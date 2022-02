Văn Khố đưa xe tới Mar-a-Lago, tịch thu nhiều thùng hồ sơ Trump đã chở khỏi Bạch Ốc về giấu ở nhà riêng - 7 ngày Tết gần 3.800 ca cấp cứu vì đánh nhau, 30.160 ca cấp cứu vì đụng xe, 341 ca cấp cứu vì pháo nổ. 63 tỉnh, thành đón học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2/2022. Ngày đầu đi làm trở lại sau nghỉ Tết, Hà Nội bật tăng số F0 cao nhất từ trước tới nay. Tăng thêm hơn 25

Trong 7 ngày Tết gần 3.800 ca cấp cứu vì đánh nhau, 30.160 ca cấp cứu vì đụng xe, 341 ca cấp cứu vì pháo nổ. Nhiều cửa hàng xăng dầu ở miền Tây đóng cửa, nói vì... lỗ vốn, hết xăng. Công an Sóc Trăng điều tra tham ô, vụ cây cầu có vốn đầu tư 125 tỷ.

.

- Văn Khố đưa xe tới Mar-a-Lago, tịch thu nhiều thùng hồ sơ Trump đã chở khỏi Bạch Ốc về giấu ở nhà riêng

- 7 ngày Tết gần 3.800 ca cấp cứu vì đánh nhau, 30.160 ca cấp cứu vì đụng xe, 341 ca cấp cứu vì pháo nổ. 63 tỉnh, thành đón học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2/2022. Ngày đầu đi làm trở lại sau nghỉ Tết, Hà Nội bật tăng số F0 cao nhất từ trước tới nay. Tăng thêm hơn 250 chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất. SG: Doanh nghiệp thành lập mới tăng cao. Du lịch SG đạt doanh thu khoảng 3.100 tỷ đồng trong dịp nghỉ Tết. Lao động quay trở lại làm việc được hỗ trợ 3 tháng tiền nhà. Bộ Y tế thúc giục tiêm vaccine Abdala trong tháng 2/2022. Nhiều cửa hàng xăng dầu ở miền Tây đóng cửa, nói vì... lỗ vốn, hết xăng. Công an Sóc Trăng điều tra tham ô, vụ cây cầu có vốn đầu tư 125 tỷ.

- TNS Marco Rubio (Cộng Hòa): nếu Phó Tổng Thống có quyền xóa sổ bầu cử thì Kamala Harris sẽ xóa sổ bầu cử 2024

- 80 người nói bầu cử 2020 đã bị trộm hiện ra ứng cử các chức tiểu bang về tổ chức, giám sát, bảo vệ bầu cử

- Trump xem đi xem lại các video tấn công Quốc Hội ngày 6/1/2021, thắc mắc sao các phụ tá không thích xem

- Cựu Thống Đốc Cộng Hòa Christie: Ronna McDaniel (Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa RNC) bưng nước cho Trump

- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn: tràn ngập tài liệu từ chính phủ Trump, tất cả cú phone, gọi ai, gọi bao lâu

- Tướng H.R. McMaster (cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Trump): Trump sai, Pence đúng, Ủy ban RNC nói bậy

- Eric Lander, cố vấn khoa học Tổng Thống Biden, bị tố đã bắt nạt các nhân viên cấp dưới, gửi email xin lỗi

- TNS Lisa Murkowski (Cộng Hòa): sẽ vinh dự yểm trợ 1 phụ nữ Mỹ da đen xuất sắc do Biden đề cử vào Tòa Tối Cao

- hàng không Mỹ điểm cao nhất 2021: 1. Delta Air Lines. 2. Alaska Airlines. 3. Southwest Airlines. 4. United Airlines.

- Lương trung bình dân Mỹ tăng 5.7% trong 12 tháng qua, nhưng xem như bị giảm lương, vì lạm phát là ở mức 7%.

- Quận Los Angeles sẽ bỏ lệnh ép mang khẩu trang khi số nhập viện dưới 2,500 người và ở mức đó suốt 1 tuần

- California có 1,493 chiếc cầu đã yếu về cấu trúc, cần sửa thành điều kiện tốt hay khá với chi phí 12 tỷ đô

- HỎI 1: Sắp tới lễ tình nhân Valentine’s Day, sẽ thiếu hoa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hầu hết dân Mỹ hài lòng về cuộc đời của họ? ĐÁP 2: Tới 85% dân Mỹ nói thế.

.

QUẬN CAM (VB-7/2/2022) --- Hơn 80 ứng cử viên có tuyên bố ủng hộ lời Trump chụp mũ rằng bầu cử 2020 đã bị trộm hiện nay đang ra tranh cử các chức vụ cấp tiểu bang có nhiệm vụ điều hành, giám sát hay bảo vệ bầu cử.

.

Có ít nhất 51 ứng cử viên Cộng Hòa tuyên bố sai trái rằng Trump đã thắng cử trong bầu cử 2020 đang ra tranh cử chức Thống Đốc tại 24 tiểu bang, theo thống kê của States United Action, một tổ chức độc lập quan sát về bầu cử. Tại vài tiểu bang, nhiều người Cộng Hòa như thế đang tranh cùng 1 chức trong cùng kỳ sơ bộ.

.

Có ít nhất 21 người bịa đặt về bầu cử 2020 là gian lận bây giờ đang tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh tại 18 tiểu bang, một chức vụ cho họ quyền giám sát bầu cử ở tiểu bang của họ.

.

Có 11 người bịa đặt về bầu cử 2020 là gian lận bây giờ đang tranh chức Bộ Trưởng Tư Pháp, một chức vụ cho họ quyền lực về truy tố pháp lý và chỉ huy cảnh sát, an ninh.

.

--- Sở Văn Khố Hoa Kỳ (NARA) đã gửi một đơn vị truy tìm hồ sơ Bạch Ốc tới khu nhà Mar-a-Lago để thu hồi lại nhiều thùng tài liệu mà Trump đã lặng lẽ đưa ra khỏi Bạch Ốc về giấu ở nhà riêng, theo báo Washington Post.

.

Các thùng tài liệu bị tịch thu để đưa về Văn Khố lưu trữ có nhiêu tài liệu quan trọng về truyền thông, quà tặng và thư từ các lãnh đạo thế giới, mà theo báo WP, đưa về nhà Trump là vi phạm luật lưu trữ tài liệu liên hệ chức Tổng Thống (Presidential Records Act).

.

Trong các tài liệu Trump cầm nhầm về nhà và bây giờ được Văn Khố tịch thu trở lại có lá thư do lãnh tụ Bắc Hàn gửi Trump, thường được báo chí gọi là "thư tình Kim gửi Trump" -- và lá thư do cựu Tổng Thống Obama gửi cho Trump để lại trong Bạch Ốc trước khi Obama rời nơi này.

.

Tin trên được các báo The Hill và Axios tìm thêm các lời bình luận, ghi rằng các cố vấn của Trump nói là Trump đưa tài liệu về nhà riêng chỉ là để lưu niệm, không phải vì ác ý. Từ trong năm 2021, Văn Khố đã nói chuyện với các luật sư của Trump để thu hồi các tài liệu do Trump lặng lẽ cầm đi, trong đó có những lá thư nổi tiếng từ nhiều năm trước mà không thấy Trump nộp cho Văn Khố.

.

Các viên chức Văn Khố cuối cùng đã phải tới Mar-a-Lago trong tháng 1/2022 để tịch thu các tài liệu Trump lấy theo sai luật, và chở đi "nhiều thùng hồ sơ" đưa lên xe Sở Văn Khố.

.

--- Trump không hiểu vì sao các nhân viên Bạch Ốc không chia sẻ niềm vui với Trump, khi Trump cho chiếu đi chiếu lại các đoạn phim người bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021.

.

Bản tin AP ghi lời nhiều cựu viên chức Bạch Ốc khai trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, trong đó có lời khai cựu Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc Stephanie Grisham nói rằng Trump thích thú xem đi xem lại nhiều đoạn phim bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội 6/1/2021.

.

Tướng hồi hưu Keith Kellogg cũng khai trước Ủy Ban rằng nhân viên Bạch Ốc trong ngày 6/1/2021 thúc giục Trump có hành động tức khắc, nhưng Trump từ chối.

.

--- Eric Lander, cố vấn khoa học cho Tổng Thống Biden, bị cáo buộc đã bắt nạt các nhân viên cấp dưới và vi phạm chính sách an toàn nơi làm việc của Bạch Ốc, theo cuộc điều tra nội bộ Bạch Ốc cho biết, theo báo Politico.

.

Cuộc điều tra kéo dài 2 tháng kết luận là Eric Lander, Giám Đốc Phòng Chính Sách Khoa Học Kỹ Thuật, đã bắt nạt thô bạo nhiều nhân viên cấp dưới, kể cả cựu Cố Vấn Tổng Quát Rachel Wallace của Lander.

.

Sau khi có tin báo Politico phỏng vấn một số người liên hệ, Lander đêm Thứ Sáu đã gửi email tới tất cả các nhân viên trong Phòng Chính Sách xin lỗi về những lời nói thô bạo trong quá khứ.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 06/02 đến 16h ngày 07/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.815 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 16.809 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.704 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.147 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.988), Nghệ An (1.247), Đà Nẵng (935), Hải Dương (845), Thanh Hóa (789), Vĩnh Phúc (725), Phú Thọ (662), Hải Phòng (633), Nam Định (596), Hòa Bình (585), Bắc Ninh (510), Quảng Nam (461), Thái Nguyên (396), Thái Bình (387), Bình Định (313), Ninh Bình (293), Bắc Giang (289), Điện Biên (241), Lâm Đồng (233), Bình Phước (230), Quảng Bình (217), Gia Lai (215), Hưng Yên (208), Thừa Thiên Huế (199), Quảng Ninh (196), Lạng Sơn (179), Hà Nam (168), Cà Mau (146), Quảng Trị (135), Quảng Ngãi (134), Lào Cai (128), Sơn La (125), Yên Bái (115), Khánh Hòa (110), Hà Giang (105), Hà Tĩnh (104), Bà Rịa - Vũng Tàu (95), Đắk Nông (91), TP. Hồ Chí Minh (76), Cao Bằng (68), Tuyên Quang (64), Bình Thuận (62), Bắc Kạn (58), Bạc Liêu (48), Kiên Giang (48), Kon Tum (45), Bến Tre (43), Vĩnh Long (42), Phú Yên (38), Trà Vinh (30), Lai Châu (30), An Giang (29), Đồng Tháp (24), Tây Ninh (19), Bình Dương (14), Cần Thơ (10), Đồng Nai (8 ), Hậu Giang (8 ), Tiền Giang (6), Ninh Thuận (6), Long An (5).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 06/02 đến 17h30 ngày 07/02 ghi nhận 100 ca tử vong tại: Hà Nội (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (9), Thừa Thiên Huế (8 ), Kiên Giang (5), Bắc Ninh (4), Đà Nẵng (4), Hải Phòng (4), Trà Vinh (4), Vĩnh Long (4), Bạc Liêu (3), Bình Định (3), Bình Thuận (3), Cần Thơ (3), Lâm Đồng (3), Lào Cai (3), Bến Tre (2), Bình Dương (2), Đồng Nai (2), Tây Ninh (2), TP. Hồ Chí Minh (2), An Giang (1), Đắk Lắk (1), Đồng Tháp (1), Hậu Giang (1), Lạng Sơn (1), Long An (1), Nghệ An (1), Quảng Ngãi (1), Sóc Trăng (1), Thái Nguyên (1), Thanh Hóa (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 92 ca.





.

7 ngày Tết gần 3.800 ca cấp cứu vì đánh nhau, 30.160 ca cấp cứu vì đụng xe, 341 ca cấp cứu vì pháo nổ. Báo SKĐS - Thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết đến ngày mùng 7 Tết, các cơ sở y tế trên cả nước đã khám, cấp cứu trên 274.000 lượt bệnh nhân; Phẫu thuật hơn 17.000 ca cấp cứu... Sau 7 ngày nghỉ Tết đã có 30.160 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng sau 7 ngày nghỉ Tết đã có 341 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 30 ca so với cùng kỳ năm ngoái, may mắn là không có ca tử vong. Từ ngày mùng 1 đến mùng 7 Tết, cả nước có 3.789 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1,7% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 45% trong số đó (1.815 ca) phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 11 trường hợp tử vong. Cùng với đó, cả nước có tổng cộng 17.036 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 7,6% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 34 trường hợp đã tử vong.

.

Ngày đầu đi làm trở lại sau nghỉ Tết, Hà Nội bật tăng số F0 cao nhất từ trước tới nay. Báo SKĐS - Bản tin COVID-19 Hà Nội ngày 7/2 do Sở Y tế phát đi tối nay cho biết trong 24 giờ qua, TP phát hiện 2.988 ca bệnh mới, tăng gần 200 ca so với hôm qua và cao nhất từ trước tới nay, trong đó có 717 ca cộng đồng. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, cơ quan y tế đã phối hợp với tổ hỗ trợ điều trị COVID (nòng cốt là đoàn viên) cấp phát cấp tổng cộng 47.957 gói thuốc A tới tận nhà cho người nhiễm COVID-19 (trong đó có 11.720 gói từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp; các Trung tâm Y tế chuẩn bị 36.237 gói). Với túi B, cơ quan chức năng cũng đã chuẩn bị đủ cơ số theo quy định tại tủ thuốc của các trạm y tế. Riêng với túi C, Sở Y tế đã cấp 33.670 liều cho các đơn vị.





.

Hơn 600.000 học sinh SG đến trường sau kỳ nghỉ Tết. Báo Tiền Phong. Sáng 7/2, hơn 600 nghìn học sinh từ khối 7 đến 12 ở TPHCM đã trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ghi nhận tại trường THPT Mari Curie, quận 3, ngay từ sáng sớm, các em học sinh đã xếp hàng ở cổng để đo thân nhiệt trước khi vào trường nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

.

63 tỉnh, thành đón học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2/2022. Báo Tin Tức ghi nhận. Tối 7/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc các địa phương đón học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2/2022. Theo đó, khối mầm non và tiểu học có 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2/2022. Trong đó, có 53/63 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7/2/2022 đến ngày 14/2/2022. Khối THCS có 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2/2022. Trong đó có 57/63 tỉnh, thành phố cho 100% học sinh đi học trực tiếp từ ngày 8/2/2022. Khối THPT có 63/63 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đi học trực tiếp vào 7/2/2022. 100% các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 14/2/2022.





.

Lao động quay trở lại làm việc được hỗ trợ 3 tháng tiền nhà. Báo Thanh Niên. Người lao động (NLĐ) đang ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất được hỗ trợ tiền mặt trong 3 tháng. Ngoài ra, NLĐ quay lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ tiền nhà trong 3 tháng với mức cao gấp đôi. Đây là một trong những chính sách mới trong chương trình phục hồi kinh tế - xã hội được Bộ LĐ-TB-XH triển khai trong năm 2022. Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, để phục hồi thị trường lao động trong năm 2022, Bộ LĐ-TB-XH dự kiến tập trung thực hiện 5 chính sách hỗ trợ. Trong đó, gói hỗ trợ 6.600 tỉ đồng sẽ được dành hỗ trợ tiền mặt cho NLĐ đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm trong 3 tháng. Đối với NLĐ quay lại thị trường thì cũng sẽ hỗ trợ tiền nhà trong 3 tháng nhưng mức cao gấp đôi. Bên cạnh đó, NLĐ sẽ được vay vốn để phát triển sản xuất, với mức vay có thể tới hàng trăm triệu đồng.

.

Bộ Y tế thúc giục tiêm vaccine Abdala

Nhiều hàng quán Hà Nội kín khách

Tăng thêm hơn 250 chuyến bay

SG: Doanh nghiệp thành lập mới tăng cao.

Du lịch SG đạt doanh thu

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở miền Tây đóng cửa

Công an Sóc Trăng điều tra

Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Fla.) hôm Chủ Nhậ

Cựu Thống Đốc Cộng Hòa Chris Christie

Dân Biểu Zoe Lofgren

Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski

Tướng hồi hưu H.R. McMaster,

Bao giờ Quận Los Angeles gỡ bỏ lệnh cưỡng bách mang khẩu trang?

Bản xếp hạng thường niên

Lương của một người Mỹ trung bình tăng 5.7%

Tiểu bang California có 1,493 chiếc cầu

C-minus

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2:

trong tháng 2/2022. Báo SKĐS - Bộ Y tế vừa công văn gửi 12 tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 Abdala. Kiên quyết không để vaccine Abdala phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng. Các địa phương cần báo cáo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế theo quy định. Trong tháng 10 - 11/2021, Bộ Y tế phân bổ 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala cho các địa phương. Tại thời điểm phân bổ, Bộ Y tế đã xem xét nhu cầu sử dụng vaccine để đáp ứng kịp thời việc triển khai tiêm đủ 3 mũi vaccine Abdala cho nhóm người từ 19-65 tuổi. Tuy nhiên, theo báo cáo đến ngày 28/1/2022, số vaccine Abdala hiện còn tại các địa phương là 541.400 liều. Vaccine Abdala của Cuba được Bộ Y tế việc phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 17/9/2021, là vaccine COVID-19 thứ 8 được VN phê duyệt.sau nghỉ Tết. Báo VnExpress. Tại một số quán ăn trưa nay, khách hàng phải chờ gần một tiếng mới có đủ món dù đã đặt bàn trước. Trưa 7/2 (mùng 7 Tết), nhiều nhà hàng, quán cà phê tại Hà Nội đều kín khách, một số nơi còn trong tình trạng quá tải. Hôm nay là ngày đầu tiên các cơ quan, doanh nghiệp đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, nhu cầu ăn uống, tụ tập của dân công sở tăng cao đột biến. Chị Ngọc Anh, nhân viên một hãng công nghệ ở Đống Đa, cho biết khoảng 10h sáng phải gọi điện tới 8 nhà hàng mới đặt được được bàn tại một quán ăn cho 12 người trưa nay.đến sân bay Tân Sơn Nhất. Báo Người Lao Động. Trước nhu cầu đi lại tăng cao của người dân sau Tết, Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép các hãng hàng không tăng thêm hơn 250 chuyến bay trên các đường bay từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng cao đột biến đến các tỉnh phía Nam, đặc biệt qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP HCM) sau nghỉ Tết, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không tập trung nguồn lực về máy bay, tổ bay để tăng chuyến trên các đường bay từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam.Báo Đại Đoàn Kết. Tình hình thành lập doanh nghiệp tại TP HCM khởi sắc. Đây là tín hiệu tốt cho TP HCM thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022. Theo báo cáo của UBND TP HCM, có hơn 3.190 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, tăng 24,6% so với cùng kỳ. 4.850 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 36,3% so với cùng kỳ, tăng 498,9% so với tháng trước.khoảng 3.100 tỷ đồng trong dịp nghỉ Tết. Bản tin VOV. Thị trường du lịch dịp Tết Nguyên đán ở TP.HCM ghi nhận rất nhiều tín hiệu khả quan. Theo Sở Du lịch TP.HCM, từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 Tết Nhâm Dần, tổng doanh thu từ du lịch trên địa bàn đạt khoảng 3.100 tỷ đồng. Cụ thể, lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch trên toàn địa bàn TP.HCM khoảng 300.000 lượt khách, doanh thu khoảng 300 tỷ đồng. Khách lưu trú tại TP.HCM mang lại doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng. Khách sử dụng các dịch vụ du lịch khác như: ăn uống, vận chuyển,... là 1 triệu lượt, doanh thu khoảng 1.600 tỷ đồng., nói vì... lỗ vốn, hết xăng. Báo Tuổi Trẻ. Ngày 7-2, nhiều cửa hàng xăng dầu ở các huyện Phú Tân, Châu Phú và TP Châu Đốc (An Giang) tạm đóng cửa hoặc treo bảng “hết xăng”. Khi hỏi thì các nhân viên bán xăng đều bảo đã hết mấy ngày nay, xăng chưa về...tham ô, vụ cây cầu có vốn đầu tư 125 tỷ. Báo Giao Thông. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang thu thập tài liệu liên quan đến hạng mục xây dựng cầu Dù Tho. Ngày 7/2, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hạng mục xây dựng cầu Dù Tho. Động thái trên được thực hiện là do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang giải quyết nguồn tin về tội phạm “Tham ô tài sản”, xảy ra tại hạng mục xây dựng cầu Dù Tho.---t nói "các Phó Tổng Thống không thể đơn giản quyết định không xác nhận một cuộc bầu cử" -- như thế là bênh vực Mike Pence và nghịch ý Trump, sau khi Trump nói rằng lẽ ra Pence trong ngày 6/1/2021 có quyền lật ngược chiến thắng của Biden trong kết quả bầu cử 2020. Và nói như Trump, nghĩa là Phó Tổng Thống Kamala Harris vào đầu tháng 1/2025 có quyền tuyên bố Biden thắng cử mà không cần đếm phiếu bầu cử 2024.Bình luận viên Margaret Brennan trên đài CBS đã hỏi TNS Rubio là có đồng ý với Pence hay không, người hôm Thứ Sáu nói ông không có quyền lật ngược kết quả bầuc ử, Rubio nói là sau khi xem vấn đề, ông kết luận rằng các Phó Tổng Thống không có quyền không xác nhận cuộc bầu cử.Rubio nói, "Vâng, nếu Trump tái tranh cử, tôi tin Trump có thể thắng phiếu Biden, và tôi không muốn Kamala Harris có quyền ở cương vị Phó Tổng Thống lật ngược cuộc bầu cử đó và... đó là y hệt tôi kết luận hồi tháng 1/2021."---của New Jersey nói hôm Chủ Nhật rằng bà Ronna McDaniel (Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC) đang "bưng nước cho Donald Trump" (câu này nguyên văn: carrying water for Donald Trump - trong tiếng Việt có thể dịch là bưng bô hay bợ mông) sau khi RNC khiển trách 2 dân biểu đang ngồi trong Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 và RNC cũng tuyên bố "ngày 6/1/2021 là thảo luận chính trị hợp pháp" chứ không phải bạo loạn.Nói chuyện trên đài ABC trong chương trình “This Week,” Christie nói với người dẫn chương trình Martha Raddatz nói rằng nghị quyết RNC được hỗ trợ bởi 1 nhóm nhỏ người Cộng Hòa phần lớn là được cấy vào trong thời gian 4 năm TRump ở Bạch Ốc.Christie nói, "Đó là đa số trong 168 người. Và RNC, hầu hết, là cấy vào trong 4 năm Trump cầm quyền. Và do vậy, chắc chắn là Ronna Romney McDaniel đang bưng nước cho Trump. Và do vậy, chớ làm gì ầm ĩ hơn."---(Dân Chủ-CA) nói trên CNN với người dẫn chương trình Jim Acosta rằng Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đã nhận được rất nhiều tài liệu liên hệ từ chính phủ Trump.DB Lofgren giải thích rằng Ủy Ban không biết chắc là cần lời khai từ cựu Phó Tổng Thống Mike Pence hay không, vì các phụ tá của Pence đã ra kể hết những gì họ biết và đã nộp nhiều tài liệu.DB Lofgren nói rằng các hồ sơ các cú điện thoại lưu trữ từ Văn Khố rất nhiều, vì tất cả các cú điện thoại từ Bạch Ốc gọi đều lưu trữ, gọi ai, gọi bao lâu. Tất cả những người bước vào Phòng Oval Office (Phòng làm việc của Tổng Thống trong Bạch Ốc) đều được ghi lại họ ở phòng này bao lâu, họ là ai. Nghĩa là tất cả hồ sơ về hoạt động của Tổng Thống.---(Cộng Hòa - AK) hôm Chủ Nhật nói rằng Tổng Thống Biden nên xúc tiến đề cử 1 ứng viên Thẩm phán Tòa tối cao có thể được hỗ trợ từ cả Dân Chủ và Cộng Hòa, trong khi ghi nhận rằng bà sẽ "vinh dự" yểm trợ "một phụ nữ Mỹ da đen xuất sắc."Trong cuộc phỏng vấn chung với Thượng nghị sĩ Dân Chủ Joe Manchin của West Virginia trên CNN, chương trình "State of the Union," TNS Murkowski nói rằng nếu Biden đề cử đúng người được đồng thuận thì sẽ là điều cần thiết cho những người Mỹ trước giờ than thở là việc đề cử Thẩm phán đã bị chính trị hóa các năm gần đây.Thầm phán Tòa tối cao Stephen Breyer mới tháng trước tuyên bố sẽ nghỉ hưu, rời Tòa Tối Cao cuối nhiệm kỳ này sau 28 năm giữ chức ở tòa cao nhất này, TT Biden tái xác nhận lời hứa khi vận động 2020 là sẽ đề cử 1 phụ nữ da đen đầu tiên vào Tòa Tối Cao.TNS Murkowski trước giờ đã ủng hộ 79% các đề cử tư pháp của Biden, theo báo Politico, và mới năm ngoái (2021) đã bỏ phiếu phê thuận Ketanji Brown Jackson vào chức Thẩm phán Tòa kháng án thủ đô DC do Biden đề cử.---người từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia cho Trump, nói hôm Chủ Nhật 6/2/2021 rằng ông đồng ý với cựu Phó Tổng Thống Mike Pence rằng Trump sai lầm khi Trump nói Pence có quyền xóa sổ và lật ngược kết quả bầu cử 2020.McMaster nói trên chương trình "Face the Nation" rằng tất cả dân Mỹ nên đồng ý với Mike Pence, rằng cần tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và các định chế và tiến trình chính trị.Trump đã nói trước một cuộc tụ họp đông người ở Texas rằng lẽ ra Pence vào ngày 6/1/2021 có thể xóa sổ kết quả bầu cử 2020 và lúc đó Pence nên tuyên bố lật ngược kết quả để trao chiến thắng cho Trump, bất kể Trump thua phiếu Biden. Mike Pence hôm Thứ Sáu nói chuyện ở Florida, nói rằng Trump sai rồi, vì Pence, trong cương vị Phó Tổng Thống, không có quyền lật ngược bầu cử, và cần phải tôn trọng ý người dân vì lá phiếu của dân đã bầu cho Biden.Tướng McMaster cũng chỉ trích Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC khi Ủy ban này gọi cuộc bạo loạn 6/1/2021 chỉ là "cuộc thảo luận chính trị hợp pháp" --- McMaster nói đó là bạo loạn, vì đã tấn công vào Quốc Hội.---Barbara Ferrer -- Giám đốc Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles, bản thân không phải là bác sĩ y khoa -- nói rằng lệnh cưỡng bách mang khẩu trang sẽ được gỡ bỏ khi nào số người nhập viện xuống dưới mức 2,500 người và ở mức đó trong suốt 1 tuần lễ.Khi điều đó xảy ra, khẩu trang không cần cưỡng bách mang tại các sự kiện lớn ngoài trời như các trận bóng bầu dục ngoài sân vận động, cũng như các không gian lộ thiên trong trường học và các cơ sở chăm sóc trẻ em.Hiện nay Quận Los Angeles có khoảng 3,400 bệnh nhân COVID-19 đang nằm viện. Điều ghi nhận phần lớn bệnh nhân này nhập viện vì lý do khác, và dính dương tính COVID sau đó.---của báo Wall Street Journal đối với 9 hãng hàng không lớn nhất Hoa Kỳ dựa vào thành quả 2021, theo 7 lĩnh vực: tới đúng giờ, chuyến bay hủy bỏ, hoãn chuyến bay quá độ, chờ ở sân phi đạo quá 2 giờ, hành lý gửi lạc, khách hàng bị đẩy ra khỏi chuyến bay, và khách hàng than phiền.Danh sách theo thứ tự điểm cao nhất, dựa vào số liệu của Bộ Giao Thông Hoa Kỳ và nhu liệu phân tích không lưu masFlight là:1. Delta Air Lines. 2. Alaska Airlines. 3. Southwest Airlines. 4. United Airlines. 5. Allegiant Air. Đồng hạng-6. American Airlines. Đồng hạng-6. Frontier Airlines. 8. Spirit Airlines. 9. JetBlue Airways.Bản phân tích nói, hãng hàng không JetBlue có tỷ lệ cao nhất về hoãn chuyến bay, và các bất trắc làm hành khách ngồi trên phi cơ chờ ở phi đạo ít nhất 2 giờ đồng hồ.---cao hơn một năm trước. Tuy nhiên, có thể xem như trong 12 tháng qua dân Mỹ bị giảm lương, vì lạm phát là ở mức 7%.Sở Thống Kê Lao Động nói lương giờ trung bình tất cả dân Mỹ tăng 5.7% trong năm qua, nhưng mãi lực (sức mua) lại giảm vì lạm phát. Trong tháng 1/2022, lương giờ trung bình dân Mỹ là $31.63/giờ. Số lượng việc làm tạo ra trong tháng 1/2022 là 467,000 việc mới ngoài nông nghiệp.---bị xem là hư hỏng về cấu trúc, theo kiểm định của Sở Xa Lộ Liên Bang FHA. Nghĩa là, 5.8% cầu có ít nhất 1 yếu tố bị xem là ở điều kiện kém hay tệ hại (poor or worse). Chi phí sửa các cầu này để nâng cấp thành điều kiện tốt hay khá sẽ tới gần 12 tỷ đôla.Tính theo chiều dài các cầu tại California — có tới 53.7% dặm-cầu ở trong tình trạng khá hay kém (fair or poor), tính theo chỉ số cầu quốc gia NBI của Bộ Giao Thông.. Tệ hại nhất California là ở quận San Mateo County, nơi hơn 86% cầu là ở mức khá hay kém (fair or poor).. Tại Quận Cam, 60.2% cầu ở mức khá hay kém.. Tại quận San Bernardino County, 51.1% cầu khá hay kém.. Tại quận Riverside County, 46.8% cầu khá hay kém.. Tại quận Los Angeles, 35.6% cầu khá hay kém.Tính chung, tình hình cầu tại California theo bảng điểm của American Society of Civil Engineers là điểm— tức là, nằm giữa hai mức điểm: “Mediocre: Requires Attention” (Trung bình: cần chú ý) và “Poor: At Risk” (Kém: nguy hiểm).---Sắp tới lễ tình nhân Valentine’s Day, sẽ thiếu hoa?: Đúng thế. Các tiệm hoa khắp tiểu bang đang thiếu hoa, đặc biệt là hoa hồng đỏ. Cũng thiếu cả bình hoa thủy tinh. Dự kiến mọi thứ liên hệ sẽ tăng giá ít nhất 25% trong tuần lễ Valentine’s Day.Chi tiết:---Hầu hết dân Mỹ hài lòng về cuộc đời của họ?Tới 85% dân Mỹ nói thế. Theo thăm dò của Gallup, có 85% dân Mỹ nói hài lòng về cuộc đời của họ, trong khi chỉ 17% dân Mỹ nói hài lòng về hướng đi của Hoa Kỳ.Chi tiết: