Đức Giáo Hoàng Francis tới Canada, xin lỗi dân bản địa vì các LM lạm dụng trẻ em bản xứ trong trường nội trú.

.

- Lạm phát: hơn 1/2 cụ bà Mỹ không đủ tiền cho các chi phí thiết yếu, 45% cụ ông Mỹ như thế.

- Myanmar xử tử 4 nhà hoạt động dân chủ (có 1 nhạc sĩ thể loại hip-hop và 1 tiểu thuyết gia)

- Lần đầu tiên trong lịch sử cờ vua: kỳ thủ robot bẻ gãy ngón tay cậu bé kỳ thủ 7 tuổi.

- New York: mục sư xài hàng hiệu, giảng đạo trực tuyến, bị cướp vào nhà thờ, lột trang sức trị giá 400.000 USD

- Los Angeles: xả súng, 2 chết, 5 bị thương.

- Đức Giáo Hoàng Francis tới Canada, xin lỗi dân bản địa vì các LM lạm dụng trẻ em bản xứ trong trường nội trú

- Zelensky: người Nga biết rằng Nga sẽ thua trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Ngoại trưởng Nga: mục tiêu chính của Nga là lật đổ chính phủ Zelensky. Tổng thống Đức: Putin đang tiến hành cuộc chiến chống lại sự đoàn kết của châu Âu. Ngoại trưởng Nga: Ai cập hối thúc tìm "giải pháp chính trị và ngoại giao" cho cuộc chiến Ukraine. Zelensky: không cắt đất cầu hòa.

- Báo WSJ: Elon Musk ngoại tình với vợ bạn thân (Sergey Brin, người giàu thứ 8 thế giới) làm cặp này ly hôn. Musk thanh minh: bản tin nhảm.

- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (lâu năm trong chính phủ Trump): Trump không "đặt quốc gia ưu tiên".

- Nhiều viên chức trong Ủy ban 6/1: đã có chứng cớ để truy tố Trump về nhiều tội hình sự

- DB Liz Cheney và DB Adam Kinzinger: Mật vụ từ chối ra khai hữu thệ về các tin nhắn bị xóa mất

- Giúp Trump lật ngược bầu cử, LS John Eastman làm Học viện Claremont ở California sứt mẻ uy tín bi đát

- DB Liz Cheney: sẽ xét gửi trát đòi Ginni Thomas (vợ Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas) nếu không ra khai.

- Rủ nhau mắng khéo Trump? Al Gore nói chấp nhận thua Bush năm 2000 chỉ vì bảo vệ nền dân chủ

- Mỹ: nắng nóng kinh khủng. Hơn 90 triệu dân ở nơi nhiệt độ tăng cao tới 105 độ F.

- thêm kiểu súng trường mới, có thể bắn xuyên qua áo giáp chống đạn cho dân thường

- Biển Địa Trung Hải: Tàu Hải quân Ý vớt được 1,174 thuyền nhân, vớt 5 xác chết

- Biển Bahamas: ghe lật, ít nhất 17 thuyền nhân Haiti chết, vớt được 25 người Haiti

- Boston: Hung Tran dự hội chợ đường phố, say, biểu diễn bò 4 chân, gặp chó là sủa thi, quậy trẻ em, bị bắt

- Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc: Nguy cơ 'tắc' đến hết năm. Doanh nghiệp VN la làng.

- VASEP 'kêu cứu' về tín dụng đen hoành hành, đe dọa lãnh đạo doanh nghiệp, bôi nhọ công ty.

- HỎI 1: Đơn xin học quá đông, hệ thống Đại học UC tràn ngập? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nam Hàn sẽ mở cửa, cho TV, báo chí Bắc Hàn vào? ĐÁP 2: Dự kiến như thế, dù không chắc Bắc Hàn sẽ mở cho TV, báo chí Nam Hàn vào.

.

QUẬN CAM (25/7/2022) ---- Myanmar đã xử tử 4 nhà hoạt động dân chủ tham dự các nỗ lực chống đảo chính, trong đó có 1 nhạc sĩ và 1 nhà lập pháp trước đây, theo chính phủ quân đội Myanmar hôm Thứ Hai. Nhiều tổ chức quốc tế đã lên án việc Myanmar tái sử dụng án phạt tử hình sau nhiều thập niên.

.

Nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Kyaw Min Yu, 52 tuổi, từng ở tù 15 năm thời quân phiệt vì tham gia phong trào sinh viên đòi dân chủ. Trong khi ở tù quân phiệt, Yu dịch một số tác phẩm, và sau khi rời nhà tù, Yu trở thành nhà văn nổi tiếng về truyện ngắn và tiểu thuyết, có sách dịch ra tiếng Nhật. Sau cuộc đảo chánh của quân đội lật đổ chính phủ của bà Suu Kyi hồi tháng 2/2021, Yu bị bắt trở lại.

.

Nhà lập pháp Phyo Zeya Thaw, 41 tuổi, của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị lật đổ của Aung San Suu Kyi nằm trong số những người bị giết vì tội "khủng bố tàn bạo và vô nhân đạo". Thaw nổi tiếng là nhạc sĩ hip-hop, một thể loại âm nhạc được Thaw dùng làm phương tiện chỉ trích quân phiệt khi còn là sinh viên.

.

---- Trên CNN hôm thứ Hai, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, một thành viên lâu năm của chính quyền Trump, nói rõ rằng ông không ủng hộ Trump nữa và tin rằng Trump nên giữ chức tổng thống một lần nữa. Esper nói, một lý do chính là Trump không "đặt quốc gia lên hàng đầu".

.

---- Lạm phát gia tăng cùng với chi phí sinh hoạt cao hơn đã gây căng thẳng cho nhiều người Mỹ. Nhưng các ước tính từ Chỉ số Người cao tuổi (Elder Index) của Đại học Massachusetts-Boston cho thấy hình ảnh bi quan của cao niên tại Hoa Kỳ: hơn 1/2 phụ nữ cao niên sống một mình là diện nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của liên bang hoặc không có đủ thu nhập để chi trả cho các chi phí thiết yếu, trong khi 45% nam giới cao niên như thế. Chỉ số này có tính đến một số yếu tố bao gồm chi phí chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, nhà ở, và giao thông và có thể được điều chỉnh dựa trên tình trạng sức khỏe của người cao niên.

.

---- Lần đầu tiên trong lịch sử cờ vua: Sau khi một kỳ thủ thực hiện một nước đi mà đối thủ không thích, đối thủ sẽ bẻ ngón tay của kỳ thủ kia. Theo tờ Guardian đưa tin, chuyện đó đã xảy ra vào tuần trước tại Giải cờ vua Moscow Open: một kỳ thủ là người máy robot, kỳ thủ kia là một cậu bé 7 tuổi. Có vẻ như cậu bé di chuyển quá nhanh - có lẽ cậu đã không đợi đủ lâu để robot tự hoàn thành một động tác — và cánh tay robot đã nắm lấy ngón tay của cậu bé, như đã thấy trong video do kênh tin tức Baza Telegram đăng tải.

"Con robot đã làm gãy ngón tay của đứa trẻ", Sergey Lazarev của Liên đoàn cờ vua Moscow nói với hãng thông tấn TASS của Nga. Ông nói thêm, "Điều này, tất nhiên, là xấu." Đoạn video cho thấy mọi người lao vào bàn để cố gắng giải thoát cậu bé khỏi sự kìm kẹp của robot.

.

Cậu bé, chỉ được cho biết là Christopher, dường như không quá buồn vì robot, nên đã thực sự trở lại chơi vào ngày hôm sau — với ngón tay được băng bột, theo CNN.

.

Video dài 30 giây đồng hồ:



https://youtu.be/yGh4ZIQYKVY

.

---- Một mục sư ở Thành phố New York có ưa thích hàng hiệu và xa xỉ cho biết ông vẫn bình an sau khi bị cướp giữa một buổi giảng đạo phát lên mạng trực tiếp hôm Chủ nhật. Đoạn phim cho thấy Giám mục Lamor Whitehead của hệ phái nhà thờ Leaders of Tomorrow International Ministries ở thị trấn Canarsie, Brooklyn, đang giảng đạo thì 3 tay súng đeo mặt nạ bất ngờ xông vào.

.

Whitehead nói trước khi quỳ gối xuống đất: “Được rồi, được rồi.” Bọn cướp có vũ trang đã lột hết số trang sức trị giá 400.000 USD trước khi đi trốn. Theo New York Post, bọn cướp đã lấy trộm những món đồ có giá trị từ Whitehead, vợ anh ta và có thể cả những người đi lễ. Vẫn còn may mắn, không phải chuyện xả súng.

.

---- Xả súng ở Los Angeles: 2 chết, 5 bị thương. Có ít nhất 2 người đã chết và 5 người khác bị thương sau một vụ xả súng tại hoặc gần một triển lãm xe hơi tại Công viên Peck ở th5i trấn San Pedro của Los Angeles. Các nạn nhân của vụ xả súng — 4 nam và 3 nữ ở độ tuổi từ 23 đến 54 — đã được đưa nhập viện.

.

Cảnh sát LAFD cho biết, ít nhất 3 người trong tình trạng nguy kịch sau khi trúng đạn. Có 2 người chết trong bệnh viện ngay sau đó. LAFD nói khoảng 500 người đã có mặt tại công viên khi vụ xả súng xảy ra và LAPD đang điều tra nhiều kẻ xả súng. Chưa ai bị bắt, nghi liên hệ băng đản. Vụ này xảy ra trước 4 giờ chiều Chủ Nhật.

.

---- Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết mục tiêu chính của Nga là lật đổ chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhận định từ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực nối lại hoạt động xuất cảng ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen, điều có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu lương thực toàn cầu, theo một thỏa thuận mới được thử nghiệm bởi một cuộc tấn công của Nga vào Odesa vào cuối tuần.

.

Phát biểu trước các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập ở Cairo vào cuối Chủ nhật, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow quyết tâm giúp người dân Ukraine “giải phóng mình khỏi gánh nặng của chế độ hoàn toàn không thể chấp nhận được này”. Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc Kyiv và "các đồng minh phương Tây" tung ra những tuyên truyền nhằm đảm bảo rằng Ukraine "trở thành kẻ thù vĩnh viễn của Nga".

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố vào cuối ngày Chủ nhật rằng người Nga biết rằng họ sẽ thua trong cuộc chiến chống lại đất nước của ông: "Ngay cả những người chiếm đóng thừa nhận chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi nghe như thế trong các cuộc trò chuyện của họ mọi lúc. Họ đang nói gì với người thân của họ khi họ gọi cho họ." Tổng thống Ukraine cũng khẳng định Kiev đang làm "mọi thứ để gây ra thiệt hại cao nhất có thể cho đối phương" và thu thập "càng nhiều sự hỗ trợ càng tốt" cho Ukraine.

.

---- Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong một bài phát biểu hôm Chủ nhật đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành "một cuộc chiến chống lại sự đoàn kết của châu Âu. Chúng ta không được để mình bị chia rẽ, chúng ta không được để công trình vĩ đại của một châu Âu thống nhất mà chúng ta đã bắt đầu rất hứa hẹn bị phá hủy", ông nói và nói thêm rằng xung đột giữa Moscow và Kiev "không chỉ là về lãnh thổ của Ukraine mà còn về nền tảng chia sẻ song đôi của các giá trị châu Âu."

.

---- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập, Sameh Shukry, cho biết ông đã nói về hoạt động quân sự của Nga trong chuyến công du tới Cairo. Lavrov cho biết các quan chức Ai Cập kêu gọi "một giải pháp chính trị và ngoại giao" cho cuộc xung đột. Tại cuộc gặp ở Cairo, Ngoại trưởng Lavrov cũng thông báo rằng một hội nghị thượng đỉnh Nga-Phi lần thứ hai sẽ được tổ chức vào giữa năm 2023. Ukraine nói rằng không thể hòa đàm hay ngưng bắn bây giờ, vì như thế là cắt đất cầu hòa.

.

---- Đức Giáo Hoàng Francis đã bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Canada hôm Chủ nhật để xin lỗi người dân bản địa vì sự lạm dụng của các nhà truyền giáo tại các trường học nội trú, một bước quan trọng trong nỗ lực của Giáo hội Công giáo nhằm hòa giải với các cộng đồng bản địa và giúp họ chữa lành vết thương lòng từ nhiều thế hệ.

.

ĐGH Francis đã bay từ Rome đến Edmonton, Alberta, nơi dự tiệc chào mừng có Thủ tướng Justin Trudeau và Mary Simon, một người sắc tộc Inuk là tổng thống đốc (governor-general) Bản địa đầu tiên của Canada. ĐGH Francis không có sự kiện chính thức nào được lên lịch trong ngày [vì cần nghỉ mệt].

.

Tiếng trống và tiếng tụng kinh của người bản xứ phá vỡ bầu không khí im lặng khi lễ đón bắt đầu. Một loạt các nhà lãnh đạo và trưởng lão Bản địa đã chào đón Đức giáo hoàng và trao đổi quà tặng. Trong chuyến bay, ĐGH Francis nói với các phóng viên rằng đây là một "chuyến đi đền tội", và ngài kêu gọi cầu nguyện đặc biệt cho những người già và các bô lão.

.

.

Tuy nhiên, các nhóm bản địa tìm kiếm nhiều hơn một lời xin lỗi, khi họ muốn truy cập vào các tài liệu lưu trữ của nhà thờ để tìm hiểu số phận của những đứa trẻ không bao giờ trở về nhà từ các trường nội trú. Họ cũng muốn công lý để khởi tố những kẻ lạm dụng, đòi bồi thường tài chính và đòi trả lại các sản phẩm mỹ thuật của người bản địa hiện do Bảo tàng Vatican nắm giữ.

.

---- Người đồng sáng lập Google, Sergey Brin, đã đệ đơn ly hôn vợ sau khi biết cô ngoại tình với tỷ phú công nghệ Elon Musk, theo báo The Wall Street Journal. Musk, người giàu nhất thế giới và Brin, người giàu thứ 8 thế giới, là bạn thân của nhau cho đến khi xảy ra chuyện Musk dan díu với vợ Brin. Musk là Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX thường xuyên lái xe vào thăm nhà Brin, và Brin đã giúp hỗ trợ Musk và công ty Tesla trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

.

Trong những tháng gần đây, cả hai đã bất hòa, khi Brin nói với các cố vấn tài chính của mình rằng hãy bán các khoản đầu tư mà Brin đã đặt vào các công ty của Musk. Brin đã đệ đơn ly dị vợ mình là cô Nicole Shanahan vào tháng 1/2022, ngay sau khi biết chuyện ngoại tình, theo tờ báo WSJ.

.

Trong khi cặp đôi đang có vấn đề, họ vẫn sống chung với nhau khi Musk và cô Shanahan được cho là có quan hệ tình cảm tại lễ hội Art Basel ở Miami vào tháng 12/2021. Brin và cô Shanahan chính thức ly thân vào ngày 15/12/2021. Tờ Wall Street Journal viết rằng, Musk đã xin lỗi Brin tại một bữa tiệc hồi đầu năm 2022, thậm chí Musk đã quỳ gối để bày tỏ sự chân thành hối lỗi.

.

Elon Musk đã bác bỏ chuyện dan díu với vợ của người bạn thân Sergey Brin và sau đó cầu xin bạn tha thứ. Vài giờ sau khi câu chuyện lên mặt báo, Musk nói rằng đó là "chuyện nhảm BS" (chửi thề) trong một câu trả lời cho một tweet về nó.

.

Musk viết: “Tôi và Sergey là bạn và đã cùng nhau mới dự tiệc tối qua! Tôi chỉ gặp Nicole hai lần trong ba năm, cả hai lần với nhiều người khác xung quanh. Không có gì lãng mạn."

.

Sau đó, trong một tiết lộ mà không ai cần nghe, Musk đã trả lời một bình luận khác bằng cách nói, "Thậm chí từ lâu rồi, tôi không làm tình (thở dài)." (nguyên văn: “Haven’t even had sex in ages (sigh).”).

.

---- Một số thành viên của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 tin rằng có bằng chứng để truy tố cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong vụ tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ, theo Axios. Trước tiên là Trump từ chối ngăn chặn đám đông đã tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

.

Dân biểu Cộng hòa Adam Kinzinger đã nói với ABC rằng bằng chứng "liên quan đến Donald Trump", trong khi Phó Chủ tịch Ủy ban Liz Cheney lưu ý rằng các giới thiệu tội phạm đang bị nghi vấn, đồng thời nói thêm rằng Trump "không bao giờ được ở bất kỳ nơi nào gần Phòng Bầu dục nữa."

.

---- Liz Cheney và Adam Kinzinger, hai thành viên Đảng Cộng hòa duy nhất trong Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, đã nói sáng Chủ nhật trên các đài TV riêng biệt cho thấy Mật vụ đã tương đối bất hợp tác. Trên ABC News ’This Week, D6an biểu Kinzinger nói rằng ủy ban muốn các đặc vụ ra khai, làm chứng hữu thệ, nhưng cho đến nay Mật vụ vẫn không muốn.

Hung Tran, 54 tuổi, cư dân Dorchester, đã bị bắt tại một hội chợ đường phố

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc: Nguy cơ 'tắc' đến hết năm. Doanh nghiệp VN la làng.

VASEP 'kêu cứu' về tín dụng đen hoành hành, đe dọa lãnh đạo doanh nghiệp, bôi nhọ công ty.

Hai thành viên ủy ban sau đó đã bảo vệ Cassidy Hutchinson, nhân chứng đã làm chứng về hành động của Trump xung quanh các mật vụ, gọi cô Hutchinson là một “nhân chứng rất đáng tin cậy”. Reuters loan tin, DB Cheney đã phát biểu trên Fox News Sunday và nói rằng ủy ban đang điều tra các tin nhắn bị mật vụ xóa, cũng như “mức độ mà chúng tôi chưa có sự hợp tác mà chúng tôi thực sự cần phải có”.---- Rủ nhau mắng khéo Trump? Được một nhân chứng ca ngợi trong phiên điều trần tại Hạ viện được truyền hình toàn quốc vào tuần trước vì thái độ tôn trọng Hiến pháp để bảo vệ nền dân chủ khi chấp nhận thua [Bush trong] cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, Al Gore nói hôm Chủ nhật 24/7/2022 rằng ông "không có gì thực sự phi thường".Kết quả tranh chấp của cuộc bỏ phiếu ở Florida năm 2000 đã dẫn đến việc kiểm phiếu lại và một vụ kiện của Tòa án Tối cao. Khi phán quyết của tòa án chống lại ông, Gore đã bỏ qua và George W. Bush trở thành tổng thống mặc dù nhận được ít phiếu bầu trên toàn quốc. Matthew Pottinger, một cựu phụ tá Bạch Ốc, nói với Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 rằng hành vi của Gore nên được coi là một mô hình mẫu, theo báo The Hill."Hiến pháp yêu cầu những gì tôi đã làm và không có gì thực sự phi thường về điều đó", cựu phó Tổng Thống Al Gore nói trên đài ABC's This Week. Được hỏi chấp nhận thua cuộc bầu cử [tranhc hấp] có khó khăn về mặt cá nhân hay không, Gore nói, "Vâng, bạn biết đấy, khi vận mệnh của đất nước, truyền thống và danh dự của nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa, đó thực sự không phải là một lựa chọn khó khăn."---- Theo một bản tin từ Washington Post, một viện tư vấn pháp lý có trụ sở tại California nơi xuất thân luật sư cố vấn John Eastman của Trump đang quay cuồng sau khi danh tiếng của viện bị tổn hại không thể sửa chữa sau khi Eastman bị chỉ đích danh là một trong những kiến trúc sư chính của bạo loạn 6/1/2021.Như bản tin lưu ý, Viện Claremont ở Upland trước đây được biết đến với "hệ tư tưởng độc đáo, thượng tôn Hoa Kỳ" khi viện cung cấp các giấy tờ vị trí cho các nhà hoạch định chính sách bảo thủ.Vào những tháng cuối năm 2020, Eastman giúp dẫn dắt Trump lật đổ kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Ông ấy đã viết các bản ghi nhớ bí mật kêu gọi Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence bác bỏ tổng số phiếu đại cử tri chính thức và đã tiếp tục chương trình của cựu cố vấn Trump là Stephen K. Bannon để xây dựng sự ủng hộ cho lý thuyết bị mất uy tín rộng rãi của mình.Và, vào ngày 6 tháng 1/2021, Eastman đã tập hợp những người ủng hộ Trump tại Ellipse trước khi một đám đông xông vào Điện Capitol. Thế rồi sau đó Eastman buộc phải từ chức tại Đại học Chapman, nơi trước đây Eastman đã từng là hiệu trưởng của trường luật. Một cựu thành viên viện nghiên cứu than thở, "Làm thế quái nào mà Eastman lại có thể sẵn sàng quăng bỏ Hiến pháp đến mức này?"Theo Charles Kesler - một thành viên cấp cao tại viện - "John đã sai trong lời khuyên đưa ra cho Trump. ... Liệu hành động của John Eastman có làm tổn thương chúng tôi hay không, tôi không chắc. Thật khó xử và nó đặt ra một số câu hỏi."---- Xuất hiện trên giờ "State of the Union" của CNN vào sáng Chủ nhật, Dân biểu Liz Cheney (R-WY) nghĩ rằng Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo Loạn 6/1 chắc chắn sẽ xem xét việc ban hành trát đòi ra khai đối với Ginni Thomas, vợ của Thẩm phán Tòa án Tối cao. Clarence Thomas, nếu bà Thomes từ chối tự nguyện làm chứng.Trong lần xuất hiện với người dẫn chương trình Jake Tapper, Cheney đã được hỏi về những nỗ lực của bà Thomas nhằm lật đổ kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và liệu ủy ban có ép bà Thomas ra điều trần hay không."Cô Thomas đã viết thư cho họ về những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, chưa kể đến việc cô Thomas trao đổi thư từ với các nhà lập pháp Arizona để thúc đẩy các đại cử tri giả. Ủy ban có kế hoạch nói chuyện với cô Thomas không?" người dẫn chương trình Tapper hỏi."Chúng tôi," Cheney trả lời. "Ủy ban đã liên lạc với luật sư của cô Thomas và hy vọng cô sẽ đồng ý tự nguyện ra khai. Ủy ban đã sẵn sàng để xem xét một trát đòi nếu cô Thomas không tự nguyện ra khai."---- Nắng nóng kinh khủng. Hàng chục triệu người Mỹ đang phải sống dưới những cảnh báo và khuyến cáo về nhiệt độ quá cao khi các nhà dự báo cảnh báo về "tình trạng nóng đến mức nguy hiểm" trong Chủ nhật và Thứ Hai. Đợt nắng nóng kinh hoàng tại Hoa Kỳ hôm Chủ nhật, ảnh hưởng đến khoảng hơn 90 triệu người, với nhiệt độ ở những nơi tăng cao tới 105 độ F."Nhiều mức cao kỷ lục được dự báo sẽ bị ràng buộc và / hoặc bị phá vỡ trong ngày Chủ Nhật ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ", Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết trong một bản tin Chủ nhật về đợt nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài đến hết thứ Ba. Tính đến độ ẩm, bản tin cho biết thủy ngân có thể đạt từ 105 đến 110 độ F. Bản tin cho biết, cảnh báo nhiệt độ quá cao đã được đưa ra cho các vùng rộng lớn ở Pennsylvania, Delaware và New Jersey.---- Một công ty súng đang quảng cáo, rao bán một kiểu súng trường tấn công có thể bắn xuyên qua áo giáp chống đạn cho dân thường, theo một báo cáo cho biết, trong bối cảnh các cuộc tranh luận đang diễn ra về việc kiểm soát súng sau một loạt vụ xả súng chết người.MCX-SPEAR của SIG Sauer là loại súng dân dụng tương đương với NGSW-R (Súng trường-Vũ khí Thế hệ Tiếp theo) của Quân đội Hoa Kỳ, được tạo ra đặc biệt để bắn xuyên thủng áo giáp, The Daily Beast đưa tin.Ryan Busse, một cựu giám đốc điều hành công ty vũ khí hiện là nhà phân tích chính sách cấp cao của Trung tâm Luật Giffords, nói với hãng tin: "Nó sẽ bắn xuyên gần như tất cả các áo chống đạn mà cảnh sát trong quận này đang mặc."Khẩu súng bắn ra những viên đạn có động năng gấp hai lần động năng của khẩu AR-15, có tầm bắn xa hơn và có bộ hãm thanh (khử tiếng ồn) làm người khác không xác định được khẩu súng bắn từ hướng nào để dò ra vị trí tay súng.---- Các tàu của Ý đã trục vớt được 5 xác và giải cứu 674 thuyền nhân chen chúc trên một chiếc thuyền đánh cá ở Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Libya, theo lời Cảnh sát biển Ý cho biết hôm Chủ nhật, trong khi các tổ chức từ thiện châu Âu báo cáo đã cứu thêm được hơn 500 người.Một số người sống sót đã được vớt lên trong chiến dịch của Ý hôm thứ Bảy, được thực hiện ngoài khơi bờ biển Calabria 120 dặm bởi một tàu vận tải hạm của Hải quân, ba tàu tuần tra của Cảnh sát biển và một tàu cảnh sát tài chính. Tất cả những người được giải cứu đã được đưa đến các cảng ở Calabria và Sicily. Nguyên nhân cái chết của 5 người thiệt mạng không được biết ngay lập tức.---- Ít nhất 17 thuyền nhân Haiti hy vọng đến được Miami đã chết sau khi một chiếc thuyền bị lật trong vùng nước biển động ngoài khơi Bahamas, theo lời các quan chức hôm Chủ nhật. Trong cuộc họp báo khẩn cấp, Thủ tướng Bahamian Philip Davis cho biết 25 người Haiti đã được giải cứu, trong đó nhiều người khác được cho là mất tích.Người ta ước tính rằng chiếc thuyền cao tốc 30 feet (9.14 mét), 2 động cơ ban đầu chở được khoảng 60 người. Cảnh sát nói, 2 người Bahamians được cứu khỏi thuyền hiện đang bị giam. Một cuộc điều tra đang tiến hành và nỗ lực tìm vớt những người mất tích vẫn tiếp tục. Các quan chức nói rằng mỗi thuyền nhân có thể trả từ 3.000-8.000 đô la để thực hiện chuyến đi.----hàng năm ở Dorchester sau các hành vi say rượu quậy phá. Tran có mặt tại hội chợ đường phố trong nhiều giờ và trở nên vô cùng say sưa. Cảnh sát Boston đã áp giải Tran ra khỏi khu vực hội chợ “do anh ta say”, tuy nhiên một giờ sau Hung Tran lại quay lại.Tran thu hút sự chú ý của những người tham dự khi Tran biểu diễn đi bằng bốn chân và bắt đầu sủa bất cứ con chó nào đi qua. Nhưng khi Tran theo một bé gái đi cùng với một phụ huynh, Tran nắm lấy vai đứa trẻ, kéo đứa trẻ lại gần và bắt đầu hôn bé gái, phụ huynh và những người xung quanh liền gọi cảnh sát.Tran bị truy tố tại tòa án thành phố ở Dorchester về tội hành hung không đứng đắn đối với một đứa trẻ dưới 14 tuổi và tội làm mất hòa bình.----Theo Báo Tiền Phong. Trung Quốc vừa tiếp tục đóng một số cửa khẩu khiến nhiều loại nông sản của Việt Nam đang đến vụ thu hoạch có nguy cơ “tắc” đầu ra. Doanh nghiệp và người dân phải kêu cứu khẩn cấp. Ông Bùi Dương Thuật, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Mekong cho biết, công ty ông và các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu dừa trên địa bàn vừa có đơn kiến nghị khẩn cấp tới UBND tỉnh Bến Tre đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và Bộ Công Thương hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ dừa sang thị trường Mỹ, Trung Đông, châu Phi, châu Âu... Theo ông Thuật, Trung Quốc vẫn siết chặt việc kiểm dịch COVID-19 nên từ đầu năm đến nay, lượng dừa khô xuất khẩu của công ty sang thị trường này giảm gần 80%, còn sản phẩm xơ dừa hầu như không xuất khẩu được.----Theo Báo Thanh Niên. Ngày 25.7, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết thực trạng trên đang xảy ra phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp ngành này... Nhiều người lao động vay nợ, trả trễ hay trả không nổi. Sau đó, xuất hiện một số người tìm đến công ty đòi nợ, đe dọa tới không chỉ người vay nợ mà tất cả những người có liên quan… trong đó có cả lãnh đạo các doanh nghiệp nơi người lao động làm việc. Những người đòi nợ còn lên mạng xã hội bôi nhọ công ty, cắt ghép hình ảnh của lãnh đạo công ty và lan truyền như đang truy tìm đối tượng lừa đảo, thậm chí tung tin lãnh đạo công ty đã chết… Các thủ đoạn này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, làm xáo trộn cuộc sống và gia đình người lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.---- Hà Nội, Sài Gòn dưới mắt 1 nhiếp ảnh gia Nam Hàn.Video dài 3:46 phút:



https://youtu.be/x5NSrG_0nsg

.

---- Trong khi một số doanh gia tại Việt Nam kích cầu du lịch bằng hình ảnh thí sinh hoa hậu lên xe buýt ra phố nhảy múa, một phiên bản kích cầu du lịch táo bạo hơn đang áp dụng ở Nhật Bản: lễ hội múa samba trên phố mua sắm Minkaen-dori tại Mukogaoka, thị trấn Kawasaki City, giáp biên Tokyo.

Video dài 2:22 phút (không thích nghi với trẻ em dưới 18 tuổi):

https://youtu.be/RIQgFKqZe4c

.

.

---- HỎI 1: Đơn xin học quá đông, hệ thống Đại học UC tràn ngập?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Hệ thống Đại học California (University of California), đối mặt với lượng đơn xin nhập học tăng kỷ lục, có thể tăng tới 33.000 chỗ cho sinh viên California vào năm 2030 - tương đương với việc xây dựng một khuôn viên đại học UC mới.

.

Ít nhất một nửa mức tăng sinh viên là từ các khuôn viên hệ thống Đại học California - the University of California, Los Angeles; the University of California, Berkeley; và the University of California, San Diego -- một phần vì giảm số lượng sinh viên quốc tế vào tiểu bang và vì trao những chỗ ngồi đó cho người dân California.

.

UC không có kế hoạch xây dựng một khuôn viên đại học mới vì tốn kém thời gian và chi phí. Tuy nhiên, 9 cơ sở đại học của hệ thống UC đang lên kế hoạch để đáp ứng việc ghi danh gia tăng với nhiều khóa học trực tuyến hơn, các dịch vụ mùa hè, các chương trình ngoài khuôn viên trường, các địa điểm vệ tinh có thể có và hỗ trợ bổ sung để giúp sinh viên tốt nghiệp nhanh hơn, những điều này sẽ cho thêm chỗ ngồi sinh viên.

Chi tiết:

https://www.fltimes.com/news/nation/uc-could-grow-by-33-000-california-students-equivalent-of-new-campus-to-meet-surging/article_764bffd2-d386-5e60-aee2-7b179137f324.html

.

---- HỎI 2: Nam Hàn sẽ mở cửa, cho TV, báo chí Bắc Hàn vào?

.

ĐÁP 2: Dự kiến như thế, dù không chắc Bắc Hàn sẽ mở cho TV, báo chí Nam Hàn vào. Các quan chức Seoul cho biết Nam Hàn có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm công khai kéo dài hàng thập niên đối với truyền hình, báo chí và các ấn phẩm khác của Bắc Hàn như một phần trong nỗ lực thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa 2 miền, theo lời các quan chức cho biết hôm thứ Sáu, bất chấp những thù địch về các vụ thử phi đạn gần đây của Bắc Hàn.

.

Bị chia cắt dọc theo biên giới kiên cố nhất thế giới kể từ năm 1948, hai miền Đại Hàn cấm công dân của họ đến thăm lãnh thổ của nhau và trao đổi điện thoại, email và thư, đồng thời họ chặn quyền truy cập vào các trang web và đài truyền hình của nhau.

.

Trong một báo cáo chính sách cho tân Tổng thống Yoon Suk Yeol hôm thứ Sáu, Bộ Thống nhất Nam Hàn cho biết họ sẽ dần mở cửa cho các chương trình phát sóng, truyền thông và ấn phẩm của Bắc Hàn nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, khôi phục bản sắc dân tộc Đại Hàn và chuẩn bị cho một sự thống nhất trong tương lai. .

.

Các quan chức của Bộ cho biết Nam Hàn sẽ bắt đầu bằng cách cho phép truy cập các chương trình phát sóng của Bắc Hàn để cố gắng khuyến khích Bắc Hàn thực hiện các bước tương tự. Bộ từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết, nói rằng các kế hoạch vẫn đang được thảo luận với các cơ quan hữu quan ở Nam Hàn.

.

Jeon Young-sun, giáo sư nghiên cứu tại Đại học Konkuk của Seoul, cho biết Bắc Hàn khó có thể đáp lại vì luồng nội dung văn hóa và truyền thông của Nam Hàn sẽ gây ra “một mối đe dọa thực sự lớn đối với” sự lãnh đạo độc tài của họ.

Chi tiết:

https://www.asahi.com/ajw/articles/14677728

.

.