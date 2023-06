Amanda Nguyen, nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng, ứng cử viên giải Nobel Hòa bình và Người phụ nữ của năm 2022 của TIME, được bầu vào chức giám đốc độc lập trong Hội đồng quản trị USA Fencing (Hội đấu kiếm Hoa Kỳ)

.

- Mỹ từ 6 tháng nay đã di tản công dân Mỹ ra khỏi Đài Loan.

- Sir Rod Stewart (bạn thân, hàng xóm của Trump) bị vợ cấm giao du với Trump

- Trump ráo riết tìm thuê các luật sư mới

- Biden xin cho Mỹ vào lại UNESCO, sau nhiều năm Trump rút ra để Tập Cận Bình làm trùm giang hồ ỡ UNESCO

- Quân Ukraine đã giải phóng nhiều ngôi làng

- Iran cung cấp cho Nga máy bay không người lái mau chóng là nhờ mua phụ tùng TQ.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga ký lệnh sáp nhập lính đánh thuê vào chính quy quân Nga. Yevgeny Prigozhin (lãnh đạo Wagner PMC) phản đối: sẽ không như thế.

- Zelensky: quốc tế phải chứng kiến hậu quả Nga "khủng bố" khi phá sập nhà máy thủy điện Kakhovka.

- Ukraine: đã chiếm lại 1 ngôi làng Blagodatne ở phía đông Donetsk.

- Ukraine và Nga trao đổi tù nhân, mỗi bên khoàng 100 người.

- Nga: trong 1 ngày, hạ sát 310 lính Ukraine, tiêu diệt 2 xe tăng Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép... Bắn hạ 1 máy bay chiến đấu Su-25

- Elizabeth Neumann (cựu quan chức Nội An thời Trump): Trump, theo cáo trạng, có nguy cơ làm lộ các nguồn tin tình báo của Mỹ, sẽ làm nhiều người [điệp viên Mỹ] chết.

- Bill Barr (cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump): nếu chỉ 1/2 bản cáo trạng đúng, đời Trump là tiêu rồi.

- Jeffrey Sloman (cựu công tố Nam Florida): theo thủ tục, Trump sẽ bị đưa vào phòng giam vài giờ đồng hồ, làm thủ tục rồi mới gặp Thẩm phán

- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder: nếu Trump bị kết án, rồi thắng cử, Trump sẽ bị luận tội ở Quốc Hội và ra đi

- Thống Đốc Cộng Hòa Chris Sununu (N.H.): Trump không chạy tội nổi, vì mọi chuyện tự Trump gây ra, không do ai làm

- Trump sẽ câu giờ không nổi: nếu Thẩm phán Aileen Cannon giúp Trump trì hoãn phiên tòa nghĩa là xẩy thai công lý

- Úc: Ít nhất 10 người chết và 11 bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở Thung lũng Hunter

- Philadelphia: Một đoạn trên cao của xa lộ I-95 đã bị sập sau khi một xe bồn chở xăng bốc cháy bên dưới.

- Amanda Nguyen (ứng viên giải Nobel Hòa bình và Phụ nữ 2022 của TIME) được bầu vào chức giám đốc độc lập USA Fencing.

- TIN VN. Doanh nghiệp đau đầu vì "không biết sẽ bị cắt điện bao nhiêu ngày nữa".

- TIN VN. Quảng Ninh mất 35% khách du lịch vì mất điện.

- HỎI 1: Gián điệp TQ trộm bí mật khoa học kỹ thuật Nam Hàn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mua vé số lần đầu trong đời, trúng 375.000 đô la? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-12/6/2023) ⚪ ---- Hoa Kỳ đang thực hiện các kế hoạch sơ tán cho công dân của mình ở Đài Loan, theo The Messenger đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn ba người biết về vấn đề này. Các kế hoạch đã được thực hiện trong 6 tháng qua, tờ báo cho biết, nhưng đã được đẩy mạnh trong 2 tháng qua. Trên thực tế, một trong những quan chức lưu ý rằng các thỏa thuận đã bị hủy bỏ do căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. "Những chuyện này bạn không đọc được trên báo chí," quan chức này nhấn mạnh. "Các quân đội đang dàn trận. Trung Quốc liên kết với Nga về vấn đề Ukraine."

.

⚪ ---- Sir Rod Stewart cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng vợ ông, người mẫu Penny Lancaster, đã cấm ông kết bạn với Donald Trump vì những bình luận xúc phạm phụ nữ của Trump. Cặp đôi này là hàng xóm ở cùng khu vực Palm Beach, Florida và Stewart đã từng biểu diễn tại một số sòng bạc của cựu tổng thống trong quá khứ — nhưng mối quan hệ thân thiện của họ đã dừng lại sau khi ông kết hôn với Lancaster.

.

“Tôi từng đến bữa tiệc Giáng sinh của Trump và những vũ hội mà Trump tổ chức nhưng vợ tôi nói 'không',” Stewart nói với tạp chí Scottish Field. “Có những thứ mà Trump sắp tiết lộ, những gì Trump nói về những người phụ nữ mà Trump đã biết trong quá khứ, và Penny nói rằng 'Này Rod, anh sẽ không đi đâu. [Vì] Trump là một sự ô nhục.'”

.

⚪ ---- Trump đã ráo riết tìm thuê các luật sư mới trước khi ra tòa để bị truy tố ở Miami vào ngày mai (Thứ Ba) - nhưng gặp khó trong việc tìm các công ty luật sẵn sàng bào chữa. “Vấn đề là không ai trong chúng tôi muốn làm việc cho Trump,” một luật sư bào chữa hình sự liên bang ở Quận phía Nam của Florida, người cho biết đã được liên hệ, nói với trang tin tức The Messenger.

.

Một người khác mà The Messenger cho biết đã nói chuyện với nhóm của Trump nói với trang này, “Tôi rất thích làm điều đó. Tôi nghĩ rằng trường hợp là yếu. Nhưng vợ tôi sẽ ly dị tôi, và các con tôi sẽ không nói chuyện với tôi nếu tôi bào chữa cho Trump”.

Báo này cho biết nhóm của Trump đã phỏng vấn ít nhất 6 công ty luật và có thể đã tìm thấy một công ty có thể ký hợp đồng. Bản tin cho biết thêm rằng nhóm dự kiến ​​sẽ tập trung tại Florida vào hôm nay (thứ Hai) để thảo luận về bản cáo trạng gồm 37 tội danh trong vụ án tài liệu mật. Hai luật sư của Trump - Jim Trusty và John Rowley - đã từ chức vào thứ Sáu.

.

Todd Blanche, người đã từ chức khỏi một công ty luật ưu tú để đại diện cho Trump về các cáo buộc gian lận ở New York, sẽ ra hầu tòa cùng với Trump cùng với luật sư Chris Kise và một luật sư thứ ba chưa được bổ sung vào vụ án, theo cựu tổng thống cho biết.

.

.

⚪ ---- Sau nhiều năm Trump rút Mỹ ra, để cho Tập Cận Bình độc bá giang hồ ỡ UNESCO, Biden tiến quân vào lại diễn đàn văn hóa thế giới. Tờ Wall Street Journal cho biết hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ muốn tái gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO), trích dẫn một tài liệu được gửi tới Tổng Giám đốc Audry Azoulay nhằm mong muốn được tái gia nhập ngay sau tháng tới.

.

Việc này là một nỗ lực nhằm đối phó với ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng của Trung Quốc. Hơn nữa, chính quyền Biden sẽ yêu cầu 150 triệu đô la từ Quốc hội cho năm tài chính 2024 để trả cho UNESCO cho đến khi Hoa Kỳ có đủ tư cách thành viên. Hiện Mỹ nợ UNESCO 619 triệu USD.

.

Bằng cách này, Hoa Kỳ đang đảo ngược chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump, người đã rút Mỹ ra khỏi tổ chức trong thời gian cầm quyền của mình, với lý do cần phải sửa đổi, cũng như lấy cớ UNESCO thiên vị khuynh hướng chống Israel vì chèn ép dân tộc Palestine.

.

⚪ ---- Quân Ukraine đã giải phóng ngôi làng Novodarivka ở biên giới của tỉnh Zaporizhzhya và Donetsk trong cuộc phản công được chờ đợi từ lâu. Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ riêng biệt Zaporizhzhya trên Facebook vào ngày 12 tháng 6 tuyên bố giải phóng ngôi làng, thực tế diễn ra vào ngày 4 tháng 6, vào thời điểm được cho là bắt đầu cuộc phản công – quân đội Ukraine cho biết họ sẽ không thông báo bắt đầu của chiến dịch giải phóng thêm lãnh thổ Ukraine.

.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) vào ngày 11 tháng 6 đã báo cáo những thành công cục bộ của lực lượng Ukraine ở phía tây của tỉnh Zaporizhzhya trong các cuộc phản công ở phía tây nam và đông nam thành phố Orikhiv.

.

Valerii Shershen, người phát ngôn của Trung tâm báo chí chung của Lực lượng Phòng vệ hướng Tavria, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Đài NV rằng sau khi đập và Nhà máy thủy điện Kakhovka bị phá hủy, quân Nga đã cố gắng phá hủy các hồ chứa khác, nhỏ hơn và đập. Ông cho biết lực lượng Nga đã phá hủy một công trình thủy điện bảo vệ gần khu định cư Novodarivka, dẫn đến lũ lụt ở cả hai bờ sông Mokri Yaly. Tuy nhiên, theo ông, điều này không ảnh hưởng đến bước tiến của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar đã báo cáo vào ngày 11 tháng 6 rằng quân đội Ukraine đã giải phóng các làng Makarivka ở Donetsk Oblast và Blahodatne ở Donetsk Oblast. Vào ngày 12 tháng 6, người ta biết rằng làng Storozheve cũng đã được giải phóng.

.

⚪ ---- Theo một báo cáo, Iran có thể nhanh chóng cung cấp máy bay không người lái cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine là nhờ vào phụ tùng, linh kiện nhập từ Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu phương Tây đã phát hiện ra rằng một bộ chuyển đổi điện áp được tìm thấy bên trong chiếc Shahed-136 bị Ukraine bắn rơi vào tháng 4 dường như đã được sản xuất tại Trung Quốc vào tháng 1/2023, điều này cho thấy tốc độ mà Tehran có thể củng cố các kho vũ khí quân sự của Moscow.

.

Phát hiện từ các nhà điều tra của Conflict Armament Research (Nghiên cứu vũ khí xung đột) — một tổ chức có trụ sở tại Anh chuyên theo dõi chuỗi cung ứng vũ khí — là lần đầu tiên một bộ phận được sản xuất vào năm 2023 được nhìn thấy trong máy bay không người lái. Quân đội Ukraine tuyên bố hơn 700 máy bay không người lái đã được Nga phóng nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ký sắc lệnh yêu cầu tất cả "các đơn vị tình nguyện" hoạt động ở tiền tuyến phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng trước ngày 1/7. Lệnh được công bố trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 10 tháng 6, cho biết lệnh này nhằm mục đích cấp cho các đơn vị tình nguyện “tình trạng pháp lý cần thiết và thiết lập các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn hóa để tổ chức hỗ trợ toàn diện và thực hiện nhiệm vụ”. Các “đơn vị tình nguyện” này được chính quyền Nga gọi là các công ty quân sự tư nhân (PMC), bao gồm cả Wagner PMC, mặc dù các công ty như vậy chính thức bị cấm ở Nga.

.

Yevgeny Prigozhin, người sáng lập và lãnh đạo của Wagner PMC, ngay lập tức và kịch liệt bác bỏ chỉ thị của Shoigu, khẳng định rằng ông sẽ không ký kết bất kỳ hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng. Prigozhin nói rằng Wagner PMC đã phối hợp hành động với các chỉ huy đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga và hoạt động như một “cấu trúc hiệu quả cao”. Ông tiếp tục chỉ trích Shoigu, cho rằng ông Shoigu “không có khả năng quản lý hiệu quả các đội hình quân sự.”

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm nhấn mạnh điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải chứng kiến hậu quả của hành động "khủng bố" bị cáo buộc của Nga tại nhà máy thủy điện Kakhovka: "Trách nhiệm đầy đủ và công bằng đối với những kẻ khủng bố Nga và chính nhà nước khủng bố là điều kiện tiên quyết để ngăn chặn tội ác như vậy tái diễn trên thế giới." Bình luận của tổng thống được đưa ra sau khi một con đập bị vỡ hôm thứ Ba dẫn đến lũ lụt ở khu vực gần sông Dnepr. Cả chính quyền Ukraine và Nga đều đổ lỗi cho nhau về vụ này, trong đó Kiev tuyên bố nhà máy được đề cập đã bị quân đội Nga pháo kích.

.

⚪ ---- Kyiv hôm Chủ nhật tuyên bố rằng Ukraine đã chiếm lại một ngôi làng ở phía đông nam, đây là thành quả đầu tiên được báo cáo của cuộc tấn công. Sau nhiều tháng đặt kỳ vọng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga đang được tiến hành nhưng từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào. Bộ binh Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng các binh sĩ của lữ đoàn biệt động quân 68 đã "giải phóng khu định cư Blagodatne" ở khu vực phía đông Donetsk.

.

Bộ binh đã công bố một đoạn video cho thấy các binh sĩ kéo cờ Ukraine trên một tòa nhà bị phá hủy. Phát ngôn viên quân sự khác, Valeriy Shershen, nói trên truyền hình rằng ngôi làng tái chiếm lại nằm ở biên giới của khu vực phía đông Donetsk và khu vực phía nam Zaporizhzhia, nơi Moscow đã báo cáo các cuộc tấn công dữ dội của Ukraine trong tuần qua. Quân Ukraine đã bắt được một số lính Nga và thân Nga.

.

⚪ ---- Ukraine và Nga đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân vào Chủ nhật, theo cả hai bên đã thông báo riêng. Người đứng đầu chính quyền tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết khoảng 100 người Ukraine và nhiều người Nga đã được thả trong cuộc trao đổi. Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận 94 quân nhân của họ "đang gặp nguy hiểm tính mạng khi bị giam cầm" đã được trở về từ lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát", Hãng thông tấn TASS đưa tin.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho biết họ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine trên bầu trời Kherson. Vụ này xảy ra sau vụ vỡ đập Kakhovka hồi đầu tuần, dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng trong khu vực. Ngoài ra, Bộ tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công ba cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia. Các chi tiết khác xung quanh vụ bắn rơi máy bay chiến đấu không được cung cấp trong tuyên bố.

.

⚪ ---- Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov hôm thứ Bảy cho biết, có tới 310 quân nhân Ukraine đã bị quân đội Nga hạ sát tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự ly khai trong một ngày. Ông nói rằng các cuộc đụng độ diễn ra sôi nổi nhất ở các khu vực Maryinka và Avdiivka và quân đội Nga đã đẩy lùi thành công 8 cuộc tấn công trong khu vực. Theo Konashenkov, Nga cũng đã tiêu diệt được 2 xe tăng Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 ô tô, 3 xe bán tải, 2 ổ pháo Msta-B và 1 ổ pháo D-30.

.

⚪ ---- Một cựu quan chức Bộ Nội An dưới thời Donald Trump đã nói rõ những rủi ro mà Trump bị cáo buộc là xử lý sai các tài liệu mật gây ra cho an ninh quốc gia. Elizabeth Neumann, hiện là cộng tác viên của ABC News, cho biết: “Tôi thấy bản cáo trạng là một bức tranh thực sự sống động đối với công chúng Mỹ về những gì cộng đồng an ninh quốc gia đã giải quyết trong 4 năm khi Trump làm tổng thống. Trump đã có một sự coi thường trắng trợn, chỉ là không quan tâm đến việc tuân theo các quy tắc.”

.

Cô nói thêm rằng sự liều lĩnh với các tài liệu mật có nguy cơ làm lộ các nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ. "Điều này sẽ làm nhiều người chết!" Neumann nói. "Điều này rất nghiêm trọng. Các chương trình truy cập đặc biệt tối mật, khi chúng rơi vào tay kẻ xấu, nhiều người sẽ chết và an ninh của Hoa Kỳ bị tổn hại sâu sắc.” Trump đã bị truy tố hôm thứ Năm vì nhiều tội danh liên quan đến cáo buộc cố ý tích trữ và xử lý sai các tài liệu mật.

Amanda Nguyen,

TIN VN. Doanh nghiệp đau đầu vì "không biết sẽ bị cắt điện bao nhiêu ngày nữa".

TIN VN. Quảng Ninh mất 35% khách du lịch vì mất điện.

⚪ ---- Bill Barr: nếu chỉ 1/2 bản cáo trạng đúng, đời Trump là tiêu rồi. Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump, Bill Barr, đã đưa ra kết luận về triển vọng pháp lý của ông chủ cũ sau bản cáo trạng liên bang của Trump: Trump nhiều phần là tiêu đời rồi. Barr nói với Shannon Bream của đài Fox News hôm Chủ nhật: “Tôi nghĩ rằng tội danh theo Đạo luật Gián điệp, rằng Trump cố tình giữ lại những tài liệu đó, là những tội danh chắc chắn. Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta phải chờ xem bên bào chữa nói gì và điều gì được chứng minh là đúng, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng nếu thậm chí một nửa những gì Andy McCarthy nói—nếu thậm chí một nửa là đúng, thì đời Trump kể như hết rồi."Barr giải thích thêm: "Ý tôi là, đó là một bản cáo trạng rất chi tiết, và nó rất, rất thê thàm.” McCarthy, một cộng tác viên tin tức của Fox News, đã viết công khai rằng bản cáo trạng có thể gây tổn hại cho Trump. Cựu tổng thống Trump đã bị Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố hôm thứ Năm với 37 tội danh về việc cố ý xử lý sai một kho tài liệu mật.⚪ ---- Xuất hiện trên MSNBC vào sáng Chủ nhật, một cựu công tố viên của Quận phía Nam Florida đã giải thích những gì Trump sẽ trải qua khi ông đến gặp chính quyền ở Miami vào tuần tới để đối mặt với bản cáo trạng gồm 37 tội danh. Nói chuyện với người dẫn chương trình Katie Phang, cựu công tố Hoa Kỳ Jeffrey Sloman đã nói, nếu các thủ tục thông thường được tuân theo, Trump có thể bị giam trong phòng giam vài giờ đồng hồ trước khi vào phòng xử án.Khi được hỏi liệu Trump có bị còng tay hay không, Sloman nói rằng ông không chắc chắn trước khi nói thêm: "Tôi biết rằng đối với những người bình thường, khi bạn tự nguyện đầu hàng, vào khoảng 8 hoặc 9 giờ sáng, một đặc vụ phụ trách vụ án sẽ đưa bị cáo vào phòng giam. Bộ phận dịch vụ trước khi xét xử sẽ ghi đầy đủ lý lịch của bị cáo cho lời truy tố lúc 3 giờ chiều. Trong thời gian đó, bị cáo ngồi trong phòng giam trong bốn hoặc năm giờ đồng hồ, chờ trình diện tòa. Tôi không biết liệu điều tương tự có đúng với ông Trump hay không nhưng đối với những người bình thường thì đó là cách nó hoạt động."⚪ ---- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder cho biết hôm Chủ nhật rằng việc cựu Tổng thống Trump có thể bị kết án, nếu Trump đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2024, sẽ dẫn đến một thủ tục luận tội (do Quốc Hội) và cuối cùng Trump sẽ bị cách chức. Trên chương trình “Inside with Jen Psaki” của đài MSNBC, người dẫn chương trình Jen Psaki đã đề cập với Holder về việc Trump vẫn cam kết với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của mình, mặc dù phải đối mặt với bản cáo trạng thứ hai trong hai tháng qua.Holder nói với Psaki: “Thế này, giả sử là Trump bị tòa phán là có tội, rồi Trump thắng cử rồi tuyên thệ nhậm chức tổng thống, hoặc bất cứ khi nào điều đó xảy ra, điều đó dường như không phù hợp với quan niệm của chúng ta về sự công bằng, về pháp quyền. Vào thời điểm đó, tôi đoán rằng thủ tục luận tội có thể được xem xét. Không chỉ được xem xét, mà thực hiện. Và, cuối cùng, Trump sẽ bị bứng ra khỏi Bạch Ốc. Khái niệm rằng một tội phạm bị kết án, tội phạm bị kết án, sẽ trở thành tổng thống của Hoa Kỳ là vô lý. Nó đơn giản là vô lý.”Khi được hỏi liệu có nên tổ chức phiên điều trần luận tội và thủ tục tố tụng tại Quốc hội nếu Trump bị kết án hay không, Holder đồng ý, nói rằng một phần rằng mọi người đã “đánh giá thấp tác động của bản cáo trạng này”, đồng thời lưu ý đến bản cáo trạng của Trump tại tòa án Manhattan vào tháng 4 và các cuộc điều tra đang diễn ra Trump phải đối mặt ở Georgia và ở Washington, D.C.“Tôi không phải là một chuyên gia chính trị, nhưng tôi nghĩ đến một lúc nào đó, bạn chắc chắn sẽ không vượt qua được, bạn biết đấy, cử tri Cộng Hòa cơ sở sùng bái Trump, nhưng đối với những người ở bên lề của điều đó, bên ngoài điều đó, có khả năng đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tất cả các vụ kiện chống lại cựu tổng thống,” Holder nói thêm. “Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ có một số tác động bầu cử. Và vì vậy, khả năng Trump có thể sống sót qua điều này và giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, tôi nghĩ, là khá nhỏ.”⚪ ---- Trump không chạy tội nổi, theo một Thống Đốc Cộng Hòa. Thống đốc New Hampshire Chris Sununu (Cộng Hòa) hôm Chủ nhật cho biết có khả năng “một số bản án có tội” sẽ giáng xuống cựu Tổng thống Trump khi ra tòa với bản cáo trạng liên bang vì cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật.“Mọi người phải rất thẳng thắn và minh bạch về điều đó và thừa nhận thực tế về mức độ nghiêm trọng của những cáo buộc này và những cáo buộc này,” Sununu nói trên “Face the Nation” của CBS, khi được người dẫn chương trình John Dickerson hỏi thế nào là “một chính trị gia có thiện chí” nên trả lời sau khi có tin tức về cáo trạng.Sununu nói về các cáo buộc rằng chính là do tự Trump gây ra [không phải trên trời rơi xuống, hay do ai ném vào]: “Những cáo buộc này rất thật, đó là tự gây ra, điều này không giống với những gì chúng ta từng thấy - bất cứ điều gì chúng ta từng thấy trước đây. Và rất có thể, tôi nghĩ, sẽ đưa ra một số phán quyết có tội đối với tổng thống [cựu], ít nhất là đối với một số cáo buộc này.”⚪ ---- Trump sẽ câu giờ không nổi. Một cựu biện lý Hoa Kỳ cho biết hôm Chủ nhật rằng các tòa án của Florida đã mất kiên nhẫn với lịch sử các chiến thuật trì hoãn pháp lý của Trump và họ sẽ không để câu giờ trong vụ kiện tài liệu mật. Tòa kháng án Florida đã xét xử hai trường hợp liên quan đến Trump – và đã bác bỏ cả hai, Joyce Vance viết cho MSNBC. Sẽ không có vẻ tử tế khi Trump cố gắng đẻ ra thêm những lý lẽ vô căn cứ ra tòa.Vance viết: “Một kẻ có khả năng bị bắt nạt” là thẩm phán được chỉ định của Trump, Aileen Cannon, người “trước đây đã dành cho Trump sự đối xử cực kỳ ưu ái. Có những lo ngại rằng Cannon sẽ làm điều đó một lần nữa, dẫn đến việc trì hoãn cách nào đó. Các thẩm phán liên bang có quyền lực rất lớn đối với các trường hợp trước mặt họ. Nếu Thẩm phán Cannon không tự rút lui và rồi cho phép Trump trì hoãn quá trình tố tụng một cách vô lý, thì đó sẽ là một sự xẩy thai công lý. Người dân Mỹ xứng đáng thấy Trump bị xét xử nhanh chóng, đặc biệt là với một cuộc bầu cử sắp diễn ra.”Quá khứ của Thẩm phán Cannon [do Trump bổ nhiệm] liên quan đến việc Cannon được chỉ định làm thẩm phán trước thách thức của Trump đối với trát đòi hầu tòa do FBI đệ trình khi cơ quan này cố gắng trả lại tài liệu. Cannon ủng hộ Trump lúc đó (2022) và nó đã kết thúc tại Tòa kháng án.Vance viết: “Sự câu giờ chậm trễ đó chỉ kết thúc khi Tòa kháng án Vòng 11 nói với Thẩm phán Aileen Cannon, bằng ngôn ngữ mang tính chỉ trích cao rằng bà [Cannon] thiếu thẩm quyền đối với vấn đề và đã hiểu sai bản chất của quyết định."⚪ ---- Ít nhất 10 người chết và 11 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở Thung lũng Hunter thuộc tiểu bang New South Wales của Úc. Cảnh sát cho biết 18 hành khách khác không hề hấn gì. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra, với tài xế xe buýt "được đưa đến bệnh viện dưới sự bảo vệ của cảnh sát để giám định bắt buộc", theo ABC News của Úc.⚪ ---- Một đoạn trên cao của xa lộ I-95 ở Philadelphia đã bị sập hôm Chủ Nhật sau khi một xe bồn chở xăng bốc cháy bên dưới. Theo CNN, xa lộ liên tiểu bang đã bị đóng cửa theo cả hai hướng trong khi các đội cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa. Một quan chức cứu hỏa cho biết trong một cuộc họp báo: “Có vẻ như chúng tôi có rất nhiều nhiệt và lửa lớn bên dưới đường chui”. Các quan chức cho biết không rõ làm thế nào mà chiếc xe tải có thể chở 8.500 gallon lại bốc cháy. Lực lượng bảo vệ bờ biển nói rằng có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên bề mặt sông Delaware và cơ quan này đang xử lý dòng lửa chảy ở đó, theo Philadelphia Inquirer.Một vụ nổ ở phía đông bắc của thành phố xảy ra sau vụ sập cầu, có thể do nhiên liệu bị rò rỉ hoặc đường dẫn khí đốt bị hư hỏng. Lửa thoát ra từ những hố ga đó. Các quan chức Philadelphia đã không báo cáo ngay lập tức bất kỳ thương tích nào trong vụ hỏa hoạn hoặc vụ sập cầu. Một đoạn dài bảy dặm của đường xa lộ liên bang đã bị đóng cửa, cũng như các đường phố xung quanh địa điểm này; thiết bị xây dựng hạng nặng sẽ cần để dọn sạch các mảnh vỡ.⚪ ----nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng, ứng cử viên giải Nobel Hòa bình và Người phụ nữ của năm 2022 của TIME, được bầu vào chức giám đốc độc lập trong Hội đồng quản trị USA Fencing (Hội đấu kiếm Hoa Kỳ) trong một cuộc bỏ phiếu đồng thuận vào ngày 10 tháng 6/2023. Nguyễn, người đã được chọn sau quá trình tuyển dụng kéo dài 7 tháng, sẽ đảm nhận chiếc ghế độc lập trong Hội đồng quản trị do Lauren Haynie đảm nhiệm trước đây cho đến hết ngày 31/8/2024.Được biết đến với công việc của cô ở điểm giao thoa giữa thể thao và công bằng xã hội, cô Nguyễn từ lâu đã là người đấu tranh cho dân quyền. Với tư cách là Giám đốc điều hành và người sáng lập RISE, một tổ chức dân quyền phi chính phủ, Nguyễn đã tập trung nỗ lực vào việc bảo vệ quyền của những nạn nhân bị cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Công việc của cô là công cụ trong việc đề xuất và soạn thảo Sexual Assault Survivors' Rights Act (Đạo luật Quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục), được đồng thuận thông qua tại Quốc hội.Tốt nghiệp Đại học Harvard, Nguyễn cũng đã từng làm việc tại các tổ chức danh tiếng như NASA và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và hiện cô là ứng cử viên phi hành gia tại International Institute of Astronautical Sciences (Viện Khoa học Vũ trụ Quốc tế).Ngoài công việc của cô với RISE, Nguyen còn là một lực lượng tiên phong trong phong trào Stop Asian Hate (Hãy ngừng căm ghét người châu Á) và AAPI Visibility Pledge (Cam kết về khả năng hiển thị của AAPI). Những đóng góp quan trọng của cô cho công bằng xã hội đã mang lại cho cô nhiều giải thưởng, bao gồm cả đề cử cho Giải thưởng Nobel Hòa bình 2019 và được vinh danh là một trong những Người phụ nữ của năm 2022 của TIME.⚪ ----Theo Báo Dân Trí. Một số doanh nghiệp cho biết rơi vào thế bị động vì không biết điện sẽ bị cắt thêm bao nhiêu ngày hoặc kéo dài bao lâu. Đơn hàng thiếu nhưng không thể đáp ứng. Phạm Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH) bày tỏ băn khoăn vì khoảng một tuần trở lại đây, điện đang bị cắt từ 6h tới 23h trong khu công nghiệp mà công ty đặt nhà máy. An Phát Holdings hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa, bao bì công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đặt nhà máy tại Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (phường Việt Hòa, TP Hải Dương). Theo ông Tuấn, trung bình mỗi ngày, Công ty An Phát Xanh (thành viên của An Phát Holdings) có thể sản xuất khoảng 300 tấn sản phẩm nhưng hiện nay, tình hình điện không được cung cấp ổn định nên không thể hoạt động.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Lượng khách đến khu du lịch cấp tỉnh Minh Châu - Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh sụt giảm khoảng 35% so với thời điểm trước khi tiết giảm điện năng. Theo tin từ UBND huyện Vân Đồn, lượng khách đến khu du lịch Minh Châu - Quan Lạn đã sụt giảm khoảng 35%, chỉ còn khoảng 12.700 lượt khách du lịch/tuần so với thời điểm trước khi tiết giảm điện năng tiêu thụ. Con số này được dự báo tiếp tục giảm trong những tuần tiếp theo nếu việc tiết giảm điện còn kéo dài.⚪ ---- HỎI 1: Gián điệp TQ trộm bí mật khoa học kỹ thuật Nam Hàn?ĐÁP 1: Đúng thế. Tổng cộng có 77 người đã bị bắt giữ liên quan đến 35 vụ gián điệp công nghiệp trong một chiến dịch trấn áp mạnh mẽ, theo cảnh sát Nam Hàn cho biết hôm Chủ nhật. Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn (NPA) đã bố ràp các hoạt động gián điệp công nghiệp từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 5/2023.Trong số 77 vụ bắt giữ, 27 trường hợp liên quan đến hoạt động gián điệp của công ty trong các công ty địa phương, trong khi 8 trường hợp liên quan đến rò rỉ bí mật công nghệ ra nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, theo NPA. Để so sánh, cuộc đàn áp chuyên sâu năm ngoái chỉ báo cáo một trường hợp rò rỉ công nghệ ở nước ngoài.NPA cho biết một trong những nghi phạm bị bắt là một công dân Nam Hàn làm việc cho một công ty Trung Quốc có liên kết với một công ty địa phương. Nghi phạm đã bị bắt vì làm rò rỉ thông tin kinh doanh bí mật khi chuyển sang làm việc cho một công ty Trung Quốc.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Mua vé số lần đầu trong đời, trúng 375.000 đô la?ĐÁP 2: Đúng thế. Một người đàn ông ở Nam Carolina đã gặp vận may của người mới bắt đầu khi mua tấm vé số đầu tiên của mình và trúng được giải thưởng trị giá 375.000 đô la. Pee Dee nói với các quan chức Xổ số Giáo dục Nam Carolina rằng anh ta chưa bao giờ mua vé số trước chuyến thăm gần đây đến Mini Mart trên Đường Nghĩa trang Quốc gia ở Florence.Người chơi đã chọn một vé cào Mighty Jumbo Bucks trị giá 10 đô la, và trúng giải thưởng trị giá 375.000 đô la. "Thật tuyệt vời," người chiến thắng nhớ lại. Người đàn ông cho biết anh ta đang tiết kiệm số tiền thắng cược của mình cho đến bây giờ. Anh ấy nói rằng anh ấy không chắc liệu mình có mua tờ vé số thứ hai hay không.Chi tiết: