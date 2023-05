Zelensky tới Nhật, ngày mai Chủ Nhật sẽ họp chung với G7, hôm nay đã họp bên lề với Thủ Tướng Anh, Ấn Độ và Tổng Thống Pháp. Hoan hỷ được tin Ukraine sẽ nhập F-16. - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo phương Tây: đừng cấp Ukraine phi cơ chiến đấu F-16 - Nhóm G7 đã lên án Nga xâm lược Ukraine

Zelensky họp riêng với Thủ Tướng Anh quốc bên lề G7, trên bàn có lá cờ Anh quốc và Ukraine. Họ gặp riêng 2 người, trao đổi trực tiếp bằng tiếng Anh. Zelensky cũng họp bên lề G7 với Thủ Tướng Ấn Độ, và Tổng Thống Pháp.

- Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo phương Tây: đừng cấp Ukraine phi cơ chiến đấu F-16

- Nhóm G7 đã lên án Nga xâm lược Ukraine: vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. G7 cam kết ủng hộ Ukraine. G7 kêu gọi TQ sử dụng ảnh hưởng để ép Nga ngưng chiến ở Ukraine.

- NBC: Mỹ và các đồng minh đang lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-16.

- Bộ Ngoại giao Nhật: Zelensky sẽ trực tiếp thăm Nhật trong Hội nghị G7

- Chủ tịch Ủy ban châu Âu: nhiều cơ hội kinh tế cho G7 và các nước phía nam bán cầu

- Bí ẩn: Dân biểu George Santos tự liệt kê mình là thủ quỹ ban vận động tranh cử.

- Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez: Cộng Hòa "hãy hủy bỏ các khoản giảm thuế du thuyền và máy bay phản lực tư nhân"

- Một ủy ban hành động chính trị thúc giục Tucker Carlson ra tranh cử tổng thống

- Giám đốc điều hành của MyPillow, Mike Lindell, bị kiện vì xù 5 triệu đô đã hứa trao cho người chứng minh bầu cử 2020 không gian lận

- Cô Karen McDougal (cựu người mẫu Playboy) tâm sự về mối tình của cô với Donald Trump

- Hai hãng xe Nam Hàn Hyundai và Kia bồi thường 200 triệu đô vì sản xuất 9 triệu chiếc Hyundai và Kia dễ bị trộm

- Thành phố New York đang chìm xuống mực nước biển, trung bình 1-2 mm mỗi năm.

- Quận Cam: cậu sinh viên 12 tuổi đậu 5 văn bằng Cao đẳng.

- Canada: Alex Tran bị án 2 năm trừ 1 ngày vì giúp 709 người gian lận thi bằng lái xe.

- San Francisco: truy tố Võ Nguyễn tội cố ý tìm cách giết người

- TIN VN. Chín người Việt chết trong tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Trung Quốc.

- TIN VN. Hàng chục nghìn ca ung thư phổi mỗi năm, người trẻ mắc ngày càng nhiều.

- HỎI 1: Có phải 1/3 sinh viên Nga muốn rời bỏ Nga? ĐÁP 1: Đúng thế.

. HỎI 2: Trong năm 2022, lừa đảo tới mức khủng hoảng, 2,5 triệu vụ lừa, dân Mỹ mất 9 tỷ đôla? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/5/2023) ⚪ ---- Hồ sơ liên bang mới nhất của Dân biểu George Santos tự liệt kê mình là thủ quỹ ban vận động tranh cử—thay thế thủ quỹ trước đó, người mà sự tồn tại của người này chưa bao giờ được xác minh. Robert McGuire, giám đốc nghiên cứu của viện Citizens for Responsibility and Ethics (Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức - CREW) ở Washington, đã lưu ý việc Andrew Olson bị xóa khỏi thủ tục giấy tờ trong một tweet và cũng chỉ ra rằng Santos vẫn đang sử dụng địa chỉ email cá nhân được liệt kê cho Olson trong hồ sơ trước đó.

CREW đã đệ đơn khiếu nại vào tuần trước — ngày Santos bị truy tố về tội liên quan đến các vấn đề khác với hồ sơ chiến dịch tranh cử của Santos — yêu cầu liên bang điều tra xem đảng Cộng hòa New York có điều hành ủy ban chiến dịch bất hợp pháp mà không có thủ quỹ hay không. Không có bình luận ngay lập tức từ Santos.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7) tại Nhật Bản hôm thứ Bảy, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. Ông Modi – người cho đến nay vẫn từ chối lên án cuộc xâm lược – cho biết Ấn Độ sẽ làm “mọi thứ có thể” để giúp chấm dứt chiến tranh.

.

Ông Modi nói: “Cuộc chiến ở Ukraine là một vấn đề lớn đối với toàn thế giới. “Nó cũng đã có nhiều tác động trên toàn thế giới. Nhưng tôi không coi đó chỉ là vấn đề kinh tế hay chính trị. Đối với tôi, đó là một vấn đề của nhân loại.” Về phần mình, Zelensky mời Modi tham gia các nỗ lực hòa bình của Ukraine để chấm dứt cuộc chiến chống lại Nga.

Zelensky họp với Thủ Tướng Ấn Độ bên lề G7, trên bàn có lá cờ Ấn Độ và Ukraine. Buổi họp đông người vì cần ban thông dịch.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7) tại Hiroshima. Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện riêng và chưa đưa ra thông tin nào về cuộc gặp mặt trực tiếp của họ với giới truyền thông. Cuộc họp diễn ra khi Ukraine tiến gần hơn tới việc nhận máy bay chiến đấu tiên tiến, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bật đèn xanh cho việc này, cho phép các đồng minh phương Tây cung cấp chúng như một khoản viện trợ Ukraine.

Zelensky họp riêng với Thủ Tướng Anh quốc bên lề G7, trên bàn có lá cờ Anh quốc và Ukraine. Họ gặp trực tiếp, riêng, trao đổi trực tiếp bằng tiếng Anh.

Zelensky họp với Tổng Thống Pháp bên lề G7, trên bàn có lá cờ Pháp và Ukraine. Buổi họp đông người vì cần ban thông dịch.

⚪ ---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko hôm thứ Bảy đã cảnh báo các nước phương Tây đừng cấp phi cơ chiến đấu F-16 cho Ukraine, theo hãng thông tấn TASS của Nga. Grushko nói các nước phương Tây muốn leo thang có thể đối mặt với "rủi ro khổng lồ". Mặc dù Ukraine chưa được cam kết cung cấp F-16, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hỗ trợ huấn luyện lái máy bay phản lực cho các phi công Ukraine, đưa Kiev tiến một bước gần hơn tới việc có F-16 cho chiến trường.

⚪ ---- Nhóm G7 (G7) ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để chấm dứt hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Các nước thành viên nhấn mạnh mong muốn có quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc, đồng thời kêu gọi TQ gây sức ép buộc Nga phải ngay lập tức rút quân khỏi quốc gia láng giềng.

Nhóm này cũng bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, bao gồm cả sự hiện diện quân sự và tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Các nhà lãnh đạo kêu gọi giải quyết hòa bình vấn đề Đài Loan và chỉ trích các yêu sách hàng hải bành trướng và các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trong khu vực.

⚪ ---- Các nhà lãnh đạo Nhóm G7 đã lên án mạnh mẽ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, gọi đó là "sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế" trong thông cáo cuối cùng của họ từ hội nghị thượng đỉnh gần đây. Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết của một "hòa bình công bằng và lâu dài" và nhắc lại cam kết của các nhà lãnh đạo trong việc ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột. "Cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối đe dọa đối với toàn thế giới, vi phạm các chuẩn mực, quy tắc và nguyên tắc cơ bản của cộng đồng quốc tế", nhóm này cho biết. Bên cạnh việc lên án hành động của Nga, các nhà lãnh đạo G7 nêu rõ ý định tăng cường hỗ trợ ngoại giao, tài chính, nhân đạo và quân sự cho Ukraine.

⚪ ---- NBC News ngày 19/5 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ và các đồng minh đang lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-16. Hiện chưa rõ quốc gia cụ thể nào sẽ cung cấp máy bay và khi nào chúng sẽ được giao. Báo cáo nói rõ rằng các máy bay chiến đấu sẽ không đến kịp thời để được sử dụng trong cuộc phản công theo kế hoạch của Kiev.

Trước đó, ngày 19/5, CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo với các đồng minh G7 rằng Washington sẽ hỗ trợ đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16. Khóa đào tạo này dự kiến sẽ mất vài tháng. Yahoo News đưa tin rằng Không quân Hoa Kỳ hy vọng các phi công Ukraine sẽ học cách vận hành và lái máy bay F-16 chỉ trong 4 tháng, ngắn hơn so với dự đoán trước đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố vào ngày 16 tháng 5 rằng Hoà Lan, Pháp và Anh đã hỗ trợ trang bị cho Ukraine các máy bay chiến tranh hiện đại như một phần của liên minh quốc tế rộng lớn hơn, với việc London và Paris xác nhận sẵn sàng đào tạo phi công Ukraine.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm thứ Bảy thông báo rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có chuyến thăm Nhật Bản trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7) ở Hiroshima năm 2023. AFP đưa tin, trích dẫn một nguồn tin, rằng Zelensky dự kiến sẽ đến vào chiều thứ Bảy trên một máy bay Pháp.

Trong một tuyên bố, Bộ này chia sẻ rằng hồi tháng 3, đã đồng ý rằng nguyên thủ quốc gia Ukraine sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh thông qua liên kết video, sau khi Zelensky bày tỏ mong muốn tham dự trực tiếp, sau khi "đánh giá kỹ lưỡng" Bộ đã quyết định rằng một phiên họp về Ukraine vào ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh, ngày Chủ nhật 21/5/2023, sẽ được tổ chức với sự hiện diện của Zelensky. Và Zelensky cũng sẽ tham gia phiên thảo luận về hòa bình và ổn định với tư cách khách mời. Zelensky dự kiến ​​sẽ gặp người đồng cấp Hoa Kỳ Joe Biden, trong thời gian ông ở Nhật Bản.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong nhận xét được đăng trên trang web của EC hôm thứ Bảy rằng hiện có cơ hội cho Nhóm Bảy nước (G7) và "các đối tác có cùng chí hướng" tăng cường hợp tác. Bà giải thích rằng vì "nhiều quốc gia ở phía nam bán cầu đang tìm kiếm các lựa chọn tài trợ thay thế... chúng ta nên cung cấp quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi cho các nền kinh tế mới nổi sẵn sàng hợp tác với chúng ta."

Von der Leyen nhấn mạnh rằng lợi thế của G7 là nó cung cấp một "gói toàn diện". Bà kết luận: "Chúng ta có thể mang những công ty tư nhân và ngân hàng đến bàn. Và chúng ta cũng tập trung vào việc tạo ra giá trị gia tăng ở các quốc gia đối tác của mình".

⚪ ---- Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) hôm thứ Sáu đã kêu gọi Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy (R-CA) "hãy hủy bỏ các khoản giảm thuế du thuyền và máy bay phản lực tư nhân mà Cộng Hòa đã thông qua cho chính họ" để đáp lại lời kêu gọi của McCarthy và Cộng Hòa đòi Biden kiềm chế chi tiêu của chính phủ.

McCarthy, người đang dẫn đầu cáo buộc của Đảng Cộng hòa nhằm buộc Tổng thống Joe Biden và Bạch Ốc từ bỏ một số khoản chi nhất định trong các cuộc đàm phán được công bố rộng rãi, đã đăng trên Twitter, "Washington phải chi tiêu ít hơn. Đơn giản như vậy thôi."

Đáp lại, Dân biểu Ocasio-Cortez đã đề xuất một cách mà McCarthy và Cộng Hòa có thể giữ cho vấn đề chi tiêu của chính phủ trở nên đơn giản: “Được rồi, vậy hãy hủy bỏ các khoản giảm thuế du thuyền và máy bay riêng mà Cộng Hòa đã thông qua cho chính họ. Tại sao các bà mẹ đơn thân và cựu chiến binh phải trả tiền cho những món quà của Cộng Hòa dành cho người giàu?"

Tranh cãi trên Twitter xảy ra khi McCarthy và Biden đang đàm phán về một kế hoạch nâng trần nợ trước ngày Hoa Kỳ không thể thực hiện nghĩa vụ [trả lương, trả nợ...] của mình. Các nhà đàm phán của Đảng Cộng hòa được cho là đã rời khỏi một cuộc họp hôm thứ Sáu và tạm dừng các cuộc đàm phán chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa trước khi Hoa Kỳ có thể phải đối mặt với hậu quả.

⚪ ---- Một ủy ban hành động chính trị nêu mục tiêu đưa Tucker Carlson (cựu dẫn chương trình của Fox News) ra tranh cử tổng thống, đang tung ra một quảng cáo ca ngợi Carlson vì đã nhiều năm chế giễu Đảng Dân Chủ và những người cấp tiến. Ủy ban hành động này có tên là Draft Tucker PAC, một PAC hỗn hợp đã nộp giấy tờ cho Ủy ban Bầu cử Liên bang vào cuối tháng 4 ngay sau khi Carlson bị sa thải khỏi Fox News, đã ra mắt một quảng cáo vào tối thứ Năm, được đặt cho một quảng cáo kéo dài một tuần đầu tiên trên kênh truyền hình bảo thủ Newsmax vào tuần tới. Quảng cáo viết: “Đảng Cộng hòa cần một nhà lãnh đạo mới và Tucker Carlson sẵn sàng lãnh đạo. Không ai ở Mỹ ăn nói rõ ràng hơn và trấn áp được những người cánh tả ở cả hai đảng tốt hơn Tucker.”

⚪ ---- Giám đốc điều hành của MyPillow, Mike Lindell, đang bị kiện bởi Robert Zeidman (nhà khoa học máy tính và cũng là thành viên Đảng Cộng hòa), người đã thắng 5 triệu đô la bằng cách lật tẩy những tuyên bố của Lindell về cuộc bầu cử năm 2020 như một phần của thử thách "Hãy chứng minh Mike sai".

Lindell, người thúc đẩy các thuyết âm mưu rằng có gian lận cử tri 2020 hàng loạt, thề sẽ trao giải thưởng trị giá hàng triệu đô la cho bất kỳ chuyên gia an ninh mạng nào có thể bác bỏ tuyên bố của anh ta. Một hội đồng trọng tài đã trao cho nhà phát triển phần mềm Robert Zeidman khoản thanh toán 5 triệu đô la khoảng một tháng trước.

Lindell phản hồi bằng cách tìm cách bỏ trống giải thưởng và tuyên bố rằng hội đồng đã vượt quá quyền hạn được giao. Giờ đây, Zeidman, người đã bỏ phiếu cho Trump hai lần và không loại trừ khả năng bỏ phiếu cho Trump lần thứ ba, hiện đang thực hiện bước tiếp theo cần thiết để thu lại số tiền thắng giải của mình, theo Washington Post.

"Các luật sư của Zeidman hôm thứ Sáu đã đệ đơn lên tòa án quận liên bang ở Minnesota để buộc Lindell phải trả tiền thưởng, cộng với tiền lãi 10% một năm," tờ báo đưa tin. "Họ đang yêu cầu một thẩm phán xác nhận tính hợp pháp của phán quyết của trọng tài [cuộc thi] và đưa ra phán quyết trị giá 5 triệu đô la đối với công ty của Lindell. Phán quyết như vậy sẽ trao quyền cho Zeidman với các công cụ pháp lý mạnh mẽ hơn mà anh ta có thể sử dụng để thu tiền thắng cược của mình", theo Washington Post .

Brian Glasser, một trong những luật sư của Zeidman, cho biết: “Không có trường hợp nào mà tôi để Lindell bỏ trốn với số tiền đó."⚪ ---- Cô Karen McDougal (cựu người mẫu Playboy) đã tâm sự về mối tình của cô với Donald Trump, nói với Daily Mail rằng Trump “bám theo tôi như một con chó con” khi họ gặp nhau tại dinh thự Playboy hồi năm 2006 - mặc dù Trump đã kết hôn với Melania chưa đầy hai năm.McDougal, người được công ty mẹ của báo National Enquirer trả 150.000 đô la để dìm câu chuyện về mối tình kéo dài 10 tháng của họ, nói rằng cô là người đã kết thúc mọi chuyện với Trump. “Tôi đã yêu Trump. Trump đã yêu tôi. Tôi biết điều đó bởi vì Trump đã nói với tôi mọi lúc. Trump nói 'Em là bé cưng của anh và anh yêu em'. Trump đã khoe tôi với bạn bè của Trump,” cô nói với báo The Mail. Cô McDougal nói rằng cô đã bỏ rơi Trump qua điện thoại sau khi cô gặp Bruce Willis, người mà cô đã hẹn hò trong 6 tháng.⚪ ----- Các công ty sản xuất xe hơi Nam Hàn Hyundai và Kia đã đồng ý bồi thường khoảng 200 triệu đô la để giải quyết vụ kiện về những chiếc xe dễ bị đánh cắp của họ. Theo báo Quartz, khoảng 9 triệu chiếc Hyundai và Kia thuộc các năm sản xuất từ 2011 đến 2022 thiếu "immobilizers", một biện pháp chống trộm cơ bản ngăn động cơ khởi động trừ khi cắm đúng chìa khóa.Tình trạng trộm cắp xe tăng vọt sau khi lan truyền video TikTok hướng dẫn cách trộm xe Hyundai và Kia chỉ bằng 1 tuốc nơ vít và dây USB. Thỏa thuận dàn xếp bao gồm 145 triệu đô la để bù đắp tổn thất cho những người bị mất xe, Reuters đưa tin. Các công ty đã phát hành một bản sửa lỗi phần mềm vào đầu năm nay cho các xe bị ảnh hưởng.⚪ ---- Nước biển đang dâng cao lên hay chúng ta đang chìm xuống? Rõ ràng là cả hai — ít nhất là ở Thành phố New York. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng trọng lượng to lớn của các tòa nhà chọc trời và cơ sở hạ tầng của thành phố New York đang ép xuống vùng đất bên dưới nó, đẩy thành phố đến gần mực nước biển, theo báo The Guardian đưa tin.Nhưng đừng vội lo lắng: Manhattan sẽ không trở thành Atlantis chỉ sau một đêm. Nghiên cứu cho thấy thành phố đang chìm chỉ 1-2 mm mỗi năm. Một nhà khoa học đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết: “Việc xây dựng những tòa nhà lớn như vậy ở New York không phải là một sai lầm nhưng chúng tôi cần lưu ý rằng mỗi khi bạn xây dựng một thứ gì đó ở đó, bạn sẽ đẩy mặt đất xuống thêm một chút”.⚪ ----. Cậu Clovis Hung chỉ mới 12 tuổi và sắp tốt nghiệp với 5 tấm bằng của Fullerton College. “Tôi sẽ tốt nghiệp với 5 tấm bằng,” Hùng nói. “Cao đẳng Lịch sử, Cao đẳng Khoa học, Cao đẳng Khoa học Xã hội, Khoa học và Toán học, nghệ thuật và biểu hiện con người, hành vi xã hội và phát triển bản thân.” Năm 2019, Hùng rời lớp học cấp hai với tâm trạng buồn chán và sẵn sàng cho một thử thách lớn hơn. “Tôi muốn học đại học vì tôi thực sự tò mò khi còn rất trẻ,” Hùng nói. Sự tò mò đó đã khiến anh ghi danh vào Fullerton College vào năm 2020.Mẹ của cậu là Song Choi, nói rằng con bà mê học, tuy rằng hồi nhỏ rất gian nan: “Khi con tôi được sinh ra, nó rất lạ thường vì là một đứa trẻ sinh non. Và sinh ra sớm ở 27 tuần. Ít hơn 2 pound. Tôi không phải là Tiger Mom, thực ra thì ngược lại. Đôi khi tôi chỉ cần nhắc con tôi thư giãn, bình tĩnh.” (tiger mom: bà mẹ cưỡng ép con học.)Bên ngoài lớp học, Hung là Hướng đạo sinh, thích bóng rổ, bắn cung và đi du lịch, cho đến nay đã đến thăm 23 quốc gia cùng gia đình. “Tôi học rất nhiều để có thể làm được nhiều thứ trước khi chơi,” Hùng nói. Hùng nói rằng điều quan trọng nhất để thành công là một liều lượng lành mạnh của động lực bản thân. “Những gì tôi làm là tôi nói với bản thân mình rằng tôi có thể làm được, bạn có thể tiếp tục. Bạn đã làm rất tốt,” Hùng nói.⚪ ----Sở thuế Revenue Quebec công bố hôm thứ Năm rằng Alex Tran, 60 tuổi, ở Laval, đã bị kết án có điều kiện hai năm trừ một ngày, với tổng số tiền phạt chỉ hơn $227,000 liên quan đến một vụ gian lận thuế. (ghi chú: bản án "a conditional sentence of two years less a day" theo luật Canada, không ghi rõ điều kiện là gì.)Tran, 60 tuổi, người đã bị kết án vào tháng 4 năm ngoái và được Revenu Québec tuyên bố hôm thứ Năm, đã thành lập doanh nghiệp nhỏ của riêng mình để gian lận trong các kỳ thi lý thuyết lái xe. Tran đã bán dịch vụ gian lận trong kỳ thi lái xe của mình cho những người mà ông ta cài đặt camera và đưa cho họ một chiếc tai nghe. Sau đó, Tran có thể nhìn thấy các câu hỏi từ xa và đưa ra câu trả lời cho khách hàng của mình.Revenu Québec, không thực sự quan tâm đến việc gian lận trong các kỳ thi, thay vào đó đã buộc tội anh ta gian lận thuế, cáo buộc Tran nộp tờ khai thuế sai bằng cách không khai báo thu nhập của mình, đồng thời, không nộp bất kỳ khoản thuế nào phát sinh từ các hoạt động thương mại của Tran.Cuộc điều tra của Sở Thuế vụ Quebec đã dẫn đến việc thu giữ hai chương trình nghị sự cho năm 2019 và 2020, trong đó Tran ghi lại tên của các khách hàng của mình, thời gian và tên của các thành phố nơi diễn ra cuộc kiểm tra. Tổng thu nhập không được báo cáo của Tran là $426,590 vào năm 2019 và $232,670 vào năm 2020, nhưng Tran đã không trả khoảng $36,000 GST mà lẽ ra anh ấy phải trả trong hai năm đó.Alex Tran đã nhận tội với bốn tội danh chống lại anh ta, nhưng cuộc điều tra cũng đã xác định được 709 người đã sử dụng dịch vụ của Tran để thanh toán trong hai năm đó. Revenu Québec không cung cấp chi tiết liệu những kẻ gian lận này có phải chịu bất kỳ hậu quả nào cho hành động của họ hay không.⚪ ---- Đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Francisco đã truy tố, truy tố tội cố ý giết người và các tội liên quan đến việc bắn súng vào một nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ (USPS), người đang chuyển một gói hàng đến nơi ở của Nguyen. Nguyễn đã xuất hiện lần đầu tại tòa án liên bang hôm Thứ Sáu 19/5/2023 trước Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ Laurel Beeler.Bản cáo trạng, được đệ trình vào ngày 2 tháng 5/2023 và nói rằng vào ngày 1 tháng 4/2023, Nguyen đã sử dụng một khẩu súng lục Sig Sauer 9mm trong khi tấn công và tìm cách giết người đưa thư. Nhân viên bưu điện USPS đã cố gắng chuyển thư cho một phụ nữ bên ngoài nơi ở của Nguyen thì Nguyen được cho là đã ra khỏi nhà và bắt đầu la mắng nhân viên USPS và hung hăng tiếp cận anh ta. Nhân viên USPS trốn thoát xuống đường, nhưng Nguyễn đã đuổi theo và đuổi kịp. Nhân viên USPS đã dùng bình xịt hơi cay để đẩy lùi Nguyen. Nguyễn trở về nhà trong vài phút trước khi lên một chiếc Toyota Land Cruiser rượt theo.Hồ sơ tòa nói rằng Nguyễn tìm thấy nhân viên USPS trên một con phố gần đó và bắn liền khoảng 7 đến 8 phát vào nhân viên USPS. Khi nhân viên USPS cố gắng bỏ chạy, Nguyễn bị cáo buộc đã bắn thêm 5 phát súng nữa. Khi nhân viên USPS đã nấp sau một chiếc SUV đang đỗ trên đường lái xe vào nhà, thì Nguyễn quay đầu xe, lái xe ngược lên đường và bắn thêm 3 phát vào nhân viên USPS trước khi hết đạn. Nguyen sau đó đã lái xe đi một thời gian ngắn, quay lại trên chiếc Land Cruiser và cố gắng đánh nhân viên USPS. Nhân viên USPS lại xịt hơi cay vào bị cáo và Cảnh sát San Francisco đến ngay sau đó, bắt giam Nguyễn. Nguyễn sẽ ra hầu tòa liên bang tiếp theo vào ngày 15/6/2023, trước Thẩm phán Orrick.⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Ngày 20.5, Bộ Ngoại giao cho biết, theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc), lúc 6 giờ 30 ngày 19.5, tại TP.Tịnh Tây, Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 9 người mang giấy tờ tùy thân Việt Nam. Trước đó, ngày 19.5, chính quyền TP.Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây cho biết 11 người đã thiệt mạng trong vụ ô tô rơi khỏi vách đá và lao xuống hồ nước bên dưới tại khu vực đồi núi ở làng Tứ Minh thuộc tỉnh này. Điều tra sơ bộ cho thấy, 9 trong số 11 người thiệt mạng là người Việt Nam, 1 người Trung Quốc, người còn lại chưa được xác định được danh tính. 3 người sống sót gồm tài xế người Trung Quốc làm nhiệm vụ đưa đón và 2 công dân Việt Nam.⚪ ----Theo Tiền Phong. Hút thuốc lá và những tác nhân từ ô nhiễm môi trường, bệnh lý nghề nghiệp dẫn tới ung thư phổi đang là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người trên cả nước mỗi năm. Ung thư phổi đang là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong cộng đồng. Ngày 20/5, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội thảo khoa học cập nhật những tiến bộ trong điều trị ung thư phổi. Ở nước ta, ung thư phổi xếp vị trí thứ 2 sau ung thư gan, ước tính mỗi năm trên cả nước ghi nhận khoảng 23.600 người mắc mới ung thư phổi và 20.700 người tử vong. Thực tế thăm khám, điều trị tại các bệnh viện đang ghi nhận tỷ lệ trẻ hóa trong ung thư phổi ngày càng nhiều.⚪ ---- HỎI 1: Có phải 1/3 sinh viên Nga muốn rời bỏ Nga?ĐÁP 1: Đúng thế. Khoảng 1/3 sinh viên Nga đã bày tỏ mong muốn rời khỏi đất nước trong một cuộc khảo sát chưa được công bố của Điện Kremlin, theo cơ quan điều tra iStories đưa tin hôm thứ Năm. Khoảng 44% sinh viên được thăm dò mô tả tình hình ở nước Nga thời chiến là một “cuộc khủng hoảng”, trong khi 32% mô tả nó là “sự sụp đổ/suy sụp”.Theo iStories, nỗi sợ hãi và lo lắng đứng đầu ở mức 36% khi các sinh viên được yêu cầu liên kết cảm xúc với nước Nga. Chỉ 1/4 chọn hy vọng là cảm xúc mà họ liên tưởng đến nước Nga, trong khi 1/5 chọn oán giận và thất vọng và 12-14% chọn tôn trọng, tự hào và tin tưởng.Theo iStories, khoảng 14-24% sinh viên tại hầu hết các trường đại học được khảo sát bày tỏ mong muốn rời khỏi nước Nga. Con số này đã tăng lên 58% tại Trường Kinh tế Đại học (HSE) được xếp hạng hàng đầu của Moscow.Khoảng 64% sinh viên được thăm dò bày tỏ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin, so với mức trung bình toàn quốc là 80% tán thành ông vào tháng 4/2023. Theo iStories, câu hỏi đã bị bỏ qua trong cuộc khảo sát của HSE.Hơn 500 trường đại học, bao gồm 30 trường ở các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng, đã tham gia vào cuộc thăm dò, được tiến hành thay mặt cho chính quyền tổng thống Nga, Bộ Giáo dục và Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học. iStories cho biết họ đã phát hiện ra kết quả tổng hợp của cuộc khảo sát trực tuyến.iStories cho biết những người được hỏi được yêu cầu gửi câu trả lời của họ bằng cách đăng ký sử dụng số điện thoại của họ hoặc thông qua mạng xã hội phổ biến của Nga VKontakte. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 10 đến ngày 28 tháng 4 và dự kiến sẽ tiếp tục đến tháng 11 năm 2023.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Trong năm 2022, lừa đảo tới mức khủng hoảng, 2,5 triệu vụ lừa, dân Mỹ mất 9 tỷ đôla??ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới của AARP Fraud Watch Network, phần lớn người Mỹ hiện tin rằng gian lận đã đạt đến mức khủng hoảng. Khoảng 2,5 triệu vụ lừa đảo đã được báo cáo và 9 tỷ đô la đã bị bọn tội phạm đánh cắp trong năm 2022, theo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Các khoản lỗ trước đại dịch được báo cáo là khoảng 2 tỷ đô la trong một năm nhất định, theo Mạng theo dõi gian lận AARP.Ba trong số những trò gian lận phổ biến nhất bao gồm ai đó yêu cầu bạn thanh toán hoặc gửi tiền bằng thẻ quà tặng. Các báo cáo về gian lận đầu tư tiền điện tử đã tăng từ hơn 990 triệu đô la vào năm 2021 lên hơn 2,5 tỷ đô la vào năm ngoái, theo số liệu do Mạng theo dõi gian lận AARP cung cấp. Đó là mức tăng 183%.Stokes nói rằng mọi người cũng nên biết về những trò gian lận khi sử dụng các ứng dụng ngang hàng phổ biến như Venmo, CashApp hoặc Zelle. Stokes nói: “Chúng thực sự tiện lợi nếu bạn sử dụng chúng với bạn bè và gia đình để kiếm tiền cho con bạn học đại học hoặc trả tiền cho người trông trẻ hoặc bất cứ điều gì. Nhưng đó là mục đích sử dụng. Nhưng rất nhiều lần, tội phạm sẽ cố gắng khiến bạn tin rằng cách nhanh nhất để giải quyết mọi vấn đề là gửi tiền bằng một trong những ứng dụng đó."Thật không may, 63% trong số chúng ta không biết rằng thanh toán ngang hàng không có cùng loại bảo vệ người tiêu dùng như thẻ tín dụng. Vì vậy, nếu bạn gửi tiền vì bịa lừa dối, thì số tiền đó sẽ không quay trở lại. Stokes cho biết chúng tôi có thể không có thước đo thực sự về tác động của các trò gian lận. Nhiều người không báo cáo việc bị lừa đảo vì xấu hổ, sợ bị chế giễu hoặc họ không nhận ra tầm quan trọng.Chi tiết: