Nga: 1.026 lính TQLC Ukraine đã đầu hàng ở Mariupol. Ukraine: Mariupol chưa mất, còn trung đoàn Azov. Nga: giao chiến với biên phòng Ukraine tại một ngôi làng vùng Kursk (Nga). Zelensky nói trươc Quốc hội Estonia: Nga đã sử dụng bom lân tinh (phosphorous bombs) ở Ukraine. - Marine Le Pen: nếu thắng cử chức Tổng Thống Pháp, tôi sẽ rút Pháp ra khỏi bộ chỉ huy quân sự NATO. Ba vị Tổng Thống của Ba L

Sư phụ Judo của TT Nga Putin rầy Putin.

- Nga: 1.026 lính TQLC Ukraine đã đầu hàng ở Mariupol. Ukraine: Mariupol chưa mất, còn trung đoàn Azov. Nga: giao chiến với biên phòng Ukraine tại một ngôi làng vùng Kursk (Nga). Zelensky nói trươc Quốc hội Estonia: Nga đã sử dụng bom lân tinh (phosphorous bombs) ở Ukraine.

- Marine Le Pen: nếu thắng cử chức Tổng Thống Pháp, tôi sẽ rút Pháp ra khỏi bộ chỉ huy quân sự NATO. Ba vị Tổng Thống của Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania đi bằng xe lửa đã tới Kyiv, gặp Zelensky, nói ủng hộ Ukraine. Tổng Thống Pháp dè dặt: sẽ không nói Nga có tội diệt chủng.

- Nhật sẽ cử các công tố viên đến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) giúp điều tra tội ác chiến tranh ở Ukraine. Nếu cắt ngay khí đốt Nga, kinh tế Đức cơ nguy mất 238 tỷ USD trong hai năm 2022 và 2023 (mất 6,5% tổng sản lượng GDP). Nói trên CNN, Đệ nhất phu nhân Ukraine nói rằng bà và 2 con đã không gặp Zelensky trong một tháng.

- Nga lên kế hoạch lưu đày 100,000 dân Ukraine tới nơi xa như Siberia và Vòng Bắc Cực. Mỹ ra Báo cáo Nhân quyền: Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn và Syria cùng tệ hại. Ngoại trưởng Nga: Tấn công Ukraine là "để chấm dứt" sự thống trị toàn cầu của Mỹ và cản NATO bành trướng.

- Ukraine đã mời Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm sau khi từ chối tiếp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (Thủ Tướng Đức nói không vui). Nga: Ukraine từ chối bàn về lối ra an toàn cho các tàu ngoại quốc rời hải cảng. Mỹ không thể xác nhận có hay không quân Nga sử dụng vũ khí hóa học tại Mariupol.

- Putin: hòa đàm với Ukraine đã bế tắc, Nga sẽ tấn công tới khi đạt mục tiêu "thiêng liêng" ở Ukraine.

- Tại thị trấn Volnovakha không điện, không Internet: học sinh bị ép quốc ca Nga và Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk.

- Ukraine bắt lãnh tụ thân Nga Viktor Medvedchuk (có con gái được Putin làm bố đỡ đầu). TT Zelensky đề nghị đổi Medvedchuk với tù nhân Ukraine bị Nga bắt giữ.

- Nga bắt nhà đối lập Vladimir Kara-Murza vì lên CNN, chỉ trích cuộc chiến của Nga xâm lăng Ukraine.

- New York: vụ 10 người bị bắn, cảnh sát treo giải 50.000 đô để tìm thông tin nhằm bắt giữ tay súng

- Bộ Tư Pháp xác nhận điều tra Trump vụ mang 15 thùng hồ sơ mật, có thể sẽ truy tố

- California: Dự luật làm ít giờ hơn, chỉ 32 giờ/tuần.

- Phó Thống đốc New York từ chức sau khi bị bắt, ra tòa về gian lận tài chánh bầu cử

- Một giáo sư NYU từ New York: Thượng Hải phong tỏa, gia đinh tôi không có gì ăn, phải đổi nhiều thứ

- Giới thượng lưu ở Los Angeles hãy cảnh giác: bọn gian bám theo xe để cướp.

- Lạm dụng sex trẻ em Việt ở SG, trốn về Mỹ, bị bắt, bị tòa Mỹ kêu án 11 năm tù.

- Florida: Vinh Nguyen bị bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

- HỎI 1: Phi trường nào bận rộn nhất thế giới? ĐÁP 1: Phi trường Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.

- HỎI 2: Quý bà 50 tuổi trở lên sẽ quyết định kết quả bầu cử ngày 4/11/2022? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-13/4/2022) ---- Theo dự báo kinh tế chung của 5 viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức, trong trường hợp nguồn cung khí đốt của Nga bị gián đoạn ngay lập tức, kinh tế Đức cơ nguy mất 220 tỷ euro (238 tỷ USD) trong hai năm 2022 và 2023. Con số này tương đương hơn 6,5% tổng sản lượng kinh tế hàng năm của Đức.

Stefan Kooths, phó chủ tịch kiêm giám đốc nghiên cứu về chu kỳ kinh doanh và tăng trưởng tại Viện Kinh tế Thế giới Kiel cho biết: “Nếu nguồn cung cấp khí đốt bị cắt, nền kinh tế Đức sẽ trải qua một cuộc suy thoái mạnh."

---- Nga tuyên bố rằng 1.026 lính Thủy quân Lục chiến Ukraine đã đầu hàng ở Mariupol, một diễn biến mà nếu đúng, có nghĩa là Ukraine đã mất thành phố lớn đầu tiên kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, theo tin Reuters. Tin đưa ra từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 1.026 chiến binh thuộc Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến của Ukraine đã treo cờ trắng, trong đó có 162 sĩ quan.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn còn đơn vị phòng thủ trong Mariupol. Một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết sau một "cuộc điều động mạo hiểm", những người bảo vệ cuối cùng còn lại của thành phố cảng Mariupol bị bao vây đã có thể nối kết lực lượng phòng thủ. Oleksiy Arestovych cho biết "các đơn vị của Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến đã đột phá để [gia nhập] trung đoàn Azov," để củng cố phòng tuyến của Ukraine trước cuộc tấn công của Nga. (Nghĩa là, nếu Nga nói đúng, thì có một thành phần khác trong Lữ đòan 36 TQLC đã tách ra để tìm nối kết với Trung đoàn Azov. Cũng nên nhắc, hôm qua có tin một lính thiện nguyện người Anh ở Mariupol đã ra đầu hàng Nga, nhưng báo Anh không có thông tin về cả ngàn lính ra hàng.

---- Một đơn vị Ukraine ở Mariupol đầu hàng Nga?

Video dài 1:24 phút:

https://youtu.be/wi_GVNAzTNo

---- Xe tăng Nga vào, chuẩn bị đánh trận cuối ở Mariupol.

Video dài 3:18 phút:



https://youtu.be/pVddvYVYct4

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư nhắc lại rằng Nga đã sử dụng bom lân tinh (phosphorous bombs) ở Ukraine. Nói trước quốc hội Estonia, ông nói rằng "rõ ràng đây là hành động khủng bố nhằm vào dân thường" nhưng không đưa ra bằng chứng hỗ trợ cho cáo buộc. Mỹ cho đến nay vẫn chưa thể xác nhận Nga sử dụng vũ khí hóa học do khó tiếp cận các nhân chứng trên mặt đất. Zelensky cũng tuyên bố rằng hơn 500.000 người Ukraine đã bị Nga cưỡng bức di dời ra khỏi nhà.

---- Thống đốc vùng Kursk của Nga, Roman Starovoyt xác nhận rằng một trận giao chiến với biên phòng Ukraine đã xảy ra tại một ngôi làng ở vùng Kursk, Nga, giáp biên Ukraine hôm thứ Tư. "Một giờ trước, trạm kiểm soát ở làng Gordeevka đã bị tấn công bằng hỏa lực tự động. Lính biên phòng Nga đã trấn áp các vị trí nổ súng ở biên giới. Cả thương vong và sự tàn phá đều chưa được báo cáo về phía chúng tôi", chính quyền quận Korenevsky viết trên VKontakte .

---- Chính phủ Ukraine đã mời Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến thăm sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối tiếp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Melnyk cho biết trên truyền hình Đức rằng chính phủ Kyiv đã thông báo cho chính phủ Đức rằng Ukraine sẽ "rất vui mừng nếu Thủ tướng Olaf Scholz đến thăm Kyiv." Hiện thời Đức vẫn chưa bình luận về lời mời.

Trước đó, truyền thông Đức loan tin rằng Zelensky tuyên bố Steinmeier "không được hoan nghênh" ở Ukraine do vì có "quan hệ chặt chẽ với Nga". Steinmeier trước đó đã lên kế hoạch đến thăm Kyiv cùng với các quan chức Liên Âu khác vào Thứ Tư.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Tư cho biết đã "không vui" khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối tiếp người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier. Theo Scholz, Steinmeier muốn đến Kyiv. Scholz cũng nóin với báo chí rằng Đức "đã đặt ra một lộ trình quyết định" liên quan đến "quyết định cung cấp vũ khí" cho Ukraine, nhấn mạnh sự ủng hộ mà Đức dành cho Ukraine.

---- Hôm thứ Tư, ứng cử viên cực hữu vào chức vụ Tổng thống Pháp, bà Marine Le Pen, đã khẳng định trong cuộc họp báo rằng bà sẽ đưa Pháp ra khỏi bộ chỉ huy quân sự NATO nếu thắng cử chức Tổng Thống Pháp.

"[Nếu được bầu làm tổng thống] Tôi sẽ rời Bộ tư lệnh [NATO} nhưng sẽ không từ bỏ Điều 5 về bảo vệ lẫn nhau giữa các thành viên củaNATO", bà Le Pen nói thêm rằng bà từ chối để Pháp phục tùng "quyền bảo hộ của Mỹ." Bầu cử vòng hai ở Pháp sẽ được tổ chức vào ngày 24/4/2022, với kết quả thăm dò cho thấy Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron có nhiều khả năng giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình với 52,5% số phiếu bầu.

---- Nga đưa phi đạn tới gần Phần Lan.

Video dài 1:49 phút:



https://youtu.be/9DCF697aaAk

---- Alzeera cho biết, các nhà lãnh đạo của Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania đi bằng xe lửa đã tới thủ đô Ukraine hôm Thứ Tư để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Trên đường đến Kyiv, đến một thành phố đã bị thiệt hại nặng nề", Tổng thống Estonia Alar Karis đã tweet như thế về chuyến đi của ông với Gitanas Nauseda (Lithuania), Andrzej Duda (Ba Lan) và Egils Levits (Latvia).

Levits viết trên Twitter rằng: "Cùng với các tổng thống của Lithuania, Estonia và Ba Lan, chúng tôi bắt đầu chuyến thăm Ukraine ngày hôm nay để thể hiện tình đoàn kết hoàn toàn với những người dân anh hùng và tổng thống của họ."

---- Tổng Thống Pháp Macron sẽ không nói Nga có tội diệt chủng. Mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Nga có tội diệt chủng trong tuần này, Tổng thống Pháp vẫn dè dặt, theo Washington Post. Macron nói ông không muốn mô tả những hành động tàn bạo mà quân đội Nga đang thực hiện ở Ukraine bằng từ đó bởi vì "sự leo thang lớn tiếng" sẽ không giúp ngừng chiến tranh, và bởi vì người Ukraine và người Nga "là anh em".

---- CNN có một buổi phỏng vấn với Đệ nhất phu nhân Ukraine, Olena Zelenska, trong đó bà nói rằng bà đã không gặp chồng mình trong một tháng, và nói hai đứa con của họ, Kyrylo 9 tuổi và Sasha 17 tuổi, đã lớn đáng kể trong thời gian này.

---- Bộ Tư pháp Nhật Bản đang thu xếp cử các công tố viên đến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) để giúp điều tra về cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine. Bản tin NHK ghi rằng hồi tháng 3, tòa án ở La Hay thông báo sẽ mở một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người được cho là xảy ra kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine. Bộ hy vọng các công tố viên có thể xác định cuộc điều tra cần hỗ trợ gì. Tuần trước, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết chính phủ sẽ chi trả trước thời hạn phần kinh phí đóng góp cho ICC để hỗ trợ cuộc điều tra.

---- Nga lên kế hoạch sẽ gửi gần 100,000 dân Ukraine tới nơi xa như Siberia và Vòng Bắc Cực, theo báo Anh quốc The i, trong khi Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cảnh báo về "các trại thanh lọc" do quân Nga dựng lên đối với những người Ukraine bị bắt.

Hồ sơ Điện Cẩm Linh do báo The i dẫn ra, cho thấy Nga tháng trước đã ra lệnh khẩn cấp để cưỡng bách hơn 95,739 người Ukraine tới những nơi rất xa trong lãnh thổ Nga, những nơi ngàn dặm xa quê nhà họ, như thị trấn Magadan ở Diberia, hay cảng Murmansk ở Bắc Cực, và các vùng Chechnya, Ingushetia, và Dagestan.

Một số người Ukraine bị đày tới Sakhalin — một đảo của Nga trên Thái Bình Dương, phía bắc Nhật Bản, theo báo The i. Tin này tới sau khi có tin những người Ukraine bị Nga bắt từ khu vực Mariupol bị đưa qua biên giới Nga, vào các trại thanh lọc rồi sẽ lưu đày ra các nơi.

TT Zelensky nói trước Quốc Hội Lithuania hôm Thứ Ba, nói hàng trăm ngàn dân Ukraine đã bị Nga trục xuất, vào các trại thanh lọc để chụp hình, lấy dấu tay, thẩm vấn, đưa đi xa hơn. Một trại thanh lọc được biết là lập ở một nơi trước kia là nhà thể thao ở Taganrog trong khu vực Rostov trên đất Nga.

Mới tháng trước, Nga nói là đã cứu được 420,000 người ra khỏi các vùng nguy hiểm của Ukraine, vùng Donetsk và vùng Luhansk.

---- Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Ba ấn hành bản Báo cáo Nhân quyền ở các Quốc gia (Country Reports on Human Rights Practices) về hoạt động năm ngoái ở các nướcnhấn mạnh về tình hình vi phạm nhân quyền ở nhiều nước, kể cả nước Nga đối với Ukraine.

Bản báo cáo nêu lên các chính quyền đã sai trái bắt giam, bỏ tù, tra tấn ngay cả giết các đối thủ chính trị, các nhà hoạt động, các nhà báo... kể cả tại Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn và Syria. Cùng lúc, bản báo cáo ghi nhận sự đàn áp những người biểu tình ôn hòa vì dân chủ và tự do ở những nơi như Hồng Kông.

---- Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Thứ Ba nói Mỹ không thể xác nhận có hay không quân Nga sử dụng vũ khí hóa học tại Mariupol của Ukraine. Blinken nói với các phóng viên rằng Mỹ có nói chuyện trực tiếp với các đối tác liên hệ để tìm hiểu xem những gì đã xảy ra, vì đây là quan ngại thực sự. Trước đó, một viên chức quốc phòng nói có thể quân Nga đã thử che giấu một vụ tấn công bằng hóa chất bằng cách pha trộn với "hóa chất kiểm soát biểu tình," nhưng nhấn mạnh là không thể xác minh.

--- Bộ Quốc Phòng Nga hôm Thứ Ba nói rằng phía Ukraine từ chối thảo luận về các vấn đề liên hệ lối ra an toàn cho các tàu ngoại quốc ra khỏi các hải cảng. Nga nói hiện có 76 tàu từ 18 quốc gia đang bị ngăn chận ở các hải cảng Ukraine.

Nga cũng nói phía Nga đang có nhiều biện pháp để bảo đảm các tàu dân sự đi được trên các đường biển của Hắc Hải, Biển Azoz, và Địa Trung Hải.

Hôm Thứ Hai, nhà ngoại giao cao cấp Liên Âu Josep Borrell nói Nga "gây ra nạn đói trên thế giới" và ngăn chận nhiều tàu hàngc hở nông sản xuất cảng."

---- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm Thứ Hai cho biết cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine là "nhằm chấm dứt" sự thống trị toàn cầu do Mỹ lãnh đạo và kết thúc việc NATO bành trướng.

Lavrov nói với băng tần truyền hình nhà nước Rossiya 24 của Nga, rằng Nga xâm lăng Ukraine là nhằm chấm dứt sự bành trướng của NATO và để kết thúc nỗ lực hướng tới sự thống trị hoàn toàn của Mỹ và các đối tượng phương Tây trên trường thế giới.

Lavrov cũng cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm luật pháp quốc tế do nỗ lực của Hoa Kỳ muốn áp đặt "trật tự quốc tế pháp trị" theo kiểu riêng [của Mỹ].

---- Tổng thống Vladimir Putin hôm Thứ Ba cho biết hòa đàm với Ukraine đã bế tắc. Và Putin thề rằng quân đội Nga sẽ chiến thắng và sẽ làm phương Tây thất vọng vì đã không thể làm Nga vâng lời. Nói trước công chúng về cuộc chiến lần đầu kể từ khi quân Nga rút lui khỏi miền bắc Ukraine sau khi quân Nga bị đánh bại ở các tuyến tấn công Kyiv, Putin hứa rằng Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu "thiêng liêng" ở Ukraine.

Cho thấy cuộc chiến sẽ còn kéo dài, Putin vu vạ rằng Kyiv đã làm hỏng hòa đàm bằng cách "dàn dựng về tội ác chiến tranh" của Nga và bằng cách yêu cầu bảo đảm an ninh cho toàn lãnh thổ Ukraine. Puitn nói như thế trong buổi họp báo khi thăm cảng không gian Vostochny Cosmodrome p73 phía đông, cách Moscow 3,450 miles (5,550 km).

---- Một người bạn và cũng là sư phụ của Tổng Thống Nga Putin đang ra mặt để rầy Putin. Báo Vice News ghi nhận lời tuyên bố của vận động viên Judo Yasuhiro Yamashita, người từng quay video hướng dẫn môn võ Judo với Putin năm 2008. Liên đoàn Judo quốc tế đã tước bỏ Putin chức chủ tịch danh dự và đại sứ của nhóm vào tháng trước. Putin đã có đai đen 9 đẳng danh dự - có nghĩa là được xếp vào danh sách các Đại võ sư cho đến khi bị tước đai.

Đại võ sư Yamashita viết trên trang web riêng bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh: “Đọc tin về những hành động phi nhân ở Ukraine và cuộc chiến xâm lược của quân Nga khiến tôi đau lòng. "Tổng thống Putin là một người Judo và những hành động này đi ngược lại tinh thần và mục đích của Judo. Điều này không thể dung thứ".

Ông giải thích rằng quan điểm của Judo là "hoàn thiện bản thân và cuối cùng là đóng góp cho lợi ích của xã hội." Nhưng giết hại 2.000 thường dân Ukraine rõ ràng là đi ngược lại với mục đích đó.

.



Hình của chính phủ Nhật: năm 2006, Yasuhiro Yamashita (trái) khi tới thăm Nga cùng với Kosei Inoue (Huy chương vàng Thế Vận Sydney), được Tổng Thống Nga Putin (giữa) tiếp đón.

Yamashita viết: "Là một người Judo, nỗi buồn và suy nghĩ sâu sắc nhất của tôi là ở với người dân Ukraine cũng như tất cả những người yêu Judo trên toàn thế giới. Tôi hy vọng những hành vi hèn nhát [tại Ukraine] sẽ được chấm dứt."

---- Tại thị trấn Volnovakha ở Miền Đông Ukraine, quân Nga cưỡng bách học sinh Ukraine phải hát quốc ca Nga và quốc ca Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk, chào quốc kỳ Nga và Donetsk. Trẻ em đứng xếp hàng bên ngoài cho nghi lễ "tái nhập học" một tháng sau khi quân Nga và quân ly khai thân Nga chiếm thị trấn này. Trên sân khấu buổi lễ là hai lá cờ: cờ Nga và cờ Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk.

Phóng viên AFP khi được quân Nga hướng dẫn tới thăm nơi mới được "giải phóng" thấy rằng thị trấn Volnovakha không có điện hoặc đường dây điện thoại hoạt động. Các cuộc pháo kích đã phá hủy nhà cửa, cửa hàng và quán cà phê... cho thấy bằng chứng về các trận đánh ác liệt để giành một thị trấn nằm ở vị trí chiến lược giữa thành phố chính của vùng Donetsk và cảng Mariupol. Quân Nga đã bao vây Mariupol trong một tháng rưỡi và có vẻ như sẽ chiếm gọn trong thời gian ngắn.

Anton Varusha, một thợ máy xe lửa 35 tuổi, nói rằng chưa đến một nửa số người sống trên con phố của anh đã trở lại sống ở Volnovakha, nơi có khoảng 20.000 cư dân trước các đợt quân Nga pháo kích và dội bom. Anh nói chưa biết sẽ có ở lại đây hay không, "Hiện tại, tôi có bố mẹ ở đây, già và bệnh tật." Anh và cư dân không có nhiều thông tin vì không có điện hoặc internet, nên đang tìm nghe các đài phát thanh khác nhau.

---- Ukraine đã một lần nữa bắt giữ Viktor Medvedchuk, một trong những chính trị gia đối lập hàng đầu. Medvedchuk nổi tiếng là thân Nga, từng bị quản thúc tại gia kể từ tháng 5/2021 vì cáo buộc phản quốc và tội phạm tài chính nhưng đã trốn ra khỏi nhà, vào lú quân Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine. Tổng Thống Ukraine Zelensky đã chúc mừng Bộ Công An Ukraine (SBU) vì đã bắt được Medvedchuk.





Hai tháng trước khi Medvedchuk bị bắt vào năm 2021, Zelensky cũng đã cấm 3 cơ quan truyền thông thân Nga trong nỗ lực trấn áp phe đối lập Ukraine.

Công an cho biết đã tổ chức trận bố ráp thần tốc và đầy nguy hiểm để bắt Medvedchuk, nhưng không nói chi tiết.

Medvedchuk là một nhà tài phiệt kinh doanh, người mà Putin dự kiến sẽ bổ nhiệm làm lãnh đạo mới của Ukraine nếu Nga chiếm được Ukraine và lật đổ được chính phủ Zelensky. Putin là cha đỡ đầu của con gái Medvedchuk.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong diễn văn video mới nhất đã gửi tới Điện Kremlin, đề nghị trao đổi tù nhân với Nga bằng cách Ukraine thả chính trị gia Ukraine Viktor Medvedchuk khỏi nơi giam giữ để đổi lấy các tù nhân Ukriane bị quân Nga bắt giữ.

Zelensky nói rằng quân Ukraine sẽ thực hiện nhiều vụ bắt giữ hơn và khuyên Nga nên bắt giữ "kẻ của họ". Zelensky cho biết: "Dù tốn bao nhiêu thời gian và công sức, chúng tôi sẽ tìm ra tất cả. Hãy để Medvedchuk làm tấm gương cho bạn".

---- Nga đã bắt giữ chính trị gia và nhà đối lập Vladimir Kara-Murza hôm Thứ Hai sau khi ông trả lời phỏng vấn CNN, trong đó ông chỉ trích cuộc chiến của Nga xâm lăng Ukraine. Một tòa án Nga sau đó đã kết án ông 15 ngày tù giam vì "không tuân theo lệnh công an", 5 năm sau khi Điện Kremlin bị cáo buộc cố gắng đầu độc anh ta.

Vợ của Kara-Murza đã viết trên Twitter vào tối Thứ Hai: “Hai lần chính quyền Nga đã tìm cách giết chồng tôi vì ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống lại những kẻ trộm và giết người, và giờ họ muốn tống anh ta vào tù vì gọi cuộc chiến đẫm máu của họ là một CUỘC CHIẾN”, vợ anh viết trên Twitter vào tối thứ Hai. "Tôi yêu cầu chồng tôi được thả ngay lập tức." Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Kara-Murza - người cũng là bình luận gia cho The Washington Post - dự đoán "chế độ Putin" sẽ kết thúc chiến tranh bằng đổ máu, rồi tận cùng sẽ bị lật đổ, và sẽ có một nước Nga dân chủ sau Putin.

---- New York lại chuyện súng nổ bắn người. Có 10 người đã bị bắn tại một ga tàu điện ngầm ở Brooklyn vào sáng Thứ Ba. Trong khi ít nhất 29 người đã được điều trị tại các bệnh viện gần đó vì vết thương, không ai trong số đó nguy hiểm đến tính mạng, theo lời các bệnh viện.

Thành phố New York cho biết treo giải thưởng 50.000 đô la cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ xả súng bắn loạn xạ sáng Thứ Ba tại ga xe điện ngầm.

Nghi phạm vẫn còn tại đào, đã đeo mặt nạ phòng khí độc trước khi cho nổ một lựu đạn khói, rồi sau đó nổ súng loạn xạ. Ty cảnh sát NYPD cho biết họ hiện đang tìm kiếm một "người quan tâm" trong vụ nổ súng.

NYPD cho biết đã có video điện thoại di động từ một nhân chứng cho thấy nghi phạm và một chiếc xe tải chở hàng U-Haul "có liên quan đến" vụ nổ súng được đặt ở Brooklyn cùng với một thẻ tín dụng đã xác định được nghi phạm.

Cảnh sát nói đang tìm kiếm Frank James, 62 tuổi, có địa chỉ ở cả Wisconsin và Philadelphia. Các viên chức tin rằng James đã thuê chiếc xe tải U-Haul ở Philadelphia và xe này đã được tìm thấy ở Brooklyn.

---- Giáo sư Rodrigo Zeidan của Đại học New York-Thượng Hải (trụ sở New York) hôm thứ Hai cho biết gia đình ông đang moi lượm, sục sọi tìm thức ăn ở thành phố Thượng Hải trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm coronavirus và tình trạng phong tỏa toàn thành phố.

Zeidan nói với Hill.TV rằng ở Thượng Hải, một thành phố hơn 25 triệu dân, gia đình anh đang trở thành “những kẻ thời kỳ hái lượm”, buộc phải trao đổi mọi thứ với hàng xóm và không ngừng tìm kiếm những thực phẩm tốt hơn cho sức khỏe trong thời gian đóng cửa.

---- Trump đã mang 15 thùng hồ sơ, trong đó có hồ sơ tối mật, mật từ Bạch Ốc về nhà ở Mar-a-Lago, sau đó bị Văn Khố Quốc Gia tịch thu. Bâyg iờ, Bộ Tư Pháp cho biết đang điều tra chuyện Trump vi phạm pháp luật.

Hôm Thứ Ba, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Peter Hyun xác nhận rằng có một cuộc điều tra, nhưng chỉ nói mơ hồ rằng các tài liệu của Văn Khố Quốc gia đang được sử dụng trong "các cuộc điều tra để sẽ truy tố hình sự hoặc dân sự."

---- Làm ít giờ hơn, để nghỉ ngơi và làm chuyện khác tùy thích. Quốc Hội California đang cân nhắc một dự luật có thể làm cắt ngắn tuần làm việc của hàng trăm ngàn công nhân California.

Dự luật AB 2932 sẽ cắt giảm 40 giờ/tuần xuống còn 32 giờ/tuần đối với các công ty có hơn 500 nhân viên. Tuần làm việc có thể sẽ chuyển sang bốn ngày tám giờ. Nhân viên làm việc lâu hơn bốn ngày sẽ được lãnh tiền làm thêm giờ.

Nhiều quốc gia đã thử nghiệm làm việc 32 giờ/tuần trong thập niên qua. Anh quốc đang chuẩn bị thử nghiệm tuần làm việc bốn ngày từ tháng 6/2022. Bloomberg loan tin, ít nhất 30 công ty đã ghi danh tham gia thử nghiệm giảm giờ này..

Tại Iceland, tuần làm việc bốn ngày được coi là một thành công lớn, theo một báo cáo của viện nghiên cứu Alda and Autonomy.

---- Phó Thống đốc New York Brian Benjamin đã từ chức hôm Thứ Ba sau khi bị bắt với cáo buộc liên quan đến một cuộc điều tra gian lận tài chính. Thống đốc Kathy Hochul cho biết việc từ chức của Benjamin có hiệu lực ngay lập tức.

Vài giờ trước đó, Bộ Tư pháp cho biết Benjamin đã trình diện cảnh sát và đã ra trước một thẩm phán liên bang ở thành phố New York. James D. Gatta và William J. Harrington, luật sư cho Benjamin, cho biết vào tối Thứ Ba rằng sẽ chứng minh được trước tòa rằng ông không có tội gì.

Hồ sơ truy tố viết rằng một nhà kinh doanh bất động sản ở Harlem đã góp tiền tranh cử cho Benjamin. Đổi lại, Benjamin nhận được khoản trợ cấp 50.000 đô la từ tiểu bang cho hoạt động kinh doanh địa ốc đó, nhưng tiền này chưa bao giờ được giải ngân.

---- Giới thượng lưu ở Los Angeles hãy cảnh giác: bọn gian bám theo xe để cướp. Cảnh sát cho biết, có ít nhất 17 băng tội phạm ở Los Angeles đã nhúng tay vào các vụ cướp "bám theo" nhằm vào giới nhà giàu. Bọn gian theo dõi khi nạn nhân rời các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng và câu lạc bộ đêm đắt tiền, bám theo để sẽ cướp. Bọn gian cũng lùng sục đường phố để tìm những nạn nhân lái xe đắt tiền hoặc đeo đồ trang sức quý, để rồi giựt túi xách và đồng hồ. Nơi xảy ra nhiều các vụ cướp như vậy là khu Hollywood của quận Los Angeles. Cách đơn giản nhất của bọn gian là: chạy đến gần nạn nhân, dí súng vào mặt, hay đấm và đánh, rồi cướp giựt.

---- Lạm dụng sex trẻ em Việt ở SG, trốn về Mỹ, bị bắt, bị tòa Mỹ kêu án 11 năm tù. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận. Mỹ kết án 11 năm tù người lạm dụng tình dục trẻ em Việt tại TP.HCM. Ngày 13-4, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM (TLSQ) phát thông cáo cho biết một tòa án Mỹ đã kết án Paul Bodner 11 năm tù giam, vì hành vi lạm dụng tình dục các bé trai người Việt ở TP.HCM. Ngày 31-3, Tòa án của quận Bắc California, Mỹ, đã tuyên Paul Bodner mức án 11 năm tù giam vì những hành vi lạm dụng tình dục đối với các bé trai người Việt vị thành niên tại TP.HCM. Theo thông cáo ngày 13-4 của TLSQ, Bodner, vốn là một giáo viên dạy thay, bị kết án với ba lần phạm tội “du lịch với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp” và một lần phạm tội “thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp tại nước ngoài”.

---- Xảy ra ở Quận Cam, nhưng ở Florida, không phải California. Cảnh sát đã bắt Vinh Nguyen, 37 tuổi, vì cho là anh âm mưu dụ dỗ một em bé để sẽ bắt cóc em này vào xe SUV của anh vào sáng Thứ Hai tại khu vực Đại lộ Semoran và Dahlia Drive ở phía đông Quận Cam, Florida.

Em bé đã thoát được và báo cáo cho giáo viên khi em vào trường Azalea Park Elementary School. Chuyện này bị video của một tiệm ăn quay phim. Nhờ vậy cảnh sát có số xe và đã bắt Vinh Nguyen vào Thứ Ba. Độc giả có thông tin nào liên hệ về đương sự hay về bắt cóc, xin gọi Central Florida Crimeline theo số 1-800-423-8477.

---- HỎI 1: Phi trường nào bận rộn nhất thế giới?

ĐÁP 1: Phi trường Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Theo nghiên cứu của Airports Council International, trong 10 phi trường bận rộn nhất thế giới, có 8 là của Mỹ và 2 là của Trung Quốc. Danh sách 10 sân bay bận rộn nhất như sau.

1. Atlanta (ATL): 75.7 triệu hành khách.

2. Dallas/Fort Worth (DFW): 62.5 triệu hành khách.

3. Denver (DEN): 58.8 triệu hành khách.

4. Chicago O'Hare (ORD): 54 triệu hành khách.

5. Los Angeles (LAX): 48 triệu hành khách.

6. Charlotte (CLT): 43.3 triệu hành khách.

7. Orlando (MCO): 40.4 triệu hành khách.

8. Guangzhou ở TQ (CAN): 40.3 triệu hành khách.

9. Chengdu ở TQ (CTU): 40.1 triệu hành khách.

10. Las Vegas (LAS): 39.8 triệu hành khách.

Chi tiết:

https://www.trbusiness.com/regional-news/international/aci-encouraged-by-traffic-recovery-as-top-10-busiest-airports-announced/217774

---- HỎI 2: Quý bà 50 tuổi trở lên sẽ quyết định kết quả bầu cử ngày 4/11/2022?

ĐÁP 2: Đúng thế. Đó là nghiên cứu của AARP. Thực tế, quý bà 50 tuổi trở lên đã bỏ phiếu tới 30% trên tổng số phiếu bầu ở cả hai cuộc bầu cử 2020 và 2018, bất kể thực tế quý bà này chỉ chiếm 27% số cử tri ghi danh.

Vấn đề hàng đầu đối với cử tri phụ nữ từ 50 tuổi trở lên là tài chính cá nhân của họ, ngân sách và tình hình giá cả đang tăng. Gần một nửa (46%) xếp hạng chi phí sinh hoạt tăng là vấn đề hàng đầu mà Hoa Kỳ phải đối mặt ngày nay. Khoảng 59% nói rằng cá nhân họ thấy giá cả tăng là dấu hiệu kinh tế đáng báo động nhất.

Dao động, quý bà dao động. Chỉ mới 17% phụ nữ trong khối bỏ phiếu này đã quyết định về việc họ sẽ bỏ phiếu cho ai vào tháng 11 này. Và 65% số cử tri này nói rằng họ sẽ không đưa ra quyết định của mình cho đến vài tuần hoặc thậm chí chỉ vài ngày trước ngày bầu cử.

Chi tiết:

https://www.fa-mag.com/news/women-50-and-over-likely-to-decide-2022-midterms--aarp-survey-finds-67299.html

.