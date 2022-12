Video song ngữ: Về Thăm Đất Phật - Visiting Buddha’s Land





Giới thiệu về Video:



Trước khi nhập diệt, Đức Phật nói:

"…- Này A Nan, và những ai, trong khi đi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên” (Trường Bộ Kinh 16.5)

.

Coi video, với những vần thơ chọn lọc được Thầy Tánh Tuệ tụng trước những Thánh Tích để liên tưởng lại những lời của Đức Phật.

.

The Buddha said before he passed into final nirvana

…And whoever, Ananda, should die on such a pilgrimage with his heart established in faith, at the breaking up of the body after death will be reborn in a realm of heavenly happiness. (Digha Nikaya 16.5)Watch the video with the chosen verses recited by Ven. Tánh Tuệ at the sacred Buddhist sites, recalling the words of the Buddha.



https://youtu.be/3iHHDQuUYfY



--

Laura Thuy-Loan Nguyen, Ph.D.

Wisdom Today

Vietnamese-English YouTube Channel

Phone: 714-425-9834

YouTube Channel: Wisdom Today