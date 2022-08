Putin chia buồn đến gia đình của Darya Dugina sau khi cô chết vì vụ nổ bom xe ở ngoại ô Moscow. Nga: gài bom xe giết cô Darya Dugina là cô Natalia Vovk (công dân Ukraine) gài nổ bom xong là qua Estonia. - Ukraine: gần 9.000 lính Ukraine đã tử trận, đã hạ sát 45.400 lính Nga. Zelensky: 1 triệu lính Ukraine cầm súng. - Liên Âu đào tạo quân Ukraine bên ngoài biên giới Ukraine. NATO: đã đào tạo hàng c

Nông sản Việt ra vỉa hè, trong khi nông sản quốc tế tràn ngập các siêu thị Việt Nam.

- Putin chia buồn đến gia đình của Darya Dugina sau khi cô chết vì vụ nổ bom xe ở ngoại ô Moscow. Nga: gài bom xe giết cô Darya Dugina là cô Natalia Vovk (công dân Ukraine) gài nổ bom xong là qua Estonia.

- Ukraine: gần 9.000 lính Ukraine đã tử trận, đã hạ sát 45.400 lính Nga. Zelensky: 1 triệu lính Ukraine cầm súng.

- Liên Âu đào tạo quân Ukraine bên ngoài biên giới Ukraine. NATO: đã đào tạo hàng chục nghìn lính Ukraine.

- Thẩm phán: có thể giữ kín toàn bộ tờ khai affidavit để giữ an toàn cho Trump. Cũng có thể phổ biến 1 phần

- Trump chửi mắng cựu Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao (của chính phủ Trump) là “điên khùng” và tố làm giàu ở TQ

- Cô Peyton Reffitt, 18 tuổi, có bố lãnh 7 năm tù giam vì tham dự 6/1: cần giam Trump với án dài hơn cha cô.

- DB Liz Cheney lên án Trump & Cộng Hòa lộ tên, gây nguy hiểm sanh mạng các nhân viên FBI xét nhà Trump

- Khách sạn Mỹ sẽ tính tiền du khách trung bình 189 đô/đêm vào cuối tuần này trong Lễ Lao động, tăng 6%

- Dẫn đầu Hoa Kỳ: Từ năm học mới này, California sẽ có bữa ăn cho tất cả trẻ em đang đi học.

- Quận Cam: sau bầu cử 11/2022 hy vọng sẽ thêm nhiều nghị viên gốc Việt ở Garden Grove và Westminster.

- TP.SG trong năm 2022 có nơi lún hơn 0,2m so với 10 năm trước và có thể sẽ lún thêm 1m đến 2050.

- Hàng Việt “thất thủ” trên “sân nhà”: Nông sản Việt dạt ra vỉa hè. Hàng ngoại tràn ngập siêu thị Việt.

- HỎI 1: Giá xe điện cao hơn xe xăng 18.000 USD/xe, nhưng sẽ ngang giá nhau vào năm 2025-26? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giá xe cũ từ 1 tới 5 tuổi tại California giá trung bình 34.617 USD/xe? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (22/8/2022) ---- Một thẩm phán liên bang đã ra dấu hiệu rằng ông có thể giữ bí mật toàn bộ tờ khai affidavit (mà FBI gửi để xin bố ráp) Mar-A-Lago, nghĩa là giữ niêm phong để bảo vệ sự an toàn của cựu Tổng thống Donald Trump.

Thẩm phán thẩm phán Bruce Reinhart giải thích rằng tớ khai do FBI đệ trình khi xin bố ráp đã có nhiều chi tiết về lối vào, về bản đồ, các lối đi và phóng ốc trong tư dinh của Trump, và các nơi dự kiến Trump giấu hồ sơ mật. Nếu lộ ra các chi tiết này, sẽ làm Mật vụ không bảo vệ an toàn cho Trump hợp lý được.

Reinhart viết: “Bản khai affidavit thảo luận về các khía cạnh vật lý của Mục tiêu (nơi bị FBI xin bố ráp), là một địa điểm được bảo vệ bởi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Việc tiết lộ những thông tin chi tiết đó có thể ảnh hưởng đến khả năng của Cơ quan Mật vụ trong việc thực hiện chức năng bảo vệ của mình. Yếu tố này cần giữ niêm phong."

Thẩm phán đã cho Bộ Tư pháp thời hạn là ngày thứ Năm để cung cấp một mẫu bản tuyên thệ được biên tập lại, sau đó ông sẽ xem xét có xóa con dấu hay không và Reinhart nói rằng ông hài lòng rằng các sự kiện do FBI đưa ra là chính xác.

Nhiều tổ chức truyền thông đã yêu cầu tòa án công bố bản văn affidavit, và Reinhart lưu ý rằng các luật sư riêng của Trump đã không tham gia nỗ lực pháp lý [xin phổ biến công khai tờ affidavit] đó.

Tuy nhiên, Reinhart cho biết ông đã cho Bộ Tư pháp hạn chót vào trưa thứ Năm, ngày 25/8/2022 để đề ra những điểm cần che giấu để sẽ bôi đen trong tờ khai affidavit, nếu Reinhart ra lệnh gỡ niêm phong để phổ biến. Rồi Reinhart sẽ duyệt lại.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình của Darya Dugina vào thứ Hai sau khi cô thiệt mạng trong một vụ nổ xe hơi ở ngoại ô Moscow hôm qua. Dugina là một nhà báo và là con gái của đồng minh thân cận của Putin, nhà triết học và nhà tư tưởng Alexander Dugin. Tổng thống Putin nói: “Một tội ác thấp hèn, tàn ác đã cắt ngắn cuộc đời của Darya Dugina, một người sáng giá, tài năng với trái tim Nga thực sự - tốt bụng, yêu thương, thông cảm và cởi mở”.

Đầu ngày hôm nay, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố rằng vụ giết người được tổ chức bởi các cơ quan đặc nhiệm Ukraine. Công dân Ukraine có tên là Natalia Vovk bị cho là phải chịu trách nhiệm về vụ giết người sau đó cô đã trốn đến Estonia. Chính phủ Ukraine nói rằng Chính phủ Ukraine không liên hệ gì vụ ám sát cô Dugin.

---- FSB (Sở An Ninh Nga) tuyên bố người trực tiếp gây ra vụ đánh bom xe để giết cô Darya Dugina là một công dân Ukraine, Natalia Vovk, người đã đến Nga cùng con gái vào ngày 23 tháng 7/2022. "Để tổ chức vụ sát hại Dugina và lấy thông tin về lối sống của cô Dugina, họ đã thuê một căn hộ. ở Moscow trong ngôi nhà nơi người đã khuất cư ngụ," báo cáo cho biết. Vào ngày gây án, Vovk và con gái tham dự lễ hội Truyền thống, và sau khi vụ nổ xảy ra, hai người rời đi Estonia.

---- Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhniy cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng số người chết của quân đội Ukraine là gần 9.000 người, trong khi Ukraine ước tính thiệt hại về nhân sự của Nga là 45.400 người. Zaluzhniy cũng nhận xét rằng có nhiều trẻ em trên khắp Ukraine cần được bảo vệ, bao gồm cả ở thủ đô Kiev.

Zaluzhniy nói: "Trẻ em thực sự không hiểu bất cứ điều gì đang xảy ra và chắc chắn cần được bảo vệ. Bởi vì cha của họ đã ra mặt trận và có thể nằm trong số gần 9.000 anh hùng đã tử trận." Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lưu ý tại cùng hội nghị rằng có khoảng một triệu binh sĩ bảo vệ đất nước chống lại Nga.

---- Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell hôm thứ Hai cho biết Liên Âu có kế hoạch đào tạo quân đội Ukraine bên ngoài biên giới Ukraine và trên lãnh thổ của một trong những quốc gia láng giềng.

Trong cuộc họp báo tại Tây Ban Nha, Borrell lưu ý đây sẽ là một ''nhiệm vụ quan trọng'' vì ''đây không phải là một cuộc chiến nhỏ''. Quân đội Ukraine đã được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Pentagon huấn luyện. NATO xác nhận trước đó có khoảng hàng chục nghìn binh sĩ đã trải qua các chương trình đào tạo này.

---- Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Bảy đã gọi cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Elaine Chao (của chính phủ Trump) là “điên khùng” và cáo buộc bà và gia đình làm việc để “làm giàu nhờ Trung Quốc”. Cuộc tấn công mới của Trump xuất hiện trong một bài đăng trên mạng TruthSocial nhằm đánh chồng của bà Chao, là Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell (R-Ky.), vì cho rằng Cộng Hòa có thể phải đối mặt với một cuộc chạy đua gian nan để giành đa số Thượng viện, một phần do "chất lượng ứng cử viên".

.

Trump viết: “Tại sao các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa lại cho phép một chính trị gia hư vỡ Mitch McConnell công khai chê bai các ứng cử viên Đảng Cộng hòa đang làm việc chăm chỉ cho Thượng viện Hoa Kỳ. Đây là một sự xúc phạm đối với danh dự và sự lãnh đạo. Y nên dành nhiều thời gian hơn (và tiền bạc!) để giúp họ thắng cử, và bớt thời gian giúp người vợ điên khùng và gia đình của y làm giàu ở Trung Quốc!”

---- Một gia đình đang nổi giận đối với cựu Tổng thống Donald Trump sau khi người trưởng gia đình bị tòa kết tội cản trở công lý, vào khu cấm bằng súng, cản trở cảnh sát và vận chuyển súng gây rối loạn dân sự cho vụ tấn công ngày 6/1/2021 và đ8ã bị kết án bảy năm tù.

Báo Business Insider viết: "Đối với Peyton Reffitt, 18 tuổi, những gì bắt đầu khi các cuộc tranh luận xung quanh bàn ăn kết thúc với việc gia đình cô tan vỡ và cha cô phải nhận án tù dài nhất cho đến nay vì dính líu tới cuộc bạo động ở Capitol do Trump kích động. Peyton cho biết sự tan rã của gia đình cô ấy bắt đầu từ những trận đấu khẩu giận dữ giữa cha và con cái và hoàn tất khi anh cô, Jackson Reffitt, khi đó 18 tuổi, báo cáo về cha mình cho FBI."

Anh của cô đã làm chứng chống lại cha của họ tại phiên tòa. Peyton nói với Insider: “Chúng tôi là một ví dụ về việc gia đình Mỹ hiện đại ngày càng trở nên mong manh hơn, trong khi không khí chính trị gia tăng. Không có đủ khả năng bảo vệ các gia đình Mỹ khỏi tác động của tuyên truyền và thông tin sai lệch." Cô cho rằng Trump nên nhận một bản án dài hơn cha cô.

Quận Cam: sau bầu cử 11/2022 sẽ thêm bao nhiêu nghị viên gốc Việt?

Asia Nguyen Cunningham, Laurie Merrick, Andrew Nguyen, Gia Le Nguyen , Don Taylor, Cindy Tran và James Webb.

- Quận 4: Joe Dovinh, Duy Nguyen và Trung Van Ta.

- Thị trưởng: Steve Jones.

Tại thành phố Westminster, sẽ sôi nổi tranh ghế Thị Trưởng. Có 2 quận sẽ tranh ghế nghị viên.

- Thị trưởng: Moses Castillo, Tai Do, Kimberly Ho và Chi Charlie Nguyen.

- Quận 1: John Gentile, Tim Hogan và Amy West.

- Quận 4: Namquan Nguyen, Teri Vu Nguyen, Van Nguyen and Jimmy Pham.

TP.SG trong năm 2022 có nơi lún hơn 0,2m so với 10 năm trước và có thể sẽ lún thêm 1m đến 2050.

Hàng Việt “thất thủ” trên “sân nhà”: Nông sản Việt dạt ra vỉa hè.

"Cựu Tổng thống Trump không hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của cha tôi vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, tôi tin rằng ông ấy đã sử dụng ngôn ngữ dẫn dụ có vẻ cao siêu để kích động. Tôi nghĩ rằng sẽ chỉ công bằng nếu cựu Tổng thống Trump bị kết tội và bị thụ án lâu nhất về các sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021."Đầu tháng này, anh trai cô cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong một cuộc phỏng vấn của CNN với phóng viên Brianna Keilar: "Cha tôi đã bị sử dụng như một con rối, và hàng ngàn gia đình đã như vậy. Cho dù bạn có đồng ý với điều đó hay không, thì đó là một sự thật tại thời điểm này. Thật kinh tởm khi thấy rằng một người thực tế có tiền và quyền lực xã hội lại có thể ra tay với việc thao túng hàng nghìn người chỉ vì bất cứ lý do gì và không lãnh kết quả gì."---- Dân Biểu Wyoming Liz Cheney đã lên án việc tiết lộ tên của các nhân viên FBI đã khám xét nhà của cựu Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago. Nhiều đảng viên Cộng hòa nổi tiếng, bao gồm Trump, đã dành hai tuần qua để chửi mắng FBI sau khi cơ quan này khám xét nơi ở của Trump ở Palm Beach, Florida, vào ngày 8 tháng 8 và thu giữ các tài liệu của chính phủ. FBI cho biết họ đã nhận được một số lượng "chưa từng có" các mối đe dọa sau cuộc khám xét.Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ nhật trên ABC, Cheney cho biết đảng Cộng hòa tiếp tục "châm ngòi cho ngọn lửa" bất chấp những mối đe dọa ngày càng tăng: "Đây là một thời điểm thực sự nguy hiểm và để xem cựu tổng thống Hoa Kỳ, các đồng nghiệp của tôi, châm ngòi cho ngọn lửa của điều đó thay vì nói, 'Chúng ta cần tìm hiểu sự thật. Chúng ta cần tìm hiểu bằng chứng. Chúng ta cần học thông tin về những gì đã xảy ra.' Để nhảy theo phản xạ để tấn công cơ quan thực thi pháp luật và sau đó nói, 'Chà, chúng tôi hỗ trợ FBI, nhưng chúng tôi sẽ tấn công những người FBI vì đã làm công việc của FBI. Tôi nghĩ rằng người dân Mỹ nhìn thấy thế nào là đạo đức giả và đó là đạo đức giả nguy hiểm."Cheney cho biết cô "xấu hổ" vì đảng Cộng hòa đã dành thời gian truy lùng các đặc vụ FBI thực hiện lệnh khám xét. Cheney nói: “Tôi rất kinh tởm khi biết rằng Tổng thống Trump đã tiết lộ tên của những đặc vụ FBI đó, khi ông đưa ra lệnh khám xét chưa bôi đen tên người ."Ba ngày sau cuộc đột kích, trang web bảo thủ Brietbart News đã công bố một phiên bản chưa bôi đen của lệnh khám xét Mar-a-Lago, trong đó có ghi tên của các đặc vụ FBI tham gia vào cuộc khám xét. Trang web này cũng bị cho là đã ghi cả địa chỉ nhà nhiều nhân viên FBI.---- Các khách sạn ở Hoa Kỳ sẽ tính tiền du khách khoảng 189 đô/đêm vào cuối tuần này trong Ngày Lễ Lao động. Nhóm nghiên cứu du lịch Hopper cho biết mặc dù con số đó tăng 6% so với năm ngoái, nhưng con số này lại giảm so với mức giá cao nhất của mùa hè là 193 đô/đêm.Chi phí khách sạn là một trong những đi63m du khách có thể mong đợi một chút giảm bớt khi mùa du lịch hè sắp kết thúc. Giá vé máy bay nội địa đã tăng 23% so với năm ngoái và sẽ có giá khoảng 278 đô la khứ hồi, tính trung bình. Đó là vì giá nhiên liệu tăng và vì tình trạng thiếu lao động đang diễn ra.---- Năm học mới này, California sẽ áp dụng “Chương trình Bữa ăn Phổ quát” (“Universal Meals Program”) trên toàn tiểu bang cho tất cả trẻ em đang đi học, bất kể nhu cầu. California là nơi đầu tiên trong cả nước áp dụng một kế hoạch như vậy, và Maine đã nhanh chóng làm theo. Đó là một đề xuất đắt giá:• California đã chi 2,8 tỷ đô la cho dinh dưỡng học đường trong giai đoạn 2018-19, khi có khoảng 6,1 triệu học sinh theo học.• Năm nay, nó sẽ chi hơn 4 tỷ đô la, ngay cả khi tỷ lệ ghi danh giảm khoảng 8%, theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục California.• Có thêm 700 triệu đô la tiền tài trợ trong năm nay - 600 triệu đô la cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng nhà bếp và 100 triệu đô la cho các phương pháp hay nhất về thực phẩm ở trường học.----Nơi đây chỉ tính trung tâm Little Saigon, nơi 2 thành phố Garden Grove và Westminster, cũng là 2 nơi mật độ dân số gốc Việt dày đặc nhất.Tại thành phố Garden Grove, có 3 quận sẽ tranh ghế nghị viên.- Quận 1: George Brietigam (đương nhiệm) và Allen Rodriguez.- Quận 3:----Theo Báo TV Quốc Hội VN. TPHCM thường xuyên chịu cảnh ngập nặng do tình trạng sụt lún ngày càng lớn bởi khai thác nước ngầm kèm thủy triều tăng cao. Bộ TN&MT cho biết, qua quan trắc trong 10 năm tại TPHCM, vùng không bị lún có mật độ khai thác nước ngầm thấp, vùng sụt lún lớn có mật độ khai thác cao, trên 100 ngàn m3 mỗi ngày. Sụt lún hơn 20 cm ở các quận 2, 7 và Bình Thạnh, từ 10 - 20 cm nằm ở các quận, huyện vùng ven. Mới đây, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố kết quả nghiên cứu cho thấy nếu tình trạng khai thác nước ngầm như giai đoạn hiện nay, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục sụt lún, mức độ có thể lên đến 0,8 đến 1 mét vào năm 2050.-----Theo Báo Đầu Tư Tài Chánh. Xăng dầu đã giảm giá nhưng giá cả nhiều mặt hàng vẫn neo ở mức cao, siêu thị ngày càng vắng bóng hàng Việt… Nông sản Việt “dạt” ra vỉa hè. Số liệu thống kê cho thấy, 7 tháng năm 2022 xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,92 tỷ USD, giảm 16,1% so với cùng kỳ 2021. Trong khi đó, cũng trong tháng 7 qua Việt Nam chi tới 1,1 tỷ USD nhập khẩu rau quả, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Trung Quốc, Mỹ, Australia là 3 thị trường cung cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam trong nửa đầu năm 2022, lần lượt chiếm tỷ trọng 35,6%, 16,4% và 9,3%. Nông sản Việt ra vỉa hè, trong khi nông sản quốc tế tràn ngập các siêu thị Việt Nam.---- HỎI 1: Giá xe điện cao hơn xe xăng 18.000 USD/xe, nhưng sẽ ngang giá nhau vào năm 2025-26?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo Kelley Blue Book, tính đến tháng 7/2022, giá trung bình cho một chiếc xe điện đã cao hơn khoảng 18.000 USD so với mức giá trung bình cho xe hơi. Tổ chức này cũng chỉ ra rằng có thể thấy sự chênh lệch về giá giữa các phiên bản xe chạy bằng xăng và điện.

Báo cáo Người tiêu dùng (Consumer Reports) cho thấy vào năm 2020, xe điện có thể đắt hơn từ 10 đến 40% so với các loại xe tương tự khác. Nhưng các báo cáo lưu ý rằng người tiêu dùng thường tiết kiệm từ 6.000 đến 10.000 đô la cho nhiên liệu và các chi phí khác trong quá trình sở hữu xe hơi điện của họ.

Tuy nhiên, giá pin xe điện trong vài năm tới có thể giảm bởi vì các công ty đang phát triển các nguồn lithium mới… và cũng đang hướng tới một số nhà máy hóa chất pin khác sử dụng các vật liệu dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng hơn. Dự đoán rằng giá xe điện có thể tương đương với giá xe chạy bằng xăng vào năm 2025 hoặc 2026.

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/3607123-heres-why-many-electric-vehicles-are-so-expensive/

---- HỎI 2: Giá xe cũ từ 1 tới 5 tuổi tại California giá trung bình 34.617 USD/xe?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo phân tích mới nhất của iSeeCars.com về doanh số bán xe hơi đã qua sử dụng trên 1,8 triệu chiếc xe cũ từ một đến năm tuổi có giá trung bình là 34.291 đô la/xe tại Hoa Kỳ. Con số này tăng nhẹ so với tháng 6 khi giá xe hơi đã qua sử dụng trung bình là 34.154 USD và đánh dấu tháng thứ hai tăng nhẹ sau bốn tháng tăng giá chậm lại.

Trong một thông tin mà hầu hết người dân California sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng xe hôi đã qua sử dụng ở California có giá cao hơn mức trung bình trên toàn quốc: Theo dữ liệu mới nhất từ iSeeCars.com, một chiếc xe hơi đã qua sử dụng ở California có giá 34.617 USD/xe.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/this-is-the-average-price-of-a-used-car-in-each-state-3/

.