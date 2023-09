- Alabama: trận banh kết thúc, ban nhạc vẫn cứ chơi, học sinh không chịu về, cảnh sát phải còng tay, lôi Trưởng ban nhạc về - Zelensky hôm nay sẽ nói trước LHQ, gặp TT Biden và các dân cử Quốc hội Mỹ, xin giúp chống Nga. DB Jake Auchincloss: Trump và MAGA không muốn chống Nga, sẽ mở đường cho TQ hung hăng.

Alabama: trận banh kết thúc, ban nhạc vẫn cứ chơi, làm khán giả không chịu về, cảnh sát phải vật té, còng tay Trưởng ban nhạc để ban nhạc dọn về. Cảnh sát, hình ảnh cảnh sát xô xát, và ông Giám đốc ban nhạc không muốn ngưng nửa chừng, vì muốn chơi hết bản nhạc mới về.

- Zelensky hôm nay sẽ nói trước LHQ, gặp TT Biden và các dân cử Quốc hội Mỹ, xin giúp chống Nga. DB Jake Auchincloss: Trump và MAGA không muốn chống Nga, sẽ mở đường cho TQ hung hăng.

- Đã tìm ra những mảnh vỡ phi cơ chiến đấu tàng hình F-35 bị rớt

- Bài học TQ: không phải là Mao, đừng dan díu. Báo WSJ: Tần Cương mất chức Ngoại Trưởng vì ngoại tình.

- Nam Hàn kêu gọi Nga dừng hợp tác quân sự với Bắc Hàn.

- TQ: đại diện của hơn 110 quốc gia xác nhận tham gia Diễn đàn Vành đai và Con đường hợp tác quốc tế lần thứ 3.

- Ấn Độ, Canada trục xuất nhà ngoại giao của nhau, sau khi 1 lãnh tụ Sikh lưu vong ở Canada bị ám sát, nghi do gián điệp Ấn

- Mỹ: Ukraine sẽ nhận xe tăng M1 Abraham từ Hoa Kỳ trong tương lai gần.

- Nga bắn UAV vào các tỉnh Odesa, Kryvyi Rih, Lviv và Khmelnytskyi của Ukraine, nhà cháy, người chết.

- TNS Hoa Kỳ Mark Kelly thăm Ukraine, hứa ủng hộ chống Nga.

- Các luật sư cũ của Rudy Giuliani nói Giuliani nợ luật sư phí hơn 1,3 triệu USD, kiện Giuliani đòi tiền

- Molly Michael (cựu phụ tá của Trump) khai rằng Trump viết chỉ thị nơi mặt sau các hô sơ mật làm cô kinh hoảng. Người phát ngôn của Trump nói Trump viết như thế không gì sai trái.

- Jeffrey Clark (Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp thời Trump) bị Thẩm phán Steve Jones rầy tại sao viết thư quy chụp Georgia có gian lận bầu cử 2020, trong khi số liệu Bộ Tư Pháp nói không có gian lận

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ McCarthy: sẽ tránh việc chính phủ phải đóng cửa.

- Nữ Dân biểu Lauren Boebert: chia tay bạn tình êm xuôi vì đảng phái dị biệt.

- Nữ Dân biểu Boebrt có thể sẽ bị luật tiểu bang Colorado truy tố vì sờ chỗ nhạy cảm với bạn tình trong rạp hát đông người.

- California: nhiều dân cử gửi thư tới Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang, đòi xóa tên Trump trên phiếu bầu 2024

- Thẩm phán ở Colorado: sẽ quyết định trước Lễ Tạ ơn (23/11/2023) xem có phải xóa tên Trump trên phiếu bầu Colorado hay không

- Ngoại trưởng Blinken: đến nay đã đưa 30 công dân Mỹ “bị giam giữ bất công” về nước.

- Hãng xe Stellantis NV có thể sẽ đóng cửa tới 18 nhà máy vì ảnh hưởng đình công.

- Macy's Inc. sẽ tuyển hơn 38.000 nhân viên cho mùa lễ 2023.

- Đại học UCLA và Đại học UC Berkeley đứng đầu trường công, đứng thứ 15 các loại trường toàn quốc.

- Las Vegas: Cựu bác sĩ Wendell Mark Street bị 1 năm rưỡi tù vì cấp trái phép thuốc gây nghiện

- Quận Los Angeles: Isaac Jacob Galvan, cựu nghị viên thành phố Compton, ra tòa vì giúp hối lộ 70.000 USD đổi giấy phép cần sa.

- Quận Cam: vụ 3 người xông vào tiệm Kohl's, vơ vét đồ trang sức trị giá 74.000 USD, 1 người bị bắt.

- North Carolina: Xuân Thành Phạm đâm vợ chết, cơ nguy chung thân hay tử hình.

- Quận Cam: John Tran bị kết án hơn 4 năm tù, bồi thường 1,1 triệu đô vì trộm số An sinh xã hội, nộp 433 tờ khai thuế gian lận

- RFA. Hai nhà hoạt động VN (có LS Võ An Đôn) sẽ đến Mỹ tị nạn sau thỏa thuận của chính quyền Biden.

- TIN VN. Chuyên gia cảnh báo năng suất lao động của doanh nghiệp Việt đang tụt hậu.

- TIN VN. Giám đốc công ty buôn lậu hạt điều thú nhận về việc tự ý bán trên 78 nghìn tấn nguyên liệu.

- HỎI 1: Giáo viên trường công cảm thấy làm việc quá sức và bị trả lương thấp? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Uống rượu nhiều, sẽ suy tim? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/9/2023) ⚪ ---- Các luật sư cũ của Rudy Giuliani nói rằng Giuliani nợ họ hơn 1,3 triệu USD và họ đang kiện Giuliani để lấy số tiền đó. Davidoff Hutcher & Citron, một công ty luật gần đây đã đại diện cho Giuliani trong bối cảnh nhiều rắc rối pháp lý khác nhau của Giuliani, cho biết Giuliani cho đến nay chỉ thanh toán 214.000 USD trong hóa đơn, với khoản thanh toán gần đây nhất là 10.000 USD chỉ cách đây vài ngày, CNN đưa tin.

Đối với các dịch vụ liên quan đến cuộc điều tra hình sự liên bang về vận động hành lang nước ngoài đã đóng cửa, các cuộc điều tra khác nhau về hậu quả từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và cuộc bạo loạn ở Điện Capitol cũng như các vấn đề khác bao gồm các vụ kiện dân sự và thủ tục kỷ luật, công ty cho biết Giuliani vẫn nợ họ 1.360.196 USD. AP đưa tin, việc không thanh toán đầy đủ hóa đơn đúng hạn, Giuliani đã vi phạm thỏa thuận trả trước của mình.

Giuliani nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai: “Tôi không thể diễn tả được mức độ tổn thương cá nhân của tôi trước những gì Bob Costello đã làm. Thật xấu hổ khi luật sư làm những việc như thế này và tất cả những gì tôi sẽ nói là hóa đơn của họ vượt xa bất kỳ khoản phí hợp pháp nào.” Costello là đối tác của công ty, từng là luật sư của Giuliani từ tháng 11/2019 đến tháng 7/2023.

Những tai ương tài chính của Giuliani đang gia tăng giống như những vấn đề pháp lý của Giuliani; một thẩm phán vào tháng trước đã buộc Giuliani phải chịu trách nhiệm pháp lý trong một vụ kiện phỉ báng từ hai nhân viên bầu cử ở Georgia mà Giuliani chụp mũ gian lận và yêu cầu Giuliani cũng như các doanh nghiệp của Giuliani phải trả tiền. Cựu Tổng thống Trump vừa tổ chức một buổi gây quỹ cho Giuliani, và con trai của Giuliani cho biết buổi gây quỹ thứ hai dự kiến sẽ quyên góp thêm tiền cho các hóa đơn pháp lý của Giuliani.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu trước Đại hội đồng LHQ tại thành phố New York vào thứ Ba, sau đó gặp Tổng thống Biden và các thành viên Quốc hội ở Washington, D.C., trong chuyến đi thứ hai của ông tới Hoa Kỳ kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine từ tháng 2/2022. Thông điệp của ông sẽ rất đơn giản: Hỗ trợ Ukraine là ủng hộ dân chủ, ổn định và hòa bình. Nhưng khi cuộc chiến đã bước sang năm thứ hai, ông cũng cần phải giải quyết những lo lắng về thời gian và quy mô tiềm ẩn của cuộc chiến. Khó khăn sẽ là thuyết phục các Dân cử Hoa Kỳ có lập trường thân Nga.

Trước chuyến thăm của Zelensky, Yahoo News đã nói chuyện với Dân biểu Jake Auchincloss, một đảng viên Đảng Dân chủ và là cựu chiến binh đại diện cho các vùng ngoại ô phía nam Boston. Là đồng minh của Tổng thống Biden - người đã kiên định ủng hộ Ukraine, trái ngược với cựu Tổng thống Trump và một số người trong Đảng Cộng hòa - Auchincloss đã nổi lên như một trong những người ủng hộ Ukraine rõ ràng nhất của Washington.

DB Auchincloss nói: "Hãy nhớ rằng Ukraine đang phát động cuộc phản công này mà không có đủ Không quân. Ukraine phải tự chiến đấu, không có chiến binh quốc tế nào. Nhưng ngay cả khi không có Không quân, quân Ukraine vẫn chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên ở phía đông nam. Vì vậy, phản công có thể thực hiện được, chỉ chậm hơn và khó khăn hơn. Ukraine là một chiến trường, không chỉ cho chủ quyền lãnh thổ Ukraine, mà cũng là chiến trường cho quyết tâm của phương Tây ủng hộ tự do và dân chủ trên toàn thế giới. Và thông điệp đó cũng quan trọng, đối với cả TQ và Nga. Tôi nói điều này một cách công khai với mọi chính trị gia ở Washington rằng nếu bạn mềm mỏng với Nga, bạn cũng mềm mỏng với Trung Quốc, vậy mà Trump và MAGA đã và đang mềm mỏng với Nga..."

⚪ ---- Molly Michael, cựu phụ tá của Donald Trump, nói với các nhà điều tra liên bang rằng Trump sẽ viết nguệch ngoạc danh sách việc cần làm cho cô trên các tài liệu được ghi rõ ràng là hồ sơ mật, theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với ABC News. Molly Michael nói rằng cô đã nhận được các yêu cầu bằng văn bản ở mặt sau của những tấm thẻ giấy mà sau này cô nhận ra là “tài liệu nhạy cảm của Bạch Ốc”, theo mạng này đưa tin hôm thứ Hai.

.

Cô Michael đã nói với các nhà điều tra rằng điều này đã xảy ra nhiều lần. Các nguồn tin cho biết, một số tấm thẻ ghi chú đó đã có mặt tại Mar-a-Lago khi FBI đột kích vào khu nhà này vào tháng 8/2022, nhưng các đặc vụ đã không tịch thu chúng ngay lập tức. Michael cho biết cô đã quay lại một ngày sau khi khám xét để dọn dẹp văn phòng của mình và tìm thấy những tấm thiệp được đánh dấu “bên dưới ngăn kéo”, theo ABC News.

.

Cô Michael sau đó được cho là đã nộp các tấm thẻ hồ sơ mật cho FBI trong cùng ngày. Các nguồn tin cũng cho biết, vào cuối năm ngoái, khi Trump biết rằng các đặc vụ liên bang muốn phỏng vấn cô Michael, Trump đã nói với cô này rằng: “Cô không biết gì về những chiếc hộp [đựng hồ sơ mật] cả”.

.

⚪ ----- Donald Trump đã phủ nhận hành vi sai trái sau khi một bản tin hôm thứ Hai nói rằng một trong những phụ tá lâu năm của Trump đã nói với các nhà điều tra rằng Trump liên tục viết danh sách các việc cần làm cho cô trên mặt sau các tài liệu từ Bạch Ốc được đánh dấu là mật.

.

Phụ tá Molly Michael nói với các nhà điều tra rằng đã hơn một lần cô nhận được yêu cầu hoặc nhiệm vụ từ Trump viết ở mặt sau những tấm thiệp mà sau này cô nhận ra là tài liệu mật của Bạch Ốc, theo ABC News đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn các nguồn tin. Michael trở thành phụ tá điều hành của Trump tại Bạch Ốc từ năm 2018 và tiếp tục làm việc cho Trump khi Trump rời nhiệm sở. ABC News cho biết cô đã từ chức vào năm ngoái sau khi Trump từ chối tuân thủ các yêu cầu của liên bang.

.

Người phát ngôn của Trump bác bỏ báo cáo này là "rò rỉ bất hợp pháp" và chối rằng Trump không có hành vi sai trái nào.

.

⚪ ---- Các luật sư của Jeffrey Clark, Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, đã xuất hiện tại tòa Georgia hôm thứ Hai trong nỗ lực xin chuyển vụ án lật ngược bầu cử Georgia của ông lên tòa án liên bang. Clark và các đồng bị cáo khác như Mark Meadows đã thúc đẩy chuyển vụ án của họ, cho rằng họ đang đóng vai trò là nhân viên chính phủ liên bang vào thời điểm xảy ra các hành vi phạm tội bị cáo buộc. Tuy nhiên, theo CNN, Thẩm phán liên bang Steve Jones của Hoa Kỳ “thất vọng và khó chịu” đã tra tấn các luật sư của Clark đến mức một trong những luật sư của Trump, người đang có mặt trong phòng xử án, đã lẩm bẩm: “Điều này không tốt.”

.

Clark bị cáo buộc, cùng với những tội danh khác, đã viết một lá thư sau bầu cử cho các quan chức bầu cử Georgia, đưa ra những tuyên bố sai sự thật về những điều bất thường. Jones chất vấn luật sư của Clark về lý do tại sao Clark lại đưa ra những tuyên bố như vậy khi cấp trên của Clark tại Bộ Tư pháp nói với Clark rằng chúng là sai sự thật.

.

Tương tự, cựu quan chức Bộ Tư Pháp Jody Hunt đã làm chứng rằng bộ phận của Clark thậm chí không có thẩm quyền điều tra gian lận bầu cử. Clark được phép bỏ qua phiên điều trần hôm thứ Hai nhưng việc không ra tòa đó dường như cũng là một quyết định tồi tệ, khi Thẩm phán Jones nói rằng Jones sẽ không chấp nhận lời tuyên thệ từ Clark làm bằng chứng. Thẩm phán Jones sẽ đưa ra phán quyết sau.

.

⚪ ----- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng ông sẽ "chiến đấu bằng mọi cách" để tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Ông nói với các phóng viên rằng ông có ý định đưa biện pháp chi tiêu tạm thời của chính phủ lên Hạ viện vào thứ Năm tuần này. McCarthy nói rằng đóng cửa có thể sẽ làm chậm quá trình luận tội Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã trấn an công chúng rằng chính phủ sẽ không đóng cửa.

.

⚪ ---- Ai biết được nữ Dân biểu Lauren Boebert (Cộng Hòa, Colorado) lại cặp bồ với ông chủ quán bar thân thiện với người đồng tính của đảng Dân chủ, và rồi rủ nhau vào rạp hát để hai người sờ soạng nhau? Nhưng sẽ không có lần thứ nhì nữa. DB Boebert nói với một tay săn ảnh ở Washington, D.C. hôm thứ Hai rằng người đàn ông bí ẩn mà cô hẹn hò và rủ nhau vào rạp hát ở Denver vào Chủ nhật tuần trước sẽ không còn đi với nhau nữa. DB Boebert nói với nhiếp ảnh gia của TMZ rằng cuộc chia tay “trong hòa bình” của cô và bạn trai “không liên quan gì” đến bất kỳ bản tin cụ thể nào về anh ta, nhưng cho rằng tư cách “công dân tư nhân” của anh ta đang có vấn đề.

.

“Người đàn ông tuyệt vời, người bạn tuyệt vời và tôi chúc anh ta mọi điều tốt đẹp nhất,” cô nói. Cô nói đùa: “Cuối cùng thì tất cả các buổi hẹn hò trong tương lai đều bị hủy bỏ. Và tôi đã học cách kiểm tra đảng phái của các chàng trước khi nghĩ tới hẹn hò.”

.

⚪ ---- Tuy nhiên nữ Dân biểu Boebrt có thể sẽ bị luật pháp truy tố vì sờ soạng chỗ nhạy cảm với bạn tình trong rạp hát đông người. Hậu quả từ việc Dân biểu Lauren Boebert bị đuổi khỏi nhà hát ở Denver một cách nhục nhã sau khi cô chọc tức những người cùng chơi bằng cách hút thuốc lá điện tử, nhảy múa trên ghế, chụp ảnh chớp nhoáng và sờ mó lẫn nhau với bạn tình có thể vẫn chưa kết thúc. Theo báo Newsweek, DB Boebrt có thể đã vi phạm một luật của Colorado được thiết kế để kiểm soát hành vi dâm ô nơi công cộng, mà nếu đến mức cực đoan, sẽ bị phạt tiền và lên đến 6 tháng tù giam - cùng với đó, là sẽ bị ghi danh vào loại tội phạm tình dục.

.

DB Boebert có nguy cơ bị buộc tội theo điều 18-7-301 của bộ luật hình sự Colorado. Newsweek đã viết, luật quy định rằng "không đứng đắn nơi công cộng là một tội phạm tình dục vi phạm nhỏ" nhưng có xu hướng "áp dụng các hình phạt nhẹ hơn, chẳng hạn như 10 ngày tù và/hoặc phạt tiền lên tới 300 đô la, bên cạnh khả năng bị quản chế, dịch vụ cộng đồng hoặc tư vấn bắt buộc."

.

Nhưng có khả năng cô sẽ bị chỉ định ghi danh tội phạm tình dục nếu cô bị kết án. Matthew Hand, một luật sư hình sự có trụ sở tại Denver, nói rằng luật này 'mơ hồ và quá mức.'" Nói với Newsweek, Hand giải thích, "Mặc dù rạp hát là một địa điểm công cộng đông đúc, nơi 'một hành vi vuốt ve dâm dục' có thể bị truy tố là hành vi không đứng đắn nơi công cộng, nhưng việc sờ soạng ngắn ngủi trên quần áo khi ngồi trong rạp tối sẽ khó có thể dẫn đến kết án. Các hành vi cần phải được 'những người khác xem xét một cách hợp lý' và bồi thẩm đoàn phải được thuyết phục về điều đó ngoài sự nghi ngờ hợp lý."

.

⚪ ---- Một nhóm nhà lập pháp Dân chủ California đã gửi thư cho Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang lập luận rằng Donald Trump nên bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu vì Trump đã kích động cuộc bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, theo Politico đưa tin. Họ cũng nói rằng cần xóa tên Trump trên lá phiếu California do Tu chính án thứ 14, nội dung cấm bất kỳ quan chức nhà nước nào được giữ chức vụ nữa nếu họ tham gia vào một cuộc nổi dậy và là một lập luận có thể bị kiện lên tòa án ở một số tiểu bang.

.

Người phát ngôn của Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta cho biết trong một tuyên bố rằng: "Không thể phủ nhận rằng Trump đã có hành vi không thể chấp nhận được và không phù hợp với bất kỳ nhà lãnh đạo nào - chứ đừng nói đến một Tổng thống Hoa Kỳ."

.

Theo người phát ngôn của Trump, Steven Cheung, nỗ lực này là một “cuộc tấn công chính trị” nhằm “kéo dài luật pháp đến mức không thể công nhận”. Cheung nói với Politico: “Không có cơ sở pháp lý nào cho nỗ lực này ngoại trừ trong suy nghĩ của những người đang thúc đẩy nó”.

.

⚪ ---- Thẩm phán Sarah Wallace ở Colorado cho biết hôm thứ Hai, bà hy vọng sẽ quyết định được trước Lễ Tạ ơn xem, có phải lệnh cấm của Tu chính án thứ 14 đối với những người nổi dậy nắm giữ chức vụ có nghĩa là cựu Tổng thống Donald Trump bị loại khỏi cuộc bầu cử tổng thống của tiểu bang Colorado vào năm 2024 hay không.

.

Thẩm phán Wallace nói như thế tại một phiên điều trần, trong đó bà đặt ra một lịch trình cấp tốc cho vụ án, được khởi xướng bởi một nhóm cơ quan giám sát có tên là Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington: CREW), thay mặt cho một nhóm cử tri lưỡng đảng ở Colorado.

.

Luật sư của Bộ trưởng Hành chánh Colorado Jena Griswold, một đảng viên Đảng Dân chủ, không đưa ra quan điểm nào về vụ kiện hôm thứ Hai nhưng nhấn mạnh “thời hạn cứng rắn” là ngày 5 tháng 1/2023 để giải quyết vụ kiện. Vào ngày đó, văn phòng Bộ trưởng Hành chánh được yêu cầu xác nhận tên của tất cả các ứng cử viên sẽ được in ytên phiếu bầu sơ bộ tổng thống của tiểu bang, diễn ra vào ngày 5 tháng 3.

.

Các phiên điều trần dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 để xem xét bằng chứng, nghe ý kiến của các nhân chứng và giải quyết nhiều thách thức khác nhau đối với vụ kiện - phần lớn trong số đó vẫn chưa được luật sư của Trump đệ trình - mở đường cho một phán quyết có thể xảy ra vào Lễ Tạ ơn (23/11/2023).

.

Đây là phiên điều trần lớn đầu tiên trong vụ kiện theo Tu chính án thứ 14 để xóa tên Trump trên phiếu bầu. Nhiều học giả hiến pháp từ khắp các hệ tư tưởng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với giả thuyết rằng các hành động của Trump sau cuộc bầu cử năm 2020 đã ngăn cản Trump giữ chức vụ trong tương lai.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai cho biết chính quyền Biden cho đến nay đã đưa 30 công dân Mỹ “bị giam giữ bất công” về nước. Hoa Kỳ đang nỗ lực gây khó khăn hơn cho các nước trong việc biến công dân Mỹ thành "con tốt chính trị" và "lạm dụng" hệ thống quốc tế bằng cách giam giữ họ, Blinken nói với các phóng viên ở thành phố New York, đồng thời nói thêm rằng "không có ưu tiên nào cao hơn" đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden hơn là sự trở lại của công dân Mỹ bị cầm tù. Blinken nói rằng Mỹ vẫn tập trung vào vấn đề này bất kể tình hình đàm phán liên quan đến Kế hoạch hành động toàn diện chung hay thỏa thuận hạt nhân Iran.

.

⚪ ---- Các quan chức cho biết vào tối thứ Hai rằng một cánh đồng những mảnh vỡ đã được tìm thấy ở Nam Carolina trong khi tìm chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 bị rớt hôm Chủ nhật. Các mảnh vỡ được tìm thấy ở Quận Williamsburg, cách Căn cứ chung Charleston khoảng hai giờ về phía đông bắc. Người dân đã được cảnh báo tránh xa khu vực này khi nỗ lực phục hồi vẫn tiếp tục. Phát hiện này diễn ra vài giờ sau khi TQLC tuyên bố tạm dừng hoạt động hai ngày đối với tất cả các máy bay chiến đấu của họ trong khi cuộc điều tra về chiếc máy bay mất tích vẫn tiếp tục.

.

Hôm Chủ nhật, phi công của chiếc máy bay phản lực đã đặt máy bay ở chế độ lái tự động và nhảy dù ra, không bị thương tích khi dù bay xuống North Charleston. TQLC cho biết hôm thứ Hai: “Tai nạn hiện đang được điều tra và chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết để đảm bảo tính toàn vẹn của quá trình điều tra”. F-35 là kiểu phi cơ tàng hình tối tân nhất hiện nay của Mỹ.

.

⚪ ---- Alabama: trận banh kết thúc, ban nhạc vẫn cứ chơi, làm khán giả không chịu về, cảnh sát phải vật té, còng tay Trưởng ban nhạc để ban nhạc dọn về. Sở Cảnh sát Birmingham (Alabama) kể rằng, một giám đốc ban nhạc đã bị truy đuổi và bắt giữ sau khi anh này phớt lờ yêu cầu của cảnh sát dừng buổi biểu diễn của ban nhạc sau một trận bóng bầu dục ở trường trung học. Vụ này xảy ra hôm thứ Năm sau chiến thắng của Trường Trung học Minor tại Trường Trung học PD Jackson-Olin ở Birmingham. Cảnh sát Birmingham chuẩn bị đóng cửa sân vận động khi trận đấu kết thúc và nhận thấy “ban nhạc của cả hai trường vẫn đang biểu diễn”.

.

Cảnh sát đã nói chuyện với cả 2 giám đốc 2 ban nhạc và yêu cầu họ ngừng chơi nhạc “để học sinh và những người tham dự rời khỏi sân vận động”. Theo cảnh sát Birmingham, ban nhạc của đội nhà đã ngừng chơi khi được yêu cầu, nhưng giám đốc ban nhạc của trường trung học Minor High School, Johnny Mims, đã không dừng lại và “tiếp tục hướng dẫn ban nhạc của mình tiếp tục biểu diễn”.

.

Cảnh sát cho biết: “Cảnh sátđã cố gắng bắt giám đốc ban nhạc vì Hành vi gây rối trật tự khi xảy ra xô xát giữa giám đốc ban nhạc, nhân viên Trường học Thành phố Birmingham và các quan chức BPD”.

.

Đoạn video Bodycam do cảnh sát Birmingham công bố cho thấy nhiều cảnh sát yêu cầu Mims kết thúc buổi biểu diễn trong khi giám đốc ban nhạc lặp lại “các vị hãy biến ra khỏi trước mặt tôi”. Mims sau đó nói với cảnh sát: “Chúng tôi đang chuẩn bị đi. Đây là bài hát cuối cùng của chúng tôi.”

.

Khi một cảnh sát hăm dọa, “Ông sẽ vào tù,” Mims đáp lại bằng cách giơ ngón tay cái lên và nói, “Thật tuyệt với.” Sau đó, đèn sân vận động tắt, và ban nhạc kết thúc bài hát của mình. Khi Mims bước ra khỏi sân vận động, một cuộc xô xáth xảy ra giữa anh ta và cảnh sát khi họ dường như cố gắng còng tay anh trong khi anh hét lên "Thả tôi ra".Một cảnh sát nói lớn: “Anh này đánh cảnh sát. Anh phải vào tù.” Sau đó, người ta nghe thấy Mims trả lời rằng anh “không tấn công viên cảnh sát” khi cuộc giằng co tiếp tục. Vài giây sau, một cảnh sát sử dụng súng điện Taser dí vào Mims, khiến anh này té ngã xuống đất.Luật sư và là Dân biểu tiểu bang Alabama Juandalynn Givan cho biết cô sẽ đại diện cho Johnny Mims do cảnh sát đã vi phạm quyền công dân của anh ta. Mims bị truy tố tội 'Hành vi gây mất trật tự, Quấy rối và Chống bắt giữ' sau khi cảnh sát cho biết anh tiếp tục cho ban nhạc của mình biểu diễn vào cuối một trận bóng bầu dục, khi các cảnh sát yêu cầu anh cuốn gói về.

Cảnh sát, hình ảnh cảnh sát xô xát, và ông Giám đốc ban nhạc không muốn ngưng nửa chừng, vì muốn chơi hết bản nhạc mới về.

.

⚪ ---- Bài học TQ: không phải là Mao, đừng nên dan díu. Theo báo The Wall Street Journal, một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã biến mất một cách bí ẩn vào mùa hè và sau đó đột ngột bị mất chức Bộ trưởng Ngoại giao đang bị điều tra ở quê nhà về một vụ ngoại tình mà ông ta bị cáo buộc dan díu ở Mỹ. Qin Gang, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Kinh cho đến tháng 7/2023, được cho là đang hợp tác với các nhà điều tra để xem liệu vụ dan díu của ông có gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hay không.

.

Các nguồn tin được WSJ trích dẫn cho biết vụ ngoại tình xảy ra khi Qin làm đại sứ tại Hoa Kỳ từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2023, đã dẫn đến việc sinh ra một đứa trẻ. Sự biến mất đột ngột của Qin vào mùa hè đã dẫn đến những đồn đoán lan tràn về sức khỏe của ông và có thể gây rắc rối với chính quyền TQ ở quê nhà. Ông được thay thế bởi Vương Nghị làm ngoại trưởng vào tháng 7, sau khi vắng mặt suốt một tháng.

.

⚪ ---- Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nam Hàn Jang Ho-jin hôm thứ Ba kêu gọi Nga dừng mọi hành động mở rộng hợp tác quân sự với Bắc Hàn, đồng thời thề sẽ đáp trả "bất kỳ hành động nào" thể hiện mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nam Hàn. Gặp đại sứ Nga tại Nam Hàn, Andrei Borisovich Kulik, ông Jang đã đề cập đến chuyến thăm gần đây của Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tới Nga, bày tỏ quan ngại về một thỏa thuận vũ khí tiềm năng giữa Nga và Bắc Hàn. Tuần trước, Nga làm rõ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Kim không ký bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào trong chuyến thăm của Kim tới Nga.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Ba nói rằng đại diện của hơn 110 quốc gia đã xác nhận tham gia Diễn đàn Vành đai và Con đường hợp tác quốc tế (BRI) lần thứ 3. Bà lưu ý rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với các đối tác BRI để chuẩn bị cho diễn đàn. TQ sẽ tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ ba vào tháng 10 tới để đánh dấu kỷ niệm 10 năm khuôn khổ phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu được gọi là BRI. Diễn đàn đầu tiên diễn ra vào tháng 5/2017.

.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm thứ Ba thông báo rằng Ấn Độ đang trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Canada, rằng ông này đã bị yêu cầu rời khỏi đất nước trong vòng 5 ngày. Bộ giải thích rằng “quyết định này phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng của chính phủ về sự can thiệp của các nhà ngoại giao Canada vào công việc nội bộ của chúng tôi và sự tham gia của họ vào các hoạt động chống Ấn Độ”.

.

Tất cả điều này xảy ra sau khi chính quyền Canada thực hiện bước tương tự trong khi điều tra điều mà Thủ tướng Justin Trudeau gọi là “những cáo buộc đáng tin cậy” chống lại Ấn Độ liên quan đến vụ ám sát nhà lãnh đạo Khalistani Hardeep Singh Nijjar. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc Adrienne Watson bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tuyên bố của Trudeau.

.

Trudeau gọi là những cáo buộc đáng tin cậy rằng chính phủ Ấn Độ có thể đã gửi gián điệp tới ám sát nhà lãnh đạo đạo Sikh Hardeep Singh Nijjar, người bị bắn hạ vào ngày 18/6 bên ngoài một trung tâm văn hóa của đạo Sikh ở Surrey, British Columbia. Nijjar lúc đó đang tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức ở Ấn Độ để ủng hộ một quốc gia ly khai theo đạo Sikh độc lập vào thời điểm xảy ra cái chết này. Chính quyền Ấn Độ đã công bố thưởng tiền mặt vào năm ngoái cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Nijjar, cáo buộc ông này liên quan đến vụ tấn công vào một giáo sĩ đạo Hindu ở Ấn Độ.

.

Các cuộc đàm phán thương mại đã bị trật bánh và Canada vừa hủy bỏ một phái đoàn thương mại tới Ấn Độ đã được lên kế hoạch vào mùa thu. Các cuộc biểu tình ủng hộ người Sikh ở Canada đã khiến chính phủ Modi tức giận. Phong trào độc lập của người Sikh, hay Khalistan, bị cấm ở Ấn Độ, nơi các quan chức coi nó và các nhóm liên kết là mối đe dọa an ninh quốc gia. Nhưng phong trào ly khai này vẫn nhận được một số sự ủng hộ ở miền bắc Ấn Độ, cũng như các quốc gia như Canada và Vương quốc Anh, nơi có cộng đồng người Sikh khá lớn. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đưa ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc của Canada là "vô lý và có động cơ".

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Ba nói rằng Ukraine sẽ nhận xe tăng M1 Abraham từ Hoa Kỳ trong tương lai gần. Nói tại cuộc họp của Ukraine Defense Contact Group (Nhóm Liên hệ Phòng thủ Ukraine) ở Đức, Austin nhấn mạnh rằng "Nga càng kéo dài chiến tranh thì sự tàn ác của họ càng trở nên rõ ràng... Vì vậy, Nhóm Liên hệ này đã tăng cường quyên góp... Và những hệ thống phòng thủ đó sẽ tiếp tục hoạt động." để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, bao gồm cả nguồn cung cấp ngũ cốc và năng lượng."

.

Ông tiếp tục kêu gọi nhóm gửi hệ thống phòng không và đạn dược đến Ukraine và giúp nước này "ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong tương lai và bảo vệ lãnh thổ chủ quyền của mình. Cam kết của chúng tôi với Ukraine không chỉ trong thời gian của một chiến dịch. Đó là một cam kết về an ninh lâu dài ở châu Âu và hơn thế nữa. Và đó là cam kết đối với các giá trị chung của chúng ta về tự do và chủ quyền.”

.

⚪ ---- Một người chết sau cuộc tấn công hàng loạt bằng phi cơ không người lái (UAV) của Nga vào Ukraine vào ngày 18-19 tháng 9, nhằm vào các tỉnh Odesa, Kryvyi Rih, Lviv và Khmelnytskyi. Ukraine nói,các tòa nhà kho ở thành phố Lviv vẫn bốc cháy sau vụ tấn công và xác một người đàn ông đã được kéo ra khỏi đống đổ nát. Hai người khác bị thương, một người phải nhập viện.

.

Thị trưởng Andriy Sadoviy của Lviv nói rằng kho thực phẩm, quần áo và viện trợ nhân đạo là mục tiêu rõ ràng của cuộc tấn công: "Họ tìm thấy sự hài lòng khi giết những người vô tội. Đây có lẽ là một hành động anh hùng vĩ đại đối với người Nga. Họ đơn giản là những kẻ khốn nạn."

.

⚪ ---- Theo một thông cáo báo chí vào ngày 19/9, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mark Kelly (D, Arizona) đã đến Ukraine và thăm căn cứ của Biên phòng Tiểu bang (DPSU) với người đứng đầu cơ quan này, Serhiy Deineko. Họ đã thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ của bộ đội biên phòng, sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các dự án hợp tác trong tương lai. Thượng nghị sĩ Kelly, cùng với Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Bridget Brink, đã tiến hành kiểm tra các thiết bị của Mỹ được lực lượng biên phòng sử dụng.

.

⚪ ---- Hãng xe Stellantis NV có thể sẽ đóng cửa tới 18 cơ sở theo lời đề nghị mới mà nhà sản xuất xe hơi đưa ra cho liên đoàn United Auto Workers, CNBC đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn những người trong cuộc giấu tên hiểu biết về các cuộc đàm phán.

.

Các bộ phận và mạng lưới phân phối của công ty sẽ tập trung hơn, với việc Stellantis đề xuất đóng cửa các cơ sở phân phối nhỏ hơn và tạo ra các cơ sở phân phối lớn hơn tương tự như các cơ sở do Amazon.com Inc. điều hành, cũng như một "Mega Hub" tại Belvidere Assembly hiện không hoạt động. Theo báo cáo, hàng ngàn thành viên công đoàn có thể bị ảnh hưởng bởi đề xuất này.

.

⚪ ----- Macy's Inc. đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ sẽ tuyển dụng hơn 38.000 người để lấp đầy các vị trí theo mùa toàn thời gian và bán thời gian "tại các cửa hàng Macy's, Bloomingdale's và Bluemercury, cũng như các trung tâm phân phối của hãng."

.

Công ty cho biết số lượng vị trí sẽ được cung cấp là "phù hợp với các vị trí đang mở vào năm 2022", đồng thời cho biết thêm rằng quá trình nộp đơn trực tuyến sẽ mất khoảng năm phút, trong khi các công việc thường được cung cấp trong vòng 48 giờ đầu tiên sau khi đơn đăng ký được gửi. .

.

Giám đốc Nhân sự và Chuyển đổi Danielle Kirgan cho biết: “Những ngày nghỉ lễ là một trong những mùa quan trọng nhất của Macy's Inc. nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho khách hàng và các đồng nghiệp của chúng tôi là những đại sứ thương hiệu vĩ đại nhất của công ty tại thời điểm đặc biệt này trong năm.”

.

⚪ ---- Năm thứ bảy liên tiếp, Đại học California, Los Angeles (UCLA) được U.S. News & World Report vinh danh là trường đại học công lập hàng đầu quốc gia, ngang điểm với một trường khác của Đại học California, Berkeley (UC Berkeley). Báo này đã công bố danh sách hàng năm nhằm đo lường các yếu tố bao gồm tỷ lệ tốt nghiệp, kết quả học tập của sinh viên, khả năng giữ chân, lương giảng viên và đánh giá ngang hàng.

.

Hai trường không chỉ đứng đầu trong số các trường công lập mà còn đứng thứ 15 trong số tất cả các viện giáo dục đại học, công lập hoặc tư thục. Trong số 25 trường đại học quốc gia hàng đầu, UCLA xếp hạng cao nhất về tính di động xã hội, xem xét thành công học tập của nhiều sinh viên, đặc biệt là sinh viên thế hệ đầu tiên và những người có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn, Đại học cho biết.

.

Cả hai trường đại học đều có số lượng tuyển sinh gần như nhau - khoảng 32.000 sinh viên. US News & World Report cũng liệt kê học phí và lệ phí hàng năm của mỗi trường. UCLA có chi phí khoảng 46.300 USD mỗi năm cho sinh viên ngoài tiểu bang và 13.752 USD mỗi năm cho sinh viên trong bang, và UC Berkley lần lượt là 48.500 USD và 16.000 USD.

.

⚪ ---- Wendell Mark Street, 71 tuổi, cư dân Las Vegas, cựu bác sĩ, đã bị kết án một năm rưỡi tù vì cấp trái phép hàng trăm nghìn viên thuốc gây nghiện tại văn phòng Victorville của ông. Street đã bị kết án hôm thứ Hai vì kê đơn trái phép oxycodone “không có mục đích y tế hợp pháp”, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí. Việc tuyên án được đưa ra 4 năm sau khi Street nhận 2 tội phân phối oxycodone không đúng cách.

.

Street, vốn là một bác sĩ gây mê, đã bán hai đơn thuốc oxycodone và alprazolam (còn được biết đến với tên thương hiệu Xanax) với giá 300 USD/đơn cho một điều tra viên bí mật của Hội đồng Y tế California. Từ tháng 11/2012 đến tháng 11/2013, ông đã cấp gần 8.000 đơn thuốc, trong đó có khoảng 437.000 liều oxycodone.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Isaac Jacob Galvan, 36 tuổi, cựu nghị viên hội đồng thành phố Compton đã bị bắt theo cáo trạng truy tố ông và một khách hàng tư vấn đã hối lộ 70.000 USD cho một chính trị gia khác để đổi lấy giấy phép cần sa. Galvan đã bị bắt hôm thứ Hai tại nhà riêng ở Compton theo bản cáo trạng 10 tội danh được đệ trình vào đầu tháng này.

.

Cũng bị bắt trong kế hoạch hối lộ là Yichang Bai, 50 tuổi, ở Arcadia, chủ W&F International Corp., một doanh nghiệp xuất nhập cảng có trụ sở tại Diamond Bar. Galvan và Bai bị truy tố một tội âm mưu và hối lộ, cùng tám tội lừa đảo qua đường dây gian lận wire fraud. Galvan bị cáo buộc đã trả số tiền này cho một thành viên “tham nhũng” của Hội đồng Thành phố Baldwin Park, được xác định là Ricardo Pacheco, để bỏ phiếu và hỗ trợ giấy phép cần sa thương mại cho công ty của Bai.

.

⚪ ---- Quận Cam: vụ 3 người xông vào tiệm Kohl's, vơ vét đồ trang sức trị giá 74.000 USD, 1 người bị bắt. Cảnh sát Seal Beach cho biết một người đàn ông đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến một vụ trộm đồ trang sức nhắm vào tiệm bách hóa Kohl's ở Quận Cam trong khi hai nghi phạm khác vẫn chưa bị bắt. Brandon Libardo Bustos-Bermudez, 30 tuổi, cư dân Quận Riverside đã bị bắt 2 tuần sau vụ trộm đầu tiên ở Quận Cam, khi y bị giam giữ vì “hoạt động đáng ngờ” tại một cửa hàng bách hóa Kohl's khác ở Thành phố Chino.

.

Ban đầu, cảnh sát được gọi tới cửa hàng bách hóa Kohl's ở 12345 Seal Beach Blvd. vào ngày 1 tháng 9 để đối phó với một vụ trộm ngày 31/8, sau khi 3 người đàn ông xông vào vơ vét số trang sức bằng vàng trị giá 73.877 USD từ cửa hàng. Camera đã ghi lại được vụ trộm đang diễn ra và các nhân viên có thể cung cấp mô tả chi tiết về ba nghi phạm. Nhóm 3 người đã bỏ trốn trên chiếc xe BMW màu xám.

.

Cảnh sát cho biết Bustos-Bermudez đã bị nhận diện trong vụ trộm thương mại ở Seal Beach và bị bắt, đưa vào Nhà tù Quận Cam. Y thừa nhận có liên quan đến vụ trộm thương mại ở Seal Beach vào ngày 31 tháng 8 và xác nhận rằng 7 là một trong những nghi phạm được thấy trong đoạn video. Y phải đối mặt với nhiều cáo buộc.

.

⚪ ---- North Carolina: Xuân Thành Phạm đâm vợ chết, cơ nguy chung thân hay tử hình. Trong lần đầu tiên ra tòa, Xuân Thành Phạm nhìn ba người thân trong gia đình đang khóc nức nở khi lần đầu tiên bước vào phòng xử án vào chiều thứ Hai. Phạm, 63 tuổi, bị truy tố hôm Chủ nhật về tội giết người trong vụ đâm vợ vào ngày 5 tháng 9/2023. Pham bước đi chậm rãi, có vẻ đau đớn, vào phòng xử án hôm thứ Hai, sau khi được xuất viện với những vết thương do bị đâm nghiêm trọng.

.

Gần hai tuần sau vụ đâm ở Wake Forest, Pham bị quận Wake County bắt giữ. Phạm đang bị giam giữ không có bảo lãnh tại Trung tâm giam giữ Wake County và phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân hoặc tử hình. Hue Thi Lương, 58 tuổi, bị đâm chết tại nhà riêng số 8800 đường Ligon Mill ở Wake Forest. Pham và Luong đã kết hôn và vụ đâm được xác định có liên quan đến bạo lực gia đình. Cảnh sát xác định Phạm là nạn nhân thứ hai trong vụ đâm, được đưa đến bệnh viện với “những vết thương đe dọa tính mạng”.

.

⚪ ---- John Tran, cựu nhân viên xã hội của Quận Cam, hôm thứ Hai đã bị kết án hơn 4 năm tù liên bang sau khi bị cáo buộc chủ mưu một kế hoạch sử dụng số An sinh xã hội bị đánh cắp và các thông tin nhận dạng khác để gian lận hơn 1 triệu đô la tiền hoàn thuế, trợ cấp phúc lợi và thẻ tín dụng. mua hàng. John Tran, cư dân ở Fountain Valley, bị kêu án tù 57 tháng và phải trả khoảng 1,1 triệu USD tiền bồi thường sau khi trước đó đã nhận tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, lừa đảo qua thư và trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn.

.

Tran — người làm việc cho Cơ quan Quản lý Dịch vụ Xã hội Quận Cam từ năm 1994 đến năm 2018 — đã bị các công tố viên liên bang cáo buộc lạm dụng vị trí tín nhiệm của công chúng để đánh cắp thông tin nhận dạng cá nhân từ các khách hàng của cơ quan công quyền, nhiều người trong số họ được cho là những người mới nhập cư đến Quận Cam, California.

.

Các công tố viên cáo buộc rằng Trần đã làm việc với hai người khai thuế địa phương – Anton Nguyen, chủ Century Travel & Tax, và Rosemary Pham, chủ Victory Tax Service, cả hai đều có trụ sở tại Westminster – để sử dụng thông tin nhận dạng bị đánh cắp để nộp 433 tờ khai thuế gian lận để lấy ít nhất 973.000 USD tiền thanh toán từ chính phủ.

.

Các công tố viên cho biết, vào tháng trước, Nguyễn đã bị kết án 41 tháng tù, trong khi Phạm đang chờ tuyên án sau khi nhận tội theo các cáo buộc liên bang.

.

⚪ ---- RFA. Hai nhà hoạt động Việt Nam sẽ đến Mỹ tị nạn sau thỏa thuận của chính quyền Biden. Theo Đài Á Châu Tự Do Hai nhà hoạt động Việt Nam mà chính quyền của Tổng thống Biden tin rằng đã bị chính quyền Cộng sản nước này cầm giữ sai trái, đang được đưa đến Hoa Kỳ theo một thỏa thuận được đàm phán trước chuyến thăm Hà Nội mới đây của tổng thống. Hãng tin Reuters hôm 19/9 đưa bản tin độc quyền dẫn lời của quan chức Mỹ không nêu danh tính cho biết, hai người này gồm một luật sư nhân quyền từng vận động đòi trách nhiệm giải trình đối với các hành vi ngược đãi của công an và một giáo dân Công giáo bị cưỡng chế nhà. Một trong những quan chức cho biết gia đình của họ dự kiến sẽ được tái định cư ở Mỹ theo chương trình tị nạn "Ưu tiên 1" (Priority 1). Cũng theo hãng tin của Anh quốc, các nhà hoạt động này không bị cầm tù nhưng bị các cơ quan chức năng cấm xuất cảnh. Một nguồn tin xác nhận với phóng viên Đài Á Châu Tự Do cho hay, hai người đang được phía Mỹ hỗ trợ là luật sư Võ An Đôn và một giáo dân của giáo xứ Cồn Dầu bị chính quyền Đà Nẵng cưỡng chế nhà hồi năm 2018. Luật sư Võ An Đôn trong ngày 19/9 xác nhận, ông là một trong hai người được nhắc đến tuy nhiên ông vẫn đang ở tại quê nhà và chưa rõ thời điểm được xuất cảnh.

.

⚪ ---- TIN VN. Chuyên gia cảnh báo năng suất lao động của doanh nghiệp Việt đang tụt hậu. Theo Báo Lao Động. Hiện Việt Nam có 900 nghìn doanh nghiệp, có khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh, tức là có gần 6 triệu chủ thể kinh doanh. TS Vũ Tiến Lộc cho rằng, số lượng doanh nghiệp không ít, tuy nhiên chất lượng doanh nghiệp của nước ta không cao, năng suất lao động đang tụt hậu. Đối với khu vực tư nhân, TS Vũ Tiến Lộc nhận thấy, cải cách thể chế trong khu vực kinh tế tư nhân là rất quan trọng, qua đó, khơi dậy nguồn lực phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

.

⚪ ---- TIN VN. Giám đốc công ty buôn lậu hạt điều thú nhận về việc tự ý bán trên 78 nghìn tấn nguyên liệu. Theo Báo Hải Quan. Nhập khẩu trên 112 nghìn tấn hạt điều thô nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, nhưng chỉ xuất khẩu có trên 34 nghìn tấn, số còn lại đã tự ý bán vào nội địa. Giám đốc doanh nghiệp vi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Chỉ trong vòng hơn 4 năm, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu D.P.T (gọi tắt là Công ty D.P.T), chuyên nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu điều tại Bình Dương đã tự ý bán vào thị trường nội địa hơn 78 nghìn tấn hạt điều nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và đã bị Hải đội 3 – Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phát hiện, khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu.

.

⚪ ---- HỎI 1: Giáo viên trường công cảm thấy làm việc quá sức và bị trả lương thấp?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Mọi người đều đồng ý rằng việc cải thiện mức lương là rất quan trọng để tuyển dụng và giữ chân các nhà giáo dục. Nhưng liệu lương cao hơn có phải là chìa khóa duy nhất để hạn chế tình trạng thiếu nhân viên? Một cuộc khảo sát mới với các giáo viên trường công của Tập đoàn RAND cho thấy rằng nếu không chú ý đến việc cải thiện số giờ làm việc và điều kiện làm việc tổng thể, nhiều giáo viên có thể tiếp tục bỏ nghề.

.

Trong cuộc khảo sát quốc gia mới được công bố tuần này, các giáo viên trường công K-12 cho biết họ cảm thấy làm việc quá sức và bị trả lương thấp. Trung bình, họ ước tính làm việc 53 giờ một tuần - nhiều hơn 7 giờ so với một người trưởng thành đang đi làm thông thường (RAND đã thực hiện một cuộc khảo sát riêng đối với tất cả những người trưởng thành đang đi làm). Chỉ có 24% giáo viên hài lòng với tổng số giờ làm việc hàng tuần của họ, so với 55% người trưởng thành đang đi làm.

Chi tiết:

https://www.nea.org/nea-today/all-news-articles/survey-teachers-work-more-hours-week-other-working-adults

.

⚪ ---- HỎI 2: Uống rượu nhiều, sẽ suy tim?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Trước khi nhậu, hãy đọc kỹ bản nghiên cứu mới đáng chú ý này: Những người nghiện rượu nặng có thể tăng mỡ quanh tim, dẫn đến suy tim và các vấn đề về tim khác. Cái gọi là mỡ bọc màng ngoài tim này có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Các nhà nghiên cứu cũng liên hệ việc uống rượu nhiều với lượng mỡ dư thừa tích tụ xung quanh gan và thận, điều này cũng có thể dẫn đến các bệnh ở các cơ quan này.

.

Tiến sĩ Richard Kazibwe, Phó giáo sư nội khoa tại Trường Y thuộc Đại học Wake Forest ở Winston-Salem, N.C., người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết: “Sự tích tụ chất béo ở những khu vực này, đặc biệt là ở tim, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn như suy tim, rung tâm nhĩ cũng như bệnh tim mạch vành, là nguyên nhân chính gây tử vong cho người trưởng thành ở Hoa Kỳ.”

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/09/18/heavy-drinking-fat-heart-liver/5631695057991/

.

.