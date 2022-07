Dép râu của Việt Nam vẫn đang được sản xuất bằng tay từ một số nghệ nhân, và bán với giá khoảng 10 đô la một đôi. Hình từ YouTube: Dép cao su Vua Dép Lốp.

- Báo Pháp Luật: Tạm đình chỉ điều tra 2 hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ở Tịnh thất Bồng Lai.

- Báo Công An Nhân Dân: Phục hồi điều tra 2 nội dung tố giác những người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

- Nghiên cứu từ Đại học Yale: kinh tế Nga thê thảm vì bị trừng phạt, các công ty nước ngoài đã rời khỏi Nga chiếm 40% GDP của Nga. Nga: cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đang ở Moscow (và có thể trùm mền họp với Putin). Zelensky: Nga đang tiến hành một cuộc chiến khí đốt công khai để phá vỡ sự chốing đối của châu Âu hợp nhất đối với cuộc xâm lược của Putin.

- Nga sẽ rút khỏi dự án Trạm Vũ trụ Quốc tế

- Andrew Weissmann: bài phát biểu ngày 7/1/2021 của Trump lộ ra ý bưng bít chạy tội, cần điều tra

- Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ: nếu Mỹ không đầu tư công nghệ, TQ sẽ qua mặt Mỹ về khoa học kỹ thuật

- Thăm dò tổng thống 2024 trong sinh viên Cộng Hòa: 78,7% sẽ bầu Trump, 19% bầu DeSantis

- MC Bret Baier của Fox News thú nhận Trump tệ hại kinh khủng với 187 phút ngồi xem bạo loạn qua TV

- Đức Giáo hoàng Francis: xin tha lỗi Giáo hội Công giáo vì tội ác nơi các trường nội trú dạy trẻ em bản địa

- Tòa: Biện lý Fani Willis không được thẩm vấn TNS/TB Burt Jones vì Willis dự buổi gây quỹ của đối thủ Jones

- truy tố 9 người trong 4 âm mưu giao dịch nội gián: có cựu dân biểu Stephen Buyer (Cộng Hòa, Indiana)

- Thành phố dân Mỹ muốn dọn ra khỏi: 1. San Francisco; 2. Los Angeles; 3. New York City; 4. Thủ đô DC; 5. Seattle.

- Dallas: một phụ nữ 37 tuổi vào sân bay, bắn nhiều phát súng lên nóc nhà, bị cảnh sát bắn bị thương

- Trường công lập hàng đầu tại Mỹ: 1. Massachusetts, 2. Connecticut, 3. New Jersey, 4. Virginia, 5. Maryland. Trường California hàng thứ 40. Hạng bét: 51. New Mexico.

- Mỹ: giá xăng giảm 32 xu trong 2 tuần qua

- Portland, Oregon: dân gốc Việt, gốc Á bị kỳ thị, ném đá, quậy phá; dân cử gốc Việt lập đường dây nóng

- Hà Nội sẽ khôi phục loa phường.

- Bộ Chính trị yêu cầu giảm biên chế ít nhất 5% công chức, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách.

- AFP: dép râu cũng vẫn còn sản xuất và xuất khẩu, bán giá khoảng 10 đô la một đôi.

- VN xuất cảng điện thoại và phụ kiện trong 6 tháng tăng 16,4% so cùng kỳ năm ngoái, vào Mỹ tăng 53,7%.

- HỎI 1: Dự luật chọn giờ cố định bế tắc? ĐÁP 1: Vì không ưu tiên.

- HỎI 2: Kỷ lục thế giới mới: đấm bể 148 trái dừa trong 1 phút? ĐÁP 2: Võ sĩ Đức Muhamed Kahrimanovic.

QUẬN CAM (VB- 26/7/2022) ---- Nga chuẩn bị rút khỏi dự án Trạm Vũ trụ Quốc tế (International Space Station - ISS), theo đó chấm dứt sự tham gia của họ vào một trong những hợp tác biểu tượng nhất giữa các quốc gia vì lợi ích nhân loại. Thay vào đó, Điện Kremlin sẽ xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình sau khi ngừng đưa các phi hành gia lên ISS sau năm 2024. Căng thẳng xung quanh ISS đã âm ỉ kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Nga đã ngừng hợp tác với các đối tác quốc tế vào tháng 4 khi các lệnh trừng phạt của phương Tây được áp đặt.

---- Dân Biểu Elaine Luria (D-VA) đã tweet một video tổng hợp từ Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo Loạn 6/1. Trong video có các câu hỏi dành cho Jared Kushner và Ivanka Trump về bản thảo bài phát biểu mà cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đọc vào ngày 7/1/2021 để giúp ngăn các Bộ trưởng Nội các của Trump viện dẫn Tu chính án thứ 25 để lật đổ Trump.

Ủy ban 6/1 đã hỏi một số câu hỏi về bài phát biểu và những gì đã bị Trump gạch bỏ, nhưng Andrew Weissmann, cựu công tố viên của cựu cố vấn đặc biệt Robert Mueller, chú ý câu Trump nói hôm 7/1: "Tôi ngay lập tức triển khai Vệ binh Quốc gia và cơ quan thực thi pháp luật liên bang để bảo vệ tòa nhà và trục xuất những kẻ xâm nhập. Nước Mỹ luôn phải là một quốc gia của luật pháp và trật tự."

Tuyên bố đó của Trump là một lời nói dối. Trump không bao giờ ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia hoặc bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào. Nói chuyện với Nicolle Wallace trên đài MSNBC chương trình "Deadline White House", Weissmann giải thích rằng trong đó có sự che đậy, bưng bít sự thật của chính quyền Trump.

Weissmann nói: "Chú ý khi Trump tuyên bố 'Tôi ngay lập tức triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia và cơ quan thực thi pháp luật liên bang để bảo vệ tòa nhà và trục xuất những kẻ xâm nhập', Nếu tôi là Bộ Tư pháp ngay bây giờ, tôi sẽ coi đó là một sự che đậy bưng bít mà Jared Kushner, Stephen Miller và cựu tổng thống Hoa Kỳ đã tham gia để làm cho có vẻ như tổng thống Trump không tham gia vào một cuộc đảo chính và Trump thực sự chống lại những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1. Và đó thực sự là một phần của bài phát biểu đã được lên kế hoạch. Và đó là loại điều mà chúng tôi muốn thấy là Bộ Tư Pháp hãy phỏng vấn những người đó và đưa ra trát đòi tổ chức đại bồi thẩm đoàn và nếu cần thiết sẽ đưa những người đó ra trước đại bồi thẩm đoàn lớn, buộc họ khai hữu thệ và giải trình cho hành động của họ."

---- Hôm thứ Ba, Báo Axios đưa tin rằng một nghiên cứu mới do Jeffrey Sonnenfeld thuộc Đại học Yale hướng dẫn cho thấy các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Nga vì cuộc xâm lược Ukraine đang làm suy yếu kinh tế Nga.

Felix Salmon viết: “Trong khi các số liệu thống kê chính thức của Nga cho thấy nền kinh tế Nga đang sử dụng nguồn thu từ dầu và khí đốt của mình để gánh chịu ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt, nghiên cứu của Sonnenfeld nói rằng số liệu thống kê chính thức của Nga là dối trá. Nhập khẩu của Nga đã sụp đổ phần lớn - tạo ra sự thiếu hụt nguồn cung lớn, cạn kiệt thiếu vắng các phụ tùng và công nghệ quan trọng. Các công ty nước ngoài đã rời khỏi Nga chiếm 40% GDP của Nga, hầu như không có công ty nào trong số đó sẽ sớm quay trở lại."

Một đòn bẩy của Nga đối với châu Âu - đó là cắt giảm xuất khẩu khí đốt tự nhiên - dường như không hoạt động, bởi vì chỉ 46% khí đốt của châu Âu đến từ Nga, trong khi 83% khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Nga là đến châu Âu, có nghĩa là việc cắt giảm khí đốt thực sự làm tổn thương Nga nhiều hơn châu Âu.

---- Điện Kremlin hôm thứ Ba nói rằng họ tin rằng cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder hiện đang ở Moscow và một cuộc họp có thể xảy ra. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "theo như [họ] biết", cựu thủ tướng Đức đã ở Moscow hôm thứ Ba.

Schroeder đã tham gia hội đồng quản trị của công ty dầu khí Nga Rosneft sau khi hết nhiệm kỳ và vào năm 2022, có thông tin cho rằng ông được các công ty năng lượng Nga trả gần 1 triệu USD mỗi năm. Ông cũng là chủ tịch ủy ban cổ đông của Nord Stream AG.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba cảnh báo rằng Nga đang tiến hành một "cuộc chiến tranh khí đốt công khai" trong nỗ lực phá vỡ sự chốing đối của châu Âu hợp nhất đối với cuộc xâm lược của Putin. Bình luận của ông được đưa ra khi nhà cung cấp năng lượng thuộc sở hữu nhà nước của Nga Gazprom tuyên bố cắt giảm cung cấp khí đốt cho châu Âu, với lý do các vấn đề kỹ thuật với tuabin.

Việc cắt giảm có nghĩa là lượng khí đốt sẽ ít hơn khoảng 20% đến Đức qua đường ống Nord Stream. EU phản đối lý do của công ty năng lượng về việc cắt giảm, điều này xảy ra sau khi nguồn cung đã giảm xuống 40% từ tháng trước.

Zelensky nói. “Đây là một cuộc chiến khí đốt công khai mà Nga đang tiến hành chống lại một châu Âu hợp nhất. Và Nga không quan tâm điều gì sẽ xảy ra với người dân — dân sẽ đói do các bến cảng bị phong tỏa hay sẽ chịu đựng cái lạnh mùa đông và đói nghèo ”.

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết Trung Quốc là một "đối thủ cạnh tranh" với "phương tiện, nguồn lực và cam kết" để vượt qua Hoa Kỳ với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu nếu "chúng ta không bắt kịp cuộc chơi của mình".

Sullivan cho biết tại một cuộc họp viễn liên với Tổng thống Joe Biden và các quan chức chính phủ và giám đốc điều hành doanh nghiệp khác rằng Mỹ cần tăng đầu tư vào công nghệ để giảm thiểu rủi ro đối với an ninh quốc gia Mỹ. Sullivan nhấn mạnh việc thông qua Đạo luật CHIPS tại Quốc hội là điều cần thiết đối với nguồn cung cấp chất bán dẫn trong nước và "các lĩnh vực quốc phòng, tình báo và chiến lược".

---- Cựu tổng thống Donald Trump đã dẫn đầu cuộc thăm dò ý kiến tổng thống năm 2024 tại Hội nghị thượng đỉnh hành động dành cho sinh viên Hoa Kỳ bước ngoặt -- Turning Point USA Student Action Summit -- hôm Chủ nhật, vượt trội so với mọi ứng cử viên dự kiến khác của Đảng Cộng hòa gần 60 điểm phần trăm.

.

Các nhà hoạt động thanh niên Cộng Hòa khắp Hoa Kỳ đã được hỏi họ sẽ bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại hội nghị thượng đỉnh cuối tuần. Trong số những người được thăm dò ý kiến, 78,7% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Trump, theo Fox News. Thống đốc Florida Ron DeSantis đứng thứ hai với 19% phiếu bầu.

Các ứng cử viên tiềm năng khác vào năm 2024 đều từ 1% điểm trở xuống: Thống đốc South Dakota Kristi Noem với 1% và cựu ngoại trưởng Mike Pompeo với 0,5%. Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz, cựu đại sứ Nikki Haley và cựu Phó Tổng thống Mike Pence, tất cả đều được thăm dò ở mức 0,3%, theo cơ quan này.

---- Trong khi CNN và MSNBC đã đăng các bản tin chi tiết và toàn diện về chuỗi các cuộc điều trần của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, nhiều nhà truyền thông cực hữu tại Fox News và Fox Business đã nhắm mắt, bịt tai đối với các phiên điều trần, hoặc thẳng tay công kích họ.

Nhưng hôm Chủ nhật 24/7/2022, Bret Baier của Fox News đã thú nhận rằng các bằng chứng cho thấy Trump “trông thật kinh khủng”. Baier, thảo luận về khoảng thời gian 187 phút mà Trump ngồi xem bạo loạn trên TV và không can thiệp bất kể dân bạo loạn kêu gọi treo cổ Phó Tổng Thống Pence và bất kể nhiều viên chức Bạch Ốc xin Trump gọi Vệ Binh tới dẹp người bạo loạn: “Các diễn tiến trong thời gian tất cả 187 phút này khiến Trump trông thật kinh khủng, nó thực sự đúng…. Nghe và nhìn thấy nó theo thứ tự thời gian đó có thể rất mạnh mẽ.”

Baier 51 tuổi, người đã làm việc cho Fox News từ cuối những năm 1990s, nhận thấy lời khai ngày 21/7/2022 của cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger và cựu Phó Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Sarah Matthews đặc biệt thuyết phục.

Baier nói: “Tất cả những người này đã làm chứng ở điểm này hay điểm khác đều muốn Trump giành chiến thắng trong bầu cử. Họ đã phục vụ dưới sự lãnh đạo của Trump. Họ muốn Trump thành công.” Và rồi, họ không chịu nổi Trump.

---- Đức Giáo hoàng Francis đã xin lỗi cho các thành viên Giáo hội Công giáo, những người đã hợp tác với chính sách "tàn phá" của Canada đối với các trường nội trú dạy trẻ em bản địa, nói rằng việc cưỡng bức đồng hóa người bản địa vào xã hội Thiên chúa giáo đã phá hủy nền văn hóa bản địa của họ, đã cắt đứt gia đình và các thế hệ bị gạt ra ngoài lề xã hội theo những cách vẫn còn được cảm nhận tới hôm nay.

"Tôi khiêm tốn cầu xin sự tha thứ cho tội ác của rất nhiều Cơ đốc nhân chống lại các dân tộc bản địa", ĐGH Francis nói với hàng nghìn người bản địa, bao gồm nhiều người sống sót, đã hội tụ hôm thứ Hai tại Maskwacis, Alta. "Đây từ nơi này, gắn liền với những ký ức đau buồn, tôi muốn bắt đầu điều mà tôi coi là một cuộc hành hương. Một cuộc hành hương đền tội," ĐGH Francis nói, từ địa điểm của Trường nội trú cho học sinh bản địa Ermineskin Indian Residential School trước đây, một trong những trường lớn nhất ở Canada.

---- Vào sáng thứ Hai, Thẩm phán Robert McBurney của Tòa án Quận Fulton đã phán lệnh rằng Biện lý Fani Willis của quận Fulton sẽ không được phép thẩm vấn Thượng nghị sĩ tiểu bang Burt Jones (hiện là ứng cử viên Cộng Hòa cho chức vụ Phó Thống đốc) trong cuộc điều tra về Trump và nỗ lực của Trump lật ngược bầu cử 2020, trong đó Jones là một đại cử tri giả mạo.

Thẩm phán McBurney lý luận rằng Tòa đồng ý thỉnh cầu của Jones xin truất quyền thẩm vấn của Biện Lý Willis và văn phòng của Willis, vì Biện Lý Willis tham dự buổi gây quỹ của Charlie Bailey (ứng cử viên đối thủ của Jones trong bầu cử 11/2022). Trách nhiệm thẩm vấn Jones sẽ trao cho công tố từ văn phòng khác của Georgia.

---- Công tố viên liên bang đã truy tố 9 người trong bốn âm mưu giao dịch nội gián (insider trading: mua bán cổ phiếu nhờ có tin nội bộ) riêng biệt vào thứ Hai, bao gồm một cựu dân biểu Indiana, một nhân viên FBI từng được đào tạo và một cựu nhân viên ngân hàng Goldman Sachs.

Công tố viên nói rằng Stephen Buyer (cựu Dân biểu Cộng hòa tại Indiana từ năm 1993 đến năm 2011) đã giao dịch trên thông tin bí mật từ hai khách hàng của doanh nghiệp tư vấn của mình, kiếm được ít nhất 349.000 đô la.

.

Trong khi đó, Bloomberg đưa tin rằng thực tập sinh FBI, Seth Markin, bị cáo buộc đã kiếm được 1,4 triệu đô la sau khi bí mật xem qua các hồ sơ công việc đã được phân loại của bạn gái khi đó. Cô Brijesh Goel, người đã làm việc tại Goldman trong nhiều năm và cuối cùng trở thành phó chủ tịch, được cho là đã chuyển những bí mật nội bộ cho người bạn tình của cô (và công tố nói, cô được bạn tình chia lợi tức).---- Giá nhà cao quá cao, làm nhiều người muốn dọn sang các thành phố có giá nhà rẻ hơn. Công ty môi giới bất động sản Redfin đã xếp hạng các thành phố để xem: nơi số lượng người muốn chuyển dọn ra đông hơn số người muốn dọn vào, và ngược lại.Nhóm 10 thành phố hàng đầu mà nhiều người muốn dọn ra khỏi, theo thứ tự: 1. San Francisco;2. Los Angeles; 3. Thành phố New York; 4. Washington DC; 5. Seattle; 6. Boston; 7. Detroit; 8. Denver; 9. Chicago; 10. Minneapolis.Nhóm 10 thành phố hàng đầu mà nhiều người muốn dọn tới, theo thứ tự: 1. Miami; 2. Tampa; 3. Phoenix; 4. Sacramento; 5. Las Vegas; 6. Cape Coral, Fla.; 7. San Diego; 8. North Port, Fla.; 9. San Antonio; 10. Dallas.---- Một phụ nữ 37 tuổi đã bắn nhiều phát súng, có vẻ như bắn vào ở trần nhà, bên trong sân bay Love Field Airport tại Dallas hôm thứ Hai trước khi một cảnh sát bắn cô này bị thương. Không ai khác bị thương. Cảnh sát trưởng Dallas, Eddie Garcia, nói với các phóng viên, rằng cô này được ai chở tới sân bay, cô đi vào trong, sau đó vào phòng vệ sinh, rồi mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu bước ra, rồi rút súng và bắn nhiều phát lên trần nhà.Garcia cho biết, một cảnh sát ở gần đó đã bắn trúng hạ thể người phụ nữ làm cô bị thương. Garcia không tiết lộ tên của người phụ nữ hoặc suy đoán về động cơ của cô, chỉ nói đang điều tra.---- WalletHub hôm Thứ Hai đã công bố kết quả bản khảo sát và so sánh hệ thống trường công lập ở tất cả 50 tiểu bang và thủ đô DC trên 32 thước đo chính bao gồm tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh-giáo viên và điểm kiểm tra.Hệ thống trường công lập hàng đầu tại Hoa Kỳ là: 1. Massachusetts, 2. Connecticut, 3. New Jersey, 4. Virginia, 5. Maryland, 6. Delaware, 7. New Hampshire, 8. North Dakota, 9. Nebraska, 10. Wisconsin.Hệ thống trường công lập tiểu bang California đứng hàng thứ 40. Ba tiểu bang hạng bét Hoa Kỳ là: 49. Louisiana, 50. Alaska, 51. New Mexico.---- Giá xăng loại thông thường trung bình của Hoa Kỳ giảm 32 xu trong hai tuần qua xuống còn 4,54 USD/gallon. Nhà phân tích Trilby Lundberg của Lundberg Survey hôm Chủ nhật cho biết sự sụt giảm tiếp tục diễn ra do giá dầu thô cũng giảm. Lundberg cho biết trong một tuyên bố: “Các đợt giảm giá tiếp theo có khả năng xảy ra khi việc giảm giá xăng bán buôn tiếp tục diễn ra ở mức đường phố."Giá trung bình tại máy bơm giảm 55 xu trong sáu tuần qua, nhưng cao hơn 1,32 đô la so với một năm trước. Trên toàn quốc, giá trung bình cao nhất đối với khí đốt thông thường là ở Los Angeles, ở mức $5,65/gallon. Mức trung bình thấp nhất là ở Baton Rouge, Louisiana, ở mức $3,90/ gallon.----, ở phía đông nam Portland (Oregon). Nhưng cảm giác an toàn đó đã thay đổi từ tháng 2/2022: “Cánh cửa của chúng tôi đã bị phá hủy, tôi không biết liệu nó có bị đập vỡ hay ai đó đã bắn súng BB vào nó hay không.”Đàm cho rằng vụ phá hoại này chỉ xảy ra một lần. Nhưng tiệm của cô lại bị ảnh hưởng vào tháng 5, trong Tháng Di sản của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương. Dam cho biết Portland Cà Phê không phải là mục tiêu duy nhất: “Nhà hàng Thái Lan cách chúng tôi một cửa và họ đã đột nhập. Người đó đã ném một viên gạch qua cửa của họ và làm vỡ kính”.Dam không biết liệu những cuộc tấn công này có động cơ kỳ thị chủng tộc hay không, nhưng cô ấy nghi ngờ. Cô nhanh chóng chỉ ra rằng cửa hàng đứng giữa cô và nhà hàng Thái Lan, PDX Thai Dining, thuộc sở hữu của người da trắng và nó không bị phá hoại: “Tôi không muốn nói rằng nó có động cơ chủng tộc, nhưng có vẻ như vậy.”Câu chuyện của Dam là một phần của xu hướng gia tăng tội phạm kỳ thị và chống lại các cộng đồng da màu trên khắp Oregon. Oregon Values and Beliefs Center (OVBC), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên thu thập và nghiên cứu dữ liệu phi đảng phái, đã công bố một nghiên cứu vào tháng 5 cho thấy rằng hầu hết người dân Oregon châu Á lo sợ cho sự an toàn của họ.Amaury Vogel, phó giám đốc điều hành của OVBC cho biết: “Các con số cho thất bất ổn. Có tới 49% người dân Oregon gốc Á nói rằng họ hoặc một thành viên trong gia đình đã từng trải qua việc ai đó sử dụng ngôn ngữ nói tục tĩu, văn hóa chủng tộc hoặc hèn hạ để chống lại họ.”Kể từ năm 2019, Ủy ban Tư pháp Hình sự Oregon đã thu thập dữ liệu về tội phạm thiên vị và các vụ việc trên toàn tiểu bang. Ủy ban đã công bố báo cáo mới nhất của mình trong tháng này, trong đó tiết lộ rằng tội phạm thiên vị và các vụ việc đã gia tăng ở mức báo động, đặc biệt là trong số những đối tượng nhắm vào người da đen và châu Á. Theo báo cáo, các vụ chống lại người châu Á đã tăng 200% vào năm ngoái và tội phạm chống lại người châu Á tăng 300% vào năm 2021.Vào năm 2021,(dân biểu Mỹ gốc Á đầu tiên và hiện là duy nhất của Oregon) đã thúc đẩy việc tài trợ thêm cho đường dây nóng sau khi một tay súng bắn chết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á, ở Atlanta. Tay súng đã bị kết án tù chung thân không ân xá. Các quan chức Oregon thừa nhận rằng đường dây nóng sẽ không giải quyết ngay lập tức vấn đề phức tạp về phân biệt chủng tộc. Nhưng đối với Pham, đó là một phần của một giải pháp lớn hơn.---- Theo tin AFP,cũng đang là một mặt hàng xuất khẩu, tuy thị trường rất hẹp. Được làm từ lốp quân xa hoặc lốp máy bay tái chế, dép cao su làm bằng tay của Việt Nam, loại giày nổi tiếng bền chắc của Việt Cộng, bây giờ là hàng hiếm, vẫn được chế tạo từ một số nghệ nhân.khởi đầu là một doanh nghiệp nhỏ và bây giờ trở thành hàng đầu về sản xuất dép râu của Việt Nam, bán loại dép này với giá khoảng 10 đô la một đôi. Tại xưởng ở Hà Nội, những người thợ sử dụng dao sắc và đục để tạo ra những đôi dép từ những chiếc lốp xe khổng lồ có chiều cao gần bằng chiều cao của người lao động.Trong khi các mẫu màu đen truyền thống bán chạy nhất, cả trên nhiều mạng trực tuyến, thì kiểu dáng hiện đại đầy màu sắc đang giúp dép râu màu sắc thu hút giới trẻ hơn. Nguyễn Tiến Cường tiếp quản công việc kinh doanh từ bố vợ vào năm 2011 và đã bán được hơn nửa triệu đôi dép cao su kể từ đó: "Chúng tôi đã cố gắng làm cho chúng mềm mại hơn và thời trang hơn. Sau khi thay đổi kiểu dáng và định dạng, chúng tôi bắt đầu có nhiều khách hàng hơn."----. Theo Báo Zingnews. Tính trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu các mặt hàng điện thoại và linh kiện mang về cho Việt Nam 29,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mặt hàng có mức tăng xuất khẩu lớn nhất trong 2 quý đầu năm với mức tăng 4,12 tỷ USD.Trong số đó, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang thị trường Mỹ đạt 6,61 tỷ USD (tăng 53,7% so với nửa đầu năm 2021), sang Trung Quốc đạt 6,45 tỷ USD (tăng 16,6%) và Hàn Quốc đạt 2,78 tỷ USD (tăng 29,8%). Giá trị xuất khẩu sang các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đạt 3,2 tỷ USD, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Bộ Chính trị yêu cầu giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.----. Theo Báo VnExpress. UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 tất cả xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư... Trong 2 năm đại dịch Covid-19, tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã đề nghị khôi phục hệ thống loa phường như trước để phục vụ tuyên truyền phòng, chống dịch.----Cơ quan ANĐT tỉnh Long An vừa có quyết định tạm đình chỉ điều tra 2 hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều 26-7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An quyết định tạm đình chỉ điều tra về 2 hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân đã xảy ra tại căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Công an tỉnh Long An đang truy nã Lê Thị Thu Vân (ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội danh trên với vai trò giúp sức tích cực và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với nhóm của Lê Tùng Vân. Bị can Vân không có chồng nhưng có 3 người con là bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên. Cuối năm 2014, Lê Thu Vân cùng 3 người con và Lê Tùng Vân dọn từ TP.HCM về nhà Cao Thị Cúc sống đến trước khi Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án khoảng vài ngày.----Hai nội dung tố giác những người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” là loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Long An chuẩn bị phục hồi điều tra sau thời gian tạm đình chỉ… Công an tỉnh Long An đã tách riêng 3 nội dung này để điều tra, truy tố trước 6 bị can về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”. Trong 2 ngày (20 và 21/7)Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã lĩnh các mức án gồm: Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù. Người có liên quan và giúp sức tích cực cho Lê Tùng Vân là em gái Lê Thu Vân (quê quán Cần Thơ) bị khởi tố cùng hành vi với 6 bị án vừa bị xét xử trên, tuy nhiên Lê Thu Vân đã rời khỏi nơi cư trú, đi đâu không rõ nên Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định tách Lê Thu Vân thành một vụ án riêng và ra quyết định truy nã.---- Hội An và Quảng Nam đẹp tuyệt vời.Video dài 1:28 phút:



https://youtu.be/U5sU2kCGc5A

---- HỎI 1: Dự luật chọn giờ cố định bế tắc?

ĐÁP 1: Vì không ưu tiên. Hơn bốn tháng sau khi Thượng viện đồng thuận thông qua một dự luật để khỏi phải đổig iờ 2 lần mỗi năm, bằng cách làm cho thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (daylight saving time) trở nên vĩnh viễn ở Hoa Kỳ, dự luật bây giờ nằm ì nơi Hạ viện.

Những trở ngại chính làm giảm cơ hội thông qua của đạo luật dường như là những bất đồng cơ bản về ngôn ngữ của luật và sự đồng thuận chung rằng các vấn đề khác được ưu tiên hơn khi Hạ viện vật lộn với lạm phát cao, các vụ thảm sát bằng súng và chống lại các mối đe dọa tư pháp về các vấn đề như phá thai và bình đẳng hôn nhân.

Dân biểu Frank Pallone (D-N.J.), Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện, nói với The Hill: “Tôi không thể nói đó là một ưu tiên. Chúng tôi có rất nhiều ưu tiên khác, nhưng điều đó không có nghĩa là vì đó không phải là ưu tiên mà chúng tôi không cố gắng thực hiện nó...” Có thể chờ tới Tết Congo? Bởi vì, sau bầu cử giữa kỳ 2022, mọi chuyện có thể sẽ khác, bởi vì ưu tiên khác sẽ do Cộng Hòa đưa ra.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/nationworld/permanent-daylight-saving-time-hits-brick-wall-in-house/

---- HỎI 2: Kỷ lục thế giới mới: đấm bể 148 trái dừa trong 1 phút?

.

ĐÁP 2: Võ sĩ Đức Muhamed Kahrimanovic. Một võ sĩ người Đức đã phá kỷ lục Guinness thế giới lần thứ sáu khi anh ta dùng hai tay xen kẽ để đập vỡ 148 trái dừa trong một phút. Muhamed Kahrimanovic, người trước đây đã phá kỷ lục Guinness về số quả dừa bị đập vỡ bằng một tay trong vòng một phút 5 lần, bây giờ lại cố gắng lập kỷ lục lần thứ 6 trên bộ phim truyền hình Lo Show Dei Record của Milan.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết các đối thủ được phép dùng tay luân phiên để lập kỷ lục, nhưng mỗi quả dừa phải đập bể chỉ bằng một cú đánh từ một tay. Kahrimanovic, biệt danh Tay búa (Hammer Hands) vì nhiều kỷ lục thế giới về công phá bằng tay, đập bể 148 quả dừa trong thời gian giới hạn, lần thứ sáu lập kỷ lục này.

Video dài 2:59 phút:



https://youtu.be/fPRu0CLkhpA

