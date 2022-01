Cáo Bạch Tang Lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Sỹ (1932-2022)

Hôm nay là ngày 5/1/2022. Ngày mai là tròn 1 năm tính từ ngày Trump kích động cả ngàn người bạo loạn 6/1/2021 tấn công tòa nhà Quốc Hội Mỹ. Tổ chức những người cựu Cộng Hòa The Lincoln Project bắt đầu đưa ra một chuỗi quảng cáo nhan đề "Closer Than You Think" (Gần Hơn Là Bạn Nghĩ) mô tả về Hoa Kỳ năm 2025, nếu Cộng Hòa thành công trong việc đưa Hoa Kỳ vào chế độ độc tài.