Thông Cáo Báo Chí: Chương Trình Hoa Hậu Nail Queen 2022 Do Đài Truyền Hình SBTN Tổ Chức Thành Công Rực Rỡ

Vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật 25 và 26 tháng 06, 2022, chương trình hoa hậu Nail Queen 2022 do đài truyền hình SBTN tổ chức đã thành công rực rỡ. Đây là chương trình hoa hậu Nail Queen đầu tiên do đài truyền hình SBTN tổ chức và phát hình LIVE trên SBTN, trên ứng dụng SBTN GO, và NamRadio24.com cùng với sự tham gia của khán giả SBTN cùng chấm điểm các thí sinh.

Quyết định tổ chức hoa hậu Nail Queen 2022 phát khởi từ việc nhận định của người Mỹ nói chung và người Việt nói riêng rằng người Mỹ gốc Việt hiện đang thống trị ngành Nail và kỹ nghệ Nail tại Hoa Kỳ. Khi chân ướt, chân ráo bước đến Hoa Kỳ, một số phụ nữ Việt đã học hỏi về ngành này như là một phương tiện để kiếm được thu nhập lo cho gia đình. Nhưng nhờ vào sự sáng tạo, cần cù và tinh thần kinh doanh, dần dần, người Việt đã làm chủ ngành làm đẹp này.

10 thí sinh từ ngành Nail đã ghi danh tham dự và đã chứng tỏ khả năng của mình qua các thiết kế mẫu Nail tự do một cách sáng tạo được thực hiện tại chỗ, cùng với việc trình diễn tài năng riêng, cũng như trải qua các cuộc thi mặc áo dài truyền thống, áo dạ hội, và thời trang dự chọn.

Sau hai ngày thi thố tài năng, ban giám khảo của Nail Queen đã chọn ra được 3 thí sinh vào chung kết cuối cùng. Cô Phi Phi Tạ đoạt giải hoa hậu Nail Queen 2022 với giải thưởng $10,000 Mỹ Kim. Á Hậu 1 là cô Diệp Nhi với giải thưởng $6,000 Mỹ Kim và Á Hậu 2 là cô Tiffany Nguyễn với giải thưởng $4,000 Mỹ Kim.

Ngoài 3 giải chính nói trên, hai thí sinh của cuộc thi đã nhận được hai giải thưởng về thiết kế Nail. Cô Thái Linh nhận được giải thưởng $5,000 từ công ty DND Gel cho phần thiết kế Nail tự do. Cô Sophia Alvarado nhận được giải thưởng $3,500 Mỹ Kim từ công ty Sendwave cho phần thiết kế Logo Penguin trên Nail.

Các thí sinh đều nhận được một sợi dây chuyền có hình vương miện nhấn kim cương trị giá $1,500 Mỹ Kim do Kiều Hạnh Jewelry trao tặng.

Chương trình Nail Queen 2022 đã mời được một ban giám khảo thật hùng hậu cho chương trình Nail Queen gồm có: MC Diệu Quyên, ông Lộc Dương (CEO của Công Ty DND GEL), ông Thái Trần (CEO của Nails of America & Milano Nail Spa), MC Giáng Ngọc (Đại diện Shureihi), Ca Sĩ Nguyên Khang, tài tử KIỀU CHINH, và ông Marty Flaherty (cựu giám đốc điều hành của hãng mỹ phẩm Revlon).

Ban giám khảo đã có mặt và làm việc 2 ngày liên tục để chấm điểm 10 thí sinh qua cuộc thi. Chính ban giám khảo đã đặt các câu hỏi cho các thi sinh trong cuộc thi chung kết. Những câu hỏi xoay quanh về chủ đề Nail, và làm thế nào để khuếch trương ngành Nail mạnh hơn khi mà người Việt gần như làm chủ ngành Nail tại Hoa Kỳ.

Xen kẽ với chương trình Nail Queen là một chương trình nhạc thật đặc sắc với sự trình diễn của ca sĩ Sỹ Đan, Nguyên Khang, Angel Gia Hân, Avy, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Hồ Hoàng Yến. Những bản nhạc đã được lựa chọn để vinh danh người phụ nữ, cùng vẽ đẹp mà người phụ nữ mang lại cho đời, và được trình diễn trên một sân khấu đã được SBTN thiết kế lại với kỹ thuật tân tiến nhất hiện nay, giúp người xem cảm nhận được mình cùng ca sĩ hòa mình trong một giai điệu của không gian ba chiều.

Ngoài ra, Jimmy Thái Nhựt và MC Thùy Dương đã khéo léo và thật duyên dáng dẫn chương trình Nail Queen từ lúc đầu cho phút chót với những câu chuyện kể lại lịch sử hình thành ngành Nail của người Việt tại Hoa Kỳ, cũng như thật duyên dáng với những câu bông đùa với thí sinh để đánh tan đi bầu không khí căng thẳng của cuộc thi.

Chương trình Nail Queen 2022 không thể thành công nếu không có sự bảo trợ từ ba nhà tài trợ lớn là: DND Gel, Shureihi, Nails of America & Milano Nail spa, và các nhà tài trợ: Advance Beauty College, Kiều Hạnh Jewelry, Luraco, Sendwave, DT collagen, Ngọc Sương restaurant, và Xe Đò Long Thành.

Ngoài các nhà bảo trợ, chương trình Nail Queen 2022 không thể thành công nếu không có công sức làm việc hết mình của ban kỹ thuật SBTN từ nhiều tháng qua.

Chương trình thành công rực rỡ khi SBTN nhận được hàng ngàn tin nhắn của khán giả khen tặng mà mong muốn có một Nail Queen 2023 vào năm tới.