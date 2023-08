Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại - Chùa Điều Ngự tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL.2567-2023

Westminster (Bình Sa) – Tại hội trường chùa Điều Ngự địa chỉ 14472 Chestnut St, Thành Phố Westminster vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2023 (nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Dần), Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại do HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự; (TĐGHPGVNTNHN) HT.Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Đồng Điều Hành TĐGHPGVNTNHN Trụ Trì Chùa Điều Ngự đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL.2567-2023.





Tham dự buổi lễ có hàng trăm chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni, và rất đông đồng hương Phật tử ngồi kín hội trường. Điều hợp chương trình buổi lễ do MC. Ái Cầm, Thái Tú Hạp, Minh Phượng và Trang Lương.





Mở đầu buổi lễ, ban nghi lễ làm lễ tác bạch cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài. Chư Tôn Đức chứng minh có quý Hòa Thượng: Thích Tâm Vân, Phó Tổng Thư Hội Đồng Điều Hành TĐGHPGVNTNHN; HT. Thích Giác Pháp, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm TĐGHPGVNTNHN; HT. Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ TĐGHPGVNTNHN; HT. Thích Quảng Mẫn, cùng quý Thượng Tọa Thích Chánh Kiến từ Canada, Thích Đồng Trí (Tổng Vụ Thanh Niên); Ni Trưởng Thích Nữ Hạ Như (Tổ Đình Minh Đăng Quang), Ni Sư Thích Nữ Minh Từ (trụ trì chùa Hương Tích, Tổng Vụ Phó Tài Chánh), Sư Cô Phước Nhẫn (trụ trì chùa Liên Hương, Phó Tổng Vụ Ni Bộ), Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ (Phó Tổng Vụ Giáo Dục), Ni Sư Trí Định (Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội), Ni Sư Tâm Nhật và Ni Sư Minh Nguyệt (chùa Đại Bi Quan Âm)…







Sau khi hội trường được ổn định MC Ái Cầm ngỏ lời chào mừng và cảm tạ chư tôn thiền đức và đồng hương Phật tử tham dự, Bà nói: “Chữ Hiếu được thể hiện một cách cao quý trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Sau khi ra hải ngoại, sự hiếu thảo mang ý nghĩa cao quý, kết tinh ảnh hưởng qua truyền thống văn hóa Việt Nam từ ngàn xưa để bảo tồn và phát huy trong tinh thần vi diệu của Phật Giáo đến ngày hôm nay trên khắp thế giới.





“Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ / Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.”





Sau đó MC Thái Tú Hạp lên điều hợp chương trình nghi thức chào quốc kỳ Việt nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán.





Tiếp theo Cư Sĩ Nhật Hoàng thay mặt ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc, trong diễn văn có đoạn: “Chúng ta, những người con Việt xa đất Mẹ, sống trên một đất nước mỗi năm có một ngày Mother’s Day, một ngày Father’s Day, vẫn luôn nhớ về tháng dành cho Cha Mẹ, Mùa Vu Lan – Ullumbana. Đức Phật dạy chúng ta, ngoài bổn phận phụng dưỡng chăm sóc mẹ cha, sớm thăm tối viếng, hỏi han lo lắng, từ vật chất đến tinh thần-tình cảm, còn phải luôn biết sống trong chánh niệm, nhất cử nhất động đều phải nghĩ đến gia phong, dòng tộc. Sau khi cha hoặc mẹ qua đời, chuyện còn lại duy nhất mà chúng ta có thể làm và luôn phải nhớ, là hồi hướng bất cứ công đức nào đến cha, mẹ, không chỉ trong mùa Vu Lan. Đi chùa trong mùa Vu Lan, vì mái chùa che chở hồn dân tộc; nếp sống hiếu thuận ông bà, cha mẹ là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của người Việt Nam chúng ta. Vì lẽ đó, tại chùa Điều Ngự hôm nay, chúng tôi xin trân trọng khai mạc Đại Lễ Vu Lan 2023.”







Trong lời Đạo Từ HT. nói: “Trong Đại Lễ Vu Lan của chùa Điều Ngự năm nay sự đặc biệt cảm niệm công đức của vị trụ trì (Hòa Thượng Thích Viên Huy) đã chỉ đạo cho Ban Tổ Chức thực hiện Lễ Vu Lan một cách tốt đẹp.” Hòa Thượng cũng giải thích chữ Ullumbana và nhiều chữ khác trong tiếng Phạn tất cả đều nói về chữ Đại Hiếu, Trung Hiếu đối với quốc gia, với đất nước Hoa Kỳ, tri ân, báo ân với đất nước Việt Nam và HT. nhắc lại những lời Đức Phật dạy dỗ chúng sinh về bổn phận làm con đối với các Đấng Sinh Thành.





Cuối cùng HT. Cầu nguyện Chư Tôn Đức Tăng, Ni quý vị quan khách cùng đồng hương Phật tử một mùa Vu Lan An Lành.





Tiếp theo, các em Oanh Vũ Gia Đình Phật Tử Điều Ngự lên làm lễ dâng hoa cúng Phật. Nghi Thức Lễ Vu Lan bắt đầu, ban tổ chức cung thỉnh một số chư tôn giáo phẩm lên lễ đài niệm hương sau đó tất cả cùng tụng trang kinh Vu Lan sau trang kinh tiếng Việt là phần tụng của quý nhà sư Nam Tông, trong lúc nầy cả hội trường cùng tụng trang kinh Vu Lan.





Trong lúc nầy các em Gia Đình Phật tử Điều Ngự hợp ca nhạc phẩm Vu Lan. Trong buổi lễ có phần Chúc Thọ cho chư Tăng, Ni và các cụ lớn tuổi do Phật tử Nhật Bảo phụ trách.



Sau đó Cư Sĩ Trí Tín thay mặt ban tổ chức có lời cảm tạ đến chư tôn đức Tăng, Ni qúy quan khách cùng đồng hương Phật tử tham dự buổi lễ Vu Lan hôm nay.





Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với vũ điệu Mẹ là tất cả

Bốn MC: từ trái: Trang Lương. Ái Cầm, Minh Phượng, Thái Tú Hạp

Tiếp theo ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni trở về trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do ban trai soạn chùa Điều Ngự khoản đãi để cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ Mừng Vu Lan do anh chị em nghệ sĩ trình diễn, mở đầu CLB Tình Nghệ Sĩ qua vũ điệu “Mẹ Là Tất Cả”, vũ điệu “Em Đi Chùa Hương” do Trung Tâm Văn Hóa Điều Ngự phụ trách …