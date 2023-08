Pechanga Resort Casino Được Đề Cử Là Sòng Bài Ngoài Las Vegas Tuyệt Vời Nhất Trong Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Độc Giả Toàn Quốc Đầy Uy Tín

Mùa bầu cử đây rồi. Không, không phải là mùa bầu các viên chức dân cử hay chọn các đạo luật. Cuộc thăm dò ý kiến độc giả thường niên 10Best.com của USA Today kêu gọi các 'fan' bầu cho sòng bài ngoài Las Vegas yêu thích của mình trong một cuộc tranh đua trong cả nước đã khởi đầu vào Thứ Hai , 31 Tháng Bảy. Kể từ 2015, năm nào đoàn chuyên viên về sòng bài cũng đã đưa tên Pechanga vào cuộc tranh giải này.

Độc giả được kêu gọi bầu cho những cơ sở mình yêu chuộng và có thể bầu mỗi ngày một lần. Thời gian bầu chấm dứt vào Thứ Hai, 28 Tháng Tám, vào lúc 9 a.m. 'Giờ Miền Tây - Pacific Time'.





Những cuộc thăm dò ý kiến độc giả 10Best Travel Guide của The USA Today –kêu gọi khách đánh giá những sòng bài yêu chuộng của mình– đã xuất hiện dưới nhiều hình thức từ năm 2015; và trong năm này Pechanga đã chiếm hạng nhất ngôi vị 'Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Nước Mỹ - Best Casino in America'. Sau năm đó, cơ quan truyền thông này đã tách cuộc thăm dò thành 'Tuyệt Vời Nhất Ở Las Vegas - Best In Las Vegas' và 'Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas - Best Outside of Las Vegas' và đã thêm vào những thể loại có liên quan khác như 'Nhà Hàng Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Restaurant'. Nhà hàng Umi Sushi & Oyster Bar ở Pechanga đã chiếm được hạng nhì trong cuộc thăm dò 'Nhà Hàng Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất 2018 Best Casino Restaurant'.Muốn bỏ phiếu, xin vào thăm THIS LINK . Xin 'click' vào nút “Vote Now” (bầu ngay) và quý vị sẽ giúp Pechanga Resort Casino tiến thêm một buớc đến gần mục tiêu mang vương miện về Nam Cali trở lại. Xin quý vị mỗi ngày đều bầu.