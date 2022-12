Trái: một cú đá cao tuyệt vời từ cầu thủ Brazil trong trận đá với Serbia tuần trước. Phải: các cầu thủ Croatia lạc quan. Hôm nay, Thứ Sáu, sáng sớm sẽ là trận túc cầu vòng tứ kết: Croatia vs Brazil (7 giờ sáng giờ California).

.

- Đài Loan xin họp với Nhật, bàn về cứu cấp và di tản khi quân TQ tấn công Đài Loan.

- Putin: Ukraine là thuộc địa phương Tây, tự sát khi chống Nga (ám chỉ: VN nên cúng TQ Biển Đông và 6 tỉnh phía Bắc).

- Báo Nga: lính đào ngũ bắn cảnh sát Nga là do Wagner tuyển tù hình sự để sang Ukraine chiến đấu.

- Nga: Mỹ-Nga bàn tiếp về đổi tù nhân.

- Moscow: cháy lớn ở 1 thương xá, 1 người chết.

- Ngoại trưởng Ukraine: quốc tế đừng lo sợ nước Nga tan rã. Nga: chuyên gia Raytheon Technologies Corp. đã sửa đổi phi cơ không người lái mà Ukraine đã sử dụng để tấn công Nga tuần này.

- Nga: đã bắn hạ 1 phi cơ không người lái của Ukraine ngoài khơi Bán đảo Crimea.

- Canada ra đợt trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Myanmar.

- Hôm nay, tòa xét: nên quy lỗi Trump coi thường trát đòi?

- Các luật sư của Trump lạnh cẳng, tử chối lời Bộ Tư Pháp cần bổ nhiệm người lưu giữ hồ sơ cho Trump.

- Thượng nghị sĩ Sinema rời Đảng Dân Chủ.

- WORLD CUP. Hôm nay và ngày mai, 4 trận tứ kết.

- Ủy ban 6/1 sẽ chuyển hồ sơ sang Bộ Tư Pháp đề nghi tội hình sự cho ít nhất 4 người cùng với Trump.

- Bộ Tư pháp yêu cầu tòa phán lệnh rằng Trump có tội đã coi thường tòa án vì còn giấu hồ sơ mật trong nhà.

- Hạ viện OK luật quốc phòng 858 tỷ đô cho tài khóa 2023.

- Hạ viện: OK dự luật bảo vệ hôn nhân đồng tính và khác chủng tộc.

- Tòa Tối cao Oregon: không gỡ Đề luật siết bán súng.

- Pennsylvania: cứu hỏa, 2 lính cửu hỏa chết.

- California tù giảm, bèn đóng cửa nhà tủ.

- Canada: Ha Huynh, 69 tuổi, trúng số $50,000.

- TIN VN. 59% công nhân 'không một đồng tích lũy'.

- TIN VN. Kỷ lục nhập khẩu gần 23.000 ô tô trong 1 tháng.

- HỎI 1: Tập yoga sẽ giảm cao huyết áp? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Mỹ, Nga giới thiệu vũ khí tại Triển Lãm Quốc Phòng Việt Nam 2022 - RFI.

.

QUẬN CAM (VB - 9/12/2022) ---- Bộ Ngoại giao Canada đã công bố một đợt trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Myanmar hôm thứ Sáu, với lý do vi phạm nhân quyền ở các quốc gia này. Các biện pháp liên quan đến Nga ảnh hưởng đến các quan chức và thực thể liên quan đến cáo buộc "vi phạm nhân quyền có hệ thống" trong chiến dịch đàn áp các cuộc biểu tình phản đối cuộc khủng hoảng Ukraine, tiếp tục xu hướng áp đặt trừng phạt lẫn nhau của Ottawa và Moscow.

.

Iran phải đối mặt với lệnh cấm đối với các nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả các trợ lý cấp cao của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei một ngày sau khi nước này treo cổ một người biểu tình.

.

Cuối cùng, các cá nhân có liên hệ với quân đội Myanmar đã bị xử phạt vì bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho bạo lực của chính quyền quân sự. “Còn nhiều việc phải làm, nhưng Canada sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho nhân quyền,” Ngoại trưởng Canada Melanie Joly bình luận.

.

----- Một phiên điều trần trước tòa được ấn định vào thứ Sáu 9/12/2022, trong đó một thẩm phán liên bang sẽ xem xét liệu có nên quy lỗi Trump và văn phòng hậu tổng thống của Trump về tội coi thường tòa án hay không. Hồ sơ này do Bộ Tư pháp đưa ra, yêu cầu tòa buộc tội Trump đã coi thường tòa án vì đã không tuân thủ trát đòi đưa ra từ mùa hè -- lúc đó yêu cầu Trump giao nộp các hồ sơ được đánh dấu là mật.

.

---- Bộ Tư pháp vẫn đang yêu cầu phe Trump chỉ định người giữ nhiệm vụ lưu giữ hồ sơ để chứng thực rằng tất cả các tài liệu mật đã được trả lại cho chính phủ. Tất cả các luật sư của Trump đều từ chối công việc đó. Một phần vì bất kỳ ai được chọn gần như chắc chắn sẽ đối mặt với nguy cơ pháp lý. Cũng có lo ngại rằng bất kỳ ai trong phe Trump được chỉ định là người giám sát hồ sơ sẽ không thể trả lời toàn diện các câu hỏi về cách các tài liệu được lưu giữ và quản lý kể từ khi Trump xuống ngôi.

.

Các luật sư của Trump đã vạch ra cho Bộ Tư pháp những tài sản mà họ đã khám xét, cách thức tiến hành khám xét và những gì được tìm thấy. CNN trước đó đã đưa tin rằng một nhóm do các luật sư của Trump thuê đã khám xét Tháp Trump Tower, câu lạc bộ chơi gôn Bedminster, một văn phòng ở Florida và một kho lưu trữ ở Florida. Hai tài liệu có đánh dấu mật đã được tìm thấy trong kho lưu trữ và được cung cấp cho FBI.

.

Hồi đầu tháng 11, các luật sư của Trump đã nhận được tin báo từ các quan chức Tư pháp nói rằng họ tin rằng Trump vẫn còn sở hữu tài liệu mật và yêu cầu nhóm luật sư của Trump đảm bảo rằng không phải như vậy. Lúc đó, các luật sư của Trump lo lắng rằng FBI có thể đột kích lần thứ hai - có thể là vào các tài sản khác thuộc sở hữu của Trump - và họ muốn tránh kết quả đó, theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận nội bộ của họ. Vì vậy, theo gợi ý của luật sư Chris Kise của Trump, họ đã thuê một nhóm bên ngoài để tiến hành các cuộc tìm kiếm bổ sung, tất cả đều được giám sát bởi các luật sư của Trump. Và thấy còn 2 hồ sơ mật đang được Trump giấu.

.

---- Thượng nghị sĩ Arizona Kyrsten Sinema tuyên bố bà rời Đảng Dân chủ để trở thành độc lập, xác nhận rằng bà sẽ không tham gia Đảng Cộng hòa. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico được công bố hôm thứ Sáu, Sinema nói bà sẽ tiếp tục bỏ phiếu tại Thượng viện giống như trong 4 năm qua. Đảng Dân chủ sẽ vẫn chiếm đa số trong thượng viện Quốc hội bất chấp quyết định của bà.

.

Phóng viên Marc Caputo của NBC nhận định rằng nếu bà tái tranh cử năm 2024, điều đó sẽ khiến bầu cử chức Thượng nghị sĩ tại Arizona trở thành cuộc đua tay ba vào năm tới với một ứng cử viên Đảng Dân chủ và một đảng viên Cộng hòa, và sẽ rất là phiền cho Dân Chủ.

.

Chuyên gia truyền thông Michael Starr Hopkins nhận định rằng sau kh Dân Chủ thắng đa số rõ ràng tại Thượng viện, thì phản ứng của TNS Sinema là rời đảng Dân Chủ để tiếp tục bắt chẹt vì quyền lợi của các hãng dược phẩm lớn trước giờ vẫn tài trợ cho bà, "Đừng tưởng đó là độc lập." Sinema đã gây dự đoán là sẽ rời Dân Chủ sau khi bà bỏ phiếu ngăn cản tăng lương tối thiểu.

.

---- Ít nhất một người đã chết trong vụ hỏa hoạn ở trung tâm mua sắm Mega Khimki ở Moscow, theo lời Bộ Khẩn cấp Nga hôm thứ Sáu. Một đám cháy lớn bùng phát tại đại siêu thị OBI ở ngoại ô, lan rộng tới 18.000 mét vuông. Quan chức của Bộ, Serge Poletykin, tuyên bố rằng nguyên nhân có thể là do "vi phạm các quy tắc an toàn trong quá trình hàn..." Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin hơn 70 lính cứu hỏa và 20 xe cứu hỏa đã tới cứu, lửa hầu như đã được kiểm soát.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại hôm thứ Sáu khi phát biểu trước những người đứng đầu bộ quốc phòng của SCO (Shanghai Cooperation Organization - Tổ chức Hợp tác Thượng Hải) và CIS (Commonwealth of Independent States - Khối thịnh vượng chung Các nước Độc lập) trong một thông điệp video, rằng các nước phương Tây đã biến Ukraine "thành thuộc địa" và hiện đang sử dụng người dân nước này "làm bia đỡ đạn chống lại Nga".

.

Putin tuyên bố rằng phương Tây đã "khai thác một cách đáng xấu hổ và cạn kiệt" tài nguyên Ukraine "trong một số năm." Người đứng đầu nhà nước Nga bình luận thêm rằng các đồng minh phương Tây đang "đẩy [Kiev] vào con đường tự sát."

.

Putin tiếp tục cáo buộc phương Tây "cố ý" lên kế hoạch "nhân lên sự hỗn loạn và làm trầm trọng thêm tình hình quốc tế." Ông giải thích rằng "khả năng xảy ra xung đột quốc tế đang gia tăng" là hệ quả trực tiếp của mong muốn duy trì "sự thống trị về chính trị, kinh tế, tài chính, quân sự và ý thức hệ của phương Tây".

.

Hiển nhiên, ý của Putin muốn nói rằng nếu Ukriane đầu hàng Nga từ tháng 2 thì trở thành thuộc địa Nga sẽ không bị Nga tàn sát, dội bom. Trong khi vào tuần lễ cuối tháng 2/2022, sau khi thấy Ukraine mất miền Đông và dự đoán sẽ chống không nổi Nga, Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine đã nói sẵn sàng di tản Zelensky và gia đình, nhưng Zelensky từ chối. Và Mỹ không hề xúi Ukraine tử thủ chống Nga. Và bây giờ cũng thế, Biden nói hòa hay chiến là tùy Ukraine. Ý của Putin nói là Việt Nam nên cúng luôn cho Trung Quốc toàn bộ Biển Đông và 6 tỉnh phía Bắc chớ đừng tự sát.

.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói tại một sự kiện hôm thứ Sáu rằng cuộc thảo luận về trao đổi tù nhân giữa Moscow và Washington sẽ "tiếp tục trực tiếp mà không có trung gian." Ryabkov cũng xác nhận rằng các quan chức Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Istanbul vào hôm nay, Thứ Sáu 9/12/2022: "Về nguyên tắc, đây là một sự kiện được tổ chức định kỳ để thảo luận về cái gọi là những điều gây khó chịu trong quan hệ song phương." Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng cuộc họp này không nên được coi là một dấu hiệu của việc nối lại đàm phán về các vấn đề lớn. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng vụ hoán đổi gần đây nhất giữa hai bên không giúp cải thiện quan hệ song phương theo bất kỳ cách nào.

.

---- Theo truyền thông Nga, nghi can đào ngũ người Nga bị buộc tội đã nổ súng vào cảnh sát Nga, đã xác nhận rằng y đã từng phục vụ trong Tập đoàn Wagner. Pavel Nikolin hôm thứ Ba bị cáo buộc đã bắn vào các cảnh sát ở vùng Rostov của Nga gần biên giới Ukraine. Y xác nhận ở trong lực lượng Wagner - nhóm quân sự tư nhân liên hệ với Putin. Nikolin nói rằng y bắn cảnh sát vì không nhận ra mình đã vượt biên giới về Nga và nhầm cảnh sát Nga với các chiến binh Ukraine.

.

Một cảnh sát đã bị y bắn gây thương tích. Nikolin sau đó bị giam vào hôm sau, được kể là đã đầu hàng lực lượng đặc biệt của Nga sau khi nhìn thấy đồng phục của họ. Theo Ủy ban Điều tra của Nga - Nikolin có tiền án về tội cướp và trộm cắp. Wagner được cho là đã tuyển lính từ các nhà tù của Nga để tham dự cuộc chiến ở Ukraine.

.

.

---- Nhà ngoại giao cấp cao của Nga Konstantin Gavrilov hôm thứ Năm tuyên bố rằng các chuyên gia của Raytheon Technologies Corp. đã tham gia vào việc sửa đổi phi cơ không người lái mà Ukraine đã sử dụng để tấn công Nga hồi đầu tuần này.

.

Gavrilov nói với RIA Novosti: "Phạm vi hoạt động của phi cơ không người lái này lên tới 1.000 km. Rõ ràng là nó được lên kế hoạch sử dụng theo cách này." Ngoài ra, quân đội Ukraine đã nhận được dữ liệu, bao gồm cả hình ảnh vệ tinh, từ Hoa Kỳ và các đồng minh, và sử dụng nó trong các hoạt động chiến đấu, ông nói thêm.

.

Ba thành viên của đơn vị kỹ thuật quân đội Nga đã thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái vào hai sân bay ở Nga, cả hai đều nằm cách biên giới với Ukraine ít nhất 500 km.

.

---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Năm kêu gọi quốc tế đừng lo sợ về khả năng thất bại của Nga. "Tôi kêu gọi thế giới đừng sợ nước Nga tan rã. Nếu bánh xe lịch sử bắt đầu quay, không ai có thể thay đổi được", Kuleba bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal.

.

Ngoại trưởng đề cập rằng Moscow không phải là một "thành viên bình thường" của cộng đồng quốc tế, vì vậy các đối tác và đồng minh không nên nghĩ đến việc buộc Nga "là một thành viên bình thường". Cuối cùng, ông nói thêm rằng chính người dân "sẽ gây ra" các sự kiện làm "đất nước Nga tan rã, như đã xảy ra với Đế quốc Nga."

.

---- Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm hôm thứ Năm cho biết Nga đã bắn hạ một phi cơ không người lái của Ukraine ngoài khơi Bán đảo Crimea. Thống đốc Mikhail Razvozhaev cho biết trên Telegram: "Sáng nay, một tàu của Hạm đội Biển Đen đã bắn hạ một UAV trên biển."

.

Theo hãng tin Ukraine Krym Kealii, người dân ở Sevastopol cho biết đã nghe thấy âm thanh "tương tự như tiếng phóng hỏa tiễn", sau đó là "tiếng nổ mạnh" trên bầu trời thành phố bị chiếm đóng, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga.

.

Báo cáo đưa ra sau một tuần các cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga trên khắp Ukraine và các cuộc tấn công vào hai cơ sở quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga được cho là của lực lượng Ukraine. Quân Ukraine đã công bố trong một bài đăng trên Facebook hôm thứ Năm rằng họ đang thiết kế và phát triển 19 kiểu biến thể phi cơ không người lái.

.

---- WORLD CUP. Bắt đầu gay cấn hơn. Trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy sẽ là các trận túc cầu vòng tứ kết, và dự kiến hiển nhiên là trận nào cũng sẽ hay tuyệt vời.

.

Thứ Sáu 9/12/2022 sẽ là các trận tứ kết:

. Croatia vs Brazil (7 giờ sáng giờ California)

. Hòa Lan vs Argentina (11 giờ sáng giờ California)

.

Thứ Bảy 10/12/2022 sẽ là các trận tứ kết:

. Marốc vs Bồ Đào Nha (7 giờ sáng giờ California)

. Anh quốc vs Pháp quốc (11 giờ sáng giờ California)

.

.

- Ủy ban Hạ viện Điều t

Hôm thứ Năm, The Washingto

Hạ viện Hoa Kỳ đã thô

Đài Loan và Nhật Bản nên thảo luận về các vấn đề như người tị nạn và di tản công dân

Tàu chiến Đài Loan.

Hạ viện hôm thứ Năm

Tòa Tối cao Oregon

Các quan chức cho biế

California tù giảm,

Ha Huynh

TIN VN. 59% công nhân 'không một đồng tích lũy'.

TIN VN. Kỷ lục nhập khẩu gần 23.000 ô tô trong 1 tháng.

HỎI 1

HỒ SƠ:

Mỹ, Nga giới thiệu vũ khí tại Triển Lãm Quốc Phòng Việt Nam 2022 - RFI.

Mỹ, Nga giới thiệu vũ khí tại Triển Lãm Quốc Phòng Việt Nam 2022

Thu Hằng, RFI -

---ra Bạo loạn 6/1/2021 đang xem xét chuyển hồ sơ sang Bộ Tư Pháp đề nghi tội hình sự cho ít nhất 4 người cùng với Trump, theo nhiều nguồn tin nói với CNN. Ủy ban đang cân nhắc về trách nhiệm hình sự đối với cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, luật sư cánh hữu John Eastman, cựu quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark và cựu luật sư của Trump, Rudy Giuliani.Các nguồn tin cho biết ủy ban chưa chính thức quyết định ai sẽ bị chuyển đến Bộ Tư pháp để truy tố và vì những tội danh gì. Mặc dù các bản giới thiệu hình sự phần lớn sẽ mang tính chất tượng trưng – vì Bộ đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về vụ tấn công Điện Capitol của Hoa Kỳ và nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 – các thành viên ủy ban đã nhấn mạnh rằng hành động [chuyển hồ sơ qua Bộ] là một cách để ghi lại quan điểm của Ủy ban.Dân Biểu Đảng Dân chủ Jamie Raskin của Maryland, người lãnh đạo tiểu ban ngày 6 tháng 1 được giao nhiệm vụ trình bày các khuyến nghị về việc giới thiệu tội phạm cho toàn ủy ban, cho biết hôm thứ Năm, “Hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất theo hiến pháp là âm mưu lật đổ một cuộc bầu cử tổng thống và quăng bỏ trật tự hiến pháp."----n Post đưa tin rằng Bộ Tư pháp đang yêu cầu một thẩm phán liên bang phán lệnh rằng Trump có tội đã coi thường tòa án, sau khi tìm ra các tài liệu mật mới được cất giấu tại một tư dinh của Trump mặc dù các luật sư của Trump đã nhiều lần đảm bảo rằng tất cả hồ sơ đã được trao từ lâu.Bản tin WP viết: "Trong những ngày gần đây, Bộ Tư pháp đã yêu cầu Thẩm phán Beryl A. Howell ra phán lệnh rằng Trump đã coi thường tòa án. Nhưng thẩm phán vẫn chưa tổ chức một phiên điều trần và cũng chưa phán quyết theo yêu cầu của Bộ. Yêu cầu được đưa ra sau nhiều tháng Bộ Tư pháp tỏ ra thất vọng với nhóm của Trump - sự thất vọng tăng vọt vào tháng 6 sau khi các luật sư của cựu tổng thống đảm bảo rằng một cuộc tìm kiếm cẩn trọng đã được tiến hành để tìm các tài liệu mật tại Câu lạc bộ Mar-a-Lago và nơi ở của ông ấy. Nhưng FBI đã có được bằng chứng cho thấy [Trump còn giấu hồ sơ mật]- và sau đó được xác nhận thông qua một cuộc tìm kiếm được tòa án ủy quyền - rằng vẫn còn nhiều hồ sơ nữa [chưa được nộp]."Hai tài liệu mật vừa mới xuất hiện trong một nhà kho ở Florida thuộc sở hữu của Trump. Phát hiện được thực hiện bởi một nhóm bên ngoài do các luật sư của cựu tổng thống thuê. Hai hồ sơ mất mới tìm ra tuần này đã nộp về Bộ.Tất cả những điều này xảy ra khi Công tố đặc biệt Jack Smith điều tra xem Trump có phạm tội gì trong việc xử lý sai các tài liệu mật hay không, được cho là bao gồm thông tin cấp cao nhất về bí mật vũ khí nước ngoài và các nguồn nhân lực gián điệp Mỹ đang bí mật hoạt động hải ngoại.----ng qua vào thứ Năm Đạo luật quốc phòng National Defense Authorization Act trị giá 858 tỷ đô la cho năm tài khóa 2023. Tỷ lệ phiếu bầu là 350-80, với 45 đảng viên Dân chủ và 35 đảng viên Cộng hòa phản đối dự luật, trong đó đáng chú ý là thu hồi quy định về cưỡng bách vaccine ngừa coronavirus đối với lính Mỹ theo yêu cầu của các nhà lập pháp Cộng Hòa, những người sẽ chiếm đa số Hạ viện vào năm 2023.Bộ Quốc phòng sẽ nhận được 816,7 tỷ đô la và Bộ Năng lượng sẽ nhận được 30,3 tỷ đô la. Một khoản tiền trị giá 32,6 tỷ đô la sẽ dành cho việc đóng tàu của Hải quân và 11,5 tỷ đô la sẽ được đầu tư vào Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương (PDI), theo bản tóm tắt của dự luật. Dự luật này phải được Thượng viện và Tổng thống Joe Biden bật đèn xanh mới có thể trở thành luật.----trong trường hợp khẩn cấp [ám chỉ khi Trung Quốc tấn công Đài Loan], theo lời Đại diện Đài Loan tại Nhật Bản Frank Hsieh (Tạ Trường Đình) cho biết hôm thứ Ba (6/12).Từ quan điểm nhân đạo, Đài Loan nên chấp nhận người tị nạn từ Nhật Bản, bao gồm cả quần đảo Okinawa và Yonaguni, theo lời Hsieh nói. Tương tự như vậy, nếu Đài Loan gặp khó khăn, Nhật Bản cũng nên giúp đỡ, ông nói. Hsieh nhắc lại niềm tin của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo rằng "tình trạng khẩn cấp của Đài Loan là tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản."Người đại diện cho biết không có kênh liên lạc trực tiếp của chính phủ giữa Đài Loan và Nhật Bản, đây có thể là một vấn đề lớn nếu xung đột khu vực xảy ra. Ông gợi ý rằng Nhật-Đài nên bắt đầu bằng việc phối hợp diễn tập cứu hộ và cứu trợ thiên tai, bao gồm cả việc quyết định ai sẽ liên lạc và thiết lập các quy trình di tản.-----đã thông qua dự luật cung cấp các biện pháp bảo vệ cấp liên bang cho hôn nhân đồng giới và khác chủng tộc. Đâo luật The Respect for Marriage Act (Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân) được thông qua với tỷ phiếu 258-169 và hiện đang đến bàn của Tổng thống Joe Biden, nơi Biden dự kiến sẽ ký thành luật. Dự luật đã thông qua Thượng viện tỷ phiếu 61-36.Luật pháp yêu cầu chính phủ liên bang và tất cả các tiểu bang công nhận hôn nhân nếu cặp đôi đã kết hôn ở tiểu bang mà việc kết hôn đó là hợp pháp. Nó cũng củng cố các biện pháp bảo vệ cho các cặp vợ chồng giữa các chủng tộc, ra lệnh cho các tiểu bang công nhận hôn nhân bất kể "giới tính, chủng tộc, sắc tộc hoặc nguồn gốc quốc gia của những cá nhân đó."----đã từ chối yêu cầu dỡ bỏ lệnh ngăn chặn luật hạn chế bán súng và đạn trong tiểu bang có hiệu lực hôm thứ Năm. Phán quyết của tòa án cấp cao tiểu bang đặt Đề luật 114, vốn sẽ hạn chế việc bán các băng đạn có hơn 10 viên đạn và yêu cầu kiểm tra lý lịch trước khi mua súng, hiện đang bị tạm dừng. Cử tri Oregon đã chấp thuận Đề luật 114 với tỷ lệ chênh lệch thấp vào tháng 11, khiến các nhóm ủng hộ súng đã nộp đơn xin lệnh cấm tạm thời đối với dự luật này.Hôm thứ Ba, Thẩm phán liên bang Karen Immergut đã bác yêu cầu ngăn chặn biện pháp này, nói rằng các nguyên đơn đã không chứng minh được rằng các băng đạn có dung lượng lớn được sử dụng phổ biến cho "các mục đích hợp pháp như tự vệ" nhưng cho thêm 30 ngày để điều chỉnh quy trình cấp phép .----t hai lính cứu hỏa tình nguyện Pennsylvania đã chết trong khi dập tắt một vụ cháy nhà ở thị trấn West Penn thuộc quận Schuylkill, và khó hiểu là một thi thể thứ ba được tìm thấy bên ngoài ngôi nhà.Zachary Paris, 36 tuổi, phụ tá trưởng phòng cứu hỏa của Ty Cứu hỏa New Tripoli ở Quận Lehigh, và Marvin Gruber, 59 tuổi, phó trưởng Khoa An toàn Công cộng của Trường Cao đẳng Northampton Community College, đã chết vì ngọn lửa vào chiều thứ Tư.Cảnh sát nói 1 thi thể được tìm thấy cách ngôi nhà khoảng 100 mét, nằm trên một khu đất rộng 20 mẫu Anh. Cảnh sát đang điều tra xem thi thể đó có liên quan trực tiếp đến vụ cháy hay không. Lực lượng cứu hỏa cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.----bèn đóng cửa nhà tủ. Sở Cải huấn và Phục hồi California (CDCR) đang xúc tiến kế hoạch đóng cửa một nhà tù ở Quận Riverside, nơi giáp biên Quận Cam, ngừng hoạt động một số cơ sở khác và ngừng sử dụng một khu vực khác hiện đang được sử dụng làm nhà tù.Nhà tù sẽ đóng cửa là Nhà tù Chuckawalla Valley State Prison, một trong hai nhà tù ở Blythe, có ngày dự kiến đóng cửa vào tháng 3/2025. Quyết định đóng cửa Chuckawalla được đưa ra theo lệnh của Thống đốc Gavin Newsom, bên cạnh lý do tù nhân giảm và lý do ngân sách, vì CDCR tập trung vào “trách nhiệm tài chính” với việc sử dụng các nhà tù của tiểu bang. Chuckawalla nằm trên khoảng 125 mẫu đất và được mở cửa vào năm 1987. Nơi này hiện đang giam khoảng 2.050 tù nhân.----, 69 tuổi, đã về hưu từ Brampton (Canada) và là người chơi xổ số hàng tuần. Huynh thường chơi xổ số 6/49 và nói rằng ông đã rất sốc khi biết mình đã thắng giải thưởng $50,000 trong kỳ quay số Keno hàng ngày vào tháng 9.“Tôi đã kiểm tra vé của mình trong cửa tiệm – tôi đã rất hạnh phúc. Tôi không mong đợi điều này,” Huynh nói trong khi nhận tiền thắng xổ số tại Trung tâm Xở số OLG ở Toronto.Theo Báo VnExpress. Khảo sát cuối năm của công đoàn cho kết quả gần 59% công nhân không có khoản tích lũy và thu nhập giảm còn 5,9 thay vì 6,7 triệu đồng/tháng như thống kê quý III. Tại tọa đàm thực trạng lao động khi doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng chiều 8/12, Viện trưởng Công nhân Công đoàn Vũ Minh Tiến cho biết khảo sát thực hiện trong tháng 11 với trên 6.200 công nhân còn cho kết quả nếu mất việc thì 11,7% có tích lũy cầm cự được dưới một tháng; 16,7% duy trì được 1-3 tháng và 12,7% được trên ba tháng. 38% công nhân tham gia khảo sát cho biết đang nợ nần và 14% trong số đó khó trả nợ đúng hạn, dễ sa vào tín dụng đen.Theo Báo Hải Quan. Tháng 11, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt con số kỷ lục từ trước đến nay (tính theo tháng) và cũng là tháng đầu tiên đạt hơn 20.000 xe. Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan công bố chiều 8/12, trong tháng 11, cả nước nhập khẩu tới 22.736 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 468 triệu USD, tăng 58,8% về lượng và tăng 46,7% về kim ngạch so với tháng 10/2022.----: Tập yoga sẽ giảm cao huyết áp?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy thêm một chút yoga vào thói quen tập thể dục có thể là cách để giảm chứng huyết áp cao. Tiến sĩ Paul Poirier, thuộc Quebec Heart and Lung Institute -- Laval University ở Quebec, Canada, nói: "Theo quan sát trong một số nghiên cứu, chúng tôi khuyên bệnh nhân nên cố gắng tập thể dục và giảm căng thẳng để kiểm soát bệnh tăng huyết áp [cao huyết áp] và bệnh tim mạch dưới bất kỳ hình thức nào mà họ thấy hấp dẫn nhất. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng các bài tập yoga có cấu trúc có thể là một sự bổ sung lành mạnh hơn cho bài tập aerobic hơn là chỉ đơn giản là kéo căng cơ bắp." Những nhận xét trên đã được công bố vào thứ năm trên Canadian Journal of Cardiology (Tạp chí Tim mạch Canada).Chi tiết:----8/12/2022Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam Defense 2022) chính thức khai mạc ngày 08/12/2022 tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Có khoảng 174 nhà trưng bày đến từ 30 quốc gia, trong đó có Mỹ và Nga, tham gia cuộc triển lãm, kéo dài đến ngày 10/12. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế.

Nga và Mỹ trưng bày nhiều loại vũ khí tại triển lãm này. Phía Trung Quốc đã từ chối lời mời của Hà Nội. Theo Reuters, Việt Nam muốn đa dạng hóa các nguồn cung quân sự, đồng thời bắt đầu khởi động xuất khẩu vũ khí do chính Việt Nam sản xuất. Phát biểu với truyền thông tại triển lãm, đại sứ Mỹ Marc Knapper cho biết Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam « là một chặng mới trong quá trình hướng đến toàn cầu hóa, đa dạng hóa và hiện đại hóa của Việt Nam, và Hoa Kỳ muốn tham gia quá trình này ».

Ông cũng khẳng định Hoa Kỳ muốn tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam, hiện mới chỉ dừng ở việc cung cấp tầu tuần duyên, máy bay huấn luyện, và sẵn sàng thảo luận về những nhu cầu quốc phòng, kể cả năng lực hàng hải. Kể từ khi Washington từng bước dỡ bỏ cấm vận vũ khí trong những năm 2014-2016, Việt Nam đã có thể mua vũ khí của Mỹ.

Về phía Nga, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport giới thiệu drone, xe bọc thép, máy bay trực thăng, nhiều loại máy bay và vũ khí hạng nhẹ tại triển lãm. Trong một thông cáo, tổng giám đốc Alexander Mikheev cho biết Rosoboronexport « sẵn sàng thảo luận hợp tác trong lĩnh vực quan hệ đối tác công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng ».

Việt Nam hiện nhập đến 80% vũ khí từ Nga, trong khi nguồn cung này đang gặp khó khăn vì chiến tranh Ukraina. Theo giới chuyên gia, việc đa dạng hóa nguồn cung được coi là dấu hiệu Hà Nội muốn từng bước giảm phụ thuộc vào Nga.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến « sự gia tăng ngày càng gay gắt của những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ». Ông nhắc lại : « Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ và vì nhân dân » và « Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa ».

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20221208-m%E1%BB%B9-nga-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-v%C5%A9-kh%C3%AD-t%E1%BA%A1i-tri%E1%BB%83n-l%C3%A3m-qu%E1%BB%91c-ph%C3%B2ng-vi%E1%BB%87t-nam-2022

.

.