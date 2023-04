Ashley Nguyễn (lớp 12 Trung học Westminster, Quận Cam) đã được trao giải nhất tại Hội nghị khoa học khí hậu Innovations in Climate Resilience Conference do Battelle tổ chức.

.

- Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Lân Thắng bị tòa Hà Nội kêu án 6 năm tù trong phiên xử kín.

- Trump lên Fox News, ca ngợi Tập Cận Bình là người đàn ông thông minh và xuất sắc, hơn Biden xa.

- Trump thề sẽ không bỏ cuộc đua 2024 dù bị tòa kêu án tù. Trump nói Biden sẽ thất cử 2024. Trump tố Biden làm hại quan hệ Mỹ-Nga.

- Một cổ đông của Fox Corporation kiện cha con Rupert Murdoch vì cho phép Fox News loan tin vịt của Trump về bầu cử tổng thống 2020.

- Abby Grossberg (bị Fox News sa thải): Fox News có các băng bí mật trong đó Rudy Giuliani, Sidney Powell và các phụ tá của Trump thú nhận rằng họ không có bằng chứng gian lận bầu cử 2020.

- Thăm dò sơ bộ Cộng Hòa: Trump hơn Ron DeSantis 33 điểm

- Stephen Miller (Cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump) gặp đại bồi thẩm đoàn để khai về các cuộc trò chuyện giữa ông với Trump về ngày 6/1/2021.

- Thẩm phán Lewis A. Kaplan muốn biết Trump có tới dự phiên tòa ở New York xử vụ cô Carroll kiện Trump cưỡng hiếp hay không vì cần giữ an ninh.

- Thẩm phán cấm các luật sư của Dominion không được nhắc về cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 trong vụ kiện Fox News.

- Biện lý Bragg kiện DB Cộng hòa Jim Jordan để ngăn trát đòi Jordan gửi cựu công tố Mark Pomerantz đòi ra Hạ viện khai về Bragg điều tra Trump.

- Nghe lời Trump, đi biểu tình 6/1/2021, ném bình cứu hỏa vào cảnh sát, cựu lính cứu hỏa lãnh 4 năm tù.

- Chicago sẽ là nơi họp Hội nghị Quốc gia Đảng Dân chủ vào năm 2024. Cách Chicago 90 dặm sẽ tổ chức Hội nghị Quốc gia Cộng hòa ở Milwaukee.

- Một dân cử thứ 2 của Louisiana chuyển đảng từ Dân chủ sang Cộng hòa.

- DB/TB Cộng hòa Paul Sherrell mất ghế trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện Tennessee vì đòi án tử hình phải “treo cổ lên cây”

- Mỹ: bộ quy tắc chống ô nhiễm khói xe sẽ cắt giảm gần 10 tỷ tấn khí thải CO2, tiết kiệm cho dân Mỹ trung bình 12.000 đô/xe

- WHO: 1 phụ nữ TQ chết vì cúm gia cầm.

- Nga: đã thông báo cho Mỹ vụ Nga phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa

- Anh: Nga mở rộng khu vực phòng thủ ở tỉnh Zaporizhzhia: 3 lớp phòng thủ tuyến đầu.

- Ba Lan: Mỹ sẽ cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley.

- Ukraine: sẽ truy tìm để trừng phạt những người lính Nga trong video chặt đầu một tù binh Ukraine bằng dao khi anh còn sống.

- Tài liệu cho là mật của Pentagon nói Serbia đã đồng ý gửi vũ khí cho Ukraine. Serbia thanh minh: Serbia không hề bán vũ khí cho Ukraine.

- Đan Mạch: các đồng minh phương Tây sẽ bàn xem có nên gửi chiến đấu cơ tới Ukraine hay không.

- Ngoại trưởng Ukraine điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ: Mỹ ủng hộ Ukraine, sẽ giúp chiến thắng Nga

- 1 cựu sĩ quan tình báo quân sự Nga về với Ukraine, sẽ lập 1 tiểu đoàn tình nguyện về Siberia kháng chiến chống Putin.

- Quân đội Myanmar không kích vào làng Pazigyi, giết chết khoảng 100 người.

- Nam Hàn: cháy rừng khu du lịch, thiêu rụi 100 kiến trúc, khách sạn, trong đó có 40 nhà dân.

- Thủ đô: nổ súng, 1 người chết và 2 người nhập viện nguy kịch.

- California: mẹ của một thiếu niên chết vì dùng quá liều fentanyl tại 1 trường trung học vận động cho dự luật ngừa ma túy

- Quận Cam: thêm 1 nữ sinh gốc Việt đoạt giải nhất cuộc thi khoa học toàn quốc Battelle Climate Challenge.

- TIN VN. Đánh bắt thua lỗ nhiều ngư dân ở Bà Rịa – Vũng Tàu rao bán tàu.

- TIN VN. Đìu hiu chợ truyền thống.

- HỎI 1: Gần 6/10 dân Mỹ sống từ tuần lương này qua tuần lương kia? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 1/5 dân Mỹ từng bị súng đe dọa? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (12/4/2023) ---- Trump nói với Fox News, nói về cách một số nhà lãnh đạo thế giới khác so sánh với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden: "Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người đàn ông thông minh và xuất sắc. Tất cả họ đều là những người hàng đầu. Người của chúng ta [Biden] không phải là người hàng đầu. Chưa bao giờ. Đây là những người hàng đầu ở đầu trò chơi của họ. Đây không phải là những người chơi trò chơi.” Trump nói, sự tương tác với Washington là “việc kinh doanh” đối với họ [chứ không phải trò chơi].

.

---- Trump trong một cuộc phỏng vấn với Fox News đã nói rằng cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 đã làm xấu quan hệ Mỹ-Nga. Theo Trump, cuộc điều tra là vô căn cứ và nó cản trở mối quan hệ có thể có lợi giữa hai nước. Trong cuộc điều tra về thông đồng Trump-Nga năm 2016, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Putin can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống để mang lại lợi ích cho Trump. Các cáo buộc được hỗ trợ bởi nhiều liên hệ giữa các quan chức chiến dịch tranh cử của Trump và các cá nhân Nga.

.

---- Trump cũng nói trên Fox News, bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng tái đắc cử của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024: "Hãy nhìn xem, tôi cũng quan sát ông ấy giống như bạn vậy. Và tôi nghĩ việc nói điều đó gần như không phù hợp đối với tôi - tôi không hiểu tại sao điều đó lại có thể xảy ra." Trump nhấn mạnh rằng có "điều gì đó không ổn" với Biden. không chỉ tuổi. Biden đã chính thức bày tỏ mong muốn tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai nhưng chưa đưa ra thông báo chính thức.

.

---- Trump cũng nói đêm Thứ Ba rằng Trump sẽ không bỏ cuộc đua năm 2024 vì bất kỳ lý do pháp lý nào khi Trump có thể phải đối mặt với khả năng bị kết án trong một vụ án liên quan đến các khoản thanh toán tiền bịt miệng: “Có bất cứ điều gì họ có thể ném vào bạn một cách hợp pháp, điều đó sẽ thuyết phục bạn từ bỏ cuộc đua không? Nếu bạn bị kết án trong vụ này ở New York, bạn có bỏ học không? Không, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc - đó không phải việc của tôi. Tôi sẽ không làm điều đó.” Trump trả lời.

.

Trump đã bị truy tố vào thứ Ba tuần trước với 34 trọng tội liên quan đến giả mạo hồ sơ để che giấu các khoản tiền bịt miệng cô Stormy Daniels. Luật New York quy định rằng việc giả mạo hồ sơ kinh doanh leo thang thành trọng tội khi “ý định lừa đảo của một cá nhân bao gồm ý định phạm tội khác hoặc hỗ trợ hoặc che giấu hành vi phạm tội đó.” Mỗi tội danh có thể bị phạt tù tối đa 4 năm, nhưng các chuyên gia cho biết những kẻ phạm tội lần đầu hiếm khi phải ngồi tù vì những tội danh tương tự.

.

---- Một cổ đông của Fox Corporation hôm thứ Ba đã kiện Rupert Murdoch, con trai ông ta là Lachlan và các giám đốc khác trong hội đồng quản trị của công ty Fox về những tuyên bố rằng họ cho phép Fox News lan truyền những lời dối trá về bầu cử tổng thống 2020. Nguyên đơn Robert Schwarz nói rằng hội đồng quản trị đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác của mình đối với công ty khi quyết định “câu khán giả bằng cách quảng bá các tuyên bố bầu cử bị đánh cắp sai sự thật, điều này khiến Fox bị chế giễu công khai và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Fox News với tư cách là một tổ chức truyền thông được cho là báo cáo chính xác các sự kiện đáng chú ý."

.

Schwarz cũng cáo buộc rằng “Fox biết — từ hội đồng quản trị trở xuống — rằng Fox News đang đưa tin sai sự thật và nguy hiểm” về cuộc bầu cử nhưng “quan tâm đến xếp hạng ngắn hạn và thị phần” hơn là tác hại lâu dài của những lời dối trá. Vụ kiện xảy ra cùng với các vụ kiện phỉ báng đang diễn ra do Dominion Voting Systems và Smartmatic đệ trình chống lại Fox để đòi bồi thường thiệt hại tổng cộng 4 tỷ đô la trước những cáo buộc rằng đài Fox News cho rằng máy bỏ phiếu của các công ty đã được sử dụng trong một âm mưu lật ngược phiếu bầu năm 2020 chống lại Donald Trump.

.

---- Abby Grossberg (nhà sản xuất đã bị Fox News sa thải) nói đài Fox News này có các đoạn băng bí mật về Rudy Giuliani thú nhận rằng không có bằng chứng nào về việc cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bị đánh cắp, theo báo The Daily Beast đưa tin hôm thứ Ba. Báo này viết: "Grossberg, người đang kiện đài Fox News về tội quấy rối và môi trường làm việc độc hại, tuyên bố rằng các cuộc trò chuyện hậu trường với Giuliani, cựu luật sư của Trump, Sidney Powell và các quan chức chiến dịch tranh cử của Trump, khiến họ thú nhận rằng họ không có bằng chứng nào chứng minh cho cuộc bầu cử thống trị của họ gian lận dối trá. Cô ấy còn nói rằng một cố vấn của Trump đã chỉ ra tầm quan trọng của ngày 6 tháng 1/2023 trước cuộc tấn công ở Điện Capitol, lưu ý rằng cố vấn nói rằng 'không có vấn đề gì' với máy bỏ phiếu và ngày 6 tháng 1 hiện là 'điểm dừng' để xác định các cuộc bầu cử."

.

Bản tin viết thêm: "Từng là nhà sản xuất đặt trước cấp cao cho người dẫn chương trình Maria Bartiromo ủng hộ Trump của Fox News trước khi chuyển sang chương trình của Carlson, Grossberg đã đệ trình hai vụ kiện chống lại Fox News vào tháng trước với cáo buộc ... trong khi làm chệch hướng đổ lỗi từ các giám đốc điều hành của Fox."

.

.

---- Trump đã mở rộng khoảng cách dẫn trước với Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis trong cuộc tranh cử sơ bộ giả định của Đảng Cộng hòa lên tới 33 điểm, theo một cuộc thăm dò mới. Một cuộc thăm dò của Morning Consult cho thấy Trump với 56% phiếu bầu trong số một nhóm những người thách thức Cộng Hòa hiện tại và tiềm năng cho đề cử, và DeSantis ở vị trí thứ hai với 23%. Điều này đánh dấu vị trí dẫn đầu rộng nhất của Trump trong cuộc thăm dò kể từ khi Morning Consult bắt đầu theo dõi cuộc bầu cử sơ bộ giả định vào tháng 12.

.

---- Cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump, Stephen Miller, đã gặp đại bồi thẩm đoàn liên bang để phải khai về các cuộc trò chuyện giữa ông với Trump liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021. CNN đưa tin rằng Miller có thể sẽ bị thẩm vấn về cuộc điện thoại mà Miller đã có với Tổng thống lúc bấy giờ là Trump vài phút trước cuộc biểu tình tại Ellipse trước cuộc tấn công. Bloomberg cũng báo cáo rằng Miller đã bước vào tòa án ở Washington, D.C., nơi đại bồi thẩm đoàn họp, cùng với hai luật sư của anh ta.

.

Sự xuất hiện của Miller diễn ra sau khi Thẩm phán Beryl Howell của Tòa án thủ đô D.C. vào tháng trước ra phán quyết rằng Miller, cựu chánh văn phòng của Trump, Mark Meadows, và các cựu quan chức khác của Trump phải ra khai trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp vào ngày 6/1/2021. Trump đã kháng cáo quyết định này, nhưng Tòa kháng án đã giữ nguyên lệnh hồi tuần trước.

.

---- Thẩm phán Lewis A. Kaplan muốn biết liệu Trump có kế hoạch tham dự một phiên tòa xét xử ở New York trong tháng này hay không. Vụ kiện này do nhà văn E. Jean Carroll nói rằng Trump đã cưỡng hiếp bà trong phòng thay đồ một tiệm bách hóa vào những năm 1990s.

.

Thẩm phán Lewis A. Kaplan đã ra lệnh hôm thứ Hai chỉ đạo các bên trong vụ án thông báo cho ông trước ngày 20/4 liệu họ có mặt trong suốt phiên tòa hay không, dự kiến bắt đầu vào ngày 25/4 tại tòa án liên bang Manhattan. Và sau đó trong ngày, Kaplan từ chối yêu cầu tiết lộ tên của các bồi thẩm viên ẩn danh cho các luật sư, nói rằng những tuyên bố công khai mới nhất của Trump về một vụ án hình sự chống lại Trump tại tòa án tiểu bang cho thấy các bồi thẩm viên có thể bị quấy rối nếu danh tính của họ bị tiết lộ.

.

Nhà văn E. Jean Carroll đã kiện Trump vào tháng 11, nói rằng ông ta đã cưỡng hiếp cô vào đầu năm 1996 sau một cuộc gặp tình cờ tại cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman. Trump đã nhiều lần phủ nhận điều đó. Các cáo buộc hiếp dâm được đưa ra ngay sau khi một đạo luật tạm thời của tiểu bang có hiệu lực cho phép các nạn nhân bị hiếp dâm trưởng thành kiện những kẻ lạm dụng họ, ngay cả khi các vụ tấn công đã xảy ra từ nhiều thập niên trước.

.

Các luật sư của Trump đã không trả lời vào thứ Hai trước các yêu cầu bình luận về lệnh của Kaplan. Luật sư Roberta Kaplan, không có quan hệ gì với thẩm phán, cho biết Carroll “dự định sẽ có mặt trong toàn bộ phiên tòa.” Theo lệnh của mình, thẩm phán yêu cầu “mỗi bên” thông báo bằng văn bản về việc họ có ý định tham dự toàn bộ phiên tòa hay không. Nếu không, Thẩm phán yêu cầu được cho biết ngày giờ mỗi cá nhân sẽ vắng mặt.

Thẩm phán cho biết lệnh này không được hiểu là đề xuất liệu một trong hai bên có nghĩa vụ phải có mặt trong suốt phiên tòa hay những hậu quả pháp lý nào có thể dẫn đến quyết định không có mặt trong suốt thời gian đó. Thẩm phán có thể quan tâm đến việc biết chính xác thời điểm Trump có thể ra tòa vì bảo vệ an ninh đặc biệt cần thiết cho một cựu tổng thống đang vận động cho nhiệm kỳ thứ hai.

.

---- Một thẩm phán đã ra phán quyết hôm thứ Ba rằng các luật sư của công ty máy bầu phiếu Dominion không được quyền đề cập đến cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 ở Điện Capitol trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng sắp tới chống lại Fox News. “Chúng tôi không đưa cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào tòa. Điều đó có thể dành cho một tòa án khác vào một thời điểm khác. Nó không dành cho cái này,” theo lời Thẩm phán Eric Davis của Tòa án Thượng thẩm cho biết, giải thích rằng các bồi thẩm viên có thể bị ảnh hưởng bởi những gợi ý rằng việc Fox lựa chọn đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử đã góp phần gây ra bạo loạn.

.

Các luật sư của Fox News đã yêu cầu Thầm phán Davis cấm đề cập đến các cuộc tấn công trong hồ sơ tòa án được công khai vào thứ Năm tuần trước, viết rằng, “Tuyên bố phỉ báng của Dominion không liên quan gì đến cuộc bạo động ở Điện Capitol.” Davis cho biết vào tuần đó rằng Davis đồng ý, nói trong phiên điều trần hôm thứ Tư, “Tôi không thấy ngày 6 tháng 1 có liên quan trong trường hợp này. Tôi biết điều đó có thể gây sốc cho mọi người.” Cũng tại phiên điều trần đó, Davis đã cấm nói về cuộc nổi dậy 6/1 trong phiên tòa, dự kiến bắt đầu xử vào ngày 17/4 nếu không có thỏa thuận nào vào phút cuối.

.

.

---- Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã đệ đơn kiện Dân biểu Cộng hòa Jim Jordan (Ohio) vào thứ Ba để ngăn chặn sự can thiệp vào hồ sơ truy tố Trump ở New York. Bragg đưa đơn kiện chống lại trát đòi do Ủy ban Tư pháp Hạ viện, một ủy ban do Đảng Cộng hòa lãnh đạo do Jordan làm chủ tịch, ban hành tuần trước đối với cựu công tố Mark Pomerantz, người đã làm việc trong vụ gian lận thuế của Trump, yêu cầu Pomerantz xuất hiện trước ủy ban ngày 20/4/2023 để lấy lời khai về cuộc điều tra nhắm vào Trump do 2 đời Biện lý quận Manhattan thực hiện.

.

Biện lý Bragg cáo buộc Jordan và Ủy ban Tư pháp Hạ viện tham gia vào một "cuộc tấn công trắng trợn và vi hiến chưa từng có" nhằm vào hồ sơ Bragg điều tra và truy tố Trump về xào nấu hóa đơn các khoản tiền bịt miệng cô đầm Stormy Daniels.

.

---- Nghe lời Trump, đi biểu tình 6/1/2021, ném bình cứu hỏa vào cảnh sát, cựu lính cứu hỏa lãnh 4 năm tù. Robert Sanford, người vừa bị kết án 4 năm tù hôm thứ Ba vì ném bình chữa cháy vào các cảnh sát Thủ đô trong cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021, cho biết: “Tâm lý bầy đàn là có thật, và tôi đã bị cuốn vào nó." Sanford đã nghỉ hưu, từng làm lính cứu hỏa ở Chester, Pennsylvania. Anh ta bị bắt ngay sau khi xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào tháng 1/2021 và hiện đang khai trước tòa rằng anh ta đã bị lừa khi tin vào âm mưu bầu cử năm 2020 của Trump. Luật sư của Sanford, Andrew Stewart, thậm chí còn cho biết Sanford đang tham gia liệu pháp "xóa tâm lý sùng bái tà giáo" và vô cùng hối hận về hành động của mình.

.

“Ngay cả sau khi bị tống giam, Sanford vẫn thường xuyên tham gia vào các cuộc thảo luận được thiết kế để xóa sổ tư tưởng mê tín lãnh tụ của mình,” theo luật sư Stewart nói. Steward nói rằng những cuộc thảo luận này là để xác định “tại sao anh ấy lại phát triển niềm tin đã khiến anh ấy đưa ra quyết định mà anh ấy đã làm vào ngày 6 tháng 1.” Sanford đã bị giam khoảng 8 tháng. Anh sẽ phục vụ 3 năm quản chế ngoài nhà tù.

.

.

---- Dân biểu tiểu bang Cộng hòa Paul Sherrell không còn trong Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Tennessee sau khi gây ra sự phẫn nộ từ tháng trước bằng cách kêu gọi “treo cổ lên cây” dùng như một phương thức cho án tử hình. Hồi đầu tháng 3, ủy ban đang thảo luận về một dự luật bổ sung các lựa chọn mới cho các vụ xử tử cấp tiểu bang thì Sherrell nói: “Tôi có thể sửa đổi điều đó bao gồm cả việc treo cổ lên cây không?”

.

Lúuc đó, ông phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức sau đề xuất này, điều này gợi nhớ một cách đáng sợ về lịch sử đen tối của việc treo cổ ở tiểu bang của ông. Vào thứ Ba, đài WTVF đã nói rằng Chủ tịch Hạ viện Tennessee Cameron Sexton đã xác nhận rằng Sherrell sẽ không còn ngồi trong Ủy ban Tư pháp: “Sau nhiều cân nhắc, Chủ tịch Hạ viện đã quyết định rằng Dân biểu Sherrell sẽ được chuyển đến Ủy ban Giao thông vận tải.”

.

---- Bạch Ốc đã công bố hôm thứ Tư một bộ quy tắc mới giải quyết ô nhiễm xe cộ và nhằm cắt giảm gần 10 tỷ tấn khí thải CO2. Chính quyền Biden cho biết các đề xuất mới cũng sẽ "tiết kiệm cho người tiêu dùng trung bình 12.000 đô la trong suốt vòng đời của một chiếc xe" và giảm "sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào 20 tỷ thùng dầu nhập cảng."

.

Các đề xuất mới của Sở Bảo vệ Môi trường (EPA) liên quan đến các xe hạng nhẹ và hạng trung, cũng như xe tải hạng nặng và cho phép chúng thích ứng với các tiêu chuẩn cập nhật "tuy nhiên hoạt động tốt nhất cho đội phương tiện của họ", cho phép chúng sử dụng một "bộ rộng các công nghệ kiểm soát khí thải có sẵn." EPA cho biết các quy tắc này cũng được dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện, với ước tính rằng xe điện có thể chiếm 67% thương vụ bán xe hạng nhẹ mới và 46% thương vụ bán xe hạng trung mới trong năm 2032.

.

---- Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố trường hợp đầu tiên được ghi nhận về một người chết vì một loại cúm gia cầm không thường thấy ở người đã được báo cáo ở Trung Quốc. Bệnh nhân, một phụ nữ 56 tuổi đến từ Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc, là người thứ ba bị nhiễm chủng cúm gia cầm H3N8. Hai trường hợp khác đã được xác nhận tại Trung Quốc vào năm ngoái.

.

WHO cho biết người phụ nữ này mắc “nhiều bệnh nền” và có “tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống” trước khi phát bệnh. Cô được đưa vào bệnh viện vì "viêm phổi nặng" vào ngày 3/3/2023 trước khi qua đời chưa đầy hai tuần sau đó. Cơ quan y tế cho biết chủng này dường như không có “khả năng lây lan dễ dàng từ người sang người” và nguy cơ bùng phát dịch trong nước hoặc quốc tế “được coi là thấp”.

.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm thứ Tư nói với các phóng viên rằng Moscow đã thông báo cho Hoa Kỳ về vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ bãi thử Kapustin Yar. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng vụ phóng đã thành công và mục đích của nó là thử nghiệm thiết bị chiến đấu tiên tiến cho ICBM. Theo Bộ này, tên lửa đã bắn trúng chính xác mục tiêu tại một địa điểm huấn luyện ở Kazakhstan.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Tư nói trong bản tin tình báo mới nhất rằng Nga đã và đang mở rộng các khu vực phòng thủ của mình ở tỉnh Zaporizhzhia: "Nga hiện đã hoàn thành ba lớp khu vực phòng thủ trên khoảng 120 km của khu vực này. Chúng bao gồm một tuyến đầu của các vị trí chiến đấu phía trước, và sau đó là hai khu vực phòng thủ gần như liên tục, phức tạp hơn."

.

Bộ chia sẻ rằng các bước như vậy rất có thể được thực hiện vì Moscow đang mong đợi lực lượng Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào thành phố Melitopol. Bộ này kết luận, mặc dù hệ thống phòng thủ có thể là một trở ngại "rất lớn", nhưng "cần có đủ pháo binh và nhân sự" để hệ thống này hoạt động.

.

---- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói, Mỹ sẽ cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley: “Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đặc biệt, chúng tôi đã nói về xe chiến đấu bộ binh Bradley và xe tăng Abrams.” Thủ tướng Ba Lan tin rằng Ba Lan đã làm những gì có thể về hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Sở an ninh SBU của Ukraine nói sẽ

Một tài liệu được cho là mật củ

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troe

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleb

Vladyslav Ammosov, cựu sĩ qua

Thành phố Chicago sẽ là địa điểm cho Hộ

Một dân cử thứ 2 của Louisiana chỉ trong t

Quân đội Myanmar hôm thứ Ba đã

Nam Hàn: cháy rừng, thiêu rụi 100 kiến trúc trong

Ít nhất 1 người chết và 2 người nh

Mẹ của một thiếu niên đã chết vì nghi ngờ dù

Quận Cam: 1 nữ sinh gốc Việt đoạt giải nhất cuộc thi khoa học toàn quốc Battelle Climate Challenge

Morawiecki nói rằng Ukraine hiện đang mua vũ khí từ Ba Lan, đặc biệt là với nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế như Liên Âu: "Những khoản tiền này được chuyển đến Kyiv và Kyiv đặt hàng Rosomak (xe bọc thép chở quân), Rak (súng cối tự hành), Krab (dàn pháo tự hành), Piorun (dàn phòng không di động) và nhiều loại vũ khí khác từ Ba Lan. Đây là tin tốt cho các công ty sản xuất Ba Lan. Tất nhiên, chúng tôi đã thuyết phục người Mỹ giúp Ukraine càng nhiều càng tốt, vì nó ảnh hưởng đến việc chiến tranh có thể kết thúc nhanh như thế nào, với chiến thắng của Ukraine.”----truy tìm và trừng phạt những người lính Nga được nhìn thấy trong đoạn video chặt đầu một tù binh Ukraine bằng dao khi anh vẫn còn sống. Quân đội Nga đã tra tấn tù nhân Ukraine trước khi giết anh ta, theo SBU cho biết trong một tin nhắn đăng trên Telegram vào ngày 12/4: "Hôm qua, một video đã được đăng trực tuyến cho thấy những người chiếm đóng Nga thể hiện thú tính của họ bằng cách tra tấn dã man một tù binh Ukraine và chặt đầu anh ta."Cơ quan này cho biết họ đã mở một cuộc điều tra trước khi xét xử tội ác chiến tranh này theo Phần 2 của Điều 438 Bộ luật Hình sự Ukraine: "Chúng tôi sẽ tìm ra những kẻ vô nhân đạo này. Nếu cần, chúng tôi sẽ moi chúng ra từ bất cứ đâu: từ dưới lòng đất hay từ thế giới bên kia. Nhưng họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt vì hành động của mình.”Đoạn video gây sốc về vụ giết người dã man đã xuất hiện trên các kênh Telegram ủng hộ chiến tranh của Nga vào tối ngày 11 tháng 4. Nó cũng được blogger và tình nguyện viên người Ukraine Igor Lachenkov đăng trên Twitter. Sau khi đoạn video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Andriy Yermak, đã viết trên Telegram rằng "sẽ có câu trả lời và trách nhiệm cho những gì đang xảy ra."----a Pentagon tuyên bố rằng Serbia đã đồng ý gửi vũ khí cho Ukraine, theo một báo cáo. Hồ sơ tình báo bị rò rỉ của Hoa Kỳ bị cáo buộc cho thấy rằng Serbia - quốc gia duy nhất ở châu Âu từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau cuộc xâm lược của nước này - đã cam kết gửi "viện trợ sát thương" cho Kiev hoặc thậm chí có thể đã gửi vũ khí rồi. Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic nói với Reuters: “Serbia đã không và sẽ không bán vũ khí cho Ukraine, hay cho phía Nga, cũng như cho các quốc gia xung quanh cuộc xung đột đó”.----ls Lund Poulsen hôm thứ Ba nói trong chuyến thăm Ukraine rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine sẽ quyết định có cung cấp máy bay chiến đấu cho nước này hay không "có thể là trước mùa hè. Chúng tôi cần làm điều này cùng với một số quốc gia. Chúng tôi cũng sẽ đối thoại với người Mỹ về việc này." Cho đến nay, Ba Lan và Slovakia là những thành viên NATO duy nhất cam kết gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine.----a cho biết hôm thứ Ba rằng ông đã có một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Ông Blinken tái khẳng định "sự ủng hộ sắt đá của Hoa Kỳ" đối với Ukraine và "kịch liệt bác bỏ mọi nỗ lực gây nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng của Ukraine trên chiến trường", theo ông Kuleba nói.Kuleba nói thêm rằng Hoa Kỳ "vẫn là đối tác đáng tin cậy của Ukraine, tập trung vào việc thúc đẩy chiến thắng của chúng tôi và đảm bảo một nền hòa bình công bằng." Cuộc gọi của họ diễn ra sau vụ rò rỉ rõ ràng các tài liệu mật của Mỹ liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, cũng như một báo cáo rằng Mỹ phản đối việc cung cấp cho Kiev con đường trở thành thành viên NATO trong hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của liên minh vào tháng 7/2023.----n của Sở tình báo quân sự GRU của Nga, đã đào thoát sang Ukraine và đang làm việc để thành lập một tiểu đoàn kháng chiến tình nguyện ở Siberia để chiến đấu với những người đồng hương cũ của mình, theo Radio Liberty đưa tin vào ngày 10/4, trích dẫn các nguồn tin Ukraine. Theo Ammosov, anh ta hiện đang ở giai đoạn cuối cùng của việc thành lập một đơn vị tình nguyện Tiểu đoàn Siberia. Nó sẽ có nhân viên là đại diện của các nhóm dân tộc khác nhau sống ở Nga, những người phản đối các chính sách đế quốc của Moscow.Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Liberty, Ammosov cho biết anh ta “sẵn sàng triển khai ngay lập tức vào lãnh thổ Nga như một phần của nhóm phá hoại và trinh sát và tiêu diệt những kẻ thù ủng hộ chính quyền của Putin.”Vladyslav Ammosov sinh ra ở Yakutsk, Siberia. Ông đã có hơn 15 năm xây dựng sự nghiệp trong các lực lượng vũ trang và dịch vụ đặc biệt của Nga, tham gia cuộc chiến Nga-Chechnya lần thứ hai bên phía Moscow. Anh nói rằng anh "là một kẻ theo chủ nghĩa đế quốc, người đã bị tuyên truyền", khi anh gia nhập quân đội trong cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất, và sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã chọn trở thành một sĩ quan quân đội và quyết định rằng "vị trí của anh ấy là ở Chechnya."Ammosov tuyên bố rằng anh ta được dạy "tiêu diệt toàn bộ các quốc gia." Anh ta đảm bảo rằng anh rời quân ngũ trước khi Nga chiếm đóng Crimea vào năm 2014. Ammosov cũng nói rằng anh đã trải qua một quá trình kiểm tra nghiêm ngặt với các cơ quan an ninh Ukraine, sau khi cho họ biết ý định của anh ngay sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.----i nghị Quốc gia Đảng Dân chủ vào năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Jaime Harrison viết trong một tuyên bố: “Tôi rất vui khi các đảng viên Dân chủ sẽ lên sân khấu ở Chicago để chia sẻ tầm nhìn và giá trị của đảng chúng tôi. Miền Trung Tây phản ánh nước Mỹ và sẽ tạo cơ hội cho các đảng viên Đảng Dân chủ thể hiện một số thành tựu quan trọng nhất của Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đối với các gia đình Mỹ.”Tổng thống Biden cũng ca ngợi quyết định này trong một tuyên bố, gọi đó là một “lựa chọn tuyệt vời. Các đảng viên Đảng Dân chủ sẽ tập hợp để giới thiệu tiến bộ lịch sử của chúng ta, bao gồm xây dựng nền kinh tế từ giữa ra và từ dưới lên, chứ không phải từ trên xuống”.Các thành phố khác, trong đó có Atlanta và New York cũng là những lựa chọn tiềm năng. Nhưng Dân chủ cuối cùng đã chọn Chicago vì gần với các tiểu bang dao động như Wisconsin, Michigan và Minnesota. Đảng Cộng hòa cũng nhận thức tương tự, sẽ tổ chức Hội nghị Quốc gia Cộng hòa ở Milwaukee, nằm cách Chicago khoảng 90 dặm về phía bắc.----háng trước đã chuyển đảng từ Đảng Dân chủ sang Đảng Cộng hòa, theo báo The Advocate đưa tin. Dân biểu tiểu bang Jeremy LaCombe đã thông báo về sự thay đổi của mình hôm thứ Hai, ngay sau khi Cộng hòa giành được đa số phiếu bầu nhờ một chuyển đổi tương tự từ Dân biểu tiểu bang Francis Thompson hồi tháng trước. LaCombe không giải thích lý do chuyển đổi của mình. Hồi năm 2019, LaCombe đã đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa của mình với 68% phiếu bầu trong cuộc bầu cử đặc biệt và 62% phiếu bầu trong cuộc bầu cử đủ nhiệm kỳ.----không kích vào làng Pazigyi, thuộc tỉnhSagaing, giết chết khoảng 100 người, trong đó có nhiều trẻ em, những người đang tham dự một buổi lễ do phe đối lập chống lại sự cai trị của quân đội tổ chức, theo lời một nhân chứng, thành viên của một nhóm ủng hộ dân chủ địa phương và phương tiện truyền thông độc lập cho biết.Quân đội đang tăng cường sử dụng các cuộc không kích để chống lại cuộc đấu tranh vũ trang lan rộng chống lại sự cai trị của họ, vốn bắt đầu vào tháng 2/2021 khi quân đội giành chính quyền từ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Hơn 3.000 thường dân được ước tính đã thiệt mạng kể từ đó bởi lực lượng an ninh.----đó có 40 nhà dân. Một trận cháy rừng lan vào thành phố ven biển phía đông Gangneung của Nam Hàn hôm thứ Ba giữa gió giật mạnh và điều kiện khô cằn, phá hủy hơn 100 công trình, trong đó có khoảng 40 ngôi nhà và khiến hơn 1.000 người phải sơ tán. Lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu đã dập tắt ngọn lửa vào buổi tối, khoảng 8 giờ sau khi ngọn lửa bắt đầu.Ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 379 ha vùng núi, có diện tích bằng gần 530 sân bóng đá, trong khi 40 ngôi nhà, 28 khu nghỉ dưỡng và 3 khách sạn bị hư hại, buộc hơn 550 cư dân và hơn 700 khách trọ phải sơ tán. Banghaejung, một ngôi nhà truyền thống của Nam Hàn được bảo tồn từ triều đại Joseon và là tài sản văn hóa Đại Hàn, cũng bị đốt cháy một phần. Một cụ ông ở độ tuổi 80s được tìm thấy đã chết trong nhà riêng ở Anhyun-dong, phía đông Gangneung, giáp biển Đông.----ập viện trong tình trạng nguy kịch sau vụ nổ súng bên ngoài 1 nhà tang lễ ở Washington, D.C. hôm thứ Ba. Vụ nổ súng xảy ra ngay sau giữa trưa, và cảnh sát nói với The Washington Post rằng họ chưa biết liệu có mối liên hệ nào với Nhà tang lễ Stewart hay không. Cảnh sát chưa công bố con số chính xác các nạn nhân.----ng quá liều fentanyl tại một trường trung học ở Hollywood sẽ phát biểu tại Sacramento vào tuần này để ủng hộ một dự luật mang tên con gái bà nhằm giúp ngăn chặn việc dùng quá liều trong khuôn viên trường. Cô Melanie Ramos, 15 tuổi, chết vào tháng 9/2022 do nghi ngờ dùng quá liều fentanyl tại trường trung học Bernstein.Mẹ của cô, Elena Perez, sẽ phát biểu tại Ủy ban Y tế của Thượng viện California vào thứ Tư để kêu gọi hỗ trợ dự luật SB-10 của Thượng nghị sĩ Dave Cortez. Luật được đề xuất sẽ mở rộng về phòng ngừa quá liều fentanyl của tiểu bang cho học sinh trung học và trẻ em bằng cách đưa Narcan (thuốc giải độc cho người say ma túy) vào khuôn viên trường và cung cấp giáo dục phòng ngừa cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng.----. Với mực nước biển dâng cao được dự đoán sẽ làm xói mòn hai phần ba bờ biển của California trong 100 năm tới, Ashley Nguyễn, học sinh lớp 12 của trường trung học Westminster đã phát triển một phương pháp phục hồi làm từ hạt (seeds), bùn biển, đất sét và phù sa để giúp củng cố cỏ lươn (eelgrass) và ngăn xói mòn mặt đất.“Seed Bomb” (“Bom hạt giống”) — như Ashley đã đặt tên cho dự án của mình — đã giành vị trí cao nhất trong cuộc thi Battelle Climate Challenge (Thử thách khí hậu Battelle) toàn quốc vào ngày 28/3/2023. Được tổ chức với sự hợp tác của Future Engineers, cuộc thi này kêu gọi học sinh nghiên cứu tác động của các hiểm họa liên quan đến khí hậu trong cộng đồng của họ và sau đó phát triển một chiến lược khả thi để giảm bớt tác động của chúng đối với môi trường.Ngoài việc nghĩ ra một giải pháp, những người tham gia được giao nhiệm vụ tạo một áp phích mô tả chi tiết trực quan từng bước về cách họ lên kế hoạch phát triển hành động khí hậu của mình. Các mục dự án cũng được yêu cầu bao gồm một kế hoạch về cách cộng đồng của họ có thể ngăn chặn hoặc phục hồi sau sự kiện liên quan đến khí hậu đó. Sau khi gửi dự án của mình vào tháng 1/2023, Ashley đã vượt qua vòng bán kết và chung kết trước khi nhận được cuộc gọi từ những người tổ chức cuộc thi rằng cô ấy đã đứng đầu trong khối lớp 9 đến lớp 12.Cô Ashley nói: “Tiến vào vòng quốc gia đã cho tôi cơ hội làm sáng tỏ các vấn đề môi trường bị bỏ qua ở Nam California cũng như cho phép tôi tự hào đại diện cho cộng đồng Đông Nam Á của mình trong lĩnh vực môi trường. Tôi cảm thấy trong mình một sự ấm áp dịu dàng rằng hy vọng vẫn còn mạnh mẽ cho các thế hệ tương lai và tương lai của chúng ta, và không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta có thể chống lại biến đổi khí hậu.”Ashley và mô hình phục hồi có ý thức về khí hậu của cô ấy đã được mời đến Columbus, Ohio, nơi cô trình bày dự án của mình tại Innovations in Climate Resilience Conference (Hội nghị Đổi mới trong khả năng phục hồi khí hậu) của Battelle từ ngày 28/3 đến ngày 30/3 tại Đại học Tiểu Bang Ohio. Cô học sinh lớp 12 ở Westminster cho biết trải nghiệm này cho phép em nhận được phản hồi hữu ích từ các chuyên gia khí hậu tham dự và trao đổi ý kiến với các học sinh khác.Battelle là một tổ chức nghiên cứu và phát triển phi lợi nhuận hoạt động nhằm tăng cường giáo dục STEM và các giải pháp trong các lĩnh vực sinh học, hóa học, vật liệu tiên tiến, kỹ thuật và khoa học dữ liệu.Kể từ khi tham gia chương trình Khoa học Công nghệ Tích hợp Tài nguyên Giáo dục Toán học — hay MERITS — tại trường trung học của mình, Ashley đã tham gia nhiều cuộc thi STEM, bao gồm Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quận Cam và Cuộc thi Toshiba ExploraVision năm ngoái, nơi nhóm của cô trình bày dự án khôi phục đàn ong sản xuất mật cho nhà khoa học Bill Nye ở Washington, D.C.Trong khi thu thập dữ liệu và lên ý tưởng về “Bom hạt giống”, Ashley đã sử dụng các nguồn tài nguyên và dữ liệu từ Khu bảo tồn thiên nhiên Upper Newport Bay để giúp đổi mới một giải pháp bền vững, đơn giản và tiết kiệm chi phí đối với mực nước biển dâng. Điều này khiến cô tập trung vào việc bảo vệ quần thể cỏ lươn (eelgrass), đóng vai trò là vùng đệm tự nhiên cho thực vật và trầm tích dọc theo bờ biển. Bằng cách tạo ra những quả bóng chứa hạt cỏ lươn và chất hữu cơ, sau đó chôn chúng dọc theo vùng dưới triều, phương pháp của Ashley sẽ giúp khôi phục cỏ lươn dọc theo bờ biển và bảo vệ những bãi biển quan trọng đối với cư dân Nam California.Huấn luyện viên Huy Phạm của chương trình MERITS cho biết ông và các đồng nghiệp của mình tự hào về những học sinh như Ashley vì tấm gương mà các em nêu ra khi hoàn thành các dự án STEM và nâng cao kiến thức khoa học của bản thân ngoài những gì được dạy trong lớp học.Bắt đầu từ mùa hè năm 2024, cô Ashley Nguyen sẽ tham gia kỳ thực tập mùa hè có lương với Battelle để tiếp tục nghiên cứu về khoa học khí hậu.

Ashley Nguyễn đã được trao giải nhất tại Hội nghị khoa học khí hậu Innovations in Climate Resilience Conference do Battelle tổ chức.

Ashley Nguyen tham dự Hội nghị Innovations in Climate Resilience Conference tại Columbus, Ohio.

.

---- TIN VN. Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Lân Thắng bị tòa Hà Nội kêu án 6 năm tù trong phiên xử kín. Báo VnExpress viết: "Trong phiên xét xử kín, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước. Phiên tòa diễn ra trong buổi sáng 12/4, 9 tháng sau khi ông Thắng bị bắt. Ngoài án tù, theo phán quyết của tòa, bị cáo 48 tuổi bị quản thúc 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt. TTXVN dẫn cáo trạng của VKSND Hà Nội cho biết từ 13/6/2018 đến 31/12/2020, bị cáo Thắng (trú quận Đống Đa, Hà Nội) trực tiếp tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng và được đăng tải lên Internet 12 video tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước."

.

Theo nhà nghiên cứu luật Trịnh Hữu Long trong bài "Nguyễn Lân Thắng" trước phiên tòa, ghi nhận trên Báo Tiếng Dân, trích vài đoạn như sau:

"Nguyễn Lân Thắng sẽ luôn được nhớ tới như một trong những người can đảm đứng vào giữa những ranh giới ngôn luận cũ và bằng tiếng nói quyết liệt của mình đã góp phần cơi nới không gian tự do cho chúng ta. Anh là một trong những gương mặt nổi bật nhất của một thế hệ nhà hoạt động.

.

Người ta sẽ nhớ rằng anh đã lăn xả chụp những bức hình đáng giá trong rất nhiều cuộc biểu tình, đã lặn lội về Văn Giang để chụp những khoảnh khắc lịch sử của cuộc cưỡng chế đất trong không khí khủng bố năm 2012, đã rong ruổi đi vận động quốc tế ở nước ngoài năm 2013, và bằng kênh Facebook của mình lên tiếng cho những người thấp cổ bé họng suốt hơn chục năm qua.

.

Tôi quen biết anh vì cả hai cùng bắt đầu hoạt động năm 2011 ở Hà Nội. Rất nhiều bức hình đẹp của tôi trong cuộc biểu tình đó là do anh chụp. Ngày anh ra toà, tôi biết nói gì đây? “Tự do cho Nguyễn Lân Thắng”? Cũng được nhưng nói nhiều thành sáo mòn. “Mong anh bình an”? Bình an làm sao khi ở trong tù. Tôi chỉ tin chắc là anh rất bình tâm.

.

Xưa người ta hay nói “chế độ có tồn tại được 5-10 năm nữa không mà tuyên án người ta chừng ấy năm?” Tôi không có cơ sở để đánh giá những tuyên ngôn ấy. Những người như Lân Thắng hay Đoan Trang biết việc họ làm là đúng. Có lẽ với họ chỉ cần vậy là đủ."

.

.

---- TIN VN. Đánh bắt thua lỗ nhiều ngư dân ở Bà Rịa – Vũng Tàu rao bán tàu. Theo tin VOV. Thời gian qua, đặc biệt từ năm 2022-2023, rất nhiều chủ tàu đánh bắt xa bờ ở Bà Rịa – Vũng Tàu kêu bán tàu cá. Nguyên nhân là do giá xăng dầu, chi phí đánh bắt tăng cao, trong khi giá bán hải sản lại không tăng khiến ngư dân thua lỗ, không dám vươn khơi.

.

---- TIN VN. Đìu hiu chợ truyền thống. Theo Báo Tiền Phong. Không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua, giờ đây tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM, nhiều tiểu thương ngồi cả ngày chỉ bán được 1-2 món hàng, thậm chí có ngày chẳng có khách. Trưa 11/4, tại khu vực kinh doanh quần áo ở chợ Hòa Hưng (quận 10), hầu như chỉ có người bán mà không thấy khách mua. Dạo một vòng khu vực này, nhiều sạp hàng đóng cửa, treo bảng cho thuê hoặc sang sạp. Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), ngay trong giờ cao điểm sáng nhưng nhiều quầy hàng từ thịt cá, rau củ đến vải vóc… đều thưa thớt khách mua sắm. Tình cảnh bán buôn ế ẩm cũng diễn ra ở nhiều chợ truyền thống như chợ Nguyễn Văn Trỗi (quận 3), chợ Tân Hưng, chợ Bàu Cát (quận Tân Bình), chợ Bình Tây, chợ Hòa Bình (quận 5).

.

---- HỎI 1: Gần 6/10 dân Mỹ sống từ tuần lương này qua tuần lương kia?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Gần 6/10 người trưởng thành ở Hoa Kỳ trong một cuộc thăm dò mới báo cáo rằng họ đang sống bằng tiền lương từ tuần lương này đến tuần lương khác trong bối cảnh kinh tế đầy lo ngại về lạm phát và suy thoái. Một cuộc khảo sát của CNBC-Momentive về niềm tin tài chính cho thấy 58% người Mỹ nói rằng họ đang sống từ tuần lương này đến tuần lương khác và 70% cho biết họ cảm thấy căng thẳng về tài chính cá nhân của mình.

.

Gần 80 phần trăm số người được hỏi kiếm được ít hơn 50.000 đô la và 74 phần trăm kiếm được từ 50.000 đô la đến 99.999 đô la cho biết họ bị căng thẳng về tài chính của mình. Và ngay cả trong số những người kiếm được 100.000 đô la trở lên, 57% vẫn cho biết họ bị căng thẳng.

.

Gần 80 phần trăm những người được hỏi kiếm được ít hơn 50.000 đô la nói rằng họ đang sống bằng tiền lương, so với chỉ 32 phần trăm những người kiếm được 100.000 đô la trở lên.

Chi tiết:

https://thehill.com/business/personal-finance/3943940-almost-six-in-10-living-paycheck-to-paycheck-survey/

.

----- HỎI 2: Khoảng 1/5 dân Mỹ từng bị súng đe dọa?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Khoảng 1/5 người lớn nói rằng họ đã từng bị đe dọa bằng súng vào một thời điểm nào đó trong đời, theo một cuộc khảo sát mới của Kaiser Family Foundation. Báo cáo, được công bố hôm thứ Ba, đã xem xét trải nghiệm của 1.271 người Mỹ với các vụ bạo lực và sự cố liên quan đến súng trên khắp Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 23/3/2023.

.

Khoảng một phần năm nói rằng một thành viên trong gia đình đã bị giết bằng súng (bao gồm cả cái chết do tự sát), và khoảng một phần sáu nói rằng họ đã chứng kiến ai đó bị thương do súng.

Chi tiết:

https://abcnews.go.com/Health/survey-estimates-1-5-adults-threatened-gun-point/story?id=98481087

.

.