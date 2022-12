Danh Sách Việc Cần Làm Trong Kỳ Nghỉ Lễ Nên Bao Gồm Biện Pháp Bảo Vệ Tránh COVID

Từ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This.



Ngoài việc chuẩn bị thực phẩm, lập danh sách mua sắm và lên kế hoạch đi du lịch cho kỳ nghỉ lễ, danh sách việc cần làm trong kỳ nghỉ lễ của quý vị nên bao gồm việc thực hiện các bước nhằm giảm thiểu tác động của COVID cho bạn bè, gia đình và bản thân quý vị.









Số ca nhiễm COVID dự kiến sẽ tăng vào mùa đông này và chúng ta đều không muốn kế hoạch nghỉ lễ của mình bị gián đoạn vì bệnh tật. Bác Sĩ Tiffany Moon là một bác sĩ gây mê có hai người con, cô mong muốn kêu gọi mọi người tiêm loại vắc-xin mới cung cấp thêm khả năng bảo vệ có mục tiêu chống lại Omicron. Trong một bài đăng trên Instagram , cô chia sẻ: “Tiêm loại vắc-xin mới này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho bạn bè và gia đình của bạn”.

Cũng như Bác Sĩ Moon, các tổ chức cộng đồng trên toàn quốc vẫn đang hỗ trợ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ thông qua các sự kiện và phòng khám cung cấp vắc-xin, bao gồm:

Chương Trình Nhà Lãnh Đạo Trẻ Philippines (Filipino Young Leaders Program, FYLPRO) sẽ cung cấp các loại vắc-xin mới và vắc-xin cúm tại Hội Nghị Chuyên Đề về Sức Khỏe Nanay được tổ chức tại Miami vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Địa điểm tổ chức là Trung Tâm Cộng Đồng Nanay có địa chỉ tại 659 NE 125 St., North Miami, 33161.

FYLPRO cũng tổ chức một phòng khám tiêm vắc-xin di động trong cùng ngày, 3 tháng 12, tại Phiên Chợ Mùa Lễ của Houston (Houston Holiday Market), từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Phiên chợ sẽ diễn ra tại Pearland Town Center, tại địa chỉ 11200 Broadway St., Pearland, TX, 77584.

Sau đây là một số câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về COVID và vắc-xin COVID khi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ:





Tôi có cần tiêm vắc-xin COVID dù đại dịch đã diễn ra khá lâu rồi không? Có. Mặc dù đại dịch COVID đã diễn ra được vài năm nhưng COVID vẫn có khả năng gây bệnh nặng, đặc biệt là đối với những người chưa được tiêm vắc-xin. Những người từ 50 tuổi trở lên và những người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim hoặc bệnh phổi sẽ có nguy cơ cao bị bệnh nặng nếu nhiễm COVID. Những người đã được tiêm vắc-xin vẫn có nguy cơ mắc COVID, tuy nhiên vắc-xin sẽ cung cấp khả năng bảo vệ tránh khỏi những hậu quả tiêu cực nhất.





Tôi cần biết những gì về các loại vắc-xin COVID cập nhật mới? Những người từ 5 tuổi trở lên đã hoàn thành các liều vắc-xin COVID chính và đã tiêm liều cuối cùng cách đây ít nhất hai tháng đều nên tiêm loại vắc-xin mới. Các vắc-xin mới nhất có khả năng bảo vệ khỏi biến chủng vi-rút COVID ban đầu và Omicron.





Tại sao tôi nên tiêm vắc-xin trước kỳ nghỉ lễ? Chúng ta đều không muốn để các thành viên gia đình dễ bị tổn thương tiếp xúc với COVID hoặc bỏ lỡ thời gian quý báu với gia đình và bạn bè trong những ngày nghỉ lễ vì bệnh nặng. Vắc-xin có thể giúp bảo vệ quý vị và vì phải mất vài tuần để hình thành cơ chế bảo vệ, quý vị nên tiêm vắc-xin và tiêm loại vắc-xin cập nhật mới sớm nhất có thể. Quý vị nên tiêm loại vắc-xin cập nhật mới hai tháng sau liều vắc-xin gần nhất.





Tôi cần làm gì nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID? Những người có các triệu chứng mắc COVID nên ở nhà và thực hiện xét nghiệm COVID. Những người có kết quả dương tính cần ở nhà ít nhất năm ngày và liên hệ với bác sĩ. Những người từ 50 tuổi trở lên hoặc mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim hoặc bệnh phổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nên liên hệ với bác sĩ khi có dấu hiệu đầu tiên của các triệu chứng mắc COVID để xem mình có cần sử dụng thuốc kê toa điều trị COVID hay không nhằm tránh phải nhập viện. Có thể điều trị COVID bằng thuốc kháng vi-rút và kháng thể đơn dòng do bác sĩ kê toa dựa trên mức độ nguy cơ gặp phải biến chứng của quý vị. Những loại thuốc này sẽ phát huy hiệu quả tốt để tránh phải nhập viện hoặc tử vong do COVID khi được dùng trong vòng vài ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng mắc COVID đầu tiên.