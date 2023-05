Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Động Phật Giáo San Diego đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2567 (2023 DL)

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài

San Diego Nam California (VB) – Tại Trường Trung Học Horace Mann Middle School, San Diego, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo San Diego, Nam California đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2567 (2023 DL) vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 06 và 07 tháng 5 năm 2023 thành công viên mãn, với sự chứng minh tham dự của hàng trăm chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, hàng ngàn đồng hương Phật tử và cư dân trong vùng.









Đoàn rước đạo tràng Tu Viện Bồ Đề Quan khách có các vị đại diện chính quyền địa phương, quý vị dân cử, đại diện dân cử Quận Hạt San Diego và Thành phố San Diego, các tổ chức Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản, các vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí. Đặc biệt phái đoàn Việt Báo gồm có: Chủ nhiệm: Hòa Bình Lê, Hằng Nguyễn và ban biên tập Phan Tấn Hải, Huỳnh Kim Quang, Doãn Hưng, Nguyễn Thanh Huy…



Chứng minh tham dự buổi lễ có: Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK), HT. Thích Phước Thuận, Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK; HT. Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH/GHPGVNTNHK, HT. Thích Minh Tuyên, Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Hải Ngoại, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; HT. Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐĐH/GHPGVNTNHK, HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký HĐĐH/GHPGVNTNHK, HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên HĐGP/GHPGVNTNHK, HT. Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh HĐĐH/GHPGVNTNHK; HT. Thích Minh Hồi Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiết Thiết, HĐĐH/GHPGVNTNHK, HT. Thích Giác Pháp, HT. Thích Quảng Mẫn,Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ HĐĐH/GHPGVNTNHK, Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế HĐĐH/GHPGVNTN/HK, quý chư tôn đức Tăng Sri Lanka, Compuchia cùng quý chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô đến từ các chùa và tự viên Nam California.



Đồng Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản 2023 do HT. Thích Nguyên Siêu và HT. Thích Minh Hồi.





Điều hợp chương trình do Thượng Toạ Thích Hạnh Tuệ, Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK.





Chương trình bắt đầu khai mạc vào 4 giờ chiều Thứ 7 ngày 6 tháng 5 năm 2023, mở đầu với màn biểu diễn múa Lân chào mừng Phật Đản, Thuyết pháp về Ý Nghĩa Ngày Đản Sinh và Hoa Đăng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.





Chủ Nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023 vào lúc 8 giờ sáng cung đón Chư Tôn Thiền Đức và đồng hương Phật tử.





10 giờ sáng ban nghi lễ làm lễ tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài.









Gia đình Phật Tử hợp ca Liên Khúc Mừng Khánh Đản Đoàn rước cung thỉnh chư tôn đức sắp thành hai hàng dài, mỗi chùa đều có màu đồng phục riêng, đặc biệt có đoàn rước về từ xa đó là Tu Viện Bồ Đề đến từ Thành Phố Bakersfield (trung California).



Nghi thức chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo Kỳ và phút mặc niệm do Gia Đình Phật Tử Áo Lam thực hiện.





Sau nghi thức chào cờ các em Gia Đình Phật Tử hợp ca Liên Khúc Mừng Khánh Đản.





HT. Thích Nguyên Siêu đồng trưởng ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc, trích đoạn:





“… Đã bao lần đóa hoa ưu đàm nở trên cành cây lịch sử, trong vườn Lâm Tỳ Ni, nơi hoàng hậu Maya đang thưởng ngoạn cảnh đẹp nên thơ muôn hồng nghìn tía, của một hoàng cung quyền quý cao sang, thành Ca Tỳ La Vệ. Đây, trong khu vườn lá hoa tươi đẹp, buổi sáng ban mai, những giọt sương còn đọng trên cành long lanh như ánh ngọc. Thái tử Tất Đạt Đa chào đời trong sự bình yên của Chư Thiên và nhân loại. Sự bình yên này đã viết nên bức thông điệp hòa bình cho nhân thế, cho chúng sanh, suốt một dòng lịch sử gần 3000 năm qua. Thừa sự hành trạng độ sinh vô phân biệt lòng Từ Bi thấm đượm khắp muôn nơi và Trí tuệ rạng ngời soi tỏ đường đi lối về của đức Thế Tôn bậc vô sở Trước Đẳng Chánh Giác, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo San Diego, đứng ra tổ chức ngày kỷ niệm Đại Lễ Phật Đản năm nay tại quận hạt San Diego địa phương này. Chúng con, Ban Tổ Chức cung đón quý Ngài, vô lượng an lạc và hân hoan chào mừng quý quan khách đồng hương Phật tử, tham dự đông đảo chương trình mùa Phật Đản năm nay.





Kỷ niệm ngày đức Phật Đản Sanh, là tự hỏi lại lòng mình, người đệ tử của Phật phải noi theo gương Phật, làm các hạnh lành, nói các điều tốt và ý nghĩ thiện lợi bình an cho tha nhân. Được vậy là điều vô cùng trân quý trên con đường tu tập cho mình, cho người và cho tất cả khắp vạn loại chúng sanh. Hôm nay, chúng ta đang sống trên một quê hương tự do, dân chủ, vậy chúng ta phải tự do nói với chính chúng ta rằng, phải mở rộng tâm Đại Từ, ban bố tình thương yêu lớn và mở rộng vòng tay Tự do để cứu nổi khổ vô cùng mà không phân biệt lãnh thổ, màu da, chủng loại… Con người hôm nay đã rơi vào thảm hoạ, chiến tranh, động đất, khủng bố, cướp bóc và những sự khủng hoảng, khốn cùng, khổ lụy. Nhân mùa Phật đản lần thứ 2647 PL. 2567. Giáo hội và Cộng Đồng Phật Giáo San Diego cất cao lời kêu gọi các cường quốc trên thế giới hãy biết tôn trọng mạng sống của con người, biết tôn trọng tự do và hoà bình mà chấm dứt chiến tranh, thiết lập một xã hội an bình, thịnh trị để cho con người trên thế giới có được đời sống thái hoà, hạnh phúc…

Hơn lúc nào hết, cộng đồng Chư Tăng Ni, và Phật tử San Diego đã và đang tay trong tay, lòng trong lòng, chung lưng đấu cật trong các Phật sự hoằng dương Phật pháp, nỗ lực san bằng mọi ngăn cách. Từ ý nghĩ đến việc làm, từ lời nói đến hành động tất cả đều được chuyển tải và hiện thực như giới kinh đã dạy: Tương Kính, tương thuận, Tương giáo, Tương Sám. Đây là kỷ cương, giềng mối, mà cũng là hướng đi đích thực của bản thể Tăng già…”



HT. Thích Nguyên Siêu đồng trưởng ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc



Tiếp theo Hòa Thượng Thích Minh Hồi, đồng trưởng ban tổ chức lên tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, GHPGVNTN/HK trong Thông Bạch có đoạn Ngài nói:





“Thật là hy hữu và phước báo cho nhân loại khi được đấng Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni từ Cung Trời Đẩu Suất thị hiện đản sanh vào thế giới bất an này cách nay 2647 năm!





Trong giờ phút thiêng liêng và mầu nhiệm đón mừng sự đản sanh của Đức Thế Tôn, Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK cùng với hàng trăm triệu Tăng, Ni và Phật tử trên toàn thế giới nhất tâm cung kính đảnh lễ xưng tán bậc Đại Trí và Đại Bi đã vì chúng sinh khổ đau mà thị hiện giáng trần để khai mở con đường giác ngộ và giải thoát cứu cánh mà trong lịch sử của nhân loại từ trước tới nay chưa từng chứng kiến.





Thật vậy, với những ai có thể thọ lãnh và hành trì giáo pháp và giới luật mà Đức Phật đã truyền dạy thì chắc chắn một điều rằng là những vị ấy đều cảm nghiệm một cách chân thật hương vị giải thoát khổ đau và triền phược ngay trong đời này như là kết quả tất yếu của một loại diệu dược sau khi được sử dụng đúng cách để trị bệnh…





Trong thế giới đầy bất an và biến động ngày nay, với vô vàn thiên tai và nhân họa thì giáo pháp giác ngộ và giải thoát của Đức Phật là giải pháp khả thi để làm vơi bớt khổ đau đang đè nặng lên thân phận bé bỏng của con người. Vì thế, mỗi người con Phật hãy tinh tấn nhiều hơn nữa để duy trì và truyền bá Chánh Pháp. Đó cũng là cách để xưng tụng và báo đáp thâm ân giáo hóa cao dày mà Đức Phật đã thị hiện đản sanh trong đời ác năm trược của thế gian.





Mùa Phật Đản năm nay cũng đánh dấu 60 năm biến cố pháp nạn xảy ra cho Phật Giáo Việt Nam, với hai sự kiện đáng ghi nhớ: Vụ đàn áp Phật Giáo tại đài phát thanh Huế vào đêm ngày 9 tháng 5 năm 1963 đã châm ngòi cho cuộc vận động đòi quyền bình đẳng và tự do tôn giáo, và ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để cầu nguyện cho pháp nạn sớm chấm dứt vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 đã đánh thức lương tri của cả nhân loại về khát vọng tự do và bình đẳng của Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam.





Từ bài học của biến cố pháp nạn 1963 và cả đoạn đường lịch sử 60 năm qua giúp chúng ta nhận thức được rằng các chế độ chính trị nếu không kiểm soát được đại khối Phật Giáo đồ thì họ sẽ thẳng tay triệt hạ. Vì thế, xin nghe theo lời Phật dạy rằng hãy nương tựa chính mình, nương tựa chánh pháp, không nương tựa ai khác. Và thêm nữa, chúng ta nên học bài học lịch sử hơn hai ngàn năm của Phật Giáo Việt Nam mà qua đó yếu tố then chốt để Phật Giáo sinh tồn chính là sống trong lòng Dân Tộc. Dân Tộc ở đây là đại khối quần chúng đồng bào không phải là các thế lực chính trị hay các cơ chế chính trị cai trị đất nước. Đừng nhầm lẫn việc Phật Giáo đồng hành với Dân Tộc qua việc đồng hành với chế độ, vì dân là vạn đại còn chế độ là nhất thời.





Mùa Phật Đản năm nay cũng đánh dấu 48 năm Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam cùng với cộng đồng người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do và xây dựng cuộc sống mới nơi quê người. Dù cuộc sống mới của người Phật Tử ly hương đã ổn định và ngày càng phát triển, sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp và phát huy nền văn hóa truyền thống của Dân Tộc vẫn nằm trên vai của mỗi người Phật Tử Việt Nam, xuất gia và tại gia…”



HT. Minh Hồi đồng trưởng ban tổ chức tuyên đọc Thông Bạch phật Đản



Sau đó là phần phát biểu và trao bằng tưởng lục đến ban tổ chức của các giới chức chính quyền địa phương để ghi nhận những đóng góp giá trị của cộng đồng Phật Giáo trong sinh hoạt chung của cộng đồng đa sắc tộc tại địa phương.









HT. Tín Nghĩa Ban Đạo Từ Trong lúc nầy Ban tổ chức cũng đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK và Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế lên trao bằng Công Đức cho Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2023.



Sau đó Hòa Thượng Chủ Tịch ban Đạo Từ, trong phần Đạo Từ có đoạn HT. nói: “Trước hết và trên hết, tự thân chúng tôi thành tâm tán dương và kính lễ nhị vị HT. Thích Nguyên Siêu và HT. Thích Minh Hồi đã đồng tâm hiệp lực phối hợp cùng chư tôn đức và hàng hàng lớp lớp quần chúng Phật tử vùng San Diego và phụ cận đã nhất tâm chung lòng chung sức, đứng lên nhận lãnh trọng trách tổ chức ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hạ phàm độ sanh vô cùng trang nghiêm trọng đại như hôm nay và đây cũng là lần thứ hai tại vùng nầy.





Tưởng cũng nên biết: Đây là Đại lễ Phật Đản lớn nhất kể từ khi nạn dịch Covid-19 hoành hành khổ đau cho nhân loại…





HT nói: “Bất cứ thế giới nào có Đức Phật thị hiện đản sinh, thế giới đó sẽ được thừa hưởng pháp lạc vi diệu , tuy vậy, có lần Đức Phật dạy rằng: “Chánh Pháp là thuồc hay, nhưng bệnh nhân không uống thuốc thì bệnh sẽ không khỏi. Đó là lỗi của bệnh nhân không phải lỗi của thuốc”. Cho nên, dù là lương dược, dù là chân lý tối thượng được tuyên thuyết từ một bậc đại giác, Pháp Phật cũng chỉ mang lại lợi ích cho kẻ nào đón nhận và thực hành đúng mức.

May mắn thay kể từ khi Đức Phật chuyển vận bánh xe Chánh Pháp lần đầu tiên tại vườn Nai, Tăng đoàn được thành lập, trải hơn 2500 năm, thất chúng đệ tử của Ngài trong nhiều quốc độ, nhiều thời kỳ đã nghiêm cẩn thực thi giáo lý và giới luật để duy trì và phát triển đạo mầu khắp năn châu. Để rồi trong những năm gần đây, chính Liên Hiệp Quốc đã công nhiên tuyên xưng Đạo Phật như là con đường của hòa bình, khai phóng và giác ngộ, là kim chỉ nam cho toàn hành tinh hướng về một thế giới an lạc, phúc lợi và thịnh trị…





HT tiếp: “Xin thành tâm kính lễ thập phương thường trụ Tam Bảo chứng minh gia hộ cho mọi Phật sự của chúng ta trên khắp thế giới đều được thông suốt, viên mản. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi sự phát tâm bồ đề, tinh tấn tu tập và bố thí cúng dường để thể hiện long từ bi, hỷ xả đối với tự thân, cũng như đối với cuộc đời. Đây là cách để biểu lộ niềm tri ân của chúng ta đối với Đức Từ Phụ, và cũng chính là cách cúng dường ngày Phật Đản ý nghĩa nhất trong các sự cúng dường.





Ngưỡng nguyện Chánh Pháp được trường tồn và tuyên dương khắp thế giới nầy để nhân loại và chúng sanh bớt khổ thêm vui, cùng hướng về một nhân gian tịnh độ ngay trong hiện tiền…”



HT. trưởng ban tổ chức nhận bằng Công Đức của Giáo Hội



Sau đó Thượng Tọa Thích Thường Tín, thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời cảm tạ chư tôn đức Tăng Ni, quý vị quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử đã tham dự ngày đại lễ Phật Đản 2023.









Nghi thức lễ Đản Sinh Tiếp theo là nghi thức Khánh Đản, ban tổ chức cung thỉnh một số chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng lên trước lễ đài để cử hành nghi thức, trong lúc nầy cả hội trường cùng vang lên lời kinh kính mừng Đức Phật Đản Sinh.



Sau nghi thức lễ khánh đản là Lễ Tắm Phật. Sau nghi lễ tắm Phật, ban tổ chức cung nghinh chư tôn đức trở lại trai đường thọ trai và đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do ban tổ chức khoản đãi.





Trong lúc nầy tại lễ đài đồng hương Phật tử đã đón xem một chương trình văn nghệ mừng Phật Đản Sanh thật xuất sắc do các anh chị em nghệ sĩ và các em trong Gia Đình Phật Tử trình diễn.





Kết thúc chương trình vào lúc 4:00 chiều cùng ngày.