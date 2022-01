Món Chay Việt Nam với Thịt Beyond



Vietnamese Vegetarian Dishes with Beyond Meat

Beyond and Impossible là hai món thịt chay, làm bằng rau, củ và đậu và ngũ cốc sản xuất tại Hoa Kỳ. Hiện tại đã là những burgers có bán tại McDonald’s, Burger Kings v.v… Mình có thể dùng thịt chay Beyond để làm những món ăn Việt Nam có hương vị đậm đà, giống ăn mặn hằng ngày như Bánh Hỏi, Phở, Đậu ve xào …

Sư Mathieu Ricard nói: Ăn chay giúp mình không ăn thịt và cá là để cứu mạng người khác. Đây là một quan điểm hợp lý và nhân ái nhất.

https://youtu.be/QPx0ctDzx2c

Beyond and Impossible products are Plant-based meats made in the USA. Both Impossible and Beyond burgers are now in McDonald’s, Burger King, and other American Restaurants that offer meatless dishes for Vegetarian patrons.

Vietnamese dishes we can make using plant-based meat are: Rice Vermicelli cake, Beyond meat with Green Beans, Vietnamese Noodle Soup, etc…

Ven. Mathieu Ricard says, “The main reason not to eat meat and fish is to spare others' lives… This is a most reasonable and compassionate point of view.”

