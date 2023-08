- Tại sao nhiều ứng cử viên tổng thống Cộng hòa nói rõ trong cuộc tranh luận vừa qua rằng họ sẽ xóa sổ Bộ Giáo dục nếu họ đắc cử. - Một giáo sư ở Princeton: nổ súng giết người vì căm thù màu da là gắn liền với "Chủ nghĩa Trump" (Trumpism) - Thống đốc New Hampshire Chris Sununu: tất cả các ứng cử viên tranh luận có thể thắng cử vào tháng 11/2024, nhưng Trump thì thua.

Nhiều ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa muốn xóa sổ Bộ Giáo Dục liên bang để trao quyền cho các học khu địa phương.

QUẬN CAM (VB-27/8/2023) ⚪ ---- Cảnh sát cho biết một phụ nữ ở Arizona đã bị một tài xế Uber giả bắt cóc nhưng đã tự cứu bằng cách chuyển một mảnh giấy cho một khách hàng tại trạm xăng. Theo tờ USA Today đưa tin, thử thách của người phụ nữ bắt đầu vào sáng thứ Hai khi cô lên một chiếc xe do một người đàn ông đóng giả là tài xế đi chung xe điều khiển tại một đại lý xe hơi ở khu vực Phoenix, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Yavapai cho biết.

.

Người lái xe đã khống chế người phụ nữ và lái xe đến thị trấn Lake Mead Park ở Las Vegas, nơi họ đã ở qua đêm. Khoảng 5 giờ chiều thứ Ba, người phụ nữ đã chuyển được một tờ giấy nhắn cho một khách hàng tại một trạm xăng gần xa lộ liên bang ở Seligman.

.

Tờ giấy viết chữ nghệch ngoạc, vài chữ được cảnh sát xóa để giữ bí mật cho nạn nhân, trước khi chụp hình gửi cho báo chí: "Xin cứu (cảnh sát bôi đen, xóa vài chữ) hãy gọi 911, xe van xanh Honda (xóa vài chữ). Đi Kingman và Las Vegas."

Hình do cảnh sát phổ biến.





Cảnh sát đã nhanh chóng dừng chiếc xe mà không xảy ra trở ngại, và bắt giữ Jacob Wilhoit, 41 tuổi, người bị truy tố tội quấy rối, hành hung nghiêm trọng, bắt giam người trái pháp luật và bắt cóc. Theo tuyên bố của cảnh sát, Wilhoit đã phát hiện ra người phụ nữ đã gọi tài xế Uber, sau đó lái xe đến đón cô trong khi y cải trang với đội tóc giả.

.

“Đó chắc chắn là một vụ bắt cóc có chủ đích”, phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng Kristin Green nói với tờ Washington Post. Các nhà điều tra không xác định danh tính người phụ nữ hoặc tiết lộ các chi tiết khác về vụ án, bao gồm các mối quan hệ trước đây giữa hai người. Green nói: “Người phụ nữ đó đã bị tổn thương đến mức không thể tin được, nhưng trong những bình luận ban đầu sau khi được giải cứu, cô nói rằng cô đã bị bắt đi trái với ý muốn của mình và cô đã không đi theo sự đồng thuận.” Cảnh sát cho biết Wilhoit có nhiều súng trong xe.

.

⚪ ---- Thống đốc New Hampshire Chris Sununu ca ngợi những người điều hợp đã đợi đến giữa cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa để hỏi về những trở ngại pháp lý mà cựu Tổng thống Donald Trump phải đối mặt, đồng thời cho biết Cộng hòa đang tập trung vào tương lai của đất nước chứ không phải Trump. “Đảng Cộng hòa đang cố gắng cứu đất nước. Trump chỉ cố gắng tự cứu Trump,” Sununu nói trong một cuộc phỏng vấn trên “Inside with Jen Psaki,” dự kiến phát sóng trên MSNBC vào Chủ nhật.

.

“Vì vậy, khi nói đến một cuộc tranh luận, chúng tôi không muốn chỉ nhắc lại tin tức của ngày hôm qua. Chúng tôi muốn tiến về phía trước, chúng tôi muốn đến năm 2024. Chúng tôi muốn nói về những gì chúng tôi có thể mang lại cho nền kinh tế và đảm bảo sự độc lập về biên giới và năng lượng cũng như tất cả những thứ tương tự,” Sununu nói với Psaki. “Vì vậy, có cơ hội lớn ở đó và họ đã nắm lấy nó. Có thể nói, họ không mắc bẫy khi nói về thằng cha bự (big guy, ám chỉ Trump).”

.

Sununu nói, “Tôi có thể nói với bạn rằng tất cả những ứng cử viên đó có thể giành chiến thắng vào tháng 11/2024. Và điều đó thật thú vị. Donald Trump không thể thắng vào tháng 11/2024. Tôi nghĩ cơ hội là một gương mặt mới, những ý tưởng mới. Nhưng tôi nghĩ Vivek, Haley, Pence, DeSantis, tất cả họ đều đã làm rất rất tốt.”

.

⚪ ---- Nhà thờ từ lâu đã muốn xóa sổ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ để sẽ trao quyền giáo dục cho các địa phương, nơi không bị ràng buộc về một học trình liên bang cấm dạy Kinh thánh trong lớp. Nhiều ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đã nói rõ trong cuộc tranh luận vừa qua rằng Bộ Giáo dục sẽ gặp cơ nguy xóa sổ nếu họ đắc cử. Vivek Ramaswamy nói: “Hãy đập cái đầu rắn, đó là Bộ Giáo dục. Hãy cầm lấy 80 tỷ USD đó và trao nó cho các bậc cha mẹ trên khắp đất nước này.”

.

Những người bảo thủ coi Bộ Giáo Dục có hơn 4.400 nhân viên và hình thức hiện tại của nó có từ năm 1979 sau khi được thành lập lần đầu tiên vào năm 1867, là một ví dụ điển hình về việc liên bang can thiệp vào cuộc sống của người Mỹ. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho biết hôm thứ Tư đã đến lúc “đóng cửa Bộ Giáo dục Liên bang”.

.

Nhưng việc thực sự khai từ Bộ Giáo dục (DOE) nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Những người bảo thủ đã nói kể từ khi thành lập bộ này rằng họ muốn loại bỏ nó. Từ Tổng thống Ronald Reagan và Bộ trưởng giáo dục của Reagan cho đến Tổng thống Trump và chính Bộ trưởng giáo dục của Trump, các đảng viên Đảng Cộng hòa đã chỉ trích sự tồn tại của bộ này nhưng không thể bãi bỏ nó. Đó là bởi vì quyết định làm như vậy không chỉ thuộc về tổng thống mà còn phải thông qua Quốc hội.

.

Nhưng đây còn là cuộc chiến văn hóa, vì giáo dục liên bang yêu cầu bình đẳng màu da, bình đẳng tính phái kể cả với giới tính thứ ba, bình đẳng tôn giáo... còn trao cho địa phương thì các học khu đa số da trắng sẽ bỏ phiếu cho học trình khác. Nhiều người nói rằng xóa sổ Bộ Giáo Dục là “phân biệt chủng tộc”. Luke Wood, giáo sư giáo dục tại Đại học San Diego State University, cho biết: “Mặc dù nỗ lực giải tán Bộ Giáo dục Hoa Kỳ dựa trên bối cảnh của một cuộc chiến văn hóa, nhưng nỗ lực này cũng là sự xúc phạm trực tiếp đến các quyền công dân” trên bài bình luận đăng ở báo San Diego Union-Tribune đầu năm nay, khi Dân biểu Thomas Massie (R-Ky.) trình lại một dự luật đòi xóa sổ Bộ Giáo Dục.

Dân Biểu Thomas Massie (R-Ky.) đã đề xuất luật như vậy vào năm 2021 và giới thiệu lại vào đầu năm nay. Massie đã nói cách đây hai năm: “Các quan chức không được bầu chọn ở Washington, D.C. không nên chịu trách nhiệm về sự phát triển trí tuệ và đạo đức của con em chúng ta. Các tiểu bang và cộng đồng địa phương có vị thế tốt nhất để xây dựng chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu của học sinh. Các trường học phải chịu trách nhiệm. Phụ huynh có quyền lựa chọn cơ hội giáo dục phù hợp nhất cho con mình, bao gồm trường học tại nhà, trường công hoặc trường tư.”

.

⚪ ---- Một giáo sư của Princeton hôm thứ Bảy đã gắn vụ nổ súng giết người vì tội ác căm thù màu da gần đây với "Chủ nghĩa Trump" (Trumpism), nhân cơ hội này để chứng minh rằng vấn đề này đã tồn tại qua nhiều thế hệ khác nhau. Giáo sư Eddie Glaude của Princeton đã xuất hiện trên chương trình Ayman của MSNBC và được người dẫn chương trình hỏi về việc "chúng ta liên tục bị thúc giục phải giả vờ rằng chúng ta đang sống trong một xã hội hậu chủng tộc." Người dẫn chương trình cũng lưu ý rằng “cuộc hành trình từ cuộc tuần hành đến Washington cho đến ngày hôm nay còn lâu mới hoàn thành”.

.

Glaude nói: "Hoàn toàn có thể," Glaude nói, lưu ý rằng "chúng ta được biết rằng vấn đề là -- vấn đề là sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Vấn đề là lý thuyết phê phán chủng tộc (critical race theory). Đó là những gì người cực đoan cứ nói là mối đe dọa đối với đời sống dân chủ, có phải không? Tôi nghĩ điều chúng ta phải hiểu là có một bộ phận xã hội tin rằng lối sống của họ đang bị đe dọa. Và trong lịch sử nước Mỹ, bất cứ khi nào nhóm người cụ thể đó tin rằng cuộc sống của chúng ta đang bị đe dọa, họ chuyển sang bạo lực. Họ luôn như vậy."

.

Glaude nói thêm: "Đây là điều mà tôi phải nói, Ayman, họ [phe hữu] đang cố gắng chứng tỏ rằng chủ nghĩa Trump là mới. Nó là một dạng cụ thể của nó. Cứ cho là vậy đi. Nhưng chúng ta đã phải đối mặt với những đám người này qua nhiều thế hệ rồi. Chúng ta đã phải đối mặt với loại người này. Chúng ta khá quen thuộc với điều này. Và vì vậy một phần công việc phải làm là làm thế nào tôi có thể diễn đạt điều này? Cuối cùng, chúng ta phải cam kết, thừa nhận chuyện đó để chúng ta có thể dập tắt chuyện đó."

.

.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump tính đến đêm Thứ Bảy đã kiếm thêm được 7,1 triệu USD kể từ khi chụp bức ảnh hình sự trong nhà tù ở Atlanta vào tối thứ Năm, theo số liệu do ban vận động tranh cử của Trump cung cấp cho Politico. Trump đã thu về hơn một nửa số tiền đó—4,18 triệu đô la—chỉ trong ngày thứ Sáu, phá vỡ kỷ lục về khoảng thời gian 24 giờ cao nhất trong vận động tranh cử của Trump cho đến nay. Trump đã dán ảnh tù hình sự của Trump lên khắp hàng hóa, bao gồm cả áo sơ mi, áp phích, miếng dán cản và máy làm mát đồ uống, rao bán gây quỹ.

.

⚪ ---- Một bị cáo da đen giữa một bầy bị cáo da trắng thượng đẳng, thế là nghèo mạt rệp, không chi nổi tiền luật sư. Một trong những bị cáo trong vụ gian lận bầu cử ở Georgia đã bị từ chối bảo lãnh hôm thứ Sáu và hiện sẽ bị giam tại Nhà tù Quận Fulton để chờ các thủ tục tiếp theo. Harrison Floyd, lãnh đạo tổ chức Black Voices for Trump và là bị cáo Da đen duy nhất trong vụ án, đã bị thẩm phán tiểu bang coi là có nguy cơ bỏ trốn sau khi tự nộp mình vào sáng thứ Năm 24/8/2023. Các công tố viên cáo buộc Floyd đã quấy rối và gây áp lực với một nhân viên phòng phiếu ở Georgia về những tuyên bố gian lận bầu cử sai sự thật.

.

Floyd đại diện cho chính y và là người duy nhất trong số 19 bị cáo của vụ án không được thỏa thuận bảo lãnh với các công tố tiểu bang trước khi tự ra đầu thú. Y nói với Thẩm phán Emily Richardson rằng chi phí cố vấn pháp lý quá đắt, từ 40.000 đến 100.000 USD: “Tôi không thể để gia đình mình mắc nợ như vậy được.”

.

Floyd trước đó đã bị cáo buộc tội tấn công một đặc vụ FBI vào đầu năm nay. Theo các nhà điều tra liên bang về vụ án, y đã la hét, xô đẩy và đánh một đặc vụ đang tống đạt trát đòi hầu tòa tại nhà của y ở Maryland để điều tra vụ Trump lật ngược bầu cử của Công tố đặc biệt liên bang Jack Smith. Thẩm phán Richardson viện dẫn vụ án đang mở là lý do để tống y vào tù và gọi y là kẻ mạo hiểm bỏ trốn. Cô cho biết quyết định cuối cùng về việc liệu y có được tại ngoại hay không là tùy thuộc vào thẩm phán khác, người sẽ xử lý phiên tòa của y.

.

Thẩm phán Richardson nói: “Tôi thấy rằng dựa trên cáo buộc công khai chống lại bạn, có cơ sở để từ chối bảo lãnh vào thời điểm này. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục và nhận thấy rằng bạn có nguy cơ phạm thêm trọng tội và có nguy cơ tiềm ẩn là trốn khỏi khu vực pháp lý.” Ngày ra tòa tiếp theo của y vẫn chưa được xác định.

.

⚪ ---- Các đồng phạm của Trump ở tòa Georgia sẽ mất mỗi người nửa triệu đôla tiền thuê luật sư... Theo một chuyên gia pháp lý, những người bị cáo buộc đồng mưu với Trump đang phải đối mặt với khoản phí pháp lý có thể từ 250.000 đến 500.000 USD, trừ khi họ quyết định hợp tác để khai thật với các công tố viên. Với nhiều người bị cáo buộc là đồng phạm, câu hỏi đặt ra đối với nhiều người là ai có thể đạt được thỏa thuận yêu cầu họ hợp tác với cơ quan công tố. Đó là một trong những câu hỏi được nêu ra trong một bài báo được xuất bản vào thứ Bảy bởi Axios.

.

Bài viết lưu ý rằng "hơn một chục đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Trump phải đối mặt với các hóa đơn pháp lý ngày càng tăng trong khi Trump ít có khả năng giúp đỡ nhất - và họ đang chuyển sang các biện pháp tuyệt vọng để quyên tiền cho cuộc chiến pháp lý của từng người. Mỗi đồng phạm của Trump trong vụ án ở Quận Fulton đều cần các đội pháp lý có thể có giá lên tới sáu con số”.

.

Bản tin cũng trích lời Caren Morrison, cựu phụ tá công tố Hoa Kỳ ở Quận phía Đông New York và là phó giáo sư luật tại Đại học Georgia State University, nói: “Ngay cả khi bạn thực hiện một số công việc kế toán hậu kỳ, tôi sẽ nghĩ rằng mỗi đơn tòa được đệ trình sẽ khiến bị cáo phải trả giá tối thiểu là năm con số."

.

Bài báo cũng trích lời giáo sư phụ tá Randy Zelin của Trường Luật Cornell. “Tôi không thấy ai phải trả mức phí thấp hơn 250.000-500.000 USD” trừ khi họ đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên,” theo Zelin nói với báo này.

.

TIN VN. Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI "bay hơi" gần 54 tỷ USD.

TIN VN. Miền Tây lũ muộn, nước sông Cửu Long thấp hơn bình thường cả mét

TIN VN. Nguy hiểm: Hơn một nửa người Việt ăn thiếu rau, nhiều muối.

⚪ ---- Lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ-Darwin cho biết 3 lính TQLC Hoa Kỳ đã chết trong vụ tai nạn phi cơ ngoài khơi Australia xảy ra trước đó hôm Chủ nhật. Trong khi đó 5 lính TQLC khác đang ở Bệnh viện Hoàng gia Darwin trong tình trạng nghiêm trọng và nói thêm “nguyên nhân vụ việc đang được điều tra”. Chiếc trực thăng đa dụng Bell Boeing V-22 Osprey lúc đó chở 23 lính Hoa Kỳ. Trước đó, giới chức Australia cho biết tai nạn xảy ra trong cuộc tập trận quân sự chung do Mỹ, Australia, Indonesia, Philippines và Đông Timor tiến hành.⚪ ---- Ủy ban Điều tra Nga hôm Chủ nhật xác nhận rằng lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin nằm trong số nạn nhân của vụ rớt phi cơ ở vùng Tver xảy ra hồi đầu tuần: “Là một phần của cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay ở vùng Tver, các cuộc kiểm tra di truyền phân tử đã được hoàn thành. Theo kết quả của họ, danh tính của tất cả 10 trường hợp tử vong đã được xác định, họ khớp với danh sách ghi trong tờ ghi cho chuyến bay.”Trước đó, nhà chức trách Nga cho biết toàn bộ 10 người trên máy bay riêng đã thiệt mạng trong vụ việc, trong đó Prigozhin có tên trên danh sách người trên chuyến bay nhưng chưa trực tiếp xác nhận xác của ông đã được xác định danh tính.⚪ ---- Bộ Tổng tham mưu Quân Lực Ukraine hôm Chủ nhật cho biết 260.820 lính Nga đã chết ở Ukraine kể từ khi Nga xâm lược Ukraine từ tháng 2/2022. Ukraine cũng nói Nga cũng mất tổng cộng 8.554 xe chiến đấu bọc thép của Nga, 7.823 xe khác, 5.403 hệ thống pháo, 728 hệ thống hỏa tiễn, 498 hệ thống phòng không, 315 máy bay phản lực, 316 máy bay trực thăng, 4.378 máy bay không người lái và 18 tàu.Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã tiêu diệt 466 máy bay Ukraine, 247 trực thăng, 6.152 máy bay không người lái, 433 hệ thống hỏa tiễn phòng không, 11.527 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.145 xe chiến đấu được trang bị hệ thống hỏa tiễn phóng đa nòng, 6.079 khẩu pháo dã chiến. và súng cối, cũng như 12.463 chiếc xe cơ giới đặc biệt.⚪ ---- Có 2 người bị thương và 10 ngôi nhà bị hư hại sau khi Nga bắn hỏa tiễn vào thủ đô Kyiv Oblast vào đêm Chủ nhật 27/8, theo giới chức Ukraine. Phòng không đã hoạt động thành công ở vùng này; mặc dù các ngôi nhà bị hư hại nhưng không có cơ sở hạ tầng quan trọng nào bị tổn hại hoặc phá hủy. Hai người bị thương trong vụ tấn công đã được điều trị tại hiện trường và không cần hỗ trợ y tế thêm.⚪ ---- Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov hôm Chủ nhật cho biết một người đã chết và 6 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. "Tại vùng Belgorod thuộc làng Shchetinovka, 2 thiết bị nổ đã được thả từ 1 phi cơ không người lái UAV. Hậu quả của vụ nổ là 1 người thiệt mạng", Gladkov viết trên Telegram và nói thêm rằng 6 thường dân bị thương trong một vụ pháo kích ở làng Urazovo. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã tiêu diệt 2 phi cơ không người lái của Ukraine trên khu vực Bryansk và Kursk.⚪ ---- Cuộc phản công của Ukraine diễn ra đẫm máu và chậm chạp, nhưng quân Ukraine đã vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, theo lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài Al-Mamlaka hôm 25/8, rằng Ukraine hiện đang tiến hành một chiến dịch phản công kéo dài gần 8 tuần.Milley cho biết cuộc tấn công diễn ra đẫm máu và chậm rãi nhưng vẫn có sự tiến triển liên tục. Quân Ukraine tiến 400-500 mét mỗi ngày, đôi khi lên tới một km: “Họ đã vượt qua tuyến phòng thủ chính đầu tiên. Tuyến phòng thủ này mà người Nga đã mất nhiều tháng để chuẩn bị, là các bãi mìn, kiểu răng rồng và chiến hào chống xe tăng.”⚪ ---- Hải quân Ukraine đã công bố thành lập 1 lữ đoàn xuồng không người lái tân lập trong hải quân, trong buổi trao giải thưởng cấp nhà nước nhân Ngày Độc lập của Ukraine hôm 24/8. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã trao biểu ngữ chiến đấu cho Lữ đoàn biệt động 385 mới thành lập trong Hải quân Ukraine tại Quảng trường Sofia ở Kyiv. Sự tồn tại của đơn vị này chưa từng được tiết lộ trước đây. Việc thành lập lực lượng này đánh dấu lần đầu tiên ở Ukraine có một lữ đoàn riêng biệt về xuồng robot cảm tử trong Hải quân.Nổi bật là ngày 4/8, xuồng robot của Ukraine đã chở theo 450 kg chất nổ tông vào chiến hạm đổ bộ Olenegorsky Gornyak của Nga đang đậu ngoài bờ biểnt hành phố Novorossiysk ở Krasnodar Krai trên lãnh thổ của Nga.Trong buổi tối cùng ngày đó, 1 xuồng không người lái cảm tử đã tấn công tàu chở dầu Sig của Nga gần Cầu Crimea khi tàu đang vận chuyển nhiên liệu cho lực lượng quân sự Nga. SBU của Ukraine một lần nữa xác nhận sự tham gia của họ vào hoạt động đặc biệt.⚪ ---- Giám đốc tình báo quân sự Ukraine (HUR) Kyrylo Budanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RFE/RL vào ngày 26/8 rằng, hiện tại, người Nga không có bất kỳ kế hoạch nào rời khỏi Crimea bị chiếm đóng, mặc dù các cộng tác viên địa phương đã bắt đầu ngừng hoạt động kinh doanh của họ để di tản.Trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc liệu cơ quan của ông có đang quan sát việc người Nga rời khỏi bán đảo bị chiếm đóng hay không, Budanov trả lời rằng không phải vậy: “Nó đang xảy ra với số lượng lớn. Tôi tin rằng sẽ sớm có một làn sóng rời bỏ doanh nghiệp khác và nó diễn ra trong những khoảng thời gian tăng đột biến này.” Budanov nhấn mạnh rằng chủ yếu là các cộng tác viên địa phương đang trong quá trình rút hoạt động kinh doanh của họ ra khỏi Crimea bị chiếm đóng. Họ chiếm đa số.⚪ ---- Có 3 phi công Ukraine đã chết trong vụ va chạm của hai máy bay huấn luyện L-39, theo Không quân cho biết hôm thứ Bảy. Tai nạn xảy ra ở vùng Zhytomyr vào ngày 25/8. Ukraine cho biết sẽ điều tra. Sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ va chạm là do "vi phạm quy định của chuyến bay hoặc sự chuẩn bị cho chúng".⚪ ---- Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm thứ Bảy xác nhận có tin rằng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny đã gặp các quan chức cấp cao của NATO. Theo tờ Guardian, cuộc họp đã được tổ chức bí mật cách đây 11 ngày.Podolyak cho biết Zaluzhny "tích cực liên lạc" với các chỉ huy đồng minh về chiến thuật và chiến lược, cũng như nhu cầu hỗ trợ quân sự. The Guardian viết rằng các vấn đề quan trọng nhất được thảo luận là "phải làm gì đối với việc tạm dừng tiến trình phản công của Ukraine, cùng với các kế hoạch tác chiến cho mùa đông khắc nghiệt phía trước cộng với chiến lược dài hạn hơn khi chiến tranh chắc chắn sẽ kéo dài đến năm 2024."⚪ ---- Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy đã lên án vụ tấn công vào Nhà thờ Hồi giáo Koprulu Haci Ibrahim Aga ở Limassol, Cyprus. Trước đó trong ngày, nhà thờ Hồi giáo đã bị tấn công bằng vũ khí gây cháy. Theo Anadolu Agency, Bộ này cho biết: “Là ví dụ mới nhất về tình trạng bài trừ Hồi giáo đang gia tăng trên khắp châu Âu, cuộc tấn công này không chỉ nhắm vào người Hồi giáo mà còn một lần nữa chứng minh mối đe dọa đối với các giá trị nhân loại chung của chúng ta đã trở nên nghiêm trọng như thế nào”.Nó nói thêm rằng "một số bộ phận của cộng đồng người Cyprus gốc Hy Lạp" không muốn cùng tồn tại với người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi, "cung cấp thêm bằng chứng rằng tầm nhìn hai nhà nước của phía người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ tạo thành mô hình thực tế duy nhất để giải quyết vấn đề Cyprus."⚪ ---- Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9/2023, những người lái xe điện ở Texas sẽ phải trả thêm 200 đô la mỗi năm — và một số người coi đây là nỗ lực nhằm ngăn cản việc chạy xe điện ở một tiểu bang có lợi ích lớn về dầu mỏ. Lệ phí đăng bộ hàng năm 200 USD, được đưa ra trong một đạo luật được thông qua vào đầu năm nay, cao hơn lệ phí đăng bộ hiện tại là 50,75 USD và người mua xe điện mới sẽ phải trả trước 400 USD.Các nhà lập pháp Texas nói rằng tiền này là cần thiết để thay thế thuế liên bang và tiểu bang, bao gồm cả thuế tài trợ cho việc xây dựng và sửa chữa đường xá. Nhưng với mức giá 20 xu mỗi gallon, Texas là một trong những nơi có thuế xăng thấp nhất cả nước và người lái xe trung bình ở tiểu bang này chỉ phải trả 88 USD mỗi năm, theo Gizmodo. Thuế khí đốt của tiểu bang đã không tăng kể từ năm 1991.⚪ ---- Có 8 người đã bị bắn hôm thứ Bảy tại khu phố Dorchester của Boston tại một nơi gần Lễ hội Caribbean Festival. Cảnh sát đã nhận được báo cáo về vụ nổ súng, đ8ã tịch thu nhiều vũ khí, và đã bắt 2 người để điều tra. Thông tin sơ bộ cho thấy không ai trong số nạn nhân bị thương nguy hiểm đến tính mạng.⚪ ---- Florida nổ súng vì sắc tộc. Cảnh sát cho biết 3 người đã chết trong vụ nổ súng “có động cơ chủng tộc” tại cửa hàng Dollar General ở Jacksonville, Fla., hôm thứ Bảy. Tay súng đã tự sát sau khi giết chết 3 nạn nhân, tất cả nạn nhân đều là người da đen, Cảnh sát trưởng Jacksonville T.K. Waters nói trong cuộc họp báo tối thứ Bảy. Tay súng là một người đàn ông da trắng ở độ tuổi 20, đã viết một số bản tuyên ngôn thượng đẳng da trắng trước vụ nổ súng. Waters nói: “Một số phần trong bản tuyên ngôn này trình bày chi tiết hệ tư tưởng căm thù ghê tởm của kẻ xả súng. Nói một cách rõ ràng, vụ xả súng này có động cơ chủng tộc và y ghét người Da đen.”Cảnh sát trưởng cho biết kẻ nổ súng được cho là đã cư trú tại Quận Clay gần đó cùng với cha mẹ của hắn. Sau khi đến Jacksonville, y nhắn tin cho cha mình và bảo ông kiểm tra máy tính, do vậy gia đình y gọi đến văn phòng cảnh sát trưởng Clay County ngay sau đó. Tay súng đã bắt đầu nổ súng vào thời điểm có cuộc gọi [báo cảnh sát], theo Waters cho biết. Y trang bị một chiếc áo giáp chiến thuật và được trang bị một khẩu súng ngắn Glock và một khẩu súng trường kiểu AR-15, có vẽ chữ Vạn [của Đức phát xít] trên đó.⚪ ---- Một tai nạn nhiều xe hơi đụng nhau ở Nam Los Angeles đã giết chết 3 người và khiến 2 người khác bị thương nặng vào sáng sớm thứ Bảy, xảy ra ngay trước 5 giờ 30 sáng tại khu Westmont của L.A. Một chiếc Mercedes-Benz sedan màu trắng đang di chuyển theo hướng bắc ở Vermont với tốc độ cao dường như đang cố vượt đèn đỏ thì va chạm trực diện với một chiếc sedan Honda màu đen do một tài xế Uber đi chung điều khiển. Một trong những nạn nhân đã phải được đưa ra khỏi xe.Cả 3 nạn nhân thiệt mạng chưa được xác định danh tính ngay lập tức và chỉ được mô tả là 3 phụ nữ là hành khách trên một chiếc Uber. Cảnh sát cho biết tài xế và một trong những hành khách khác vẫn phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn tỉnh táo khi được vận chuyển.⚪ ----Báo Đầu Tư. Tính đến nửa đầu tháng 8/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 278 tỷ USD, giảm 16,2%, tương ứng giảm 53,62 tỷ USD.⚪ ----. Theo Báo Thanh Niên. Ở thời điểm hiện tại, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn cùng kỳ nhiều năm gần 1m. Năm nay, miền Tây lũ muộn và thấp. Ngược về hướng thượng nguồn, tại trạm Kratie (Campuchia), mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm gần 3m, lượng nước thiếu hụt gần 28 tỉ mét khối. Vào thời điểm hiện tại, theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, nguồn nước từ sông Mekong đổ về ĐBSCL qua trạm Kratie (từ 1.6 - 24.8) mới chỉ đạt 107 tỉ mét khối, so với trung bình nhiều năm ít hơn đến 27,8 tỉ mét khối. Điều này làm mực nước sông ở mức thấp, ngày 24.8 là 15,7m, thấp hơn trung bình nhiều năm 2,9m.⚪ ----Theo VnExpress. Khoảng 59% dân số ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến nghị, 78% thường xuyên thêm muối vào món ăn, làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch, ung thư, đột quỵ. Đặc biệt, 8,7% dân số thường ăn thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối cao. Trung bình một người Việt trưởng thành tiêu thụ 8,1 g muối trong một ngày. Đây là kết quả Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm (STEPS) năm 2021 được Bộ Y tế nêu tại Tờ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật phòng bệnh vừa gửi Chính phủ.⚪ ---- HỎI 1: Giọng nói làm phiền bạn nhất là giọng Huế, giọng Quảng, giọng Nghệ An? Vớii dân Mỹ, phiền nhất là giọng Boston?ĐÁP 2: Phiền nhất là nghe giọng Boston, New York... Theo một cuộc khảo sát của Highland Titles, giọng gây khó chịu nhất là giọng Boston. Highland Titles đã hỏi 1.000 người Mỹ về nhận thức của họ về các giọng khác nhau. Cuộc khảo sát cũng bao gồm bảng xếp hạng những giọng nói hài hước nhất, thông minh nhất và hấp dẫn nhất.-- Giọng nói gây khó chịu nhất, theo thứ tự: Boston, New York, Trung Đại Tây Dương (Mid-Atlantic).-- Giọng nói tức cười nhất, theo thứ tự: người Canada, người Scotland, người Úc.-- Giọng nói quyến rũ nhất, theo thứ tự: giọng người Úc, Scotland, London, Ireland, Pháp, Ý...Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nơi tốt nhất cho người nước ngoài vào ở để tìm bạn không phải VN, mà là Mexico?ĐÁP 2: Đúng thế, thứ nhất Mexico, nhì là Tây Ban Nha. Người nước ngoài sống ở Mexico khi gạt bỏ những vấn đề an ninh nghiêm trọng mà một số khu vực của đất nước đang gặp phải và tập trung vào chất lượng văn hóa của họ, sự đồng cảm của người dân và sự dễ dàng tìm kiếm bạn bè. Điều đó đã khiến Mexico, năm thứ 10 liên tiếp, trở thành nơi tốt nhất cho người nước ngoài, theo một cuộc khảo sát của cổng thông tin InterNations, mạng lưới lớn nhất thế giới dành cho những người sống ở nước ngoài. Thêm một năm nữa, có vẻ như những người đến từ các quốc gia khác đã làm ngơ trước những lời phàn nàn liên tục của người dân về sự xâm lược của nước ngoài khiến giá cả tăng cao và đẩy họ ra khỏi các khu vực trung tâm nhất của thành phố.Ở Mexico đã có 1,17 triệu người nước ngoài. Theo một cuộc khảo sát của chính phủ Mexico, phần lớn đến từ Hoa Kỳ, Venezuela, Guatemala hoặc Tây Ban Nha, và họ ở lại đây vì Mexico là quốc gia đầu tiên dễ dàng giải quyết hợp pháp và làm việc, trước hết là sự đồng cảm của người dân địa phương với họ. họ tương tác và dễ dàng kết bạn vô song. Cả với người trong nước (91% so với 67% trên toàn cầu) và với những người đến từ các quốc gia khác (89% so với 65% dễ dàng tìm thấy bạn bè ở các quốc gia khác).Tây Ban Nha đứng ở vị trí thứ hai. Người nước ngoài sống ở đó nêu bật những điều khác, chẳng hạn như cuộc sống về đêm và những cơ hội vui chơi và giải trí to lớn. 88% người nước ngoài ở đó hài lòng với cuộc sống về đêm và 91% hài lòng với các lựa chọn chơi thể thao.Chi tiết: