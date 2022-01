Cô Diedre Thu-Hà Nguyễn, phó thị trưởng Garden Grove và là khoa học gia nghiên cứu về ung thư, tuyên bố ứng cử Dân Biểu tiểu bang, Địa Hạt 70 - Bộ Tư Pháp: liên bang đang điều tra các nhóm Cộng Hòa giả mạo đại cử tri ở 7 tiểu bang sau bầu cử 2020 - Hà Nội: 1 ca Omicron ngoài cộng đồng, dự kiến sau Tết dịch tăng. Bộ Y tế đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào VN dịp Tết. Sở Y tế Hà

Cô Diedre Thu-Hà Nguyễn, phó thị trưởng Garden Grove và là khoa học gia nghiên cứu về ung thư, chính thức tuyên bố ứng cử Dân Biểu tiểu bang, Địa Hạt 70 của Hạ Viện California, đại diện vùng có đông người Việt nhất hải ngoại.

QUẬN CAM (VB- 26/1/2022) --- Cô Diedre Thu-Hà Nguyễn, phó thị trưởng Garden Grove và là khoa học gia nghiên cứu về ung thư, chính thức tuyên bố ứng cử Dân Biểu tiểu bang, Địa Hạt 70 của Hạ Viện California, đại diện vùng có đông người Việt nhất hải ngoại. Thông Cáo Báo Chí ghi như sau.

“Cuộc bầu cử này là minh chứng cho sự đoàn kết,” Phó Thị Trưởng Diedre Thu-Hà nhấn mạnh. “‘Nói ít, làm nhiều, tạo tin tưởng với cư dân,’ đó là lời hứa của tôi. Khôi phục niềm tin của người dân đối với các nhà lập pháp. Khôi phục niềm tin đối với cộng đồng. Làm việc chung với nhau để cùng khôi phục niềm tin vào nền dân chủ,” cô Diedre Thu-Hà cho hay.

“Gia đình tôi hiểu rõ thế nào là chủ nghĩa cực đoan phá hủy một quốc gia. Cha tôi là cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến, đã tranh đấu chống lại Cộng Sản Việt Nam và từng bị đi tù đày sau khi Sài Gòn sụp đổ. Sau đó, chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà và vượt biên đến Mỹ để trốn khỏi chế độ độc tài,” cô nói thêm.

“Tôi ứng cử vì các vấn đề như tìm ra giải pháp hạn chế lạm phát kinh tế khiến vật giá leo thang làm ảnh hưởng đến đời sống chúng ta, cũng như tôi muốn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong vùng, giải quyết nạn vô gia cư, duy trì an toàn công cộng, và nỗ lực kết nối lưỡng đảng để tìm giải pháp chung cho các vấn đề xã hội,” nữ phó thị trưởng cho biết.

Cô Diedre Thu-Hà Nguyễn ứng cử dân biểu California, đại diện Địa Hạt 70, một địa hạt mới bao gồm vùng Little Saigon, cùng một phần hoặc toàn bộ các thành phố Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, Santa Ana, Stanton, và Los Alamitos.

Năm 2016, cô Diedre Thu-Hà Nguyễn đắc cử nghị viên Garden Grove, và hiện đảm nhiệm chức phó trị trưởng thành phố. Trong 23 năm qua, cô Thu-Hà là một khoa học gia nghiên cứu, xét nghiệm về bệnh ung thư, và di truyền. Anh Thomas, chồng cô Thu-Hà, cũng là một khoa học gia. Vợ chồng cô và ba con trai cư ngụ tại Garden Grove. Ngoài ra, cô còn có huyền đai đệ nhị đẳng môn Hiệp Khí Đạo.

--- Những người sở hữu súng tại San Jose, California, phải có thêm trách nhiệm về chi phí bạo lực súng. Trong cuộc bỏ phiếu đêm hứ Ba 25/1/2022, Hội đồng Thành phố thông qua luật mới, đưa San Jose thành nơi đâu tiên ở Mỹ yêu cầu người sở hữu súng trả lệ phí hàng năm cũng như tiền bảo hiểm trách nhiệm.

Thị Trưởng Sam Liccardo nói rằng hiện nay mỗi năm San Jose chi phí $442 triệu đô công quỹ từ các thiệt hại vì súng. Luật mới sẽ làm giảm gánh nặng đó. Luật mới sẽ cần thêm 1 thủ tục nữa vào tháng tới, trước khi hiệu lực sớm lắm là tháng 8/2022. Tuy nhiên, những người bênh vực quyền súng hăm dọa sẽ kiện luật mới ra tòa.

--- Nghề y tá lưu động có mức tăng thương vụ 35% trong năm 2020, và dự kiến sẽ tăng thêm 40% từ 2020 tới 2021, theo các con số thống kê của Staffing Industry Analysts.

Mike Press, người tuyển dụng y tá cho công ty nhân sự Judge, nói với AFP rằng lương của 1 y tá lưu động hiện nay có thể cao tới mức $8,000/tuần lễ. Nhưng trung bình lương y tá lưu động là khoảng $3,000-5,000/tuần lễ. Mỗi hợp đồng cho y tá lưu động là khoảng 3 tới 4 tháng.

--- Thành phố San Francisco đang gặp tăng vọt tội căm ghét người gốc Á trong khoảng thời gian từ 2020 tới 2021, với nạn nhân tăng từ 9 người lên tới 60 người (tức là tăng hơn 500%), theo thống kê Sở Cảnh Sát.

Thị Trưởng London Breed nói rằng bà tin con số thực sẽ cao hơn, vì nhiều người bỏ qua, không báo cáo cảnh sát.

Tổ chức bênh vực người gốc Á Stop AAPI Hate, bản doanh ở San Francisco, ghi nhận hơn 10,000 trường hợp tội căm ghét người gốc Á trên toàn quốc từ tháng 3/2020 tới tháng 9/2021.

--- Công ty phim ảnh Bravo đã chính thức sa thải nữ diễn viên Jennie Nguyen, người góp mặt trong bộ phim truyền hình “Real Housewives of Salt Lake City”.

Bản văn từ mạng lưới Bravo đưa ra bản văn cho biết nữ tài tử Jennie Nguyen sẽ không còn đóng trong phim ‘The Real Housewives of Salt Lake City’ nữa, và viết rằng công ty đã "thú nhận đã không có hành động thích nghi khi cô này phóng bài có tính tấn công lên mạng xã hội..."

Cô Nguyen gây tranh cãi vì một số bài viết cô phóng lên Facebook có tính kỳ thị màu da từ đầu tháng này. Những người dùng mạng Twitter đã tổng hợp những ảnh chụp màn hình từ trang Facebook của cô Nguyen suốt năm 2020, cho thấy Nguyen giễu cợt phong trào bênh vực da đen, đăng các bài ủng hộ da trắng cực đoan “White Lives Matter” và các bài chất vấn vê nguyên nhân cái chết của George Floyd. Cô Nguyen cũng phóng ra nhiều bài ủng hộ Trump cuồng nhiệt, và quan điểmc hống lại vaccine ngừa COVID-19.

Vài ngày trước khi bị sa thải, cô Nguyen đăng lời xin lỗi lên trang Instagram, viết rằng cô muốn "xác nhận" tình hình, "Tôi ân hận về những bài viết đó và tôi chân thực rất tiếc về những đau đớn các bài đó gây ra."

Nữ diễn viên Meredith Marks, cũng là một ngôi sao trong cùng dàn đóng phim “Real Housewives of Salt Lake City” viết rằng cô "phát bệnh vì các bài trên mạng của người cùng đóng phim với tôi lại thành kiến và kỳ thị sắc tộc như thế"...

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 25/01 đến 16h ngày 26/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.954 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 15.885 ca ghi nhận trong nước (tăng 186 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.571 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.884), Đà Nẵng (991), Bắc Ninh (865), Hải Phòng (702), Thanh Hóa (587), Quảng Nam (572), Bắc Giang (485), Vĩnh Phúc (465), Bình Định (433), Hòa Bình (425), Quảng Ngãi (396), Hưng Yên (387), Hải Dương (370), Nam Định (360), Bình Phước (315), Bến Tre (301), Quảng Ninh (297), Nghệ An (294), Thái Bình (270), Phú Thọ (270), Thừa Thiên Huế (255), Cà Mau (244), Thái Nguyên (235), Lâm Đồng (229), Lào Cai (202), Kon Tum (192), Lạng Sơn (154), Vĩnh Long (153), Khánh Hòa (145), Sơn La (140), Hà Nam (137), Tây Ninh (136), Hà Tĩnh (131), Ninh Bình (121), TP. Hồ Chí Minh (121), Quảng Bình (121), Quảng Trị (120), Điện Biên (117), Bà Rịa - Vũng Tàu (115), Tuyên Quang (110), Hà Giang (109), Yên Bái (100), Trà Vinh (96), Bình Thuận (87), Bình Dương (76), Đắk Nông (69), Cao Bằng (62), Hậu Giang (57), Đồng Tháp (54), Cần Thơ (44), Đồng Nai (39), Long An (39), An Giang (37), Lai Châu (32), Ninh Thuận (29), Kiên Giang (28), Sóc Trăng (26), Tiền Giang (26), Bắc Kạn (23), Gia Lai (3), Đắk Lắk (2).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 25/01 đến 17h30 ngày 26/01 ghi nhận 155 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (8 ) trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (1), Sóc Trăng (1), Đồng Tháp (1), An Giang (1), Bình Phước (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (19), Đồng Nai (11 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (9), Khánh Hòa (7 ca trong 02 ngày), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Kiên Giang (7), Cần Thơ (7), Bắc Ninh (6), Đồng Tháp (6), An Giang (6), Bến Tre (6), Bạc Liêu (5 ca trong 02 ngày), Sóc Trăng (5), Huế (5), Đà Nẵng (5), Quảng Ngãi (4 ca trong 02 ngày), Bình Thuận (4), Hậu Giang (4), Trà Vinh (3), Bình Phước (3), Tiền Giang (3), Lạng Sơn (2 ca trong 02 ngày), Bình Định (2), Hà Giang (2), Đắk Lắk (2), Tây Ninh (2), Cà Mau (2), Hải Dương (1), Ninh Bình (1), Đắk Nông (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 150 ca.

Hà Nội: 1 ca Omicron ngoài cộng đồng, dự kiến sau Tết dịch tăng. Báo SKĐS ghi rằng Ông Nguyễn Cao Cương - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, toàn thành phố đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có 1 ca cộng đồng. Sở Y tế cho biết ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng đầu tiên ở Hà Nội là bệnh nhân là nữ, sinh năm 1980 tại quận Đống Đa. Chị này là nhân viên vệ sinh buồng phòng tại khách sạn Grand Vista Hà Nội (là khách sạn thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định của thành phố). Bà Trần Thị Nhị Hà (Giám đốc Sở Y tế Hà Nội) báo cáo, hiện các ca mắc vẫn tăng cao, lượng ca mắc trong cộng đồng chiếm khoảng 30%. Người đứng đầu Sở Y tế nhận định, sau dịp Tết Nguyên đán số ca mắc COVID-19 sẽ còn tăng cao hơn nữa. Chính vì vậy, ngành y tế Thủ đô đã xây dựng các phương án phòng chống sự lây lan của biến chủng mới, trong đó, đảm bảo được mục tiêu là giảm tỷ lệ chuyển tầng, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong. "Ngành y tế sẵn sàng không có ngày nghỉ lễ Tết để phục vụ người dân trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng. Sở Y tế đề nghị các đơn vị quận, huyện đảm bảo tỷ lệ an toàn là mức 95% bệnh nhân điều trị tại nhà; chỉ khoảng 5% điều trị tại cơ sở y tế…", bà Hà thông tin.

Bộ Y tế đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào VN dịp Tết. Báo SKĐS ghi rằng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ngày 26/1 ký văn bản về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Văn bản được gửi đến các Bộ: Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bến xe Hà Nội vắng ngày cận Tết. Báo Tiền Phong kể, Tết Nguyên Đán 2022 đã cận kề nhưng các bến xe lớn ở Hà Nội vẫn trong cảnh vắng lặng. Lác đác có vài xe rời bến chỉ với vài ba hành khách. Khác hẳn với mọi năm, vào những ngày cận Tết Nguyên đán năm nay, bến xe khách ở Hà Nội rơi vào cảnh thưa vắng chưa từng có.

Sở Y tế Hà Nội: Không được từ chối bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán. Bản tin VTC ghi rằng Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Trong văn bản gửi các cơ sở y tế trực thuộc, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị thường trực 4 cấp gồm trực lãnh đạo, xử lý đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính – hậu cần; trực bảo vệ - tự vệ.

SG tiêm vắc xin Covid-19 xuyên tết, không phân biệt thường trú, tạm trú. Báo Thanh Niên ghi nhận rằng trong những ngày tết, người ở TP.HCM có thể đến các địa điểm trên 22 quận, huyện và TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19, không phân biệt thường trú, tạm trú và không cần đăng ký danh sách trước. Ngày 26.12, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trước các diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, sự xuất hiện của biến thể Omicron, để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại (mũi 3) để tăng cường miễn dịch, hiệu quả phòng bệnh cho người dân. Theo đó, TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân bằng cách vẫn tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên địa bàn 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Khánh Hòa là vùng xanh, rộn ràng đón Tết.

Bắc Ninh triển khai đường dây nóng tư vấn

Đắk Lắk yêu cầu thu hồi văn bản cách ly 7 ngày

Nhiều doanh nghiệp ở Ninh Bình đứng trước nguy cơ thiếu hụt lao động

Đề xuất mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ tháng 2.

Báo SKĐS ghi rằng cho dù ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 cao nhất khu vực Nam Trung Bộ nhưng việc thích ứng an toàn được triển khai mạnh mẽ ở Khánh Hòa. Địa phương này cũng vừa chính thức ban hành quyết định thay đổi cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo Quyết định do ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký ban hành về thay đổi cấp độ dịch COVID-19 thì cấp độ dịch COVID-19 hiện tại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là cấp độ 1: Nguy cơ thấp với COVID-19 (bình thường mới), tương ứng với màu xanh. Cùng với việc chuyển cấp độ dịch, những ngày này Khánh Hòa đang rộn ràng chuẩn bị các chương trình, tiết mục mừng xuân Nhâm Dần. 2 điểm thăm quan độc đáo của tỉnh là Công viên Yến Phi và phố Lồng đèn (TP. Nha Trang) đã trang hoàng đủ các hạng mục, thu hút đông đảo khách du lịch và người dân đến xem. Ở nhiều làng chài cũng chuẩn bị các tiết mục truyền thống để mừng xuân. Hàng loạt khu du lịch, khách sạn cũng sẵn sàng đón khách trong trạng thái bình thường mới với COVID-19...sức khỏe cho người mắc COVID-19 tại nhà. Bản tin VOV ghi rằng người dân tỉnh Bắc Ninh có thể quay số từ cố định nội hạt bằng cách trực tiếp bấm 1022, người dân ngoại tỉnh có thể gọi trực tiếp số 02221022 để được tư vấn, hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà.với người dân về quê ăn Tết. Báo Lao Động ghi rằng Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ đã yêu cầu đơn vị tuyến dưới thu hồi văn bản buộc người dân từ xa về quê ăn Tết phải cách ly 7 ngày. Chiều 26.1, ông Y Nhân Mlô - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã yêu cầu Trạm y tế xã Ea Blang thu hồi văn bản yêu cầu người dân từ xa về quê ăn Tết phải cách ly 7 ngày. Cán bộ y tế một phần vì lo lắng cho sức khỏe người dân và cũng hiểu nhầm văn bản, dẫn tới việc yêu cầu công dân cách ly không đúng quy định, ông Y Nhân Mlô cho hay.vì dịch. Báo Tài Nguyên & Môi Trường ghi nhận rằng hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 39 ổ dịch Covid-19 đang hoạt động, trong đó nhiều ổ dịch xảy ra tại công ty, doanh nghiệp. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động. Với 1.426 ca bệnh được ghi nhận tại 39 ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; trong đó có hàng trăm công nhân lao động được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và hàng nghìn trường hợp F1 phải cách ly, điều trị. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải cho công nhân lao động tạm nghỉ việc để phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động.Bản tin Vietnamnet ghi nhận rằng có rất nhiều ý kiến đề xuất mở cửa đón khách quốc tế càng sớm càng tốt, không cần chờ đến 30/4-15. Theo chuyên gia dịch tễ học, chúng ta chỉ đóng cửa khi chờ vaccine, còn đạt miễn dịch rồi thì đóng đến bao giờ. Tại hội thảo “Thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế” chiều 24/1, ông Trương Gia Bình, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân (Ban IV) nhấn mạnh: "Thật vô lý nếu chúng ta không mở du lịch hoàn toàn". Ông lý giải, việc mở hay không mở cửa đón khách quốc tế thì tình hình dịch trong nước vẫn thế. Bản chất vấn đề phòng chống dịch là tiêm vaccine và các biện pháp giãn cách cần thiết. Việc mở cửa đón khách quốc tế cũng không làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong nước. Điều đó minh chứng qua việc gần 9.000 khách đến Việt Nam hai tháng qua mà vẫn đảm bảo an toàn. Chưa kể, ông Bình cho rằng, không mở cửa du lịch quốc tế là đi ngược lại chính sách của Chính phủ - mong muốn phục hồi kinh tế. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc làm của hơn 2,5 triệu lao động, tác động đến nhiều ngành kinh tế khác, khiến Việt Nam tự đánh mất cơ hội. Chưa kể, nhiều doanh nghiệp đã vượt ngưỡng chịu đựng.---Báo OC Register hôm 25/1/2022 viết rằng thành viên 1 tổ chức California có tên là Patriot Force mới khởi sự xin tiền và gõ cửa nhiều nhà cư dân địa phương trong nỗ lực họ gọi là sửa chữa nạn "gian lận bầu cử ở Quận Cam."Nhưng Neal Kelley, Giám đốc Phòng Bầu Cử Quận Cam, nói những gì nhóm đó đưa ra đều là thông tin sai sự thật. Báo OC Register nói rằng hơn 60 tòa án khắp Hoa Kỳ đã bác bỏ các đơn kiện về "gian lận" bầu cử vì không có căn cứ nào hết, sau nhiều lần đếm phiếu lại và kiểm tra hậu bầu cử.Bản tin nói nhóm Patriot Force thành lập từ 1 số nhà hoạt động từ San Jose và Roseville, bây giờ mới hoạt động ở Quận Cam. Họ tới phát truyền đơn từng nhà, gửi emails với những tuyên bố sai lạc về bầu cử 2020. James Peters, một cố vấn tài chánh nói rằng ông thiện nguyện cho nhóm Patriot Force, từ chối tiết lộ về số người trong tổ chức của ông. Báo OC Register nói những gì nhóm Patriot Force viết đều là sai lạc.---hôm Thứ Ba 25/1/2022 lần đầu tiên xác nhận các công tố liên bang đang điều tra các nhóm đại cử tri giả mạo do Cộng Hòa dựng lên ở nhiều tiểu bang trong tháng 12/2020 để đưa Trump bám ghế Tổng Thống.Các chứng thư giả mạo đó đã nộp vào Văn Khố Quốc Gia bởi các đại cử tri Cộng Hòa ở Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada và New Mexico. Các viên chức ban vận động của Trump, dẫn đầu bởi luật sư Rudy Giuliani, đã chỉ huy nổ lực dựng lên các đại cử tri giả.Mới tuần trước, 1 cựu phụ tá của Trump lên đài TV và thú nhận đã dàn dựng, tổ chức các nhóm đại cử tri giả để đưa TRump lên, bất kể Biden đã thắng phiếu. Có ít nhất 2 Bộ Trưởng Tư Pháp nói họ đã chuyển hồ sơ lên xin Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ điều tra, trong đó Dana Nessel, Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan, nói rằng bà tin các nhóm giả đại cử tri đã vi phạm luật tiểu bang và liên bang.Hôm Thứ Ba 25/1/2022, Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Lisa Monaco nói với CNN rằng Bộ đã nhận các hồ sơ chuyển lên, và các công tố đang xem xét, điều tra.----(Dân Chủ, California) hôm Thứ Ba 25/1/2022 cho biết sẽ tái tranh cử chức Dân Biểu trong bầu cử giữa kỳ 2022. Như thế, tranh cử năm nay là nhiệm kỳ thứ 19 của bà ở Hạ Viện, chủ đề chính sẽ là giúp trẻ em San Francisco.Bà nói trong video dài 3 phút khi khởi động cuộc vận động tranh cử, ca ngợi thành quả Dân Chủ trong thập niên qua, nhưng nói nền dân chủ bây giờ đang gặp cơ nguy, và cần phải làm nhiều hơn để cải thiện đời sống người dân.Cũng nên nhắc, sau khi Dân Chủ thắng lớn trong bầu cử giữa kỳ 2018, bà nói bà sẽ về hưu sau năm 2022. Bà là mục tiêu liên tục bị Cộng Hòa tấn công, trong ngày bạo loạn 6/1/2021, nhiều người cực đoan khi tấn công tòa nhà Quốc Hội đã hăm dọa sẽ tìm bắn bà.---trong hồ sơ nộp lên tòa để kiện công ty Twitter, để đòi công ty này phục hồi tài khoản của Trump đã bị xóa sổ sau ngày bạo loạn 6/1/2021.Luật sư của Trump lý luận trong hồ sơ tòa rằng công ty Twitter âm mưu chung với chính phủ để siết "nội dung bảo thủ" ([conservative] content) trên mạng xã hội, trích theo một bản văn từ Hạ Viện. Nhưng luật sư của Twitter chỉ ra rằng luật sư của Trump bóp méo bản văn Hạ Viện, vì bản văn Hạ Viện không nói về "nội dung bảo thủ" mà là nói về "nội dung cực đoan và tin sai lạc" ('misinformation and extreme content).Nghĩa là, ngay hồ sơ tòa, luật sư của Trump cũng đưa ra tin vịt, bóp méo chữ nghĩa. Bên cạnh Twitter, nhiều mạng khác cũng đã xóa tài khoản của Trump vì cho là Trump viết toàn tin bịa đặt -- như các mạng Facebook, Instagram, Twitch và Snapchat, trong khi YouTube chỉ tạm ngưng tài khoản của Trump.Nhưng Trump ưa thích nhất là dùng mạng Twitter, nơi hàng ngày Trump có 88 triệu người theo dõi. Lý do các mạng xóa tài khoản Trump là vì Trump đăng tin giả, gây bạo loạn.---và 9 thành viên khác hôm Thứ Ba 25/1/2021 đã khai vô tội trước tòa đối với các cáo buộc liên hệ tới bạo loạn ngày 6/1/2021, theo tin CNN.Rhodes và các đồng nghi can bị truy tố về tội nổi loạn. Người thứ 11 trong nhóm Oath Keeper bị truy tố tội nổi loạn là Edward Vallejo đã vắng mặt trong buổi điều trần trước tòa.Một đại bồi thẩm đoàn đã truy tố Rhodes về tội chỉ huy nhóm Oath Keepers tới thủ đô Washington, D.C., hôm 6/1/2022, trữ vũ khí, tổ chức nổi loạn để giúp Trump bám ghế Tổng Thống. Một luật sư của Rhodes nói với báo The Hill tuần qua rằng hồ sơ truy tố Oath Keepers chỉ là dàn dựng hư cấu, y hệt như tiểu thuyết John Grisham (nhà văn nổi tiếng về tiểui thuyết trinh thám, hìnhs ự).---cao hứng, cầm lòng không đặng, đã ôm hôn túi bụi nữ diễn viên Ấn Độ Shilpa Shetty trước ống kính TV, làm phiền cô này tới 5 năm. Trong một sự kiện gây ý thức chống AIDS trong năm 2007, Gere hôn cô trên sân khấu và đó là lý do cô bị cáo buộc về tội làm mất thuần phong mỹ tục Ấn Độ.Trong tuần này, một Chánh án Ấn Độ ra phán lệnh rằng nữ diễn viên Shilpa Shetty, 46 tuổi, bị cáo buộc "vô căn cứ" vì cô chỉ là nạn nhân của một cú hôn hồn nhiên. Hình trên trên TV cho thấy Gere hôn cô Shetty trên bàn tay, rồi ôm cô, và hôn liên tục vào bên má cô. Các nhóm Ấn Độ Giáo nổi giận, đã tố cô làm hỏng giá trị Ấn Độ.Lúc đầu, một Chánh án ra lệnh truy nã để bắt cả hai diễnv iên. Nhưng hồ sơ đối với Gere được bỏ nhanh chóng, duy vẫn giữ hồ sơ khiếu kiện cô Shetty cho tới tuần này. Một luật sư của cô Shetty nói với báo The Guardian rằng hồ sơ khởi tố dựa trên sự kiện cô "không phản đối" cú hôn của Gere.---ngày 6/1/2021 có tên là “Stop the Steal” và là người hồi tháng 12/2021 đã ngồi 8 giờ đồng hồ khai trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn, hôm Thứ Ba 25/1/2022 tuyên bố rằng y hy vọng Bạch Ốc [của Biden] "sẽ cháy rụi."Y lên mạng Telegram, nơi người cực hữu ưa tụ họp, viết, "Tôi vẫn hy vọng Thượng Đế dùng sấm sét đánh xuống, thiêu rụi Bạch Ốc, vì Biden đang giết người Mỹ cả trái và phải." Rồi y lập lại, viết bằng chữ in, nói là "TÔI HY VỌNG SẼ 2 ĐỢT SÉT ĐÁNH." Có vẻ như y nhắc tới 1 sự tích trong Kinh Thánh Cựu Ước.---những người từng nêu ý kiến tịch thu các máy bầu phiếu sau bầu cử 2020, bây giờ đang lảng xa đối với bản thảo sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ Trưởng Quốc Phòng đưa quân tịch thu tất cả máy bầu phiếu.Trong nhóm cố vấn, xúi giục Trump tịch thu máy, có các luật sư Sidney Powell và Lin Wood, có cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn, và Tổng quản trị công ty Overstock là Patrick Byrne, theo báo Daily Beast hôm Thứ Ba 25/1/2022.Bây giờ Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 muốn biết xem ai đã viết bản thảo sắc lệnh đó cho Trump, trong khi các phóng viên Mỹ săn lùng các chi tiết về âm mưu tịch thu máy bầu phiếu đó.Byrne nói với báo Daily Beast rằng bản thân ông và Tướng [Michael] Flynn không biết và không hề đưa bản thảo sắc lệnh đó cho Trump trong ngày 18/12/2020.Trong khi đó Flynn nói với một số người rằng ông không biết chuyện bản thảo sắc lệnh đó. Wood thì nói tuần trước là "không dính gì tới" bản văn đó.Bà Powell từ chối trả lời báo chí về câu hỏi có phải bà soạn bản văn sắc lệnh hành pháp để tịcht hu máy bầu phiếu. Tuy nhiên, có 4 nguồn tin nói với báo Daily Beast rằng họ nghĩ là bà Powell soạn văn bản đó, nhưng cũng có thể là Giuliani.---: Trong nhóm bạo loạn 6/1/2021 có 1 nhà văn?Đúng thế, đó là Kenneth Rader. Báo Siouxland hôm 24/1/2022 ghi rằng FBI đã bắt giam, truy tố một cư dân thành phố Sioux City của tiểu bang Iowa vì đã tham gia bạo loạn 6/1/2021. Đó là Kenneth Rader. Hiện thời Rader được tự do tạm trong khi chờ ra tòa. Dự kiến Rader tuần này sẽ ra tòa thủ đô bằng trực tuyến qua Zoom vào Thứ Năm 27/1/2022. Rader mới xuát bản 1 tác phẩm về quá khứ nghiện ma túy và thời gian 3 thập niên ngồi trong tù của y.Chi tiết:---Cá mập thù nhất là dân Mỹ và Úc?: Thống kê 2021 ghi cá mập tấn công nhiều nhất là dân Mỹ, rồi Úc. Thống kê từ International Shark Attack File ghi rằng trong năm 2021, Mỹ đứng đầu thế giới với 47 trường hợp cá mập tấn công mà không vì khiêu khích. Tính trên toàn cầu, trong năm 2021, có 73 trường hợp cá mập tấn công người trong khi không khiêu khích, và 39 trường hợp tấn công có khiêu khích. Nhiều thứ nhì, sau Mỹ là Úc, với 12 trường hợp cá mập cắn mà không hề có khiêu khích.Chi tiết: