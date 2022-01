Các Ca Nhiễm Và Chết Chóc Do COVID-19 Gia Tăng Trở Lại Ở Các Viện Dưỡng Lão

Các ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh ở các viện dưỡng lão do làn sóng Omicron, chết chóc cũng theo đó mà tăng cao. Biến thể Omicron đã đẩy các nhà dưỡng lão phải lùi lại một bước.

(Nguồn: Unsplash.com)

Các ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh ở các viện dưỡng lão do làn sóng Omicron, chết chóc cũng theo đó mà tăng cao, gây khó khăn và hạn chế đối với việc thăm nom của cũng như ảnh hưởng đến một nỗ lực mới nhằm vận động thêm nhiều người cao tuổi và nhân viên nhà dưỡng lão tiêm mũi vắc xin cơ bản và mũi thứ 3, theo trang APnews đưa tin ngày Chủ Nhật, 16 tháng 1 năm 2022.





Các khu dưỡng lão từng là tâm điểm chết chóc ở Hoa Kỳ trong giai đoạn đầu của đại dịch vào năm 2020, trước khi vắc xin cho phép nhiều cơ sở mở cửa cho thăm viếng trở lại vào năm ngoái. Tuy nhiên, biến thể Omicron đã buộc các nhà dưỡng lão lùi lại một bước.





Theo Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC), các viện dưỡng lão đã báo cáo con số gần kỷ lục khoảng 32,000 ca nhiễm COVID-19 trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 1 năm 2022, tăng gần gấp 7 lần so với một tháng trước đó.





Trong cùng tuần, có tổng cộng 645 người chết do COVID-19 trong các khu dưỡng lão, tăng 47% so với cùng kỳ trước đó. Thậm chí có những lo ngại rằng số người chết có thể còn tăng cao hơn nhiều trước khi Omicron càn quét qua.





Bất chấp những con số thống kê tăng lên, tình hình lại không nghiêm trọng như vào tháng 12 năm 2020, khi số người chết trong viện dưỡng lão mỗi tuần lên tới khoảng 6,200 người. Theo CDC, tỷ lệ tiêm phòng cao hiện nay ở các nhà dưỡng lão, với khoảng 87% đã tiêm chủng đầy đủ là tấm khiên chắn đỡ trước làn sóng Omicron. Hai mũi tiêm cơ bản và mũi thứ 3 phòng COVID-19 đã cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại rủi ro mắc bệnh nặng, phải vào bệnh viện và chết chóc. Tuy nhiên, người cao tuổi, nhất là người có bệnh lý nền dù đã tiêm vắc xin vẫn rất dễ nhiễm vi rút.





Các quan chức viện dưỡng lão cho biết họ đang đối phó với làn sóng bùng phát bằng cách hạn chế khách thăm chỉ được đến các khu vực chung thay vì vào phòng riêng, và áp đặt trở lại giãn cách xã hội.





Một số bang, như New York, đã áp dụng các biện pháp riêng như là yêu cầu xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính với khách đến thăm, đồng thời cung cấp khẩu trang phẫu thuật cho tất cả người đến khu dưỡng lão.

Các nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ cũng đang nỗ lực tăng số lượng người và nhân viên tiêm phòng, đặc biệt tiêm mũi thứ 3. Cho đến nay, đã có 63% người cao tuổi trong các viện dưỡng lão trên toàn quốc gia được tiêm mũi thứ 3; khoảng 83% nhân viên viện dưỡng lão đã được tiêm phòng đầy đủ, nhưng chỉ có 29% đã tiêm thêm mũi thứ 3.





Theo CDC, khoảng 57,200 nhân viên viện dưỡng lão đã nhiễm COVID-19 trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 1 năm 2022, tăng hơn 10 lần so với một tháng trước đó. Cho đến nay đây cũng là con số cao nhất được ghi nhận trong đại dịch.





Sharon Wheeler đã sốc khi biết rằng người cha 88 tuổi, mắc chứng mất trí nhớ của bà gần đây đã bị nhiễm COVID-19 tại một viện dưỡng lão ở Naperville, Illinois. Bà nói rằng bà nghi ngờ khách vào thăm đã mang COVID-19 lây lan vào nhà dưỡng lão.





“Tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cha mình sẽ không bị nhiễm COVID-19 bởi vì tôi đã quá kinh hoàng. Tôi không muốn mất cha vì con vi rút này,” bà Sharon chia sẻ.





Eric Feigl-Ding, nhà dịch tễ học và thành viên cấp cao tại Liên Đoàn Khoa Học Gia Hoa Kỳ (Federation of American Scientists) cho biết vắc xin chỉ là một trong nhiều công cụ nên được sử dụng để bảo vệ người già chống lại Omicron. Ông khuyến khích xét nghiệm khách đến thăm, yêu cầu bắt buộc tiêm mũi thứ 3, sử dụng khẩu trang y tế N95 và trang bị các bộ lọc không khí chất lượng cao.

“Chúng ta cần xây dựng một ‘pháo đài’ xung quanh để bảo vệ các viện dưỡng lão, nhưng chúng ta lại không làm liền, và đó là lý do tại sao các ca bệnh đang tăng lên. Số ca nhập viện và chết chóc rồi sẽ tăng theo cấp số nhân,” ông Feigl-Ding cảnh báo.

Biến thể Omicron đã giáng một đòn kinh hoàng vào cuối tháng 11 vừa qua đối với viện dưỡng lão ở New Hampshire do Todd Fernald điều hành. Cơ sở có tên là Webster at Rye, nơi 100% người cao tuổi và nhân viên đã được tiêm chủng đủ 2 mũi cơ bản nhưng không tiêm mũi thứ 3.

“COVID đã càn quét tòa nhà trong tích tắc,” ông Fernald nói và nhớ lại vào đúng ngày dự kiến tiêm mũi thứ 3, một đợt bùng phát xảy ra đã khiến 6 người chết, làm hàng chục người khác và 20 nhân viên bị nhiễm. Kể từ đó, gần như tất cả người cao tuổi trong nhà dưỡng lão đã được tiêm mũi vắc xin thứ 3, và nhân viên cũng đang tiêm mũi thứ ba.