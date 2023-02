Eunice Dwumfour, 30 tuổi, nghị viên thành phố tại tiểu bang New Jersey đã bị bắn chết khi ngồi trong xe, bên ngoài nhà của bà vào tối thứ Tư. Chưa ai bị bắt vào sáng thứ Năm.

.

- Texas: bão băng giá làm mất điện nhiều nơi, đường đóng băng, 7 người chết.

- New Jersey: Một nữ nghị viên bị bắn chết trên xe, bên ngoài nhà

- Nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio: Mỹ "trên mép bờ" chiến tranh kinh tế với Trung Quốc.

- Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo: Tập Cận Bình muốn thống trị chính trị ở mọi nơi trên thế giới.

- Philippines cho quân Mỹ vào thêm 4 địa điểm.

- Áo quốc trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga.

- Joe Biden: đừng coi nhau là Đảng viên Dân chủ và Cộng hòa, hãy coi nhau là con người thôi.

- Có ít nhất 3 người chết và 20 bị thương vì hỏa tiễn Nga bắn trúng 1 tòa nhà dân cư ở Kramatorsk.

- Tổng thống Georgia: sau khi Nga thua ở Ukraine, hòa ước phải đòi Nga rời khỏi Nam Ossetia và Abkhazia -- 2 tỉnh Georgia đang bị Nga chiếm đóng.

- Liên Âu sẽ huấn luyện 30.000 lính Ukraine.

- Thổ Nhĩ Kỳ thọc gậy bánh xe: phương Tây cấp Ukraine xe tăng và vũ khí sẽ không hòa bình được.

- Nhiều Dân Biểu Cộng hòa mở hồ sơ luận tội để lột chức Bộ trưởng An ninh Nội địa của Tổng thống Joe Biden.

- Anh: nửa triệu công nhân đình công đòi tăng lương

- FedEx sẽ cắt giảm hơn 10% nhân viên

- Thủ đô Mỹ: 1 người chết và 3 người bị thương.

- Wisconsin: thẩm phán cho xúc tiến vụ kiện tay súng Kyle Rittenhouse bắn chết người biểu tình hồi năm 2020

- Vermont: 2 đội bóng rổ trung học giao đấu, khán giả ẩu đả, làm 1 khán giả 60 tuổi chết

- Quận Cam: Patrick Le, Toni Love Valenzuela lái xe đụng chết người, vào tù

- TIN VN. Khởi tố 5 sĩ quan cấp Tướng, 2 cấp Tá Cảnh sát biển tham ô 50 tỉ đồng.

- TIN VN. Xuất khẩu thủy sản 'lao dốc' trong tháng 1/2023.

- HỎI 1: Bạo lực cảnh sát quá độ đối với dân là nan đề nghiêm trọng, theo 3/4 cử tri? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dân Mỹ lo nhất về sức khỏe là: tim mạch, tâm thần, ung thư? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-2/2/2023) ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm nói rằng công dân Hoa Kỳ nên ngừng coi nhau là Đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, "mà hãy coi nhau là con người." Nói tại National Prayer Breakfast (Bữa sáng cầu nguyện quốc gia) truyền thống, Biden đã đề cập đến nhiều thảm họa thiên nhiên, các vụ xả súng hàng loạt và đại dịch COVID-19 đã tấn công quốc gia, nhưng nhắc lại niềm tin của ông vào tầm quan trọng của sự thống nhất của nước Mỹ. Ông nói rằng Quốc hội "đa dạng hơn bao giờ hết trong lịch sử Hoa Kỳ," coi đó là một lời hứa mới cho đất nước.

.

---- Có 7 người chết vì trận bão băng giá tấn công Texas và gây ra hơn 400.000 nhà mất điện trên toàn tiểu bang. Cơn bão đã gây ra tình trạng mặt đường đóng băng, gây nguy hiểm cho các xe chạy trên đường băng. Có 3 người đàn ông chết hôm thứ Tư 1/2/2023 sau khi xe của họ gặp nạn trên một con đường băng giá. Trước đó, một phụ nữ 49 tuổi chết hôm thứ Hai khi bà mất kiểm soát và tông xe vào gốc cây vì đường đóng băng, tương tự 1 người đàn ông 45 tuổi chết sau khi bị văng ra khỏi xe sau khi xe gặp nạn trên cầu vượt đóng băng. Một người khác đã chết trong tai nạn dính chùm 10 chiếc xe hơi ở Austin hôm thứ Ba.

.

Cơn bão cũng đã đóng băng việc đi lại trong khu vực. Hơn 250 chuyến bay, tương đương gần 30%, đã bị hủy vào thứ Năm từ Phi trường Quốc tế Dallas-Fort Worth. Có tới 3/4 chuyến bay từ sân bay này đã bị hủy hôm thứ Tư và hơn 60% đã bị hủy hôm thứ Ba. Tình trạng mất điện đã gia tăng trên toàn tiểu bang Texas trong suốt cả tuần. Hầu hết mất điện xảy ra ở các quận phía đông và trung tâm Texas.

.

---- Một nghị viên thành phố tại tiểu bang New Jersey đã bị bắn chết bên ngoài nhà của bà vào tối thứ Tư, theo cảnh sát cho biết. Eunice Dwumfour, 30 tuổi, được tìm thấy với nhiều vết thương do đạn bắn trong chiếc xe hơi dường như đã gặp tai nạn vào khoảng 7:22 giờ tối. Dwumfour dường như là mục tiêu tính sẵn của vụ tấn công nhưng chưa có động cơ nào được xác định, và cũng chưa ai bị bắt vào sáng thứ Năm.

.



.

Cảnh sát đang điều tra như một trường hợp sát nhân. Chiếc xe SUV Nissan màu trắng của Dwumfour được kéo đi khỏi hiện trường trong đêm. Bà Dwumfour đã được bầu vào Hội đồng thành phố Sayreville với tư cách là đảng viên Cộng hòa hồi năm 2021 và bắt đầu phục vụ vào năm ngoái.

.

---- Nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio hôm thứ Năm nói rằng Hoa Kỳ đang "trên mép bờ" chiến tranh kinh tế với Trung Quốc, khi căng thẳng leo thang trong những tháng qua. Dalio, nhà sáng lập công ty quản lý đầu tư Bridgewater Associates, cũng bình luận cho CNBC về cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra ở Mỹ: “Tôi không nghĩ kiểu suy thoái này là xấu." Chuyển sang chủ đề về tiền điện tử, nhà quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm (hedge fund) 73 tuổi nhấn mạnh rằng Bitcoin không phải là một kho lưu trữ tài sản hay phương tiện trao đổi tốt, tuy nhiên cảnh báo rằng tiền định danh (fiat money: tiền giấy, không được vàng hỗ trợ) đang gặp nguy hiểm trên toàn cầu. Ông giải thích: “Điều tốt nhất sẽ là một đồng tiền liên kết với lạm phát."

.

---- Sky News loan tin hôm thứ Năm, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trên Beth Rigby Interviews rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn "thống trị chính trị ở mọi nơi trên thế giới. Ông Tập muốn trùm ý định bá quyền trên toàn thế giới với tầm nhìn chủ nghĩa Mác-Lênin của mình, và sự thống trị về kinh tế và chính trị của Trung Quốc ở mọi nơi trên thế giới. Tập muốn sở hữu quý vị.” Khi được hỏi về Tổng thống Nga Vladimir Putin, Pompeo khẳng định Putin có "một chương trình nguyên tử rất có khả năng" nhưng "Tập Cận Bình là một sinh vật khác" và rằng "toàn cầu phụ thuộc vào Tập về kinh tế, Tập có 1,4 tỷ người."

.

---- Hoa Kỳ và Philippines hôm thứ Năm đã công bố việc mở rộng Enhanced Defense Cooperation Agreement (Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng Tăng cường - EDCA), theo đó Philippines sẽ cho phép Hoa Kỳ tiếp cận thêm 4 địa điểm nữa trong các khu vực chiến lược. Hai bên cũng đồng thuận về các dự án đang thực hiện tại 5 địa điểm hiện có trị giá hơn 82 triệu USD.

.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói: "EDCA hỗ trợ đào tạo, tập trận và khả năng tương tác kết hợp giữa quân đội 2 nước. Việc mở rộng EDCA sẽ củng cố liên minh của chúng ta và đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa năng lực quân sự kết hợp của chúng ta. Việc bổ sung các địa điểm EDCA mới này sẽ cho phép hỗ trợ nhanh hơn để đối phó các thảm họa nhân đạo và liên quan đến khí hậu ở Philippines, đồng thời ứng phó với những thách thức chung khác."

.

---- Bộ Ngoại giao Áo quốc hôm thứ Năm thông báo rằng Áo đã quyết định trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga, vì họ đã tham gia vào "các hành động không phù hợp với cương vị ngoại giao của họ [và] với Hiệp ước về Trụ sở Liên hợp quốc." Trong 4 nhà ngoại giao bị trục xuất, có 2 người làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Áo, trong khi 2 người còn lại là một phần của phái bộ Nga tại LHQ ở Vienna. Áo nói rằng các quan chức này phải rời khỏi Áo quốc trước ngày 8 tháng 2/2023.

.

.

---- Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết ít nhất 3 người chết và 20 người bị thương khi một hỏa tiễn Nga bắn trúng 1 tòa nhà dân cư ở Kramatorsk. Ukraine đnói tòa nhà 4 tầng nằm ở trung tâm thị trấn và cú bắn đã làm hư hại ít nhất 7 tòa nhà chung cư khác. Kyrylenko nói thêm rằng lực lượng cứu hộ, cảnh sát và các dịch vụ cộng đồng đang làm việc để dọn dẹp đống đổ nát và nhiều khả năng nhiều người có thể bị mắc kẹt dưới đó.

.

---- Ngày Thứ Tư 1/2, Tổng thống Goergia Salome Zourabichvili nói sau khi Nga bị đánh bại ở Ukraine, hiệp ước hòa bình nên bao gồm các điều khoản yêu cầu quân đội Nga phải rời khỏi Nam Ossetia và Abkhazia --- 2 vùng đất của Georgia đang bị Nga chiếm đóng. Bloomberg trích lời Zourabichvili: “Nga phải biết biên giới của mình kết thúc ở đâu. Vấn đề lãnh thổ của Georgia phải thảo luận; không ai nên nghĩ rằng cuộc chiến này có thể được giải quyết mà không cần Nga rút khỏi tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng trong khu vực.”

.

---- Liên Âu đang lên kế hoạch tăng số lượng binh sĩ Ukraine mà họ chuẩn bị huấn luyện từ 15.000 lên 30.000, theo nhiều hãng tin hôm thứ Tư. Một quan chức Liên Âu nói: "Điều này có thể đạt được trước cuối quý II năm nay và sẽ có một mục tiêu bổ sung mới là thêm 15.000 binh sĩ Ukraine được huấn luyện bởi các nước châu Âu khác nhau." Trở lại hồi tháng 10, khối đã quyết định giúp Ukraine chống lại hoạt động quân sự của Nga bằng cách huấn luyện 15.000 binh sĩ trong các trại và cơ sở của họ.

.

---- Thổ Nhĩ Kỳ thọc gậy bánh xe. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư nói với hãng tin TRT rằng phương Tây cấp xe tăng và vũ khí cho Ukraine sẽ không giải quyết được xung đột với Nga: "Tôi không thể nói rằng việc gửi xe tăng là một trong những yếu tố giải quyết xung đột. Đây là một công việc kinh doanh rủi ro; nó có lợi cho những kẻ buôn bán vũ khí."

.

Erdogan cũng nói về các vấn đề lãnh thổ và ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp, rằng Athens "đe dọa an ninh và nên mong đợi một phản ứng." Về việc Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Erdogan nhắc lại rằng ông mong đợi "những bước đi chân thành" từ Stockholm trong "cuộc chiến chống lại chủ nghĩa bài Hồi giáo." Ông kêu gọi làm như Phần Lan và tuân thủ bản ghi nhớ mà 3 quốc gia đã ký trước đó.

.

Một nhóm Dân Biểu Cộng hòa cá

Nửa triệu công nhân đã đìn

----nh hữu đã công bố các điều khoản luận tội hôm thứ Tư chống lại Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng An ninh Nội địa của Tổng thống Joe Biden, về cách xử lý biên giới phía nam của ông - khởi động một quy trình hiếm hoi được sử dụng thành công lần cuối đối với một quan chức nội các gần 150 năm trước. Mayorkas từ lâu đã bị Cộng hòa chỉ trích về làn sóng nhập cư từ biên giới Mexico.Dân Biểu cực hữu Andy Biggs, người đưa ra bản văn luận tội, nói: “Những gì chúng ta đang thấy là sự phá hủy có hệ thống tính toàn vẹn về địa lý của Hoa Kỳ. Chúng ta không kiểm soát biên giới phía nam của mình. Nó được kiểm soát bởi các băng đảng ma túy tội phạm của Mexico."Đây là nỗ lực lần thứ 2 của ông để luận tội Mayorkas – sau nỗ lực ban đầu vào năm 2021, khi đảng Dân chủ vẫn nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đang chịu áp lực từ phe cực hữu trong việc đưa nghị quyết luận tội ra sàn để bỏ phiếu.Trong lịch sử, chỉ có một Bộ Trưởng bị luận tội -- Bộ trưởng Chiến tranh William W. Belknap, vào năm 1876. Ông được Thượng viện tha bổng. Không có khả năng Mayorkas bị kết tội và cách chức trong phiên tòa diễn ra tại Thượng viện nơi do đảng Dân chủ kiểm soát.----h công ở Anh hôm thứ Tư, kêu gọi tăng lương trong cuộc đình công lớn nhất trong hơn một thập niên. Các công đoàn giáo viên đã đóng cửa các trường học và giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng.Châu Âu đang chiến đấu với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và các cuộc đình công mới nhất diễn ra một ngày sau khi hơn 1,27 triệu người xuống đường ở Pháp, gây áp lực lên chính phủ Pháp về các kế hoạch cải cách lương hưu.Tổ chức liên công đoàn của Anh, Trades Union Congress (TUC) gọi hôm Thứ Tư là "ngày đình công lớn nhất kể từ năm 2011". Giáo viên và tài xế tàu hỏa là một trong những nhóm hành động mới nhất, cũng như các nhân viên hải quan và biên phòng tại các cảng biển và hàng không của Anh quốc.



.

.

---- Công ty FedEx nói hôm thứ Tư rằng họ sẽ cắt giảm hơn 10% nhân viên và giám đốc khi họ thực hiện các thay đổi về tổ chức, nhằm "duy trì tính cạnh tranh trong một môi trường thay đổi nhanh chóng. Nói lời tạm biệt với những đồng nghiệp và bạn bè lâu năm mà chúng tôi đánh giá cao và tôn trọng là điều vô cùng khó khăn. Thật không may, đây là một hành động cần thiết để trở thành một tổ chức nhanh nhẹn và hiệu quả hơn," theo Giám đốc điều hành của công ty Raj Subramaniam cho biết trong một bức thư gửi nhân viên. Cổ phiếu của FedEx đã tăng 1,91% sau thông báo.

.

---- Một người chết và 3 người bị thương trong một vụ nổ súng diễn ra tại một số địa điểm ở thủ đô Washington D.C., theo cảnh sát hôm thứ Tư. Đầu tiên, các tay súng đã bắn một người trên tuyến Metrobus, trước khi tiếp tục đến ga tàu điện ngầm gần đó, nơi y lại nổ súng, làm bị thương 2 người khác và giết chết 1 nhân viên tàu điện ngầm cố gắng can thiệp.

.

Phó Giám đốc MPD Ashan Benedict nói: “Hành động anh hùng của anh ta [nhân viên tàu điện ngầm] phải được công nhận ở đây ngày hôm nay.” Cảnh sát đã bắt nghi phạm trên sân ga tàu điện ngầm Potomac Avenue nhưng không tiết lộ về động cơ của hung thủ bắn người.

.

---- Một thẩm phán liên bang ở Wisconsin đã ra phán quyết hôm thứ Tư rằng một vụ kiện về cái chết oan uổng do cha của một người đàn ông bị Kyle Rittenhouse bắn chết trong một cuộc biểu tình hồi năm 2020 có thể ra tòa xét xử chống lại Rittenhouse, một số cảnh sát và những người khác.

.

Cha của Anthony Huber, một trong hai người đàn ông bị Rittenhouse bắn chết, đã đệ đơn kiện hồi năm 2021, cáo buộc các quan chức đã để xảy ra tình huống nguy hiểm vi phạm quyền hiến định của con trai ông và dẫn đến cái chết của con ông. Cha của Anthony Huber, John Huber, cũng cáo buộc rằng Rittenhouse, 17 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, đã âm mưu với cảnh sát để gây hại cho những người biểu tình. John Huber đang tìm kiếm những thiệt hại không xác định từ các quan chức thành phố, cảnh sát và Rittenhouse.

.

Thẩm phán Lynn Adelman hôm thứ Tư đã bác bỏ các đơn xin quăng bỏ vụ kiện đệ trình bởi Rittenhouse và các quan chức bị kiện. Khi cho phép xúc tiến vụ kiện chống lại Rittenhouse và các quan chức, thẩm phán nói rằng cái chết của Anthony Huber “có thể được coi là do hành động của các quan chức bị cáo gây ra”.

.

Luật sư Shane Martin của Rittenhouse cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng điều quan trọng cần lưu ý là phán quyết không đề cập đến giá trị đúng/sai của vụ việc, nó chỉ cho phép nó tiến hành giai đoạn tiếp theo.

.

---- Một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa những khán giả tại một trận đấu bóng rổ của trường trung học ở phía bắc Vermont, và một người đàn ông 60 tuổi tham gia vào cuộc ẩu đả đã chết. Vệ binh được gọi đến Alburgh Community Education Center (Trung tâm Giáo dục Cộng đồng Alburgh) trước 7 giờ tối Thứ Ba sau khi có báo cáo về một vụ ẩu đả lớn có sự tham gia của khán giả trong trận đấu bóng rổ nam sinh lớp bảy và lớp tám giữa Alburgh và St. Albans.

.

Trận chiến kết thúc trước khi lính đến, và nhiều người tham gia đã rời đi. Cảnh sát nói ông Russell Giroux, cư dân Alburgh, đã bị thương, và chết sau khi nhập bệnh viện Northwestern Medical Center ở St. Albans.

.

---- Toni Love Valenzuela, 33 tuổi, một phụ nữ chuyển giới với nhiều tiền án phạt vì quá tốc độ đã nhận tội hôm thứ Ba 31/1/2023 và ngay lập tức bị kết án 7 năm tù vì một vụ đâm xe chết người ở Irvine. Valenzuela đã nhận tội lái xe gây chết người nghiêm trọng. Bị cáo bị kết tội giết Carmella Vann, 43 tuổi, cựu Hoa hậu Tustin, trong một vụ tai nạn ngày 3 tháng 7/2018.

.

Đồng bị cáo là Patrick Le, anh này đã nhận tội ngộ sát nghiêm trọng vì lái xe gây tai nạn chết người hồi tháng 3/2021, đã ra làm chứng trong phiên tòa. Le bị kết án 4 năm tù, nhưng được kể cả ngày tù trong 1.000 ngày giam giữ tới thời điểm đó. Valenzuela đã bị giam giữ kể từ ngày 18 tháng 11/2019. Cô Valenzuela ngồi sau tay lái của chiếc Hyundai Veloster và Le đang lái chiếc Acura RL. Một video giám sát tòa nhà khác cho thấy vụ tai nạn, khi xe của Le đâm vào xe của nạn nhân và Valenzuela tiếp tục phóng đi.

.

---- TIN VN. Khởi tố 5 sĩ quan cấp Tướng, 2 cấp Tá Cảnh sát biển tham ô 50 tỉ đồng. Theo Báo Người Lao Động. Ngày 2-2, theo nguồn tin, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó, 7 bị can đều bị truy tố cùng về tội Tham ô tài sản gồm 2 cựu trung tướng là Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Đồng, lần lượt là cựu tư lệnh và chính ủy Cảnh sát biển. Ngoài ra, còn có cựu thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy; cựu thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu tham mưu trưởng; cựu thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh; cựu đại tá Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tư lệnh; cựu thượng tá Bùi Văn Hòe, cựu phó phòng tài chính.

.

---- TIN VN. Xuất khẩu thủy sản 'lao dốc' trong tháng 1/2023. Theo Báo Công Thương. Chỉ đạt con số khoảng 600 triệu USD, xuất khẩu thủy sản tháng 1/2023 đã tụt giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 1/2023, xuất khẩu thủy sản vẫn tiếp đà giảm sâu. Theo đó, ước tháng 1/2023, xuất khẩu thủy sản giảm 31% đạt khoảng 600 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, xuất khẩu cá tra giảm 50%, xuất khẩu tôm giảm 46%, xuất khẩu cá ngừ giảm 32%, riêng mực, bạch tuộc vẫn giữ được tăng trưởng dương 4% và các loài cá biển khác tăng 6%. Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chính trong tháng 1/2023 đều giảm mạnh, trong đó Hoa Kỳ giảm 56%, Trung Quốc – Hồng Kông giảm 55%, EU giảm 35%..

.

---- HỎI 1: Bạo lực cảnh sát quá độ đối với dân là nan đề nghiêm trọng, theo 3/4 cử tri?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới, ba trong số bốn cử tri đã đăng bộ coi bạo lực của cảnh sát đối với công chúng là một vấn đề nghiêm trọng sau cái chết của Tire Nichols sau khi anh này bị cảnh sát đánh đập bầm dập.

.

Một cuộc thăm dò của Politico-Morning Consult được công bố hôm thứ Tư cho thấy 44% số người được hỏi cho biết bạo lực của cảnh sát là một vấn đề “rất nghiêm trọng”, trong khi 31% cho rằng đây là vấn đề “hơi nghiêm trọng”. Chỉ 17% nói rằng nó “không quá nghiêm trọng” và 5% nói rằng nó “không nghiêm trọng chút nào”.

Chi tiết:

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/3839696-3-in-4-consider-police-violence-against-public-a-serious-problem-survey/

.

----- HỎI 2: Dân Mỹ lo nhất về sức khỏe là: tim mạch, tâm thần, ung thư?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Để khởi động American Heart Month (Tháng Trái tim Hoa Kỳ), MedStar Health sẽ công bố kết quả từ cuộc khảo sát quốc gia làm sáng tỏ những mối quan tâm hàng đầu về sức khỏe của người Mỹ và thói quen sức khỏe liên quan đến tim của họ.

.

Những người tham gia khảo sát (22%) cho biết bệnh tim là mối quan tâm sức khỏe số một của họ, kế đến là sức khỏe tâm thần, ung thư, COVID-19 và một danh sách các bệnh và tình trạng khác. Mặc dù vậy, hơn 1/3 cho biết họ không thảo luận về sức khỏe tim mạch với nhà cung cấp dịch vụ của họ trong các lần khám sức khỏe hàng năm. Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người lớn ở Hoa Kỳ.

.

Năm triệu chứng của cơn đau tim, bao gồm:

. Đau ngực hoặc khó chịu.

. Cảm thấy yếu, nhẹ đầu, hoặc ngất xỉu.

. Đau hoặc khó chịu ở hàm, cổ hoặc lưng.

. Đau hoặc khó chịu ở một hoặc cả hai cánh tay hoặc vai.

. Khó thở.

. Chỉ 12% người Mỹ có thể xác định được cả 5 triệu chứng trên.

Chi tiết:

https://www.prnewswire.com/news-releases/heart-disease-leads-list-of-health-concerns-in-national-survey-from-medstar-health-301736403.html

.

.