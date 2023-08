Tại sao USWNT thua

BDN lần đầu tiên được tham dự giải WC bên cạnh 7 nước khác có vé tân binh: Haiti, Morocco, Panama, The Philippines, Portugal, the Republic of Ireland, Vietnam and Zambia. Ở vùng Tây Âu, BND là đội nữ yếu nhất vùng, bắt đầu tham gia lần đầu tiên giải vô địch nữ Âu Châu năm 2017...