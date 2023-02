VIỆC PHẬT SỰ TRỞ LẠI CỦA HỘI PHẬT HỌC ĐUỐC TUỆ

Trong vùng nam California hầu như các phật tử đều biết đến Hội Phật Học Đuốc Tuệ do cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Khả thành lập. Còn nhớ khoảng 20 năm về trước vào mỗi tháng trong giảng đường ở trường trung học McGarvin, chật ních người đứng ngồi nghe Thích Tâm Thiện giảng pháp do đạo tràng Đuốc Tuệ tổ chức. Vào thời gian đó ít chùa chiền và các đạo tràng khác mọc ra nhiều như hiện tại, nên Hội Phật Học ĐT dễ dàng thu hút các phật tử đến thư giãn và nghe giảng pháp do bác Mật Nghiêm cùng các thành viên trong đạo tràng ĐT tổ chức. Đó là thời hoàng kim của Hội Phật Học Đuốc Tuệ ở ngay trung tâm Little Sai Gon, với phương châm: “ Vì Đời Phụng Sự; Vì Đạo Dấn Thân ”.

Nghe rằng do tiền thuê mướn tăng cao, Hội Phật Học ĐT đành phải thiên đô đến hội trường Sangha tại thành phố biển Huntington Beach. Tại địa điểm này hoặc một hay hai lần trong tháng, Hội Phật Học ĐT tiếp tục thỉnh mời các pháp sư nổi tiếng đến giảng pháp và phật tử trong vùng hoan hỉ đến ủng hộ nghe pháp rất đông đảo. Điều này chứng tỏ Hội Phật Học ĐT vẫn còn uy tín và được ưu ái nhất ở trong vùng Bolsa. Nhưng rồi do bởi đại dịch Covid 19 xảy ra vào đúng ba năm về trước, để tránh sự lây nhiễm, tất cả sự tụ họp đông người đành phải tạm ngưng hoạt động.

Đại dịch Covid 19 đã vừa chấm dứt, mọi sinh hoạt trở lại bình thường và Hội Phật Học ĐT tiếp tục con đường phục vụ chánh pháp do cư sĩ Mật Nghiêm đề xướng, cố gắng thỉnh mời các vị giảng sư thuyết giảng, hầu phục vụ tinh thần thích nghe pháp của các phật tử trong vùng nam California. Có phải vì lý do muốn gần trung tâm Little SaiGon, mà bây giờ Hội thiên đô lần thứ hai đến địa điểm mới. Đó là Tu Viện Đại Bi, nằm trên trường Newland, gần góc đường Westminster, thuộc thành phố Garden Grove.

Rất mong mỏi các phật tử gần xa vẫn giữ lòng cảm tình đến Hội Phật Học Đuốc Tuệ đến tham dự đông đảo như trước đây, trước là nhiệt tình ủng hộ tinh thần “ Vì Đạo Dấn Thân “ không mệt mỏi của Hội ĐT, sau là tận hưởng phút giây thanh thản và lợi ích trong việc lắng nghe pháp thoại do các giảng sư thuyết giảng.

Dưới đây là thông báo của Hội Phật Học Đuốc Tuệ thỉnh mời các phật tử đến tham dự buổi thuyết giảng do Thượng Tọa THÍCH TÂM CHÁNH ( trú xứ Thiền Viện Đại Đăng ) hướng dẫn.

ĐỀ TÀI:

Xuân Trong Cửa Thiền

ĐỊA ĐIỂM:

Tu Viện Đại Bi

13852 Newland Street

Garden Grove, CA 92844

THỜI GIAN:

Chủ nhật ngày 26 tháng 2, 2023

From 2.00 pm to 6.00 pm

LIÊN LẠC:

714-454-6286

626-393-7956

Ngày 15-2-2023

Phan TiVi