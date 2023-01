Hình ảnh lụt và lở đất ở California hôm qua. Sở Thời tiết Quốc gia cho biết California—nơi đã có gần 26 triệu cư dân phải canh chừng lũ lụt—vẫn phải hứng chịu nhiều cơn bão hơn, kéo dài cho tới thứ Ba 17/1/2023.

- Nepal: rớt phi cơ chở 72 người (có 4 công dân Nga), ít nhất 68 người chết. Tổng thống Nga Putin chia buồn

- Xin dựng 9 pho tượng hình dương vật màu hồng cao 1.828 mét ở 9 thành phố Florida, lý do tôn giáo và tôn vinh sinh sản.

- Philippines: bão lụt 2 tuần làm 27 người chết, 1,8 triệu dân ảnh hưởng, 102.500 người vào 378 trung tâm tạm cư.

- Anh: Nga sẽ kéo dài độ tuổi nhập ngũ cao hơn từ 27 lên 30 tuổi trong dự thảo bắt lính kế tiếp, tăng 30% quân số.

- Không quân Ukraine: không chống nổi phi đạn Kh-22 của Nga, cần hỏa tiễnPatriot để bắn rớt loại đó

- Nga: Ukraine dự tính nổ tung một kho ngũ cốc ở Kharkov rồi sẽ đổ lỗi cho Nga. - Ukraine: Nga bắn vào thành phố Dnipro, 25 dân chết, 73 dân bị thương, nhà cửa đổ nát

- Zelensky: Nga bắn 30 hỏa tiễn hạng nặng vào Ukraine

- Nga: LHQ không có quyền lập tòa án xử Nga về tội ác ở Ukraine.

- Thổ Nhĩ Kỳ: không hề gửi bom, đạn chùm giúp Ukraine.

- Louisiana: dự luật đầu tiên 2023 buộc tất cả trường công treo khẩu hiệu “Chúng ta tin vào Chúa.” (In God We Trust)

- Bạch Ốc: thấy thêm 5 trang tài liệu mật tại tư gia của Biden ở Wilmington, Delaware.

- Không quân Trung Quốc: tập trận hù dọa

- Indiana: Một người gốc Á đi ngoài phố bị đâm dao bất ngờ, lý do hung thủ ghét dân gốc Á

- Cựu luật sư ở Washington mai phục, dao găm tầm thù luật sư đối thủ, trốn về California, bị bắt

- California: Lái xe coi chừng kẻ bạo lực... Một kẻ hung hăng xuống xe, cầm gậy đập phá xe người khác

- California: 19 người đã chết, 26 triệu dân trong vùng cơ nguy lũ lụt, sẽ mưa lớn thêm vài ngày nữa

- TIN VN. Sài Gòn, Hà Nội: Vắng khách mua hoa Tết, chủ vườn giảm giá.

- TIN VN. Xuất cảng cà phê lần đầu vượt mốc 4 tỷ USD.

- HỎI 1: Đài Loan cần có hỏa tiễn đã lên nòng đủ để xóa sổ Thượng Hải mới làm cho Tập lạnh cẳng? ĐÁP 1: Đó là một ý kiến tử viện CSIS.

- HỎI 2: Dùng thuốc kháng sinh nhiều lại có hại? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-15/1/2023) ----- Ít nhất 68 người chết khi một phi cơ ATR-72 rơi ở miền trung Nepal hôm Chủ nhật. Theo chính quyền Nepal, chuyến bay của Yeti Airlines đã rơi khi cố gắng hạ cánh xuống phi trường thị trấn Pokhara. Có 72 hành khách trên phi cơ, trong đó có 4 thành viên phi hành đoàn. 53 hành khách và tất cả thành viên phi hành đoàn là người Nepal. Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal nói: "Tôi chân thành kêu gọi các nhân viên an ninh, tất cả các cơ quan của chính phủ Nepal và công chúng bắt đầu một cuộc giải cứu hiệu quả."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật gửi thông điệp chia buồn tới Tổng thống Nepal Bidhya Devi Bhandari sau vụ phi cơ rơi gần sân bay Pokhara làm hàng chục người thương vong. Putin viết rằng ông chuyển "những lời cảm thông và hộ trợ chân thành tới gia đình và bạn bè của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn phi cơ khủng khiếp này." Có 4 công dân Nga nằm trong số 72 người trên phi cơ.

---- Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia cho biết ít nhất 27 người đã chết trong lũ lụt ở Philippines kể từ đầu năm 2023. Ngoài ra, khoảng 1,8 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt ở ba khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Truyền thông địa phương đưa tin khoảng 102.500 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn tại 378 trung tâm tạm cư. Ít nhất năm thành phố đã tuyên bố tình trạng thiên tai trong 3 tuần qua.

---- Bạn có thể hình dung một bức tượng hình dương vật màu hồng cao 6 foot (1.828 mét) nặng 300 pound (136 kilôgram) trong một công viên công cộng ở góc nổi tiếng của thành phố biển Fort Lauderdale ở tiểu bang Florida? Nhà hoạt động vô thần Chaz Stevens đòi dựng tượng như thế, ông đang xin phép Fort Lauderdale và 8 thành phố khác để dựng tượng hình dương vật tại các quảng trường thị trấn. Cho đến nay, Stevens nói rằng ông đã nhận được lời từ chối từ Deerfield Beach và có thể sắp bị Fort Lauderdale từ chối.

Stevens nói ông dựng tượng lấy cảm hứng từ Lễ hội Thần đạo Nhật Bản Kanamara Matsuri (Lễ hội dương vật thép) được tổ chức hàng năm ở Kawasaki để tôn vinh tình yêu và khả năng sinh sản nhân loại. Stevens vẫn đang chờ tin từ 7 thành phố khác, đó là Miami Beach, Wilton Manors, Hallandale Beach, Deerfield Beach, Margate, Boca Raton, Delray Beach và Baltimore. Tại sao Baltimore? Vì đây là thành phố kết nghĩa với Kawasaki của Nhật Bản.

Stevens hy vọng sẽ trưng bày bức tượng dương vật khổng lồ vào ngày 2 tháng 4/2023 tại Công viên Las Olas Oceanside của Fort Lauderdale, nơi thành phố gần đây đã trưng bày một cây thông Noel (biểu tượng Thiên chúa giáo) và màn hình menorah (biểu tượng Do Thái Giáo). Stevens nói rằng bức tượng dương vật của ông là một vật trưng bày tôn giáo (Thần đạo), giống như cây thông Noel hoặc menorah. Nếu thành phố cho dượng tượng, ông dự định thuê một cảnh sát ngoài nhiệm vụ để bảo vệ tượng khỏi hành vi trộm cắp và phá hoại.

Robert Walsh, một nhà hoạt động ở Fort Lauderdale, nói rằng ông hy vọng thành phố nói không với Stevens: “Hãy để y kiện chúng ta. Nó vượt quá mức thô tục. Nó không phải là nghệ thuật. Trẻ em sẽ thấy điều đó."

Bob Jarvis, giáo sư luật hiến pháp tại Đại học Nova Southeastern University, cho biết các thành phố treo bảng quảng cáo ngày lễ vào cuối năm có thể gặp khó khăn: “Tu chính án thứ nhất nói rằng chính phủ không thể kiểm duyệt quyền ngôn luận nhưng nó không bảo vệ sự tục tĩu và nội dung khiêu dâm. Bạn có thể lập luận rằng đó là một tác phẩm nghệ thuật. Và bức tượng dương vật này rõ ràng có giá trị xã hội vì nó kỷ niệm ngày lễ này của Nhật Bản, kỷ niệm khả năng sinh sản và mùa xuân đến.”

GS Jarvis nói, Tòa thị chính Fort Lauderdale có thể yêu cầu Stevens lắp đặt một hàng rào trực quan xung quanh bức tượng cùng với các biển báo cảnh báo công chúng rằng một bức tượng xếp hạng R đang ở phía trước: “Điều đó không ngăn cản bạn thực hiện các quyền trong Tu chính án thứ nhất của mình nhưng nó bảo vệ những người khác không nhìn thấy nó... tôi không hiểu làm thế nào thành phố có thể ngăn cản anh ta.”

Nhưng thành phố Deerfield Beach đã từ chối Stevens, với lý do lo ngại cho trẻ em và cả những người lái xe có thể bị phân tâm bởi bức tượng hình dương vật khổng lồ dựng ở góc đông đúc của xa lộ US 1 và Đại lộ Hillsboro. Giám đốc thành phố David Santucci trả lời Stevens trong một email hôm thứ Năm rằng, tượng đó thô tục và lâud ài sẽ gây ra mất an toàn, "khiến người lái xe mất tập trung đáng kể và cản trở luồng giao thông tự do của xe và người đi bộ. Hơn nữa, dựa trên nghiên cứu của chúng tôi, lễ hội Shinto Kanamara Matsuri và việc triển lãm dương vật là một khía cạnh của văn hóa Nhật Bản hơn là một nghi lễ tôn giáo. Theo đó, yêu cầu của ông bị thành phố [Deerfield Beach] từ chối.”

Hình từ một Lễ hội Nhật Bản ở Kabanara cho thấy pho tượng ở phía xa sau kiệu sẽ là mô hình Chaz Stevens muốn dựng lên ở Florida.

Stevens phản đối: “Pally, Thần đạo là quốc giáo của Nhật Bản. Ông sẽ được nghe từ luật sư của chúng tôi." Luật sư của ông, Tom Wright, cho biết ông dự định sẽ gửi phản hồi chính thức hơn vào tuần tới với lý do dựng tượng vì tôn giáo.

---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết có "khả năng thực tế" là Nga có thể kéo dài độ tuổi nhập ngũ cao hơn từ 27 lên 30 tuổi trong dự thảo tiếp theo. Bộ nói như thế sẽ cho phép Moscow huy động thêm binh lính trong tương lai mà không gây báo động cho người dân nói chung với một đợt huy động cục bộ khác. Theo Andrey Kartapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, có khả năng sự gia tăng này sẽ nâng số lượng quân nhân mới lên 30%.

---- Không quân Ukraine nói hôm Chủ nhật rằng họ cần hỏa tiễn phòng không Patriot để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga, như đợt tấn công mới nhất vào Dnipro. Nga đã bắn năm quả hỏa tiễn Kh-22 vào Dnipro hôm thứ Bảy, giết chết 25 người và làm bị thương 73 người. Các hỏa tiễn Nga đó bắn từ oanh tạc cơ mang hỏa tiễn siêu thanh tầm xa từ Kursk Oblast của Nga và Biển Azov. "Ukraine không có hỏa lực nào đủ khả năng bắn hạ loại phi đạn này", quan chức này nói thêm. Quân đội Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu huấn luyện về dàn phòng không Patriot tại Mỹ.

---- Các quan chức Nga hôm Chủ nhật nói rằng An ninh Ukraine đang lên kế hoạch cho nổ tung một kho ngũ cốc ở khu vực Kharkov và sẽ đổ lỗi cho Nga. Cơ quan nhân đạo của Nga tại Ukraine cho biết chính phủ Ukraine có kế hoạch quy lỗi Nga "cố tình phá hủy kho dự trữ ngũ cốc" và "kích động nạn đói" bằng cách phá hoại thỏa thuận ngũ cốc. Thỏa thuận đạt được hồi mùa hè năm 2022, cho phép các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine được xuất cảng qua Biển Đen. Sau các cuộc đàm phán tiếp theo hồi tháng 11, thỏa thuận đã được gia hạn thêm 120 ngày.

----- Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko nói ít nhất 25 thường dân đã chết trong vụ Nga pháo kích vào thành phố Dnipro của Ukraine hôm thứ Bảy. Có khoảng 73 người bị thương. Hầu hết trường hợp bị thương và tử vong xảy ra khi một tòa nhà 9 tầng trong thành phố bị trúng hỏa tiễn. Số người bị thương dự kiến sẽ tăng lên, vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói cứu hộ vẫn chưa biết có bao nhiêu người vẫn còn dưới đống đổ nát.

---- Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm nói Nga đã tấn công hỏa tiễn hạng nặng Ukraine hôm thứ Bảy, nhắm vào nhiều thành phố, kể cả thủ đô Kiev: "Trong số hơn 30 hỏa tiễn phóng về phía Ukraine trong ngày, hơn 20 quả đã bị bắn hạ."

---- Dmitry Polyansky, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ, cho biết Đại hội đồng LHQ thiếu thẩm quyền thành lập một tòa án đặc biệt để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác bị cáo buộc ở Ukraine. Polyansky nói với truyền hình Russia Today: “Bất kỳ sáng kiến nào như vậy trong Đại hội đồng sẽ hoàn toàn vô nghĩa xét từ quan điểm pháp lý, bởi vì Đại hội đồng không có quyền hạn như vậy”. Ông nói rằng phương Tây đang khai thác khái niệm tòa án cho "mục đích dân túy và chính trị", theo đài này.

----ủa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hôm thứ Bảy đã bác bỏ cáo buộc rằng Ankara bắt đầu cung cấp bom, đạn chùm thời Chiến tranh Lạnh do Hoa Kỳ chế tạo cho Ukraine, gọi những cáo buộc này là "hoàn toàn sai trái" và là "sự dối trá tuyệt đối. Điều này cũng bị phía Ukraine bác bỏ. Tôi không biết họ lấy thông tin này từ đâu." Tin này được đưa ra sau khi tạp chí Foreign Policy dẫn lời các quan chức khối nói rằng việc giao vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ cho Ukraine được cho là đã bắt đầu hồi tháng 11 năm ngoái.--được đệ trình trước Phiên họp lập pháp năm 2023 của tiểu bang Louisiana sẽ yêu cầu tất cả các đại học công, và trường công phải đặt một biển hiệu mới trong mỗi lớp học: “.” (“”) Dự luật Hạ viện 8 (House Bill 8), được đồng bảo trợ bởi các Dân biểu Cộng hòa Dodie Horton và Jack McFarland, là một trong số ít các dự luật đầu tiên được công bố trên trang web của cơ quan lập pháp Louisiana đăng trong tuần này.Dự luật này sẽ yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học và bậc đại học công lập ở Louisiana trưng bày dòng chữ “Chúng ta tin vào Chúa” trong mỗi lớp học. Thiết kế sẽ tùy trường, với yêu cầu tối thiểu là một biển hiệu bằng giấy. Dự luật sẽ cho phép các hệ thống trường học mua các bảng hiệu bằng tiền riêng của họ hoặc bằng tiền quyên góp. ---- Các phụ tá của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thấy thêm 5 trang tài liệu mật tại tư gia của ông ở Wilmington, Delaware, theo CNN và Fox News hôm Thứ Bảy. Tin này đưa ra sau khi Bạch Ốc hôm thứ Hai nói với một số hãng tin về nhiều tài liệu thời Obama được thấy trong tủ khóa tại văn phòng riêng của Biden hồi mùa thu năm ngoái. Từ đó, chính quyền đã thừa nhận việc phát hiện ra thông tin nhạy cảm tại một trong những nơi ở cá nhân khác của Biden. Biden trước đó đã phủ nhận việc biết về các hồ sơ được đưa đến văn phòng của mình ngay từ đầu. Biden trước đó đã phủ nhận việc biết về các hồ sơ được đưa đến văn phòng của mình ngay từ đầu.----ể hiện "khả năng chiến đấu được nâng cao" trong các cuộc tập trận gần đây, theo truyền thông nhà nước CCTV đưa tin hôm Chủ nhật. Bộ Tư lệnh phía Đông và phía Nam đã tổ chức các cuộc tập trận tấn công mô phỏng vào tuần trước với sự tham gia của máy bay chiến đấu J-20 và máy bay ném bom H-6K. Một Lữ Đoàn Trưởng của Bộ Tư lệnh Chiến trường miền Đông nói: “Trong đợt huấn luyện bay đầu tiên của năm mới, chúng tôi đã tăng độ khó để nâng cao kỹ năng kỹ thuật và chiến thuật của phi công, qua đó có thể củng cố sự tự tin và khả năng của họ trong các trận chiến trong tương lai.”----ngoài phố coi chừng bị tấn công bất ngờ. ---- California: cựu luật sư mai phục, dao găm tầm thù luật sư đối thủ. Một cựu luật sư về hình sự đã trở thành tài xế Uber ở tiểu bang Washington đã phục kích một luật sư bằng "con dao găm kiểu như phim Rambo" khi mối hận thù cá nhân kéo dài nhiều năm lên đến đỉnh điểm cuối cùng, bạo lực, theo t Một cựu luật sư về hình sự đã trở thành tài xế Uber ở tiểu bang Washington đã phục kích một luật sư bằng “con dao găm kiểu như phim Rambo” khi mối hận thù cá nhân kéo dài nhiều năm lên đến đỉnh điểm cuối cùng, bạo lực, theo tài liệu tòa án mà báo Seattle Times có được.Lee Rousso, 64 tuổi, đã đâm một người đàn ông được ẩn danh, cũng là một luật sư bào chữa hình sự, hồi cuối tháng trước, trong khi ông này từ văn phòng luật trở về nhà, theo lời cảnh sát trong hồ sơ tòa.Rousso là nhà văn tự xuất bản một cuốn sách hồi năm 2021, trong đó ông đổ lỗi cho luật sư kia (và sau đó bị ông tấn công) cùng với 6 người thẩm phán và luật sư khác, vì đã hủy hoại sự nghiệp của ông. Rousso bị bắt hôm thứ Năm 12/1/2023 tại Pasadena, California, và phải đối mặt với cáo buộc hành hung cấp độ một.----.. Cảnh sát California đang truy lùng một tài xế Tesla bạo lực kinh hoàng trên đường. Kẻ hung hăng này đã bị camera ghi lại cảnh y xuống xe cầm gậy, bạo lực với những người lái xe khác trên đường lộ Nam California. Video từ một chiếc xe phía sau cho thấy người đàn ông nhảy ra khỏi xe với một chiếc gậy hoặc ống nước, đập phá một chiếc xe phía sau trên xa lộ.“Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như anh ta sẽ phá cửa kính xe của tôi hoặc sẽ kéo tôi ra ngoài,” nạn nhân nói, giải thích rằng tất cả những gì cô đã làm chỉ là bấm còi về phía kẻ tấn công. Sau khi đoạn phim đó được phát sóng, nhiều tài xế và người qua đường đã báo cáo về những cuộc chạm trán kinh hoàng với nghi phạm, kẻ được kể là đã đánh một người phục vụ giữ xe (valet) và đánh một phụ nữ bị thâm mắt.Video dài 32 giây:



https://youtu.be/Gzf-gBEF91A

---- Sở Thời tiết Quốc gia cho biết California—nơi đã có gần 26 triệu cư dân phải canh chừng lũ lụt—vẫn phải hứng chịu nhiều cơn bão hơn vào hôm Thứ Bảy. Dự báo sẽ có thêm trận mưa 6-inches cho đến hết Chủ nhật ở phần lớn tiểu bang. Gió giật lên tới 55 dặm/giờ được dự đoán và mưa từ hai cơn bão sông trong khí quyển mạnh hơn sẽ kéo dài đến thứ Ba 17/1/2023.

Hình ảnh lụt và lở đất ở California hôm qua.

Các nơi cao của California sẽ có nhiều tuyết hơn, một số nơi ở Dãy núi Sierra Nevada sẽ nhận được ít nhất 200 inch tuyết trong một tháng, theo Axios. Đã có 19 người chết kể từ khi bão đến vì lở đá, xe hơi bị ngập trong nước lũ hoặc bị mắc kẹt do cây đổ. Các quan chức kêu gọi người dân California hãy cẩn thận.

---- TIN VN. Sài Gòn, Hà Nội: Vắng khách mua hoa Tết, chủ vườn giảm giá. Theo Báo Tuổi Trẻ. Dù chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết, nhưng nhiều điểm bán mai tại các cung đường như Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), đường Vườn Lài (quận 12)... vẫn khá vắng khách, nhiều chủ vườn phải giảm giá bán hoa Tết để kéo khách. Nhiều chủ vườn mai ở các tỉnh khác chở vào TP.HCM để bán Tết cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Các mặt hàng hoa Tết đã được người dân bày bán khắp các tuyến phố Hà Nội, nhưng không khí mua sắm vẫn đang rất ảm đạm.

---- TIN VN. Xuất cảng cà phê lần đầu vượt mốc 4 tỷ USD. Theo Báo Nông Nghiệp. Sau nhiều năm ở trong nhóm nông sản có giá trị xuất khẩu trên dưới 3 tỷ USD, năm 2022, xuất khẩu cà phê đã có bước đột phá và chạm mốc 4 tỷ USD. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022, xuất khẩu cà phê đạt 197 nghìn tấn, trị giá 425 triệu USD. Với kết quả này, cả năm 2022, xuất khẩu cà phê đạt 1,78 triệu tấn, trị giá 4,06 tỷ USD, tăng 13,8% về lượng và 32% về giá trị. Như vậy, 2022 là năm đầu tiên xuất khẩu cà phê vượt mốc 4 tỷ USD.

---- HỎI 1: Đài Loan cần có hỏa tiễn đã lên nòng đủ để xóa sổ Thượng Hải mới làm cho Tập lạnh cẳng?

ĐÁP 1: Đó là một ý kiến tử viện CSIS. Một thành viên tham gia hội thảo tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies - CSIS) của Hoa Kỳ tổ chức hôm thứ Ba (10 tháng 1) nói rằng Hoa Kỳ nên trang bị cho Đài Loan đủ hỏa tiễn để phá hủy Thượng Hải nếu Trung Quốc tấn công.

Khi bắt đầu sự kiện, các thành viên CSIS đã trình bày những phát hiện của họ thông qua một báo cáo bắt nguồn từ các cuộc tập trận có nhan đề "The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan by Mark Cancian, Matthew Cancian, and Eric Heginbotham." Trong tuyên bố mở đầu sau các bài thuyết trình, Trung tướng Không quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu David A. Deptula lập luận rằng đã đến lúc Hoa Kỳ phải "sáng tạo" về các biện pháp ngăn chặn Bắc Kinh tiến hành một cuộc tấn công vào Đài Loan.

Deptula giải thích rằng răn đe được định nghĩa là tạo ra "sự bất định đủ về thành công và/hoặc hậu quả" trong tâm trí của các chỉ huy Quân đội CSTQ để thuyết phục họ không xâm lược Đài Loan. Ông khẳng định rằng các hành động phải được thực hiện để tăng mức độ bất định này.

Ví dụ về những hành động như vậy mà Deptula đưa ra là việc Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan "rất nhiều" hỏa tiễn đất-đối-đất có tầm tấn công Thượng Hải và "đe dọa hủy diệt nó". Ông lý luận rằng nguy cơ Trung Quốc mất đi trung tâm văn hóa và tài chính sẽ “đè nặng lên Tập Cận Bình và ê-kíp”.

Ông nói rằng đây chỉ là một ví dụ, nhưng vấn đề là cần phải thực hiện các hành động để "tạo ra sự bất định trong tâm trí của kẻ thù của bạn" để ngăn họ thực hiện hành động quân sự. Ngoài ra, Deptula cảnh báo rằng sẽ bất lợi cho khả năng răn đe nếu Hoa Kỳ cung cấp trước bất kỳ nơi trú ẩn nào chống lại các cuộc tấn công trả đũa ở Trung Quốc bằng cách "tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Hoa Kỳ nhằm vào lục địa Trung Quốc sẽ bị loại bỏ."

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4778973

---- HỎI 2: Dùng thuốc kháng sinh nhiều lại có hại?

ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu mới cho thấy việc lạm dụng thuốc kháng sinh có thể gây ra bệnh viêm ruột (IBD). Trong số những người từ 40 tuổi trở lên, một nghiên cứu mới cho thấy thuốc kháng sinh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đường ruột.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/01/13/antibiotics-use-bowel-disease/2701673629321/

.