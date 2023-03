Có 2 người chết, trong khi hơn 9.000 cư dân California đã được lệnh di tản hôm thứ Sáu, trong khi 45.000 nhà mất điện, vì mưa lớn, giông bão và gió mạnh, làm nước dâng cao ở các sông và lạch và làm ngập một số đường cao tốc chính.

.

- Trump cơ nguy vào tù trước ngày bầu cử vì 4 hồ sơ kiện, truy tố.

- Michael Cohen (cựu luật sư của Donald Trump) ​​sẽ ra khai về chi tiền bịt miệng các cô dan díu với Trump.

- Nếu Dominion thắng kiện, Fox News sẽ bồi thường 1,6 tỷ đô la và thêm nhiều tỷ đô tiền trừng phạt vì nói trên TV đầy những bịa đặt về "đánh cắp" bầu cử.

- Nga chỉ trích Ukraine vì muốn đổi tên nước Nga theo tiếng Ukraine, từ "Russia" thành "Muskovy"

- Mỹ: điệp viên Nga gài ở Moldova sẽ xúi giục biểu tình để lật đổ chính phủ Moldova.

- Ukraine: 158.000 lính Nga đã chết từ 2/2022. Trong 24 giờ qua, Nga chết 1.010 lính, mất 10 xe tăng, 20 xe bọc thép

- Anh: quân Ukraine lấy dòng sông Bakhmutka làm tuyến phòng thủ phía tây Bakhmut sau khi phá sập các cầu, quân Nga đang chiếm bờ phía đông.

- Nhật giúp Ukraine 170 triệu USD để khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng và tăng phát triển kinh tế.

- Quân đội Ukraine nã pháo vào Donetsk

- Phần Lan: sớm xem xét gửi Ukraine một số phi cơ chiến đấu cũ.

- Zelensky: cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc trong năm 2023, bày tỏ lòng biết ơn đối với Mỹ đã giúp

- Na Uy: sẽ tặng 2 dàn phòng không trên mặt đất NASAMS cho Ukraine

- Ukraine: trong 24 giờ, Nga tử trận 191 lính, bị thương 319 lính tại thị trấn Bakhmut

- Tư lệnh quân đánh thuê Wagner: Ukraine đang chuẩn bị tổng phản công ở Bakhmut, Wagner tuyển lính ở 42 thành phố.

- Li Qiang (Lý Cường) Tân Thủ tướng TQ

- California: Ngân hàng Silicon Valley Bank phá sản, FDIC tiếp quản, lớn nhất kể từ thời khủng hoảng 2008

- Tòa cho cô E. Jean Carroll dùng đoạn ghi âm Access Hollywood năm 2005 trong vụ kiện Trump

- Tỷ phú Elon Musk: nên trả tự do cho thầy pháp đội sừng tham dự bạo loạn 6/1/2021

- Meta sắp có đợt sa thải mới nhiều ngàn nhân viên

- Meta sẽ lập mạng xã hội mới. kiểu như Twitter.

- Lễ trao giải Oscar vào Chủ nhật này, thảm đỏ thành thảm xám, diễn viên gốc Việt hy vọng Giải Oscar

- California: mưa giông, bão tuyết, có 2 người chết, 9.000 cư dân di tản, 45.000 nhà mất điện

- Quận Cam: Cô Venissa Maldonado bị truy tố tội cố ý giết người vì bỏ em bé sơ sinh vào thùng rác

- TIN VN. Luật sư Đặng Đình Mạnh trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị điều tra (bên cạnh LS Đào Kim Lân).

- TIN VN. 87% trẻ em Việt dùng Internet hàng ngày.

- TIN VN. Doanh nghiệp vận tải tổn thất lớn vì ách tắc đăng kiểm

- HỎI 1: Cộng Hòa loạn chiêu khi tấn công Dân Chủ là bọn "woke" (sự tỉnh thức, nhìn thấy xã hội Mỹ có bất công về màu da, giai cấp...)? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỒ SƠ: Hơn 130 tổ chức gửi thư chung: Hành Động Vì Hoàng Sa - Trường Sa

.

QUẬN CAM (VB-11/3/2023) ---- Michael Cohen (từng là luật sư và là người đi chống đỡ cho Donald Trump) dự kiến ​​sẽ làm chứng vào thứ Hai 13/3/2023 trước đại bồi thẩm đoàn Manhattan đang điều tra về các khoản tiền Trump đưa ra qua tay Coden để bịt miệng các phụ nữ dan díu với Trump, theo 2 nguồn ẩn danh nói với AP. Cohen là nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra của Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, và lời khai của Cohen được đưa ra vào thời điểm quan trọng, khi các công tốsắp đưa ra quyết định về việc có truy tố Trump hay không. Các công tố viên đôi khi giữ lại những nhân chứng quan trọng nhất của họ cho đến giai đoạn cuối của cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn.

.

Cohen đã gặp gỡ thường xuyên với các công tố Manhattan trong những tuần gần đây, bao gồm cả phiên họp kéo dài cả ngày hôm Thứ Sáu 10/3/2023 để chuẩn bị cho Cohen ra trước đại bồi thẩm đoàn, những người đã nghe bằng chứng về chuyện này kể từ tháng 1/2023. Cohen từ chối bình luận với các phóng viên khi rời cuộc họp, nói rằng anh ấy sẽ "dành một chút thời gian để giữ im lặng và cho phép Biện Lý sắp xếp thành hồ sơ truy tố [Trump]."

.

Các công tố viên tuần này đã mời Trump làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn — một dấu hiệu khác cho thấy giai đoạn điều tra đang kết thúc. Dự kiến Trump sẽ từ chôi lời mời ra trước đại bồi thẩm đoàn, thường là một trong những bước cuối cùng trước khi có thể có một bản cáo trạng, vì lời mời không phải là trát đòi. Cohen đã ngồi tù 3 năm sau khi nhận tội hồi năm 2018 với các cáo buộc liên bang, bao gồm vi phạm tài chính vận động [tranh cử cho Trump 2016], vì đã sắp xếp các khoản bịt miệng cho diễn viên phim dâm Stormy Daniels (tên thật: Stephanie Clifford) và người mẫu Karen McDougal để họ không kể chuyện giường chiếu với Trump. Trump đã chối là Trump không dính gì hết.

.

---- Nếu Dominion Voting Systems thắng kiện trong hồ sơ kiện đài Fox News đòi bồi thường 1,6 tỷ đô la, đài Fox News có cơ nguy tập tiệm. Trong một phân tích pháp lý trên đài MSNBC, cựu công tố viên và là người phụ trách chương trình riêng này, Katie Phang nói rằng nếu Fox News thua kiện, đây có thể là "án tử hình tài chính" bởi vì không có giới hạn đối với các thiệt hại trừng phạt (ngoài số tiền bồi thường). Phang nói rằng "Fox hiện đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy ngày càng tồi tệ của những lời nói dối do chính họ tạo ra. Hết lần này đến lần khác, Fox bị cáo buộc buôn bán những lời nói dối và sai sự thật."

.

Bời vì Fox News trong nội bộ có các tin nhắn văn bản cho nhau thú nhận rằng không hề có gian lận bầu cử 2020 và rằng các máy bầu của Dominion không hề lật ngược phiếu Trump thành phiếu Biden, nhưng khi lên TV thì các xướng ngôn viên Fox News nói rằng có gian lận và có chuyện bầu cử bị đánh cắp. Theo Phang, "Dominion không chỉ chiếm thế thượng phong, nó còn có sự thật đứng về phía mình. Nếu Dominion thành công, thì tất cả những gì còn lại để xác định là số tiền thiệt hại mà Dominion có quyền nhận. Đó là nơi những con số cao ngất trời. Dominion đang tìm kiếm 1,6 tỷ đô la lợi nhuận bị mất và tổn hại về uy tín."

.

Ngoài 1,6 tỷ đô la đó, còn có khả năng thiệt hại trừng phạt cũng có thể lên tới hàng tỷ đô la -- như thế sẽ gây rủi ro tài chính cho Fox News. Dominion "cũng đang tìm kiếm các khoản bồi thường mang tính trừng phạt, không bị giới hạn theo luật tiểu bang New York và cũng có thể lên tới hàng tỷ đô la. Các khoản bồi thường mang tính trừng phạt nhằm trừng phạt kẻ phạm tội và để ngăn chặn những người khác lặp lại hành vi nghiêm trọng đó. Và một khoản tiền nhiều tỷ -bản án trừng phạt bồi thường thiệt hại bằng đô la sẽ không chỉ trừng phạt Fox News. Nó sẽ gửi một thông điệp tới tất cả các công ty truyền thông để họ tự kiểm soát và bảo vệ sự thật."

.

---- Trump cơ nguy vào tù trước ngày bầu cử. Nhưng hiện nay, Trump vẫn là người dẫn đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa năm 2024. Trump hiện đang phải đối mặt với các cuộc điều tra riêng biệt của đại bồi thẩm đoàn ở New York (Stormy Daniels); và đại bồi thẩm đoàn Georgia (can thiệp bầu cử); cùng với các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc trộm các tài liệu mật; và vai trò của ông trong cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021. Khi tranh cử tổng thống năm 2016, Donald Trump đã nói đùa rằng Trump "có thể đứng giữa Đại lộ số 5 và bắn chết ai đó, và tôi sẽ không mất bất kỳ cử tri nào, OK. Chuyện này siêu thực, bất khả tư lường." Lần này, có thể khác.

.

Nhiều nhà hoạt động Cộng Hòa đang nghĩ tới Thống đốc Florida Ron DeSantis làm nhân vật thay thế Trump. Ken Cuccinelli, một cựu quan chức của Trump, hôm thứ Năm đã đưa ra một siêu ủy ban PAC có tên là “Never Back Down” (“Không bao giờ lùi bước”) nhằm giúp DeSantis tranh cử tổng thống vào năm tới. Cuccinelli dưới thời Trump từng là quyền giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.

.

Những thách thức tổng hợp mà Trump phải đối mặt đủ để khiến một nhà hoạt động nổi tiếng của Cộng hòa đặt câu hỏi liệu Trump có thể thoát không. Kevin Madden, cố vấn cấp cao ban vận động tranh cử tổng thống năm 2012 của Mitt Romney nói với báo Washington Post: “Lý thuyết mà Trump định nghĩa và xác thực trong suốt sự nghiệp chính trị của Trump là lý thuyết của Đảng Cộng hòa ở Đại lộ số 5, đó là Trump có thể làm bất cứ điều gì - Trump có thể bắn bất kỳ ai trên Đại lộ số 5 và họ sẽ gắn bó với Trump. Điều đó sẽ được đưa vào thử nghiệm, nhưng cho đến nay nó đã được chứng minh là một nguyên tắc lâu dài [Trump còn ở ngoài nhà tù].”

.

----- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Bảy đã chỉ trích Ukraine vì muốn khám phá về khả năng đổi tên Nga (Russia) thành Muskovy trong tiếng Ukraine. Medvedev đã so sánh chính phủ ở Kiev với Đức Quốc xã, đề nghị chính phủ Moscow đổi tên Ukraine thành "Pig-Bandera Reich" ("Đế chế Pig-Bandera") "Câu trả lời của chúng tôi? Không, tất nhiên không phải Hohlandia. Và chắc chắn không phải Little Russia (Tiểu Nga). Chỉ có Schweinisch Bandera-Reich. Chính xác như thế," theo quan chức này nói.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Bảy đã chỉ trích Ukraine vì muốn đổi tên nước Nga theo tiếng Ukraine: "Đây là một bằng chứng khác về nỗ lực tạo ra 'sự chống Nga' từ Ukraine." Bình luận của bà đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ thị cho thủ tướng nước này Denys Shmyhal xem xét khả năng thay thế từ "Russian" ("Người Nga") bằng "Muscovian" và "Russian Federation" ("Liên bang Nga") được gọi là "the Moscow Federation" ("Liên bang Moscow").

.

---- Bộ tổng tham mưu quân lực Ukraine hôm thứ Bảy cho biết 158.000 lính Nga đã chết tại Ukraine kể từ khi Moscow bắt đầu tấn công từ tháng 2 năm ngoái. Theo công bố mới nhất, chính xác 1.010 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong 24 giờ qua. Trong 24 giờ qua, Moscow cũng mất thêm ít nhất 10 xe tăng, 20 xe bọc thép bảo vệ, 8 hệ thống pháo, 2 bệ phóng rocket, 1 hệ thống tác chiến phòng không, 1 máy bay không người lái cấp chiến thuật, 7 xe tải và cả xe chở dầu.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết quân Ukraine hiện đang dùng dòng sông Bakhmutka như tuyến phòng thủ mới ở thị trấn Bakhmut vùng Donbas: "Quân Ukraine giữ phía tây thị trấn và đã phá hủy các cây cầu quan trọng bắc qua sông." Bộ nói thêm rằng quân đội Kiev vẫn dễ bị tấn công trước các cuộc tấn công từ cả phía bắc và phía nam. Theo Bộ này, việc kiểm soát dòng sông đang được đề cập có thể có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai bên, vì nó sẽ tạo ra một rào cản tự nhiên cho quân Ukraine đồng thời hạn chế khả năng cơ động và tiếp tế của quân địch. Trong vài ngày qua, quân đánh thuê Nga Wagner Group đã nắm quyền kiểm soát phần phía đông của thành phố tiền tuyến.

.

---- Bộ Cộng đồng, Lãnh thổ và Phát triển Cơ sở hạ tầng Ukraine cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp cho Ukraine viện trợ tài chính trị giá 170 triệu USD để khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng và khuyến khích phát triển kinh tế.

.

Bản văn ghi rằng viện trợ sẽ phân phối cho các lĩnh vực: thiết bị rà phá bom mìn nhân đạo, dịch vụ vận tải, thiết bị điện và quản lý chất thải phá dỡ, cấp nước và vệ sinh môi trường, thiết bị y tế và giáo dục, hỗ trợ cho ngành nông nghiệp.

.

.

---- Quân đội Ukraine đã nã pháo vào khu vực Donetsk hôm thứ Bảy, sử dụng 5 quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm của NATO, theo Trung tâm Phối hợp và Kiểm soát Ngừng bắn (JCCC) đưa tin. Các cuộc tấn công được tiến hành cách nhau 15 phút. Hai ngày trước, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào Ukraine, thừa nhận rằng họ đã thực hiện nó để trả đũa "hành động khủng bố" mà Nga cáo buộc Kiev đã phạm phải vào tuần trước và Hoa Kỳ hỗ trợ hành động đó.

.

---- Các điệp viên có ảnh hưởng của Nga ở Moldova đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình ở nước này, với hy vọng lật đổ chính phủ và cuối cùng là cài đặt các nhà lãnh đạo chính trị thân Nga, theo CNN đưa tin vào ngày 10/3, trích dẫn các nguồn tin trong giới tình báo Hoa Kỳ.

.

Theo phát ngôn viên An ninh Quốc gia của Bạch Ốc John Kirby, Moscow đang cố gắng làm suy yếu chính phủ thân phương Tây của Moldova và đang lan truyền thông tin sai lệch về tình hình ở nước này. Mỹ cũng ghi nhận những nỗ lực của Nga nhằm kích động các cuộc biểu tình bất đồng chính kiến và chống chính phủ ở thủ đô Chisinau của Moldova. Nhưng Hoa Kỳ nói rằng họ không thấy các dấu hiệu về đe dọa quân sự trực tiếp đối với Moldova.

.

---- Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói Phần Lan có thể sớm xem xét gửi cho Ukraine một số phi cơ chiến đấu cũ: “Vâng, tôi nghĩ chúng ta có thể thảo luận về phi cơ tác chiến F/A-18 Hornet, xem chúng có thể chuyển giao cho Ukraine hay không và cần chuẩn bị những gỉ." Bà nói thêm rằng câu hỏi vẫn đang trong giai đoạn đầu thảo luận và cần có sự hợp tác quốc tế “rộng rãi”.

.

Hồi năm 2021, Phần Lan đã đặt hàng 64 phic ơ chiến đấu phản lực F-35A thế hệ thứ 5 do Mỹ sản xuất để thay thế phi đội F/A-18 Hornet đã già cỗi của nước này. Những chiếc F-35 đầu tiên dự kiến sẽ đến Phần Lan trong năm 2025. Thủ tướng cũng công bố gói hỗ trợ an ninh sắp tới cho Ukraine sẽ bao gồm các thiết bị quân sự hạng nặng và 29 triệu EUR (31 triệu USD) viện trợ nhân đạo.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu nói cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc trong năm 2023, bày tỏ lòng biết ơn đối với Hoa Kỳ vì đã hỗ trợ chống lại Nga. Nói tại Diễn đàn Thế giới của Viện Doanh nghiệp Mỹ, Zelensky nói rằng các binh sĩ Kiev đã góp phần giúp Nga không còn là mối đe dọa toàn cầu và kêu gọi người dân Ukraine "hoàn thành công việc này". Ông nói rằng nó "có thể được thực hiện ngay trong năm nay! Tự do phải chiến thắng!" Đầu ngày hôm Thứ Sáu, Zelensky đã yêu cầu NATO cung cấp "các đảm bảo an ninh chiến lược" cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào tháng 7.

.

---- Chính phủ Na Uy hôm thứ Sáu nói sẽ tặng hai hệ thống phòng không trên mặt đất NASAMS cho Ukraine để giúp chống lại Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram nói: "Ukraine có nhu cầu cấp thiết là tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công hỏa tiễn và Na Uy sẽ hỗ trợ", và lưu ý rằng các đơn vị bắn NASAMS sẽ được cung cấp với sự hợp tác của Hoa Kỳ. Gram nói rằng Oslo cũng sẽ huấn luyện quân đội Ukraine trong việc "bảo trì và vận hành" các hệ thống.

.

---- Nga thiệt hại 191 quân nhân tử trận và 319 người bị thương tại thị trấn Bakhmut ở Donetsk Oblast chỉ riêng trong 24 giờ của ngày 9 tháng 3/2023, theo lời người phát ngôn của Quân Lực Miền Đông Ukraine Serhiy Cherevatyi nói trên TV. Tổng cộng có 57 trận giao tranh diễn ra ở tiền tuyến này, với 20 cuộc tấn công và 23 trận giao tranh xảy ra gần Bakhmut. Cherevatyi báo cáo rằng tình hình gần Bakhmut đã được kiểm soát và các đội quân xâm lược vẫn không thể chọc thủng tuyến phòng ngự của Ukraine.

.

---- Tư lệnh quân đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, viết trên Telegram hôm thứ Sáu rằng Ukraine đang chuẩn bị phản công ở Bakhmut: "Vâng, một thực tế ai cũng biết là kẻ thù đang chuẩn bị phản công. Tất nhiên, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn điều này xảy ra." Ngoài ra, trong một công bố khác trên mạng xã hội, ông cho biết rằng để chống lại Ukraine, nhóm Wagner đã mở các trung tâm tuyển lính ở 42 thành phố. Ông cũng nói rằng việc cung cấp đạn dược đã được cải thiện nhưng vẫn là một nguyên nhân gây lo ngại.

.

--- Li Qiang (Lý Cường) chính thức được bổ nhiệm làm nhân vật thứ hai của Trung Quốc, được gọi là Thủ tướng, bởi đa số thành viên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 14, cơ quan lập pháp cao nhất trong nước. Trong số 2.947 thành viên NPC có mặt tại cuộc họp, 2.936 người tán thành việc bổ nhiệm ông, trong khi 3 người bỏ phiếu chống và 8 người bỏ phiếu trắng. Li đã từng là phụ tá thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình trong một thời gian dài và từng là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

.

---- Các nhà quản lý đã đóng cửa Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) hôm thứ Sáu, đánh dấu sự thất bại lớn nhất của ngân hàng kể từ cuộc suy thoái năm 2008 và gây ra làn sóng chấn động khắp thế giới công nghệ. Cơ quan Bảo hiểm Liên bang Federal Insurance Corporation (FDIC) đã thành lập Ngân hàng National Bank of Santa Clara để giữ tiền gửi và các tài sản khác của Ngân hàng Silicon Valley Bank đã phá sản, nhưng việc đóng cửa đột ngột đang ảnh hưởng đến các công ty công nghệ phải đối mặt với những tác động ngay lập tức, chẳng hạn như trả lương nhân viên.

.

Theo phân tích của Bloomberg News, hơn 93% trong số 161 tỷ đô la gửi tại Ngân hàng Silicon Valley Bank không được bảo hiểm bởi FDIC. Ngân hàng SVB được giám sát bởi FDIC, một cơ quan liên bang chịu trách nhiệm đảm bảo các ngân hàng đủ mạnh và có trách nhiệm để phục vụ khách hàng của họ. Khi một ngân hàng do FDIC quản lý gặp nạn, khách hàng của ngân hàng đó được bảo hiểm tới 250.000 đô la cho mỗi tài khoản tại ngân hàng. Mặc dù một số khách hàng có thể được FDIC hoàn trả toàn bộ số tiền của họ, nhưng rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân có hàng triệu đô la trong ngân hàng có thể thấy số tiền đó được trả lại rất ít.

.

---- E. Jean Carroll, người đang kiện cựu Tổng thống Donald Trump, đã thắng một số điểm tại tòa liên bang hôm thứ Sáu. Thẩm phán Lewis Kaplan phán rằng cô Carroll, người cáo buộc Trump cưỡng hiếp cô vào những năm 1990, có thể sử dụng đoạn ghi âm Access Hollywood năm 2005 tại tòa án, trong đó Trump nói về niềm vui chộp lấy hạ bộ phụ nữ mà không bị gì, theo báo Politico đưa tin.

.

"Khi bạn là một ngôi sao, họ để cho bạn làm điều đó," Trump nói trong đoạn băng. "Bạn có thể làm bất cứ việc gì." Mặc dù hồ sơ của Carroll là một vụ kiện phỉ báng, Kaplan cho biết cô phải chứng minh Trump đã tấn công tình dục cô để thắng trước "lời phản biện của Trump rằng câu chuyện của cô là dối trá."

.

Phán quyết nói rằng "một bồi thẩm đoàn có thể tìm thấy một cách hợp lý" chỉ từ đoạn ghi âm rằng Trump "đã từng thò tay chộp hạ bộ phụ nữ mà không cần sự đồng ý của họ, hoặc rằng Trump đã cố gắng làm như vậy." Kaplan cũng quyết định cho phép Carroll, một nhà văn viết bỉnh bút ở New York, sử dụng lời khai của hai phụ nữ khác đã cáo buộc Trump tấn công tình dục trước tòa, trước sự phản đối của cựu tổng thống.

.

Thẩm phán cho biết hầu hết các bằng chứng mà Trump đang cố gắng che giấu trước bồi thẩm đoàn "là do ông Trump bị cáo buộc đã lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng những phụ nữ khác ngoài bà Carroll theo những cách tương tự như những gì ông Trump bị cáo buộc đã làm với bà Carroll..." theo NBC News.

.

---- Tỷ phú Elon Musk đã chia sẻ suy nghĩ của mình về video được chiếu lại của Jacob Chansley, còn được gọi là QAnon Shaman, người đã tham gia bạo loạn 6/1/2021. Musk đăng lại một đoạn video cho thấy Chansley, người tham gia cuộc bạo động đầu đội mũ có 2 sừng kiểu thổ dân ra trận, mặt sơn rằn ri màu cờ Mỹ, đọc dòng tweet của Cựu Tổng thống Donald Trump trước đám đông, tại một thời điểm, ông yêu cầu những người biểu tình về nhà. Musk, Giám đốc điều hành Tesla, nhận xét về đoạn phim: "Hãy trả tự do cho Jacob Chansley."

Chansley đã bị kết án 41 tháng tù giam, sau đó là 36 tháng được thả có giám sát vì một số tội danh liên quan đến bạo loạn, bao gồm gây rối trật tự dân sự, xâm nhập bạo lực và có hành vi gây mất trật tự.

.

---- Meta Platforms Inc. sắp có đợt sa thải mới trong năm 2023 để gần bằng với những đợt sa thải được thực hiện vào năm ngoái khi công ty cắt giảm khoảng 13% lực lượng lao động của mình, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này. Meta là công ty mẹ của Facebook, dự kiến sẽ công bố đợt cắt giảm đầu tiên vào đầu tuần tới, với các nhân viên phi kỹ thuật sẽ nằm trong thành phần bị sa thải. Ngoài ra, một số dự án và nhóm sẽ ngừng hoạt động. Meta đã phủ nhận tin đồn sa thải hồi tháng trước, cáo buộc tờ Washington Post mâu thuẫn trong bản tin của mình. Hồi tháng 11/2022, Meta đã cắt khoảng 11.000 người.

.

---- Meta tiết lộ hôm thứ Sáu rằng họ đang có kế hoạch đưa ra một mạng xã hội mới. Người phát ngôn của Meta nói với CNBC: "Chúng tôi đang khám phá một mạng xã hội phi tập trung, độc lập để chia sẻ các cập nhật tin nhắn văn bản. Chúng tôi tin rằng có cơ hội cho một không gian riêng biệt nơi những người sáng tạo và nhân vật của công chúng có thể chia sẻ các cập nhật kịp thời về sở thích của họ".

.

Theo một báo cáo được cung cấp bởi Platformer, sáng kiến có tên P92 sẽ được dẫn dắt bởi người đứng đầu Instagram Adam Mosseri. Theo các nguồn của Moneycontrol, Meta cũng đang xem xét khả năng tích hợp với các nền tảng xã hội hiện có như Twitter và Mastodon.

.

---- Khi những tên tuổi lớn nhất của Hollywood bước vào dự lễ trao giải Oscar vào Chủ nhật 12/3/2023, họ sẽ nhận thấy điều gì đó khác biệt một chút. Thảm đỏ bình thường đã thực hiện một sự hoán đổi màu sắc và bây giờ nó là màu "xám Champagne." Hôm thứ Tư, nhân viên ban tổ chức đã trải thảm với màu mới, nhưng nó vẫn được gọi là thảm đỏ (red carpet) khi nói chuyện.

,

Người dẫn chương trình Oscar năm nay là Jimmy Kimmel đã có mặt để hỗ trợ buổi trải thảm mới co lễ trao giải. Anh nói đùa rằng việc chuyển từ màu đỏ sang màu Champagne cho thấy các nhà sản xuất phim ảnh tự tin rằng sẽ không đổ máu trong năm nay, sau cú tát mạnh như trời giáng hồi năm ngoái mà diễn viên Will Smith giành cho nghệ sĩ hài Chris Rock.

Trải thảm mới cho lễ trao Giải Oscar 2023.

Có 2 người chết, trong khi hơn 9.000 cư d

Cô Venissa Maldonado, 25 t

TIN VN. Luật sư Đặng Đình Mạnh trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị điều tra (bên cạnh LS Đào Kim Lân).

TIN VN. 87% trẻ em Việt dùng Internet hàng ngày.

TIN VN. Doanh nghiệp vận tải tổn thất lớn vì ách tắc đăng kiểm, Bộ GTVT gỡ thế nào?

HỎI 1

HỒ SƠ:

130 tổ chức gửi thư chung: Hành Động Vì Hoàng Sa - Trường Sa.

Có 2 diễn viên Mỹ gốc Việt -- nữ diễn viên Hồng Châu, và nam diễn viên Ke Huy Quan -- được đề cử Giải Oscar cho vai diễn viên phụ xuất sắc. Dự đoán từ đa số nhà báo, Ke Huy Quan sẽ thắng giải Oscar. Buổi lễ trao giải Oscar năm nay sẽ diễn ra vào Chủ Nhật 12/3/2023 tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles. Chương trình sẽ được phát sóng lúc 5 giờ chiều trên đài truyền hình ABC.----ân California đã được lệnh di tản hôm thứ Sáu, trong khi 45.000 nhà mất điện, vì mưa lớn, giông bão và gió mạnh, làm nước dâng cao ở các sông và lạch và làm ngập một số đường cao tốc chính.Tại Quận Santa Cruz, một con lạch bị nước mưa cuốn trôi đã phá hủy một phần Phố Chính Main Street ở Soquel, một thị trấn có 10.000 dân, khiến một số khu dân cư bị cô lập. Heather Wingfield, một giáo viên điều hành một trang trại đô thị nhỏ cùng chồng ở Soquel, cho biết hiện tại cô và những người hàng xóm của mình đang bị mắc kẹt trong nhà khi nước suối Bates Creek chảy xiết lao nhanh qua nơi từng là Phố Chính.Ở trung tâm California, sông Tule River tràn bờ và làm ngập một số ngôi nhà. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một số ngôi nhà và xe hơi ngập dưới vài feet nước và ít nhất một con đường ở thị trấn Springville bị dòng nước lũ cuốn trôi. Một số công viên công cộng, bao gồm Công viên quốc gia Sequoia và Kings Canyon, đã đóng cửa không đón du khách do mưa lớn kéo dài.Tại Khu vực Vịnh San Francisco, lũ lụt đã chặn một số đoạn đường cao tốc chính, bao gồm Xa lộ xuyên bang 580 ở Oakland, làm gián đoạn việc đi lại. Và Peet's Coffee, một chuỗi cửa hàng có trụ sở tại California, báo cáo rằng một cơn giông bão lớn đã làm sập mái nhà làm chết một nhân viên tại trung tâm phân phối của công ty ở Oakland.Thống đốc Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 34 quận trong những tuần gần đây và chính quyền Biden đã phê chuẩn tuyên bố thảm họa của tổng thống đối với một số vào sáng thứ Sáu, một hành động sẽ mang lại nhiều hỗ trợ liên bang hơn cho tiểu bang California.----uổi, đang bị truy tố tội cố ý giết người và lạm dụng trẻ em sau khi một đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy trong thùng rác của một trạm xăng ở Fullerton (Quận Cam) hôm thứ Năm, cảnh sát cho biết. Cảnh sát Fullerton đã đến một trạm xăng Chevron trên dãy nhà 900 của Đại lộ West Orangethorpe vào khoảng 3:30 chiều. Một nhân viên cửa hàng đã thấy đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác của nhà vệ sinh.Em bé được đưa đến bệnh viện địa phương, sức khỏe bây giờ đã ổn định. Qua cuộc điều tra, cảnh sát đã xác định được người bỏ rơi em bé là cô Venissa Maldonado ở Fullerton và bắt cô tại dãy nhà 400 của Đại lộ West Orangethorpe vào khoảng 1:45 sáng Thứ Sáu. Cô phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người và trọng tội lạm dụng trẻ em.----Theo Báo Pháp Luật. Cơ quan tố tụng tỉnh Long An đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cục an ninh mạng liên quan đến luật sư Đặng Đình Mạnh - luật sư bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu vi phạm điều 331 Bộ luật Hình sự. Chiều 11-3, Cơ quan CSĐT tỉnh Long an thông tin đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao – Bộ Công an liên quan đến luật sư Đặng Đình Mạnh (Đoàn luật sư TP.HCM) - một trong năm luật sư bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai. Trước đó, như PLO đã đưa tin, Cơ quan tố tụng tỉnh Long An đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cục an ninh mạng liên quan đến luật sư Đào Kim Lân – một trong năm luật sư bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai có cùng dấu hiệu vi phạm như luật sư Đặng Đình Mạnh.----Theo Zingnews. Việt Nam hiện có khoảng 24,7 triệu trẻ em, chiếm khoảng 25% dân số cả nước. Trong đó, 2/3 các em được tiếp cận các thiết bị kết nối Internet. Khảo sát cho thấy 82% trẻ em 12-13 tuổi sử dụng Internet, con số này ở trẻ 14-15 tuổi là 93%. Theo thống kê, 89% trẻ em 12-17 tuổi sử dụng Internet, trong đó 87% sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, độ tuổi trẻ em sử dụng Internet đang ngày một trẻ hóa, đa số trẻ em bắt đầu sử dụng chủ động từ 9-11 tuổi. Trong bối cảnh Covid-19 học trực tuyến, độ tuổi trẻ em sử dụng phổ biến giảm xuống 6-7 tuổi. Thậm chí, trẻ 2-3 tuổi đã bắt đầu sử dụng. Khảo sát Tiếng nói trẻ em Việt Nam cho thấy các em thường sử dụng Internet để học tập (83%), giải trí (71%), kết bạn (71%), chia sẻ thông tin (23%), mua sắm (30%) và phát trực tiếp (6,3%).----Theo Báo Nhịp Sống Kinh Doanh. Nhiều xe tải phải nằm chờ để đăng kiểm khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí, mất doanh thu, trong khi lãi ngân hàng, lương nhân viên vẫn phải trả. Tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm vẫn gia tăng do thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực đăng kiểm viên, đặc biệt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Nhiều chủ phương tiện phải xếp hàng chờ đợi nhiều ngày mới đến lượt đăng kiểm, thậm chí phải đi xa, sang các tỉnh lân cận để xếp hàng chờ đăng kiểm. Bên cạnh đó, hàng loạt hợp đồng chở hàng xuất nhập khẩu, hàng tiêu dùng trên toàn quốc của doanh nghiệp có thể bị đình trệ, đồng thời cũng mất đi nhiều cơ hội đặt hàng của đối tác.----: Cộng Hòa loạn chiêu khi tấn công Dân Chủ là bọn "woke" (sự tỉnh thức, nhìn thấy xã hội Mỹ có bất công về màu da, giai cấp...)?ĐÁP 1: Đúng vậy. Những ứng cử viên tổng thống đầy hy vọng của Đảng Cộng hòa thề là sẽ gây chiến với phe "woke", nhưng một cuộc thăm dò mới của USA TODAY/Ipsos Poll cho thấy đa số người Mỹ có xu hướng coi từ này là một thuộc tính tích cực chứ không phải tiêu cực.Có tới 56% những người được khảo sát nói rằng thuật ngữ này có nghĩa là "được thông báo, giáo dục và nhận thức được những bất công xã hội." Con số đó bao gồm không chỉ 3/4 đảng viên Dân chủ mà còn hơn 1/3 đảng viên Cộng hòa.Nhìn chung, thay vào đó, 39% nói rằng từ này phản ánh những gì đã trở thành định nghĩa chính trị của Cộng Hòa, "là quá đúng đắn về mặt chính trị và kiểm soát lời nói của người khác." Đó là quan điểm của 56% đảng viên Cộng hòa.Những phát hiện này đặt ra câu hỏi về việc liệu chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa hứa cấm các chính sách tại trường học và nơi làm việc mà họ tố cáo là "woke" có thể thúc đẩy một ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng nhưng lại khiến họ gặp mâu thuẫn với dư luận rộng rãi hơn trong cuộc tổng tuyển cử hay không.Chi tiết:----

Lá Thư Chung: Hành Động Vì Hoàng Sa - Trường Sa



Ngày 19 tháng 1 năm 1974 Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa ngang nhiên đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bảy mươi bốn sĩ quan và binh lính Hải quân Việt Nam Cộng Hòa anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước.



Ngày 14 tháng 3 năm 1988 Trung Quốc ngang nhiên đánh chiếm 6 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sáu mươi bốn chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước.



Từ đó, Trung Quốc không ngừng gia tăng sự bành trướng quân sự tại Biển Đông, thực hiện những hành vi xâm lược ngày càng trắng trợn và mạnh bạo, gây nhiều thiệt hại nhân mạng và tài sản cho người dân Việt Nam. Gần đây nhất, Bắc Kinh đã đưa ra Luật Hải Cảnh cho phép hải quân Trung Quốc bắn vào tàu và người Việt Nam trong vùng biển mà họ đơn phương tuyên bố chủ quyền.



Thế nhưng hàng chục năm qua, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa làm đủ để minh định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, giành lại lãnh thổ lãnh hải và bảo vệ người dân. Trong khi đó, người dân biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, công khai lên án các hành vi gây hấn của Bắc Kinh thì bị đàn áp, bỏ tù.



Bảo vệ chủ quyền, quyền lợi kinh tế và cuộc sống của ngư dân trên Biển Đông là trách nhiệm chung của mọi người dân Việt Nam. Trong tinh thần đó, chúng tôi kêu gọi mọi người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước:



Thứ nhất, hãy cùng nhau mạnh mẽ lên án hành vi xâm lược của Trung Quốc trên mọi diễn đàn để Thế giới không quên Hoàng Sa và Trường Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp. Liên kết hoạt động để tạo sức mạnh cho phong trào đấu tranh giành lại chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam.



Thứ hai, cùng sát cánh với nhân dân các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới lên án và đòi hỏi Bắc Kinh phải chấm dứt các hành vi gây hấn hung hăng tại Biển Đông để bảo vệ an toàn cho ngư dân.



Thứ ba, cùng hành động để tạo áp lực yêu cầu nhà nước Cộng Sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho những người Việt Nam yêu nước đang bị giam cầm vì chống Trung Quốc. Và chấm dứt chính sách ngăn chặn các sinh hoạt quần chúng nhằm phản đối hành vi xâm lược của Bắc Kinh hay vinh danh sự hy sinh của các binh sĩ trong hai trận chiến Hoàng Sa, Trường Sa và cuộc chiến biên giới phía Bắc.



Thứ tư, cùng lên tiếng đòi chính phủ Cộng Sản Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế để xác định chủ quyền.



Trung Quốc đang bị các quốc gia tự do dân chủ xem là mối đe dọa cho an ninh và trật tự thế giới. Đây là lúc chúng ta cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa những hành động cụ thể góp phần vào nỗ lực cùng cộng đồng thế giới ngăn cản sự bành trướng bất hợp pháp của Trung Quốc và giành lại chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa của dân tộc Việt Nam.



Trân trọng,

Ban Giảng Huấn Việt Tộc - Groupe d'Enseignement de la Culture Vietnamienne

Ban Trị Sự Chùa Pháp Quang - Vietnamese Buddhist Church Association Brisbane

Ban Tù Ca Xuân Điềm - Tu Ca Xuan Diem Music Group

Biệt Động Quân - VNCH / NSW, Úc Châu - Republic of Vietnam Army Rangers Association / NSW, Australia

Bình Thuận Tương Tế / San Diego - Binh Thuan Support Group / San Diego

Cảnh Sát Quốc Gia - VNCH / NSW, Úc Châu - Republic of Vietnam National Police Association / NSW, Australia

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego - The Vietnamese Historical & Cultural Performing Arts Foundation

Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do - Free Journalists Club of Vietnam

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Sĩ tại Đức & Âu Châu - Club of Vietnamese Artists in Germany and Europe

Con Đường Việt Nam / Anh Quốc - Vietnam Path Movement / UK

Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Thụy Sĩ và Vương Quốc Liechtenstein - Vietnamese Catholic Community in Switzerland and The Kingdom of Liechtenstein

Cộng Đồng Người Việt tại Jacksonville, Florida - Vietnamese Community of Jacksonville, Florida

Cộng Đồng Người Việt tại Oregon - Vietnamese Community of Oregon

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang HK - Federation of Vietnamese American Communities of USA

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Massachusetts - Vietnamese American Community of Massachusetts

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu - Vietnamese Community in Australia

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa - Free Vietnamese Canadian Community / Ottawa, Canada

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Queensland - Vietnamese Community in Australia / Qld Chapter

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Nam Úc - Vietnamese Community in Australia / SA Chapter

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Tây Úc - Vietnamese Community in Australia / WA chapter

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / TB NSW - Vietnamese Community in Australia / NSW Chapter

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn hạt Los Angeles - Vietnamese Refugee Community of Los Angeles County

Cộng Đồng Việt Nam San Diego - Vietnamese Community of San Diego

Cộng Đồng Việt Nam tại Liège - Vietnamese Community in Liege

Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Hawaii - Free Vietnamese Community in Hawaii

Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản / Hòa Lan - Association of Vietnamese Political Refugees / Netherlands

Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa - Justice for Formosa’s Victims

Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức / NSW, Úc Châu - Thu Duc Military Academy Cadets Alumni Association / NSW

Đài Phát Thanh 2VNR / Sydney / NSW - Radio VNR2

Đài Phát Thanh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn - NVRADIO

Đài truyền Thông Tiếng Nước Tôi Houston - TNT Houston Media Corp.

Đảng Tân Đại Việt, Úc Châu - Tan Dai Viet Party, Australia

Đảng Việt Tân - Viet Tan

Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu - Phan Boi Chau Youth Group

Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu / Toronto - Phan Boi Chau Youth Group / Toronto

Gia Đình Hải Quân - Hàng Hải / NSW, Úc Châu - Republic of Vietnam Marine / NSW, Australia

Gia Đình Mũ Đỏ Bergen / Bergen, NaUy - Republic of Vietnam Airborne Family / Bergen, Norway

Gia Đình Quân Cán Chính VNCH / Hòa Lan - Vietnamese Veterans Family / Netherlands

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo / Địa Phận St.Petersburg, FL - Holy Martyrs of Vietnam Parish / Diocese of St.Petersburg, FL

Hậu Duệ Cảnh Sát Quốc Gia VNCH / NSW, Úc Châu - Republic of Vietnam National Police Next Generations / NSW

Hậu Duệ QLVNCH - Republic of Vietnam Next Generations Organization

Hiệp Hội Người Việt tại Nhật - Vietnamese Association in Japan

Hiệp Hội Truyền Thông Việt Ngữ tại Úc - Vietnamese Media in Australia

Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị vùng Đông Vịnh - Former Political Prisoners Association / East Bay Area

Hội Ái Hữu Không Quân / Louisiana - Former Vietnamese Air Force Association / Louisiana

Hội Ái Hữu Không Quân / PA - NJ - DE - Former Vietnamese Air Force Association / PE - NJ - DE

Hội Ái Hữu Không Quân - QLVNCH / Tây Úc - Republic of Vietnam Air Force Veterans Association / WA

Hội Ái Hữu Người Việt Cao Niên / Hawaii - Vietnamese Seniors Association / Hawaii

Hội Ái Hữu Việt Nam vùng Saint Quentin en Yvelines, Pháp - Vietnamese Association in Saint Quentin en Yvelines, France

Hội Anh Em Dân Chủ - Brotherhood For Democracy

Hội Anh Em Dân Chủ tại Anh Quốc - Brotherhood For Democracy in UK

Hội Bảo Tồn Truyền Thống Việt Nam / Moss, NaUy - Den Vietnamesiske Tradisjonsforening / Moss, Norge

Hội Bảo Tồn Văn Hoá Hùng Vương - Vietnamese Cultural Society

Hội Bảo Vệ Chính Nghĩa CĐNVTD / NSW, Úc Châu - Support Group for VCA / NSW, Australia

Hội Chuyên Gia Việt Nam / Vương Quốc Bỉ - Vietnamese Professionals Society / Belgium

Hội Chuyên Gia Việt Nam / Đức - Vietnamese Professionals Society / Germany

Hội Cựu Cảnh Sát Quốc Gia VN / New England - Former Vietnamese National Police Association / New England

Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Republic of Vietnam Veterans Association / Ontario

Hội Cựu SVSQ Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt / ĐB, Hoa Kỳ - Former Cadets of Dalat Political War College Association / N.E., USA

Hội Cựu SVSQ Quân Lực VNCH / New England - Republic of Vietnam Military Officers Alumni Association / N. Eng.

Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức / QLD - Thu Duc Military Academy Cadets Alumni Association / QLD

Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức / WA - Thu Duc Military Academy Cadets Alumni Association / WA

Hội Cựu Tù Nhân Ái Tử Bình Điền / Bắc California - Former Political Prisoners Ai Tu Binh Dien Association / N. California

Hội Đền Hùng Hải Ngoại - King Hung Oversea Foundation

Hội Đền Hùng / San Diego - Hoi Den Hung Foundation / San Diego

Hội Hải Quân Hàng Hải / San Diego - Republic of Vietnam Merchant Marine / San Diego

Hội Nghệ Sĩ Việt Nam / Hawaii - Vietnamese Artists Association/ Hawaii

Hội Người Việt Cao Niên Quận Hạt San Joaquin - Vietnamese Senior Association in San Joaquin County

Hội Người Việt Hjørring - VF Hjørring

Hội Người Việt Jacksonville - Vietnamese Association of Jacksonville

Hội Người Việt Kitchener Waterloo, Guelph, Cambridge Vietnamese Association in Kitchener, Waterloo, Guelph, Cambridge

Hội Người Việt Quốc Gia Lausanne - Thuỵ Sĩ - Association des Vietnamiens de Lausanne - Suisse

Hội Người Việt Quốc Gia Vùng HTĐ - The Vietnamese American National Group / Washington D.C

Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Mannheim và vpc - Vietnamese Refugees Association in Mannheim and Surrounding Area

Hội Người Việt Tự Do / Vương Quốc Bỉ - Vietnamiens Libres en Belgique

Hội Người Việt Tự Do Đan Mạch - Vietnamese Association in Denmark

Hội Người Việt Tỵ Nạn / Krefeld, Đức - Association of Vietnamese Refugees / Krefeld, Germany

Hội Người Việt Tỵ Nạn / Recklinghausen, Đức Quốc - Association of Vietnamese Refugees / Recklinghausen, Germany

Hội Người Việt Tỵ Nạn / Stavanger, Na Uy - Vietnamese Refugee Organization / Stavanger, Norway

Hội Người Việt Tỵ Nạn CS / Bremen - Vietnamese Political Refugees Association / Bremen

Hội Người Việt Tỵ Nạn CS / Hamburg, Đức - Association of Vietnamese Refugees in Hamburg, Germany

Hội Người Việt Tỵ Nạn CS / Mönchengladbach, Đức - Association of Vietnamese Refugees in Mönchengladbach, Germany

Hội Người Việt Tỵ Nạn CS / Nuremberg, Đức - Association of Vietnamese Refugees in Nuremberg, Germany

Hội Pháo Binh - Artillery Republic of Vietnam Armed Forces

Hội Phụ Nữ Đấu Tranh Cho Việt Nam Tự Do - Vietnamese American Women Association (VAWA)

Hội Phụ Nữ VN Oakland - Vietnamese Women Association / Oakland

Hội Sinh Viên Việt Nam - Úc / Tiểu bang Qld - Vietnamese Australian Students Association QLD Inc.

Hội Thanh Niên Việt Nam Tỵ Nạn - Association of Young Vietnamese in France

Hùng Sử Việt / Na Uy - Vietnamese Culture and History Association in Norway

Khối 8406 - Bloc 8406

Không Quân - QLVNCH / NSW, Úc Châu - Republic of Vietnam Air Force Association / NSW, Úc Châu

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị / Houston và vpc - Former Vietnamese Political Prisoners Association / Houston

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam / Stockton - Vietnamese Former Political Prisoners Association / Stockton

Khu Hội Cựu Tù Nhân chính Trị VN Hawaii - Association of Former Vietnamese Political Prisoners in Hawaii

KQ SVSQ Khóa 73F / Virginia - Republic of Vietnam Air Cadet Promo 73F / Virginia

Làng Văn Hóa Việt Tây Úc - Vietnamese Culture Association

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ San Diego - Veterans Association / San Diego

Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California - Former Vietnam Armed Forces Alliance / Northern California

Lực Lượng Cứu Quốc - Vietnam Democracy Federation

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam - Vietnam Human Rights Network

Nguyệt San Gia Dinh Origin / Florida - Gia Dinh Origin Magazine / Florida

Nhà Việt Nam / Berlin, Đức Quốc - Vietnam House / Berlin, Germany

Nhà Xuất Bản Tự Do - Liberal Publishing House

Nhóm Cựu Tù Nhân Kỳ Sơn - Tiên Lãnh - Former Prisoners Ky Son - Tien Lanh Group

Nhóm Nhân Quyền cho Việt Nam tại Rogaland - Rogaland for Human Rights in Vietnam

Nhóm Thân Hữu Việt Tân / Houston - VT-Club / Houston

Radio Tiếng Nước Tôi - TNT Radio

Radio Tiếng Nước Tôi / Sacramento - TNT Radio / Sacramento

Radio Tiếng Nước Tôi / Vancouver, Canada - TNT Radio / Vancouver, Canada

Saigon Broadcasting Television Network - SBTN - Saigon Broadcasting Television Network - SBTN

SBTN / Sydney, Úc Châu - SBTN / Sydney, Australia

SVSQ / HT 73F / Đức Quốc - Republic of Vietnam Air Cadet Promo 73F / Germany

Thân Hữu Bỉ - Việt - Amitiés Belgique - Vietnam

Thiên Long Bình Minh Florida TiVo Media - Thiên Long Bình Minh Florida TiVo Media

Thiếu Nhi Việt Nam - The Vietnamese Youth Group

Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Tỵ Nạn / CHLB Đức - Organization of Activities for Vietnamese Refugees in Germany

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris - Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris

Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam Hải Ngoại - Federation of Vietnamese Labor Unions Overseas

Trung Tâm Võ Thuật Vovinam Dallas & Fort Worth - Vietnamese Martial Art Vovinam Dallas Center

Trường m Nhạc Hội Họa / NSW, Úc Châu - Music & Arts School / NSW, Australia

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng tại Queensland - The Vietnamese Ethnic School in Queensland INC

Trường Việt Ngữ Văn Lang - VanLang Vietnamese Language School of Stockton

Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ - Committee To Protect Ancestral Homeland

Uỷ Ban Hỗ Trợ Việt Nam tại Đan Mạch - Support Committee for Vietnam in Denmark

Ủy Ban Nghi Lễ Cộng Đồng / Nam California - Community Ceremonial Committee of Southern California Region

Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Vọng Từ Quốc Tổ Hùng Vương - King Hung’s Shrine Committee

Uỷ Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội / Toronto - Committee to Support Vietnam’s Human Rights & Democracy Movement / Toronto

Ủy Ban Yểm Trợ Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam - Freedom and Democracy For Vietnam Committee

Ủy Ban Chống Tệ Nạn Buôn Người - Australian Alliance to Combat Human Trafficking

VHOG US - VHOG US

Việt Nam Quốc Dân Đảng / Tây Úc - Vietnamese Nationalist Party / Western Australia

Vietnamese Community in Australia Youth Group - Vietnamese Community in Australia Youth Group

VNAF 73F San Jose - VNAF 73F San Jose

VoViNam Connection - VoViNam Connection

.

.