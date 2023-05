Hình trên, bờ tường Tòa đại sứ Canada ở Bắc Kinh có 2 biểu ngữ, một bờ tường là "Chúng tôi đứng với Ukraine" và bờ tường kia là "Chúng tôi ủng hộ Ukraine." Trung Quốc đã yêu cầu các đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Bắc Kinh không sử dụng các bức tường bên ngoài tòa nhà của họ để "tuyên truyền chính trị"... Nhiều đại sứ đã từ chối.

- Trump lại ầm ĩ... vì bản báo cáo của Công tố đặc biệt John Durham tố FBI điều tra Trump là vô căn cứ. GS Luật Barb McQuade nói báo cáo Durham nhiều sơ sót, vì không dò tận nguồn tiền Nga giúp Trump năm 2016.

- TQ yêu cầu các đại sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh gỡ bỏ biểu ngữ chính trị ở các bức tường bên ngoài (ám chỉ: gỡ biểu ngữ ủng hộ Ukraine).

- Cổ phiếu công ty viễn thông Anh quốc Vodafone Plc. đã giảm 7% sau khi công ty nói sẽ cắt 11.000 nhân viên

- Tổng thống Nam Phi: Putin và Zelensky sẵn sàng tiếp 1 nhóm lãnh đạo 6 nước châu Phi để đàm phán.

- Tình báo Nga tuyển dụng cựu lính Nhà nước Hồi giáo để gài vào các tiểu đoàn Ukraine ở Donbas

- Nga: đã phá hủy 1 ổ phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Kiev bằng hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal.

- Ukraine: đã bắn hạ 18 hỏa tiễn do Nga bắn trong đêm, trong đó có 6 hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal

- Anh: quân Ukraine đẩy lùi tiền tuyến của Nga ở Bakhmut về phía tây bắc, nhưng quân đánh thuê Wagner tiến thêm ở trung tâm Bakhmut.

- Chánh thẩm Tòa án Tối cao Ukraine bị bắt vì nhận hối lộ 2,7 triệu đô la

- Ukraine đã nhận gói hỏa tiễn phòng không tầm xa SAMP-T do Pháp và Italy đồng chuyển giao.

- Mỹ: Iran đã gửi Nga ít nhất 400 máy bay không người lái

- Ukraine: nhiều vụ nổ, ở Kiev và nhiều vùng Ukraine.

- Một nữ cựu cộng sự của Rudy Giuliani kiện, đòi bồi thường 10 triệu đô: Giuliani uống rượu say thường xuyên, liên tục gạ sex với cô, sẽ nộp tòa 23.000 email liên hệ Trump, Fox News, Ukraine.

- TT Joe Biden: mong được làm việc với bất kỳ ai thắng cử ở Thổ Nhĩ Kỳ.

- Bán lẻ hàng tiêu dùng trong tháng 4/2023 tại TQ tăng 18,4%

- Sản xuất công nghiệp TQ tăng 5,6% trong tháng 4/2023 so cùng kỳ năm ngoái.

- Lại nổ súng: ít nhất 3 người chết và 2 cảnh dát bị thương trong vụ nổ súng ở New Mexico.

- WHO: hãy tránh đường hóa học, không giảm cân được, mà tăng nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và tử vong

- Các kiểu xe hơi tương lai sẽ gỡ nút nghe phát thanh AM để khỏi nhiễu sóng điện từ

- Virginia: Xuan Kha Tran Pham cầm gậy bóng chày đánh bị thương 2 phụ tá Dân Biểu, đập máy móc văn phòng, bị bắt

- TIN VN. Sản xuất ôtô liên tục lao dốc, địa phương lo hụt thu ngân sách.

- TIN VN. Xuất khẩu suy giảm: Ngành thủy sản trông chờ “một bệ đỡ”.

- TIN VN. Hàng ngàn nhân viên công ty tài chính mất việc.

- HỎI 1: Tưng bừng ngày lễ Chiến sĩ Trận vong 2023? ĐÁP 1: Đúng thế, 42,3 triệu dân Mỹ sẽ du lịch xa nhà.

- HỎI 2: Nhiều người Nga nghĩ Putin sắp dội bom nguyên tử vào Ukraine, 29% nói thế là hợp lý? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/5/2023) ⚪ ---- Cổ phiếu công ty viễn thông Anh quốc Vodafone Plc. đã giảm hơn 7% hôm thứ Ba, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022, sau khi công ty nói sẽ cắt khoảng 11.000 nhân viên trên toàn cầu trong ba năm tới. "Hiệu suất so sánh của Vodafone đã xấu đi theo thời gian, có liên quan đến trải nghiệm của khách hàng", Giám đốc điều hành Margherita Della Valle giải thích trong báo cáo. "Do vậy, Vodafone phải thay đổi," giám đốc điều hành nhấn mạnh. Cắt giảm phần lớn ở bản doanh ở Berkshire (Anh quốc) và các văn phòng hải ngoại.

.

⚪ ---- Trump rạng sáng Thứ Ba lại ầm ĩ... sau khi có tin về bản báo cáo của Công tố đặc biệt John Durham về cuộc điều tra năm 2016 của FBI đối với chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump. Báo cáo chỉ trích FBI đã hành động dựa trên “thông tin tình báo thô, chưa được phân tích và chưa được chứng thực”, tuy nhiên lại xem nhẹ thông tin mới và không đề xuất các cáo buộc mới hoặc thay đổi trong thực tế cho các cuộc điều tra trong tương lai.

.

Tuy nhiên, Trump đã dành cả buổi tối để chia sẻ các clip lên tài khoản Truth Social của mình từ Fox News và Newsmax đưa tin về báo cáo, cũng như đối xử với những người theo dõi Trump theo quan điểm của chính Trump về một báo cáo mà Trump gọi là "Tội lỗi của thế kỷ" với "Bọn lừa đảo ở Washington, D.C.,” Trump viết vào đầu ngày thứ Ba. “Xin chúc mừng John Durham về một Báo cáo đang được ca ngợi về chất lượng, tầm quan trọng và tính chuyên nghiệp, bởi bạn bè cũng như kẻ thù!”

.

John Durham, Công tố đặc biệt dưới thời Trump được giao nhiệm vụ xem xét vụ FBI điều tra về mối quan hệ của Trump với Nga, đã kết luận rằng các nhà chức trách không có đủ thông tin để mở vụ án. Mặc dù Durham không đề xuất bất kỳ cáo buộc mới nào trong bản báo cáo dài 305 trang đúc kết của mình, nhưng ông đưa ra đánh giá gay gắt về quy trình của FBI trong cách họ khởi xướng và thực hiện cuộc điều tra vì Trump liên hệ tới một số người bị nghi liên hệ tình báo Nga. Báo cáo được Durham đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm về cách FBI mở cuộc điều tra về chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016 và những mối liên hệ có thể có với Nga.

.

Cuộc điều tra của Durham đưa ra nhiều bản cáo trạng, nhưng kết quả hạn chế tại tòa án. Hai cá nhân – Igor Danchenko và Michael Sussmann – bị truy tố tội nói dối với FBI và không bị Tòa kết tội, và một cá nhân thứ ba đã nhận tội giả mạo một email về lệnh giám sát (surveillance warrant).

.

FBI đã mổ xẻ hành động của báo cáo, đã ghi trong một lá thư gửi Quốc hội rằng các chuyện trong báo cáo là xưa rồi, đã xảy ra “dưới sự lãnh đạo trước đó. Các chuyện trong năm 2016 và 2017 mà Công tố Đặc biệt Durham đã kiểm tra là lý do khiến ban lãnh đạo FBI hiện tại đã thực hiện hàng chục hành động sửa chữa, hiện đã được thực hiện một thời gian. Nếu những cải cách đó được thực hiện vào năm 2016, những sai lầm được xác định trong báo cáo có thể đã được ngăn chặn.”

.

Nhưng... Giáo sư luật Barb McQuade của Đại học Michigan cảnh báo rằng nội dung của báo cáo Durham có nhiều sơ sót. Trong một chủ đề dài trên Twitter, McQuade đã chỉ ra một số thiếu sót rõ ràng trong báo cáo mà bà tin rằng đã dẫn đến một kết luận sai lầm rằng cuộc điều tra của FBI về các liên hệ của chiến dịch tranh cử của Trump với các đặc vụ Nga là không được đảm bảo.

.

Đặc biệt, McQuade chỉ trích Công tố đặc biệt Durham vì đã hạ thấp những lời khoe khoang của cựu quan chức chiến dịch tranh cử của Trump, George Papadopoulos về việc nhận được sự giúp đỡ từ Nga để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, điều mà bà lưu ý là xảy ra ngay sau khi tình báo Nga đột nhập vào [mạng email] Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ: "FBI đã quan tâm đúng mức về những nỗ lực của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống. Trump có những mối quan hệ đáng lo ngại khác với người Nga: giao dịch bất động sản, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, khoản vay từ những người cho vay Nga, dự án Trump Tower Moscow. Đích thân Chủ tịch chiến dịch [tranh cử của Trump 2016 là] Paul Manafort đã vận động hành lang cho các nhà tài phiệt thân Nga. Các thành viên chiến dịch tranh cử của Trump cũng có quan hệ với Nga. [Cựu cốn vấn Bạch Ốc của Trump là] Mike Flynn đã được Russia Today trả 45.000 đô la vào năm 2015 cho bài phát biểu của ông tại một bữa tiệc nơi ông ngồi cạnh Putin. Sau đó, Flynn đã nói dối cho FBI về các cuộc gọi của Flynn với đại sứ Nga về các biện pháp trừng phạt trong quá trình chuyển đổi."

.

Tất cả những điều này khiến McQuade kết luận rằng "không điều tra những mối quan hệ này sẽ là FBI vi phạm nghĩa vụ," và bà nói rằng Durham đáng bị tóm cổ (deserved to be taken to task) vì đã vẽ nên một bức tranh sai lệch như vậy về các hoạt động của FBI.

.

⚪ ---- Trung Quốc đã yêu cầu các đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Bắc Kinh không sử dụng các bức tường bên ngoài tòa nhà của họ để "tuyên truyền chính trị", dường như liên quan đến các dấu hiệu thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, theo nhiều nguồn tin ngoại giao tại thủ đô TQ cho biết hôm thứ Ba.

.

Nhiều đại sứ quán ở Bắc Kinh đã treo biển hiệu có cờ Ukraine và thông điệp bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Anh, chẳng hạn như #StandWithUkraine, để thể hiện tình đoàn kết với quốc gia Đông Âu đang chống xâm lược của Nga kể từ tháng 2/2022. Thông báo từ Bộ Ngoại giao TQ ngày 10/5 kêu gọi các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế không sử dụng các bức tường bên ngoài tòa nhà của họ để tuyên truyền và “tránh gây xung đột giữa các quốc gia”.

.

Hình trên, bờ tường Tòa đại sứ Canada ở Bắc Kinh có 2 biểu ngữ, một bờ tường là "Chúng tôi đứng với Ukraine" và bờ tường kia là "Chúng tôi ủng hộ Ukraine."

.

Việc này gây ra phản ứng dữ dội từ các nhà ngoại giao châu Âu và các khu vực khác, không ai được cho là đã dỡ bỏ các biển và biểu ngữ. Các đại sứ quán ở Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine trong đó có Thụy Sĩ, Canada, Đức và Ba Lan. Một nhà ngoại giao châu Âu nói rằng không có lý do hợp lý nào để cản trở một quốc gia thể hiện ý định của mình và rằng họ sẽ không tuân thủ thông báo.

.

⚪ ---- Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm thứ Ba cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng tiếp một nhóm các nhà lãnh đạo châu Phi để đàm phán. Ông nói, 6 nguyên thủ quốc gia đang tài trợ cho sáng kiến này vì châu Phi cũng đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine.

.

Ramaphosa không thể cung cấp thời gian cho các cuộc thảo luận nhưng cho biết chúng sẽ diễn ra "càng sớm càng tốt" và công tác chuẩn bị đang được tiến hành. Ông nói rằng ông hy vọng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra "chuyên sâu", mặc dù ông cảnh báo rằng "rất khó dự đoán" kết quả thực sự và toàn bộ sự phân nhánh của quá trình.

.

⚪ ---- Sở An ninh Liên bang Nga (FSB) đang tuyển dụng các cựu chiến binh của Nhà nước Hồi giáo hoặc tổ chức khủng bố IS và cố gắng gài họ vào các tiểu đoàn Ukraine, theo báo độc lập Nga Meduza đưa tin vào ngày 16/5. Bài báo tập trung vào câu chuyện của Baurzhan Kultanov, một kẻ tham chiến trong lực lượng Hồi giáo IS, đã trở nên “vỡ mộng” và trốn về Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2014, nơi anh này xin tị nạn chính trị từ LHQ mà giấu quá khứ của mình.

.

Tuy nhiên, khi lý lịch khủng bố của anh bị lộ, Kultanov đã bị bắt. Y bị truy tố ở Nga và sau đó đưa trở lại từ Thổ Nhĩ Kỳ để đối mặt với các cáo buộc vào năm 2015. Khi bị áp giải về Nga, Kultanov tại sân bay được đón bởi Đại úy FSB Alexander Gushchin. Vào ngày đầu tiên, Kultanov đã ký vào bản thú tội, và một trong những sĩ quan FSB liên quan đến vụ án, Alexander Pisaryov, đã đối xử khoan dung theo các thủ tục đặc biệt, và Kultanov nhận bản án chỉ hơn 4 năm tù. Một ngày trước phán quyết, Đại úy Gushchin gặp Kultanov để thảo luận về khả năng hợp tác với FSB.

.

Trong thời gian ở tù, y được huấn luyện cách làm gián điệp Nga, được cung cấp cách liên lạc và lời khai sai lạc, thậm chí chỉ cách xuất hiện trên truyền hình, được xem những bức ảnh của những cá nhân xa lạ mà y dự kiến ​​sẽ "xác định" là các chiến binh. Kultanov được trả tự do vào năm 2019 và FSB cho biết “nhiệm vụ” đầu tiên của anh ta - ở Ukraine.

.

Vào năm 2019, các hoạt động chuẩn bị đã bắt đầu để đưa Kultanov vào “các nhóm Chechnya và tiểu đoàn Tatar muốn chiến đấu cho Lực lượng vũ trang Ukraine”. FSB muốn có được “thông tin đầy đủ” về hậu cần và nhân sự của các đơn vị này. Theo Kultanov, FSB không bận tâm đến những câu chuyện che đậy. Baurzhan kể lại lời giải thích của Gushchin: “Không cần bịa đặt gì cả: câu chuyện và kinh nghiệm chiến đấu của bạn tự nói lên. Bạn thực sự là một kẻ khủng bố, một người Hồi giáo. Chỉ cần nói với họ [quân kháng chiến Ukraine ở Donbas] rằng bạn không thích Nga và FSB và bạn muốn giúp đỡ. Họ sẽ đón nhận bạn với vòng tay rộng mở.” (ghi chú: năm 2014, Nga đưa quân chiếm Crimea và 2 tỉnh miền Đông Ukraine, dựng lên 2 nước Cộng Hòa ở miền Đông, và 2 nơi này năm 2019 vẫn là chiến trường. Tới năm 2022, Nga mới xâm lược toàn diện Ukraine.)

.

-⚪ --- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba nói rằng họ đã phá hủy hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Kiev bằng một hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal. Trung tướng Igor Konashenkov cũng nói với các nhà báo rằng phòng không Nga đã đánh chặn 7 hỏa tiễn hành trình tầm xa Storm Shadow, 3 hỏa tiễn chống radar HARM và 7 bệ phóng hỏa tiễn HIMARS trong ngày qua. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine tuyên bố toàn bộ 18 hỏa tiễn do lực lượng Nga bắn đã bị bắn hạ đêm qua.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm thứ Ba nói rằng quân lực Ukraine đã bắn hạ được tổng cộng 18 hỏa tiễn do Nga bắn trong đêm. "Đêm qua, những người bảo vệ bầu trời của chúng ta đã bắn hạ 6 hỏa tiễn Kinzhal siêu thanh của Nga và 12 hỏa tiễn khác", Reznikov viết trên Twitter, và nói rằng Moscow không có cơ hội chiến thắng. Bộ trưởng lưu ý rằng vũ khí của Moscow "có thể và nên bị phương Tây chống lại", cảm ơn quân đội và các đồng minh phương Tây.

.

----- Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong tin tình báo hàng ngày công bố hôm thứ Ba rằng quân đội Ukraine đã cố gắng đẩy lùi tiền tuyến của Nga ở Bakhmut về phía tây bắc thị trấn. Trong khi đó, quân đánh thuê của Tập đoàn Wagner "tiếp tục đạt được tiến bộ dần dần trong việc chiếm thêm các vị trí của Ukraine ở trung tâm thị trấn. Dù vậy, trong 4 ngày qua, các lực lượng Ukraine đã đạt được tiến bộ về mặt chiến thuật, ổn định hai bên sườn của Bakhmut để tạo lợi thế cho quân Ukriane. Trong khi đó, quân Ukraine vẫn đang kìm hãm các bước tiến về phía tây của Nga dọc theo kênh đào Donets-Donbas, biến tuyến đường thủy này thành chướng ngại vật như một phần của khu vực phòng thủ sâu xung quanh thị trấn Chasiv Yar."

.

⚪ ---- Người đứng đầu Tòa án Tối cao Ukraine, Vsevolod Knyazev, đã bị bắt giữ vì nghi ngờ nhận hối lộ 2,7 triệu đô la vào ngày 15/5, theo nguồn tin từ cảnh sát. Phòng báo chí của Tòa án Tối cao đã viết trên Facebook rằng tòa án sẽ họp bất thường vào ngày 16/5 do "các sự kiện liên quan đến Knyazev." Cố vấn tổng thống Ukraine Serhiy Leshchenko cho biết trong một Telegram rằng Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên chống tham nhũng chuyên ngành (SAP) đã “ghi nhận người đứng đầu Tòa án tối cao nhận hối lộ 2,7 triệu USD”.

.

Xuan Kha Tran Pham

TIN VN. Xuất khẩu suy giảm: Ngành thủy sản trông chờ “một bệ đỡ”.

TIN VN. Hàng ngàn nhân viên công ty tài chính mất việc.

TIN VN. Sản xuất ôtô liên tục lao dốc, địa phương lo hụt thu ngân sách.

⚪ ---- Báo La Stampa của Ý ngày 15/5 đưa tin Ukraine đã nhận được tổ hợp hỏa tiễn phòng không tầm xa SAMP-T do Pháp và Italy đồng chuyển giao. Theo báo cáo, 20 chuyên gia địa phương sẽ được giao nhiệm vụ bảo trì hệ thống phòng không tinh vi: "Hệ thống hỏa tiễn phòng không Pháp-Ý đã đến Ukraine và nó sẽ được bảo dưỡng bởi 20 chuyên gia địa phương." Ngày 21/2, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni thông báo chuyển gói viện trợ quân sự thứ 6 cho Ukraine, trong đó có hệ thống hỏa tiễn phòng không SAMP-T.⚪ ---- Phát ngôn viên An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby cho biết Iran đã cung cấp cho Moscow ít nhất 400 máy bay không người lái loại tự sát Shahed tính từ tháng 8/2022. Theo Kirby, Hoa Kỳ ngày càng nhận thấy bằng chứng cho thấy Nga và Iran đang mở rộng hợp tác quân sự, cung cấp máy bay không người lái là một phần của mối quan hệ đối tác này. AP đưa tin rằng Nga đã sử dụng hầu hết các máy bay không người lái này để tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine và hiện có kế hoạch mua thêm chúng.⚪ ---- Các vụ nổ đã được báo cáo ở Kiev trong đêm, kích hoạt cảnh báo không kích trong thành phố. Theo Ukrinform, người ta đã nghe thấy những tiếng nổ lớn và một cảnh báo chính thức đã được đưa ra để thông báo cho người dân. Báo Kyiv Independent đã đưa tin về ít nhất 10 vụ nổ lớn và các kênh Telegram địa phương cũng đề cập đến các vụ nổ ở tỉnh Cherkasy. Andriy Yermak, người đứng đầu phủ tổng thống Ukraine xác nhận các hệ thống phòng không của Ukraine đã được kích hoạt để đối phó với tình hình.⚪ ---- Một cựu cộng sự của Rudy Giuliani cáo buộc Giuliani đòi cô ủng hộ tình dục trong một đơn kiện chấn động, tố cáo Giuliani “lạm dụng quyền lực một cách bất hợp pháp, quấy rối và tấn công tình dục trên diện rộng, ăn cắp tiền lương và các hành vi sai trái khác.” Cô Noelle Dunphy, cựu giám đốc phát triển kinh doanh của một số công ty do Giuliani sở hữu, đã đệ đơn kiện hôm thứ Hai trước Tòa án Tối cao của Tiểu Bang New York.Dunphy đòi Giuliani bồi thường 10 triệu đô la, người liên tục gạ gẫm cô. “Giuliani nói rõ rằng việc thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình - hầu như xảy ra mọi lúc, mọi nơi - là một yêu cầu tuyệt đối đối với công việc của cô và đối với sự đại diện pháp lý của Giuliani,” theo đơn kiện viết.Theo đơn kiện, Giuliani đã “làm việc tích cực” để thuê Dunphy vào năm 2019 và bị cáo buộc bắt đầu lạm dụng cô ấy “gần như ngay lập tức” sau khi cô ấy bắt đầu làm việc. “Giuliani bắt đầu yêu cầu cô Dunphy làm việc tại nhà của Giuliani và ra khỏi phòng khách sạn để cô có thể gọi điện cho Giuliani. Giuliani uống rượu cả sáng, trưa và tối, và thường xuyên say xỉn, do đó hành vi của Giuliani luôn khó đoán,” Dunphy lập luận trong đơn kiện dài 70 trang.Vụ kiện bao gồm những giai thoại sinh động về hành vi bị cáo buộc của Giuliani đối với nhân viên của mình. Vụ kiện, cũng nêu tên ba công ty của Giuliani, cáo buộc thêm rằng Giuliani “uống Viagra liên tục” và Dunphy “làm việc dưới sự đe dọa thường xuyên rằng Giuliani có thể đòi quan hệ tình dục với cô ấy bất cứ lúc nào.”“Bên cạnh nhu cầu tình dục của mình, Giuliani còn có những lời lẽ say xỉn bao gồm những nhận xét phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái, khiến môi trường làm việc không thể chịu nổi,” đơn kiện viết.Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, bị cáo buộc cũng đề nghị Dunphy “đại diện pháp lý miễn phí” liên quan đến tranh chấp với một đối tác cũ lạm dụng - nhưng nói với Dunphy rằng việc Giuliani tuyển dụng cô sẽ được “giữ 'bí mật'” và tiền lương của cô hoãn lại cho đến khi cuộc ly hôn đang diễn ra sau đó của Giuliani kết thúc, theo đơn kiện.Đặc bệt đơn kiện kèm theo nhiều chứng cớ, sẽ liên hệ tới nhiều chuyê5n khác, như Trump, Fox News, Ukraine... Trong khi có các đoạn ghi âm, một thông tin khác mà Dunphy có là khoảng 23.000 email từ các thành viên trong giới thân cận của Trump cũng như những người khác như người dẫn chương trình Fox News. Trong hơn 23.000 email, có rất nhiều email được đánh dấu rõ ràng là bí mật hoặc không để tiết lộ hoặc phân phối... (vì lúc đó, Giuliani làm luật sư cho Tổng Thống Trump.)Các chuyên gia luật chú ý về đơn kiện này không phải chuyện Giuliani gạ gẫm sex từ cô Dunphy, mà là các thông tin liên hệ trong các bản ghi âm và email, nơi đoạn 96 của đơn kiện có mô tả về các email và chúng là của ai, từ đâu hoặc về vấn đề gì. Và nó bao gồm Rupert Murdoch, Sean Hannity, Tucker Carlson và nó dường như cũng bao gồm rất nhiều cáo buộc có liên quan đến những gì Rudy Giuliani từng làm ở Ukraine. Có một cuộc thảo luận về một ứng cử viên tổng thống ở Ukraine và một số luật sư tham gia vào các hoạt động ở Ukraine luc đó giúp đỡ Giuliani.⚪ ---- Doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng trong tháng 4/2023 tại Trung Quốc cao hơn một chút so với dự đoán của các nhà phân tích, mặc dù tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS) của TQ hôm thứ Ba. Dữ liệu trong giai đoạn ba tháng cho thấy doanh số bán lẻ ở khu vực thành thị đạt 3,0 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 18,6% hàng năm, trong khi ở khu vực nông thôn, con số này vẫn tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái tính theo năm, để đạt 451 tỷ nhân dân tệ.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với báo chí hôm thứ Hai rằng ông "mong được làm việc với bất kỳ ai" thắng cử ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận xét của Biden được đưa ra sau vòng đầu tiên của ngày hôm qua. Với 100% số phiếu được kiểm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giành được 49,51% số phiếu bầu, trong khi thủ lĩnh phe đối lập Kilicdaroglu giành được 44,88%. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Yener tuyên bố cuộc bỏ phiếu vòng thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 28/5. Trước đây, Erdogan tuyên bố phương Tây đang "thao túng cuộc bầu cử" ở Thổ Nhĩ Kỳ. Phía đối lập nói tình báo Nga tung nhiều tin nhảm để chống phá phe đối lập, vì Putin ủng hộ Erdogan.⚪ ---- Sản xuất công nghiệp Trung Quốc đã tăng 5,6% trong tháng 4/2023 so cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích, Cục Thống kê Quốc gia TQ tiết lộ hôm thứ Ba. Con số này đánh dấu mức tăng 0,47% so với tháng trước và cải thiện 1,7 điểm phần trăm so với mức tăng hàng năm được thấy vào tháng 3/2023.Vào tháng 4/2023, doanh nghiệp nhà nước tăng thêm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp tư nhân tăng lần lượt 4,4% và 1,6%, trong khi doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư từ Hồng Kông, Macao và Đài Loan cấp vốn tăng 11,8%.⚪ ---- Lại nổ súng. Ty cảnh sát Farmington hôm thứ Hai xác nhận rằng ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 2 cảnh dát bị thương trong một vụ nổ súng ở Quận San Juan, New Mexico. Nhiều người đã bị bắn, và nghi phạm đã bị cảnh sát bắt tại hiện trường. Cảnh sát nói trong bài đăng mới nhất trên Facebook rằng họ không tin có nghi phạm thứ hai và cho phép các trường học dỡ bỏ lệnh phong tỏa vốn được đặt ra một cách phòng ngừa sau tin tức về một vụ xả súng đang diễn ra.⚪ ---- Chúng ta quen gọi là đường hóa học, tức là chất ngọt không đường. Khoa học gia bây giờ cảnh báo. Mặc dù có thể coi chất làm ngọt nhân tạo (non-sugar sweeteners: NSS) là một cách dễ dàng để làm ngọt cà phê hoặc trà, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Hai kêu gọi mọi người đừng sử dụng chất thay thế đường để kiểm soát cân nặng hoặc để tránh một số bệnh.Francesco Branca, Giám đốc Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm của WHO, cho biết trong một thông cáo báo chí, rằng đường hóa học không giúp giảm cân về lâu dài, và môi người nên tiêu thụ thực phẩm có đường tự nhiên, như trái cây, hoặc thực phẩm và đồ uống không đường, “NSS không phải là yếu tố ăn kiêng thiết yếu và không có giá trị dinh dưỡng. Mọi người nên giảm hoàn toàn độ ngọt trong chế độ ăn uống, bắt đầu từ khi còn nhỏ, để cải thiện sức khỏe của mình.”Hơn nữa, WHO cho biết, nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng chất tạo ngọt có thể có “tác dụng không mong muốn” khi sử dụng trong thời gian dài, bao gồm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và tử vong ở người lớn. Một nghiên cứu được công bố vào đầu năm nay đã phát hiện ra rằng chất tạo ngọt phổ biến trong chế độ ăn keto, erythritol, có liên quan đến đột quỵ, đau tim, cục máu đông và tử vong.⚪ ---- Bạn nghe phát thanh mỗi ngày, xin mời đọc tin này. Chiếc xe hơi tiếp theo của bạn có thể thiếu một nút – nút để chuyển đổi giữa đài AM và đài FM. Các nhà sản xuất xe hơi đang ngày càng lựa chọn loại bỏ đài AM trên các kiểu xe mới của họ. BMW, Mazda, Volvo, Volkswagen và Tesla, trong số những hãng khác, đã loại bỏ hoặc có kế hoạch loại bỏ đài AM khỏi ít nhất một số mẫu xe điện. Ford thậm chí còn tiến xa hơn, theo báo Detroit Free Press, và loại bỏ AM trong tất cả các loại xe mới – xăng hoặc điện.Các hãng sản xuất xe hơi thường trích dẫn nhiễu sóng điện từ là lý do loại bỏ radio ra khỏi xe điện. Động cơ điện có thể can thiệp vào tần số vô tuyến AM, làm cho âm thanh tĩnh trên sóng vô tuyến. Nhưng trong một tuyên bố với Free Press, Ford cũng cho biết AM hy vọng sẽ thay đổi theo thời gian.Người phát ngôn của công ty Wes Sherwood cho biết: “Phần lớn các đài AM của Hoa Kỳ, cũng như một số quốc gia và nhà sản xuất xe hơi trên toàn cầu, đang hiện đại hóa đài phát thanh bằng cách cung cấp dịch vụ phát trực tuyến qua internet thông qua các ứng dụng di động, FM, các tùy chọn đài kỹ thuật số và vệ tinh."Nhưng đối với nhiều thính giả, đài AM vẫn còn là thói quen nghe hàng ngày. Washington Post báo cáo vẫn còn hơn 4.000 đài phát thanh AM của Hoa Kỳ phát tin tức, chương trình trò chuyện, thể thao, v.v.⚪ ---- Dân biểu Dân chủ Virginia Gerry Connolly cho biết 2 nhân viên đã bị thương hôm thứ Hai bởi một người đàn ông tên làcầm gậy bóng chày xông vào văn phòng quận của ông ở Fairfax. Pham tấn công hai phụ tá của Connolly bằng gậy kim loại. Ông nói kẻ tấn công đã đánh vào đầu một phụ tá cấp cao bằng gậy kim loại, và đánh một thực tập sinh - vào ngày đầu tiên cô ấy đi làm - vào bên hông bằng cây gậy.Cả 2 phụ tá đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng và Sở Cảnh sát Thành phố Fairfax đã bắt giữ Xuan Kha Tran Pham, 49 tuổi, ở Fairfax, và truy tố về một tội cố ý gây thương tích trầm trọng hơn và một tội cố ý gây thương tích.Cảnh sát nói: “Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ động cơ của nghi phạm là gì. Dựa trên những gì chúng tôi biết hiện tại, các nhà điều tra không có bất kỳ thông tin nào cho thấy nghi phạm đã được USCP biết đến.”Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, cha của Pham cho biết Phạm bị bệnh tâm thần phân liệt và trước đó đã bị buộc tội hành hung một cảnh sát trước khi cáo buộc sau đó được bãi bỏ, hồ sơ cho thấy. Connolly nói rằng Pham đã gây ra thiệt hại lớn trong văn phòng, làm vỡ kính trong phòng họp và phá vỡ máy tính. Đảng viên Đảng Dân chủ Virginia cho biết ông không "nghĩ rằng có động cơ" cho vụ việc, đồng thời nói thêm: "Tôi nghĩ chúng ta đang nói về bệnh tâm thần thực sự."⚪ ----Thep VnEconomy. Ngành thủy sản đang trong tình trạng bế tắc, bởi không chỉ xuất khẩu liên tục suy giảm cả về giá và sản lượng, mà sản xuất, chế biến trong nước cũng đang phải chịu gánh nặng chi phí sản xuất tăng cao, nhất là thức ăn, con giống và các chi phí cơ bản khác… Số liệu từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho thấy: xuất khẩu thủy sản tháng 4/2023 đạt 810 triệu USD, giảm hơn 28% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thủy sản chỉ đạt trên 2,6 tỷ USD, giảm hơn 36% so với cùng kỳ năm 2022.⚪ ----Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Trong những tháng đầu năm 2023, khó khăn với ngành tài chính tiêu dùng hiện rõ khi dư nợ đồng loạt sụt giảm ở các công ty tài chính. Bên cạnh đó, một xu hướng đáng chú ý là số nhân sự cũng giảm rất mạnh. Theo báo cáo tài chính của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, tổng số nhân viên cuối tháng 3/2023 còn 1.427 người... trong vòng nửa năm, đã có gần 1.000 nhân viên của VietCredit nghỉ việc. Tương tự ở hãng khác: Tại HD Saison, số nhân sự giảm 267 người trong quý 1/2023. Các công ty con của VPBank ghi nhận số nhân sự sụt giảm tới 789 người chỉ trong quý 1/2023.⚪ ----Theo Zingnews. Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sản lượng sản xuất ôtô các loại trong 4 tháng đầu năm là 11.469 xe, giảm 43% so với cùng kỳ. Đồng thời, hoạt động sản xuất ôtô cũng giảm tới 40,18%. Một báo cáo khác của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc còn cho biết Công ty Toyota Việt Nam, doanh nghiệp FDI lớn của địa phương, có sản lượng quý I giảm tới 37%, tương đương 2.802 xe, so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số ôtô tiếp đà giảm sút trong các tháng đầu năm. Điều này gây lo ngại cho nhiều doanh nghiệp sản xuất. Một số địa phương có thể bị hụt thu ngân sách, lao động mất việc làm.⚪ ---- HỎI 1: Tưng bừng ngày lễ Chiến sĩ Trận vong 2023?ĐÁP 1: Đúng thế, 42,3 triệu dân Mỹ sẽ du lịch xa nhà. Ngày nghỉ dài cuối tuần cho Lễ Memorial Day (Thứ Hai 29/5/2023), theo dữ liệu do AAA công bố hôm thứ Hai, người Mỹ đang chuẩn bị dự đoán 42,3 triệu người Mỹ sẽ đi du lịch xa nhà hơn 50 dặm vào cuối tuần tới, tăng 2,7 triệu người, tương đương 7%, so với năm ngoái. Nhiều người Mỹ cũng đang đi du lịch xa hơn trong năm nay.Chỉ dưới 3,4 triệu du khách dự kiến sẽ bay đến một điểm đến trong kỳ nghỉ cuối tuần dài, tăng 11% so với năm ngoái. Con số đó khớp với những con số từ các mức trước đại dịch. Hơn 170.000 khách du lịch đang đặt chuyến bay cho các kỳ nghỉ so với năm 2019, trước khi bùng phát COVID-19, tăng 5,4%.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nhiều người Nga nghĩ Putin sắp dội bom nguyên tử vào Ukraine, 29% nói thế là hợp lý?ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc khảo sát cho biết 9% người Nga được hỏi liệu giới lãnh đạo Nga có sẵn sàng tấn công nguyên tử vào Ukraine hay không, đã trả lời "chắc chắn là có" và 20% trả lời "khá đồng ý", trong khi 32% trả lời "khá không", 28% nói "chắc chắn là không" và 12% "ngập ngừng trả lời."Ngoài ra, 29% số người được hỏi tin rằng việc Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử chống lại Ukraine là hợp lý, trong khi 56% cho rằng việc sử dụng loại vũ khí này là không thể biện minh.Chi tiết: