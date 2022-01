Văn Phòng Harley Rouda Bàn Giao Hoạt Động Trợ Giúp Cư Dân Gốc Việt Cho Ứng Cử Viên Quốc Hội Jay Chen

cô Alyssa Napuri phát biểu tại ngày thực tập phỏng vấn

Vào sáng ngày Thứ Năm 13/01/2022, tại văn phòng Việt Báo, đại diện ban vận động tranh cử của cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda đã chính thức bàn giao hoạt động trợ giúp miễn phí cư dân điền đơn và phỏng vấn thi quốc tịch sang cho văn phòng Jay Chen- ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45.



Dịch vụ miễn phí trợ giúp cư dân gốc Việt của văn phòng Harley for Congress đã bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2021. Ban đầu là việc trợ giúp cư dân điền các mẫu đơn xin nhập tịch (N-400, I-912), sau đó mở rộng thêm các ngày thực tập phỏng vấn thi quốc tịch. Các hoạt động này đã được sự tán thưởng của rất nhiều người trong cộng đồng người Việt ở Quận Cam, khi họ chuẩn bị thi quốc tịch nhưng có giới hạn về vấn đề ngôn ngữ cũng như hiểu biết về luật lệ.



Trong năm 2021, ông Harley Rouda vẫn hoạt động tái tranh cử vào chức vụ dân biểu liên bang Điạ Hạt 48, chiếc ghế mà ông đã nắm giữ trong nhiệm kỳ 2019-2020, nhưng đã thua sát nút bà Michelle Steel trong kỳ bầu cử 2020. Tuy nhiên, vào cuối năm 2021, bản đồ địa hạt bầu cử mới đã được công bố với nhiều thay đổi quan trọng. Địa Hạt 48 mới không bao gồm những khu vực mà ông Rouda đã từng phục vụ. Khu vực Little Saigon và vùng lân cận- nơi có đông đảo người Việt sinh sống- nay thuộc Địa Hạt 45 mới, là địa hạt mà ông Jay Chen (Đảng Dân Chủ) đã tuyên bố ra tranh cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang từ đầu năm 2021. Vì vậy, sau khi ông Rouda tuyên bố sẽ ngừng chiến dịch tranh cử trong năm 2022, ông Chen đã bày tỏ ý định duy trì hoạt động trợ giúp cư dân này.



Cô Alyssa Napuri- Trưởng Ban Tranh Cử của ông Harley Rouda- đã thông báo buổi thực tập phỏng vấn hôm 13/01/2021 sẽ là buổi hoạt động cuối cùng do văn phòng Harley For Congress tổ chức. Cô đã gởi lời cảm ơn đến 4 tình nguyện viên đã tham gia trong suốt năm 2021. Cô rất tiếc là văn phòng của cô không thể tiếp tục duy trì hoạt động giúp đỡ cư dân gốc Việt rất thiết thực này. Văn phòng Harley For Congress hãnh diện đã trợ giúp được nhiều người trong năm qua. Cô rất vui khi văn phòng tranh cử của ông Jay Chen đã tiếp xúc và bày tỏ mong muốn được thực hiện các ngày trợ giúp điền đơn và thực tập phỏng vấn cho cư dân gốc Việt.



Ông Jay Chen đã có mặt để lần đầu tiên gặp gỡ các tình nguyện viên và các cư dân tham dự trong ngày thực tập phỏng vấn. Ông cho biết mình xuất thân từ một gia đình Đài Loan di dân, cho nên rất thông cảm với khát vọng trở thành công dân Mỹ của cộng đồng Việt. Ông cũng thông cảm với những khó khăn mà người di dân phải đối mặt trong quá trình hội nhập vào xã hội Mỹ. Nếu có cơ hội đắc cử vào chức vụ liên bang, ông hứa sẽ đấu tranh cho quyền lợi cho các cộng đồng di dân. Ông Chen cảm ơn ông Rouda đã khởi đầu dịch vụ trợ giúp cư dân, và văn phòng của ông sẽ tiếp nối công việc này trong năm 2022.



Bốn cư dân có mặt trong ngày hôm đó đều đã có ngày thi quốc tịch trong tháng 1 và tháng 2 2022. Ông Jay Chen cũng đã “lì xì” cho họ vì năm mới Nhâm Dân đã gần kề. Ông chúc mọi người sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ trong năm mới.

Bà Hương Phạm đã đại diện các cư dân gởi lời cảm ơn đến cả hai văn phòng của ông Harley Rouda và Jay Chen. Bà cho biết những kỳ thực tập phỏng vấn là rất hữu ích cho bà khi chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch sắp tới.



Các thiện nguyện viên- đã đóng vai trò người phỏng vấn để giúp cư dân thực tập trả lời- cho biết họ rất vui khi biết rằng dịch vụ trợ giúp cư dân này sẽ được tiếp tục. Cho dù làm việc dưới danh nghĩa của văn phòng nào, họ hãnh diện vì đã góp phần vào việc phục vụ cho công đồng người Việt tại Quận Cam.



Quí cư dân có nhu cầu tham gia vào các dịch vụ trợ giúp thi quốc tịch trong tương lai vẫn liên lạc với:

Hưng Doãn

Cell: 310 985 0908

Email: nguoivietnam06@gmail.com

Ông Jay Chen (trái) cùng một số tham dự viên và tình nghuyện viên





