Hình ảnh lưu niệm Zelensky đứng giữa Nhóm G7 (gồm 7 nguyên thủ 7 nước lớn và bà Chủ Tịch Ủy ban Châu Âu).

- Tập lặng lẽ bắt chẹt Putin: lấy lại cảng Vladivostok sau 163 năm bị Nga kiểm soát, biến thành Cảng Trung Chuyển TQ.

- Tổng thống Joe Biden: Nga có thể kết thúc chiến tranh ngay hôm nay, G7 không bỏ rơi Ukraine

- Zelenskyy phát biểu tại họp G7: thế giới dân chủ cần đoàn kết để tương lai sẽ không bỏ mặc cho nước này xâm chiếm nước kia; Khi F-16 bay trên bầu trời Ukraine, đó là thời khắc lịch sử đối với cấu trúc an ninh ở châu Âu và thế giới.

- Zelensky: Thị trấn Bakhmut đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng chưa bị Nga chiếm vì còn giao chiến.

- Lính Ukraine: sĩ quan Nga trực tiếp ở tuyến đầu, cưỡng ép lính Nga tấn công ở Bakhmut

- Chủ tịch Ủy ban châu Âu: phải trừng phạt, chứ không tặng thưởng bọn xâm lược.

- Thủ tướng Đức: đào tạo phi công Ukraine bay F-16 là "dự án dài hạn" và là lời nhắn cho Nga đừng hy vọng phương Tây bỏ rơi Ukraine.

- Lại trật đường rầy xe lửa trên đất Nga: 11 toa tàu chở hàng bị lật ở Trans-Baikal hôm Chủ nhật 21/5

- Con gái của Ngoại trưởng Nga tới Georgia dự hôn lễ người thân, bị biểu tình xua đuổi

- Thủ tướng Ý: Họp G7 năm 2024 sẽ ở vùng Puglia phía nam của Ý, vào giữa tháng 6/2024

- Zelensky: trong 1 ngày đã gặp riêng Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Ý, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức

- Ukraine: còn giao chiến ở Bakhmut, chưa mất

- Ngoại trưởng Nga: G7 ngăn chặn cả Nga và Trung Quốc.

- Biden: không thể bảo đảm với G7 rằng Hoa Kỳ sẽ tránh được tình trạng vỡ nợ, vì các đề xuất do Cộng hòa đưa ra là "cực đoan"

- Trump nổi giận, chụp mũ Công tố đặc biệt Jack Smith là đồ phản quốc vì điều tra Trump.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy: chờ Biden từ Nhật về sẽ bàn tiếp nâng trần nợ

- Indiana: 1 đứa trẻ 3 tuổi tình cờ bắn trúng một nghi phạm giết người đang bị cảnh sát truy nã

- Thành phố đắt đỏ nhất cho 2 vợ chồng nuôi 1 đứa con: 1. San Francisco-Oakland-Berkeley, CA: $35,647/năm; 2. Santa Cruz-Watsonville, CA: $33,877; 3. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA: $33,228; 4. Barnstable Town, MA: $33,184; 5. Boston-Cambridge-Newton, MA-NH: $32,307.

- Los Angeles: 1 băng thanh niên vây đánh 1 người.

- Quận Cam kinh hoàng: nhảy dù từ lầu cao.

- TIN VN. Doanh nghiệp nợ lương, công nhân tìm đến trụ sở đòi quyền lợi.

- HỎI 1: Võ sĩ Đài Loan thắng huy chương quốc tế, lại phất cờ Trung Quốc? ĐÁP 1: Thân ngụ xứ Đài, hồn theo bác Mao.

- HỎI 2: Dân Mỹ lo sợ bị bắn bất ngờ? ĐÁP 2: Có 26% lo như thế.

QUẬN CAM (VB-21/5/2023) ⚪ ---- Tập Cận Bình lặng lẽ bắt chẹt Putin: lấy lại một hải cảng lớn cho Trung Quốc sau 163 năm trong quyền kiểm soát của Nga. Trung Quốc đã tận dụng triệt để sự cô lập của Moscow sau hành động gây chiến với Ukraine và đã nổi lên như một đối tác chi phối trong các mối quan hệ. Từ ngày 1 tháng 6/2023, cảng Vladivostok của Nga sẽ hoạt động như một Cảng Trung Chuyển của Trung Quốc (Chinese Transit Port). Nằm trên Thái Bình Dương, cảng có lưu lượng container hàng năm gần một triệu đơn vị tương đương 20 feet.

Thành phố này là nơi đóng quân của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Năm 1860, cảng được nhà Thanh Trung Quốc nhượng lại cho Đế quốc Nga. Với việc mở cảng, vùng nội địa phía đông bắc của Trung Quốc sẽ được tiếp cận với biển. Bằng cách đến cảng biển này bằng đường sắt, các sản phẩm từ miền Bắc Trung Quốc sẽ được tiếp tục vận chuyển đến miền Nam Trung Quốc bằng tàu.

Cảng Vladivostok, trước đây gọi là Haishenwai trong thời cai trị của triều đại nhà Thanh, sẽ cung cấp quá cảnh xuyên biên giới cho các chuyến hàng thương mại nội địa ở tỉnh Jilin, vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã công bố điều này trên trang web của mình mà không cần phô trương nhiều. TQ cho biết, hành động này phù hợp với “kế hoạch chiến lược quốc gia nhằm tái tạo sức sống cho cơ sở công nghiệp của vùng Đông Bắc Trung Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa thương mại nội địa xuyên biên giới thông qua việc sử dụng các cảng nước ngoài”.

Trước đây, Trung Quốc đã đưa ra yêu sách đối với cảng Vladivostok thông qua các quyền lịch sử. Giờ đây, Trung Quốc gọi việc cảng Vladivostok tham gia vào hệ thống thương mại của Trung Quốc là sự phản ánh “sự tin tưởng lẫn nhau chiến lược cấp cao giữa Trung Quốc và Nga”.

Với lệnh trừng phạt của phương Tây làm tê liệt nền kinh tế Nga, sự phụ thuộc của nước này vào Trung Quốc chắc chắn sẽ tăng lên. Theo GACC, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga đạt 73,15 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2023, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin gần đây đã ký một sắc lệnh của chính phủ phê duyệt một thỏa thuận liên chính phủ nhằm cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc thông qua tuyến đường ống dẫn khí Viễn Đông, kết thúc ở Vladivostok.

“Với việc khai trương cảng Vladivostok, Trung Quốc và Nga có thể hợp tác nhiều hơn trong xây dựng cảng và hậu cần, tăng cường hơn nữa sức sống kinh tế của vùng đông bắc Trung Quốc và sự phát triển ở Viễn Đông Nga,” Song Kui, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Contemporary China-Russia Regional Economy Research Institute được trích dẫn trong Global Times.

Việc mở cảng Vladivostok cho Trung Quốc sẽ giảm khoảng cách vận chuyển trên bộ ra biển của Jilin và Hắc Long Giang (Heilongjiang), điều này sẽ “nâng cao đáng kể khả năng cạnh tranh sản xuất của họ”.

Chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ giảm đáng kể do Vladivostok chỉ cách các thành phố này của Trung Quốc 200 km. “Vận chuyển hàng hóa từ bắc xuống nam Trung Quốc thông qua cảng nước ngoài Vladivostok sẽ không chỉ cắt giảm chi phí mà còn giúp Trung Quốc củng cố chuỗi cung ứng và công nghiệp với các nước láng giềng”, theo một báo cáo của Global Times cho biết.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật thừa nhận rằng ông không thể bảo đảm với các nhà lãnh đạo thế giới tại các cuộc họp của Nhóm Bảy nước (G7) ở Nhật Bản rằng Hoa Kỳ sẽ tránh được tình trạng vỡ nợ. Biden mô tả các đề xuất do Đảng Cộng hòa đưa ra là "cực đoan" và cảnh báo rằng chúng không có đủ sự ủng hộ của quốc hội.

Ông tiếp tục bày tỏ lo ngại rằng các dân cử Cộng hòa trong Quốc hội có thể sử dụng tình trạng vỡ nợ quốc gia để gây hại cho ông về mặt chính trị và đã hết thời gian cho các hành động đơn phương nhằm nâng giới hạn vay liên bang. Biden nói: “Phần lớn những gì họ đã đề xuất đơn giản là không thể chấp nhận được."

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7) đã chỉ trích Nga vì các hành động của họ ở Ukraine, cáo buộc Nga khơi mào cuộc chiến. Ông nói Nga vẫn có thể kết thúc chiến tranh "hôm nay" bằng cách rút quân khỏi các biên giới được quốc tế công nhận.

Biden cũng nhấn mạnh rằng ông đã trấn an người đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, về sự ủng hộ của các quốc gia G7, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết tâm của nhóm sẽ không bị phá vỡ bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin, như ông "đã nghĩ rằng mình có thể làm được hai năm trước."

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật cho biết thị trấn Bakhmut của vùng Donbass đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng bác bỏ tuyên bố chiến thắng của Nga. Zelensky nói rõ rằng Bakhmut vẫn ở trong trái tim của người dân Ukraine và Kiev tiếp tục chiến đấu vì thành phố. "Thật đáng tiếc, đó là một bi kịch, nhưng hôm nay Bakhmut chỉ ở trong trái tim của chúng tôi", nhà lãnh đạo nói.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi công ty quân sự tư nhân Nga Wagner Group tuyên bố đã chiếm được Bakhmut, điều mà Ukraine nhanh chóng bác bỏ. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố rằng Nga đã chiến thắng xong trong trận chiến giành thành phố.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói trong bài phát biểu tại cuộc họp G7 vào ngày Chủ nhật 21/5 rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine chống lại Nga đã được tăng cường, nhưng các nền dân chủ cần đoàn kết với nhau để bảo vệ mình nhiều hơn trước các quốc gia hung hăng.

Zelenskyy nói: "Đã có những nỗ lực bỏ qua [mặc cho nước này chiếm nước kia] và coi thường những gì chúng ta coi trọng. Nhưng bây giờ điều đó là không thể. Bây giờ sức mạnh của chúng ta đang phát triển. Bất kỳ ai muốn gây hấn với một quốc gia dân chủ đều thấy phản ứng sẽ như thế nào. Và tất cả chúng ta càng làm việc cùng nhau, thì càng ít có khả năng bất kỳ ai khác trên thế giới sẽ đi theo con đường điên rồ của Nga. Nhưng điều này là đủ? Dân chủ cần nhiều hơn nữa. Nguyên tắc an ninh phòng ngừa là cực kỳ quan trọng cho đến ngày nay. Nó sẽ ngăn cản mong muốn xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác. Trong nhiều năm, chúng ta đã nghe nói rằng Nga có thể tấn công bất kỳ quốc gia nào mà không bị trừng phạt bằng cách sử dụng hỏa tiễn siêu thanh dường như không thể ngăn cản. Nga muốn chúng tôi sợ hãi và phản bội các giá trị của mình, tại một thời điểm nào đó. Nhưng, chuyện đó đã kết thúc rồi. Bàn tay của người Ukraine đã cho thấy nền dân chủ có thể làm được gì. Chúng ta cùng nhau chứng minh rằng vấn đề không phải là kẻ thù chung của chúng ta có bao nhiêu hỏa tiễn, mà là chúng ta có bao nhiêu hệ thống phòng không. Đồng thời, lá chắn phòng không sẽ chỉ hoạt động đầy đủ sau khi các hệ thống phòng không hiện đại trên mặt đất được bổ sung bằng máy bay hiện đại trên không, đó là nhu cầu F-16 cho Ukraine. Khi các phi công của chúng tôi biết về F-16 và khi những chiếc máy bay này xuất hiện trên bầu trời của chúng tôi, điều đó không chỉ quan trọng đối với Ukraine. Đây sẽ là một thời khắc lịch sử đối với toàn bộ cấu trúc an ninh ở châu Âu và thế giới."

Trong bài diễn văn đó, Zelenskyy đặc biệt cảm ơn từng nhà lãnh đạo G7 vì sự hỗ trợ mà họ đã cung cấp cho Ukraine.

.

Thân tình: Biden bá vai Zelensky.

Biden họp riêng với Zelensky.

⚪ ---- Các binh sĩ Nga miễn cưỡng tấn công gần Bakhmut, vì vậy họ bị các sĩ quan trực tiếp cưỡng ép tiến vào trận chiến, theo lời kể của Yuriy Syrotyuk, một sĩ quan phóng lựu thuộc Trung đoàn xung kích số 5 Ukraine đang ở ngoại ô phía nam của Bakhmut, nói với Đài NV hôm 19/5: "Chúng tôi thấy sự xuất hiện của các sĩ quan ở tiền tuyến, các sĩ quan đang chỉ huy cuộc chiến. Điều này có nghĩa là gì? Gần đây chúng tôi đã chứng kiến một tình huống mà một đại úy của quân đội Nga đích thân chỉ huy cuộc tấn công. Điều này cho thấy những người lính không muốn tấn công, rằng họ không tin vào sự thành công của chính nghĩa và không muốn ra trận, họ (phải bị) lãnh đạo bởi một sĩ quan.

.

Syrotyuk cũng nói rằng tài liệu và điện thoại [nghe lén từ] của các sĩ quan Nga đã chết cho thấy tình hình của quân Nga, không có dấu hiệu nào cho thấy quân Nga sẽ rút lui: "Không có sự đào ngũ (hàng loạt), không có sự sụp đổ của mặt trận. Nhưng kẻ thù cũng không có tinh thần cao. Nếu có thêm một chút vũ khíị mới từ phía chúng ta, tôi nghĩ kẻ thù sẽ rất (buồn bã). Họ rất sợ Ukraine phản công. Họ đã sợ đến mức họ đã coi bất kỳ chuyển động nào của chúng tôi về phía trước là một cuộc tấn công lớn của Ukraine. Họ đang sống trong sự hoảng loạn rằng họ sẽ chết tại Bakhmut."

.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm Chủ nhật nói trong một tuyên bố rằng nền hòa bình chính đáng mà Ukraine đang chiến đấu "sẽ không thưởng cho kẻ xâm lược" và "sẽ trừng phạt bọn phạm tội ác chiến tranh." Người đứng đầu Ủy ban châu Âu nhắc lại rằng không thể có đàm phán hòa bình nếu không có Ukraine. "Tác động của sự tàn ác của Nga vượt ra ngoài biên giới với sự gián đoạn đối với nền kinh tế toàn cầu, từ thị trường năng lượng đến an ninh lương thực. Chúng tôi đang hợp tác để giảm thiểu tác động của cuộc chiến này đối với các nước đang phát triển và mới nổi", bà tuyên bố. Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh rằng mục tiêu của các cuộc đàm phán hòa bình không phải là đóng băng cuộc xung đột và một lần nữa kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine.

⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói hôm Chủ nhật, bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7), rằng quyết định của các đồng minh nhằm đào tạo các phi công Ukraine cách vận hành máy bay chiến đấu F-16 là một "dự án dài hạn" và nên là gửi tin nhắn cho Nga.

.

Thông điệp này là Nga "không nên dựa vào sự viện trợ dành cho Ukraine có thể giảm dần khi chiến tranh tiếp diễn", thủ tướng nói, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán hòa bình không nên tập trung vào việc đóng băng cuộc xung đột. Ông nhắc lại rằng Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ của Nga. Trước đó, Bạch Ốc xác nhận Mỹ ủng hộ ý tưởng huấn luyện. Trong khi đó, phía Nga cảnh báo phương Tâyđừng cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16.

⚪ ---- Một tai nạn đường sắt mới đã xảy ra ở Nga, khiến 11 toa của một đoàn tàu chở hàng bị trật đường rầy ở khu vực Trans-Baikal của Nga vào ngày Chủ nhật 21/5, theo truyền thông địa phương đưa tin. Do vụ tai nạn, giao thông tàu hỏa đã bị hủy bỏ, đặc biệt là trên tuyến đường Vladivostok-Moscow. Nga chưa nêu rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cục Điều tra Giao thông Vận tải Nga nói: "Có 7 toa tàu rỗng và 1 toa chở đầy đậu nành đã bị lật." Đây không phải là sự trật đường rầy xe lửa đầu tiên như vậy trên đất Nga trong vài tuần qua. Các vụ trật bánh xe lửa tương tự đã được báo cáo ở cả Nga và các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine, bao gồm cả Crimea. Trong vài trường hợp, chính quyền Nga đổ lỗi cho "những kẻ phá hoại người Ukraine" gây ra.

⚪ ---- Con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như đã chạy ra khỏi một khách sạn ở Georgia (chính phủ Hà Nội thường dịch là Gruzia) vào thứ Bảy sau khi hàng trăm người biểu tình xuất hiện ném trứng và hô vang: “Không có chỗ cho người Nga ở Georgia.” Theo các báo cáo địa phương, con gái của ông Lavrov, Yekaterina, đã đến một khách sạn ở khu vực phía đông Kakheti cùng với chồng, Alexander Vinokurov, để dự lễ cưới của một người họ hàng.Khi các nhà hoạt động biết được sự hiện diện của họ, hàng trăm người biểu tình đã kéo đến trước khách sạn nơi tổ chức lễ kỷ niệm, yêu cầu đuổi nhóm người Nga. Cặp đôi được cho là đã bí mật rời khỏi khách sạn trước khi cuộc biểu tình hỗn loạn diễn ra, và họ ngay lập tức rời khỏi đất nước Georgia. Tổng thống Georgia Salome Zourabichvili hôm thứ Bảy thông báo rằng cặp đôi đã rời đi, gọi đó là “một loại chiến thắng cho xã hội”.⚪ ---- Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7) ở Hiroshima đã thông báo rằng năm tới sẽ họp G7 tại vùng Puglia phía nam của Ý, vào giữa tháng 6/2024, địa điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Meloni nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn Puglia cho cuộc họp, nhấn mạnh vai trò của khu vực như một "cầu nối giữa phương Tây và phương Đông." Meloni cho biết thời điểm chính xác của hội nghị thượng đỉnh sẽ được xác định dựa trên ngày diễn ra cuộc bầu cử châu Âu, dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/6.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết ông đã có các cuộc gặp hiệu quả với một số nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.Trong một bản tin cập nhật vào ngày đầu tiên của mình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7) ở Hiroshima, Nhật Bản, ông đã nhấn mạnh các chủ đề chính được thảo luận trong các cuộc họp này, bao gồm "công thức hòa bình" của Ukraine, các cuộc thảo luận về các chương trình quốc phòng và hỗ trợ dài hạn cho Ukraine, cũng như tài chính và kinh tế. Zelensky kết thúc tuyên bố của mình bằng cách bày tỏ sự hài lòng với sự khởi đầu mạnh mẽ của hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima và cho biết ông dự đoán một ngày thứ hai thậm chí còn có tác động lớn hơn.⚪ ---- Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga rằng đơn vị quân đội tư nhân Wagner đã chiếm được thành phố Bakhmut phía đông. Hôm thứ Bảy, phát ngôn viên quân đội, Serhiy Cherevatyi, nói rằng thông tin do người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga cung cấp là không đúng sự thật. Cherevatyi nói rằng các đơn vị Ukraine đang giao chiến gay gắt ở Bakhmut. Các tuyên bố mâu thuẫn được đưa ra sau khi Anh quốc nói rằng Nga trong bốn ngày qua đã triển khai lại một số tiểu đoàn để củng cố khu vực gần thị trấn Donbas.⚪ ---- Hãng thông tấn TASS đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Bảy đã cáo buộc Nhóm G7 (G7) theo đuổi chính sách ngăn chặn cả Nga và Trung Quốc. Ngoại trưởng được cho là đã chỉ ra rằng các quyết định đang được thảo luận và thông qua tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima nhằm hạn chế ảnh hưởng và hành động của Moscow và Bắc Kinh trên trường quốc tế.⚪ ---- Trong một bài đăng vào đêm khuya trên nền tảng Truth Social của mình, Trump đã đả kích Công tố đặc biệt Jack Smith vì đã điều tra Trump trên nhiều phương diện và tuyên bố một cách kỳ lạ rằng bản thân Smith cùng gia đình và bạn bè của Smith đang là ra sức cho 1 một "cuộc truy lùng phản quốc".Smith hiện đang tiến hành một số cuộc điều tra về Trump, bao gồm cả việc Trump từ chối trả lại các tài liệu nhạy cảm của chính phủ mà Trump ôm theo khi đến Mar-a-Lago, mối liên hệ của ông với cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021 khiến các nhà lập pháp phải chạy trốn khỏi Điện Capitol, và các hoạt động gây quỹ của Trump sau khi thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.Cuối ngày thứ Sáu, Trump đã nổi cơn thịnh nộ với Smith và chụp mũ phản quốc trong khi phàn nàn, tất cả chì nhằm can thiệp bầu cử, rằng vì Trump đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò bầu cử tổng thống năm 2024, viết: "Một cuộc thăm dò vừa được đưa ra khi tôi đang dẫn trước Biden trong cuộc Tổng tuyển cử. Điều đó có nghĩa là các Đảng viên Đảng Dân chủ Cấp tiến sẽ tăng cường Điều tra Giả mạo của họ vào tôi vì bây giờ họ thấy rằng họ không thể giành chiến thắng tại Thùng Phiếu.”Sau đó, anh ta quay sang luật sư đặc biệt Smith và nổi giận, rằng Công tố viên đặc biệt Jack Smith căm ghét Trump, và Smith có gia đình và bạn bè cũng là những kẻ căm ghét Trump nên họ sẽ Truy bức Trump, "sẽ làm thêm giờ cho nhiệm vụ phản bội này... để can thiệp bầu cử."⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy nói với các phóng viên rằng ông không thấy bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc thảo luận xoay quanh giới hạn nợ diễn ra cho đến khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trở về từ chuyến công du Nhật Bản: "Chỉ từ ngày cuối cùng cho đến hôm nay, họ [Bạch Ốc] đã lùi lại phía sau. Họ thực sự muốn chi nhiều tiền hơn số tiền chúng ta chi trong năm nay". Trước đó, Bạch Ốc tiết lộ rằng đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn còn mâu thuẫn khi đề cập đến vấn đề này, đồng thời nói thêm rằng cuộc đối thoại sẽ tiếp tục khó khăn.⚪ ---- Cảnh sát cho biết một đứa trẻ 3 tuổi ở Indiana đã tình cờ bắn trúng một nghi phạm giết người đang bị cảnh sát truy nã ở một tiểu bang khác, dẫn đến việc cảnh sát bắt nghi can. Tờ Kansas City Star đưa tin rằng đứa trẻ đã bắn một phát duy nhất khiến cả người mẹ 21 tuổi và một người đàn ông 23 tuổi được mô tả là bạn của bà bị thương.Khi cảnh sát đến hiện trường vụ nổ súng, xảy ra hôm thứ Năm và không nguy hiểm đến tính mạng, họ thấy người đàn ông này có lệnh bắt giữ tích cực vì tội giết người ở Illinois. Không rõ làm thế nào đứa trẻ có được vũ khí hoặc vụ nổ súng diễn ra như thế nào. Vụ nổ súng diễn ra ở Lafayette, nằm ở phía tây bắc Indianapolis.⚪ ---- Nuôi dạy một đứa trẻ rất tốn kém. Từ chăm sóc trẻ em, nhà ở, thực phẩm và các chi phí liên quan khác, chi phí có thể tăng lên nhanh chóng. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, việc làm cha mẹ có thể còn tốn kém hơn. Sử dụng dữ liệu từ Living Wage Calculator của MIT, trang web tài chính cá nhân SmartAsset nhận thấy rằng trên toàn quốc, việc nuôi dạy một đứa trẻ tiêu tốn khoảng 20.800 USD/năm. Chi phí đó bao gồm chăm sóc trẻ em (trung bình sẽ khiến bạn phải trả hơn 9.000 đô la), thực phẩm và nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đi lại và các nhu yếu phẩm khác.SmartAsset đã xem xét 381 khu vực đô thị của Hoa Kỳ để xác định chi phí mà một hộ gia đình có 2 người lớn phải trả để nuôi một đứa trẻ trong năm 2023 là bao nhiêu. Đứng đầu danh sách là khu vực San Francisco-Oakland-Berkeley, nơi SmartAsset nhận thấy chi phí nuôi dạy một đứa trẻ hàng năm là hơn 35.600 USD. Chi phí thực phẩm và nhà ở cao trong khu vực cuối cùng đã đẩy nơi đây lên đầu danh sách.Theo sát phía sau là một khu vực khác của Bắc California, Santa Cruz-Watsonville. Mặc dù tổng chi phí hàng năm để nuôi dạy một đứa trẻ thấp hơn San Francisco ở mức 33.877 đô la, nhưng chi phí nhà ở của Santa Cruz vượt quá 12.600 đô la, cao hơn nhiều so với 10.499 đô la của thành phố đồng hương California.San Jose-Sunnyvale-Santa Clara lọt vào tốn kém thứ 3 với $33,228. Theo phân tích của SmartAsset, chi phí nhà ở trong khu vực vào khoảng $8,600, rẻ hơn hàng nghìn đô la so với các thành phố lớn trước đây ở California, nhưng chi phí chăm sóc trẻ em cao của San Jose — gần $15,800 — khiến nó nằm trong top ba.Dưới đây là 10 thành phố đắt đỏ nhất, theo SmartAsset. Cho 2 người lớn và 1 đứa trẻ:1. San Francisco-Oakland-Berkeley, CA: $35,647/năm2. Santa Cruz-Watsonville, CA: $33,8773. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA: $33,2284. Barnstable Town, MA: $33,1845. Boston-Cambridge-Newton, MA-NH: $32,3076. Ann Arbor, MI: $31,6707. Trenton-Princeton, NJ: $31,3148. Kalamazoo-Portage, MI: $30,7869. Napa, CA: $30,41210. Santa Rosa-Petaluma, CA: $29,544⚪ ---- Los Angeles: 1 băng thanh niên vây đánh 1 người. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một đám đông người đi xe đạp buông xe, nhào tới tấn công một người đàn ông ở trung tâm thành phố Los Angeles hôm thứ Năm. Nạn nhân bị một nhóm thanh niên xô ngã xuống đất, đá và dẫm lên giữa ban ngày gần đường Hill và 6 vào khoảng 4 giờ chiều.Vụ tấn công xảy ra tại khu nhiều tiệm kim hoàn, nơi nhân chứng quay video cho biết anh đang làm việc trên tầng 13 của một tòa nhà văn phòng thì nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài. Khi anh ấy nhìn xuống đường, đó là lúc anh thấy cuộc hỗn chiến bạo lực. Khi nạn nhân bị đá và bị đánh, một trong những nghi phạm có thể được nhìn thấy đang đập vào kính chắn gió xe tải của nạn nhân bằng tay lái xe đạp của mình.“Thật kinh khủng,” nhân chứng, chỉ được xác định là Gary, nói. “Khi tôi đến cửa sổ, tôi thấy có lẽ khoảng sáu hoặc bảy tên thanh niên đi xe đạp. Có một chiếc xe bán tải màu trắng đậu phía trước và tôi thấy ai đó đang đập vỡ cửa sổ bằng chiếc xe đạp của anh ta.”Video cho thấy nạn nhân ngã trên vỉa hè khi nhóm đàn ông đá anh ta không ngừng trong khi la hét ầm ĩ. Gary cho biết các thợ kim hoàn khác trong khu vực đã đến giải cứu người đàn ông và giải tán cuộc ẩu đả, cho phép người đàn ông lên xe tải của mình và lái đi. Sau khi người đàn ông rời đi, những kẻ tấn công tiếp tục đạp xe giữa đường, gây cản trở giao thông, ông nói.Video dài 2:48 phút:



https://youtu.be/f9AxafPRfgw

⚪ ---- Quận Cam: nhảy dù từ lầu cao. Một video được quay vào sáng sớm Thứ Bảy cho thấy một pha mạo hiểm nguy hiểm của một kẻ liều mạng không rõ danh tính ở Santa Ana. Đoạn video được cho là do một nhân viên bảo vệ quay và chia sẻ với một hãng tin địa phương, cho thấy một người đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng ở Santa Ana, nhảy khỏi đỉnh và ngay lập tức bung dù. Người nhảy có thể được nhìn thấy trôi nổi khỏi màn hình, dường như đã hạ cánh xuống một bãi đậu xe gần đó và rời đi mà không bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng tại một tòa nhà chung cư ở số 15 MacArthur Place, được Google maps xác định là khu căn hộ Essex Skyline. Người quay đoạn video nói với County News rằng không gọi cấp cứu đến hiện trường vì có vẻ như người nhảy cầu không bị thương. Nhưng Báo San Francisco Chronicle viết năm 2019 rằng, không có luật tiểu bang hiện hành nào ở California cấm rõ ràng hành vi nhảy từ đỉnh cao.

Nhưng điều đó không có nghĩa là người nhảy sẽ không phải đối mặt với bất kỳ loại hậu quả pháp lý nào. Người đó có thể bị buộc tội về một số loại tội phạm — nếu họ đã từng bị phát hiện là người nhảy lầu. Hiện chưa rõ những tội mà người này có thể phải đối mặt nếu bị bắt.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp nợ lương, công nhân tìm đến trụ sở đòi quyền lợi. Theo Báo Người Lao Động. Nhiều công nhân bất bình trước việc doanh nghiệp không trả lương, trong khi họ đang bị mất việc làm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ngày 20-5, nhiều công nhân Công ty TNHH TNY VINA (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) có mặt tại trụ sở công ty để đòi chủ doanh nghiệp thanh toán tiền lương và BHXH.

⚪ ---- HỎI 1: Võ sĩ Đài Loan thắng huy chương quốc tế, lại phất cờ Tàu Cộng?

ĐÁP 1: Thân ngụ xứ Đài, hồn theo bác Mao. Một vận động viên taekwondo Đài Loan đã giăng cờ Trung Quốc sau khi thắng huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Châu Á-Thái Bình Dương (APMG) ở Nam Hàn đã không được đăng ký chính thức với đội Đài Loan, theo lời Sở Quản lý Thể thao cho biết hôm thứ Bảy (20 tháng 5).



Truyền thông Trung Quốc lần đầu tiên đưa tin rằng khi người đàn ông tên là Lee Tung-hsien (Lý Đông Hiến) bước lên bục nhận huy chương đồng, anh ta đã phất cờ Trung Quốc để ăn mừng chiến thắng của mình. Trả lời báo chí, Sở Quản lý Thể thao thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết những người tham gia APMG không đại diện cho các quốc gia mà chỉ đại diện cho chính họ, theo Liberty Times đưa tin. Do đó, hành vi của Lee không liên quan đến MOE cũng như hiệp hội taekwondo chính thức, các quan chức cho biết.

Các cuộc thi đấu APMG dành cho bất kỳ ai trên 30 tuổi và chủ yếu phục vụ để thúc đẩy quan hệ văn hóa và du lịch, theo chính quyền cho biết trong một tuyên bố. Vì không có đội tuyển quốc gia nên lễ khai mạc có các vận động viên được phân nhóm theo môn thể thao và các trận đấu không có bất kỳ quốc ca hay cờ nào.

Sở quản lý thể thao cho biết họ đã cung cấp thông tin chi tiết về trường hợp của Lee cho ban tổ chức APMG 2025, giải đấu sẽ được đăng cai bởi thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Đài Bắc.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4897601

⚪ ---- HỎI 2: Dân Mỹ lo sợ bị bắn bất ngờ?

ĐÁP 2: Có 26% lo như thế. Một cuộc thăm dò quốc gia mới cho thấy khả năng tiếp cận súng và vũ khí đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều người Mỹ. Một cuộc thăm dò của Axios-Ipsos cho thấy khả năng tiếp cận với súng và súng cầm tay đã tăng lên vị trí hàng đầu về mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng đối với những người Mỹ được thăm dò ý kiến - vượt qua cả ma túy và thuốc fentanyl.

Theo cuộc thăm dò, 26% số người được hỏi cho biết họ tin rằng việc tiếp cận với súng và súng cầm tay là mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe cộng đồng của Hoa Kỳ. Con số đó tăng từ 17% trong cuộc thăm dò cuối cùng vào tháng 2/2023.

Chi tiết:

https://www.fox13news.com/news/firearms-become-top-public-health-concern-among-americans-poll-shows

.