Putin thăm Mariupol, ngồi trong một hội trường, nói chuyện riêng với một quan chức (có lẽ sợ bị ghi âm lén?). Trước đó, Trump cũng đi cùng một vị Giám Mục chính thống giáo Nga thăm bán đảo Crimea, nơi nhiều ngàn trẻ em Ukraine bị đưa vào các trường tẩy não.

- Thứ Ba sẽ chưa bắt Trump, vì đại bồi thẩm còn phỏng vấn nhân chứng cuối cùng

- Biện lý quận Manhattan: đe dọa biểu tình từ MAGA không làm ai sợ, sẽ giữ an toàn cho tòa án.

- Mạng xã hội Weibo tại Trung Quốc sôi sục bênh vực Trump, kêu gọi dân Mỹ biểu tình cứu Trump

- Tỷ phú Elon Musk: Nếu bị truy tố, Trump sẽ tái đắc cử trong một chiến thắng áp đảo.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy: Hạ viện sẽ điều tra về các công tố đang truy bức Trump.

- Đài Fox News thê thảm: không chỉ thua kiện, mất tiền, sẽ mất khán giả, mất thế lực với Cộng Hòa

- Úc: Úc không cam kết bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược.

- Nga: Putin thăm Bộ tư lệnh thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga, sau khi thăm Mariupol và Crimea (2 nơi Nga chiếm của Ukraine)

- Anh: Nga tuyên bố Melitopol là thủ phủ của Tỉnh Zaporizhzhya do Nga chiếm đóng một phần của Ukraine cho thấy Nga không tự tin sẽ chiếm nhiều hơn.

- Đức: sẽ bắt Putin nếu Putin đến lãnh thổ Đức.

- Ukraine: ít nhất 164.910 quân Nga đã tử trận. Trong 24 giờ qua, Nga mất 21 xe tăng, 23 xe bọc thép, 8 dàn pháo...

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga kêu gọi dân Mỹ "lật đổ chế độ chuyên chế" ở Hoa Kỳ để "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, theo lời kêu gọi của ứng cử viên tổng thống Mỹ, Đại tá Daniil Fedorovich Trump."

- Putin đến Crimea để đánh dấu kỷ niệm 9 năm ngày Nga chiếm và sáp nhập bán đảo này.

- Bộ Ngoại giao Nga: Nga và Ukraine bất đồng về "công thức hòa bình" do Zelensky đề xuất

- Mỹ: đạn dược Trung Quốc đã được quân Nga sử dụng trong các chiến trường ở Ukraine

- Mỹ sẽ phản đối nếu Tập Cận Bình kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine mà không đòi Nga rút quân.

- Nam Mỹ: Động đất mạnh ở nam Ecuador và bắc Peru, chết ít nhất 13 người, 126 người khác bị thương.

- Ben Barnes (Cựu Phó Thống đốc Texas) kể về độc chiêu Cộng Hòa, móc nối Iran để Cộng Hòa thắng phiếu đối với Carter.

- Thụy Sĩ tăng tốc sáp nhập, cho ngân hàng UBS Group AG mua lại ngân hàng Credit Suisse Group AG.

- California: Old Sacramento tưng bừng diễn hành, lễ hội trong dịp Lễ kỷ niệm Ngày Thánh Patrick.

- San Diego: Lái xe xông vào một căn cứ quân sự, bị bắt. Nhiều căn cứ trong khu vực tạm phong tỏa.

- Quận Cam: nổ súng ở thương xá The Outlets ở Orange, 1 người bị thương, đã nhập viện, tình trạng ổn định.

- TIN VN. Cục thuế TP.SG thu vượt 24,2% so với dự toán.

- HỎI 1: Australia: hàng triệu cá chết, dạt vào bờ vì nóng quá độ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: DeSantis theo sát nút điểm Trump ở Florida? ĐÁP 1: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/3/2023) ----- Alvin Bragg (Biện lý quận Manhattan, nơi điều tra Trump và dự kiến sắp truy tố Trump) đã tìm cách trấn an nhân viên của mình trong một thông điệp nội bộ hôm thứ Bảy rằng sự đe dọa chống lại họ sẽ không được dung thứ. Thông điệp trấn an của ông đưa ra sau khi Trump viết trên mạng rằng Trump sẽ bị bắt vào Thứ Ba và Trump tổng động viên MAGA, kêu gọi biểu tình để giành lại đất nước.

“Hãy biết rằng sự an toàn của các bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi không dung thứ cho những nỗ lực đe dọa văn phòng của chúng tôi hoặc đe dọa luật pháp ở New York,” Bragg viết trong một thư nội bộ gửi nhân viên văn phòng mà NBC News có được từ một quan chức cấp cao tại văn phòng Biện Lý Manhattan. Bức thư, được báo cáo đầu tiên bởi Politico, không đề cập đến tên Trump và chỉ đề cập đến "một cuộc điều tra đang diễn ra của văn phòng này."

---- Nhiều người Hoa từ Trung Quốc đang sôi sục bênh vực Trump, khi tin Trump sắp bị bắt lan truyền. Trump đã tìm thấynhiều người ủng hộ nhiệt tình trên mạng xã hội Trung Quốc khi tuyên bố của ông rằng ông sắp bị bắt lan truyền trên Internet. Hôm Thứ Bảy, tin tức về một bản cáo trạng có thể có của Trump đã tăng vọt lên đầu bảng xếp hạng trên nền tảng Weibo giống như Twitter vào lúc 11:30 tối, giờ Bắc Kinh. Hashtag "Trump nói rằng ông ấy sẽ sớm bị bắt" là chủ đề được đọc nhiều thứ 5 trên Weibo vào tối thứ Bảy, với hơn 59 triệu lượt xem.

Đó là khoảnh khắc sau khi Trump viết vào thứ Bảy trên Truth Social rằng ông sẽ bị bắt ở New York vào tuần tới. Tuyên bố của Trump về một vụ bắt giữ có thể xảy ra không dựa trên bất kỳ dữ kiện nào do văn phòng Biện lý Quận Manhattan công bố. Susan Necheles, luật sư bào chữa chính của cựu tổng thống, cho biết hôm thứ Bảy, không có thông tin nào từ văn phòng Biện Lý Manhattan rằng Trump sẽ bị "bắt giữ" như Trump tuyên bố, nhưng thận trọng không tranh luận trực tiếp với bài đăng Truth Social của Trump.

Trên mạng Weibo, bùng lên một làn sóng ủng hộ Trump. Nhiều người viết trên Weibo ca ngợi Trump, kêu gọi ông đừng bỏ cuộc và hãy chống lại bất kỳ cáo trạng hình sự nào bằng tất cả sức lực của mình. Một người viết: "Donald Trump, đừng lùi bước. Nước Mỹ đủ lớn để chia thành hai. Hãy làm những gì ngài cần làm, MAGA!"

Nhiều người bình luận trên Weibo kêu gọi "những người ủng hộ bảo thủ" của Trump hãy "tập hợp xung quanh nhà vua của họ". Những người khác gọi Trump là "đồng chí" của họ - một thuật ngữ thường được dùng để chỉ các quan chức Trung Quốc, bao gồm cả nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình - và khuyến khích Trump "hãy dũng cảm tiến lên".

Cũng có số ít chống Trump trên Weibo, một mạng cho phép người dân TQ chống lại bất cứ ai, chỉ cấm chống các lãnh đạo TQ. Và một số người bình luận trên Weibo chỉ nghĩ rằng toàn bộ ý tưởng về việc Trump bị truy tố là thú vị, ví Trump bị bắt sẽ giống như các sự kiện trên một chương trình truyền hình thực tế.

---- Các quan chức New York đang chuẩn bị an ninh cho trường hợp Trump có thể bị truy tố trong những tuần tới và sẽ xuất hiện tại phòng xử án ở Manhattan trong một cuộc điều tra về số tiền bịt miệng trả cho các phụ nữ dan díu tình dục với Trump, theo lời 4 quan chức an ninh cho biết. Không có thông báo công khai về bất kỳ khung thời gian nào cho công việc bí mật của đại bồi thẩm đoàn, bao gồm cả cuộc bỏ phiếu về việc có truy tố cựu tổng thống hay không.

Các quan chức nói chuyện với Associated Press với điều kiện giấu tên, cho biết an ninh đang chuẩn bị trong trường hợp có một lệnh truy tố Trump. Họ mô tả các cuộc trò chuyện là sơ bộ và đang xem xét vấn đề an ninh, lập kế hoạch và tính thực tế của việc một cựu tổng thống có thể phải hầu tòa.

Theo báo Business Insider, đại bồi thẩm đoàn sẽ còn phỏng vấn một nhân chứngc uối cùng vào chiều Thứ Ba rồi mới bỏ phiếu xem có nên truy tố Trump hay không. Nghĩa là, theo khung thời gian này, nếu đêm Thứ Ba đại bồi thẩm bỏ phiếu quyết định kêu gọi truy tố Trump, thì Trump sẽ có thể bị Biện Lý ra lệnh bắt sau ngày Thứ Ba 21/3/2023, chứ không phải bị bắt vào Thứ Ba. Và nếu cuộc phỏng vấn nhân chứng cuối cùng trở ngại hay kéo dài thì sẽ thành phim bộ ly kỳ thêm.

----- Đài Fox News đang gặp gian nan sau khi lộ ra chuyện các viên chức trong đài thú nhận trước tòa rằng họ bênh vực Trump và vu cáo gian lận bầu cử 2020 chỉ để lôi kéo cho đông khán giả. Không chỉ là tương lai có thể bồi thường 1,6 tỷ đô la cho nguyên đơn là công ty máy bầu phiếu Dominion vì họ nói rằng máy bầu này lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden, nhưng ảnh hưởng của Fox News không còn nữa.

Theo báo cáo từ Adam Gabbatt của Guardian, ngoài tác động tài chính mà mạng bảo thủ sẽ phải gánh chịu, còn có việc mất lượng người xem, tổn hại về uy tín với tư cách là một nguồn tin tức và sự chia rẽ ngày càng tăng với đảng Cộng hòa mà mạng đã hợp tác chặt chẽ. trong tay trong nhiều năm. Như Gabbatt đã nói, "nhiều đau khổ hơn có thể sẽ đến" với Fox "trên nhiều mặt."

The Guardian viết rằng "Sự nắm giữ huyền thoại của Fox News đối với đảng Cộng hòa đang suy yếu và thậm chí có suy đoán rằng vị trí của gia đình Murdoch trên đỉnh tập đoàn Fox có thể gặp rủi ro", báo cáo lưu ý rằng mối đe dọa của các vụ kiện cổ đông là một điều rất thực tế có thể xảy ra để bắt đầu một cuộc đấu tranh quyền lực.

Thêm vào đó, Fox News sẽ gặp điều kiện khó hơn khi đàm phán hợp đồng mới với các công ty truyền hình cáp, với bản tin nêu rõ: "Các công ty truyền hình cáp ở Hoa Kỳ trả tiền cho các kênh riêng lẻ, như Fox News, cho quyền đưa chúng vào các gói cáp của họ. Fox News hiện là kênh đắt thứ hai, sau ESPN."

Theo một nhà phân tích, Nicole Hemmer, tác giả cuốn "Messengers of the Right: Conservative Media and the Transformation of American Politics," ("Sứ giả của cánh hữu: Truyền thông bảo thủ và sự chuyển đổi của nền chính trị Mỹ"), tiết lộ rằng một số ngôi sao hàng đầu của Fox News biết rằng họ đang lừa dối người xem -- và bày tỏ sự khinh miệt đối với họ -- sẽ quay trở lại ám ảnh họ khi lượng người xem chuyển sang các nguồn thay thế cho tin tức của họ.

Hemmer tiếp tục nói rằng ảnh hưởng của mạng với Cộng Hòa đang giảm dần: “Một trong những điều quan trọng mà chúng tôi đã học được về Fox News là sự căng thẳng mà nó thể hiện từ những ngày đầu tiên khi vừa muốn được tôn trọng như một tổ chức tin tức, vừa phục vụ phong trào bảo thủ ở Hoa Kỳ, rằng căng thẳng ít nhiều đã được giải quyết theo hướng có lợi cho phong trào bảo thủ. Nó sẽ không có quyền thiết lập chương trình nghị sự như vậy nữa, bởi vì nó sẽ không được các tổ chức tin tức khác coi là một hãng tin nghiêm túc.”

----- Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nói hôm Chủ nhật rằng Úc không cam kết bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược. Tuyên bố của ông sau các tin viết rằng chính phủ Úc hứa hỗ trợ quân sự cho Đài Loan để đổi lấy 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử từ Hoa Kỳ. Marles nói: “Điểm duy nhất cần làm ở đây là việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ, như chúng tôi hiểu, tự do hàng hải, tự do hàng không, hoàn toàn vì lợi ích của Úc và chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi có khả năng có thể ủng hộ sự quan tâm đó, và đó là lý do tại sao chúng ta phải đi trên con đường hiện tại."

----- Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một cơ quan chỉ huy quân sự ở thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga. Tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi có tin Putin đã tới thăm Mariupol (nơi quân Nga đã chiếm của Ukraine năm 2022) và một ngày sau thông tin ông đến thăm bán đảo Crimea (nơi Nga chiếm của Ukraine năm 2014) để đánh dấu kỷ niệm ngày Moscow sáp nhập.

---- Bằng cách tuyên bố Melitopol là thủ phủ của Tỉnh Zaporizhzhya do Nga chiếm đóng một phần của Ukraine, Nga cho thấy họ thiếu tự tin rằng họ có thể chiếm được các mục tiêu hàng đầu ở Ukraine, theo lời Bộ Quốc phòng Anh viết trên Twitter vào ngày 19/3. Người đứng đầu tỉnh do Nga bổ nhiệm, Yevgeny Balitsky, nói rằng đây là một biện pháp tạm thời cho đến khi thành phố Zaporizhzhya sẽ bị Nga chiếm xong.

Zaporizhzhya là một trong bốn vùng lãnh thổ của Ukraine mà Putin tuyên bố đã sáp nhập vào Liên bang Nga vào ngày 30/9/2022, bản tin Anh lưu ý: “Nga chưa bao giờ chiếm được thành phố Zaporizhzhya, một trung tâm công nghiệp lớn với 700.000 dân, cách tuyến đầu hiện tại khoảng 35 km. Tuyên bố về một thủ phủ thay thế có khả năng là sự thừa nhận ngầm của Nga rằng họ rất khó có thể chiếm được các mục tiêu lớn đã được lên kế hoạch trước đó trong tương lai gần”.

---- Đức sẽ có nghĩa vụ bắt nhà độc tài Nga Vladimir Putin nếu Putin đến lãnh thổ Đức, theo lời Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann cho biết hôm 18/3, theo báo DieZeit. Buschmann nói rằng nếu Putin xuất hiện ở Đức, Tòa án Hình sự Quốc tế hoặc ICC sẽ nhanh chóng chuyển sang Interpol để thực hiện lệnh bắt giữ: “Sau đó, Đức sẽ có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Putin nếu ông ấy vào lãnh thổ Đức và giao ông ấy cho ICC.”

---- Quân đội Ukraine hôm Chủ nhật nói rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, ít nhất 164.910 quân Nga đã bị Ukraine "thanh lý". Ước tính của Ukraine cho rằng 710 quân nhân Nga đã thiệt mạng trong 24 giờ qua. Bản tin cũng nói, Nga trong 24 giờ qua đã mất 21 xe tăng, 23 xe bọc thép, 8 hệ thống pháo, một bệ phóng nhiều phi đạn, 3 hệ thống tác chiến phòng không, 4 xe tải và xe chở dầu và 3 tổ hợp thiết bị chuyên dụng.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Bảy đã bình luận về khả năng bắt giữ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bằng cách kêu gọi người Mỹ "lật đổ chế độ chuyên chế" ở Hoa Kỳ để "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Hãy giành lại đất nước, hỡi người Mỹ! Hãy chiến đấu! Hãy tiêu diệt chế độ chuyên chế của Washington."

Quan chức này kết thúc bài phát biểu của mình bằng khẩu hiệu tranh cử của Trump là "MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại)" và thêm rằng bình luận của ông được đưa ra "theo yêu cầu của ứng cử viên tổng thống Mỹ, Đại tá Daniil Fedorovich Trump." Tuyên bố của Medvedev được đưa ra sau khi Trump nói rằng ông dự kiến sẽ bị bắt và truy tố vào thứ Ba 21/3/2023, và Trump kêu gọi toàn dận biểu tình để "giành lại đất nước Hoa Kỳ."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Crimea hôm thứ Bảy để đánh dấu kỷ niệm 9 năm ngày Nga chiếm và sáp nhập bán đảo này. Chuyến thăm của Putin có sự tháp tùng của Mikhail Razvozhaev (Thống đốc Sevastopol, thành phố lớn nhất Crimea) và Giám Mục Tikhon (Chủ tịch Hội đồng Văn hóa Tổ phụ, Thủ đô Pskov và Porkhov). Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn về vấn đề Crimea, trong đó Ukraine tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với bán đảo này.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga và Ukraine bất đồng về "công thức hòa bình" do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất, rằng trong khi chính phủ Ukraine coi đây là một bước quan trọng để ngăn chặn hành vi gây hấn và khôi phục hòa bình công bằng, thì chính phủ Nga coi đó là một loạt các yêu cầu tối hậu thư khác với thực tế, nhằm đạt được sự đầu hàng của Nga với sự giúp đỡ của phương Tây.

Bà nói, theo Interfax: "Để đạt được một nền hòa bình bền vững, cần phải đạt được việc ngừng cung cấp vũ khí và lính đánh thuê cho Ukraine, chấm dứt chiến sự, đưa Ukraine trở lại trạng thái trung lập phi liên kết, công nhận từ quốc tế về thực tế lãnh thổ mới đã phát triển như là kết quả của việc thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc." Nói ngắn gọn: Nga muốn các vùng quân Nga đã chiếm là không bàn nữa, vì Nga không trả lại.

---- Hoa Kỳ đã xác nhận rằng đạn dược Trung Quốc đã được sử dụng trong các chiến trường ở Ukraine và nghi ngờ chúng được bắn bởi lực lượng Nga. Các nguồn tin của chính quyền Mỹ cho biết liệu đạn có phải do Trung Quốc cung cấp hay không vẫn chưa rõ ràng, đồng thời cho biết thêm rằng Washington sẵn sàng hành động nếu xác minh được Bắc Kinh thực hiện các lô vũ khí chở tới giúp Nga.

Trong cuộc hội đàm với Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cảnh báo Tập về những hậu quả nghiêm trọng nếu TQ hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Hoa Kỳ đã xác định rằng loại đạn tìm thấy ở Ukraine được sản xuất tại Trung Quốc sau khi phân tích thành phần của nó và các yếu tố khác. Tuy nhiên, họ không tiết lộ loại đạn được tìm thấy.

Trang web tin tức Politico của Hoa Kỳ trong tuần này đưa tin rằng các công ty Trung Quốc đã gửi cho các tổ chức của Nga 1.000 khẩu súng trường tấn công, các bộ phận của phi cơ không người lái và các thiết bị khác có tiềm năng sử dụng trong quân sự.

---- Hoa Kỳ sẽ phản đối lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra lời kêu gọi này trong chuyến thăm Nga sắp tới, theo lời một quan chức cấp cao Bạch Ốc hôm thứ Sáu. John Kirby, phát ngôn viên an ninh quốc gia của Bạch Ốc, cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến: “Chúng tôi chắc chắn không ủng hộ những lời kêu gọi ngừng bắn sẽ được (Trung Quốc) kêu gọi trong cuộc họp ở Moscow mà chỉ có lợi cho Nga”. (vì ngưng bắn mà không đòi Nga rút quân, sẽ là công nhận đất Nga đã chiếm là của Nga.)

---- Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền nam Ecuador và miền bắc Peru hôm thứ Bảy, giết chết ít nhất 13 người, 126 người khác bị thương, trong khi nhiều người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và khiến các đội cứu hộ phải giải cứu trên những con đường đầy gạch vụn và đường dây điện bị đứt. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ báo cáo một trận động đất với cường độ khoảng 6,8 độ richter có tâm ngay ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương, cách Guayaquil, thành phố lớn thứ hai của Ecuador, khoảng 50 dặm về phía nam.

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã công bố số người chết và yêu cầu người dân giữ bình tĩnh. Nhân viên cứu hỏa đã làm việc để giải cứu người dân trong khi Cảnh sát đánh giá thiệt hại, công việc của họ trở nên khó khăn hơn do đường dây điện bị đứt làm gián đoạn dịch vụ điện và điện thoại. Tại Guayaquil, cách thủ đô Quito khoảng 170 dặm về phía Tây Nam, nhà chức trách cho biết có những vết nứt trong các tòa nhà và nhà cửa, cũng như các bức tường bị sập. Cảnhs át đã ra lệnh đóng cửa ba đường hầm dành cho xe cộ ở Guayaquil, nơi neo đậu một khu vực tàu điện ngầm với hơn 3 triệu người.

---- Giữa những tuyên bố từ Donald Trump rằng Trump sẽ bị bắt vào thứ Ba, sau bản cáo trạng dự kiến của các công tố New York, tỷ phú Elon Musk đã nhận định trên Twitter: “Nếu bị truyt ố, Trump sẽ tái đắc cử trong một chiến thắng áp đảo.” Bình luận của Musk được đưa ra sau khi Trump không chỉ tuyên bố sắp bị bắt mà còn kêu gọi những người ủng hộ MAGA của ông “giành lại đất nước của chúng ta” thông qua các cuộc biểu tình.

Trump dự kiến sẽ bị truy tố trong một cuộc điều tra tập trung vào khoản tiền bịt miệng năm 2016 đã trả cho cựu ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, người bị cáo buộc dan díu ngoài luồng với Trump, bởi vì chuyện chi tiền bịt miệng đã phạm luật bầu cử. Tuần trước, các công tố viên Manhattan dường như báo hiệu một bản cáo trạng sắp tới bằng cách mời Trump làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn, nhưng Trump không ra.

---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy hôm thứ Bảy nói, ông sẽ chỉ đạo các ủy ban của quốc hội mở cuộc điều tra về các kế hoạch được báo cáo của các công tố nhằm truy tố Trump: “Tôi đang chỉ đạo các ủy ban liên quan ngay lập tức điều tra xem liệu các quỹ liên bang có đang được sử dụng để lật đổ nền dân chủ của chúng ta bằng cách can thiệp vào các cuộc bầu cử bằng các vụ truy tố có động cơ chính trị hay không.” Chuyển biến này được đưa ra sau khi Trump cho biết Trump nghĩ Trump sẽ bị bắt vào hôm thứ Ba 21/3/2023.

---- Chuyện xưa rồi, nhưng đây là độc chiêu của Cộng Hòa, móc nối với Iran để Cộng Hòa thắng phiếu. Khi Hoa Kỳ suy ngẫm về di sản của cựu Tổng thống Jimmy Carter, những chi tiết mới từ một chính trị gia nổi tiếng của Texas có thể lật ngược câu chuyện xung quanh một trong những thời điểm quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống của Carter: cuộc khủng hoảng con tin ở Iran.

Theo báo The New York Times, cựu Phó Thống đốc Texas là Ben Barnes kể rằng một thành viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1980 của Ronald Reagan đã đưa ông vào một chuyến công du ngoại giao bí mật tới Trung Đông nhằm gây tổn hại cho cuộc bầu cử lại của Carter bằng cách thuyết phục Iran khoan thả 52 con tin người Mỹ cho đến sau cuộc bầu cử.

“Lịch sử cần biết rằng điều này đã xảy ra. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng và tôi đoán rằng khi biết rằng ngày từ trần của Tổng thống Carter đã gần kề, điều đó ngày càng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn,” Barnes, 85 tuổi, nói.

Iran cuối cùng đã trả tự do cho nhóm con tin Mỹ vài phút sau khi Reagan nhậm chức vào ngày 20 tháng 1/1981. Các cuộc điều tra của Quốc hội về sự thông đồng giữa ban vận động tranh cử của Reagan và Iran không tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái vào thời điểm đó, nhưng lời kể của Barnes có khả năng làm sáng tỏ tình tiết gây tranh cãi nhiều , được biết đến với cái tên “bất ngờ tháng 10”.

---- Thụy Sĩ đang đẩy nhanh quá trình sáp nhập, điều này sẽ cho phép UBS Group AG mua lại ngân hàng Credit Suisse Group AG, theo báo Financial Times đưa tin hôm thứ Bảy. Nguồn tin cho biết các nhà quản lý có kế hoạch bỏ qua giai đoạn tham vấn 6 tuần và bỏ phiếu của cổ đông, vốn thường là một phần của thủ tục mua lại. Trước đó, 2 ngân hàng đang tìm đạt thỏa thuận trước thứ Hai để khôi phục niềm tin vào Credit Suisse. Ngân hàng đã thông báo sẽ vay tới 50 tỷ franc Thụy Sĩ (54 tỷ USD) từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ để tăng thanh khoản, nhưng tin tức này không làm các nhà đầu tư yên tâm và cổ phiếu của nó đã giảm tới 11% hôm thứ Sáu.

---- California: Old Sacramento tưng bừng diễn hành, lễ hội trong dịp Lễ kỷ niệm Ngày Thánh Patrick thường niên lần thứ 25 vào Thứ Bảy 18/3/2023.

----- Một căn cứ quân sự ở quận San Diego đã bị phong tỏa sau khi một xe đi qua cổng chính của cơ sở mà không dừng lại, theo lời một phát ngôn viên quân đội. Kevin Dixon, người phát ngôn của Căn cứ Hải quân Coronado, nói với một đài truyền hình địa phương rằng người lái xe đã bị lính canh căn cứ bắt giữ sau khi "người chạy cổng" lái xe không dừng vào tối thứ Sáu qua lối vào của Căn cứ Không quân Hải quân North Island, một phần của Căn cứ Hải quân Coronado. Dixon cho biết nhiều cổng tại trạm hàng không gần San Diego đã bị đóng trong khi nhân viên an ninh kiểm tra cơ sở. Quân cảnh đang điều tra.

---- Quận Cam: nổ súng ở thương xá The Outlets ở Orange, 1 người bị thương, đã nhập viện, tình trạng ổn định. Cảnh sát Orange được báo cáo về vụ nổ súng trước 9 giờ tối Thứ Sáu. Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy một nạn nhân nam bị trúng đạn. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một nhóm thanh niên có vẻ như quen biết nhau, tham gia vào một cuộc hỗn chiến. Trong cuộc ẩu đả, nạn nhân đã bị một nam nghi phạm bắn vào chân. Nghi phạm, một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, đã trốn khỏi hiện trường. Một nhiếp ảnh gia chứng kiến ít nhất một người bị bắt vào tối thứ Sáu.

---- TIN VN. Cục thuế TP.SG thu vượt 24,2% so với dự toán. Theo Báo Doanh Nhân Sài Gòn. Tại chương trình Cà phê Doanh nhân HUBA tháng 3/2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức với chủ đề “Chính sách mới về thuế năm 2023 - Những vấn đề DN cần lưu ý”, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM cho biết, năm 2022 gặp nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, ngành thuế TP.HCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng nguồn thu nội địa đạt 335 ngàn tỷ đồng, vượt 24,2% so với dự toán và tăng 24,93% so với cùng kỳ.

---- HỎI 1: Australia: hàng triệu cá chết, dạt vào bờ vì nóng quá độ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Hàng triệu con cá đã chết dạt vào bờ biển phía đông nam Australia mà các nhà chức trách và các nhà khoa học cho là do lũ lụt và thời tiết nóng bức gây ra. Bộ Công nghiệp ở tiểu bang New South Wales cho biết cá chết trùng hợp với đợt nắng nóng gây căng thẳng cho một hệ thống đã trải qua các điều kiện khắc nghiệt do lũ lụt trên diện rộng. Bộ cho biết những cái chết này có thể là do mức oxy thấp khi lũ rút, tình hình trở nên tồi tệ hơn do cá cần nhiều oxy hơn do thời tiết ấm hơn.

Cư dân của thị trấn hẻo lánh Menindee phàn nàn về mùi kinh khủng từ cá chết. Jan Dening, một người dân địa phương, cho biết mùi kinh khủng và kinh khủng khi nhìn thấy tất cả những con cá chết đó: “Chúng tôi vừa mới bắt đầu dọn dẹp, và sau đó điều này đã xảy ra, và đó là kiểu bạn đang đi loanh quanh trong một đống hỗn độn đã khô và sau đó bạn ngửi thấy mùi hư thối rữa nát này.

Chi tiết:

https://apnews.com/article/australia-dead-fish-5855b0d5373fe38ece68e732035af603

---- HỎI 2: DeSantis theo sát nút điểm Trump ở Florida?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước Thống đốc Florida Ron DeSantis với cách biệt 3 điểm ít ỏi ở tiểu bang quê hương của họ, theo một cuộc thăm dò của New Emerson College Florida, dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa đang trở thành cuộc đua hai chiều.

Trong một cuộc bầu cử sơ bộ theo chín chiều giả định của Đảng Cộng hòa, Trump xuất hiện với tư cách là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất, nhận được 47% sự ủng hộ của các cử tri Đảng Cộng hòa ở Florida. Nhưng DeSantis, người chưa công bố chiến dịch năm 2024, cũng không kém xa, chiếm khoảng 44% trong trận đấu.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/3903754-trump-holds-just-three-point-lead-over-desantis-among-florida-republicans-in-new-poll/

.