Một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi một Nhà thờ Công giáo Việt Nam ở San Jose (lúc đó, nhà thờ này mang tên: Saint Patrick's Cathedral) vào năm 2012. Hơn một thập niên sau, nhà thờ, bây giờ mang tên Đức Mẹ La Vang (Our Lady of La Vang Church), xây lại và mở cửa từ hôm nay.

.

- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Ý: sẽ gặp Tổng Thống Ý, Thủ tướng Ý và Đức Giáo hoàng Francis.

- Ba Lan: 1 vật bay lạ vào không phận Ba Lan từ hướng Belarus, có thể là khinh khí cầu quan sát.

- Anh: từ 4 ngày qua, Lữ đoàn 72 của Nga hình như đã rút chạy khỏi tuyến vây thành phố Bakhmut

- Ukraine: trong 24 giờ đã xóa sổ 590 lính Nga, 6 xe tăng, 12 xe bọc thép, 27 ổ pháo, 2 ổ phóng hỏa tiễn

- Tass: 1 trực thăng bốc cháy, rơi ở Bryansk, thị trấn của Nga, giáp Ukraine.

- Tòa án Ukraine kết án Giám mục Iosaf của giáo phận Kirovohrad, Nhà thờ Chính thống Nga, 3 năm tù, và quản chế 2 năm

- Ukraine đã xóa sổ 203.300 lính Nga, chứa đếm “dân quân nhân dân” ở 2 tỉnh Donetsk và Luhansk

- 2 Ngoại trưởng Mỹ, Ukraine bàn về viện trợ tổng phản công Nga

- Thổ Nhĩ Kỳ bầu cử: đối lập nói Nga quậy phá bầu cử, Tổng thống Erdogan nói Tây phương quậy, không phải Nga.

- Joe Biden và Thủ tướng Tây Ban Nha: cùng ủng hộ "không lay chuyển" để giúp Ukraine thắng Nga.

- Cựu công tố Mark Pomerantz bị trát đòi ra Hạ viện Cộng Hòa: giữ im lặng, từ chối nói về cuộc điều tra về Trump ở Manhattan

- 1 cựu giám đốc điều hành của công ty mẹ ByteDance của TikTok: chính phủ TQ xem dữ liệu của công ty TikTok tại Hoa Kỳ.

- Anh nhức nhối: 1 người ngồi chết trong nhà, 6 năm sau chính phủ mới biết

- Liên bang ra lệnh thu hồi 67 triệu bộ bơm túi hơi an toàn trên xe vì bất trắc về an toàn.

- Thống đốc Gavin Newsom: thâm hụt ngân sách California đã tăng lên gần 32 tỷ đô vì lạm phát và vì cho hoãn khai thuế

- Los Angeles: bắt 3 tên băng đảng từ Chicago bay tới Nam Calif. trong vụ bắn chết 3 phụ nữ ở L.A.

- Lo Angeles: bắt 1 nghi can bắn xuyên vách chung cư, trúng 2 viên vào 1 người hàng xóm.

- TIN VN. Bắt thư ký toà soạn và cộng tác viên một tạp chí về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

- TIN VN. Công ty PouYuen sắp cắt giảm tiếp gần 6.000 công nhân.

- HỎI 1: Quân đội Đài Loan sẽ không cho Mỹ phá sập nhà máy TSMC trong khi quân đội TQ tấn công Đài Loan? ĐÁP 1: Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan nói như thế.

---- HỎI 2: Có phải 42% y tá Michigan nói rằng họ biết thiếu nhân viên y tế làm chết bệnh nhân? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/5/2023) ⚪ ---- Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm thứ Bảy nói rằng 1 vật bay lạ đã vào không phận Ba Lan từ hướng Belarus, có thể là một khinh khí cầu quan sát. Điều này xảy ra khi Ba Lan vẫn trong tình trạng báo động cao về các vi phạm không phận trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ở nước láng giềng Ukraine. "Radar liên lạc đã bị mất gần thị trấn Rypin," theo Bộ này cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động tìm kiếm vật thể đang được tiến hành.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy đánh giá rằng trong 4 ngày qua, các phần tử của Lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 72 (72 SMRB) của Nga hình như đã rút khỏi vị trí của họ gần thành phố Bakhmut của Ukraine một cách mất trật tự. Quân Ukraine được nhìn thấy đã có thể chiếm lại khoảng 1 km lãnh thổ trong khu vực có tầm quan trọng chiến thuật vì nó đóng vai trò là đầu cầu của Nga ở phía tây Kênh đào Donets-Donbas. Bộ viết: "Việc triển khai đến một khu vực hoạt động quan trọng và đòi hỏi khắt khe như vậy cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng của các đơn vị chiến đấu đáng tin cậy của Nga."

.

⚪ ---- Theo Ukraine, đã có thương vong phía Nga kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược từ tháng 2/2022, tổng cộng 198.260 lính Nga đã chết ở Ukraine, và có thêm 590 lính Nga tử trận chỉ trong 24 giờ qua. Trong 1 ngày qua, Nga chịu tổn thất thêm ít nhất 6 xe tăng, 12 xe bọc thép, 27 hệ thống pháo, 2 bệ phóng hỏa tiễn, 2 hệ thống tác chiến phòng không, 29 máy bay không người lái, 15 xe tải và xe bồn, 9 thiết bị đặc biệt.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận ông đã đến Rome vào thứ Bảy để gặp Tổng Thống Ý Sergio Mattarella, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Đức Giáo hoàng Francis. Ông nói rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vì "Ukraine sắp đánh thắng Nga." Cuộc gặp hôm thứ Bảy giữa Zelensky và Đức Giáo hoàng Francis có ý nghĩa quan trọng vì nó đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người kể từ khi Nga tiến hành xâm lược Ukraine từ tháng 2/2023.

Zelensky xuống phi trường Rome.

.

.

⚪ ---- Tthông tấn Tass đưa tin, một trực thăng đã rơi ở vùng Bryansk của Nga, giáp Ukraine. Tin ban đầu cho thấy động cơ trực thăng đã bốc cháy trước khi gặp nạn. Vụ này xảy ra ở thành phố Klintsy và cảnh sát đang làm việc để xác định xem chiếc máy bay thuộc về cơ quan nào và thu thập thông tin về bất kỳ thương vong nào. Cứu cấp đã được cử đến hiện trường và các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định các tình huống xung quanh tai nạn.

.

⚪ ---- Một tòa án Ukraine đã kết án Giám mục Iosaf (Petro Huben) của của giáo phận Kirovohrad, một giáo sĩ cấp cao của Nhà thờ Chính thống Nga, lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine độc lập, theo lời Văn phòng Tổng Công tố và Cơ quan An ninh SBU đưa tin trên Telegram vào ngày 12 tháng 5. Thư ký của giáo sĩ cũng bị tòa kết tội. Theo các công tố viên, cả hai nghi phạm đều công khai tán thành việc chiếm giữ lãnh thổ Ukraine và kích động thù địch liên tôn giáo trong khu vực có lợi cho Nga.

.

Theo chỉ dẫn của họ, giáo dân được phát những tờ tuyên truyền ủng hộ Nga được in tại các nhà in của Nga. Các tài liệu thân Nga cũng được tìm thấy trong quá trình lục soát cơ sở của giáo phận. Cả hai bị cáo đều nhận tội và hợp tác điều tra. Tòa án Ukraine đã kết án họ ba năm tù với thời gian quản chế hai năm, cũng như cấm họ lãnh đạo các cơ quan quản lý tôn giáo và giáo phận trong một năm.

.

⚪ ---- Tổng thiệt hại không thể chữa lành của Nga trong cuộc chiến chống Ukraine có thể lên tới 203.300 binh sĩ, bao gồm cả những người thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích, theo BBC Russia Service đưa tin ngày 12/5. Con số này dựa trên ước tính từ Trung tâm Phân tích Hải quân của tổ chức tư vấn chính sách Hoa Kỳ, chỉ ra rằng trung bình cứ 1 người thiệt mạng thì có khoảng 3,5 binh sĩ Nga bị thương.

.

Tuy nhiên, ước tính này không bao gồm tổn thất của cái gọi là “dân quân nhân dân” do Nga ủy nhiệm ở các tỉnh Donetsk và Luhansk của Ukraine. Các nhà báo cũng không thể xác định được con số xấp xỉ binh lính Nga đã mất tích sau khi xâm lược Ukraine.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói chuyện với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba về việc chuẩn bị "đang diễn ra" cho cuộc phản công của Kiev trong 1 cuộc điện đàm. "Chủ quyền của Ukraine rất quan trọng đối với hòa bình và an ninh ở châu Âu", ông Blinken nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ cam kết buộc Nga phải chịu trách nhiệm và hỗ trợ Kiev "chừng nào còn có thể". Hoa Kỳ trước đây đã nói rằng quyết định tiến hành một cuộc phản công chống lại Nga hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và rằng Mỹ đã cung cấp cho Kiev gần như tất cả các loại vũ khí được yêu cầu để kích hoạt cuộc phản công của họ.

.

⚪ ---- Thổ Nhĩ Kỳ sắp bầu cử. Phe đối lập nói Nga đang quậy phá bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ. Phía chính phủ Thổ Nhĩ Ký nói chính Phương Tây quậy phá, không phải Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu nói rằng chính phương Tây, chứ không phải Nga như đối thủ của ông Kemal Kilicdaroglu tuyên bố, đang "thao túng cuộc bầu cử" ở nước ông: "Bây giờ Kilicdaroglu đang tấn công [Vladimir] Putin và Nga. Tôi sẽ không đồng ý với điều này. Mối quan hệ của chúng tôi với Nga không kém phần quan trọng so với Mỹ." Erdogan cũng chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vì đã nói trước đó rằng Hoa Kỳ nên ủng hộ phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ. (ghi chú: lúc đó là năm 2020, trong thời Tổng Thống Trump, Biden nói Mỹ nên ủng hộ đối lập, vì Erdogan "phải trả giá" vì cách đối xử với người Kurd.)

.

⚪ ---- Trong một tuyên bố, Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã nhấn mạnh sự ủng hộ "không lay chuyển" đối với Kiev "trước cuộc chiến tàn khốc của Nga". Ông Sanchez nói: "Chúng tôi ủng hộ Ukraine. Tất nhiên chúng tôi làm việc vì một nền hòa bình lâu dài và công bằng, tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc của Hiến chương LHQ. Đừng nhầm lẫn, trong cuộc chiến này có kẻ xâm lược và nạn nhân, và kẻ gây hấn là Tổng thống Putin." Biden và Sanchez cũng đề cập đến các chủ đề cùng quan tâm, bao gồm di cư và quốc phòng.

.

⚪ ---- Cựu công tố viên của cuộc điều tra ở Manhattan về Trump, Mark Pomerantz, đã viện dẫn các quyền trong Tu chính án thứ năm của mình trong quá trình nộp hồ sơ trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào thứ Sáu, coi cuộc điều tra của hội đồng do Cộng Hòa đứng đầu là “sân khấu chính trị” trong tuyên bố mở đầu của mình. Pomerantz, người đã điều tra Trump tại Văn phòng Biện lý Quận Manhattan, cho biết ông xuất hiện trước ủy ban “theo yêu cầu” vì “tôi tôn trọng luật pháp,” trước khi đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với cuộc điều tra của hội đồng và tiết lộ ý định xin im lặng theo Tu chính án số 5.

.

Pomerantz viết trong bản văn: “Điều tôi không tôn trọng là việc sử dụng quyền gửi trát ra trước Ủy ban để buộc tôi tham gia vào một vở kịch chính trị. Bản khai này là để trưng bày. Tôi không tin rằng tôi ở đây trong một khoảnh khắc nào đó để hỗ trợ nỗ lực thực sự nhằm ban hành luật hoặc tiến hành 'giám sát' lập pháp.”

.

Dân biểu Darrell Issa (R-Calif.), một thành viên của Ủy ban Tư pháp, nói với các phóng viên trong phiên điều trần hôm thứ Sáu rằng Pomerantz không trả lời câu hỏi nào cho đến thời điểm đó, gọi anh ta là “nhân chứng cản trở. Tôi chưa bao giờ gặp một nhân chứng nào cản trở và kém hợp tác hơn trong hơn 20 năm làm việc tại Quốc hội. Nhân chứng đã không hợp tác theo bất kỳ cách nào, dưới bất kỳ hình thức hay hình thức nào, đơn giản như khi xuất hiện và, tôi sẽ mô tả là người dùng quyền im lặng trong Tu Chính 5 trong mọi câu hỏi.” (ghi chú: Cộng Hòa Hạ viện gửi trát đòi công tố Pomerantz ra để chất vấn tại sao Biện Lý Manhattan điều tra Trump thế nào. Pomerantz giữ im lặng vì không muốn lộ ra chút gì về cuộc điều tra về Trump.)

.

⚪ ---- Một cựu giám đốc điều hành của công ty mẹ ByteDance của TikTok đã nói rằng chính phủ Trung Quốc “duy trì” quyền truy cập vào dữ liệu của công ty TikTok tại Hoa Kỳ. Yintao Yu, người từng là trưởng bộ phận kỹ thuật cho các hoạt động tại Hoa Kỳ của ByteDance từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2018, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao California cho Quận San Francisco vào đầu tháng này với cáo buộc chấm dứt hợp đồng sai trái vì phục vụ như một người tố giác phơi bày những gì Yu coi là phi đạo đức và các hành vi bất hợp pháp.

Nhà thờ Công giáo Việt Nam ở San Jose

Ông Yu cáo buộc trong một đơn khiếu nại gửi vào thứ Sáu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng ByteDance như một “công cụ tuyên truyền” để đàn áp hoặc quảng bá nội dung dựa trên những gì có lợi cho đất nước TQ.Khiếu nại cáo buộc rằng chính phủ Trung Quốc đã có thể giám sát công việc của ByteDance từ trụ sở chính ở Bắc Kinh và đã cung cấp cho công ty hướng dẫn về việc thúc đẩy “các giá trị cộng sản cốt lõi. Ủy ban duy trì quyền truy cập tối cao vào tất cả dữ liệu của công ty, thậm chí cả dữ liệu được lưu trữ ở Hoa Kỳ,” theo đơn khiếu nại nêu rõ.Anh ấy nói với The New York Times trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ấy đã thấy các kỹ sư của TikTok phiên bản Trung Quốc đẩy nội dung lan truyền tình cảm chống Nhật Bản. Yu giải thích rằng dữ liệu của người dùng TikTok ở Hoa Kỳ được lưu trữ ở Hoa Kỳ khi anh làm việc cho công ty, nhưng các kỹ sư ở Trung Quốc vẫn có quyền truy cập vào dữ liệu đó.⚪ ---- Thi thể của Robert Alton, một người đàn ông Anh quốc, đã được phát hiện tại nhà của anh 6 năm sau khi anh ta chết ở đó. Robert Alton được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Bolton vào ngày 9 tháng 3/2023, và các cuộc điều tra của cảnh sát và nhân viên điều tra xác định rằng ông có khả năng đã qua đời vào tháng 5/2017. Hiệp hội nhà ở Bolton at Home đã xin lỗi trong một tuyên bố gần đây sau khi biết rằng thi thể của ông vẫn chưa được phát hiện tại ngôi nhà trong sáu năm. Mặc dù hiệp hội cho biết họ đã thực hiện một số nỗ lực để liên hệ với Alton để kiểm tra an toàn khí đốt trước khi ngừng cung cấp.⚪ ---- Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) hôm thứ Sáu đã ra lệnh thu hồi 67 triệu bộ bơm túi hơi an toàn (airbag inflators) do ARC Automotive Inc. sản xuất, do có thể xảy ra bất trắc về an toàn. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Tennessee đã từ chối yêu cầu của cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Trước nguy cơ túi khí bị trục trặc có thể bung ra khi triển khai, General Motors đã đồng ý thu hồi 994.763 xe thể thao đa dụng (SUV), Buick Enclave, Chevrolet Traverse và GMC Acadia từ các năm sản xuất 2014 đến 2017. Ford, Volkswagen và Bayerische Motoren Werke (BMW) nằm trong số các nhà sản xuất xe hơi khác có sản phẩm bị thu hồi.⚪ ---- Thống đốc Gavin Newsom công bố hôm thứ Sáu rằng thâm hụt ngân sách của California đã tăng lên gần 32 tỷ đô la, cho biết những thách thức của tiểu bang một phần là do tỷ lệ lạm phát liên bang cao và quyết định của tiểu bang cho phép một số người trì hoãn nộp thuế sau các cơn bão mùa đông. Đó là nhiều hơn khoảng 10 tỷ đô la so với Newsom dự đoán vào tháng 1/2023, khi ông đưa ra đề xuất ngân sách đầu tiên của mình.Newsom hiện đang trình bày chi tiết đề xuất mới nhất của mình về chi tiêu tiểu bang trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7/2023. Tổng ngân sách của tiểu bang California là khoảng $306 tỷ, lớn hơn nhiều so với bất kỳ ngân sách tiểu bang nào khác. California là một trong những tiểu bang duy nhất bị thiếu hụt trong năm nay. Điều đó chủ yếu là do luật thuế lũy tiến của nó dựa vào những người nộp thuế giàu có có thu nhập gắn liền với hoạt động của thị trường chứng khoán.Hồi tháng 1/2023, Newsom đã đề xuất một số ý tưởng để bù đắp thâm hụt, bao gồm 9,6 tỷ đô la cắt giảm chi tiêu. Đề xuất mới nhất của ông bổ sung thêm 1,1 tỷ đô la cắt giảm chi tiêu và thêm tới 3,9 tỷ đô la nếu doanh thu không cải thiện. Newsom cũng đang bù đắp phần còn lại của khoản thâm hụt bằng cách thay đổi chi phí, lấy một số tiền từ quỹ dự trữ an toàn tiếp theo của tiểu bang và đi vay.⚪ ---- Cảnh sát Los Angeles cho biết vụ bắn chết ba phụ nữ trong một vụ tấn công hồi tháng 1/2023 ở Beverly Crest và một người đàn ông ở North Hollywood vào tháng 12/2022 đều do các thành viên băng đảng từ Chicago gây ra. Các nạn nhân bị bắn ở thị trấn Beverly Crest là: Iyana Hutton, 33 tuổi, đến từ Chicago; Nenah Davis, 29 tuổi, đến từ Bolingbrook, Illinois; và Destiny Sims, 26 tuổi, đến từ Buckeye, Arizona. Cả 3 đã bị giết khi đang ngồi trong xe hơi ở khu 2700 của đường Ellison Drive vào ngày 28/1/2023. Có 6 người khác bị thương, tên không được tiết lộ để bảo vệ sự an toàn của họ.Trong khi đó, vào ngày 16/12/2022 ở Bắc Hollywood, Julian Bynum, 30 tuổi và cũng ở Chicago, được cho là đã chết tại hiện trường vụ xả súng ở dãy nhà 6800 Đại lộ Simpson. Mặc dù các nạn nhân không có quan hệ họ hàng ngoài những mối liên hệ chung của họ với khu vực Chicago, nhưng tất cả họ đều bị giết bởi cùng một nhóm đàn ông, theo Đại úy LAPD Jonathan Tippet.Ba trong số những kẻ xả súng bị cáo buộc -- Daries Stanford, 28 tuổi, Dejean Thompkins, 28 tuổi và Dontae Williams, 23 tuổi --- đều đã bị bắt. Thompkins đã bị buộc tội là người gây ra vụ tấn công ở Bắc Hollywood. Tất cả đều đến từ khu vực Chicago, nhưng Stanford đã bị bắt ở Thành phố New York, Thompkins ở Chicago và Williams ở Gary, Indiana, trước khi y được trả về Chicago.⚪ ---- Cảnh sát nói 1 người đàn ông đã trốn thoát sau khi bị cáo buộc bắn hàng xóm của mình qua bức tường chung cư ở Tây Hollywood vào tháng Tư đã bị bắt hôm thứ Ba. Nghi can này là Joshua Findley, 31 tuổi. Vào ngày 7 tháng 4/2023, Findley bị truy nã vì liên quan đến vụ nổ súng tại Căn hộ The Dylan trên dãy nhà 7100 của Đại lộ Santa Monica.Khi các cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy một phụ nữ ngoài 50 tuổi với hai vết thương do đạn bắn — một vết vào cổ và một vết ở chân trong căn hộ của cô. Các quan chức cho biết người phụ nữ được cho là đang ở một mình trong bếp khi những viên đạn xuyên qua tường và trúng người cô. Cảnh sát không tin rằng người phụ nữ là mục tiêu, nhưng vẫn đang điều tra nguyên nhân.⚪ ---- Một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi một(lúc đó, nhà thờ này mang tên: Saint Patrick's Cathedral) vào năm 2012. Hơn một thập niên sau, nhà thờ, bây giờ mang tên Đức Mẹ La Vang (Our Lady of La Vang Church), chào đón cộng đồng trở lại. Ngay giữa trung tâm thành phố San Jose, một nơi mà Cộng đồng người Việt có thể gọi là nhà - Nhà thờ Đức Mẹ La Vang. Ngôi nhà thờ tuyệt đẹp cuối cùng sẽ mở cửa cho công chúng vào cuối tuần này, trước sự vui mừng của nhiều người trong khu vực, bao gồm cả chức sắc Giáo phận San Jose: Thầy Phó tế Dinh Chu.Hơn 30 triệu đô la đã được quyên góp để hỗ trợ việc mở lại nhà thờ và cho lễ khai trương. Hàng ngàn khách từ khắp nơi trên thế giới dự kiến sẽ tham dự. Thầy Phó Tế Chu nói: “Trong môi trường này của hội thánh nhà của chúng tôi, chúng tôi không chỉ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau tạ ơn, mà còn có cảm giác về một cộng đồng thực sự."Đó là một cảm giác đã lâu lắm rồi giáo dân Việt Nam không cảm nhận được tại San Jose này. Năm 2012, nhà thờ cũ của họ, Nhà thờ Saint Patrick, bị thiêu rụi. Các buổi lễ của nhà thờ vẫn tiếp tục ở những địa điểm như phòng tập thể dục của trường học trong hơn một thập niên.Phó tế Chu nói: “Đó là một cuộc đấu tranh khá vất vả vì phải mất rất nhiều thời gian để sắp xếp và tổ chức các lễ kỷ niệm cũng như thánh lễ ở những nơi khác. Bây giờ sau 11 năm, bây giờ chúng tôi có nhà thờ tại gia của chúng tôi."⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ một thư ký tòa soạn và cộng tác viên của một tạp chí về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 13/5, Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ đối tượng Bùi Minh Ngọc (SN 1984, trú tại Nam Từ Liêm, cộng tác viên tạp chí Sức khoẻ Việt) và đối tượng Nguyễn Trung Sáng (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, thư ký tòa soạn tạp chí Sức khoẻ Việt) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 6/5, Công an quận Nam Từ Liêm nhận đơn trình báo của chị V.T.T (nhân viên phòng khám nha khoa Sunny Dental) về việc có người gọi điện nhận là phóng viên của "Báo Sức khỏe Việt", viết bài phản ánh không đúng sự thật về phòng khám nha khoa. Sau đó người này gửi link bài viết cho chị T. đe dọa, yêu cầu chị phải chuyển tiền để gỡ bài viết.⚪ ----. Theo VOV. Doanh nghiệp có đông công nhân nhất TP.HCM là Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân) vừa có báo cáo với ngành chức năng TP về dự kiến sẽ cắt giảm thêm gần 6.000 lao động.⚪ ---- HỎI 1: Quân đội Đài Loan sẽ không cho Mỹ phá sập nhà máy TSMC trong khi quân đội TQ tấn công Đài Loan?ĐÁP 1: Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan nói như thế. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan Chiu Kuo-cheng hôm thứ Hai 8/5/2023 nói rằng quân lực Đài Loan sẽ không dung thứ cho việc phá hủy bất kỳ cơ sở nào của Đài Loan, để đáp lại đề nghị của Dân biểu Hoa Kỳ Seth Moulton rằng Hoa Kỳ nên cảnh báo Trung Quốc rằng Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) sẽ bị "làm nổ tung" nếu TQ tấn công Đài Loan.Tại một hội nghị do viện nghiên cứu Milken Institute có trụ sở tại California tổ chức vào tháng 5, Moulton đã được hỏi tác dụng răn đe mà chính sách chip của Hoa Kỳ có thể có đối với Trung Quốc, ông trả lời: "Mỹ nên nói rõ với Trung Quốc rằng nếu bạn xâm lược Đài Loan, chúng ta sẽ cho nổ tung TSMC." Cố vấn chính sách quốc phòng Hoa Kỳ và cựu quan chức chính phủ Michele Flournoy đã nhanh chóng phản bác nhận xét của ông, nói rằng nếu TSMC bị phá hủy, sẽ có "tác động hai nghìn tỷ đô la đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm đầu tiên" và "bạn sẽ đặt hoạt động sản xuất trên toàn thế giới giậm chân tại chỗ."Trước phiên họp của Viện Lập pháp vào thứ Hai, Chiu đã được giới truyền thông Đài Loan yêu cầu bình luận về tuyên bố của Moulton. Ông Chiu nói rằng bất kỳ ai muốn đánh bom bất kỳ cơ sở nào ở Đài Loan, bất kể mục đích đó là nhằm mục đích phòng thủ, đều đã vượt quá tiêu chuẩn quốc phòng, theo Liberty Times đưa tin.Bộ trưởng Quốc phòng nói rằng các lực lượng vũ trang chịu trách nhiệm bảo vệ Đài Loan và con người, vật chất và tài nguyên chiến lược của Đài Loan. Do đó, "nếu họ muốn đánh bom cái này hay cái kia", quân lực Đài Loan sẽ không dung thứ cho tình huống như vậy, theo ông Chiu nói.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 42% y tá Michigan nói rằng họ biết thiếu nhân viên y tế làm chết bệnh nhân?ĐÁP 2: Đúng thế. Các y tá ở Michigan cho biết trình hình thiếu nhân sự ảnh hưởng tiêu cực đến bệnh nhân và người lao động, với 42% cho biết trong một cuộc khảo sát năm 2023 rằng họ có thể liên hệ cái chết của bệnh nhân với tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế. Hiệp hội Y tá Michigan đã tiến hành cuộc khảo sát và kết quả được báo cáo bởi Mlive.Chi tiết: