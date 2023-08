Trump sẽ ra tòa thủ đô ngày mai, Thứ Năm. Bản cáo trạng dài 45 trang truy tố Trump và 6 đồng phạm bịa đặt về gian lận bầu cử để lật ngươc kết quả bầu cử 2020. Công tố Smith muốn tòa xử nhanh chóng. DeSantis: Biden vũ khí hóa tòa án. Chris Christie: Trump làm ô nhục lịch sử Mỹ, ô nhục Bạch Ốc.

- Trump sẽ ra tòa thủ đô vào ngày mai, Thứ Năm, để nghe đọc bản truy tố. Trump mắng Mike Pence là "quá lương thiện" vì không giúp Trump lật ngược bầu cử. Pence nhìn nhận: Trump chà đạp Hiến pháp Mỹ. Văn phòng Pence báo cáo Mật Vụ, sợ Trump ám sát. Bản cáo trạng dài 45 trang truy tố Trump và 6 đồng phạm bịa đặt về gian lận bầu cử để lật ngươc kết quả bầu cử 2020. Công tố Smith muốn tòa xử nhanh chóng. DeSantis: Biden vũ khí hóa tòa án. Chris Christie: Trump làm ô nhục lịch sử Mỹ, ô nhục Bạch Ốc.

- Trump lên kế hoạch sẽ đổ tội cho đàn em: Trump xúi lật ngược bầu cử 2020 vì tin lời 2 luật sư John Eastman và Rudy Giuliani

- Sử gia về tổng thống Michael Beschloss: Trump đã cố gắng phá hủy hệ thống của chúng ta, nước Mỹ cứ phải gặp những con quái vật muốn phá hủy nền dân chủ Mỹ.

- Thẩm phán Michael Erdos (của tiểu bang Pennsylvania) ra phán quyết: Trump được miễn tô đối với những lời nói dối khi còn giữ chức Tổng Thống

- Trump bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vì lật ngược bầu cử năm 2020, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng, cản trở công lý

- Đại bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ đưa ra bản cáo trạng, truy tố Trump về bạo loạn ngày 6/1

- Thẩm phán Tanya Chutkan (do TT Obama bổ nhiệm) ở tòa thủ đô sẽ xử vụ Trump xúi giục bạo loạn 6/1/2021

- Sau khi có tin bị truy tố, Trump chửi mắng ổn ào liên tục, chụp mũ truy tố là để chận Trump tranh cử

- Vài phút sau có tin bị truy tố, Trump email, lên mạng xin đóng góp tiền cứu Trump.

- Công tố đặc biệt Jack Smith: những lời nói dối của Trump đã dẫn tới bạo loạn 6/1/2021, cuộc điều tra vẫn tiếp tục trong khi tòa xử

- Biện lý Willis báo cáo lên các quan quận Fulton: khi bà nói sắp truy tố Trump, nhiều email từ người MAGA hăm dọa bạo lực, chửi mắng kỳ thị.

- Trump sẽ tới Quận Cam trong tháng 9, tham dự và thuyết trình trong đại hội Cộng Hòa California.

- Bộ Quốc phòng Đài Loan: bắt 1 trung tá và ổ gián điệp lộ bí mật quân sự cho TQ.

- Cảnh sát Thụy Điển lại cấp giấy cho đốt Kinh Koran vào ngày mai Thứ Năm.

- Chưa ai trúng, lô độc đắc Mega Millions tăng lên 1,25 tỷ đô.

- Ukraine: chiến tranh sẽ chấm dứt năm 2024, kinh tế Ukraine 2024 sẽ tăng 5%.

- Nga: ít nhất 20 ủy ban tiếp vận quân sự ở Nga đã bị bom xăng, tìm cách phóng hỏa trong 24 giờ qua.

- Đại sứ Mỹ tại Ukraine: Nga không muốn tìm 1 giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine, Nga bắn vào nhà, hầm ngũ cốc, đàn bà, trẻ em ngày đêm.

- Thổ Nhĩ Kỳ: Putin sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ

- Nga: phá hủy 1 xuồng không người lái của Ukraine tấn công tàu Hải quân Nga ở Biển Đen

- Nga: vũ trang cho 8 tiểu đoàn tự vệ ở Belgorod, nơi giáp biên Ukraine, để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine.

- Kiev: Nga đã tấn công thủ đô Ukraine bằng hơn 10 máy bay không người lái nhưng đã bị bắn rớt

- Ba Lan tố trực thăng Belarus vào không phận, nhưng Bộ Quốc phòng Belarus nói không có trực thăng nào bay qua như thế

- Hải cảng Sevastopol (ở Crimea, do Nga chiếm): bắn rớt 1 phi cơ không người lái của Ukraine

- Hải quân Iran: tàu chiến mới tập trận sẽ mang hỏa tiễn có tầm bắn 600 km

- Quận Cam: cảnh sát truy nã bọn sơn xịt chữ vạn lên xe hơi trên đường phố.

- Quận Cam: hơn 200 xe bị cảnh sát chận, tịch thu sau khi giới trẻ rủ nhau lái xe, đua xe, lạng xe chiếm đường phố Tustin.

- TIN VN. California, Mỹ là một trong những đối tác địa phương hàng đầu của Việt Nam.

- HỎI 1: Giới trẻ Michigan không còn ưa việc làm trong kỹ nghệ xe hơi nữa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 35% dân Mỹ nói họ dự định rời bỏ xe hơi luôn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-2/8/2023) ⚪ ---- Bộ Quốc phòng Đài Loan nói hôm thứ Tư rằng một trung tá mang họ Hsieh và một số người khác đã bị bắt vì bị cáo buộc lộ bí mật quân sự và thông tin khác cho Trung Quốc. “Bộ Quốc phòng lấy làm tiếc và nghiêm khắc lên án một số nhỏ những người vô lương tâm đã vi phạm nghĩa vụ bảo vệ đất nước và phạm tội phản bội nhân dân”, Bộ Quốc phòng tuyên bố. Theo báo Taipei Times, Hsieh cũng bị cáo buộc phát triển một mạng gián điệp bao gồm các thành viên quân đội Đài Loan hiện tại và trước đây.

⚪ ---- Cảnh sát Thụy Điển đã cấp giấy phép cho một cuộc biểu tình khác mà tại đó người tổ chức có kế hoạch đốt cuốn sách thánh của đạo Hồi, Kinh Qur'an, theo báo Svenska Dagbladet đưa tin hôm thứ Ba. Một phụ nữ muốn đốt Kinh Qur'an vì cho rằng nó đã giết nhiều người, đã được phép làm như vậy vào Thứ Năm ngày 3 tháng 8/2023 tại Stockholm.

Thụy Điển đã bị một số quốc gia Hồi giáo chỉ trích mạnh mẽ về việc họ chấp thuận các cuộc biểu tình gần đây bao gồm việc đốt Kinh Qur'an. Thụy Điển đã lên án các cuộc biểu tình như vậy là "bài Hồi giáo" nhưng nhấn mạnh rằng "việc bảo vệ hiến pháp được ưu tiên hơn lệnh cấm lửa."

⚪ ---- Giải độc đắc Mega Millions đã tăng lên ước tính 1,25 tỷ đô la sau khi không ai trúng số độc đắc trong kỳ quay số đêm thứ Ba. Các số trong kỳ quay số đêm 1/8/2023 là: 8, 24, 30, 45, 61 và quả bóng Mega: 12. Giải độc đắc trị giá 1,25 tỷ đô la hiện là một trong những giải thưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Kỳ quay số Mega Millions tiếp theo sẽ là đêm Thứ Sáu ngày 4/8/2023. Vé số Mega Millions bán ở 45 tiểu bang, thủ đô DC và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

⚪ ---- Nhà sử học về tổng thống Michael Beschloss nói hôm thứ Tư rằng cựu Tổng thống Trump đã cố gắng “phá hủy hệ thống của chúng ta” thông qua các hành động của ông ấy được thực hiện vào ngày 6 tháng 1/2021. Beschloss cho biết trên “Morning Joe” của MSNBC rằng trong vài giờ kể từ khi Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra bản cáo trạng chống lại Trump vì những nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử, mọi người đã đặt câu hỏi làm thế nào bản cáo trạng mới nhất sẽ phù hợp “vào câu chuyện lớn hơn của nước Mỹ. Tôi nghĩ 12 giờ qua hoàn toàn phù hợp với câu chuyện của người Mỹ,” anh nói. “Và đó là cái này. Thỉnh thoảng, nước Mỹ phải đối mặt với các mối đe dọa từ những con quái vật muốn phá hủy nền dân chủ của chúng ta.”

Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn ở Washington truy tố hôm thứ Ba về các cáo buộc liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Beschloss so sánh Trump với những người ủng hộ Liên minh miền Nam, thủ phạm vụ tấn công Trân Châu Cảng và những kẻ khủng bố chịu trách nhiệm về vụ 11/9, giải thích cách mỗi sự kiện bao gồm những người muốn “phá hủy” nền dân chủ của Hoa Kỳ.

“Những gì chúng ta thấy trong bản cáo trạng này là vào ngày 6 tháng 1/2021, Donald Trump — giống như những mối đe dọa khác đối với nền dân chủ Hoa Kỳ — đã cố gắng phá hủy hệ thống của chúng ta để tước bỏ luật pháp của chúng ta, đã tiến rất gần đến việc thực hiện điều đó, để tước bỏ hệ thống bầu cử của chúng ta, tước bỏ truyền thống chuyển giao quyền lực một cách hòa bình của chúng ta cho một tổng thống mới do dân bầu.” Beschloss cũng cảnh báo rằng Trump có thể cố gắng phá hủy hệ thống một lần nữa, vì ông vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho ứng cử viên tổng thống của Cộng Hòa.

⚪ ---- Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence lên án cựu tổng thống Donald Trump sau khi Trump bị truy tố về âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020. Pence, người hiện đang chạy đua với Trump trong bầu cử sơ bộ tổng thống Cộng Hòa, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiến pháp: "Bản cáo trạng [truy tố Trump] đóng vai trò như một lời nhắc nhở quan trọng, bất kỳ ai đặt mình lên trên Hiến pháp không bao giờ được làm tổng thống." Bình luận của Pence đưa ra sau khi Công tố đặc biệt đưa ra bản cáo trạng dài 45 trang, truy tố Trump với 4 tội danh.

⚪ ---- Vào ngày Giáng sinh năm 2020, Phó Tổng Thống Mike Pence khi đó đã gọi điện cho Tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump để chúc ông có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Tuy nhiên, Trump đã "nhanh chóng chuyển cuộc trò chuyện sang ngày 6 tháng 1/2021 sắp tới và yêu cầu Phó Tổng thống từ chối các phiếu đại cử tri vào ngày hôm đó", theo bản cáo trạng truy tố Trump vì nỗ lực lật ngược bầu cử tổng thống năm 2020 do USA Today trích dẫn.

Pence lặp lại những gì ông đã nói với Trump trong các cuộc trò chuyện trước đó về vấn đề này: "Tổng Thống [Trump] biết đấy, tôi [Pence] không nghĩ mình tôi có quyền thay đổi kết quả." Theo báo Intelligencer, tổng hợp những chi tiết mà họ gọi là "những chi tiết điên rồ nhất" từ bản cáo trạng mới nhất, Trump cũng đã gọi điện cho Pence một tuần sau đó, vào ngày đầu tiên của năm 2021, để mắng Pence vì đã không tuân theo kế hoạch của Trump. Trong cuộc trò chuyện đó, Trump được cho là đã nói với Pence, "Ông quá lương thiện." ("You're too honest.")

Chánh văn phòng của Pence bắt đầu lo lắng rằng Trump đang đặt tính mạng của Phó Tổng Thống Pence vào tình thế nguy hiểm khi liên tục nói rằng Pence sẽ có thể lật ngược kết quả bầu cử, và sau một cuộc trò chuyện trong đó Trump thất vọng nói với Pence rằng Trump sẽ phải "chỉ trích công khai" Pence nếu Pence từ chối, chánh văn phòng của Pence đã liên hệ với Cơ quan Mật vụ để bày tỏ mối quan tâm của anh. Vào ngày bạo loạn 6 tháng 1/2021, theo bản cáo trạng, Trump giận dữ đã chèn lại ngôn ngữ [đã nói với Pence] vào bài diễn văn sách động biểu tình Stop the Steal mà trước đó [đoạn văn đó] đã được xóa và tuyên bố sai sự thật rằng Pence có quyền lật ngược kết quả bầu cử.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith, sau khi xác nhận bản cáo trạng truy tố cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, coi việc bạo loạn ở thủ đô ngày 6 tháng 1/2021 là "một cuộc tấn công chưa từng có vào nền dân chủ Hoa Kỳ." Cáo buộc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Smith về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược bầu cử năm 2020. Cáo trạng gồm bốn tội danh, trong đó có âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, cản trở thủ tục tố tụng chính thức và âm mưu chống lại các quyền. Điều này đánh dấu lần thứ 2 trong hai tháng Smith đưa ra cáo buộc chống Trump, mà cựu nguyên thủ quốc gia bác bỏ là "có động cơ chính trị."

⚪ ---- "Mặc dù thua cuộc [bầu cử], Bị cáo [Trump] quyết tâm duy trì quyền lực", một bản cáo trạng liên bang đệ trình chống lại cựu Tổng thống Trump hôm thứ Ba nêu rõ. Trump bị buộc tội bốn tội danh, trong đó có âm mưu lừa gạt nước Mỹ, về nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Bản cáo trạng dài 45 trang do Công tố đặc biệt Jack Smith đệ trình nêu rõ rằng trong hơn hai tháng sau cuộc bầu cử, Trump đã "tuyên truyền những lời dối trá" rằng đã có gian lận bầu cử lan rộng và ông ta là người chiến thắng thực sự, Hill đưa tin.

"Những tuyên bố này là sai và Bị cáo biết rằng chúng là sai," cáo trạng viết. "Nhưng Bị cáo vẫn lặp lại và phổ biến rộng rãi chúng—để làm cho những tuyên bố cố ý sai của mình có vẻ hợp pháp, tạo ra bầu không khí ngờ vực và giận dữ dữ dội trên toàn quốc, đồng thời làm xói mòn niềm tin của công chúng vào việc điều hành cuộc bầu cử." Bản cáo trạng, có thể xem đầy đủ tại đây: https://www.politico.com/f/?id=00000189-b2ee-dee7-a7ab-faffe6790000

Có 6 đồng phạm, trong đó có 4 luật sư, nhưng họ chưa bị nêu tên hoặc buộc tội. "Các nhà quan sát sẽ cố gắng đối chiếu các mô tả của họ với các đồng minh nổi tiếng của Trump trong nỗ lực lật đổ cuộc bầu cử của ông ấy, như Rudolph W. Giuliani, John Eastman, Sidney Powell, Jeffrey Clark, Kenneth Chesebro và những người khác", theo New York Times đưa tin.

Smith muốn một phiên tòa nhanh chóng. Công tố viên đặc biệt đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn sau khi bản cáo trạng được công bố. Smith nói: “Vụ tấn công vào thủ đô của quốc gia chúng ta vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 là một cuộc tấn công chưa từng có vào tận gốc của nền dân chủ Hoa Kỳ." Smith mô tả các nhân viên thực thi pháp luật bảo vệ Điện Capitol là những anh hùng và nói rằng Smith sẽ tìm kiếm một phiên tòa nhanh chóng. Smith nói thêm rằng bản cáo trạng "chỉ là một cáo buộc và bị cáo phải được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, ngoài sự nghi ngờ hợp lý, tại tòa án."

Trump sẽ xuất hiện trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan vào thứ Năm. Politico lưu ý rằng Chutkan, người được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống Obama, "là một trong những người chỉ trích gay gắt nhất các bị cáo ngày 6 tháng 1 và hành vi của họ."

Trump đã bị buộc tội âm mưu lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ, âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, âm mưu chống lại các quyền, cản trở và cố gắng cản trở một thủ tục chính thức. Bản cáo trạng mô tả cách Trump triệu tập các nhóm đại cử tri giả [từ nhiều tiểu bang], cố gắng sử dụng Bộ Tư pháp để tiến hành "các cuộc điều tra tội phạm bầu cử giả" và cố gắng ngăn chặn chứng nhận bầu cử vào ngày 6 tháng 1/2021.

Politico báo cáo rằng bản cáo trạng "theo sát" bằng chứng do ủy ban tuyển chọn của Hạ viện thu thập, nhưng nó bao gồm một số chi tiết mới về ngày 6 tháng 1, nói rằng Trump đã gọi điện cho 2 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa vào lúc 6 giờ chiều ngày 6/1/2021, trong khi bạo loạn đang diễn ra, vẫn đang cố gắng ngăn chặn việc xác nhận chiến thắng của Biden.

Thống đốc Florida Ron DeSantis, người đứng thứ hai sau Trump trong hầu hết các cuộc thăm dò, đã chỉ trích [chính phủ Biden] "vũ khí hóa chính phủ liên bang" và nói rằng "thật không công bằng khi phải hầu tòa trước một bồi thẩm đoàn phản ánh tâm lý đầm lầy" ở thủ đô Washington, DC.

Ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Chris Christie nói rằng các sự kiện xung quanh Bạch Ốc của Trump sau cuộc bầu cử năm 2020 là một “sự ô nhục. “Các sự kiện xung quanh Bạch Ốc từ đêm bầu cử trở đi là một vết nhơ trong lịch sử đất nước chúng ta và là nỗi ô nhục đối với những người đã tham gia,” Christie đăng trên X, trước đây gọi là Twitter. “Sự ô nhục này rơi vào Donald Trump nhiều nhất. Trump đã tuyên thệ trước Hiến pháp, đã vi phạm lời thề của chính Trump và mang lại sự xấu hổ cho nhiệm kỳ tổng thống của chính Trump.”

⚪ ---- Thẩm phán Michael Erdos của tiễu bang Pennsylvania đã ra phán quyết hôm thứ Hai rằng một nhân viên bầu cử không thể kiện Trump về những tuyên bố mà Trump đưa ra gây nghi ngờ về kết quả bầu cử năm 2020 khi còn đương chức, vì những tuyên bố này được bảo vệ bởi quyền miễn tố [đối với kiện tụng dân sự] của chức vụ tổng thống. Thẩm phán Erdos của Tòa kháng án Philadelphia cho biết quyền miễn tố của Trump bao gồm một dòng tweet mà Trump đưa ra và những bình luận mà TRump đưa ra từ Bạch Ốc trong phiên điều trần của ủy ban Thượng viện tiểu bang Pennsylvania vào tháng 11/2020. .

“Các thủ tục tố tụng pháp lý khác có thể xem xét tính đúng đắn của các tuyên bố và hành động của Trump khi còn là Tổng thống và liệu, như các nguyên đơn trong vụ này và các vụ khác tranh luận, chính hành vi này là mối đe dọa thực sự đối với nền dân chủ của chúng ta hay không,” Erdos phán quyết. “Nhưng trường hợp này không phải là nơi thích hợp để làm như vậy. Ở đây, Trump được hưởng quyền miễn tố của Tổng thống.”

James Savage, người giám sát máy bỏ phiếu ở Pennsylvania trong cuộc bầu cử năm 2020, đã đệ trình hai vụ kiện — sau đó đã được hợp nhất — cáo buộc rằng Trump, Rudy Giuliani, hai người theo dõi cuộc thăm dò và những người khác âm mưu bôi nhọ ông. Savage nói rằng những tuyên bố của họ đã khiến anh (Savage) nhận được những lời dọa giết và bị hai cơn đau tim.

Erdos phán quyết Trump có quyền miễn tố đối với dòng tweet và nhận xét tại phiên điều trần của Thượng viện tiểu bang vì cả hai tuyên bố đều được đưa ra khi Trump đang giữ chức vụ tổng thống. Nhưng vụ kiện cũng bao gồm các tuyên bố về một bức thư mà Trump đã viết cho ủy ban Hạ viện 6/1 vào tháng 10/2022, thì Trump không tránh khỏi vì thư được viết sau khi Trump rời nhiệm sở Bạch Ốc.

⚪ ---- Lê Lai cứu chúa: Trump lên kế hoạch sẽ đổ tội cho đán em. Một bản tin mới từ Rolling Stone tuyên bố rằng nhóm pháp lý của Donald Trump đang lên kế hoạch đổ lỗi cho các luật sư tiền nhiệm của Trump nếu Trump bị buộc tội hình sự vì nỗ lực duy trì quyền lực một cách bất hợp pháp sau khi thua phiếu Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Theo các nguồn tin của báo này, các luật sư của Trump đang lên kế hoạch tranh luận rằng Trump đã bị luật sư John Eastman và Rudy Giuliani lừa dối về tính khả thi pháp lý của việc để Phó Tổng thống Mike Pence đơn phương công bố kết quả bầu cử đã được chứng nhận để tuyên bố Trump là người chiến thắng.

Một nguồn tin nói với báo này rằng chiến lược đổ lỗi cho các luật sư mà ông đã chọn lắng nghe trước sự phản đối của cố vấn Bạch Ốc của chính Trump và các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp của chính Trump là "một lập luận mà [cựu] tổng thống thích, và đồng ý sẽ đổ tội như thế."

Sau đó, nguồn tin nói thêm rằng "John [Eastman] và Rudy [Giuliani] đã đưa ra rất nhiều lời khuyên... Những người khác có thể quyết định mức độ hợp lý của nó." Nhưng Steven Groves, người từng là phát ngôn viên của Trump, bày tỏ sự hoài nghi về chiến lược "đổ tội" như vậy với Rolling Stone, khi ông nói rằng Trump rõ ràng sẽ mở rộng giới hạn của lời biện hộ mang tính cố vấn nếu Trump sử dụng nó.

Groves nói: "Là một luật sư, tôi không thể nói với khách hàng của mình rằng: Hãy nhìn xem, có một luật cổ xưa khó hiểu mà tôi tìm thấy nói rằng bạn có thể giết vợ của bạn. Nếu thân chủ ra ngoài và giết vợ của thân chủ, thì sẽ không thực sự hiệu quả nếu thân chủ quay lại và nói, 'Khoan, luật sư của tôi nói với tôi rằng tôi có thể làm điều đó.'"

⚪ ---- Fox News đưa tin cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố trong cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Các cáo buộc chống lại Trump bao gồm âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, cản trở công lý và cố gắng cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, cũng như âm mưu chống lại các quyền [do Hiến pháp công nhận]. Sự kiện này đánh dấu lần thứ ba Trump phải đối mặt với truy tố hình sự, với các cáo trạng trước đó liên quan đến điều tra về trộm và giấu tài liệu mật, và gian lận kinh doanh.

⚪ ---- Đại bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ đã đưa ra bản cáo trạng được niêm phong trong cuộc điều tra về bạo loạn ngày 6 tháng 1 và một thẩm phán đã phê chuẩn lệnh triệu tập một cá nhân ẩn danh ra hầu tòa. Bản cáo trạng là một phần trong cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, tin sơ khởi đêm Thứ Ba chưa có chi tiết nào được đưa ra về số lượng bị cáo hoặc danh tính của những người liên quan.

Thông tin về bản cáo trạng được niêm phong xuất hiện sau khi Trump đưa ra những dự đoán về một bản cáo trạng sắp xảy ra đối với Trump. Trump bày tỏ niềm tin rằng bản cáo trạng có động cơ chính trị, khẳng định hành vi sai trái của cơ quan tố tụng và đặt câu hỏi tại sao nó không được theo đuổi sớm hơn.

⚪ ---- Thẩm phán Tanya Chutkan, người được Tổng Thống Obama bổ nhiệm năm 2014, nổi tiếng là cứng rắn với các bị cáo bạo loạn 6/1/2021, đã được chỉ định chủ trì bản cáo trạng mới truy tố Trump. Trump đã bị truy tố hôm thứ Ba về bốn trọng tội liên quan đến các cáo buộc rằng ông đã cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Trump dự kiến sẽ ra trước tòa vào thứ năm.

Thẩm phán Chutkan đã nổi tiếng trong các vụ xử liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc nổi dậy tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Bà đã được giới thiệu trong một bản tin AP: "Trong các vụ án ngày 6 tháng 1, một thẩm phán nổi bật là kẻ trừng phạt nghiêm khắc nhất."

.

AP viết rằng, “Chutkan, cựu phụ tá luật sư công được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm làm Thẩm phán, đã liên tục đưa ra quan điểm cứng rắn nhất đối với các bị cáo ngày 6/1 so với bất kỳ thẩm phán nào phục vụ tại tòa sơ thẩm liên bang của thủ đô Washington DC, nơi đang xử lý nhiều vụ truy tố, hơn 800 trường hợp được đưa ra cho đến nay trong vụ truy tố lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp.”

Bản tin ghi rằng, “Chutkan đã đưa ra những bản án cứng rắn hơn so với những gì mà Bộ Tư Pháp tìm kiếm trong 7 trường hợp, phù hợp với yêu cầu của họ trong 4 trường hợp khác và gửi tất cả 11 bị cáo bạo loạn đã đến trước bà vào tù. Trong 4 trường hợp mà các công tố không yêu cầu thời gian ngồi tù, Chutkan đã đưa ra các bản án từ 14 ngày đến 45 ngày tù.”

Bà cũng có một lịch sử gay go với Trump. Vào năm 2021, bà đã ra phán quyết chống lại nỗ lực của Trump nhằm ngăn cản việc công bố các tài liệu mà ủy ban ngày 6/1 của Hạ viện đang tìm kiếm để điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol, bác bỏ lập luận của Trump rằng quyền hành pháp của Trump “tồn tại vĩnh viễn”.

Thẩm phán Chutkan, trong một ý kiến dài 39 trang, đã viết rằng, "Tổng thống không phải là vua, và Nguyên đơn [Trump] không phải là Tổng thống." Chutkan đã nhận được đánh giá cao từ chuyên gia pháp lý Harry Litman, người đã viết trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng thẩm phán Chutkan là “một người rất tốt, vững chắc, được tôn trọng, là người đầu tiên của tòa địa phương thủ đô được Obama bổ nhiệm lên làm Thẩm pháp tòa khu vực liên bang."

⚪ ---- Dĩ nhiên, Trump chửi mắng ổn ào trong chiều Thứ Ba, sau khi tin về cáo trạng đưa ra. Trump gọi truy tố là “can thiệp bầu cử” — đồng thời so sánh các công tố với Đức Quốc xã — ngay sau khi đại bồi thẩm đoàn đưa ra bản cáo trạng thứ ba chống lại Trump. Lần này, Trump bị buộc tội vì cáo buộc cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 một cách bất hợp pháp. Ngay sau khi tin về bản cáo trạng được đưa ra, ban vận động tranh cử của Trump đã đưa ra một tuyên bố vô căn cứ rằng toàn bộ nỗ lực chỉ đơn giản là một cách để các đối thủ của Trump làm hỏng cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump.

Bản văn viết: “Tại sao họ đợi hai năm rưỡi để đưa ra những cáo buộc giả mạo này, ngay giữa chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Trump? Câu trả lời là, can thiệp bầu cử!” Trump một lần nữa gọi những cuộc điều tra này là “những cuộc săn lùng phù thủy”, thậm chí còn đi xa hơn khi so sánh các điều tra viên với Đức quốc xã. Tuyên bố cho biết: “Sự vô luật pháp của những cuộc đàn áp Tổng thống Trump và những người ủng hộ Trump gợi nhớ đến Đức Quốc xã trong những năm 1930, Liên Xô cũ và các chế độ độc tài, chuyên chế khác”.

⚪ --- Mưa tiền MAGA. Chỉ vài phút sau khi có tin đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Donald Trump về các tội lật ngược bầu cử năm 2020, Trump liền lên mạng xin tiền. Trump viết trong một email gửi tới những người ủng hộ với dòng tiêu đề viết hoa toàn bộ, và nội dung xin tiền: “Tôi không cần phải nói với bạn rằng lợi ích của cuộc bầu cử này chưa bao giờ lớn hơn thế. Nền Cộng hòa của chúng ta đang bị treo lơ lửng và nước Mỹ cần các bạn ngay bây giờ... Hãy đóng góp để chứng tỏ rằng..."

Trong email của Trump, số tiền gây quỹ được đề xuất, bao gồm trong các nút nhấp chuột màu đỏ ở cuối email, nằm trong khoảng từ 24 đô la đến 250 đô la. Bất kỳ khoản tiền nào được quyên góp thông qua yêu cầu gây quỹ này đều được chuyển đến một ủy ban chính trị có tên là Ủy ban gây quỹ chung Trump Save America.

Bản in đẹp trên trang quyên góp của Trump chỉ ra rằng 90% của bất kỳ khoản quyên góp nào sẽ được chuyển đến ủy ban chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump trong khi 10% sẽ được chuyển đến Save America, một ủy ban hành động chính trị mà Trump đã thành lập trong những ngày sau khi ông thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith đã đưa ra thông báo công khai hiếm hoi vào tối thứ Ba, sau bản cáo trạng truy tố Trump về bạo loạn 6/1/2021 và về âm mưu trước đó nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Trump đã bị buộc tội với bốn tội danh, bao gồm âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, hai tội danh giả mạo nhân chứng và âm mưu chống lại các quyền.

Smith, người trước đó đã truy tố Trump trong một vụ án riêng liên quan đến các tài liệu mật bị đánh cắp tại Mar-a-Lago, cho biết: “Vụ tấn công vào Điện Capitol của quốc gia chúng ta vào ngày 6 tháng 1/2021 là một cuộc tấn công chưa từng có vào trụ sở của nền dân chủ Mỹ. "Nó được mô tả trong bản cáo trạng là do những lời nói dối, những lời nói dối của bị cáo nhằm mục đích cản trở chức năng cơ bản của chính phủ Hoa Kỳ, quá trình thu thập, kiểm đếm [phiếu] và xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống của quốc gia."

Smith nói: “Những người đàn ông và phụ nữ thực thi pháp luật đã bảo vệ Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 là những anh hùng. Họ là những người yêu nước và họ là những người giỏi nhất trong số chúng ta. Họ không chỉ bảo vệ một tòa nhà với những người đang trú ẩn trong đó, họ liều mạng để bảo vệ chúng ta với tư cách là một quốc gia và một dân tộc. Họ bảo vệ chính các thể chế và nguyên tắc xác định Hoa Kỳ."

Smith lưu ý rằng hơn 1.000 người đã bị bắt liên quan đến hành động thực sự xông vào Điện Capitol và nói rằng bản cáo trạng truy tố Trump là "phù hợp với cam kết đó" buộc những người có trách nhiệm về vụ tấn công phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Smith kết thúc bằng cách thề sẽ tìm kiếm một phiên tòa nhanh chóng và nói rằng "cuộc điều tra của chúng tôi về những cá nhân khác vẫn tiếp tục."

⚪ ---- Fani Willis (Biện lý quận Fulton, tiểu bang Georgia) đã cảnh báo các quan chức địa phương “hãy cảnh giác” khi cuộc điều tra của bà về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sắp kết thúc. Trong email gửi cho các ủy viên của Quận Fulton, Willis đã chuyển tiếp một lời đe dọa gần đây mà văn phòng của bà nhận được từ một kẻ ủng hộ Trump, lưu ý rằng đó là “khá điển hình” về hành vi lạm dụng phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính mà bà đã nhận được khi một đại bồi thẩm đoàn sắp đưa ra quyết định về việc có truy tố Trump hay không.

Email do báo Atlanta Journal-Constitution thu được có dòng chủ đề: “Fani Willis: N ***** tham nhũng.” (chữ N là viết tắt chữ mắng tiếng Mỹ: con mọi đen) Một phần của email có nội dung: "Mày sẽ thất bại, mày là con đ... của đảng Dân chủ..."

Trong thông báo gửi tới các ủy viên quận Fulton, Biện lý Willis viết, “Tôi đã tuyên thệ. Không ai khác ngoài các công dân của Quận Fulton đặt tôi vào vị trí này. Tôi hoàn toàn có ý định thực hiện công việc của mình,” nhưng bày đã cảnh báo các ủy viên “hãy đưa ra quyết định để giữ an toàn cho nhân viên của quý vị” trong những ngày sắp tới. Một cuộc bỏ phiếu của đại bồi thẩm đoàn về các truy tố Trump về hình sự dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 8.

⚪ ---- Trump sẽ tới Quận Cam trong tháng 9, tham dự và thuyết trình trong đại hội Cộng Hòa California. Trump sẽ là một trong những diễn giả chính tại đại hội mùa thu của Đảng Cộng hòa California ở Anaheim (Quận Cam). Trump sẽ phát biểu trước những người tham dự hội nghị trong một sự kiện ăn trưa vào ngày 29/9/2023 tại khách sạn Anaheim Marriott.

⚪ ---- Tư lệnh Hải quân của Vệ binh Cách mạng Iran Alireza Tangsiri đã nói hôm thứ Tư rằng trong cuộc tập trận quân sự ngoài khơi đảo Abu Musa, bắt đầu vào đầu ngày hôm nay (Thứ Tư), Iran sẽ giới thiệu các tàu mới nhất mang hỏa tiễn có tầm bắn 600 km, theo hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông.

"Các hòn đảo ở Vịnh Ba Tư là một phần danh dự của Iran và chúng tôi sẽ bảo vệ chúng", Tangsiri nói, nhấn mạnh rằng các quốc gia trong khu vực phải hành động "thận trọng" và không thể bị ảnh hưởng cũng như "các kế hoạch chia rẽ" của các nước khác ngoài khu vực. Trước đây, Hoa Kỳ đã quyết định tăng cường lực lượng của mình ở Trung Đông như một phản ứng đối với các hành động đáng lo ngại của Iran.

⚪ ---- Thông tấn Mash trên mạng Telegram của Nga đưa tin hôm Thứ Tư 2/8 rằng, ít nhất 20 ủy ban tiếp vận quân sự (military commissariats) ở Nga đã bị nhắm mục tiêu với nỗ lực phóng hỏa trong 24 giờ qua. Một cụ bà hưu trí 62 tuổi bị phát hiện là một trong những kẻ đốt phá tại một ủy ban quân sự ở Moscow. Cụ bà từ chối cung cấp lời khai, dẫn đến việc khởi xướng một vụ án hình sự về hành vi côn đồ liên quan đến việc sử dụng đồ vật làm vũ khí. Nếu bị kết tội, cụ bà có thể phải ngồi tù 7 năm.

⚪ ---- Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Bridget Brink tuyên bố hôm thứ Tư rằng Nga "không mong muốn" tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. "Nhà cửa. Hải cảng. Hầm chứa ngũ cốc. Tòa nhà lịch sử. Đàn ông. Phụ nữ. Trẻ em. Các cuộc tấn công suốt ngày đêm và tăng cường của Nga vào Kryvyi Rih, Kharkiv, Kyiv, Kherson một lần nữa nói rõ rằng Nga không mong muốn hòa bình, không nghĩ đến an toàn dân sự và không quan tâm đến những người trên khắp thế giới đang dựa vào thực phẩm từ Ukraine," Brink đã tweet trên X. Các bình luận được đưa ra khi Nga tiếp tục nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng ngũ cốc ở khu vực Odessa qua đêm, cũng như các mục tiêu ở thủ đô Ukraine.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý về chuyến thăm của Putin tới Ankara, theo phủ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ hôm thứ Tư trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ quốc gia. Trong cuộc điện đàm, Erdogan nói rằng không nên thực hiện các bước có khả năng dẫn đến leo thang hơn nữa trong cuộc chiến ở Ukraine. Erdogan nói rằng Ankara sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đã bị tạm dừng. Erdogan nói rằng tình hình hiện tại với ngũ cốc không có lợi cho bất kỳ ai. Trong khi đó, Putin tái khẳng định Nga sẵn sàng tham gia lại thỏa thuận ngay khi phương Tây thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư nói rằng một chiếc xuồng không người lái của Ukraine đã cố gắng tấn công một tàu Hải quân Nga ở Biển Đen vào đêm qua. Bộ này cho biết con tàu đang hộ tống vận tải đường biển dân sự ở phía tây nam của vùng biển này. "Tàu Ukraine đã được phát hiện và bị phá hủy kịp thời bởi các hành động chuyên nghiệp của thủy thủ đoàn trên tàu Nga", bộ này cho biết thêm trong một tuyên bố.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng Nga đang vũ trang cho Belgorod, một khu vực tiếp giáp với Ukraine, để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Peskov nói rằng việc trang bị vũ khí đang được thực hiện "theo đúng luật pháp", và vũ khí đang được phân phối một cách có kiểm soát. Trước đó, báo cáo từ các phương tiện truyền thông Nga tiết lộ rằng 8 tiểu đoàn tự vệ trong khu vực nói trên đã được cung cấp vũ khí.

⚪ ---- Người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, Serhiy Popko, cho biết hôm thứ Tư rằng Nga đã tấn công thủ đô Ukraine bằng hơn 10 máy bay không người lái nhưng Ukraine đã thành công trong việc bắn hạ chúng. "Một cuộc tấn công hàng loạt khác của kẻ thù bằng máy bay không người lái," Popko viết trên Telegram. "Chúng bay vào Kiev đồng thời từ nhiều hướng. Tuy nhiên, tất cả các mục tiêu trên không - hơn 10 máy bay không người lái (UAV) - đã bị phòng không bắn hạ kịp thời." Ông nói nhiều tòa nhà dân cư và đường xá bị hư hại vì các mảnh rớt.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Belarus hôm thứ Ba đã bác bỏ cáo buộc của những người đồng cấp Ba Lan, khi họ nói rằng các máy bay trực thăng của Belarus đã vi phạm không phận Ba Lan trước đó trong ngày. Bộ Ngoại giao Belarus ở Minsk cho biết trong một tuyên bố rằng Ba Lan đưa ra các cáo buộc để biện minh cho việc xây dựng lực lượng gần biên giới Ba Lan với Belarus.

Ba Lan cho biết họ sẽ tăng số lượng binh sĩ ở biên giới và triển khai trực thăng chiến đấu tới khu vực sau khi thông báo cho các thành viên NATO về vụ trực thăng của Belarus vào không phận Ba Lan. Ba Lan nhìn nhận rằng các dàn radar của họ không ghi nhận bất kỳ hành vi xâm phạm không phận Ba Lan nào vì vụ việc được cho là xảy ra ở độ cao rất thấp.

Ba Lan cũng xác nhận rằng Belarus đã thông báo trước cho Ba Lan về các cuộc tập trận huấn luyện máy bay trực thăng gần biên giới. Belarus cáo buộc Ba Lan đã thay đổi đánh giá về tình hình sau khi tham khảo ý kiến của các "quân sư nước ngoài" của Ba Lan.

⚪ ---- Ukraine: chiến tranh sẽ chấm dứt năm 2024, kinh tế 2024 sẽ tăng 5%. Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược và Dự báo kinh tế vĩ mô của Bộ Kinh tế Ukraine, Natalia Horshkova, hôm thứ Ba trong 1 buổi hội thảo, cho biết kinh tế Ukraine dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 5% vào năm 2024, rằng tăng trưởng sẽ được thúc đẩy bởi đầu tư vào tái thiết và tăng nhu cầu của người tiêu dùng bất chấp những ảnh hưởng của chiến tranh trong nước.

Bộ cũng dự kiến chiến tranh sẽ kết thúc trong năm 2024 và hy vọng việc kết thúc chiến tranh sẽ giúp thúc đẩy đầu tư nhiều hơn để hỗ trợ sự phục hồi của đất nước. Cùng với việc tái thiết đó, chính phủ cũng dự đoán sự trở lại của những người tị nạn.

⚪ ---- Mikhail Razvozhaev, thống đốc của hải cảng Sevastopol, nơi do Nga kiểm soát và sáp nhập năm 2014, nói hôm thứ Ba rằng một máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở khu vực gần thành phố Crimean. Ông viết trên Telegram rằng vụ rơi máy bay không người lái đã dẫn đến một vụ nổ và hỏa hoạn, hiện đang được dập tắt.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã phóng 3 máy bay không người lái tấn công Moscow và khu vực Moscow. Cả ba chiếc đều bị bắn rơi nhưng một trong số chúng đã đâm vào khu phức hợp IQ-quarter ở Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow, đây là lần thứ hai tòa nhà này bị không kích hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine kể từ ngày 30 tháng 7.

⚪ ---- Quận Cam: cảnh sát truy nã bọn sơn xịt chữ vạn lên xe hơi trên đường phố. Cảnh sát đã xin sự giúp đỡ của công chúng để tìm ra một nghi phạm chịu trách nhiệm phun sơn chữ thập ngoặc lên xe hơi gần một khu chung cư ở phía nam Quận Cam. Vụ này xảy ra tại khu chung cư Ava Apartment dọc theo Đại lộ Santa Ana ở Costa Mesa vào khoảng 6 giờ chiều Thứ Ba và 7 giờ sáng Thứ Tư của tuần trước.

Hôm thứ bảy, Sở cảnh sát Costa Mesa đã lên mạng xã hội để nói rằng sở đã biết về bức ảnh một chiếc Mercedes Benz màu bạc có hình chữ thập ngoặc bị phá hoại. “Chúng tôi lên án hành động phá hoại và việc sử dụng biểu tượng ghê tởm và gây tổn thương này,” sở cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Theo Los Angeles Times, một cuộc kiểm tra các sự kiện bài Do Thái của Liên đoàn Anti-Defamation League cho thấy hành vi phá hoại, quấy rối và hành hung đã gia tăng ở Nam California trong năm 2022. Cảnh sát Costa Mesa đang điều tra nhưng chưa có bất kỳ thông tin hoặc mô tả nào về các nghi phạm vào thời điểm này. Bất kỳ ai có thông tin về tội phạm đều được yêu cầu liên hệ với Cảnh sát Costa Mesa theo số 714-754-5205.

⚪ ---- Quận Cam: hơn 200 xe bị cảnh sát chận, tịch thu sau khi giới trẻ rủ nhau lái xe, đua xe, lạng xe chiếm đường phố Tustin. Sở Cảnh sát Tustin cho biết hôm thứ Sáu, 28/7, một vụ chiếm dụng đường phố với khoảng 200 xe đã bị Sở Cảnh sát Tustin chặn lại. Vụ này xảy ra vào tối thứ Sáu sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về một nhóm lái xe liều lĩnh lái vòng tròn, lái xe ngược chiều và bắn pháo bông ở Tustin.

Cảnh sát với hỗ trợ trực thăng đã bao vây nhóm lái xe quậy phá. Đến cuối đêm, Sở cảnh sát Tustin báo cáo 51 xe đã bị kéo đi và 18 xe sẽ bị tạm giữ trong 30 ngày vì chiếm đường phố. Cảnh sát cũng đã ký 20 giấy phạt cho các vi phạm khác nhau.

⚪ ---- TIN VN. California, Mỹ là một trong những đối tác địa phương hàng đầu của Việt Nam. Theo Báo Lao Động. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay, bang California, Mỹ là một trong những đối tác địa phương hàng đầu của Việt Nam với gần 100 doanh nghiệp của bang đã đầu tư vào Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có hơn 70 dự án đầu tư vào California. Chiều 1.8 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn quan chức và doanh nghiệp bang California, Mỹ do Thị trưởng thành phố Oakland Sheng Thao dẫn đầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thị trưởng Sheng Thao khẳng định, Oakland sẽ thúc đẩy để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả, thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực thế mạnh của Oakland và bang California, đặc biệt về vận tải, hậu cần, chế tạo công nghệ cao, kinh tế số, đổi mới sáng tạo…, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ giữa bang California và Việt Nam.

⚪ ----- HỎI 1: Giới trẻ Michigan không còn ưa việc làm trong kỹ nghệ xe hơi nữa?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, nhiều thanh niên ở Michigan không coi ngành xe hơi là một con đường sự nghiệp tốt và sẽ rời tiểu bang để làm những công việc mà họ cho là sáng tạo hơn. Cuộc khảo sát, được công bố hôm thứ Hai bởi MichiAuto, cho thấy ngành công nghiệp thống trị của Michigan có những vấn đề về nhận thức kéo dài ngay cả khi nó trải qua một cuộc cách mạng công nghệ cao đối với xe điện và xe tự lái.

Ngành công nghiệp xe hơi, sử dụng khoảng 175.000 lao động trên toàn tiểu bang, đang gặp khó khăn trong việc thuê và giữ chân công nhân. Tiểu bang Michigan có tỷ lệ thất nghiệp là 3,6%, thấp nhất trong 23 năm, nhưng lại đứng thứ 49 về tốc độ tăng dân số. Việc thiếu công nhân khiến các doanh nghiệp khó mở rộng và nhà nước khó thu hút các công ty mới. Chìa khóa để đảo ngược xu hướng đó là giữ chân những người trẻ tuổi ở Michigan và thu hút những người ở độ tuổi 20 từ các tiểu bang khác. Khoảng 45% người dân Michigan rời tiểu bang vì lý do liên quan đến công việc trong những năm gần đây ở độ tuổi từ 18 đến 34, theo Hội đồng Growing Michigan Together Council, được thành lập để tìm kiếm giải pháp cho dân số trì trệ của Michigan.

Điều đó sẽ không dễ dàng, theo cuộc khảo sát của ngành công nghiệp xe hơi. Lambert, một công ty quan hệ công chúng quốc gia có văn phòng ở Grand Rapids, đã thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến với 860 người lớn tuổi từ 17-24, chủ yếu ở Michigan. Trong số những phát hiện:

. Những người trẻ tuổi liên kết ngành xe hơi với tình trạng sa thải nhân viên, thời gian làm việc dài, những lo ngại về an toàn và công việc nhà máy “đòi hỏi nhiều sức lực”.

. Thanh niên đánh giá “sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống” là yếu tố quan trọng thứ hai trong sự nghiệp, chỉ sau tiền lương.

. 29% trong số những thanh niên đó đánh giá ngành xe hơi tốt hơn hầu hết các ngành nghề khác hoặc tuyệt vời để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

. Khoảng 1/2 không xem ngành công nghiệp xe hơi là một lĩnh vực hấp dẫn đối với những người trẻ tuổi hoặc nó đa dạng về văn hóa.

. Khoảng 1/2 số thanh niên “rất” hoặc “chắc chắn” sẵn sàng rời khỏi tiểu bang để lập nghiệp.

Chi tiết:

https://www.bridgemi.com/business-watch/survey-young-workers-sour-auto-industry-jobs-another-blow-michigan

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 35% dân Mỹ nói họ dự định rời bỏ xe hơi luôn?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây cho biết chi phí sở hữu xe hơi ngày càng tăng đang khiến nhiều người Mỹ cân nhắc việc từ bỏ xe hơi. Cuộc khảo sát của Zipcar cho biết, sự kết hợp giữa các khoản thanh toán xe hàng tháng đắt đỏ hơn và chi phí bảo hiểm tăng là hai yếu tố khiến 35% số người được hỏi nói rằng họ đang có kế hoạch không sử dụng xe hơi vào cuối thập niên này.

Hơn nữa, 44% số người được hỏi cho biết họ đã biết một đồng nghiệp đã từ bỏ quyền sở hữu xe hơi mà không trở ngại gì, theo cuộc khảo sát.

https://www.foxbusiness.com/personal-finance/cost-car-ownership-push-americans-carless

