trước thập niên 1960. Chị Đồng Thanh đưa chúng tôi thăm bác sĩ Đỗ Văn Hội. Phòng mạch của ông rất đông khách, bác sĩ được đồng hương thương mến nên lúc nào cũng có bệnh nhân đến ngồi đợi. Lúc đó, ông đón tiếp chúng tôi rất ân cần niềm nở, ông tiếp khách như người làm ở bộ ngoại giao, thức ăn để đầy bàn, cô y tá vừa đón khách từ xa tới, vừa chăm sóc bệnh nhân.

Hôm nay, người ở xa tới, người còn người mất. Ông Nguyễn Văn Tánh ở New York được nhắc nhở nhiều nhất, ông là chủ tịch cộng đồng New York. Mỗi năm, cộng đồng tổ chức diễn hành văn hóa quốc tế, ông là người miệt mài với công việc. Nhà ông ở xa, nên ông ở lại khách sạn Carter để chăm sóc người ở xa tới tham gia diễn hành. Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Hùng đến từ Đức quốc, người từ Canada, từ Úc, nhiều quốc gia khác, không phải chỉ có đồng hương Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Văn Tánh là người góp công sức nhiều nhất cho cộng đồng liên bang Hoa Kỳ đã qua đời vì Covid-19. Ông được đồng hương tiếc thương và nhắc đến nhiều nhất trong đại hội hôm nay. Nhất là những người trẻ như luật sư Nguyễn Thanh Phong, cô Tara Thu Nguyễn, ông Phan Thanh Châu, phó chủ tịch Việt Nam Quốc Dân Đảng và nhiều người nhắc đến ông Nguyễn Văn Tánh với sự thương tiếc vô vàng. Nhắc đến ông Nguyễn Văn Tánh, đồng hương không thể nào quên người trẻ Nguyễn Ngọc Hùng, giám đốc đài radio Việt Nam hải ngoại, phát thanh toàn nước Mỹ. Ngô Ngọc Hùng yểm trợ đại hội diễn hành văn hóa quốc tế. Năm nào thính giả của đài cũng tặng tiền cho ban tổ chức. Hùng cũng tham dự và tường trình cuộc diễn hành. Hùng cũng chết vì Covid-19, rất nhanh, thứ sáu còn điều khiển chương trình, thứ bảy đem vào nhà thương, rồi mê luôn đến khi tắt thở.

Phần khai mạc đại hội, sau lễ chào quốc kỳ Việt-Mỹ, một phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc, đồng bào bỏ mình trên biển trên đường vượt biên. Cô Erlinda Dương, chủ tịch cộng đồng Việt Nam- Nam California, gửi lời chào mừng đến các quan khách tham dự và các đại biểu.







Cô Erlinda Dương, chủ tịch cộng đồng Việt Nam, Nam California chào mừng các quan khách, đại biểu.





Tiếp theo chương trình là lời chào mừng của chủ tịch hội đồng chấp hành cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ, Trung Tá Trần Quốc Anh, Houston: "Xin cảm ơn Ban Tổ Chức. Thật ra, chúng tôi đến với quý anh chị với tư cách là những người bạn thân thiết. Cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ đã sát cánh trong các hoạt động vì Nhân Quyền. Trong giai đoạn mới, qua những thay đổi về chính trị thế giới, cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong việc hoạt động cho một Việt Nam dân chủ, độc lập và phú cường. Trách nhiệm càng lớn cần có sự phối hợp nhiều hơn, không những với cộng đồng người Việt mà còn các cộng đồng trên thế giới. Hôm qua, chúng tôi vừa tham dự cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc. Một điều mà ai cũng hỏi là làm thế nào để phối hợp với cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ? Chúng tôi kính chúc đại hội thành công và quý anh chị chân cứng đá mềm trong quá trình phục vụ. Quý anh chị luôn có những người bạn tốt sẵn sàng đồng hành cùng quý anh chị." Lời phát biểu lạc quan của ông làm cho người người phấn khởi.

Ông Lê Thanh Liêm, chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu nói về tiểu sử thành lập cộng đồng liên bang Hoa Kỳ từ ngày thành lập cho đến bây giờ và những việc làm của cộng đồng liên bang, nhất là gần đây thỉnh nguyện thư gửi Tổng Thống Biden trước khi ông sang Việt Nam, đặt vấn đề với Tổng Thống Hoa Kỳ về vấn đề Việt Nam vi phạm nhân quyền. Ông Liêm giới thiệu vắn tắt và trình bày một số sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ là tổ chức bất vụ lợi do những người Việt tị nạn Cộng Sản tại các tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ thành lập, hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Mục đích của cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ là kết hợp, hỗ trợ phát triển và thăng tiến đời sống của người Việt định cư tại Hoa Kỳ và hợp tác tốt đẹp hài hòa với cộng đồng các sắc dân khác; bảo vệ quyền lợi chính đáng và phát huy nghĩa vụ của tập thể người Việt tại Hoa Kỳ trong khuôn khổ luật pháp, trình bày và tranh đấu cho những nguyện vọng, nhu cầu và quan điểm về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị của tập thể người Việt quốc gia với chính quyền Hoa Kỳ; hỗ trợ và nỗ lực tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ tuyên xưng "Lá cờ vàng ba sọc đỏ" là biểu tượng thiêng liêng của người Việt Quốc Gia, luôn luôn phải tôn trọng, và cờ Hoa Kỳ biểu tượng sự hiệp chủng đoàn kết tạo ra sức mạnh. Ông Lê Thanh Liêm cho biết về những sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ bảo tồn văn hóa Việt Nam tại hải ngoại, tổ chức các hội chợ Tết hàng năm tại địa phương, tổ chức ngày diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm tại New York, bảo vệ chính nghĩa của người Việt Quốc Gia, yểm trợ những sinh hoạt của các anh chị em Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa, v.v.

Phái đoàn New York gồm có luật sư Nguyễn Thanh Phong, Tiến sĩ Thoại Liên, ông Nguyễn Tăng, ông Lê Thanh Diệu, Tâm Nguyễn. Đặc biệt năm nay người về từ khắp nơi, đa số là người trẻ như Trung Tá Trần Quốc Anh, từ Houston, ông Lê Thanh Liêm đến từ Florida, Lê Đình Yên Phúc từ Florida, ông Cao Xuân Hải và ông bà Trần Văn Giỏi từ Connecticut, v.v. Luật sư Nguyễn Thanh Phong cho biết ngân sách đến hôm nay chỉ được $35,000, mà hai đại hội sắp tới ở New York cần $60,000 cho diễn hành văn hóa Á Châu Thái Bình Dương ngày 22/5/2024 và diễn hành văn hóa Quốc Tế ngày 10/6/2024 ở New York. Các hội đoàn sẽ tiếp tục gây quỹ. Theo luật sư Nguyễn Thanh Phong năm nay người về đây dự đại hội nhiều hơn mọi năm, mọi người thông cảm nhau hơn. Luật sư Nguyễn Thanh Phong, ông Lê Thanh Liêm, tiến sĩ Thoại Liên, ông Lê Đình Yên Phú ở Jacksonville, Florida, đều cho rằng các ông làm việc tích cực cho cộng đồng nhờ các bà yểm trợ chồng một cách tích cực, nếu không thì không thể nào làm được. Bác sĩ Trần Quốc Hưng và vợ là luật sư cũng là những khuôn mặt trẻ làm việc không ngừng nghỉ. Bác sĩ Võ Đình Hữu, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cũng là những người tích cực hoạt động hăng say cho cộng đồng.







Cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm.





Quý đồng hương từ khắp nơi về đây tham dự đại hội nói lên mối quan tâm với lòng ưu ái đối với cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ, tạo tinh thần đoàn kết để xây dựng cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ hải ngoại vững mạnh, cùng nhau hỗ trợ cho Việt Nam sớm có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cũng như đấu tranh ngăn chặn sự bành trướng xâm chiếm Việt Nam của Trung Cộng.

Dạ Tiệc Tri Ân vào chủ nhật ngày 17/9/2023 bắt đầu từ 5:30 chiều, tại Diamond Seafood Palace 1, với nhiều tiếng hát trữ tình của những ca sĩ nổi tiếng: ca sĩ Thanh Lan, Anh Khoa, Tường Nguyên, Philip Huy, v.v. làm cho mọi người không muốn chia tay. Hai người dẫn chương trình tuyệt vời là cô Diệu Quyên và nhạc sĩ Nam Lộc. Ca sĩ Thanh Lan hát 2 bài: "Em đẹp nhất đêm nay" và "Tình cho không biếu không", nhận được sự tán thưởng của khán giả.

Trong buổi gặp mặt thân mật một số anh em từ New York, Florida, trước khi các phái đoàn ra phi trường về nơi mình cư ngụ, người trẻ Nguyễn Tăng từ New York hỏi chúng tôi cho ý kiến về cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ nên làm gì thêm? Chúng tôi đề nghị cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ với nhiều người trẻ có tài, có khả năng, đam mê làm việc với nhiệt huyết, được gia đình, vợ con yểm trợ một cách tận tình nên có đài truyền hình, radio, báo chí và người trẻ nên ứng cử vào những chức vụ như thị trưởng, nghị viên, dân biểu, thượng nghị sĩ của tiểu bang, liên bang, bộ trưởng tiểu bang, liên bang, chánh án, v.v. Người trẻ Nguyễn Tăng và nhiều đại biểu lắng nghe những ý kiến này.

Người trẻ Mỹ gốc Việt làm Trung Tướng trong quân đội Hoa Kỳ trong lúc người Việt tị nạn ở đây chưa được 50 năm mà trong quân đội Mỹ có 10 tướng lãnh, hơn các quốc gia khác định cư ở đây trước chúng ta, đó là niềm hãnh diện cho người Việt tị nạn.

Mong những lần họp sắp tới, người trẻ, nhất là phụ nữ sẽ dấn thân nhiều hơn.





– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 19/9/2023)