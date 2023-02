Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm thứ Hai nói ông đã tuyên bố một tình hình thảm họa thiên tai mới trong bối cảnh lũ lụt tấn công phần lớn lãnh thổ Nam Phi.

- DB/TB Ranjeev Puri (Dân Chủ) chửi mắng bọn mê súng, sau vụ nổ súng đêm Thứ Hai tại Đại học Michigan làm 3 sinh viên chết và 5 bị thường.

- Trump nổ: hơn điểm tất cả các Cộng hòa xa. Thực tế, thăm dò từ Đại học Monmouth: 53% cử tri Cộng hòa ủng hộ DeSantis, 40% bầu Trump.

- Trump: giữ tờ bìa ghi dấu "hồ sơ mật" làm kỷ vật vì bên trong là thư mục trống

- Nikki Haley tuyên bố tranh cử tổng thống 2024.

- Mike Pence sẽ thách thức trát đòi thẩm vấn do Công tố Đặc biệt Jack Smith gửi, sẽ câu giờ nhiều tháng

- TQ phản đối Mỹ trừng phạt thêm 6 hãng TQ.

- Tập Cận Bình: sẽ giúp Iran bảo vệ các quyền hợp pháp cho vấn đề nguyên tử của Iran.

- Mỹ kêu gọi dân Mỹ rời Nga ngay, vì Nga có thể từ chối song tịch, sẽ bắt công dân Mỹ tham chiến ở Ukraine.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Mỹ giúp Ukraine tới cùng cuộc chiến vì Nga đang tấn công mục tiêu dân sự.

- Romania: 1 khí cầu bay vào bầu trời Romania, gửi 2 chiến đấu cơ lên nghênh chiến thì khí cầu biến mất.

- Tư lệnh Tập đoàn Wagner thú nhận không chiếm thành phố Bakhmut sớm được vì mỗi ngày bị 300-500 phi cơ Ukraine tấn công

- Na Uy: sẽ gửi 8 xe tăng Leopard 2, sẽ huấn luyện chiến binh xe tăng Ukraine ở căn cứ Ba Lan

- Ukraine: mới bắn rớt 2 phi cơ Nga, tổng cộng bắn rớt 298 phi cơ Nga kể từ đầu cuộc chiến.

- DB Nga Andrey Gurulyov nói trên TV đòi Putin "thừa nhận" lý do thực sự của cuộc xâm lược Ukraine

- 2 phi cơ chiến đấu F-35 của Hoà Lan đã bay chặn đội hình 3 phi cơ quân sự của Nga trên bầu trời Ba Lan

- Mỹ, Nhật, và Nam Hàn liên kết vì an ninh và thịnh vượng cho 3 nước, vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương và thế giới.

- Nam Phi: tuyên bố thảm họa lũ lụt.

- Cộng hòa Hạ viện lại quậy Bác sĩ Anthony Fauci, gửi thư đòi thẩm vấn về nguồn gốc COVID-19

- Pentagon: vật thể bay bị Mỹ bắn rớt hôm thứ Bảy là một quả bóng bay nhỏ, bằng kim loại với trọng tải buộc bên dưới.

- Mỹ: Không phải dĩa bay của người hành tinh.

- New Jersey: Thượng nghị sĩ tiểu bang lâu đời rời bỏ Cộng hòa để sang Dân chủ Thompson là đại biểu của Trump vào năm 2016 và 2020.

- Tổ chức bất vụ lợi CREW kiện chính phủ Mỹ, đòi xem hồ sơ có phải Trump đã gửi FBI đến để giúp đỡ Thống Đốc Ron DeSantis thắng bầu cử 2018.

- Georgia: Thẩm phán ra lệnh phổ biến 1 phần bản báo cáo từ đại bồi thẩm về cú phone Trump đòi lật ngược kết quả bầu cử 2020

- New York: lái xe U-Haul tông lung tung, đụng 8 người, làm 1 người chết, 4 nguy kịch, bị bắt

- TIN VN. Nữ đại gia Hứa Thị Phấn (đang kháng cáo bản án 30 năm tù vì gây thiệt hại 57 triệu USD) qua đời.

- TIN VN. Gần 400 đường ở TP Sài Gòn cần đổi tên.

- TIN VN. Hoa Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

- HỎI 1: Hơn 1 tỷ cành hoa nhập cảng vào Mỹ mùa Lễ tình nhân Valentine's Day? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gần 1/2 người Mỹ độc thân đi tìm bạn tình qua mạng Internet? ĐÁP 2: Khoảng 45%.

QUẬN CAM (VB-14/2/2023) ---- Cảnh sát hôm thứ Ba nói rằng Anthony McRae, 43 tuổi, là kẻ đã giết chết 3 sinh viên và làm bị thương 5 người khác trong vụ nổ súng tại Đại học Michigan State University vào đêm thứ Hai -- và McRae không có mối liên hệ nào với trường đại học này, không phải là sinh viên, giảng viên, nhân viên, hiện tại hay trước đây.

Sau khi nổ súng giết người, hung thủ sau đó đã chạy trốn trong vài giờ, đậu xe trong khuôn viên trường rồi phóng đi, trong khi bị cảnh sát truy lùng. Cuối cùng người ta tìm thấy hung thủ đã chết sau khi tự kết liễu đời mình ở thị trấn Lansing, cách khuôn viên trường khoảng 4 dặm. Động cơ của hung thủ vẫn chưa được biết, 12 giờ sau vụ nổ súng. FOX 2 nói rằng McRae đã từng bị kết án trọng tội sở hữu một khẩu súng đã nạp đạn hồi tháng 6/2019.

---- Cộng Hòa mê súng, và Dân Chủ ghét súng, bởi vậy dễ hiểu khi một dân cử Dân Chủ ném những lời chửi thề vào các lời cầu nguyện và an ủi do các quan chức Cộng Hòa đưa ra sau vụ nổ súng ở Michigan. Dân biểu tiểu bang Ranjeev Puri (đang giữ chức Phó lãnh đạo Dân Chủ Hạ viện Michigan, đưa ra một tuyên bố giận dữ sau vụ xả súng tại Đại học Michigan State University khiến ba người chết và năm người bị thương hôm thứ Hai. Puri viết lên Twitter, “Mẹ kiếp những chia sẻ suy niệm và lời cầu nguyện của quý vị (“Fuck your thoughts and prayers”). Đi học ở Mỹ, dù là mầm non hay đại học, có nghĩa là mạo hiểm mạng sống hàng ngày trước mối đe dọa của một vụ xả súng hàng loạt..." Puri chỉ ra rằng vụ tấn công ở Michiganlà vụ xả súng hàng loạt thứ 67 diễn ra trên khắp Hoa Kỳ cho đến nay trong năm 2023.

---- Trump lại nói sai sự thực. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố rằng các cuộc thăm dò cho thấy ông "đang dẫn trước tất cả các đảng viên Cộng hòa rất nhiều" và rằng ông đang dẫn trước Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden "với khoảng cách rất xa." Trump cũng đã viết trên Truth Social rằng ông mong đợi "Bộ Tư pháp được trang bị vũ khí của chúng ta, các Biện Lý địa phương và Bộ Trưởng Tư Pháp, sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công bất hợp pháp và chưa từng có của họ... với hy vọng rằng tôi sẽ bị thiệt hại đủ để cho phép một RINO [Đảng viên Cộng Hòa Giả Danh Chỉ], hoặc Biden, để 'lướt qua kẽ hở. Nhưng hãy cẩn thận, người dân Mỹ hiểu điều đó và không thích những gì họ đang thấy. MAGA!!!"

Sự thật không đúng như Trump nói, vì thăm dò cho thấy Trump đang thua. Trong cuộc khảo sát từ Đại học Monmouth: Trong một cuộc chiến trực diện giả định sơ bộ Cộng Hòa giữa Trump và Thống Đốc Ron DeSantis, 53% cử tri Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ chọn DeSantis, so với 40% bầu cho Trump.

---- Donald Trump hôm thứ Ba biện hộ của mình rằng tờ bìa (folder ghi dấu "hồ sơ mật") lẽ ra đựng các tài liệu mật mà FBI tìm thấy trong cuộc đột kích vào Mar-a-Lago năm ngoái thực sự chỉ là những thư mục trống mà Trump giữ làm vật kỷ niệm. Trump giải thích rằng, không giống như các tài liệu mật lẽ ra đựng bên trong tờ bìa, Trump có thói quen sau khi kết thúc cuộc họp là giữ tờ bìa để “tôi sẽ xếp chúng thành một chồng và giữ chúng như những thứ quan trọng [có nghĩa là ‘kỷ vật’]. Điều đó không có gì sai, nhưng đối với tôi, Bộ Tư pháp xem những thứ này [tờ bìa] là TÀI LIỆU - Không phải vậy!” Một luật sư của Trump đã nói trước đó rằng Trump giữ tờ bìa để ngăn ánh sáng chói mắt từ điện thoại bên giường ngủ.

---- Nikki Haley tuyên bố vào thứ ba rằng bà sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024. Bà là chính trị gia đầu tiên của Cộng Hòa quyết định tranh cử với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Haley từng là thống đốc tiểu bang South Carolina từ năm 2011 đến 2017 và được Trump bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ vào năm 2017, từ chức vào cuối năm 2018.

"Đảng Cộng hòa đã thua phiếu phổ thông ở bảy trong tám cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Điều đó phải thay đổi," Haley nói trong thông báo của mình. Bà nói rằng thành tích của Tổng thống Joe Biden là "tồi tệ" và cáo buộc "gốc rễ của Washington" ("Washington establishment") đã làm thất vọng người Mỹ, đồng thời thề sẽ "tái khám phá trách nhiệm tài chính, bảo vệ biên giới của chúng ta và củng cố đất nước của chúng ta." Người ta đoán rằng sau sơ bộ, bà hy vọng được ứng viên thắng sơ bộ Cộng Hòa chọn làm ứng viên Phó Tổng Thống.

---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence dự kiến sẽ thách thức trát đòi thẩm vấn do Công tố Đặc biệt Jack Smith ban hành -- Smith đang điều tra những hành vi sai trái có thể xảy ra của Trump, theo Politico đưa tin hôm thứ Ba. Hai nguồn tin giấu tên thân với Pence nói Pence dựa trên điều khoản "quyền phát biểu hoặc tranh luận của thành viên Quốc hội" có thể ngăn Bộ Tư pháp thẩm vấn. Bởi vì với tư cách Phó Tổng Thống, Pence cũng là chủ tịch Thượng viện, và có thể cho phép Pence tránh khai về Trump trong nỗ lực lật ngược bầu cử 2020. Các chuyên gia luật nói với Politico rằng cuộc chiến pháp lý "có thể kéo dài hàng tháng".

---- Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Ba đã phản hồi về quyết định của Mỹ ghi thêm 6 công ty hàng không vũ trụ vào danh sách trừng phạt. Bộ này viết: "Trung Quốc hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ ngừng đàn áp vô lý các công ty Trung Quốc và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ lợi ích của họ."

TQ cáo buộc Mỹ có nhiều hành vi lạm dụng lâu nay, rằng họ "lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất cảng, đàn áp và ngăn cản các công ty nước ngoài, can thiệp một cách giả tạo vào trao đổi kinh tế và thương mại bình thường, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty, làm suy yếu an ninh, ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu, cản trở sự phục hồi và phát triển của kinh tế thế giới.”

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba tái khẳng định cam kết của TQ với Iran trong việc bảo vệ "các quyền hợp pháp của mình" và khuyến khích "giải pháp sớm" và "đúng đắn" cho vấn đề nguyên tử của Iran. Trong chuyến thăm của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tới Bắc Kinh, Tập đã chỉ ra tầm quan trọng của việc duy trì ổn định khu vực Trung Đông, vì những điều kiện như vậy là rất quan trọng để duy trì hòa bình quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cũng như đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định. Tập nói, "TQ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán về nối lại thỏa thuận nguyên tử của Iran. Dù tình hình quốc tế và khu vực thay đổi như thế nào, TQ sẽ kiên định duy trì hữu nghị và hợp tác với Iran, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện TQ-Iran."

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Ba nói với báo chí tại Brussels rằng Nga đã cố tình tấn công các mục tiêu dân sự ở Ukraine, do vậy các đồng minh của hỗ trợ Ukraine phòng thủ khi nào còn cần thiết: "Chúng tôi đoàn kết ủng hộ cuộc đấu tranh giành tự do của Ukraine, và chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhau đoàn kết và kiên quyết tới bao lâu cũng được."

Nhận xét về tình hình ở mặt trận khi cuộc chiến gần đến ngày kỷ niệm đầu tiên, Austin khẳng định phương Tây sẽ giúp Ukraine mở cuộc phản công vào mùa xuân. Nhận xét đưa ra sau khi nhiều quốc gia NATO cam kết hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm cả xe tăng và các xe chiến đấu khác.

---- Bộ Quốc phòng Romania hôm thứ Ba thông báo trong một tuyên bố rằng hệ thống giám sát trên không của họ đã phát hiện một khinh khí cầu đang bay vào khoảng 12:30 chiều giờ địa phương: "Chính quyền Romania đã áp dụng tất cả các quy trình tiêu chuẩn kể từ thời điểm phát hiện vật thể và hai chiến đấu cơ MiG-21 LanceR của Không quân Romania dưới sự chỉ huy của NATO đã cất cánh từ Căn cứ Không quân 86 ở Fetesti."

Khinh khí cầu được phát hiện ở độ cao 11.000 mét, ở phía đông nam Romania. Sau khi đến địa điểm, phi hành đoàn của chiếc phi cơ được điều động bay lượn trong khoảng 30 phút đã không "xác nhận sự hiện diện của mục tiêu trên không, cả bằng mắt thường lẫn trên radar trên máy bay", theo Bộ kết luận.

---- Người sáng lập Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, tiết lộ hôm thứ Ba rằng lực lượng của ông sẽ không chiếm thành phố Bakhmut, hay Artyomovsk, "sớm được". Thư ký báo chí của Prigozhin viết trên Telegram dẫn lời ông nói rằng Ukraine đang gửi 300 đến 500 phi cơ chiến đấu mới tham chiến ở khu vực này hàng ngày và quân Ukraine đang tích cực hơn, chỉ ra rằng "hỏa lực pháo binh tăng cường mỗi ngày" và "giao tranh ác liệt" đang diễn ra. Ông cũng nói rằng quân đội tư nhân mà ông chỉ huy hiện không thể bao vây quân Ukraine ở phía bắc thành phố.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjoern Arild Gram hôm thứ Ba nói rằng Na Uy sẽ gửi 8 xe tăng Leopard 2, cùng với 4 xe hỗ trợ chiến đấu tới Ukraine. Gram nói quyết định đạt được sau cuộc đối thoại với các nước châu Âu khác và nhằm giúp Ukraine khi gần đến "giai đoạn quan trọng" trong cuộc chiến với Nga. "Chúng tôi cũng sẽ đóng góp vào việc huấn luyện các chiến binh xe tăng Ukraine ở Ba Lan, cùng với các nước đồng minh khác", Bộ trưởng tuyên bố.

---- Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine hôm thứ Ba báo cáo rằng phòng không của họ đã bắn rớt 2 phi cơ Nga, một phi cơ chiến đấu Su-25 và một phic ơ dội bom Su-24m. Ukraine nói đã bắn rớt 298 phi cơ Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh. NATO cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới và đáp lại, NATO sẽ bàn về việc cung cấp phi cơ chiến đấu cho Ukraine, trong khi Đức cam kết tái khởi động việc sản xuất đạn dược cho xe tăng gắn pháo phòng không Gepard của Ukraine.

---- Đại sứ quán Hoa Kỳ đang kêu gọi bất kỳ người Mỹ nào đang ở Nga "hãy rời Nga ngay lập tức" vì lo ngại rằng họ có thể bị chính phủ của Vladimir Putin quấy rối và bắt giam. Trong lời khuyên mới nhất, Đại sứ quán Hoa Kỳ nói rằng có "những hậu quả không thể đoán trước" từ cuộc tấn công của Nga, bao gồm "khả năng quấy rối và việc các quan chức an ninh của chính phủ Nga chọn ra những công dân Hoa Kỳ để giam giữ". Cũng có khả năng công dân Hoa Kỳ có thể bị Putin vơ vét, đẩy vào hàng ngũ lính Nga để tham dự chiến tranh.

Bản văn nói Nga chuẩn bị huy động lính đợt mới, và "Nga có thể từ chối công nhận quốc tịch Hoa Kỳ của những người mang hai quốc tịch, từ chối quyền tiếp cận hỗ trợ lãnh sự của Hoa Kỳ, buộc họ phải gia nhập quân lực Nga..." Vadym Skibitskyi, đại diện của tình báo quân đội Ukraine, nói với The Wall Street Journal rằng Nga đang "chuẩn bị cho đợt bắt lính đợt thứ hai."

---- Andrey Gurulyov, một Dân biểu Quốc hội Duma liên bang Nga, kêu gọi Điện Kremlin "thừa nhận" lý do thực sự của cuộc xâm lược Ukraine trong lần xuất hiện gần đây trên truyền hình nhà nước Nga. Lâu nay, Putin đã đưa ra nhiều lý do để xâm lược Ukraine. Khi hì nói chỉ đang cố gắng "giải phóng" Donbas, một khu vực ly khai ở đông nam Ukraine có quan hệ ngôn ngữ với Nga. Khi thì nói muốn loại bỏ phát xít khỏi chính phủ Ukraine, mặc dù bản thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người Do Thái.

Hai phi cơ chiến đấu F-35 của Hoà L

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa K

Tổng thống Nam Phi Cyril Ra

Cộng hòa Hạ viện lại quậ

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nó

Gurulyov cho rằng Putin cuối cùng nên thừa nhận lý do tại sao cần Nga xâm lược Ukraine. Điện Kremlin đã đàn áp tự do báo chí trong bối cảnh chiến tranh, có nghĩa là chương trình tin tức truyền hình phần lớn đóng vai trò tuyên truyền của Putin. Nhận xét của ông đã được dịch và đăng lên Twitter bởi nhà báo Julia Davis, người thường xuyên theo dõi truyền hình nhà nước Nga.

Trước khi bị bắn rớt, vật bay đã di chuyển gần "các địa điểm nhạy cảm của Hoa Kỳ", theo bản văn. Bản ghi nhớ của Pentagon được đưa ra khi các thượng nghị sĩ liên bang yêu cầu giải thích về lý do tại sao quân đội Hoa Kỳ phát hiện ra ba vật thể chỉ sau khi bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc hồi thứ Bảy tuần trước.

---- Không phải dĩa bay của người hành tinh. Các vật thể bay bị bắn hạ ở Mỹ và Canada trong những ngày gần đây rõ ràng vẫn chưa được xác định, nhưng Bạch Ốc nói rằng người Mỹ không nên lo lắng về những kẻ xâm lược từ không gian. Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết: "Không có dấu hiệu nào về người ngoài hành tinh vào quậy phá trái đất chúng at."

Khi một phóng viên chỉ ra rằng Pentagon đã từng nói rằng họ không loại trừ khả năng có sự tham gia của người ngoài trái đất, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói: "Tôi không nghĩ người dân Mỹ cần phải lo lắng về người ngoài hành tinh, đối với những vật bay lạ này."

Kirby cho biết khinh khí cầu bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển North Carolina vào ngày 4 tháng 2 là của Trung Quốc, nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa xác định ai sở hữu những vật thể bay nhỏ hơn bị bắn rơi ở Alaska, Canada và gần đây nhất là Hồ Huron: "Chúng tôi biết khí cầu đầu tiên là của Trung Quốc. Họ đã thừa nhận. Họ cho rằng đó là một khí cầu bay để thăm dò thời tiết. Chúng tôi biết là không phải. Nhưng 3 vật thể bay sau đó, chúng tôi không biết ai sở hữu chúng." Ông cho biết ba vật thể không có người lái, không gửi tín hiệu liên lạc và không có khả năng sức đẩy (propulsion).

---- Một trong những thượng nghị sĩ tiểu bang lâu đời nhất của Hoa Kỳ tuyên bố rời bỏ đảng Cộng hòa để sang đảng Dân chủ nhằm thể hiện sự bất bình của ông với đường lối Cộng Hòa hiện tại. Thượng nghị sĩ tiểu bang Samuel Thompson (R-New Jersey) sẽ ra tranh cử với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ năm nay sau khi phục vụ 4 nhiệm kỳ với tư cách là thượng nghị sĩ tiểu bang của đảng Cộng hòa, theo báo NorthJersey.com.

Thompson nói, không phải ông rời bỏ Đảng Cộng Hòa, mà là lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đã rời bỏ ông. Thompson đã đến thăm tòa thị chính vào sáng thứ Hai để chính thức đổi đảng, nhưng văn phòng đóng cửa để nghỉ lễ của tiểu bang. Ông sẽ trở lại vào sáng thứ Ba để hoàn tất thủ tục. Thompson là đại biểu của Donald Trump vào năm 2016 và 2020.

---- Một tổ chức bất vụ lợi chuyên về giám sát công quyền đã kiện chính phủ Hoa Kỳ để tìm hiểu xem có phải cựu Tổng thống Donald Trump đã gửi FBI đến để giúp đỡ Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa-FL) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Trong vụ kiện về Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) được đệ trình hôm thứ Hai, Tổ chức Công dân vì Đạo đức ở Washington (Citizens for Ethics in Washington - CREW) nói rằng công chúng quan tâm đến việc tìm hiểu xem liệu Trump có can thiệp vào cuộc bầu cử giúp DeSantis như Trump đã tuyên bố vào năm ngoái hay không.

Vụ kiện theo thủ tục khẩn cấp buộc Bộ Tư pháp phải chuyển hồ sơ từ 3 cơ quan công quyền: Bộ Tư Pháp, Văn phòng Chính sách Thông tin (Office of Information Policy) và FBI. Hồ sơ kiện trích dẫn tuyên bố của Trump rằng Trump đã "cử FBI và các luật sư Hoa Kỳ" đến Florida hồi năm 2018 để ngăn chặn "[vì lo] cuộc bầu cử của DeSantis bị đánh cắp."

Đơn kiện của CREW ghi: “Công chúng rất quan tâm đến việc tìm hiểu tính xác thực của những tuyên bố của cựu Tổng thống Trump về việc gửi cơ quan thực thi pháp luật liên bang đến Quận Broward trong cuộc bầu cử năm 2018 để hỗ trợ các ứng cử viên khi đó [Rick Scott] và DeSantis.”

---- Một thẩm phán Georgia hôm thứ Hai đã ra lệnh công bố một số phần hạn chế của bản báo cáo từ đại bồi thẩm đoàn được giao nhiệm vụ xem xét can thiệp bầu cử vào năm 2020 khi cựu Tổng thống Trump tìm cách lật ngược thất bại của ông ở tiểu bang Georgia. Thẩm phán Robert McBurney của Tòa Tối cao Quận Fulton, người đang giám sát công việc của đại bồi thẩm đoàn, đã từ chối công bố đầy đủ báo cáo của đại bồi thẩm đoàn, dự kiến sẽ bao gồm các khuyến nghị truy tố. Thay vào đó, ông ra lệnh công bố chỉ 3 phần của báo cáo vào thứ Năm.

Quyết định của McBurney phần lớn nghiêng về lập luận của Biện lý quận Fulton Fani Willis (Dân Chủ), người đã cam kết sẽ sớm đưa ra quyết định truy tố và cho biết việc công bố báo cáo có thể tạo ra khó khăn cho các bị cáo tương lai để được xét xử công bằng. Các bồi thẩm viên liên quan đến việc soạn thảo báo cáo trước đó đã xác định rằng nó nên được công bố ra công chúng.

---- Một người lái xe U-Haul đang bị giam sau khi bị cáo buộc tấn công 8 người trong một "cơn thịnh nộ bạo lực" ở nhiều địa điểm ở Brooklyn, New York, vào thứ Hai, theo lời Keechant Sewell, Ủy viên cảnh sát New York. Có 4 người đã phải nhập viện, hai người trong tình trạng nguy kịch và hai người trong tình trạng nghiêm trọng. Nguồn tin cảnh sát sau đó nói với ABC News rằng một nạn nhân, 44 tuổi, đã chết.

Một trong 8 người bị thương là một cảnh sát đã cố ngăn tài xế lại. Người lái xe được các nguồn cảnh sát xác định là Weng Sor, 62 tuổi. Anh này bị cáo buộc đã hét lên rằng anh muốn chết khi tăng tốc và khiến cảnh sát phải rượt đuổi trong một thời gian ngắn. Sor đã chạy trốn khỏi khu phố Bay Ridge của Brooklyn qua Công viên Sunset trước khi bị bắt cách đó vài dặm ở khu phố Red Hook của Brooklyn, kết thúc cuộc phóng chạy kéo dài 40 phút.

---- TIN VN. Nữ đại gia Hứa Thị Phấn (đang kháng cáo bản án 30 năm tù vì gây thiệt hại 57 triệu USD) qua đời. Theo Báo Pháp Luật. Bà Hứa Thị Phấn được biết đến là đại gia trong ngành ngân hàng, bất động sản và là bị cáo trong hai vụ đại án gây thiệt hại 1.338 tỉ đồng (57 triệu USD) cho ngân hàng TRUSTBank. Theo nguồn tin của PLO, bà Hứa Thị Phấn, cựu cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank, sau là VNCB và nay là CB); cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ đã qua đời vào ngày 13-2. Bà Hứa Thị Phấn được biết đến là đại gia trong ngành ngân hàng, bất động sản và là bị cáo trong hai vụ đại án gây thiệt hại 1.338 tỉ đồng cho ngân hàng TRUSTBank. Tổng hợp hình phạt với bản án ở giai đoạn 1 năm 2018 là 30 năm tù.

---- TIN VN. Gần 400 đường ở TP Sài Gòn cần đổi tên. Theo VnExpress. Theo TS Trương Hoàng Trương, thành phố có gần 400 đường trùng hoặc tên không chính xác nhân vật lịch sử, địa danh, tên không ý nghĩa và cần sửa đổi. Ý kiến được TS Trương Hoàng Trương, Trưởng Khoa đô thị học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM, nêu tại hội thảo xây dựng WebGIS phục vụ quản lý quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng ở thành phố, ngày 14/2. Theo ông Trương, tại thành phố đang có 311 đường trùng với 132 tên; 38 tên đường đặt không chính xác nhân vật lịch sử hoặc địa danh; 21 tên đường không có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa. Ngoài ra còn nhiều đường khác đặt tên chưa phù hợp, chưa thống nhất ý kiến...

---- TIN VN. Hoa Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Theo Báo Tin Tức. Hoa Kỳ hiện là một trong số các đối tác thương mại hàng đầu; đồng thời là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu thế giới của Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và bà Katherine Tai (đại diện Thương mại Hoa Kỳ) đã trao đổi về nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Hai bên ghi nhận những thành tựu nổi bật trong hợp tác thương mại thời gian qua, với tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt hơn 123 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021; qua đó đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

----- HỎI 1: Hơn 1 tỷ cành hoa nhập cảng vào Mỹ mùa Lễ tình nhân Valentine's Day?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các chuyên gia nông nghiệp của Sở Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ đã kiểm tra 1,15 tỷ bông hoa cắt cành trong mùa này khi Hoa Kỳ tiến tới Ngày lễ tình nhân. Điều này đánh dấu năm thứ tư liên tiếp CBP vượt mốc 1 tỷ bông hoa cắt cành, với con số của năm nay dự kiến sẽ vượt qua năm 2022 vào cuối mùa. Hầu hết các chuyến hàng đến từ Colombia và Ecuador, hầu hết đến Miami và New York. Những bông hoa phổ biến nhất vẫn là hoa hồng, bó hoa hỗn hợp và hoa cúc (chrysanthemums).

Các chuyên gia nông nghiệp của CBP kiểm tra từng lô hoa nhập vào Hoa Kỳ để ngăn chặn sự xâm nhập của côn trùng, sâu bệnh và bệnh tật vào Hoa Kỳ. Tính đến thứ Năm 9/2/2023, các chuyên gia nông nghiệp của CBP đã chặn được 1.641 côn trùng và sâu bệnh. Hồi năm 2022, các chuyên gia nông nghiệp đã kiểm tra hơn 1,23 tỷ bông hoa cắt cành, ngăn chặn hơn 1.975 loài gây hại.

“Kiểm tra và dọn sạch hơn một tỷ bông hoa trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là một thành tích đáng kinh ngạc!” Quyền Giám đốc Điều hành Dina Amato, Chương trình Nông nghiệp và Liên lạc Thương mại cho biết. “Các chuyên gia nông nghiệp của CBP phải đối mặt với một thách thức đáng kinh ngạc và họ tiếp tục làm việc cả ngày lẫn đêm để bảo vệ nền nông nghiệp của chúng ta.”

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-surpasses-1-billion-flowers-ahead-valentine-s-day

---- HỎI 2: Gần 1/2 người Mỹ độc thân đi tìm bạn tình qua mạng Internet?

ĐÁP 2: Khoảng 45%. Khoảng 45% người Mỹ độc thân đang tìm kiếm một mối quan hệ và/hoặc những buổi hẹn hò thông thường đã sử dụng nền tảng hẹn hò trực tuyến trong năm qua, tính đến cuộc khảo sát vào tháng 7/2022.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2023/02/08/for-valentines-day-5-facts-about-single-americans/

.