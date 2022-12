Trận chung kết, phải thêm giờ, kết quả Argentina 3-3 Pháp. Rồi đá luân lưu, kết quả: Argentina 4-2 Pháp. Đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022.

.

- WORLD CUP. Chung kết: Argentina 3-3 Pháp, rồi đá luân lưu: Argentina 4-2 Pháp. Đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022.

- WORLD CUP. Lễ bế mạc tưng bừng.

- WORLD CUP. Bị FIFA tử chối, Zelensky thất vọng.

- WORLD CUP. Gareth Southgate sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Anh.

- WORLD CUP. Tai tiếng nhấn quyền Qatar không nguy hại:Nhờ World Cup 2022, FIFA kiếm được kỷ lục 7,5 tỷ đô.

- Putin thú nhận Ukraine gay go, cần kiên nhẫn. Putin nói với 1 bà mẹ: con chết trận vinh quang hơn chết vì rượu

- Zelensky: lạc quan Biden sẽ gửi súng phòng không Patriot

- Có 9 vụ nổ lớn ở thành phố Belgorod của Nga, nơi gần biên giới Ukraine.

- Nga pháo kích dân thường Ukraine, làm 4 chết, 9 bị thương

- Tư lệnh cảnh sát Ba Lan: quà từ Ukraine là súng phóng lựu chế biến thành đồ chơi, chưa gỡ hết ngòi nổ

- Moldova cắt sóng 6 băng tần TV vì đưa tin sai lệch kiểu Nga.

- Anh: Nga lập các lữ đoàn văn công đưa ca sĩ, nghệ sĩ xiết ra tuyến đầu để giúp lính lên tinh thần

- Một Tổng Giám Mục Hoa Kỳ say cuồng Trump bị Vatican rầy, sa thải.

- Ngày mai, Ủy ban 6/1 đưa hồ sơ 3 tội hình sự của Trump qua Bộ Tư Pháp, có thể sẽ có biện pháp với các dân cử giúp Trump

- Iran bắt nữ diễn viên giải Oscar vì ủng hộ biểu tình. Iran xử tử người thứ 2, treo cổ ngoài phố để hù dọa dân.

- Mỹ và Nam Hàn tập trận tác chiến đặc biệt cho Hải quân kéo dài hai tuần.

- Nam Hàn: Bắc Hàn bắn 2 hỏa tiễn vào Biển Nhật Bản

- Giá xăng giảm: 19 tiểu bang hiện có giá xăng trung bình dưới $3/gallon.

- San Bernardino: kiện cảnh sát, đòi 100 triệu đô, vì bắn 7 phát vào lưng, chết 1 thanh niên da đen tay không

- TIN VN. Đơn hàng sụt giảm, doanh nghiệp lo tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn còn kéo dài.

- TIN VN. Doanh nghiệp thép tiếp tục đối diện với khó khăn lớn.

- TIN VN. Bà Hiệu trường cử giáo viên đi mời rượi, tiếp khách cán bộ Công an, Biên phòng, Hải quan. Bà Hiệu trưởng lại quan hệ bất chính với Chủ tịch xã.

- HỎI 1: Có phải 61% dan Mỹ lo không có đủ tiền để giúp con học đại học? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Có những loại rác không thể dọn (Đỗ Ngà)

.

QUẬN CAM (VB-18/12/2022) --- WORLD CUP. Chung kết: Argentina 3-3 Pháp, rồi đá luân lưu: Argentina 4-2 Pháp. Đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Gay cấn, nghẹt thở khi Argentina dẫn trước và tưởng như Pháp sẽ bó tay. (Phút thứ 23: Argentina 1-0 Pháp). Phút thứ 23, cầu thủ Messi dứt điểm thấp bên cánh phải, cả cầu trường bùng lên tiếng hoan hô của cổ động viên Argentina, bên phía mang cờ Pháp rơi vào im lặng. Pha lập công đó cũng giúp anh vượt qua [cầu thủ Pháp] Mbappe để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu với 6 bàn thắng. Phút thứ 36: cầu thủ Di Maria từ cánh trái sút vào gôn PHáp, nâng tỷ số Argentina dẫn trước Pháp 2-0.

.

Phút thứ 43: đội tuyển Pháp tái phối trí. Hai cầu thủ Pháp Giroud và Dembele ra sân, thay vào bằng Marcus Thuram và Randal Kolo Muani. Bố trí này cho siêu cầu thủ Pháp Mbappe thành một vai trò nổi bật trung tâm hơn. Trong khi đó, với việc Thuram vào sân, đây trở thành lần đầu tiên một cặp cha con cùng ra sân ở các vòng chung kết World Cup. Thân phụ của Marcus Thuram là càu thủ Lilian Thuram đã chơi trong trận chung kết World Cup 1998 đấu với đội tuyển Brazil. Tỷ số 2-0 cho Argentina, có vẻ Pháp khó gỡ.

.

Người hâm mộ Pháp kinh hoàng, im lặng, không thấy cờ Pháp phất qua lại trên hàng khán giả nữa. Như dường tuyệt vọng. Nơi sân cỏ, hai cầu thủ Argentina có vẻ như chỗ nào cũng thấy -- Di Maria và Messi --- đang vờn qua lại, đang làm mệt nhọc đội bóng Pháp một thời vô địch. Huấn luyện viên Pháp Didier Deschamps chạy dọc đường biên, la hét vọng vào cho các cầu thủ, giọng giận dữ và như dường tuyệt vọng, nghe như dường cả tiếng chửi thề, khi bảo tái bố trí liên tục.

.

Qua hiệp nhì, vẫn là Argentina dẫn trước 2-0. Nhưng có tin từ FIFA rằng bàn thắng vừa rồi của Di Maria là bàn thắng thứ 48 trong các trận đấu sát thủ (knockout stages: các trận chỉ đội thắng đi tới, đội thua về vườn) - một kỷ lục mới tại các kỳ World Cup. Tổng số bàn thắng cao nhất trước đó trong vòng loại trực tiếp là 47 bàn được ghi ở Nga năm 2018. Như Di Maria là cầu thủ Argentine.

.

Phút 79, Argentina vẫn dẫn trước 2-0. Nhưng phút 80, khán giả Pháp hò hét vang trời. Thủ môn của Argentina là Emiliano Martinez đoán đúng, khi Mbappe chuyền bang sang cánh trái, nhưng tiền đạo Mbappe quá xuất sắc đã giúp Pháp nâng tỷ số lên 2-1.

.

Phút thứ 82 (có người đếm là phút thứ 81), hò hét còn vang trời bội phần, khi Mbappe sút cú cân bằng tỷ số Pháp 2-2 Argentina. Hai nước Pháp và Argentina nín thở, hồi hộp nhìn theo các đường banh. Không thể tin được. Bây giờ là màn trình diễn của siêu cầu thủ Pháp Mbappe. Mbappe đã đến để giải cứu tự hào truyềnt hống bóng đá của Pháp. Trận bóng chung kết có vẻ một phần như là một siêu trận đấu của 2 siêu cầu thủ Mbappe (Pháp) và Messi (Argentina).

.

Phút thứ 106. Thêm Hiệp phụ. Nửa đầu hiệp phụ vẫn là 2-2, nhưng nửa sau Hiệp phụ bỗng gay cấn hơn. Phút thứ 108, Messi đả cứu Argentina, nâng tỷ số cho Argentina thàng 3-2 qua mặt Pháp: Lloris, thủ môn người Pháp, đã không thể giữ bóng khi một quả bóng bật ra và rồi Messi đang theo sau, đã băng xuống phía sau để đẩy bóng vào khung thành, banh vừa đi qua vạch vôi trước khi bị Upemacano cản phá --- trễ rồi, phá banh khi banh đã qua vạch vôi. Người hâm mộ Argentina nhảy múa, la khóc vì vui mừng khi Messi nâng tỷ số.

.

Phút thứ 113. Vẫn là Argentina 3-2 Pháp. Đội tuyển Pháp thay cầu thủ: Varane, người trông có vẻ đã cạn kiệt sức lực ngoài sân cỏ, được thay bởi Ibrahima Konate. Chỉ còn vài phút phù du.

.

Phút thứ 117. Vẫn là Argentina 3-2 Pháp. Nhưng trọng tài chỉ tay vào tình huống Montiel (cầu thủ Argentina) để bóng chạm tay trước cú sút ngoài vòng cấm của Mbappe. Chính Mbappe sẽ đá cú phạt penalty này cho Pháp.

.

Phút thứ 118. Cán mức Argentina 3-3 Pháp. Mbappe trở thành ngôi đầu danh sách vua phá lưới: Mbappe nâng tỷ số hòa cho Pháp 3-3 Argentina. Đây là một trận chung kết tuyệt vời cho đến phút này, và có vẻ như chúng ta đang hướng đến loạt sút luân lưu. Hồi hộp, nín thở, gay cấn.

.

Phút thứ 120+3. Xong hiệp phụ. Vẫn là Argentina 3-3 Pháp. Sẽ phải đá luân lưu. Hai tuyển thủ Kounde và Tagliafico rời sân cỏ. Thay bằng German Pezzela (đội Argentina) và Axel Dissai (đội Pháp).

.

Đá luân lưu. Thảy đồng xu, Pháp đá trước. Hai thiên tài đá trước:

Mbappe ghi bàn => Argentina 0-1 Pháp

Messi ghi bàn => Argentina 1-1 Pháp...

Và chung cuộc, tỷ số trận chung kết là: Argentina 4-2 Pháp.

Đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022.

.

.

---- WORLD CUP. Lễ bế mạc tưng bừng. Sau một tháng diễn ra bóng đá – và có tổng cộng 63 trận đấu – World Cup Qatar 2022 kết thúc vào tối Chủ nhật. Trước khi Pháp và Argentina đối đầu trong trận Chung kết World Cup, 88.000 người hâm mộ đã có mặt tại Sân vận động Lusail Iconic sẽ được dự lễ bế mạc của giải đấu mà FIFA đã đặt tên là “Một đêm đáng nhớ”. Lễ bế mạc diễn ra lúc 4:30 giờ chiều địa phương. Buổi lễ bế mạc World Cup kéo dài 15 phút nói về “một thế giới đến với nhau trong 29 ngày của giải đấu thông qua thơ ca và âm nhạc.” Khoảng 1 giờ rưỡi sau lễ bế mạc là đá trận chung kết.

.

---- WORLD CUP. Gareth Southgate sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Anh. Ông dự kiến sẽ thông báo cho Liên đoàn bóng đá về quyết định của mình vào tuần tới. Độit uyển Anh đã bị Pháp loại khỏi World Cup trong trận tứ kết vào tuần trước. Sau thất bại, Southgate nói rằng ông cần "dành một chút thời gian" để đưa ra quyết định đúng đắn. Ông trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Anh hồi năm 2016 và hợp đồng hiện tại của ông sẽ hết hạn vào tháng 12/2024.

.

---- WORLD CUP. Bị FIFA tử chối, Zelensky thất vọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) vì đã từ chối phát thông điệp video của ông trước trận chung kết World Cup. Văn phòng tổng thống nói với CNN rằng nước chủ nhà Qatar ủng hộ sáng kiến này. Văn phòng cho biết: “Không có gì chính trị trong lời kêu gọi của tổng thống mang lại màu sắc chính trị cho sự kiện thể thao, cụ thể là không có đánh giá chủ quan, tín hiệu chính trị và càng không có lời buộc tội nào. FIFA không nên lo sợ rằng những lời hòa bình sẽ được lắng nghe tại lễ kỷ niệm bóng đá toàn cầu đại diện cho hòa bình."

.

---- WORLD CUP. Trong khi hàng tỷ khán giả xem các trận đấu World Cup, tên của một số công ty lớn nhất thế giới vụt sáng sau lưng các cầu thủ trên một vòng tròn đầy màu sắc kỹ thuật – Budweiser, Visa, Coca-Cola, Qatar Airways, Adidas, McDonalds, Wanda, Vivo, Hyundai Kia.

.

Dù vậy, Qatar 2022 vẫn khác. Nhiều thương hiệu trong số này, đặc biệt là những thương hiệu có nguồn gốc từ thế giới phương Tây, đã bị cuốn vào các vấn đề địa chính trị của giải đấu này, cân bằng tài trợ của họ với những lời chỉ trích nhắm vào FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới và với Qatar, nước chủ nhà, đặc biệt là về các vấn đề nhân quyền. Tai tiếng nhân quyền của Qatar vẫn không trở ngại luồng tiền cho FIFA.

.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết hôm thứ Sáu tại một cuộc họp báo rằng FIFA đã kiếm được doanh thu kỷ lục 7,5 tỷ đô la qua các hợp đồng thương mại gắn liền với World Cup 2022, nhiều hơn 1 tỷ đô la so với số tiền họ kiếm được từ World Cup 2018. Và trong chu kỳ xây dựng tiếp theo cho đến World Cup 2026 được tổ chức tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada, Infantino dự báo doanh thu là 11 tỷ USD.

.

---- Thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, nhiều tiếng nổ đã vang lên hôm Chủ nhật tại thành phố Belgorod của Nga, nơi gần biên giới với Ukraine. Bản tin đã nói về những tiếng nổ lớn được nghe thấy vào khoảng 1 giờ chiều theo giờ Moscow ở trung tâm thành phố. Nó nói rằng theo dữ liệu sơ bộ đã có chín vụ nổ. "Nhiều khả năng hệ thống phòng không đã hoạt động", báo cáo nêu rõ.

.

---- Tướng Tư lệnh Cảnh sát Ba Lan đã cung cấp thông tin chi tiết về một vụ nổ kỳ lạ khiến ông phải đến bệnh viện để theo dõi. Tướng Jaroslaw Szymczyk nói rằng ông đã nhận được hai khẩu súng phóng lựu được cho là đã vô hiệu hóa để làm như một món quà từ Ukraine — chẳng hạn như một khẩu đã được biến thành loa phóng thanh.

.

Tuy nhiên, ít nhất một trong 2 súng phóng lựu đó chưa bị gỡ hết cơ cấu nổ như người ta tưởng. Theo AP, khi Szymczyk di chuyển chúng trên bàn của mình, "có một vụ nổ". Vụ nổ đủ lớn để làm hư hại sàn và trần nhà, nhưng cả Szymczyk và 1 người trong phòng đều không bị thương nặng.

.

---- Putin thú nhận cuộc chiến Ukraine gay go hơn là ông đã tưởng, nói với một bà mẹ rằng con bà chết trận, thế là vinh quang hơnchết vì rượt vodka. Tờ New York Times đã đăng một bài về cách Vladmir Putin và Nga đã tự phá hỏng cuộc chiến Ukraine của họ. Dựa trên "các kế hoạch tác chiến bí mật bị lộ, các cuộc chặn nghe vô tuyến và phỏng vấn binh lính Nga và những người thân tín của Điện Kremlin", bài báo cho thấy một Putin bị cô lập "đã rơi vào vòng xoáy tự đề cao bản thân" và không tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong nước, những người đã thấy trước thảm họa trước khi phát động cuộc xâm lược Ukraine.

.

Putin đã thú nhận với Thủ tướng Israel Naftali Bennett hồi tháng 3 rằng người Ukraine "cứng rắn hơn những gì tôi được kể." Putin nói thêm: “Điều này có lẽ sẽ khó khăn hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ. Nhưng cuộc chiến xảy ra trên lãnh thổ của họ, không phải của chúng tôi. Chúng tôi là một nước lớn và chúng tôi có sự kiên nhẫn.”

.

Bài báo kể chi tiết về tình trạng thiếu huấn luyện, lương thực và thiết bị đã cản trở lực lượng Nga, cũng như sai lầm chiến lược khiến quân Nga bị căng quá mức và dễ bị tấn công. Một phần đáng chú ý: Putin gặp mẹ của những người lính Nga tử trận nhưng không tỏ ra hối hận. Theo câu chuyện, Putin chỉ ra cho một người mẹ rằng nhiều thanh niên Nga chết vì lạm dụng rượu và rằng bà nên vui mừng khi con trai mình chết vì một lý do nào đó cho giấc mộng Đại Nga.

.

---- Theo Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, có 4 dân thường chết và 9 người bị thương trong vụ pháo kích của Nga vào Ukraine đêm 17/12. Tymoshenko cho biết 3 người thương vong và 6 người bị thương đã được báo cáo ở vùng Kherson mới được giải phóng. Ông lưu ý rằng một ca tử vong khác được ghi nhận ở Donetsk, đồng thời cho biết thêm rằng đã có một trường hợp bị thương được báo cáo ở các khu vực Kharkiv, Donetsk và Dnipropetrovsk.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật nói về việc chuyển giao hệ thống phi đạn phòng không đất-đối-không Patriot cho Ukraine. Ông nói với các đài truyền hình Pháp TF1 và LCI rằng các cuộc đàm phán với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về việc cung cấp Patriot đang đi theo hướng "tích cực". Nhiều tháng qua, Ukraine đã xin vũ khí tối tân hơn để thay các vũ khí thời Liên Xô, trong đó Patriot vẫn đứng đầu danh sách cần để phòng không. Hoa Kỳ trước giờ đã từ chối gửi Patriot tới Kiev vì sợ lộ bí mật chế tạo vũ khí này, và đã nói Patriot sẽ cần lính Mỹ vận hành nó trên mặt đất, điều này sẽ tạo ra chiến tranh trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Nga. Nhưng nhiều dân cử Mỹ đã thúc giục Biden gửi Patriot vì Mỹ không thể để Ukraine thua được.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật đã bình luận về quyết định của Nga cử các nghệ sĩ trình diễn ra tiền tuyến để nâng cao tinh thần binh lính. Bộ nói Nga đang lo sợ vì "tinh thần dao động" của lính, nói rằng các chiến binh Nga quan ngại về "tỷ lệ thương vong cao, khả năng lãnh đạo kém, vấn đề lương bổng, thiếu thiết bị và đạn dược cũng như thiếu rõ ràng về mục tiêu của cuộc chiến. Những nỗ lực của các lữ đoàn văn công không thể làm giảm những lo ngại này." Tin tức này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư tuyên bố thành lập "các lữ đoàn sáng tạo tuyến đầu" ("front line creative brigades") bao gồm các ca sĩ opera, diễn viên và nghệ sĩ xiếc.

.

---- Một Tổng Giám Mục say cuồng Trump bị Vatican rầy, sa thải... Theo New York Times, Hội trường "Priests for Life" (Linh mục vì sự sống) đã bị Vatican khiển trách và trục xuất khỏi chức linh mục. (ousted from the priesthood: có lẽ dịch kiểu VN là "treo chén" đúng hơn, vẫn là tu sĩ, nhưng không mục vụ nữa.)

.

Dân Biểu Adam Schiff (D-Calif.) hô

Chính phủ Moldova đã đình chỉ gi

Iran đã bắt 1 trong những nữ d

Yonhap hôm Chủ nhật đưa

Hội đồng Tham mưu t

Giá xăng giảm, đã đạt

Gia đình của một người đàn ôn

TIN VN. Đơn hàng sụt giảm, doanh nghiệp lo tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn còn kéo dài.

TIN VN. Doanh nghiệp thép tiếp tục đối diện với khó khăn lớn.

TIN VN. Bà Hiệu trường cử giáo viên đi mời rượi, tiếp khách cán bộ Công an, Biên phòng, Hải quan. Bà Hiệu trưởng lại quan hệ bất chính với Chủ tịch xã.

HỎI 1:

VẤN ĐỀ:

Có những loại rác không thể dọn (Đỗ Ngà)

Có những loại rác không thể dọn

Đỗ Ngà

Báo Tiếng Dân

Frank Pavone, người từng là cố vấn tôn giáo cho Trump, đã bị Giáo hội cách chức trong một lá thư do Bộ Giáo sĩ (Dicastery for the Clergy), một văn phòng của Vatican gửi đến. Theo bức thư, “Hành động này được thực hiện sau khi Cha Pavone bị kết tội trong thủ tục tố tụng giáo luật liên lạc phạm tháng trên phương tiện truyền thông xã hội và liên tục không tuân theo các hướng dẫn hợp pháp của giám mục giáo phận của mình.”Theo báo Catholic News Service, nơi đầu tiên báo cáo rằng Pavone đã bị sa thải, "Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đã viết rằng Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ đã ban hành quyết định vào ngày 9 tháng 11, thêm rằng quyết định 'không có khả năng kháng cáo.'"----m Chủ nhật nói Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 có thể đưa ra các đề nghị về vi phạm đạo đức đối với các dân cử đã bất tuần trát đòi của quốc hội: “Chúng tôi sẽ xét biện pháp thích hợp cho các thành viên Quốc hội bất tuần trát đòi của [ủy ban] quốc hội, cũng như bằng chứng phù hợp với cuộc điều tra của chúng tôi và lý do tại sao chúng tôi muốn đưa họ vào cuộc. Chúng tôi đã cân nhắc biện pháp khác nhau. Đó có phải là một giới thiệu tội phạm đến một nhánh khác của chính phủ [ám chỉ đưa qua Bộ Tư Pháp để xin truy tố]? Hay tốt hơn là Quốc hội nên tự mình kiểm soát?” Schiff nói như thế trên “State of the Union” của CNN.DB Schiff cho biết Ủy ban đã xét cả 2 biện pháp: khiển trách, và giới thiệu lỗi đạo đức đối với các nhà lập pháp [bất tuần trát đòi]. Trưởng khối thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy (Calif.), và các Dân biểu Cộng hòa khác Scott Perry (Pa.), Jim Jordan (Ohio), Andy Biggs (Ariz.) và Mo Brooks (Ala.) đã bất tuân trát đòi do Ủy ban 6/1 gửi, và có thể phải đối mặt với các giới thiệu lỗi đạo đức [dân cử]. Một quyết định dự kiến sẽ được tiết lộ vào thứ Hai 19/12/2022, khi ủy ban họp để bỏ phiếu về việc gửi ít nhất 3 bản giới thiệu tội hình sự nhắm vào Trump tới Bộ Tư pháp.----ấy phép phát sóng của sáu băng tần truyền hình, cáo buộc họ đưa tin sai lệch, đưa tin không chính xác về cuộc chiến của Nga ở Ukraine và "những nỗ lực thao túng dư luận." Ủy ban về các tình huống đặc biệt của Moldova, được thành lập sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, đã thông báo vào cuối ngày thứ Sáu rằng giấy phép của các băng tần First in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 và Orhei TV sẽ bị thu hồi.Bốn trong số sáu băng tần TV bị đình chỉ — First in Moldova, RTR Moldova, NTV Moldova và TV6 — thường xuyên phát lại các chương trình từ các đài truyền hình Nga đã bị Hội đồng Châu Âu cấm vào thứ Sáu như một phần của làn sóng trừng phạt mới đối với Nga.----iễn viên nổi tiếng nhất của nước này hôm thứ Bảy với cáo buộc truyền bá thông tin sai sự thật về các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Bản tin IRNA cho biết Taraneh Alidoosti, ngôi sao của bộ phim đoạt giải Oscar “The Salesman”, đã bị giam một tuần sau khi cô đăng một bài trên Instagram bày tỏ tình đoàn kết với người đàn ông đầu tiên bị hành quyết gần đây vì những tội ác được cho là đã gây ra trong các cuộc biểu tình.Đây là thông báo mới nhất trong một loạt vụ bắt giữ người nổi tiếng, bao gồm các cầu thủ bóng đá, diễn viên và những người có ảnh hưởng, để đáp lại việc họ công khai ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ hiện đã bước sang tháng thứ ba. Theo cảnh sát, cô Alidoosti bị bắt vì cô không cung cấp “bất kỳ tài liệu nào phù hợp với yêu cầu của mình.” Cảnh sát nói rằng một số người nổi tiếng khác của Iran cũng đã "bị cơ quan tư pháp triệu tập vì phổ biến nội dung khiêu khích" và một số đã bị bắt.Trong bài đăng của cô, nữ diễn viên 38 tuổi cho biết: ''Anh ấy tên là Mohsen Shekari. Mọi tổ chức quốc tế đang theo dõi cuộc đổ máu này mà không hành động, là một sự ô nhục đối với nhân loại." Shekari bị xử tử hôm 9/12 sau khi bị tòa Iran buộc tội chặn đường ở Tehran và tấn công một cảnh sát bằng dao rựa.Hồi tháng 11, Hengameh Ghaziani và Katayoun Riahi, hai nữ diễn viên nổi tiếng khác của Iran, đã bị chính quyền bắt giữ vì bày tỏ tình đoàn kết với những người biểu tình trên mạng xã hội. Voria Ghafouri, một cầu thủ bóng đá người Iran, cũng đã bị bắt vào tháng trước vì tội “xúc phạm đội tuyển bóng đá quốc gia và tuyên truyền chống chính phủ.” Cả ba sau đó đã được thả ra.Kể từ tháng 9, Alidoosti đã công khai bày tỏ tình đoàn kết với những người biểu tình trong ít nhất ba bài đăng trên Instagram. Tài khoản của cô, có khoảng 8 triệu người theo dõi, đã bị đình chỉ.Tuần trước, Iran đã hành quyết tù nhân thứ hai, Majidreza Rahnavard, liên quan đến các cuộc biểu tình. Xác của Rahnavard bị treo trên cần cẩu xây dựng như một lời hăm dọa chết chóc cho những người khác. Cảnh sát cáo buộc Rahnavard đã đâm chết hai thành viên lực lượng bán quân sự của nước này.----tin Hoa Kỳ và Nam Hàn đã tổ chức các cuộc tập trận tác chiến đặc biệt của Hải quân kéo dài hai tuần. Các cuộc tập trận, có sự tham gia của một đội SEAL của Hải quân Hoa Kỳ và Đội tác chiến đặc biệt của Hải quân Nam Hàn, bao gồm "huấn luyện vũ khí tĩnh và động, diễn tập chiến đấu cận chiến, lập kế hoạch nhiệm vụ và trao đổi kiến thức và văn hóa."Một quan chức chiến tranh đặc biệt của Nam Hàn cho biết các cuộc tập trận đã tăng cường "khả năng hoạt động kết hợp của các nhà điều hành đặc biệt của chúng tôi", đồng thời nói thêm rằng hai bên sẽ tiếp tục tổ chức "huấn luyện thực tế cường độ cao để sẵn sàng cho mọi tình huống."----rưởng Liên quân Nam Hàn hôm Chủ nhật cho biết Bắc Hàn đã bắn hai hỏa tiễn đạn đạo vào Biển Nhật Bản (Sea of Japan). Vụ phóng hỏa tiễn mới nhất diễn ra sau tuyên bố của Mỹ rằng các hành động của Bắc Hàn đe dọa khu vực cũng như Mỹ. Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un hồi đầu tuần tuyên bố Bình Nhưỡng đang phát triển vũ khí chiến lược "động cơ nhiên liệu rắn".----1 cột mốc quan trọng khác vào thứ Sáu, với mức trung bình toàn quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021. Theo AAA, một gallon xăng thông thường hiện được bán với giá trung bình là 3,18 USD. Điều đó đánh dấu mức giảm 14 xu trong tuần qua và 56 xu trong tháng qua. Lần cuối cùng mức trung bình toàn quốc rẻ hơn 3,18 đô la là vào ngày 14/9/2021, theo AAA.Đó là một sự đảo ngược đáng chú ý so với đầu năm nay khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã giúp đẩy giá xăng lần đầu tiên lên trên 5 đô/gallon. Hiện 19 tiểu bang hiện có giá xăng trung bình dưới $3/gallon, bao gồm Minnesota, Ohio và Colorado.----g 23 tuổi bị cảnh sát bắn chết ở San Bernardino (California) thông báo hôm thứ Sáu rằng họ đang đệ đơn kiện sở cảnh sát đòi bồi thường 100 triệu đô. Gia đình của Rob Adams, 23 tuổi, cho biết Adams đã bị cảnh sát bắn nhiều phát khi anh ta đang chạy trốn trong khi cầm điện thoại di động vào ngày 16/7/2022. Anh này sau đó đã chết vì vết thương của mình.Cảnh sát nói Adams trang bị vũ khí trong cuộc chạm trán chết người, trong khi gia đình anh bác bỏ cáo buộc đó, nói anh chỉ cầm điện thoại. Gia đình đòi 100 triệu đô la trong vụ kiện dân sự liên bang và nói rằng đây không phải là về tiền, mà là gửi một thông điệp tới các sở cảnh sát khắp Hoa Kỳ.Ben Crump, luật sư của gia đình cho biết: “Bảy phát đạn, họ đã bắn vào lưng anh ta." Mẹ của nạn nhân nói rằng con trai bà là một học sinh danh dự và là một đứa con ngoan. Các luật sư của gia đình nói rằng Adams bị nhắm mục tiêu vì anh là người da đen.----Theo Báo VnEconomy. Theo báo cáo khảo sát nhanh của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện tại TP. HCM và một số tỉnh, thành phía Nam vừa qua, về triển vọng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có 9% doanh nghiệp được khảo sát cho biết tăng đơn hàng; 68% giảm đơn hàng và 23% chưa biết được tình hình sản xuất trong thời gian tới.----Theo tin TTXVN. Giới phân tích cho rằng, lợi nhuận doanh nghiệp thép chưa thể nhanh chóng hồi phục do thị trường bất động sản nhà ở giao dịch chậm lại và lãi suất cho vay tăng cao. Từ cuối tháng 9.2022, nhiều doanh nghiệp thép đã công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng lớn như: Công ty CP Thép Pomina thông báo đóng cửa lò cao - POM 2 kể từ ngày 25.9.2022; Công ty TNHH Thép Miền Nam đã cho nhân viên nghỉ luân phiên theo kế hoạch ngừng sản xuất trong quý IV.2022. Công ty CP Tâp đoàn Hòa Phát thông báo đóng cửa 2 lò cao (trong 3 lò) tại nhà máy Hải Dương và 2 lò cao (trong 4 lò) tại Khu liên hợp gang thép Dung Quất vào tháng 11.2022. Bên cạnh đó, lãi suất tăng đã đè nặng lên chi phí lãi vay.----Theo Báo Người Lao Động. Sáng 18-12, một cô giáo đứng đơn tố cáo bà Đỗ Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), cho biết không đồng ý với kết luận giải quyết đơn tố cáo của UBND huyện. Theo các cô giáo, bà Oanh cứ đưa xe con về trường bắt giáo viên rửa xe, thường xuyên chỉ đạo một số giáo viên đi uống rượu, tiếp khách trong các buổi tiệc tại các đơn vị như: Công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên; Đồn Biên phòng 11, 12; Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ; Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu P’Răng; Công an tỉnh trong và ngoài giờ hành chính, có cả thứ 7 và chủ nhật. Bản thân bà Hiệu trưởng quan hệ bất chính với 1 Chủ tịch UBND xã.----Có phải 61% dan Mỹ lo không có đủ tiền để giúp con học đại học?ĐÁP 1: Đúng thế. Nhiều bậc cha mẹ lo ngại về tác động của lạm phát đối với khả năng chi trả chi phí học đại học của con họ, một cuộc khảo sát cho vay sinh viên của College Ave cho biết. Gần hai phần ba (61%) các gia đình cho biết họ lo ngại rằng đồng đô la của họ sẽ không đủ để trang trải chi phí đại học trong môi trường kinh tế hiện tại.Chi tiết:------ 17-12-2022Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu là sẽ đón 5 triệu khách du lịch trong năm 2022 và dự tính kiếm khoảng 4,5 tỷ USD. Tuy nhiên thực tế thì chỉ đón được khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra.



Trong khi đó, các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Singapore đã vượt qua chỉ tiêu về du khách quốc tế mà họ đặt ra thì Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số phục hồi du lịch châu Á sau COVID-19. Riêng Thái Lan đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2022, mang lại tổng thu từ du khách quốc tế 14 tỉ USD. Tại sao ngành du lịch Việt Nam thảm hại như thế?

Hầu hết các khách du lịch đến Việt Nam đều than phiền về vệ sinh môi trường như khắp nơi ô nhiễm, nhiều địa điểm du lịch đầy rác, khách sạn bẩn thỉu, quán ăn đầy ruồi nhặng v.v… Ở đặc điểm này, Việt Nam thua xa Thái Lan. Tuy nhiên, cái đáng sợ nhất của Việt Nam không phải là những loại rác môi trường mà là rác văn hóa, thứ này kinh khủng hơn rác rến kia rất nhiều.

Ở Việt Nam, người ta phải căng não ra đối phó với nạn cướp giật, chặt chém, đeo bám, lừa đảo khắp nơi. Theo tôi biết, chai nước suối giá bên ngoài chỉ có 3 ngàn đồng nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất bán với giá 60 ngàn đồng, bằng 2000% giá bên ngoài. Trong khi đó, chai nước suối tại cửa hàng 7-Eleven ở Thái Lan có giá 6 baht và tại sân bay Suvarnabhumi – Bangkok giá chỉ có 8 baht, tức bằng 133% giá bên ngoài. Ngoài ra, người Thái rất trung thực, họ không chặt chém, không đeo bám, không lừa đảo v.v… Còn ở Việt Nam khi ra đường thì ôi thôi, đầy rẫy cạm bẫy.

Loại hình kinh doanh trong sân bay là bộ mặt của giới doanh nghiệp, còn loại hình kinh doanh hàng rong là loại hình kinh doanh nhỏ lẻ. Doanh nghiệp làm ăn có tổ chức còn nhiễm văn hóa chặt chém thì làm sao bán hàng rong sạch hơn được? Tư tưởng chặt chém nó ăn sâu vào văn hóa của các doanh nghiệp rất lớn. Chuyến bay giải cứu là hành động nhìn thấy cơ hội chặt chém trong thảm họa của ông lớn Vietnam Airlines và những thành phần hợp tác với nó. Tại Việt Nam, dù khôn cỡ nào, dù cảnh giác cỡ nào cũng rất khó thoát khỏi “máy chém” khổng lồ trong cái xã hội này.

Dù cho buôn bán lớn hay làm ăn nhỏ lẻ, hầu hết người Thái đều rất tử rế. Tại Thái Lan không hề có văn hóa nói thách như Việt Nam. Phải nói rằng, phần lớn người Việt kinh doanh rất láo vì lòng tham và tính gian manh dẫn dắt. Ngay cả người Việt cũng sợ Việt Nam thì làm sao người nước ngoài yêu cho được? Nói thật, biển Việt Nam rất đẹp và nhiều phong cảnh do thiên nhiên ưu đãi khác. Công bằng mà nói, thiên nhiên Việt Nam đẹp hơn Thái Lan, tuy nhiên, đi du lịch Thái Lan người ta không phải căng óc lên tìm cách đối phó với loại môi trường văn hóa đầy rác rến như ở Việt Nam.

Hầu hết người Việt Nam có rủng rỉnh tiền bạc thì chọn đi du lịch nước ngoài không phải vì họ sính ngoại mà vì họ đi tìm những nơi thực sự giúp họ thư giãn. Đi du lịch mà hễ mất cảnh giác là dính bẫy thì thư giãn gì được? Đấy là chưa nói đi du lịch quốc tế, các nước trong khu vực đôi khi còn rẻ hơn du lịch trong nước bởi vì khách du lịch phải chi trả chi phí cho bộ máy trấn lột khổng lồ đang hoạt động ở Việt Nam.

Sự tử tế là giá trị cốt lõi để xây dựng nên mọi thương hiệu, cho dù đó là thương hiệu gì. Thương hiệu doanh nghiệp hay thương hiệu quốc gia đều không thể thiếu chữ “tử tế”. Hãy một lần sang Thái mà xem, tôi đố ai đi lục lọi khắp Bangkok mà tìm ra một chỗ nào vứt đầy kim tiêm như những góc khuất ở nơi công cộng tại Việt Nam đấy? Không những Bangkok mà các đô thị khác khắp Thái Lan cũng thế. Rác kim tiêm nó là điển hình cho 2 trong 1, nó vừa là rác môi trường nhưng nó cũng là rác xã hội.

Rác môi trường thì dễ dọn nhưng rác xã hội thì không thể dọn được. Thể chế nó vậy thì sinh ra xã hội thế.

_______

Tham khảo: https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dung-cuoi-bang-xep-hang-vi-sao-chinh-sach-visa-noi-hoai-van-khong-thay-doi-20221217085436561.htm

Bình Luận từ Facebook

.

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/12/17/co-nhung-loai-rac-khong-the-don/

.

.